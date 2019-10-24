Конструктор стратегий на основе технических фигур Меррилла

В предыдущей статье была рассмотрена модель применения технических фигур Меррилла к различным данным, таким как ценовое значение на графике валютного инструмента и значениям различных индикаторов из стандартного набора терминала MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI и других. Был разработан графический интерфейс для исследования этой идеи. Однако он носит исследовательский характер с целью проверить и найти эффективные способы применения технических фигур. В свою очередь, способы использования найденных удачных конфигураций нужно выстраивать в торговые стратегии и тестировать. В этой статье разработаем базовый инструментарий для работы с построением торговых стратегий и их тестированием.

Перед разработкой приложения стоит определиться с перечнем возможностей и элементов интерфейса необходимых для управления. Для начала определим два раздела:

В следующей вкладке Настройки будут находится параметры для стандартных индикаторов, а также возможность подгружать свой собственный индикатор.

На основе заданных выше желаемых возможностях приложения создадим прототип будущего приложения. Ниже на рис.1 представлена схема и набор элементов интерфейса для первой вкладки Конструктор:

Рис.1 Прототип и Элементы интерфейса для вкладки Конструктор.



Также для вкладки Настройки создадим прототип и расставим элементы интерфейса.

Рис.2 Прототип и элементы интерфейса вкладки Настройки

Теперь перейдем к методу CreateWindow(), который реализует основное окно приложения. Это метод достаточно обширен по своей структуре, поэтому разобьем его на несколько ключевых моментов, из которых он состоит. Первый ключевой момент — это создание самого окна и базовой его структуры, а именно — двух вкладок Конструктор и Настройки.

Эта часть кода создает само главное окно, а метод CreateTabs() отвечает непосредственно за добавления двух вкладок, описанных выше:

Ранее в прототипе был определен состав элементов для каждой из вкладок. Для вкладки Конструктор(рис.1) и для вкладки Настройки(рис.2). Поэтому теперь рассмотрим реализацию элементов, входящих в каждую их них. Первая вкладка Конструктор содержит достаточно много повторяющихся типов элементов, поэтому рассмотрим лишь основные подразделы и перечень используемых методов для реализации этих элементов.

Разберем теперь основные части интерфейса, а именно — что они реализуют и из каких методов состоят.

1. Фильтр инструментов.

Состоит из методов CreateSymbolsFilter() и CreateSymbolsTable(). Реализуют они следующий элемент:

Рис.5 Фильтр инструментов.

CreateSymbolsFilter() реализует поле ввода с чекбоксом и кнопкой Поиска.



CreateSymbolsTable() реализует таблицу вывода отфильтрованных валютных инструментов из Обзора рынка.

2. Рабочий таймфрейм и кнопка Диапазон дат.

Эти элементы реализуют выбор рабочего таймфрейма для тестирования, а роль кнопки Диапазон дат проста — она открывает одноименное диалоговое окно, уже рассмотренное выше. Метод CreateButton() реализует кнопку, а методы CreateTextLabel() и CreateTimeframe1() — надпись и выпадающий список соответственно. Стоит добавить, что методы CreateButton() и CreateTextLabel() универсальные методы, которые будут использовать далее, поэтому их листинг будет рассмотрен лишь однажды здесь. На рис.6 представлены эти элементы отдельно:

Рис.6 Кнопка Диапазон дат и выбор рабочего таймфрейма.

bool CProgram::CreateTextLabel(CTextLabel &text_label, const int x_gap, const int y_gap, string label_text, int tab) { text_label.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,text_label); text_label.Font( "Trebuchet" ); text_label.FontSize( 11 ); text_label.XSize( 200 ); text_label.LabelColor( C'0,100,255' ); text_label.IsCenterText( true ); if (!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_label); return ( true ); } bool CProgram::CreateButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap) { button.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,button); button.XSize( 100 ); button.YSize( 25 ); button.FontSize( 11 ); button.IsHighlighted( false ); button.IsCenterText( true ); button.BorderColor( C'0,100,255' ); button.BackColor( clrAliceBlue ); if (!button.CreateButton( "Диапазон дат" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

Метод CreateTimeframe1() представляет собой выпадающий список со всеми доступными таймфреймами.

bool CProgram::CreateTimeframe1( const int x_gap, const int y_gap) { m_timeframe1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_timeframe1); string timeframe_names[ 21 ]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" }; m_timeframe1.XSize( 50 ); m_timeframe1.YSize( 25 ); m_timeframe1.ItemsTotal( 21 ); m_timeframe1.FontSize( 12 ); m_timeframe1.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_timeframe1.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 50 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); but.XGap( 1 ); m_timeframe1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) m_timeframe1.SetValue(i,timeframe_names[i]); CListView *lv=m_timeframe1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_timeframe1.SelectItem( 0 ); if (!m_timeframe1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_timeframe1); return ( true ); }

3. Текстовые метки разделов и элементы выбора паттерна для сигналов на покупку и продажу.

Для создания текстовых меток используются все тот же метод CreateTextLabel(), поэтому его не рассматриваем, а также два метода реализующие чекбоксы и выпадающие меню выбора технической фигуры Меррилла для тестирования.

Рис.7 Текстовые метки разделов и выбор технической фигуры.

Метод CreateCheckBox() создает чекбоксы с заголовком Паттерн.

bool CProgram::CreateCheckBox(CCheckBox &checkbox, const int x_gap, const int y_gap, const string text) { checkbox.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,checkbox); checkbox.YSize( 25 ); checkbox.GreenCheckBox( true ); checkbox.IsPressed( true ); checkbox.FontSize( 12 ); checkbox.LabelColor( C'0,100,255' ); checkbox.LabelColorPressed( C'0,100,255' ); if (!checkbox.CreateCheckBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,checkbox); return ( true ); }

Методы PatternType1() и PatternType2() одинаковы.

bool CProgram::PatternType1( const int x_gap, const int y_gap, const int tab) { #define ITEMS_TOTAL1 32 m_combobox1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,m_combobox1); string pattern_names[ITEMS_TOTAL1]= { "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M7" , "M8" , "M9" , "M10" , "M11" , "M12" , "M13" , "M14" , "M15" , "M16" , "W1" , "W2" , "W3" , "W4" , "W5" , "W6" , "W7" , "W8" , "W9" , "W10" , "W11" , "W12" , "W13" , "W14" , "W15" , "W16" }; m_combobox1.XSize( 200 ); m_combobox1.YSize( 25 ); m_combobox1.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL1); m_combobox1.GetButtonPointer().FontSize( 10 ); m_combobox1.GetButtonPointer().BackColor( clrAliceBlue ); m_combobox1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL1; i++) m_combobox1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_combobox1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_combobox1.SelectItem( 0 ); if (!m_combobox1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_combobox1); return ( true ); }

4. Выбор применения паттернов и чекбоксы сигналов.

Это блок интерфейса состоит из набора сигналов для настройки сигналов на Покупку и Продажу. Каждый блок состоит из опционального выбора от одного до трех сигналов, которые могут быть условиями входа в сделку. Состоит из методов CreateCheckBox() и AppliedTypeN().





Рис.8 Применение паттернов и чекбоксы сигналов.

Методы AppliedType1()—AppliedType6() одинаковы по своей структуре и представляют собой выпадающий список с выбором массива данных для поиска на нем сигналов в виде технических фигур.

bool CProgram::AppliedType1( const int x_gap, const int y_gap) { m_applied1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_applied1); string pattern_names[ 9 ]= { "Price" , "ATR" , "CCI" , "DeMarker" , "Force Ind" , "WPR" , "RSI" , "Momentum" , "Custom" }; m_applied1.XSize( 200 ); m_applied1.YSize( 25 ); m_applied1.ItemsTotal( 9 ); m_applied1.GetButtonPointer().FontSize( 10 ); m_applied1.GetButtonPointer().BackColor( clrAliceBlue ); m_applied1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 9 ; i++) m_applied1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_applied1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_applied1.SelectItem( 0 ); if (!m_applied1.CreateComboBox( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_applied1); return ( true ); }

5. Настройки установки Тейк-профит и Стоп-лосс.

Раздел интерфейса, позволяющий настраивать Тейк-профит и Стоп-лосс как для сигнала на покупку, так и для сигнала на продажу отдельно. Настройка осуществляется в пунктах.

Рис.9 Поля ввода для Тейк-профит и Стоп-лосс.

Для реализации данных полей ввода используется универсальный метод CreateEditValue().

bool CProgram::CreateEditValue(CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, const string label_text, const int value , const int tab) { text_edit.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray(tab,text_edit); text_edit.XSize( 210 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.LabelColor(C '0,100,255' ); text_edit.FontSize( 12 ); text_edit.MaxValue( 1000 ); text_edit.MinValue( 10 ); text_edit.SpinEditMode( true ); text_edit.SetValue(( string ) value ); text_edit.GetTextBoxPointer().AutoSelectionMode( true ); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap( 100 ); if (!text_edit.CreateTextEdit(label_text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_edit); return ( true ); }

6. Результаты тестирования и отчет.

Этот блок состоит из результатов тестирования. Для его реализации используется уже ранее рассмотренный метод CreateTextLabel().

Рис.10 Блок отчета.

На этом описание реализации вкладки Конструктор заканчивается и далее рассмотрим вкладку Настройки.

1. Настройки параметров стандартных индикаторов.

В данный раздел входят все настройки индикаторов, которые предлагаются для тестирования и анализа.

Рис.11 Блок настроек стандартных индикаторов.

Для реализации данного блока используются три метода CreateFrame() для создания визуального раздела с обводкой. А также универсальный метод поля ввода для создания параметров индикаторов CreateIndSetting() и набор методов IndicatorSetting1()—IndicatorSetting4() для выпадающих списков параметров Ma Method, Volumes, Price.

bool CProgram::CreateFrame(CFrame &frame, const string text, const int x_gap, const int y_gap) { frame.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,frame); frame.XSize( 350 ); frame.YSize( 500 ); frame.LabelColor( C'0,100,255' ); frame.BorderColor( C'0,100,255' ); frame.FontSize( 11 ); frame.AutoYResizeMode( true ); frame.AutoYResizeBottomOffset( 100 ); frame.GetTextLabelPointer().XSize( 250 ); if (!frame.CreateFrame(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,frame); return ( true ); }

bool CProgram::IndicatorSetting1( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set1); string pattern_names[ 4 ]= { "Simple" , "Exponential" , "Smoothed" , "Linear weighted" }; m_ind_set1.XSize( 200 ); m_ind_set1.YSize( 25 ); m_ind_set1.ItemsTotal( 4 ); m_ind_set1.FontSize( 12 ); m_ind_set1.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set1.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set1.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_ind_set1.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); m_ind_set1.SelectItem( 0 ); if (!m_ind_set1.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set1); return ( true ); } bool CProgram::IndicatorSetting3( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set3.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set3); string pattern_names[ 2 ]= { "Tick volume" , "Real Volume" }; m_ind_set3.XSize( 200 ); m_ind_set3.YSize( 25 ); m_ind_set3.ItemsTotal( 2 ); m_ind_set3.FontSize( 12 ); m_ind_set3.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set3.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set3.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) m_ind_set3.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set3.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 42 ); m_ind_set3.SelectItem( 0 ); if (!m_ind_set3.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set3); return ( true ); } bool CProgram::IndicatorSetting4( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_ind_set4.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_ind_set4); string pattern_names[ 4 ]= { "Open" , "Close" , "High" , "Low" }; m_ind_set4.XSize( 200 ); m_ind_set4.YSize( 25 ); m_ind_set4.ItemsTotal( 4 ); m_ind_set4.FontSize( 12 ); m_ind_set4.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_ind_set4.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); m_ind_set4.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_ind_set4.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_ind_set4.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 82 ); m_ind_set4.SelectItem( 1 ); if (!m_ind_set4.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_ind_set4); return ( true ); }

2. Язык интерфейса.

Элемент интерфейса Язык интерфейса в виде выпадающего списка с выбором Английского или Русского языка интерфейса. За создание этого элемента отвечает метод LanguageSetting():

bool CProgram::LanguageSetting( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_language_set.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,m_language_set); string pattern_names[ 2 ]= { "Русский" , "English" }; m_language_set.XSize( 200 ); m_language_set.YSize( 25 ); m_language_set.ItemsTotal( 2 ); m_language_set.FontSize( 12 ); m_language_set.LabelColor( C'0,100,255' ); CButton *but=m_language_set.GetButtonPointer(); but.FontSize( 10 ); but.XSize( 100 ); but.BackColor( clrAliceBlue ); but.XGap( 140 ); m_language_set.GetListViewPointer().FontSize( 10 ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) m_language_set.SetValue(i,pattern_names[i]); CListView *lv=m_language_set.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.ItemYSize( 20 ); lv.YSize( 42 ); m_language_set.SelectItem( 1 ); if (!m_language_set.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_language_set); return ( true ); }

3. Настройка параметров кастомных индикаторов.

Состоит из визуального раздела с заголовком и обводкой, создаваемого с помощью уже рассмотренного выше CreateFrame(), а также поле ввода для буфера индикатора посредством CreateIndSetting() и новым методом CreateCustomEdit() для ввода имени индикатора и его параметров через запятую.

Рис.12 Настройка параметров кастомных индикаторов.

bool CProgram::CreateCustomEdit(CTextEdit &text_edit, const int x_gap, const int y_gap, const string default_text) { text_edit.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 1 ,text_edit); text_edit.XSize( 100 ); text_edit.YSize( 24 ); text_edit.LabelColor( C'0,100,255' ); CTextBox *box=text_edit.GetTextBoxPointer(); box.AutoSelectionMode( true ); box.XSize( 325 ); box.XGap( 1 ); box.DefaultTextColor( clrSilver ); box.DefaultText(default_text); if (!text_edit.CreateTextEdit( "" ,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,text_edit); return ( true ); }

На этом описание создания визуальной части закончено и теперь предстоит рассказать каким образом происходит алгоритм тестирование настроенных торговых стратегий.

Для того чтобы максимально доступно объяснить алгоритм работы тестирования с помощью данного приложения, нужно определить инструкцию или последовательность действий, необходимых для корректного запуска теста и получения результата. Грамотно составленная последовательность действий позволит осветить принцип работы каждого взаимодействия с интерфейсом приложения.

Шаг 1. Выбор языка интерфейса

Согласно нашей реализации эта опция находится во вкладке "Настройки" (Settings) в выпадающем списке. Теперь опишем алгоритм работы смены языка интерфейса. За это отвечает пользовательское Событие выбора пункта в комбо-боксе, которое вызывает метод ChangeLanguage().

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (ChangeLanguage(lparam)) Update( true ); }

Теперь рассмотрим сам метод смены языка интерфейса приложения. Несмотря на его обширность, суть его достаточно проста.

bool CProgram::ChangeLanguage( const long id) { if (id!=m_language_set.Id()) return ( false ); m_lang_index=m_language_set.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); if (m_lang_index== 0 ) { m_tabs1.Text( 0 , "Конструктор" ); m_tabs1.Text( 1 , "Настройки" ); m_table_symb.SetHeaderText( 0 , "Символ" ); m_request.LabelText( "Поиск" ); m_date_range.LabelText( "Диапазон дат" ); m_timeframe1.LabelText( "Таймфрейм" ); for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) m_checkbox[i].LabelText( "Паттерн" ); else if (i>= 2 && i< 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Сигнал " + string (i- 1 )); else if (i>= 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Сигнал " + string (i- 4 )); } m_takeprofit1.LabelText( "Тейк Профит" ); m_takeprofit2.LabelText( "Тейк Профит" ); m_stoploss1.LabelText( "Стоп Лосс" ); m_stoploss2.LabelText( "Стоп Лосс" ); m_frame[ 2 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Отчёт" ); string report_label[ 6 ]= { "Всего трейдов: " , "Короткие трейды: " , "Прибыльные трейды: " , "Прибыль в пунктах: " , "Длинные трейды: " , "Убыточные трейды: " }; for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) m_report_text[i].LabelText(report_label[i]+ "-" ); m_frame[ 0 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Настройки стандартных индикаторов" ); m_frame[ 1 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Настройки кастомных индикаторов" ); m_custom_buffer.LabelText( "Номер буфера" ); m_custom_path.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Введите адрес индикатора" ); m_custom_param.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Введите параметры индикатора через запятую" ); m_language_set.LabelText( "Язык интерфейса" ); m_window[ 1 ].LabelText( "Настройки диапазона дат" ); m_time_edit1.LabelText( "Время" ); m_time_edit2.LabelText( "Время" ); m_time_edit3.LabelText( "Время" ); m_time_edit4.LabelText( "Время" ); m_status_bar.SetValue( 0 , "Не выбран символ для анализа" ); } else { m_tabs1.Text( 0 , "Constructor" ); m_tabs1.Text( 1 , "Settings" ); m_table_symb.SetHeaderText( 0 , "Symbol" ); m_request.LabelText( "Search" ); m_date_range.LabelText( "Date range" ); m_timeframe1.LabelText( "Timeframe" ); for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) m_checkbox[i].LabelText( "Pattern" ); else if (i>= 2 && i< 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Signal " + string (i- 1 )); else if (i>= 5 ) m_checkbox[i].LabelText( "Signal " + string (i- 4 )); } m_takeprofit1.LabelText( "Take Profit" ); m_takeprofit2.LabelText( "Take Profit" ); m_stoploss1.LabelText( "Stop Loss" ); m_stoploss2.LabelText( "Stop Loss" ); m_frame[ 2 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Report" ); string report_label[ 6 ]= { "Total trades: " , "Short Trades: " , "Profit Trades: " , "Profit in points: " , "Long Trades: " , "Loss Trades: " }; for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) m_report_text[i].LabelText(report_label[i]+ "-" ); m_frame[ 0 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Standard Indicator Settings" ); m_frame[ 1 ].GetTextLabelPointer().LabelText( "Custom Indicator Settings" ); m_custom_buffer.LabelText( "Buffer number" ); m_custom_path.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Enter the indicator path" ); m_custom_param.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Enter indicator parameters separated by commas" ); m_language_set.LabelText( "Interface language" ); m_window[ 1 ].LabelText( "Date Range Settings" ); m_time_edit1.LabelText( "Time" ); m_time_edit2.LabelText( "Time" ); m_time_edit3.LabelText( "Time" ); m_time_edit4.LabelText( "Time" ); m_status_bar.SetValue( 0 , "No symbol selected for analysis" ); } return ( true ); }

Шаг 2. Настройка параметров индикаторов

В той же вкладке настройки устанавливаем значения параметров индикаторов в случае, если мы будет тестировать определенные индикаторы. Или же настраиваем параметры кастомного индикатора: номер буфера, имя и параметры через запятую. Следует добавить, что для кастомного индикатора поддерживаются только числовые значения.

Шаг 3. Настройка таблицы символов.

Переходим во вкладку "Конструктор" и в верхней левой части настраиваем нужные инструменты, доступные из Обзора рынка. За это отвечает метод RequestData(), а событие вызова этого метода это нажатие на кнопку "Поиск".

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { RequestData(lparam); .... bool CProgram::RequestData( const long id) { if (id==m_request.Id()) { m_table_symb.Hide(); GetSymbols(m_symb_filter); RebuildingTables(m_table_symb); m_table_symb.Show(); } return ( true ); }

Шаг 4. Выбор временного диапазона тестирования

Это также событие по нажатию на кнопку "Диапазон дат". Логика проста: открывается диалоговое окно Настройки диапазона дат.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (lparam==m_date_range.Id()) { int x=m_date_range.X(); int y=m_date_range.Y()+m_date_range.YSize(); m_window[ 1 ].X(x); m_window[ 1 ].Y(y); m_window[ 1 ].OpenWindow(); string val=(m_lang_index== 0 )? "Настройки диапазона дат" : "Date Range Settings" ; m_window[ 1 ].LabelText(val); } ...

При выборе дат следует быть внимательным, иначе при некорректности дат будут выводится сообщения о неправильном их выставлении. Частыми ошибками могут быть: конечная дата больше текущей по терминалу или начальная дата больше конечной.

Шаг 5. Установка рабочего таймфрейма.

Рабочий таймфрем применим ко всем шести сигналам, которые можно настраивать в конструкторе.

Шаг 6. Включение сигналов на продажу/покупку и выбор технической фигуры для тестирования.

По умолчанию тестирование проводится в обоих направлениях: как покупка, так и продажа. Однако один из этих режимов можно отключить, как показано на рис. 13 ниже.

Рис.13 Отключение сигналов на покупку или продажу.

Также слева от текстовой метки "Паттерн" выбираем тип технической фигуры Меррилла для дальнейшего тестирования. Более подробно о том как они выглядят я уже описывал в предыдущей статье на эту тему.

Шаг 7. Выбор сигналов для тестирования и выставление Тейк-профит со Стоп-лоссом

Обратимся снова к рис.13 на котором видно, что для каждого из типов входа в рынок можно выставить сразу до трех сигналов. Они работают по принципу логического ИЛИ. То есть при выставлении всех трех сигналов на покупку, при тестировании будет регистрироваться вход в рынок при появлении любого из трех. Аналогично с продажами. Справа от текстовых меток "Сигнал" в выпадающем списке можно выбрать тип данных, к которым будет применятся выбранная ранее техническая фигура.

Шаг 8. Запуск тестирования

После выполнения шагов 1-7 для запуска теста необходимо левой кнопкой мыши в таблице символов выбрать тестируемый инструмент. Алгоритм тестирования запускается по пользовательскому событию нажатия на пункте списка или таблицы.

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==m_table_symb.Id()) { if (m_table_symb.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "Не выбран символ для анализа" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); } string symbol=m_table_symb.GetValue( 0 ,m_table_symb.SelectedItem()); m_status_bar.SetValue( 0 , "Selected symbol: " +:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); GetResult(symbol); } }

За тестирование отвечает метод GetResult(). Рассмотрим его более подробно.

void CProgram::GetResult( const string symbol) { m_start_date= StringToTime ( TimeToString (m_calendar1.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit1.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit1.GetMinutes()+ ":00" ); m_end_date= StringToTime ( TimeToString (m_calendar2.SelectedDate(), TIME_DATE )+ " " +( string )m_time_edit2.GetHours()+ ":" +( string )m_time_edit2.GetMinutes()+ ":00" ); if (m_start_date>m_end_date || m_end_date> TimeCurrent ()) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Неправильно выбран диапазон дат!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Incorrect date range selected!" , "Error" , MB_OK ); return ; } int buy_pat=m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int sell_pat=m_combobox2.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); if (buy_pat==sell_pat) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Паттерн на покупку и продажу не может быть одинаков!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The pattern for buying and selling cannot be the same!" , "Error" , MB_OK ); return ; } ZeroMemory (m_report); datetime cur_date=m_start_date; string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int applied1=m_applied1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied2=m_applied2.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied3=m_applied3.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied4=m_applied4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied5=m_applied5.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int applied6=m_applied6.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); while (cur_date<m_end_date) { if ( BuySignal(symbol,m_start_date,applied1, 1 ) || BuySignal(symbol,m_start_date,applied2, 2 ) || BuySignal(symbol,m_start_date,applied3, 3 )) { CalculateBuyDeals(symbol,m_start_date); cur_date=m_start_date; continue ; } if ( SellSignal(symbol,m_start_date,applied4, 1 ) || SellSignal(symbol,m_start_date,applied5, 2 ) || SellSignal(symbol,m_start_date,applied6, 3 )) { CalculateSellDeals(symbol,m_start_date); cur_date=m_start_date; continue ; } m_start_date+= PeriodSeconds (StringToTimeframe(tf)); cur_date=m_start_date; } PrintReport(); }

Данный метод включает в себя две проверки на корректность ввода диапазона дат, а также на случай, когда пользователь случайно устанавливает одинаковые паттерны для тестирования как на сигнал к покупке, так и для продажи. Метод GetResult() включает в себя три метода для работы с данными, установленными в настройках.

1. Методы поиска сигналов BuySignal() и SellSignal(). Они похожи, потому рассмотрим только один.

bool CProgram::BuySignal( const string symbol, datetime start, int applied, int signal) { if (!m_checkbox[ 0 ].IsPressed()) return ( false ); int Handle= INVALID_HANDLE ; string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); if (m_checkbox[signal+ 1 ].IsPressed()) { if (applied== 0 ) { MqlRates rt[]; int sl= 0 ,tp= 0 ; POINTS pat; double arr[]; int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date, 5 ,rt); int app_price=m_ind_set4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); ArrayResize (arr,copied); if (copied< 5 ) return ( false ); for ( int i= 0 ; i<copied; i++) { if (app_price== 0 ) arr[i]=rt[i].open; else if (app_price== 1 ) arr[i]=rt[i].close; else if (app_price== 2 ) arr[i]=rt[i].high; else if (app_price== 3 ) arr[i]=rt[i].low; } pat.A=arr[ 0 ]; pat.B=arr[ 1 ]; pat.C=arr[ 2 ]; pat.D=arr[ 3 ]; pat.E=arr[ 4 ]; if (GetPatternType(pat)==m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf), 5 ); return ( true ); } return ( false ); } if (applied== 1 ) Handle= iATR (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 0 ].GetValue())); if (applied== 2 ) { int app_price; switch (m_ind_set4.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : app_price= PRICE_OPEN ; break ; case 1 : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; case 2 : app_price= PRICE_HIGH ; break ; case 3 : app_price= PRICE_LOW ; break ; default : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; } Handle= iCCI (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 1 ].GetValue()),app_price); } if (applied== 3 ) Handle= iDeMarker (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 2 ].GetValue())); if (applied== 4 ) { int force_period= int (m_ind_setting[ 3 ].GetValue()); ENUM_MA_METHOD force_ma_method; ENUM_APPLIED_VOLUME force_applied_volume; switch (m_ind_set1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : force_ma_method= MODE_SMA ; break ; case 1 : force_ma_method= MODE_EMA ; break ; case 2 : force_ma_method= MODE_SMMA ; break ; case 3 : force_ma_method= MODE_LWMA ; break ; default : force_ma_method= MODE_SMA ; break ; } switch (m_ind_set3.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { case 0 : force_applied_volume= VOLUME_TICK ; break ; case 1 : force_applied_volume= VOLUME_REAL ; break ; default : force_applied_volume= VOLUME_TICK ; break ; } Handle= iForce (symbol,StringToTimeframe(tf),force_period,force_ma_method,force_applied_volume); } if (applied== 5 ) Handle= iWPR (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 5 ].GetValue())); if (applied== 6 ) Handle= iRSI (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 4 ].GetValue()), PRICE_CLOSE ); if (applied== 7 ) Handle= iMomentum (symbol,StringToTimeframe(tf), int (m_ind_setting[ 6 ].GetValue()), PRICE_CLOSE ); if (applied== 8 ) { string str[]; double arr[]; string parameters=m_custom_param.GetValue(); StringSplit (parameters, ',' ,str); if ( ArraySize (str)> 20 ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Количество параметров не должно быть больше 20!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "The number of parameters should not be more than 20!" , "Error" , MB_OK ); } ArrayResize (arr, ArraySize (str)); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (str); i++) arr[i]= StringToDouble (str[i]); string name=m_custom_path.GetValue(); Handle=GetCustomValue(StringToTimeframe(tf),name,arr); } if (applied> 0 ) { if (Handle== INVALID_HANDLE ) { if (m_lang_index== 0 ) MessageBox ( "Не удалось получить хендл индикатора!" , "Ошибка" , MB_OK ); else if (m_lang_index== 1 ) MessageBox ( "Failed to get handle indicator!" , "Error" , MB_OK ); } double arr[]; int buffer=(applied== 8 )? int (m_custom_buffer.GetValue()): 0 ; int copied= CopyBuffer (Handle,buffer,m_start_date, 5 ,arr); int sl= 0 ,tp= 0 ; POINTS pat; if (copied< 5 ) return ( false ); pat.A=arr[ 0 ]; pat.B=arr[ 1 ]; pat.C=arr[ 2 ]; pat.D=arr[ 3 ]; pat.E=arr[ 4 ]; if (GetPatternType(pat)==m_combobox1.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()) { m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf), 5 ); return ( true ); } return ( false ); } return ( false ); } return ( false ); }

Суть данного метода в заданной последовательности действий:

Проверка на то, что разрешен любой сигнал на покупку и на конкретно заданный.

Проверка к какому массиву данных будут применены технические фигуры.

Подготовка данных к поиску и поиск заданного паттерна посредством метода GetPatternType().

2. Методы обработки найденного сигнала CalculateBuyDeals() и CalculateSellDeals().

void CProgram::CalculateBuyDeals( const string symbol, datetime start) { MqlRates rt[]; int TP= int (m_takeprofit1.GetValue()); int SL= int (m_stoploss1.GetValue()); string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date,m_end_date,rt); double deal_price= iOpen (symbol,StringToTimeframe(tf),copied); for ( int j= 0 ; j<copied; j++) { if (( iHigh (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j)-deal_price)/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=TP) { m_report.profit_trades++; m_report.profit+=TP; m_report.long_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } else if ((deal_price- iLow (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j))/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=SL) { m_report.loss_trades++; m_report.profit-=SL; m_report.long_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } } m_start_date=m_end_date; } void CProgram::CalculateSellDeals( const string symbol, datetime start) { MqlRates rt[]; int TP= int (m_takeprofit2.GetValue()); int SL= int (m_stoploss2.GetValue()); string tf=m_timeframe1.GetListViewPointer().SelectedItemText(); int copied= CopyRates (symbol,StringToTimeframe(tf),m_start_date,m_end_date,rt); double deal_price= iOpen (symbol,StringToTimeframe(tf),copied); for ( int j= 0 ; j<copied; j++) { if ((deal_price- iLow (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j))/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=TP) { m_report.profit_trades++; m_report.profit+=TP; m_report.short_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } else if (( iHigh (symbol,StringToTimeframe(tf),copied-j)-deal_price)/ SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT )>=SL) { m_report.loss_trades++; m_report.profit-=SL; m_report.short_trades++; m_report.total_trades++; m_start_date=IndexToDate(m_start_date,StringToTimeframe(tf),j); return ; } } m_start_date=m_end_date; }

Их задача состоит в обработке найденного сигнала и записи статистики для последующего вывода в Отчет.

3. Метод вывода результатов тестирования PrintReport().

void CProgram::PrintReport( void ) { if (m_lang_index== 0 ) { string report_label[ 6 ]= { "Всего трейдов: " , "Короткие трейды: " , "Прибыльные трейды: " , "Прибыль в пунктах: " , "Длинные трейды: " , "Убыточные трейды: " }; m_report_text[ 0 ].LabelText(report_label[ 0 ]+ string (m_report.total_trades)); m_report_text[ 1 ].LabelText(report_label[ 1 ]+ string (m_report.short_trades)); m_report_text[ 2 ].LabelText(report_label[ 2 ]+ string (m_report.profit_trades)); m_report_text[ 3 ].LabelText(report_label[ 3 ]+ string (m_report.profit)); m_report_text[ 4 ].LabelText(report_label[ 4 ]+ string (m_report.long_trades)); m_report_text[ 5 ].LabelText(report_label[ 5 ]+ string (m_report.loss_trades)); } else { string report_label[ 6 ]= { "Total trades: " , "Short Trades: " , "Profit Trades: " , "Profit in points: " , "Long Trades: " , "Loss Trades: " }; m_report_text[ 0 ].LabelText(report_label[ 0 ]+ string (m_report.total_trades)); m_report_text[ 1 ].LabelText(report_label[ 1 ]+ string (m_report.short_trades)); m_report_text[ 2 ].LabelText(report_label[ 2 ]+ string (m_report.profit_trades)); m_report_text[ 3 ].LabelText(report_label[ 3 ]+ string (m_report.profit)); m_report_text[ 4 ].LabelText(report_label[ 4 ]+ string (m_report.long_trades)); m_report_text[ 5 ].LabelText(report_label[ 5 ]+ string (m_report.loss_trades)); } Update( true ); }

Выводит данные о тестировании в приложение. На этом алгоритм работы приложения завершается.

Демонстрация и пример работы с конструктором



В качестве примера, я решил записать небольшое видео по работе с конструктором стратегий.



