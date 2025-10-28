Таблицы в парадигме MVC на MQL5: настраиваемые и сортируемые столбцы таблицы

Содержание





Введение

В предыдущей статье, посвящённой созданию таблиц на MQL5 в парадигме MVC, мы связали воедино табличные данные (Model) с их графическим представлением (View) в едином элементе управления (TableView), и на основе полученного объекта создали простую статичную таблицу. Таблицы — это удобный инструмент для классификации и отображения различных данных в удобном для пользователя представлении. Соответственно, таблица должна давать больше возможностей для пользователя по управлению отображением данных.

Сегодня добавим к таблицам возможность настраивать ширину столбцов, указывать типы отображаемых данных и сортировать данные таблицы по её столбцам. Для этого нам потребуется просто доработать уже созданные ранее классы элементов управления. Но в конце всё же добавим новый класс, упрощающий создание таблиц. Класс будет позволять в несколько строк создавать таблицы из ранее подготовленных данных.

В концепции MVC (Model — View — Controller) взаимодействие между тремя компонентами организовано так, что при изменении внешней составляющей (View) при помощи контроллера (Controller), изменяется модель (Model), и далее изменённая модель заново отображается визуальной компонентой (View). Здесь мы точно так же организуем взаимодействие между тремя составляющими — щелчок мышкой по заголовку столбца таблицы (работа компонента Controller) повлечёт за собой изменение в расположении данных в модели таблицы (реорганизация компонента Model), что повлечёт за собой изменение внешнего вида таблицы — отображение результата компонентом View.





Дорабатываем классы библиотеки

Все файлы разрабатываемой библиотеки расположены по адресу \MQL5\Indicators\Tables\. Файл классов модели таблиц (Tables.mqh), вместе с файлом тестового индикатора (iTestTable.mq5), располагается в папке \MQL5\Indicators\Tables\.

Файлы графической библиотеки (Base.mqh и Controls.mqh) расположены в подпапке \MQL5\Indicators\Tables\Controls\. Все необходимые для работы файлы можно загрузить одним архивом из прeдыдущей статьи.

Доработаем классы модели таблиц в файле \MQL5\Indicators\Tables\Tables.mqh.

Строки в модели таблицы по умолчанию имеют тип сортировки по идентификатору (индексу) строки. Самая первая строка имеет индекс 0. И ячейки в строке тоже начинаются с нулевого индекса. Для сортировки по индексам ячеек нам нужно обозначить некое число, которое будем прибавлять к индексу ячейки, и по которому будем определять, что задана сортировка по индексу ячейки. И ещё нам нужно обозначить направление сортировки. Значит, нам нужны два числа: первое будет определять, что требуется сортировка по индексу ячейки по возрастанию, второе число будет определять необходимость сортировки по индексу ячейки по убыванию.

Определим макроподстановки для этих чисел:

#define __TABLES__ #define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 #define CELL_WIDTH_IN_CHARS 19 #define ASC_IDX_CORRECTION 10000 #define DESC_IDX_CORRECTION 20000

Определив такие макроподстановки, мы указали, что строк в таблице и ячеек в одной строке может быть не более 10 000. Кажется, этого более чем достаточно для работы с таблицами (100 миллионов ячеек таблицы).

В метод сортировки будем передавать в качестве параметра mode номер от нуля до 10 000 — это будет сортировка по индексам строк таблицы. Числа от 10 000 включительно до 19 999 будут указывать на сортировку по индексу столбца таблицы по возрастанию. Числа от 20 000 — по индексу столбца по убыванию:

Для того, чтобы метод сортировки списка Sort() правильно работал, необходимо переопределить виртуальный метод сравнения двух объектов Compare(), определённый в базовом объекте Стандартной Библиотеки. По умолчанию этот метод возвращает 0, что означает равенство сравниваемых объектов.

У нас уже есть реализованный метод сравнения в классе строки таблицы CTableRow. Доработаем его так, чтобы была возможность сортировки строк по индексам столбцов таблицы с учётом направления сортировки:

int CTableRow::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; if (mode== 0 ) { const CTableRow *obj=node; return ( this .Index()>obj.Index() ? 1 : this .Index()<obj.Index() ? - 1 : 0 ); } bool asc=(mode>=ASC_IDX_CORRECTION && mode<DESC_IDX_CORRECTION); int col= mode%(asc ? ASC_IDX_CORRECTION : DESC_IDX_CORRECTION); CTableRow *nonconst_this=(CTableRow*)& this ; CTableRow *nonconst_node=(CTableRow*)node; CTableCell *cell_current =nonconst_this.GetCell(col); CTableCell *cell_compared=nonconst_node.GetCell(col); if (cell_current== NULL || cell_compared== NULL ) return - 1 ; int cmp= 0 ; switch (cell_current.Datatype()) { case TYPE_DOUBLE : cmp=(cell_current.ValueD()>cell_compared.ValueD() ? 1 : cell_current.ValueD()<cell_compared.ValueD() ? - 1 : 0 ); break ; case TYPE_LONG : case TYPE_DATETIME : case TYPE_COLOR : cmp=(cell_current.ValueL()>cell_compared.ValueL() ? 1 : cell_current.ValueL()<cell_compared.ValueL() ? - 1 : 0 ); break ; case TYPE_STRING : cmp=:: StringCompare (cell_current.ValueS(),cell_compared.ValueS()); break ; default : break ; } return (asc ? cmp : -cmp); }

Блок кода, выделенный цветом, выполняет сравнение двух ячеек таблицы по возрастанию (mode >= 10000 && <20000) и убыванию (mode>=20000). Так как нам для сравнения потребуется получить из объекта строки нужные объекты ячеек, а они не константные (при этом строка для сравнения в метод передана как константный указатель), то сначала необходимо снять константность для *node, объявив неконстантные объекты для сравнения. И уже из них получать объекты ячеек для сравнения.

Это опасные преобразования, так как нарушается константность указателей, и объекты могут быть случайно изменены. Но здесь мы точно знаем, что в данном методе выполняется только сравнение значений, но не их изменение. Поэтому здесь мы можем позволить себе небольшую контролируемую вольность для получения нужного результата.

В класс модели таблицы CTableModel добавим три новых метода для упрощения работы со столбцами таблицы и сортировки по ним:

public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); void ColumnSetTimeFlags( const uint index, const uint flags); void ColumnSetColorNamesFlag( const uint index, const bool flag); void SortByColumn( const uint column, const bool descending); virtual string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS);

За пределами тела класса напишем их реализацию.

Метод, устанавливающий флаги отображения времени столбца:

void CTableModel::ColumnSetTimeFlags( const uint index, const uint flags) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(flags); } }

Метод, устанавливающий флаг отображения имён цветов столбца:

void CTableModel::ColumnSetColorNamesFlag( const uint index, const bool flag) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(flag); } }

Оба метода в простом цикле по строками таблицы получают нужную ячейку из каждой последующей строки и устанавливают для неё указанный флаг.

Метод, сортирующий таблицу по указанному столбцу и направлению:

void CTableModel::SortByColumn( const uint column, const bool descending) { if ( this .m_list_rows.Total()== 0 ) return ; int mode=( int )column+(descending ? DESC_IDX_CORRECTION : ASC_IDX_CORRECTION); this .m_list_rows.Sort(mode); this .CellsPositionUpdate(); }

В метод передаётся индекс столбца таблицы, по значениям которого необходимо сортировать таблицу, и флаг направления сортировки. Если список строк пустой — уходим из метода. Далее определяем режим сортировки (mode). Если сортировка по убыванию (descending == true), то к индексу столбца прибавляем 20000, если же сортировка по возрастанию, то к индексу столбца прибавляем 10000. Далее вызываем метод сортировки с указанием режима и обновляем все ячейки таблицы в каждой строке.

Теперь добавим новые методы в класс таблицы CTable. Это одноимённые методы для только что добавленных в класс модели таблицы:

public : string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); ENUM_OBJECT_TYPE CellGetObjType( const uint row, const uint col); CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const string caption, const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); void ColumnSetTimeFlags( const uint index, const uint flags); void ColumnSetColorNamesFlag( const uint col, const bool flag); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnDatatype( const uint index); virtual string Description( void ); void Print ( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void SortByColumn( const uint column, const bool descending) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.SortByColumn(column,descending); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE); }

...

void CTable::ColumnSetTimeFlags( const uint index, const uint flags) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetTimeFlags(index,flags); } void CTable::ColumnSetColorNamesFlag( const uint index, const bool flag) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetColorNamesFlag(index,flag); }

Методы проверяют валидность объекта модели таблицы и вызывают его соответствующие одноимённые методы, которые были рассмотрены выше.

Доработаем классы в файле \MQL5\Indicators\Tables\Controls\Base.mqh.

Допишем форвард-декларацию классов, которые сделаны были в прошлый раз, но не были добавлены в список, и новый класс, который сегодня будем делать:

#include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #include "..\Tables.mqh" class CBoundedObj; class CCanvasBase; class CCounter; class CAutoRepeat; class CImagePainter; class CVisualHint; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; class CScrollBarThumbH; class CScrollBarThumbV; class CScrollBarH; class CScrollBarV; class CTableCellView; class CTableRowView; class CColumnCaptionView; class CTableHeaderView; class CTableView; class CTableControl; class CPanel; class CGroupBox; class CContainer;

В перечисление типов графических элементов добавим новый тип:

enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_COUNTER, ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL, ELEMENT_TYPE_BOUNDED_BASE, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE, ELEMENT_TYPE_HINT, ELEMENT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW, ELEMENT_TYPE_PANEL, ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, ELEMENT_TYPE_CONTAINER, };

В функцию, возвращающую короткое имя элемента по типу, добавим новый тип объекта:

string ElementShortName( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { switch (type) { case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return "BASE" ; case ELEMENT_TYPE_HINT : return "HNT" ; case ELEMENT_TYPE_LABEL : return "LBL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return "SBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return "TBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return "BTARU" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return "BTARD" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return "BTARL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : return "BTARR" ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return "CHKB" ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return "RBTN" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : return "THMBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : return "THMBV" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : return "SCBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : return "SCBV" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW : return "TCELL" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW : return "TROW" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW : return "TCAPT" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW : return "THDR" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW : return "TABLE" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW : return "TBLCTRL" ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : return "PNL" ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return "GRBX" ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return "CNTR" ; default : return "Unknown" ; } }

В базовый класс графических элементов добавим методы, возвращающие координаты курсора:

class CBaseObj : public CObject { protected : int m_id; ushort m_name[]; public : void SetName( const string name) { :: StringToShortArray (name, this .m_name); } virtual void SetID( const int id) { this .m_id=id; } string Name( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_name); } int ID( void ) const { return this .m_id; } int CursorX( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().CursorX(); } int CursorY( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().CursorY(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BASE); } virtual string Description( void ); virtual void Print ( void ); CBaseObj ( void ) : m_id(- 1 ) { this .SetName( "" ); } ~CBaseObj ( void ) {} };

Это позволит каждому графическому элементу в любой момент иметь доступ к координатам курсора. Класс-синглтон CCommonManager постоянно отслеживает координаты курсора, и обращение к нему из любого графического элемента даёт доступ элементу к этим координатам.

В классе прямоугольной области добавим метод, снимающий назначение объекта на область:

class CBound : public CBaseObj { protected : CBaseObj *m_assigned_obj; CRect m_bound; public : void ResizeW( const int size) { this .m_bound.Width(size); } void ResizeH( const int size) { this .m_bound.Height(size); } void Resize( const int w, const int h) { this .m_bound.Width(w); this .m_bound.Height(h); } void SetX( const int x) { this .m_bound.left=x; } void SetY( const int y) { this .m_bound.top=y; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.LeftTop(x,y); } void Move( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void Shift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } int X( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y( void ) const { return this .m_bound.top; } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.right-( this .m_bound.Width() > 0 ? 1 : 0 );} int Bottom( void ) const { return this .m_bound.bottom-( this .m_bound.Height()> 0 ? 1 : 0 );} bool Contains( const int x, const int y) const { return this .m_bound.Contains(x,y); } void AssignObject(CBaseObj *obj) { this .m_assigned_obj=obj; } void UnassignObject( void ) { this .m_assigned_obj= NULL ; } CBaseObj *GetAssignedObj( void ) { return this .m_assigned_obj; } virtual string Description( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA); } CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } CBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .Resize(w,h); } ~CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } };

Если какой-то графический элемент программно удаляется, то будучи назначенным на какую-либо область в другом графическом элементе, его указатель останется прописанным для этой области. Обращение к элементу по этому указателю, приведёт к критическому завершению программы. Поэтому при удалении какого-либо объекта, необходимо открепить его от области, если он был к ней прикреплён. Запись значения NULL в указатель даст нам возможность контролировать валидность указателя на уже удалённый графический элемент.

Классы графических элементов в разрабатываемой библиотеке построены так, что если объект прикреплён к какому-либо контейнеру, то при выходе элемента за пределы своего контейнера, элемент обрезается по границам своего контейнера. Если элемент находится полностью за пределами контейнера, то он попросту скрывается. Но если идёт команда для контейнера переместить его на передний план, то контейнер автоматически в цикле переносит на передний план и все прикреплённые к нему элементы. Соответственно, скрытые элементы оказываются видимыми, так как перенос объекта на передний план — это последовательное выполнение двух команд скрыть-отобразить. Чтобы не перемещать скрытые элементы на передний план, нужно дополнить свойства графического элемента флагом, что он скрыт из-за того, что находится за пределами своего контейнера. А в методе переноса объекта на передний план проверять этот флаг.

В базовом классе холста графических элементов CCanvasBase в защищённой секции объявим такой флаг:

protected : CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; CColorElement m_color_background_act; CColorElement m_color_foreground_act; CColorElement m_color_border_act; CAutoRepeat m_autorepeat; ENUM_ELEMENT_STATE m_state; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha_bg; uchar m_alpha_fg; uint m_border_width_lt; uint m_border_width_rt; uint m_border_width_up; uint m_border_width_dn; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_movable; bool m_resizable; bool m_focused; bool m_main; bool m_autorepeat_flag; bool m_scroll_flag; bool m_trim_flag; bool m_cropped; int m_cursor_delta_x; int m_cursor_delta_y; int m_z_order;

В публичной секции напишем метод, возвращающий этот флаг:

public : void SetState(ENUM_ELEMENT_STATE state) { this .m_state=state; this .ColorsToDefault(); } ENUM_ELEMENT_STATE State( void ) const { return this .m_state; } bool ObjectSetZOrder( const int value); int ObjectZOrder( void ) const { return this .m_z_order; } bool IsBelongsToThis( const string name) const { return (:: ObjectGetString ( this .m_chart_id,name, OBJPROP_TEXT )== this .m_program_name);} bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsBlocked( void ) const { return this .m_blocked; } bool IsMovable( void ) const { return this .m_movable; } bool IsResizable( void ) const { return this .m_resizable; } bool IsMain( void ) const { return this .m_main; } bool IsFocused( void ) const { return this .m_focused; } bool IsAutorepeat( void ) const { return this .m_autorepeat_flag; } bool IsScrollable( void ) const { return this .m_scroll_flag; } bool IsTrimmed( void ) const { return this .m_trim_flag; } bool IsCropped( void ) const { return this .m_cropped; } string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); }

метод, устанавливающий флаг, и виртуальный метод, возвращающий флаг того, что элемент расположен полностью за пределами своего контейнера:

int LimitLeft( void ) const { return this .ObjectX()+( int ) this .m_border_width_lt; } int LimitRight( void ) const { return this .ObjectRight()-( int ) this .m_border_width_rt; } int LimitTop( void ) const { return this .ObjectY()+( int ) this .m_border_width_up; } int LimitBottom( void ) const { return this .ObjectBottom()-( int ) this .m_border_width_dn; } void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetAsMain( void ) { this .m_main= true ; } virtual void SetResizable( const bool flag) { this .m_resizable=flag; } void SetAutorepeat( const bool flag) { this .m_autorepeat_flag=flag; } void SetScrollable( const bool flag) { this .m_scroll_flag=flag; } virtual void SetTrimmered( const bool flag) { this .m_trim_flag=flag; } void SetCropped( const bool flag) { this .m_cropped=flag; } virtual bool IsOutOfContainer( void ); virtual bool ObjectTrim( void );

Реализация метода, возвращающего флаг того, что объект расположен за пределами своего контейнера:

bool CCanvasBase::IsOutOfContainer( void ) { return ( this .Right() <= this .ContainerLimitLeft() || this .X() >= this .ContainerLimitRight() || this .Bottom()<= this .ContainerLimitTop() || this .Y() >= this .ContainerLimitBottom()); }

Метод проверяет координаты границ объекта по отношению к границам контейнера и возвращает флаг, что элемент полностью находится за пределами своего контейнера. Для некоторых графических элементов этот метод может рассчитываться иначе. Поэтому метод объявлен виртуальным.

В методе, подрезающем графический объект по контуру контейнера, будем управлять новым флагом:

bool CCanvasBase::ObjectTrim() { if (! this .m_trim_flag) return false ; int container_left = this .ContainerLimitLeft(); int container_right = this .ContainerLimitRight(); int container_top = this .ContainerLimitTop(); int container_bottom = this .ContainerLimitBottom(); int object_left = this .X(); int object_right = this .Right(); int object_top = this .Y(); int object_bottom = this .Bottom(); if ( this .IsOutOfContainer()) { this .m_cropped= true ; this .Hide( false ); if ( this .ObjectResize( this .Width(), this .Height())) this .BoundResize( this .Width(), this .Height()); return true ; } else { this .m_cropped= false ; if (object_right<=container_right && object_left>=container_left && object_bottom<=container_bottom && object_top>=container_top) { if ( this .ObjectWidth()!= this .Width() || this .ObjectHeight()!= this .Height()) { if ( this .ObjectResize( this .Width(), this .Height())) return true ; } } else { if (object_bottom<=container_bottom && object_top>=container_top) { if ( this .ObjectHeight()!= this .Height()) this .ObjectResizeH( this .Height()); } else { if (object_right<=container_right && object_left>=container_left) { if ( this .ObjectWidth()!= this .Width()) this .ObjectResizeW( this .Width()); } } } } bool modified_horizontal= false ; bool modified_vertical = false ; int new_left = object_left; int new_width = this .Width(); if (object_left<=container_left) { int crop_left=container_left-object_left; new_left=container_left; new_width-=crop_left; modified_horizontal= true ; } if (object_right>=container_right) { int crop_right=object_right-container_right; new_width-=crop_right; modified_horizontal= true ; } if (modified_horizontal) { this .ObjectSetX(new_left); this .ObjectResizeW(new_width); } int new_top=object_top; int new_height= this .Height(); if (object_top<=container_top) { int crop_top=container_top-object_top; new_top=container_top; new_height-=crop_top; modified_vertical= true ; } if (object_bottom>=container_bottom) { int crop_bottom=object_bottom-container_bottom; new_height-=crop_bottom; modified_vertical= true ; } if (modified_vertical) { this .ObjectSetY(new_top); this .ObjectResizeH(new_height); } this .Show( false ); if (modified_horizontal || modified_vertical) { this .Update( false ); this .Draw( false ); return true ; } return false ; }

После такого дополнения объекты, полностью находящиеся за пределами контейнера, не будут переноситься на передний план, становясь при этом видимыми в случае, если будет послана команда переноса этого объекта на передний план, либо сразу всего контейнера со всем его содержимым.

В методе, помещающем объект на передний план, проверяем флаг, устанавливаемый в методе, рассмотренном выше:

void CCanvasBase::BringToTop( const bool chart_redraw) { if ( this .m_cropped) return ; this .Hide( false ); this .Show(chart_redraw); }

Если флаг для объекта установлен, то выводить элемент на передний план не нужно — уходим из метода.

У каждого графического элемента есть общий обработчик прокрутки колёсика мышки. Этот общий обработчик вызывает виртуальный метод обработки прокрутки колёсика. В sparam при этом передаётся значение из sparam общего обработчика. Это ошибочно, так как при этом ни один из элементов управления не может определить, что колёсико мышки прокручивается именно над ним. Выход таков: в общем обработчике нам известно имя активного элемента — того, над которым находится курсор, значит, при вызове обработчика прокрутки колёсика в sparam нужно передать имя активного элемента. А в самом обработчике проверить имя элемента и значение sparam. Если они равны, то это именно тот объект, над которым прокручивается колёсико мышки. В общем обработчике событий пропишем это:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { if ( this .IsCurrentActiveElement()) this .OnWheelEvent(id,lparam,dparam, this .ActiveElementName() ); }

Проверку на равенство имени объекта и значения в sparam сделаем в обработчике, который расположен в другом файле наряду с другими доработками.

Откроем файл \MQL5\Indicators\Tables\Controls\Controls.mqh — теперь в него будем вносить доработки.

В раздел макроподстановок добавим новые определения:

#define DEF_LABEL_W 50 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 60 #define DEF_BUTTON_H 16 #define DEF_TABLE_ROW_H 16 #define DEF_TABLE_HEADER_H 20 #define DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W 12 #define DEF_PANEL_W 80 #define DEF_PANEL_H 80 #define DEF_PANEL_MIN_W 60 #define DEF_PANEL_MIN_H 60 #define DEF_SCROLLBAR_TH 13 #define DEF_THUMB_MIN_SIZE 8 #define DEF_AUTOREPEAT_DELAY 500 #define DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL 100 #define DEF_HINT_NAME_TOOLTIP "HintTooltip" #define DEF_HINT_NAME_HORZ "HintHORZ" #define DEF_HINT_NAME_VERT "HintVERT" #define DEF_HINT_NAME_NWSE "HintNWSE" #define DEF_HINT_NAME_NESW "HintNESW" #define DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ "HintShiftHORZ" #define DEF_HINT_NAME_SHIFT_VERT "HintShiftVERT"

Ширина столбца таблицы не может быть менее 12 пикселей — чтобы при уменьшении размеров столбцы не были слишком узкими. Наименования подсказок удобнее задать директивой компилятора и подставлять в качестве имени, так как при необходимости изменения имени подсказки, мы изменяем только директиву, и нет необходимости искать и изменять все вхождения этого имени в разных местах кода. У нас появились два имени для двух новых подсказок — это будут подсказки, появляющиеся при наведении курсора на грань объекта, за которую можно "потянуть" для изменения размеров объекта.

Добавим новое перечисление режимов сортировки столбцов и новые константы перечислений:

enum ENUM_ELEMENT_SORT_BY { ELEMENT_SORT_BY_ID = BASE_SORT_BY_ID, ELEMENT_SORT_BY_NAME = BASE_SORT_BY_NAME, ELEMENT_SORT_BY_X = BASE_SORT_BY_X, ELEMENT_SORT_BY_Y = BASE_SORT_BY_Y, ELEMENT_SORT_BY_WIDTH= BASE_SORT_BY_WIDTH, ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT= BASE_SORT_BY_HEIGHT, ELEMENT_SORT_BY_ZORDER= BASE_SORT_BY_ZORDER, ELEMENT_SORT_BY_TEXT, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG, ELEMENT_SORT_BY_STATE, ELEMENT_SORT_BY_GROUP, }; enum ENUM_TABLE_SORT_MODE { TABLE_SORT_MODE_NONE, TABLE_SORT_MODE_ASC, TABLE_SORT_MODE_DESC, }; enum ENUM_HINT_TYPE { HINT_TYPE_TOOLTIP, HINT_TYPE_ARROW_HORZ, HINT_TYPE_ARROW_VERT, HINT_TYPE_ARROW_NWSE, HINT_TYPE_ARROW_NESW, HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ, HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_VERT, };

В классе рисования изображений CImagePainter объявим два новых метода, рисующих стрелки смещения по горизонтали и вертикали:

bool Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ); bool ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNWSE( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNESW( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowShiftHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowShiftVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true );

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Метод, рисующий стрелку 18х18 горизонтального смещения:

bool CImagePainter::ArrowShiftHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int arrx[ 25 ]={ 0 , 3 , 4 , 4 , 7 , 7 , 10 , 10 , 13 , 13 , 14 , 17 , 17 , 14 , 13 , 13 , 10 , 10 , 7 , 7 , 4 , 4 , 3 , 0 , 0 }; int arry[ 25 ]={ 8 , 5 , 5 , 7 , 7 , 0 , 0 , 7 , 7 , 5 , 5 , 8 , 9 , 12 , 12 , 10 , 10 , 17 , 17 , 10 , 10 , 12 , 12 , 9 , 8 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.FillRectangle( 1 , 8 , 16 , 9 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.FillRectangle( 8 , 1 , 9 , 16 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 2 , 7 , 2 , 10 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 3 , 6 , 3 , 11 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 14 , 6 , 14 , 11 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 15 , 7 , 15 , 10 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод, рисующий стрелку 18х18 вертикального смещения:

bool CImagePainter::ArrowShiftVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int arrx[ 25 ]={ 0 , 7 , 7 , 5 , 5 , 8 , 9 , 12 , 12 , 10 , 10 , 17 , 17 , 10 , 10 , 12 , 12 , 9 , 8 , 5 , 5 , 7 , 7 , 0 , 0 }; int arry[ 25 ]={ 7 , 7 , 4 , 4 , 3 , 0 , 0 , 3 , 4 , 4 , 7 , 7 , 10 , 10 , 13 , 13 , 14 , 17 , 17 , 14 , 13 , 13 , 10 , 10 , 7 }; this .m_canvas.Polyline(arrx,arry,:: ColorToARGB ( clrWhite ,alpha)); this .m_canvas.FillRectangle( 1 , 8 , 16 , 9 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.FillRectangle( 8 , 1 , 9 , 16 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 7 , 2 , 10 , 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 6 , 3 , 11 , 3 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 6 , 14 , 11 , 14 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); this .m_canvas.Line( 7 , 15 , 10 , 15 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Оба метода рисуют подсказки со стрелками для горизонтального ( ) и вертикального ( ) смещения грани элемента для изменения его размеров.

В базовом классе графического элемента CElementBase два метода AddHintsArrowed и ShowCursorHint сделаем виртуальными:

CVisualHint *AddHint(CVisualHint *obj, const int dx, const int dy); virtual bool AddHintsArrowed( void ); bool DeleteHintsArrowed( void ); virtual bool ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y); virtual void ResizeActionDragHandler( const int x, const int y);

В деструкторе класса очистим список подсказок:

CElementBase( void ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_visible_in_container= true ; } CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CElementBase( void ) { this .m_list_hints.Clear(); }

При добавлении объектов в списки, сначала производится поиск точно такого же объекта в списке. При этом, для правильного поиска, списку устанавливается сортировка по сравниваемому свойству. Но изначально список может быть отсортирован по другому свойству. Чтобы не нарушать изначальную сортировку списков, будем запоминать её, затем устанавливать нужную для поиска сортировку, а по окончании — возвращать обратно ранее запомненную.

В методе добавления указанной подсказки в список сделаем такую доработку:

bool CElementBase::AddHintToList(CVisualHint *obj) { if (obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int sort_mode= this .m_list_hints.SortMode(); this .m_list_hints.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_hints.Search(obj)== NULL ) { this .m_list_hints.Sort(sort_mode); return ( this .m_list_hints.Add(obj)>- 1 ); } this .m_list_hints.Sort(sort_mode); return false ; }

В методах, работающих с именами объектов-подсказок, теперь будем использовать имена объектов, ранее указанными директивами:

bool CElementBase::AddHintsArrowed( void ) { string array[ 4 ]={ DEF_HINT_NAME_HORZ,DEF_HINT_NAME_VERT,DEF_HINT_NAME_NWSE,DEF_HINT_NAME_NESW }; ENUM_HINT_TYPE type[ 4 ]={HINT_TYPE_ARROW_HORZ,HINT_TYPE_ARROW_VERT,HINT_TYPE_ARROW_NWSE,HINT_TYPE_ARROW_NESW}; bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) res &=( this .CreateAndAddNewHint(type[i],array[i], 0 , 0 )!= NULL ); if (!res) return false ; for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) { CVisualHint *obj= this .GetHint(array[i]); if (obj== NULL ) continue ; obj.Hide( false ); obj.Draw( false ); } return true ; }

...

bool CElementBase::ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y) { CVisualHint *hint= NULL ; int hint_shift_x= 0 ; int hint_shift_y= 0 ; switch (edge) { case CURSOR_REGION_RIGHT : case CURSOR_REGION_LEFT : hint_shift_x= 1 ; hint_shift_y= 18 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_HORZ,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( DEF_HINT_NAME_HORZ ); break ; case CURSOR_REGION_TOP : case CURSOR_REGION_BOTTOM : hint_shift_x= 12 ; hint_shift_y= 4 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_VERT,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( DEF_HINT_NAME_VERT ); break ; case CURSOR_REGION_LEFT_TOP : case CURSOR_REGION_RIGHT_BOTTOM : hint_shift_x= 10 ; hint_shift_y= 2 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_NWSE,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( DEF_HINT_NAME_NWSE ); break ; case CURSOR_REGION_LEFT_BOTTOM : case CURSOR_REGION_RIGHT_TOP : hint_shift_x= 5 ; hint_shift_y= 12 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_NESW,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint( DEF_HINT_NAME_NESW ); break ; default : break ; } return (hint!= NULL ? hint.Move(x+hint_shift_x,y+hint_shift_y) : false ); }

и т.д.

В классе объекта-подсказки объявим два новых метода, рисующих две новые подсказки:

class CVisualHint : public CButton { protected : ENUM_HINT_TYPE m_hint_type; void DrawTooltip( void ); void DrawArrHorz( void ); void DrawArrVert( void ); void DrawArrNWSE( void ); void DrawArrNESW( void ); void DrawArrShiftHorz( void ); void DrawArrShiftVert( void ); void InitColorsTooltip( void ); void InitColorsArrowed( void ); public : void SetHintType( const ENUM_HINT_TYPE type); ENUM_HINT_TYPE HintType( void ) const { return this .m_hint_type; } virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_HINT); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); CVisualHint( void ); CVisualHint( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CVisualHint ( void ) {} };

За пределами тела класса напишем их реализацию:

void CVisualHint::DrawArrShiftHorz( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowShiftHorz( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); } void CVisualHint::DrawArrShiftVert( void ) { this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowShiftVert( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .ForeColor(), this .AlphaFG(), true ); }

Добавим обработку новых методов рисования подсказок в методы рисования и установки типа подсказки:

void CVisualHint::SetHintType( const ENUM_HINT_TYPE type) { if ( this .m_hint_type==type) return ; this .m_hint_type=type; switch ( this .m_hint_type) { case HINT_TYPE_ARROW_HORZ : this .Resize( 17 , 7 ); break ; case HINT_TYPE_ARROW_VERT : this .Resize( 7 , 17 ); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NESW : case HINT_TYPE_ARROW_NWSE : this .Resize( 13 , 13 ); break ; case HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ : case HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_VERT : this .Resize( 18 , 18 ); break ; default : break ; } this .SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); this .InitColors(); } void CVisualHint::Draw( const bool chart_redraw) { switch ( this .m_hint_type) { case HINT_TYPE_ARROW_HORZ : this .DrawArrHorz(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_VERT : this .DrawArrVert(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NESW : this .DrawArrNESW(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_NWSE : this .DrawArrNWSE(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ : this .DrawArrShiftHorz(); break ; case HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_VERT : this .DrawArrShiftVert(); break ; default : this .DrawTooltip(); break ; } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Доработаем класс панели CPanel.

Добавим вспомогательные методы для работы со списками прикреплённых элементов:

class CPanel : public CLabel { private : CElementBase m_temp_elm; CBound m_temp_bound; protected : CListElm m_list_elm; CListElm m_list_bounds; bool AddNewElement(CElementBase *element); public : CListElm *GetListAttachedElements( void ) { return & this .m_list_elm; } CListElm *GetListBounds( void ) { return & this .m_list_bounds; } CElementBase *GetAttachedElementAt( const uint index) { return this .m_list_elm.GetNodeAtIndex(index); } CElementBase *GetAttachedElementByID( const int id); CElementBase *GetAttachedElementByName( const string name); int AttachedElementsTotal( void ) const { return this .m_list_elm.Total(); } CBound *GetBoundAt( const uint index) { return this .m_list_bounds.GetNodeAtIndex(index); } CBound *GetBoundByID( const int id); CBound *GetBoundByName( const string name); virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); bool DeleteElement( const int index) { return this .m_list_elm.Delete(index); } CBound *InsertNewBound( const string name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); bool DeleteBound( const int index) { return this .m_list_bounds.Delete(index); } bool AssignObjectToBound( const int bound, CBaseObj *object); bool UnassignObjectFromBound( const int bound); virtual bool ResizeW( const int w); virtual bool ResizeH( const int h); virtual bool Resize( const int w, const int h); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_PANEL); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual bool Move( const int x, const int y); virtual bool Shift( const int dx, const int dy); virtual bool MoveXYWidthResize( const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Hide( const bool chart_redraw); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Block( const bool chart_redraw); virtual void Unblock( const bool chart_redraw); virtual void Print ( void ); void PrintAttached( const uint tab= 3 ); void PrintBounds( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void TimerEventHandler( void ); CPanel( void ); CPanel( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CPanel ( void ) { this .m_list_elm.Clear(); this .m_list_bounds.Clear(); } };

В методе изменения ширины элемента ResizeW() есть потенциальная ошибка:

CContainer *base= this .GetContainer(); if (base!= NULL && base.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) base.CheckElementSizes(& this );

В случае, если контейнером, получаемым методом GetContainer(), не является класс CContainer, то программа завершится по критической ошибке из-за невозможности преобразования типов объектов.

Исправим ситуацию:

bool CPanel::ResizeW( const int w) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; this .BoundResizeW(w); this .SetImageSize(w, this .Height()); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } CContainer *container= NULL ; CCanvasBase *base= this .GetContainer(); if (base!= NULL && base.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) { container=base; container.CheckElementSizes(& this ); } int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.ObjectTrim(); } return true ; }

Теперь мы можем безошибочно назначить указатель на правильный тип объекта.

В методе добавления нового элемента в список, запомним изначальную сортировку списка, и вернём её после добавления объекта в список:

bool CPanel::AddNewElement(CElementBase *element) { if (element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int sort_mode= this .m_list_elm.SortMode(); this .m_list_elm.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_elm.Search(element)== NULL ) { this .m_list_elm.Sort(sort_mode); return ( this .m_list_elm.Add(element)>- 1 ); } this .m_list_elm.Sort(sort_mode); return false ; }

Доработаем метод, создающий и добавляющий в список новую область:

CBound *CPanel::InsertNewBound( const string name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { this .m_temp_bound.SetName(name); int sort_mode= this .m_list_bounds.SortMode(); this .m_list_bounds.Sort(ELEMENT_SORT_BY_NAME); if ( this .m_list_bounds.Search(& this .m_temp_bound)!= NULL ) { this .m_list_bounds.Sort(sort_mode); :: PrintFormat ( "%s: Error. An area named \"%s\" is already in the list" , __FUNCTION__ ,name); return NULL ; } this .m_list_bounds.Sort(sort_mode); CBound *bound= new CBound(dx,dy,w,h); if (bound== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create CBound object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } bound.SetName(name); bound.SetID( this .m_list_bounds.Total()); if ( this .m_list_bounds.Add(bound)==- 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add CBound object to list" , __FUNCTION__ ); delete bound; return NULL ; } return bound; }

В классе есть два метода, которые были объявлены, но не были реализованы. Исправим.

Метод, возвращающий область по идентификатору:

CBound *CPanel::GetBoundByID( const int id) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound!= NULL && bound.ID()==id) return bound; } return NULL ; }

В простом цикле по объектам областей элемента ищем область с указанным идентификатором и возвращаем указатель на найденный объект.

Метод, возвращающий область по назначенному имени области:

CBound *CPanel::GetBoundByName( const string name) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound!= NULL && bound.Name()==name) return bound; } return NULL ; }

В простом цикле по объектам областей элемента ищем область с указанным именем и возвращаем указатель на найденный объект.

Напишем реализацию двух объявленных методов.

Метод, назначающий объект на указанную область:

bool CPanel::AssignObjectToBound( const int bound,CBaseObj *object) { CBound *bound_obj= this .GetBoundAt(bound); if (bound_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get Bound at index %d" , __FUNCTION__ ,bound); return false ; } bound_obj.AssignObject(object); return true ; }

Получаем область по идентификатору и вызываем метод объекта области, назначающий объект на область.

Метод, отменяющий назначение объекта с указанной области:

bool CPanel::UnassignObjectFromBound( const int bound) { CBound *bound_obj= this .GetBoundAt(bound); if (bound_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get Bound at index %d" , __FUNCTION__ ,bound); return false ; } bound_obj.UnassignObject(); return true ; }

Получаем область по идентификатору и вызываем метод объекта области, отменяющий ранее назначенный объект на область.

В классах полос прокрутки — горизонтальной и вертикальной, есть недочёт, приводящий к тому, что при прокрутке ползунка могут смещаться сразу несколько полос прокрутки, если на графике находится не один контейнер. Для исправления такого поведения, нужно считывать из параметра sparam имя активного элемента и сравнивать с именем ползунка. Если в составе имени ползунка есть подстрока с именем активного элемента, то именно этот ползунок прокручивается. Внесём правки в обработчики прокрутки колёсика мышки в оба класса ползунков полос прокрутки:

void CScrollBarThumbH::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); string array_names[]; string name_main=(GetElementNames(sparam, "_" ,array_names)> 0 ? array_names[ 0 ] : "" ); if (:: StringFind ( this .NameFG(),name_main)!= 0 ) return ; if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_w=base_obj.Width(); int base_left=base_obj.X()+base_obj.Height(); int base_right=base_obj.Right()-base_obj.Height()+ 1 ; int dx=(dparam< 0 ? 2 : dparam> 0 ? - 2 : 0 ); if (dx== 0 ) dx=( int )lparam; if (dx< 0 && this .X()+dx<=base_left) this .MoveX(base_left); else if (dx> 0 && this .Right()+dx>=base_right) this .MoveX(base_right- this .Width()); else { this .ShiftX(dx); } int thumb_pos= this .X()-base_left; int x=CCommonManager::GetInstance().CursorX(); int y=CCommonManager::GetInstance().CursorY(); if ( this .Contains(x,y)) this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); else this .OnReleaseEvent(id,lparam,dparam,sparam); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

void CScrollBarThumbV::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); string array_names[]; string name_main=(GetElementNames(sparam, "_" ,array_names)> 0 ? array_names[ 0 ] : "" ); if (:: StringFind ( this .NameFG(),name_main)!= 0 ) return ; if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_h=base_obj.Height(); int base_top=base_obj.Y()+base_obj.Width(); int base_bottom=base_obj.Bottom()-base_obj.Width()+ 1 ; int dy=(dparam< 0 ? 2 : dparam> 0 ? - 2 : 0 ); if (dy== 0 ) dy=( int )lparam; if (dy< 0 && this .Y()+dy<=base_top) this .MoveY(base_top); else if (dy> 0 && this .Bottom()+dy>=base_bottom) this .MoveY(base_bottom- this .Height()); else { this .ShiftY(dy); } int thumb_pos= this .Y()-base_top; int x=CCommonManager::GetInstance().CursorX(); int y=CCommonManager::GetInstance().CursorY(); if ( this .Contains(x,y)) this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); else this .OnReleaseEvent(id,lparam,dparam,sparam); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В классе контейнера CContainer в методе смещения содержимого контейнера по горизонтали, важно учитывать, что для таблицы, при её прокрутке по горизонтали, также необходимо прокручивать и заголовок таблицы. Реализуем это:

bool CContainer::ContentShiftHorz( const int value) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElement(); if (elm== NULL ) return false ; CElementBase *elm_container=elm.GetContainer(); CTableHeaderView *table_header= NULL ; if (elm_container!= NULL && :: StringFind (elm.Name(), "Table" )== 0 ) { CElementBase *obj=elm_container.GetContainer(); if (obj!= NULL && obj.Type()==ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW) { CTableView *table_view=obj; table_header=table_view.GetHeader(); } } int content_offset= this .CalculateContentOffsetHorz(value); bool res= true ; if (table_header!= NULL ) { res &=table_header.MoveX( this .X()-content_offset); } res &=elm.MoveX( this .X()-content_offset); return res; }

В методе, возвращающем тип элемента, отправившего событие, в классе объекта контейнера был неправильно выполнен поиск базового элемента:

string names[]={}; int total = GetElementNames(name, "_" ,names); if (total== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; string base_name=names[ 0 ]; if (base_name!= this .NameFG()) return WRONG_VALUE ;

Не всегда базовый объект находится самым первым в иерархии графических элементов контейнера. Могут быть ситуации многократного вложения одного элемента в другой, и тогда для последних элементов в иерархии их базовый объект не будет первым в списке имён всех вложенных элементов контейнера. Выполним поиск базового объекта правильно:

ENUM_ELEMENT_TYPE CContainer::GetEventElementType( const string name) { string names[]={}; int total = GetElementNames(name, "_" ,names); if (total== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; int cntr_index=- 1 ; string cntr_name= "" ; for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (:: StringFind (names[i], "CNTR" )== 0 ) { cntr_name=names[i]; cntr_index=i; break ; } } if (cntr_index== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; string base_name=names[cntr_index]; if (:: StringFind ( this .NameFG(),base_name)== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; string check_name=:: StringSubstr (names[cntr_index+ 1 ], 0 , 4 ); if (check_name!= "SCBH" && check_name!= "SCBV" ) return WRONG_VALUE ; string elm_name=names[names.Size()- 1 ]; ENUM_ELEMENT_TYPE type= WRONG_VALUE ; if (:: StringFind (elm_name, "BTARU" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARD" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARL" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARR" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT; else if (:: StringFind (elm_name, "THMBH" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H; else if (:: StringFind (elm_name, "THMBV" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V; else if (:: StringFind (elm_name, "SCBH" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H; else if (:: StringFind (elm_name, "SCBV" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V; return type; }

Теперь доработаем класс визуального представления ячейки таблицы CTableCellView. Доработки коснутся ограничения отрисовки ячейки — рисовать ячейку, которая находится за пределами своего контейнера, не нужно, чтобы не тратить впустую ресурсы на рисование за пределами графического объекта. Также дадим возможность изменения цвета выводимого в ячейке текста и исправим вывод текста в ячейку при различных типах точки привязки текста.

Объявим новые переменные и методы:

class CTableCellView : public CBoundedObj { protected : CTableCell *m_table_cell_model; CImagePainter *m_painter; CTableRowView *m_element_base; CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; int m_index; ENUM_ANCHOR_POINT m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; ushort m_text[]; color m_fore_color; int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectX()- this .m_element_base.X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectY()- this .m_element_base.Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } bool GetTextCoordsByAnchor( int &x, int &y, int &dir_x, int dir_y); CContainer *GetRowsPanelContainer( void ); public : CCanvas *GetBackground( void ) { return this .m_background; } CCanvas *GetForeground( void ) { return this .m_foreground; } int ContainerLimitLeft( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .X() : this .m_element_base.LimitLeft()); } int ContainerLimitRight( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Right() : this .m_element_base.LimitRight()); } int ContainerLimitTop( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Y() : this .m_element_base.LimitTop()); } int ContainerLimitBottom( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Bottom() : this .m_element_base.LimitBottom()); } virtual bool IsOutOfContainer( void ); void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } void SetTextShiftX( const int shift) { this .m_text_x=shift; } int TextShiftX( void ) const { return this .m_text_x; } void SetTextShiftY( const int shift) { this .m_text_y=shift; } int TextShiftY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextAnchor( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); int TextAnchor( void ) const { return this .m_text_anchor; } void SetTextPosition( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const int shift_x, const int shift_y, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); void RowAssign(CTableRowView *base_element); bool TableCellModelAssign(CTableCell *cell_model, int dx, int dy, int w, int h); CTableCell *GetTableCellModel( void ) { return this .m_table_cell_model; } void TableCellModelPrint( void ); virtual void Clear( const bool chart_redraw); virtual void Update( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CBaseObj::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW); } void Init( const string text); virtual string Description( void ); CTableCellView( void ); CTableCellView( const int id, const string user_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableCellView ( void ){} };

В методе, назначающем ячейке строку, канвасы фона и переднего плана, зададим цвет текста равным цвету переднего плана:

void CTableCellView::RowAssign(CTableRowView *base_element) { if (base_element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_element_base=base_element; this .m_background= this .m_element_base.GetBackground(); this .m_foreground= this .m_element_base.GetForeground(); this .m_painter= this .m_element_base.Painter(); this .m_fore_color= this .m_element_base.ForeColor(); }

В метод, возвращающий координаты X и Y текста в зависимости от точки привязки, добавим переменные, в которые будут записываться знаки направления смещения (+1 / -1) по осям X и Y:

bool CTableCellView::GetTextCoordsByAnchor( int &x, int &y, int &dir_x, int dir_y ) { int text_w= 0 , text_h= 0 ; this .m_foreground.TextSize( this .Text(),text_w,text_h); if (text_w== 0 || text_h== 0 ) return false ; switch ( this .m_text_anchor) { case ANCHOR_LEFT : x= 0 ; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; dir_x= 1 ; dir_y= 1 ; break ; case ANCHOR_LEFT_LOWER : x= 0 ; y= this .Height()-text_h; dir_x= 1 ; dir_y=- 1 ; break ; case ANCHOR_LOWER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y= this .Height()-text_h; dir_x= 1 ; dir_y=- 1 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_LOWER : x= this .Width()-text_w; y= this .Height()-text_h; dir_x=- 1 ; dir_y=- 1 ; break ; case ANCHOR_RIGHT : x= this .Width()-text_w; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; dir_x=- 1 ; dir_y= 1 ; break ; case ANCHOR_RIGHT_UPPER : x= this .Width()-text_w; y= 0 ; dir_x=- 1 ; dir_y= 1 ; break ; case ANCHOR_UPPER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y= 0 ; dir_x= 1 ; dir_y= 1 ; break ; case ANCHOR_CENTER : x=( this .Width()-text_w)/ 2 ; y=( this .Height()-text_h)/ 2 ; dir_x= 1 ; dir_y= 1 ; break ; default : x= 0 ; y= 0 ; dir_x= 1 ; dir_y= 1 ; break ; } return true ; }

В методе, рисующем внешний вид, теперь используем полученные значения в качестве множителя для смещения текста относительно осей X и Y, а также не рисуем ячейку, если она находится за пределами своего контейнера:

void CTableCellView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; int text_x= 0 , text_y= 0 ; int dir_horz= 0 , dir_vert= 0 ; if (! this .GetTextCoordsByAnchor(text_x,text_y, dir_horz,dir_vert )) return ; int x= this .AdjX( this .X()+text_x); int y= this .AdjY( this .Y()+text_y); int x1= this .AdjX( this .X()); int x2= this .AdjX( this .X()); int y1= this .AdjY( this .Y()); int y2= this .AdjY( this .Bottom()); this .DrawText(x+ this .m_text_x *dir_horz ,y+ this .m_text_y *dir_vert , this .Text(), false ); if ( this .m_element_base!= NULL && this .Index()< this .m_element_base.CellsTotal()- 1 ) { int line_x= this .AdjX( this .Right()); this .m_background.Line(line_x,y1,line_x,y2,:: ColorToARGB ( this .m_element_base.BorderColor(), this .m_element_base.AlphaBG())); } this .m_background.Update(chart_redraw); }

Теперь текст в ячейке будет правильно позиционироваться, независимо от точки привязки текста.

Метод, возвращающий указатель на контейнер панели строк таблицы:

CContainer *CTableCellView::GetRowsPanelContainer( void ) { if ( this .m_element_base== NULL ) return NULL ; CPanel *rows_area= this .m_element_base.GetContainer(); if (rows_area== NULL ) return NULL ; return rows_area.GetContainer(); }

Ячейка расположена внутри строки. Строка, наряду с другими строками, расположена на панели. Панель в свою очередь прикреплена к контейнеру, внутри которого может прокручиваться полосами прокрутки. Метод возвращает указатель на контейнер с полосами прокрутки.

Метод, возвращающий флаг того, что объект расположен за пределами своего контейнера:

bool CTableCellView::IsOutOfContainer( void ) { if ( this .m_element_base== NULL ) return false ; CContainer *container= this .GetRowsPanelContainer(); if (container== NULL ) return false ; int cell_l= this .m_element_base.X()+ this .X(); int cell_r= this .m_element_base.X()+ this .Right(); int cell_t= this .m_element_base.Y()+ this .Y(); int cell_b= this .m_element_base.Y()+ this .Bottom(); return (cell_r <= container.X() || cell_l >= container.Right() || cell_b <= container.Y() || cell_t >= container.Bottom()); }

Ячейка находится внутри своей области, расположенной в строке. Метод рассчитывает координаты ячейки относительно строки и возвращает флаг того, что рассчитанные координаты ячейки выходят за пределы контейнера.

Теперь доработаем класс визуального представления строки таблицы CTableRowView.

Объявим новые методы и в деструкторе очистим список ячеек:

class CTableRowView : public CPanel { protected : CTableCellView m_temp_cell; CTableRow *m_table_row_model; CListElm m_list_cells; int m_index; CTableCellView *InsertNewCellView( const int index, const string text, const int dx, const int dy, const int w, const int h); bool BoundCellDelete( const int index); public : CListElm *GetListCells( void ) { return & this .m_list_cells; } int CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cells.Total(); } CTableCellView *GetCellView( const uint index) { return this .m_list_cells.GetNodeAtIndex(index); } virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } bool TableRowModelAssign(CTableRow *row_model); CTableRow *GetTableRowModel( void ) { return this .m_table_row_model; } bool TableRowModelUpdate(CTableRow *row_model); bool RecalculateBounds(CListElm *list_bounds); void TableRowModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CLabel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableRowView( void ); CTableRowView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableRowView ( void ){ this .m_list_cells.Clear(); } };

В методе создания и добавления в список нового объекта представления ячейки запомним режим сортировки списка, а после добавления вернём списку изначальную сортировку:

CTableCellView *CTableRowView::InsertNewCellView( const int index, const string text, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { this .m_temp_cell.SetIndex(index); int sort_mode= this .m_list_cells.SortMode(); this .m_list_cells.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_cells.Search(& this .m_temp_cell)!= NULL ) { this .m_list_cells.Sort(sort_mode); :: PrintFormat ( "%s: Error. The TableCellView object with index %d is already in the list" , __FUNCTION__ ,index); return NULL ; } this .m_list_cells.Sort(sort_mode); string name= "TableCellView" +( string ) this .Index()+ "x" +( string )index; CTableCellView *cell_view= new CTableCellView(index,name,text,dx,dy,w,h); if (cell_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create CTableCellView object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } if ( this .m_list_cells.Add(cell_view)==- 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add CTableCellView object to list" , __FUNCTION__ ); delete cell_view; return NULL ; } cell_view.RowAssign(& this ); return cell_view; }

В методе установки модели строки ширину столбцов будем рассчитывать по ширине панели строк, а не самой строки, так как строка немного уже панели. Ширина заголовка таблицы также равна ширине панели строк, поэтому для совпадения ширины ячеек и столбцов используем ширину панели:

bool CTableRowView::TableRowModelAssign(CTableRow *row_model) { if (row_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total=( int )row_model.CellsTotal(); if (total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Row model does not contain any cells" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_row_model=row_model; CCanvasBase *base= this .GetContainer(); int w=(base!= NULL ? base.Width() : this .Width()); int cell_w=( int ):: fmax (:: round (( double )w/( double )total),DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell_model= this .m_table_row_model.GetCell(i); if (cell_model== NULL ) return false ; int x=cell_w*i; string name= "CellBound" +( string ) this .m_table_row_model.Index()+ "x" +( string )i; CBound *cell_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_bound== NULL ) return false ; CTableCellView *cell_view= this .InsertNewCellView(i,cell_model.Value(),x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_view== NULL ) return false ; cell_bound.AssignObject(cell_view); } return true ; }

Ячейки в строке таблицы могут обновлять свой внешний вид, например, при добавлении или удалении столбца таблицы. Такие изменения, произведённые в модели таблицы, необходимо отобразить и в визуальном представлении таблицы.

Создадим для этого специальный метод.

Метод, обновляющий строку с обновлённой моделью:

bool CTableRowView::TableRowModelUpdate(CTableRow *row_model) { if (row_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total_model=( int )row_model.CellsTotal(); if (total_model== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Row model does not contain any cells" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_row_model=row_model; CCanvasBase *base= this .GetContainer(); int w=(base!= NULL ? base.Width() : this .Width()); int cell_w=( int ):: fmax (:: round (( double )w/( double )total_model),DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W); CBound *cell_bound= NULL ; int total_bounds= this .m_list_bounds.Total(); int diff=total_model-total_bounds; if (diff> 0 ) { for ( int i=total_bounds;i<total_bounds+diff;i++) { CTableCell *cell_model= this .m_table_row_model.GetCell(i); if (cell_model== NULL ) return false ; int x=cell_w*i; string name= "CellBound" +( string ) this .m_table_row_model.Index()+ "x" +( string )i; CBound *cell_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_bound== NULL ) return false ; CTableCellView *cell_view= this .InsertNewCellView(i,cell_model.Value(),x, 0 ,cell_w, this .Height()); if (cell_view== NULL ) return false ; } } if (diff< 0 ) { int start=total_bounds- 1 ; int end=start-diff; bool res= true ; for ( int i=start;i>end;i--) { if (! this .BoundCellDelete(i)) return false ; } } for ( int i= 0 ;i<total_model;i++) { CTableCell *cell_model= this .m_table_row_model.GetCell(i); if (cell_model== NULL ) return false ; int x=cell_w*i; CBound *cell_bound= this .GetBoundAt(i); if (cell_bound== NULL ) return false ; CTableCellView *cell_view= this .m_list_cells.GetNodeAtIndex(i); if (cell_view== NULL ) return false ; cell_bound.AssignObject(cell_view); cell_view.SetText(cell_model.Value()); } return true ; }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Если в модели таблицы были добавлены или удалены столбцы, то и в визуальном представлении строки добавляется или удаляется нужное количество ячеек. Затем в цикле по количеству ячеек строки в модели таблицы назначаем на область ячейки соответствующий объект визуального представления ячейки.

Метод, удаляющий указанную область строки и ячейку с соответствующим индексом:

bool CTableRowView::BoundCellDelete( const int index) { if (! this .m_list_cells.Delete(index)) return false ; return this .m_list_bounds.Delete(index); }

Если объект ячейки успешно удалён из списка — удаляем и соответствующую область из списка областей.

В методе, рисующем внешний вид строки, проверяем выход строки за пределы контейнера:

void CTableRowView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *cell_bound= this .GetBoundAt(i); if (cell_bound== NULL ) continue ; CTableCellView *cell_view=cell_bound.GetAssignedObj(); if (cell_view!= NULL ) cell_view.Draw( false ); } this .Update(chart_redraw); }

Строка, которая не находится в видимой области контейнера, рисоваться не должна.

При изменении ширины столбца необходимо изменить ширину всех ячеек, соответствующих столбцу, и сместить прилегающие ячейки на новые координаты. Напишем для этого новый метод.

Метод, перерассчитывающий области ячеек:

bool CTableRowView::RecalculateBounds(CListElm *list_bounds) { if (list_bounds== NULL ) return false ; for ( int i= 0 ;i<list_bounds.Total();i++) { CBound *capt_bound=list_bounds.GetNodeAtIndex(i); CBound *cell_bound= this .GetBoundAt(i); if (capt_bound== NULL || cell_bound== NULL ) return false ; cell_bound.SetX(capt_bound.X()); cell_bound.ResizeW(capt_bound.Width()); CTableCellView *cell_view=cell_bound.GetAssignedObj(); if (cell_view== NULL ) return false ; cell_view.BoundSetX(cell_bound.X()); cell_view.BoundResizeW(cell_bound.Width()); } return true ; }

В метод передаётся список областей заголовков столбцов. Относительно свойств областей столбцов из переданного списка меняются области ячеек таблицы — их размеры и координаты. И новые размеры, и координаты областей устанавливаются в соответствующие им объекты ячеек.

В парадигме MVC заголовок таблицы является не просто частью таблицы, а представляет собой отдельный элемент управления, при помощи которого можно воздействовать и управлять внешним видом столбцов таблицы. Заголовок столбца в этом контексте тоже является элементом управления. В контексте данной разработки заголовок столбца позволяет изменять размер столбца, устанавливать для всех ячеек столбца одинаковые свойства и т.п.

Таким образом, в классе заголовка столбца и классе заголовка таблицы аккумулированы основные доработки, позволяющие "оживить" таблицу.

Доработаем класс визуального представления заголовка столбца таблицы CColumnCaptionView.

Заголовок столбца, как элемент управления, будет управлять размером (шириной) столбца и направлением сортировки, либо её отсутствием. При щелчке по заголовку на нём будет появляться стрелочка, указывающая направление сортировки. При отсутствии сортировки (если щёлкнуть по другому заголовку) стрелка не показывается. Если навести курсор на правую границу заголовка, то у курсора появится стрелка-подсказка направления смещения. При этом, если зажать кнопку мышки и тащить грань, то ширина столбца будет изменяться, а расположение столбцов справа будет корректироваться — они будут смещаться, следуя за правым краем изменяемого столбца.

Объявим новые переменные и методы:

class CColumnCaptionView : public CButton { protected : CColumnCaption *m_column_caption_model; CBound *m_bound_node; int m_index; ENUM_TABLE_SORT_MODE m_sort_mode; virtual bool AddHintsArrowed( void ); virtual bool ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y); public : virtual void SetID( const int id) { this .m_index= this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .SetID(index); } int Index( void ) const { return this .m_index; } void AssignBoundNode(CBound *bound) { this .m_bound_node=bound; } CBound *GetBoundNode( void ) { return this .m_bound_node; } bool ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model); CColumnCaption *ColumnCaptionModel( void ) { return this .m_column_caption_model; } void ColumnCaptionModelPrint( void ); void SetSortMode( const ENUM_TABLE_SORT_MODE mode) { this .m_sort_mode=mode; } ENUM_TABLE_SORT_MODE SortMode( void ) const { return this .m_sort_mode; } void SetSortModeReverse( void ); virtual void Draw( const bool chart_redraw); protected : void DrawSortModeArrow( void ); public : virtual bool ResizeZoneRightHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneLeftHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneBottomHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneLeftTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneRightTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneLeftBottomHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneRightBottomHandler( const int x, const int y){ return false ; } virtual bool ResizeW( const int w); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButton::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW);} void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); virtual string Description( void ); CColumnCaptionView( void ); CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CColumnCaptionView ( void ){} };

Рассмотрим доработки уже написанных и реализацию новых методов класса.

В конструкторе установим сортировку по умолчанию как отсутствующую:

CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( void ) : CButton( "ColumnCaption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index( 0 ) , m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetName( "ColumnCaption" ); } CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_index( 0 ) , m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); }

В методе инициализации установим возможность изменения размеров, невозможность перемещения объекта, и зададим область изображения для стрелки направления сортировки:

void CColumnCaptionView::Init( const string text) { this .m_text_x= 4 ; this .m_text_y= 2 ; this .InitColors(); this .SetResizable( true ); this .SetMovable( false ); this .SetImageBound( this .ObjectWidth()- 14 , 4 , 8 , 11 ); }

В методе рисования внешнего вида проверим, что объект не находится за пределами контейнера и вызовем метод рисования стрелки направления сортировки:

void CColumnCaptionView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; this .Fill( this .BackColor(), false ); color clr_dark = this .BorderColor(); color clr_light= this .GetBackColorControl().NewColor( this .BorderColor(), 100 , 100 , 100 ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_light, this .AlphaBG())); this .m_background.Line( this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_dark, this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); this .DrawSortModeArrow(); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, рисующий стрелку направления сортировки:

void CColumnCaptionView::DrawSortModeArrow( void ) { color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); switch ( this .m_sort_mode) { case TABLE_SORT_MODE_ASC : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowDown( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); break ; case TABLE_SORT_MODE_DESC : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowUp( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); break ; default : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); break ; } }

В зависимости от направления сортировки рисуем соответствующую стрелку:

по возрастанию — стрелку вниз,

по убыванию — стрелку вверх,

нет сортировки — просто очищаем рисунок со стрелкой.

Метод, разворачивающий направление сортировки:

void CColumnCaptionView::SetSortModeReverse( void ) { switch ( this .m_sort_mode) { case TABLE_SORT_MODE_ASC : this .m_sort_mode=TABLE_SORT_MODE_DESC; break ; case TABLE_SORT_MODE_DESC : this .m_sort_mode=TABLE_SORT_MODE_ASC; break ; default : break ; } }

Если текущая сортировка установлена по возрастанию, то устанавливаем её по убыванию, и наоборот. Отсутствующую сортировку устанавливаем в другом методе, так как этот метод предназначен только для переключения сортировки при щелчке по заголовку столбца.

Метод, добавляющий в список объекты-подсказки со стрелками:

bool CColumnCaptionView::AddHintsArrowed( void ) { CVisualHint *hint= this .CreateAndAddNewHint(HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ,DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ, 18 , 18 ); if (hint== NULL ) return false ; hint.SetImageBound( 0 , 0 ,hint.Width(),hint.Height()); hint.Hide( false ); hint.Draw( false ); return true ; }

Создаётся новая подсказка и добавляется в список. Далее её можно получить из списка по имени.

Метод, отображающий курсор изменения размеров:

bool CColumnCaptionView::ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y) { CVisualHint *hint= NULL ; int hint_shift_x= 0 ; int hint_shift_y= 0 ; if (edge!=CURSOR_REGION_RIGHT) return false ; hint_shift_x=- 8 ; hint_shift_y=- 12 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint(DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ); return (hint!= NULL ? hint.Move(x+hint_shift_x,y+hint_shift_y) : false ); }

Метод работает, только когда курсор находится над правой гранью элемента. Отображает подсказку и смещает её на позицию курсора с установленным смещением.

Обработчик изменения размеров за правую грань:

bool CColumnCaptionView::ResizeZoneRightHandler( const int x, const int y) { int width=:: fmax (x- this .X()+ 1 ,DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W); if (! this .ResizeW(width)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint(DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x=- 8 ; int shift_y=- 12 ; CTableHeaderView *header= this .m_container; if (header== NULL ) return false ; bool res=header.RecalculateBounds( this .GetBoundNode(), this .Width()); res &=hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); if (res) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); return res; }

При перетаскивании правой грани элемента, он должен изменять свою ширину в зависимости от направления смещения курсора. Сначала изменяется ширина элемента, затем отображается подсказка, и вызывается метод перерасчёта областей заголовков столбцов RecalculateBounds() заголовка таблицы. Этот метод устанавливает новый размер области изменённого заголовка и смещает все прилегающие к нему области заголовков столбцов на новые координаты.

Виртуальный метод, изменяющий ширину объекта:

bool CColumnCaptionView::ResizeW( const int w) { if (!CCanvasBase::ResizeW(w)) return false ; this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .SetImageBound( this .Width()- 14 , 4 , 8 , 11 ); return true ; }

При изменении размеров заголовка столбца необходимо сместить область рисунка (стрелки направления сортировки), чтобы стрелка рисовалась в нужном месте возле правой грани элемента.

Обработчик событий нажатий кнопок мышки:

void CColumnCaptionView::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT) return ; this .SetSortModeReverse(); CCanvasBase::OnPressEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Если событие щелчка вызвано отпусканием кнопки мышки в области перетаскивания — значит только что завершено действие по изменению размеров заголовка — уходим. Далее — меняем стрелку направления сортировки на обратную и вызываем обработчик событий кнопок мышки базового объекта.

В методах работы с файлами сохраняем и загружаем значение направления сортировки:

bool CColumnCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_sort_mode, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CColumnCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_id= this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_id= this .m_sort_mode=(ENUM_TABLE_SORT_MODE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Теперь доработаем класс визуального представления заголовка таблицы CTableHeaderView.

Объект этого класса содержит в себе список заголовков столбцов, которыми управляет этот объект, давая пользователю элемент управления внешним видом столбцов таблицы и сортировкой по любому из них.

Объявим новые методы класса:

class CTableHeaderView : public CPanel { protected : CColumnCaptionView m_temp_caption; CTableHeader *m_table_header_model; CColumnCaptionView *InsertNewColumnCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); public : bool TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetTableHeaderModel( void ) { return this .m_table_header_model; } bool RecalculateBounds(CBound *bound, int new_width); void TableHeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); void SetSortedColumnCaption( const uint index); CColumnCaptionView *GetColumnCaption( const uint index); CColumnCaptionView *GetSortedColumnCaption( void ); int IndexSortedColumnCaption( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle) { return CPanel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CPanel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW); } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableHeaderView( void ); CTableHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableHeaderView ( void ){} };

Рассмотрим доработки имеющихся и реализацию объявленных методов.

В методе, устанавливающем модель заголовка, ширину заголовков будем рассчитывать с учётом минимальной ширины заголовка, правильно установим идентификатор заголовка, установим в заголовок соответствующую ему область, и для самого первого заголовка поставим флаг сортировки по возрастанию:

bool CTableHeaderView::TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model) { if (header_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total=( int )header_model.ColumnsTotal(); if (total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Header model does not contain any columns" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_header_model=header_model; int caption_w=( int ):: fmax (:: round (( double ) this .Width()/( double )total),DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W) ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption_model= this .m_table_header_model.GetColumnCaption(i); if (caption_model== NULL ) return false ; int x=caption_w*i; string name= "CaptionBound" +( string )i; CBound *caption_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_bound== NULL ) return false ; caption_bound.SetID(i); CColumnCaptionView *caption_view= this .InsertNewColumnCaptionView(caption_model.Value(),x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_view== NULL ) return false ; caption_bound.AssignObject(caption_view); caption_view.AssignBoundNode(caption_bound); if (i== 0 ) caption_view.SetSortMode(TABLE_SORT_MODE_ASC); } return true ; }

Метод, перерассчитывающий области заголовков:

bool CTableHeaderView::RecalculateBounds(CBound *bound, int new_width) { if (bound== NULL || bound.Width()==new_width) return false ; int index= this .m_list_bounds.IndexOf(bound); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; int delta=new_width-bound.Width(); if (delta== 0 ) return false ; bound.ResizeW(new_width); CElementBase *assigned_obj=bound.GetAssignedObj(); if (assigned_obj!= NULL ) assigned_obj.ResizeW(new_width); CBound *next_bound= this .m_list_bounds.GetNextNode(); while (!:: IsStopped () && next_bound!= NULL ) { int new_x = next_bound.X()+delta; int prev_width=next_bound.Width(); next_bound.SetX(new_x); next_bound.Resize(prev_width,next_bound.Height()); CElementBase *assigned_obj=next_bound.GetAssignedObj(); if (assigned_obj!= NULL ) { assigned_obj.Move(assigned_obj.X()+delta,assigned_obj.Y()); CCanvasBase *base_obj=assigned_obj.GetContainer(); if (base_obj!= NULL ) { if (assigned_obj.X()>base_obj.ContainerLimitRight()) assigned_obj.Hide( false ); else assigned_obj.Show( false ); } } next_bound= this .m_list_bounds.GetNextNode(); } int header_width= 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_bounds.Total();i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound!= NULL ) header_width+=bound.Width(); } if (header_width!= this .Width()) { if (! this .ResizeW(header_width)) return false ; } CTableView *table_view= this .GetContainer(); if (table_view== NULL ) return false ; CPanel *table_area=table_view.GetTableArea(); if (table_area== NULL ) return false ; if (!table_area.ResizeW(header_width)) return false ; CListElm *list=table_area.GetListAttachedElements(); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableRowView *row=table_area.GetAttachedElementAt(i); if (row!= NULL ) { row.ResizeW(table_area.Width()); row.RecalculateBounds(& this .m_list_bounds); } } table_area.Draw( false ); return true ; }

Логика метода расписана в комментариях. В метод передаётся указатель на изменённую область заголовка и её новая ширина. Размер области и назначенного на неё заголовка изменяются, и, начиная от следующей области в списке, каждая последующая область сдвигается на новую координату вместе с назначенными на них заголовками. По окончании смещения всех областей, рассчитывается новый размер заголовка таблицы по ширинам всех входящих в неё областей заголовков столбцов. В последующем этот новый размер влияет на ширину горизонтальной полосы прокрутки таблицы. По новому размеру заголовка таблицы устанавливается ширина панели строк таблицы, все строки изменяют размер под новый размер панели, и для них пересчитываются все области ячеек по списку областей заголовка таблицы. В итоге таблица перерисовывается (её видимая в контейнере часть).

Метод, устанавливающий заголовку столбца флаг сортировки:

void CTableHeaderView::SetSortedColumnCaption( const uint index) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaptionView *caption_view= this .GetColumnCaption(i); if (caption_view== NULL ) continue ; if (i==index) { caption_view.SetSortMode(TABLE_SORT_MODE_ASC); caption_view.Draw( false ); } else { caption_view.SetSortMode(TABLE_SORT_MODE_NONE); caption_view.Draw( false ); } } this .Draw( true ); }

В цикле по списку областей заголовков столбцов получаем объект заголовка. Если это искомый по индексу заголовок — устанавливаем для него флаг сортировки по возрастанию, иначе — снимаем флаг сортировки. Таким образом для всех заголовков столбцов будет снят флаг сортировки, а для указанного по индексу — установлена сортировка по возрастанию. Иными словами — при нажатии на заголовок столбца, для него будет установлена сортировка по возрастанию. При повторном нажатии на этот же заголовок, ему будет установлен флаг сортировки по убыванию, но уже в обработчике события щелчка по элементу.

Метод, возвращающий заголовок столбца по индексу:

CColumnCaptionView *CTableHeaderView::GetColumnCaption( const uint index) { CBound *capt_bound= this .GetBoundAt(index); if (capt_bound== NULL ) return NULL ; return capt_bound.GetAssignedObj(); }

Метод, возвращающий заголовок столбца с флагом сортировки:

CColumnCaptionView *CTableHeaderView::GetSortedColumnCaption( void ) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaptionView *caption_view= this .GetColumnCaption(i); if (caption_view!= NULL && caption_view.SortMode()!=TABLE_SORT_MODE_NONE) return caption_view; } return NULL ; }

Метод, возвращающий индекс сортированного столбца:

int CTableHeaderView::IndexSortedColumnCaption( void ) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaptionView *caption_view= this .GetColumnCaption(i); if (caption_view!= NULL && caption_view.SortMode()!=TABLE_SORT_MODE_NONE) return i; } return WRONG_VALUE ; }

Представленные выше три метода в простом цикле ищут заголовок столбца с искомым флагом, либо по искомому индексу, и возвращают соответствующие методу данные.

Обработчик пользовательского события элемента при щелчке на области объекта:

void CTableHeaderView::MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { int len=:: StringLen ( this .NameFG()); string header_str=:: StringSubstr (sparam, 0 ,len); if (header_str!= this .NameFG()) return ; string capt_str=:: StringSubstr (sparam,len+ 1 ); string index_str=:: StringSubstr (capt_str, 5 ,capt_str.Length()- 7 ); if (index_str== "" ) return ; int index=( int ):: StringToInteger (index_str); CColumnCaptionView *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption== NULL ) return ; if (caption.SortMode()==TABLE_SORT_MODE_NONE) { this .SetSortedColumnCaption(index); } :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , -( 1000 +index), -( 1000 +caption.SortMode()), this .NameFG()); :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод отправляет пользовательское событие о включении сортировки по столбцу. Так как в lparam и dparam в событии щелчка по объекту передаются координаты курсора, то, чтобы понимать, что это событие включения сортировки, будем передавать в lparam и dparam отрицательное значение:

В lparam (-1000) + индекс столбца,

В dparam (-1000) + тип сортировки.

Доработаем класс визуального представления таблицы CTableView.

Класс представляет собой полноценный элемент управления "Таблица". Доработками будет подключение функционала по изменению ширины столбцов и сортировке по выбранному столбцу таблицы.

Объявим новые методы класса:

class CTableView : public CPanel { protected : CTable *m_table_obj; CTableModel *m_table_model; CTableHeader *m_header_model; CTableHeaderView *m_header_view; CPanel *m_table_area; CContainer *m_table_area_container; bool TableModelAssign(CTableModel *table_model); CTableModel *GetTableModel( void ) { return this .m_table_model; } bool HeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetHeaderModel( void ) { return this .m_header_model; } bool CreateHeader( void ); bool CreateTable( void ); bool UpdateTable( void ); public : bool TableObjectAssign(CTable *table_obj); CTable *GetTableObj( void ) { return this .m_table_obj; } CTableHeaderView *GetHeader( void ) { return this .m_header_view; } CPanel *GetTableArea( void ) { return this .m_table_area; } CContainer *GetTableAreaContainer( void ) { return this .m_table_area_container; } void TableModelPrint( const bool detail); void HeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void TablePrint( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); CColumnCaptionView *GetColumnCaption( const uint index) { return ( this .GetHeader()!= NULL ? this .GetHeader().GetColumnCaption(index) : NULL ); } CColumnCaptionView *GetSortedColumnCaption( void ) { return ( this .GetHeader()!= NULL ? this .GetHeader().GetSortedColumnCaption(): NULL ); } CTableRowView *GetRowView( const uint index) { return ( this .GetTableArea()!= NULL ? this .GetTableArea().GetAttachedElementAt(index) : NULL ); } CTableCellView *GetCellView( const uint row, const uint col) { return ( this .GetRowView(row)!= NULL ? this .GetRowView(row).GetCellView(col) : NULL ); } int RowsTotal( void ) { return ( this .GetTableArea()!= NULL ? this .GetTableArea().AttachedElementsTotal() : 0 ); } virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW); } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool Sort( const uint column, const ENUM_TABLE_SORT_MODE sort_mode); void Init( void ); CTableView( void ); CTableView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableView ( void ){} };

Рассмотрим объявленные методы.

Метод, обновляющий изменённую таблицу:

bool CTableView::UpdateTable( void ) { if ( this .m_table_area== NULL ) return false ; int total_model=( int ) this .m_table_model.RowsTotal(); int total_view = this .m_table_area.AttachedElementsTotal(); int diff=total_model-total_view; int y= 1 ; int table_height= 0 ; CTableRowView *row= NULL ; if (diff> 0 ) { row= this .m_table_area.GetAttachedElementAt(total_view- 1 ); for ( int i=total_view;i<total_view+diff;i++) { row= this .m_table_area.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW, "" , "TableRow" +( string )i, 0 ,y+(row!= NULL ? row.Height()*i : 0 ), this .m_table_area.Width()- 1 ,DEF_TABLE_ROW_H); if (row== NULL ) return false ; } } if (diff< 0 ) { CListElm *list= this .m_table_area.GetListAttachedElements(); if (list== NULL ) return false ; int start=total_view- 1 ; int end=start-diff; bool res= true ; for ( int i=start;i>end;i--) res &=list.Delete(i); if (!res) return false ; } for ( int i= 0 ;i<total_model;i++) { row= this .m_table_area.GetAttachedElementAt(i); if (row== NULL ) return false ; if (row.Type()!=ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW) continue ; row.SetID(i); if (row.ID()% 2 == 0 ) row.InitBackColorDefault( clrWhite ); else row.InitBackColorDefault( C'242,242,242' ); row.BackColorToDefault(); row.InitBackColorFocused(row.GetBackColorControl().NewColor(row.BackColor(),- 4 ,- 4 ,- 4 )); CTableRow *row_model= this .m_table_model.GetRow(i); if (row_model== NULL ) return false ; row.TableRowModelUpdate(row_model); table_height+=row.Height(); } return this .m_table_area.ResizeH(table_height+y); }

Логика метода прокомментирована в коде. Сравнивается количество строк в модели таблицы и в визуальном представлении. Если есть разница, то в визуальном представлении либо добавляются недостающие, либо удаляются лишние строки таблицы. Затем в цикле по строкам модели таблицы обновляются ячейки в визуальном представлении таблицы. По окончании обновления всех строк визуального представления, возвращается результат изменения размера таблицы под новое количество строк.

Обработчик пользовательского события элемента при щелчке на области объекта:

void CTableView::MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && lparam>= 0 && dparam>= 0 ) return ; int len=:: StringLen ( this .NameFG()); string header_str=:: StringSubstr (sparam, 0 ,len); if (header_str!= this .NameFG()) return ; int index=( int ):: fabs (lparam+ 1000 ); CColumnCaptionView *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption== NULL ) return ; this .Sort(index,caption.SortMode()); if ( this .UpdateTable()) this .Draw( true ); }

Метод не обрабатывает события, если lparam и dparam не меньше нуля. Далее получаем из lparam индекс столбца и сортируем таблицу по режиму сортировки, указанному в полученном заголовке столбца, после чего таблица обновляется.

Доработку классов мы завершили. Теперь сделаем новый класс, который позволит нам достаточно комфортно создавать таблицы из заранее подготовленных данных. И управление таблицами тоже будет сделано в этом же классе. Таким образом, и исходя из назначения, это будет класс управления таблицами. Один объект этого класса может содержать в себе множество различных таблиц, доступ к которым будет осуществляться по идентификатору таблицы, либо по её пользовательскому имени.





Класс для упрощенного создания таблиц

Продолжим писать код в файле \MQL5\Indicators\Tables\Controls\Controls.mqh.

class CTableControl : public CPanel { protected : CListObj m_list_table_model; bool TableModelAdd(CTable *table_model, const int table_id, const string source); CTableView *TableViewAdd(CTable *table_model, const string source); bool ColumnUpdate( const string source, CTable *table_model, const uint table, const uint col, const bool cells_redraw); public : CTable *GetTable( const uint index) { return this .m_list_table_model.GetNodeAtIndex(index); } CTableView *GetTableView( const uint index) { return this .GetAttachedElementAt(index); } template < typename T> CTableView *TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns, const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); string CellValueAt( const uint table, const uint row, const uint col); CTableRowView *GetRowView( const uint table, const uint index); CTableCellView *GetCellView( const uint table, const uint row, const uint col); template < typename T> void CellSetValue( const uint table, const uint row, const uint col, const T value, const bool chart_redraw); void CellSetDigits( const uint table, const uint row, const uint col, const int digits, const bool chart_redraw); void CellSetTimeFlags( const uint table, const uint row, const uint col, const uint flags, const bool chart_redraw); void CellSetColorNamesFlag( const uint table, const uint row, const uint col, const bool flag, const bool chart_redraw); void CellSetForeColor( const uint table, const uint row, const uint col, const color clr, const bool chart_redraw); void CellSetTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); ENUM_ANCHOR_POINT CellTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col); void ColumnSetDigits( const uint table, const uint col, const int digits, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetTimeFlags( const uint table, const uint col, const uint flags, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetColorNamesFlag( const uint table, const uint col, const bool flag, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetTextAnchor( const uint table, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetDatatype( const uint table, const uint col, const ENUM_DATATYPE type, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW); } CTableControl( void ) { this .m_list_table_model.Clear(); } CTableControl( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableControl( void ) {} };

Класс представляет собой Панель, на которой размещаются таблицы (одна, или несколько), и состоит из двух списков:

список моделей таблиц, список визуального представления таблиц, созданных на основе соответствующих моделей.

Методы класса позволяют получить нужную таблицу и управлять её внешним видом, строками, столбцами и ячейками.

Рассмотрим объявленные методы класса.

В конструкторе класса очищается список моделей таблиц и устанавливается наименование по умолчанию:

CTableControl::CTableControl( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name, "" ,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .m_list_table_model.Clear(); this .SetName( "Table Control" ); }

После создания объекта, и если планируется не один объект этого класса, то наименование следует установить собственное уникальное — чтобы в списке прикреплённых к панели объектов не было двух и более элементов с одним и тем же наименованием.

Метод, добавляющий объект модели таблицы в список:

bool CTableControl::TableModelAdd(CTable *table_model, const int table_id, const string source) { if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to create Table Model object" ,source, __FUNCTION__ ); return false ; } table_model.SetID(table_id< 0 ? this .m_list_table_model.Total() : table_id); this .m_list_table_model.Sort( 0 ); if ( this .m_list_table_model.Search(table_model)!= NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error: Table Model object with ID %d already exists in the list" ,source, __FUNCTION__ ,table_id); delete table_model; return false ; } if ( this .m_list_table_model.Add(table_model)< 0 ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to add Table Model object to list" ,source, __FUNCTION__ ); delete table_model; return false ; } return true ; }

Метод, создающий новый и добавляющий в список объект визуального представления таблицы:

CTableView *CTableControl::TableViewAdd(CTable *table_model, const string source) { if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. An invalid Table Model object was passed" ,source, __FUNCTION__ ); return NULL ; } CTableView *table_view= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW, "" , "TableView" +( string )table_model.ID(), 1 , 1 , this .Width()- 2 , this .Height()- 2 ); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to create Table View object" ,source, __FUNCTION__ ); return NULL ; } table_view.TableObjectAssign(table_model); table_view.SetID(table_model.ID()); return table_view; }

Оба вышерассмотренных метода используются в методах создания таблицы.

Метод, создающий таблицу с указанием массива таблицы и массива заголовков:

template < typename T> CTableView *CTableControl::TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, __FUNCTION__ ); }

Метод, создающий таблицу с определением количества колонок и строк:

CTableView *CTableControl::TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns, const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(num_rows,num_columns); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, __FUNCTION__ ); }

Метод, создающий таблицу из матрицы:

CTableView *CTableControl::TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, __FUNCTION__ ); }

Метод, создающий таблицу на основе списка пользовательских параметров и массива заголовков столбцов:

CTableView *CTableControl::TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTableByParam *table_model= new CTableByParam(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, __FUNCTION__ ); }

Логика всех представленных методов создания таблицы одинакова: сначала на основании входных параметров метода создаётся и добавляется в список объект модели таблицы, а затем — визуальное представление. Это основные методы для создания таблиц из широкого набора данных. Создаваемая рассмотренными методами таблица помещается на панели, являющейся подложкой для размещения создаваемых таблиц.

Метод, устанавливающий значение в указанную ячейку:

template < typename T> void CTableControl::CellSetValue( const uint table, const uint row, const uint col, const T value, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) return ; CTableCell *cell_model=table_model.GetCell(row,col); if (cell_model== NULL ) return ; CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; bool equal= false ; ENUM_DATATYPE datatype=cell_model.Datatype(); switch (datatype) { case TYPE_LONG : case TYPE_DATETIME : case TYPE_COLOR : equal=(cell_model.ValueL()==value); break ; case TYPE_DOUBLE : equal=(:: NormalizeDouble (cell_model.ValueD()-value,cell_model. Digits ())== 0 ); break ; default : equal=(:: StringCompare (cell_model.ValueS(),( string )value)== 0 ); break ; } if (equal) return ; table_model.CellSetValue(row,col,value); cell_view.SetText(cell_model.Value()); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Если в ячейке установлено такое же значение, что и передано в метод для записи в ячейку, то осуществляется выход из метода. Новое значение сначала записывается в ячейку модели таблицы, затем в ячейку визуального представления таблицы, и эта ячейка перерисовывается.

Метод, устанавливающий точность отображения дробных чисел в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetDigits( const uint table, const uint row, const uint col, const int digits, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) return ; CTableCell *cell_model=table_model.GetCell(row,col); if (cell_model== NULL || cell_model. Digits ()==digits) return ; CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; table_model.CellSetDigits(row,col,digits); cell_view.SetText(cell_model.Value()); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Метод подобен вышерассмотренному. Если указанная точность дробных чисел равна фактической, то уходим из метода. Далее точность записывается в модель ячейки, в визуальное представление записывается текст из модели ячейки (для дробных чисел там уже изменённая точность), и ячейка перерисовывается.

Метод, устанавливающий флаги отображения времени в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetTimeFlags( const uint table, const uint row, const uint col, const uint flags, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) return ; CTableCell *cell_model=table_model.GetCell(row,col); if (cell_model== NULL || cell_model.DatetimeFlags()==flags) return ; CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; table_model.CellSetTimeFlags(row,col,flags); cell_view.SetText(cell_model.Value()); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Логика метода идентична методу, устанавливающему точность в ячейку.

Метод, устанавливающий флаг отображения имён цветов в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetColorNamesFlag( const uint table, const uint row, const uint col, const bool flag, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) return ; CTableCell *cell_model=table_model.GetCell(row,col); if (cell_model== NULL || cell_model.ColorNameFlag()==flag) return ; CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; table_model.CellSetColorNamesFlag(row,col,flag); cell_view.SetText(cell_model.Value()); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Точно такой же метод, как и вышерассмотренные.

Метод, устанавливающий цвет переднего плана в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetForeColor( const uint table, const uint row, const uint col, const color clr, const bool chart_redraw) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; cell_view.SetForeColor(clr); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Получаем объект визуального представления ячейки, устанавливаем для него новый цвет переднего плана и перерисовываем ячейку с новым цветом текста.

Метод, устанавливающий точку привязки текста в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; cell_view.SetTextAnchor(anchor,cell_redraw,chart_redraw); }

Получаем объект визуального представления ячейки, устанавливаем для него новую точку привязки и перерисовываем ячейку с новым расположением текста в ней.

Метод, возвращающий точку привязки текста в указанной ячейке:

ENUM_ANCHOR_POINT CTableControl::CellTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ANCHOR_LEFT_UPPER ; return (( ENUM_ANCHOR_POINT )cell_view.TextAnchor()); }

Получаем объект визуального представления ячейки и возвращаем установленную для него точку привязки текста.

Метод, обновляющий указанный столбец указанной таблицы:

bool CTableControl::ColumnUpdate( const string source,CTable *table_model, const uint table, const uint col, const bool cells_redraw) { if (:: CheckPointer (table_model)== POINTER_INVALID ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Invalid table model pointer passed" ,source, __FUNCTION__ ); return false ; } CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to get CTableView object" ,source, __FUNCTION__ ); return false ; } int total=table_view.RowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,i,col); if (cell_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to get CTableCellView object (row %d, col %u)" ,source, __FUNCTION__ ,i,col); return false ; } CTableCell *cell_model=table_model.GetCell(i,col); if (cell_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to get CTableCell object (row %d, col %u)" ,source, __FUNCTION__ ,i,col); return false ; } cell_view.SetText(cell_model.Value()); if (cells_redraw) cell_view.Draw( false ); } return true ; }

Логика метода расписана в комментариях. После того, как модель таблицы обновлена, передаём её в этот метод. И здесь в цикле по всем строкам визуального представления таблицы получаем поочерёдно каждую новую строку, а из соответствующей строки модели — указанную ячейку. В визуальное представление ячейки записываем данные из модели ячейки, и визуальное представление ячейки перерисовывается. Таким образом перерисовывается весь столбец таблицы.

Метод, устанавливающий точность в указанном столбце:

void CTableControl::ColumnSetDigits( const uint table, const uint col, const int digits, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTable object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_model.ColumnSetDigits(col,digits); if ( this .ColumnUpdate( __FUNCTION__ ,table_model,table,col,cells_redraw) && chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В модели таблицы устанавливаем для столбца указанную точность и вызываем метод обновления столбца таблицы, рассмотренный выше.

Метод, устанавливающий флаги отображения времени в указанном столбце:

void CTableControl::ColumnSetTimeFlags( const uint table, const uint col, const uint flags, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTable object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_model.ColumnSetTimeFlags(col,flags); if ( this .ColumnUpdate( __FUNCTION__ ,table_model,table,col,cells_redraw) && chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В модели таблицы устанавливаем для столбца указанные флаги отображения времени и вызываем метод обновления столбца таблицы.

Метод, устанавливающий флаг отображения имён цвета в указанном столбце:

void CTableControl::ColumnSetColorNamesFlag( const uint table, const uint col, const bool flag, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTable object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_model.ColumnSetColorNamesFlag(col,flag); if ( this .ColumnUpdate( __FUNCTION__ ,table_model,table,col,cells_redraw) && chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В модели таблицы устанавливаем для столбца указанный флаг отображения имён цвета и вызываем метод обновления столбца таблицы.

Метод, устанавливающий тип данных в указанном столбце:

void CTableControl::ColumnSetDatatype( const uint table, const uint col, const ENUM_DATATYPE type, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw) { CTable *table_model= this .GetTable(table); if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTable object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_model.ColumnSetDatatype(col,type); if ( this .ColumnUpdate( __FUNCTION__ ,table_model,table,col,cells_redraw) && chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В модели таблицы устанавливаем для столбца указанный тип данных и вызываем метод обновления столбца таблицы.

Метод, устанавливающий точку привязки текста в указанном столбце:

void CTableControl::ColumnSetTextAnchor( const uint table, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return ; } int total=table_view.RowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,i,col); if (cell_view!= NULL && cell_view.TextAnchor()!=anchor) cell_view.SetTextAnchor(anchor,cells_redraw, false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

В цикле по всем строкам визуального представления таблицы из очередной строки получаем указанную ячейку и вписываем в неё новую точку привязки. По окончании цикла обновляем график.

Метод, возвращающий строковое значение указанной ячейки:

string CTableControl::CellValueAt( const uint table, const uint row, const uint col) { CTable *table_model= this .GetTable(table); return (table_model!= NULL ? table_model.CellValueAt(row,col) : :: StringFormat ( "%s: Error. Failed to get table model" , __FUNCTION__ )); }

Из модели таблицы получаем требуемую ячейку и возвращаем её значение в виде строки. При ошибке возвращается текст ошибки.

Метод, возвращающий указанную строку таблицы:

CTableRowView *CTableControl::GetRowView( const uint table, const uint index) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } return table_view.GetRowView(index); }

Получаем визуальное представление таблицы по индексу и возвращаем из него указатель на требуемую строку.

Метод, возвращающий указанную ячейку таблицы:

CTableCellView *CTableControl::GetCellView( const uint table, const uint row, const uint col) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } return table_view.GetCellView(row,col); }

Получаем визуальное представление таблицы по индексу и возвращаем из него указатель на требуемую ячейку указанной строки.

Как видим, этот класс является простым вспомогательным классом для построения таблиц и работы с ними. Все его методы представляют сервисный функционал для обработки, изменения, установки и получения табличных данных, используя методы из ранее написанных классов модели и визуального представления таблицы.

Давайте проверим, что у нас получилось.







Тестируем результат

Откроем файл тестового индикатора \MQL5\Indicators\Tables\iTestTable.mq5 и перезапишем его в таком виде (ранее подготовленные данные и создание таблицы выделены соответствующими цветами):

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Controls\Controls.mqh" CTableControl *table_ctrl; int OnInit () { int wnd= ChartWindowFind (); string captions[]={ "Column 0" , "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" }; long array[ 15 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }, { 17 , 18 , 19 , 20 }, { 21 , 22 , 23 , 24 }, { 25 , 26 , 27 , 28 }, { 29 , 30 , 31 , 32 }, { 33 , 34 , 35 , 36 }, { 37 , 38 , 39 , 40 }, { 41 , 42 , 43 , 44 }, { 45 , 46 , 47 , 48 }, { 49 , 50 , 51 , 52 }, { 53 , 54 , 55 , 56 }, { 57 , 58 , 59 , 60 }}; table_ctrl= new CTableControl( "TableControl0" , 0 ,wnd, 30 , 30 , 460 , 184 ); if (table_ctrl== NULL ) return INIT_FAILED ; table_ctrl.SetAsMain(); table_ctrl.SetID( 0 ); table_ctrl.SetName( "Table Control 0" ); if (table_ctrl.TableCreate(array,captions)== NULL ) return INIT_FAILED ; table_ctrl.ColumnSetTextAnchor( 0 , 0 , ANCHOR_LEFT , true , false ); table_ctrl.ColumnSetTextAnchor( 0 , 1 , ANCHOR_CENTER , true , false ); table_ctrl.ColumnSetTextAnchor( 0 , 2 , ANCHOR_CENTER , true , false ); table_ctrl.ColumnSetTextAnchor( 0 , 3 , ANCHOR_CENTER , true , false ); table_ctrl.Draw( true ); CTable *table=table_ctrl.GetTable( 0 ); table. Print (); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete table_ctrl; CCommonManager::DestroyInstance(); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table_ctrl. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { int x=table_ctrl.CursorX(); int y=table_ctrl.CursorY(); table_ctrl.CellSetValue( 0 , 1 , 0 ,x, false ); table_ctrl.CellSetForeColor( 0 , 1 , 1 ,(y< 0 ? clrRed : table_ctrl.ForeColor()), false ); table_ctrl.CellSetValue( 0 , 1 , 1 ,y, true ); } } void OnTimer ( void ) { table_ctrl. OnTimer (); }

В обработчике событий проверим, как можно записывать в ячейки некоторые данные в реальном времени. Будем считывать координаты курсора и записывать их в две первые ячейки второй сверху строки. При этом отрицательное значение координаты Y курсора будем выводить красным цветом.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике:

Как видим, заявленное взаимодействие таблицы с пользователем работает.

Конечно же, есть некоторые нюансы при отображении визуального представления таблицы в процессе взаимодействия с курсором, но всё это постепенно будет исправлено и доработано.





Заключение

На данный момент мы создали удобный инструмент для отображения различных табличных данных, позволяющий в некоторой степени настроить отображение созданной по умолчанию таблицы.

Есть несколько вариантов данных для создания на их основе таблицы:

двумерный массив таблицы и массив заголовков столбцов,

количество колонок и строк,

матрица: заголовок автоматически создаётся в Excel-стиле,

список пользовательских параметров CList и массив заголовков столбцов.

В будущем, возможно, классы таблиц будут доработаны для удобного добавления и удаления строк, столбцов и отдельных ячеек. Но пока остановимся на таком формате объекта для создания и отображения таблиц.





Программы, используемые в статье:

#

Имя Тип

Описание

1 Tables.mqh Библиотека классов Классы для создания модели таблицы 2 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 3 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 4 iTestTable.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для тестирования работы с элементом управления TableView 5 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



