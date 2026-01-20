Математика волатильности: Почему индикатор GRI достоин возвращения в ваш торговый терминал

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Введение

В современном трейдинге важно не только определять направление движения цены, но и понимать, насколько рынок "живой" или "хаотичный" в данный момент. Многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда стандартные индикаторы не дают чёткого ответа: стоит ли ожидать сильного движения, или рынок находится в фазе затишья. В поисках простого и наглядного инструмента для оценки волатильности и "хаотичности" рынка можно обратить внимание на индикатор Gopalakrishnan Range Index (GRI), также известный как Range of Chaos Index (ROCI).



GRI был впервые опубликован в январе 2001 года в авторитетном журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities (TASC). Его автор — Jayanthi Gopalakrishnan, известный аналитик и редактор TASC. В то время индикатор был предложен как простой способ количественно оценить "хаотичность" (размах) движения цены за определённый период. Несмотря на свою простоту и наглядность, GRI не получил широкой популярности и редко встречается в современных торговых платформах и стратегиях.



В истории технического анализа было множество инструментов, которые были созданы в эпоху, когда не было мощных компьютеров и сложных алгоритмов. Их отличает простота, прозрачность логики и универсальность. Такие индикаторы, как GRI, могут быть легко реализованы в современных торговых терминалах, а их идеи — адаптированы под новые рыночные условия. Иногда именно забытые инструменты становятся ключом к успеху, когда стандартные методы перестают давать желаемый результат.





Реализуем индикатор для MetaTrader 5

GRI измеряет, насколько сильно изменяется цена закрытия за выбранный период (ChaoticPeriod), нормируя этот диапазон по логарифмической шкале.

Формула расчёта индикатора:

GRI = log10(High(Close, N) - Low(Close, N)) / log10(N)

где:

High(Close, N) — максимальное значение цены закрытия за N баров,

Low(Close, N) — минимальное значение цены закрытия за N баров,

N — период расчёта (ChaoticPeriod).

Логика расчёта:

Для каждого бара находим максимальное и минимальное значение цены закрытия за N последних баров. Вычисляем размах (разницу между максимумом и минимумом). Берём десятичный логарифм от размаха и делим на логарифм периода. Если размах равен нулю, индикатор возвращает 0.

На основании вышеприведённых формул и логики, создадим индикатор для MetaTrader 5:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "GRI" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDodgerBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input (name= "ChaoticPeriod" ) int InpPeriod = 5 ; double BufferGRI[]; int ExtPeriod; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BufferGRI, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (BufferGRI, true ); ExtPeriod=(InpPeriod< 2 ? 2 : InpPeriod); string short_name= StringFormat ( "GRI(%d)" ,ExtPeriod); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,short_name); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { ArraySetAsSeries (close, true ); if (rates_total< fmax (ExtPeriod, 5 )) return 0 ; int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total-ExtPeriod- 1 ; ArrayInitialize (BufferGRI, EMPTY_VALUE ); } for ( int i=limit;i>= 0 ;i--) { int mx= ArrayMaximum (close,i,ExtPeriod); int mn= ArrayMinimum (close,i,ExtPeriod); if (mx== WRONG_VALUE || mn== WRONG_VALUE ) return 0 ; double max=close[mx]; double min=close[mn]; double range = max-min; BufferGRI[i]=(range> 0 ? MathLog (range)/ MathLog (( double )ExtPeriod) : 0 ); } return (rates_total); }

Чем выше значение GRI, тем более "хаотичным" (волатильным) было движение цены за период. Если диапазон мал — GRI стремится к нулю.





Особенности интерпретации

При расчёте GRI, выполненном в представленном выше коде, значения индикатора могут быть как положительными, так и отрицательными. Это связано с тем, что при малых диапазонах цен (range <1) логарифм становится отрицательным. В результате шкала индикатора не ограничена снизу и зависит от волатильности инструмента и выбранного периода, что создаёт некоторые проблемы при автоматической интерпретации значений индикатора.

Но удобнее, чтобы можно было отталкиваться от какого-то значения при определении значений индикатора. Для этого минимальное значение индикатора можно приравнять к нулю (то есть сделать так, чтобы шкала начиналась с нуля).

Для этого можно использовать логарифм сдвинутого диапазона:

GRI = log10 ( 1 + High(Close, N) - Low(Close, N)) / log10 (N)

При такой формуле расчёт индикатора будет таким:

for ( int i=limit;i>= 0 ;i--) { int mx= ArrayMaximum (close,i,ExtPeriod); int mn= ArrayMinimum (close,i,ExtPeriod); if (mx== WRONG_VALUE || mn== WRONG_VALUE ) return 0 ; double max=close[mx]; double min=close[mn]; double range = max-min; BufferGRI[i] = MathLog ( 1.0 + range) / MathLog (( double )ExtPeriod); }

Теперь индикатор всегда будет иметь минимальные значения, стремящиеся к нулю, что облегчит его невизуальную интерпретацию, так как всегда есть значение, от которого можно отталкиваться при расчётах пороговых значений:

Высокие значения GRI (резкие всплески на графике индикатора) указывают на то, что за выбранный период рынок был очень волатильным, происходили сильные движения цены. Это может быть признаком начала или продолжения тренда, выхода важных новостей, либо просто фазы высокой активности на рынке.

Низкие значения GRI (плоские участки, близкие к нулю) говорят о том, что рынок находится в состоянии консолидации, "затишья", когда цена движется в узком диапазоне. В такие моменты часто наблюдается отсутствие выраженного тренда.

Есть ещё один момент, который хочется отметить и исправить. Этот расчёт даёт слишком маленькие результирующие значения индикатора:

BufferGRI[i] = MathLog ( 1.0 + range) / MathLog (( double )ExtPeriod);

Для упрощения использования пороговых значений при установке, лучше их сделать соразмерными пунктам символа. Для этого достаточно итоговое значение разделить на величину Point:

BufferGRI[i] = ( MathLog ( 1.0 + range)/ MathLog (( double )ExtPeriod))/ _Point ;

При таком расчёте индикатора и его использования в советнике, в настройках советника можно будет вводить значения в виде 10, 50, 100, 150 и так далее. Это удобнее ввода маленьких дробных значений.

Рассмотрим практические сценарии применения индикатора.

Фильтрация сигналов других индикаторов.

GRI можно использовать как фильтр в трендовых стратегиях, например, открывать сделки только тогда, когда GRI превышает определённый уровень, что говорит о наличии волатильности и потенциала для движения.

GRI можно использовать как фильтр в трендовых стратегиях, например, открывать сделки только тогда, когда GRI превышает определённый уровень, что говорит о наличии волатильности и потенциала для движения. Поиск точек входа и выхода.

Всплеск GRI после длительного затишья может сигнализировать о начале нового движения — это может быть точкой входа. Наоборот, резкое падение GRI после сильного движения может говорить о завершении импульса — повод зафиксировать прибыль.

Всплеск GRI после длительного затишья может сигнализировать о начале нового движения — это может быть точкой входа. Наоборот, резкое падение GRI после сильного движения может говорить о завершении импульса — повод зафиксировать прибыль. Определение рыночной фазы.

Если GRI долгое время остаётся низким, рынок, скорее всего, находится во флэте. В такие периоды лучше избегать трендовых стратегий и использовать методы, рассчитанные на торговлю внутри диапазона.

Если GRI долгое время остаётся низким, рынок, скорее всего, находится во флэте. В такие периоды лучше избегать трендовых стратегий и использовать методы, рассчитанные на торговлю внутри диапазона. Адаптация параметров торговых систем.

Можно динамически менять параметры других индикаторов или советников в зависимости от текущего значения GRI, например, увеличивать стоп-лосс и тейк-профит при высокой волатильности и уменьшать их при низкой.

Индикатор имеет всего один настраиваемый параметр — период расчёта (ChaoticPeriod).

Короткий период (3–5) делает индикатор более чувствительным к локальным всплескам, длинный период (10–20) — сглаживает значения и показывает более глобальные изменения волатильности.

Для определения состояний индикатора необходимо подобрать нужные пороговые значения GRI. Для каждого инструмента и таймфрейма оптимальные уровни индикатора могут отличаться. Рекомендуется провести визуальный анализ истории и подобрать уровни, которые хорошо отделяют фазы высокой и низкой волатильности.



Для повышения точности сигналов необходимо использовать GRI в сочетании с трендовыми индикаторами и осцилляторами.

Не стоит использовать GRI как единственный источник сигналов — он показывает только степень "хаотичности", но не направление движения.

Тестируйте индикатор на истории и подбирайте параметры под ваш стиль торговли и инструмент.

Давайте попробуем разработать простую торговую систему с использованием этого индикатора, и протестируем её в советнике.





Тестируем индикатор в советнике

Для тестирования индикатора GRI создадим советник, который торгует по сигналам двух скользящих средних — TEMA и AMA. Идея ТС будет такой: TEMA показывает направление движения (вверх или вниз), а AMA фильтрует сигналы, подтверждая их положением цены относительно своей линии.



Индикатор GRI будет использоваться как фильтр состояния рынка: если по состоянию индикатора рынок активный (волатильность растёт или начинается новый импульс роста волатильности), то торговля разрешается. Если рынок переходит к падению волатильности, затухает, или волатильность падает несколько периодов подряд — торговля запрещена.



Советник будет работать по такой логике:

Если TEMA растёт и цена выше растущей AMA, это сигнал на покупку.

Если TEMA падает и цена ниже падающей AMA, это сигнал на продажу.

Перед открытием сделки проверяется состояние рынка по GRI. Если индикатор показывает рост или начало роста волатильности — позиция открывается в направлении скользящих средних.

Если волатильность падает или рынок во флэте — советник не торгует.

Если волатильность падает или рынок во флэте — советник не торгует. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются автоматически по значениям индикаторов Bollinger Bands и ATR соответственно, либо используются заданные в пунктах значения.

Таким образом, советник будет открывать позиции только тогда, когда есть подтверждённый сигнал от скользящих средних и рынок активен по индикатору GRI. Это позволит избежать торговли в "спящих" или затухающих фазах рынка и торговать в моментах, когда движение наиболее вероятно. Фильтрация сигналов по GRI будет отключаемой, что даст возможность протестировать участок истории с фильтрацией сигналов по GRI и без неё.

Одновременно можно будет открывать позиции в обоих направлениях — как длинные, так и короткие. Советник не будет отслеживать флэт или тренд на рынке, смену текущего тренда, его наличие или отсутствие. Направление позиции будет определяться по двум скользящим средним, а решение о входе в рынок в направлении скользящих средних будет определяться по состоянию индикатора GRI (если фильтр разрешён).

Рассмотрим код советника полностью:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Arrays\ArrayLong.mqh> enum ENUM_GRI_STATE { GRI_STATE_UNKNOWN, GRI_STATE_FLAT, GRI_STATE_VOLATILITY_HIGH, GRI_STATE_GROWING, GRI_STATE_FALLING, GRI_STATE_TURN_TO_GROW, GRI_STATE_TURN_TO_FALL }; enum ENUM_SIGNAL_TYPE { SIGNAL_TYPE_NONE, SIGNAL_TYPE_LONG, SIGNAL_TYPE_SHORT, SIGNAL_TYPE_CLOSE, }; struct SData { CArrayLong list_tickets; double total_volume; }; struct SDataPositions { SData Buy; SData Sell; } Data; #define DATA_COUNT 3 #define ENV_ATTEMPTS 3 #define ENV_WAIT_ATTEMPT 1000 #define SPREAD_MLTP 3 input int InpPeriodGRI = 9 ; input bool InpUseGRI = true ; input double InpThresholdGRI = 50.0 ; input int InpPeriodTEMA = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceTEMA = PRICE_CLOSE ; input int InpShiftTEMA = 0 ; input int InpPeriodAMA = 9 ; input int InpFastEmaAMA = 2 ; input int InpSlowEmaAMA = 30 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceAMA = PRICE_CLOSE ; input int InpShiftAMA = 0 ; input int InpPeriodBB = 58 ; input double InpDeviationBB = 2.0 ; input int InpShiftBB = 0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceBB = PRICE_CLOSE ; input int InpPeriodATR = 64 ; input double InpVolume = 0.1 ; sinput ulong InpDeviation = 10 ; sinput ulong InpMagic = 123456 ; input int InpStopLoss = - 1 ; input int InpTakeProfit = - 1 ; input double InpSLMltp = 2.6 ; input double InpTPMltp = 1.3 ; CTrade trade; int handle_gri; int handle_tema; int handle_ama; int handle_bb; int handle_atr; double gri[DATA_COUNT]={}; double tema[DATA_COUNT]={}; double ama[DATA_COUNT]={}; double bb0[DATA_COUNT]={}; double bb1[DATA_COUNT]={}; double bb2[DATA_COUNT]={}; double atr[DATA_COUNT]={}; MqlRates prc[DATA_COUNT]={}; int period_gri; int period_tema; int period_ama; int fast_ema_ama; int slow_ema_ama; int period_bb; double deviation_bb; int shift_bb; int period_atr; double lot; int prev_total; string program_name; bool netto; int OnInit () { netto= false ; if ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )!= ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { Print ( "The advisor is designed for use on a hedging account. Correct operation on a netting account is not guaranteed." ); netto= true ; } period_gri=(InpPeriodGRI< 1 ? 5 : InpPeriodGRI); period_tema=(InpPeriodTEMA< 1 ? 14 : InpPeriodTEMA); period_ama=(InpPeriodAMA< 1 ? 9 : InpPeriodAMA); fast_ema_ama=(InpFastEmaAMA< 1 ? 2 : InpFastEmaAMA); slow_ema_ama=(InpSlowEmaAMA< 1 ? 30 : InpSlowEmaAMA); period_bb=(InpPeriodBB< 2 ? 20 : InpPeriodBB); deviation_bb=InpDeviationBB; shift_bb=InpShiftBB; period_atr=(InpPeriodATR< 1 ? 14 : InpPeriodATR); ArrayInitialize (gri, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (tema, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (bb0, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (bb1, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (bb2, EMPTY_VALUE ); ArrayInitialize (atr, EMPTY_VALUE ); ZeroMemory (prc); handle_gri= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "GRI" ,period_gri); if (handle_gri== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: Failed to create handle for custom GRI(%d) indicator" , __FUNCTION__ ,period_gri); return INIT_FAILED ; } handle_tema= iTEMA ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,period_tema,InpShiftTEMA,InpPriceTEMA); if (handle_tema== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: Failed to create iTEMA(%d) handle" , __FUNCTION__ ,period_tema); return INIT_FAILED ; } handle_ama= iAMA ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,period_ama,fast_ema_ama,slow_ema_ama,InpShiftAMA,InpPriceAMA); if (handle_ama== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: Failed to create iAMA(%d,%d,%d) handle" , __FUNCTION__ ,period_ama,fast_ema_ama,slow_ema_ama); return INIT_FAILED ; } handle_bb= iBands ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,period_bb,InpShiftBB,InpDeviationBB,InpPriceBB); if (handle_bb== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: Failed to create iBands(%d,%d,%.3f,%s) handle" , __FUNCTION__ ,period_bb,shift_bb,deviation_bb, EnumToString (InpPriceBB)); return INIT_FAILED ; } handle_atr= iATR ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,period_atr); if (handle_atr== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s: Failed to create iATR(%d) handle" , __FUNCTION__ ,period_atr); return INIT_FAILED ; } program_name= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); prev_total= 0 ; trade.SetTypeFilling(GetTypeFilling()); trade.SetExpertMagicNumber(InpMagic); trade.SetDeviationInPoints(InpDeviation); lot=CorrectLots(InpVolume); PrintFormat ( "%s::%s: Initialization was successful" ,program_name, __FUNCTION__ ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { if (!CopyIndicatorsData() || !CopyPricesData()) return ; int positions_total= PositionsTotal (); if (prev_total!=positions_total) { if (!FillingListTickets( Symbol (),InpMagic)) return ; prev_total=positions_total; } ENUM_SIGNAL_TYPE signal_tema=SignalTEMA(); ENUM_SIGNAL_TYPE signal_ama =SignalAMA(); ENUM_SIGNAL_TYPE signal=(signal_tema==signal_ama ? signal_tema : SIGNAL_TYPE_NONE); if (InpUseGRI) { signal=SignalCorrectionByGRI(signal); if (!IsHighVolatility(InpThresholdGRI) && signal!=SIGNAL_TYPE_CLOSE) signal=SIGNAL_TYPE_NONE; } TradeProcess(signal); } bool CopyPricesData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ,DATA_COUNT,prc)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get price Open data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyGRIData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_gri, 0 , 0 ,DATA_COUNT,gri)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get GRI data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyTEMAData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_tema, 0 , 0 ,DATA_COUNT,tema)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get TEMA data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyAMAData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_ama, 0 , 0 ,DATA_COUNT,ama)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get AMA data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyBBData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_bb, UPPER_BAND , 0 ,DATA_COUNT,bb0)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get BB Upper Line data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } if ( CopyBuffer (handle_bb, LOWER_BAND , 0 ,DATA_COUNT,bb1)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get BB Lower Line data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } if ( CopyBuffer (handle_bb, BASE_LINE , 0 ,DATA_COUNT,bb2)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get BB Base Line data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyATRData( void ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (handle_atr, 0 , 0 ,DATA_COUNT,atr)!=DATA_COUNT) { PrintFormat ( "%s: Failed to get ATR data. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CopyIndicatorsData( void ) { bool res=CopyTEMAData(); res &=CopyAMAData(); res &=CopyGRIData(); res &=CopyBBData(); res &=CopyATRData(); return res; } double PriceOpen( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index- 1 ].open); } double PriceHigh( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index- 1 ].high); } double PriceLow( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index- 1 ].low); } double PriceClose( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index- 1 ].close); } datetime Time( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? 0 : prc[DATA_COUNT-index- 1 ].time); } double GRI( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : gri[DATA_COUNT-index- 1 ]); } double TEMA( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : tema[DATA_COUNT-index- 1 ]); } double AMA( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : ama[DATA_COUNT-index- 1 ]); } double BBUpper( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : bb0[DATA_COUNT-index- 1 ]); } double BBLower( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : bb1[DATA_COUNT-index- 1 ]); } double BBMiddle( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : bb2[DATA_COUNT-index- 1 ]); } int HalfSizeBB( const int index) { double up=BBUpper(index); double dn=BBLower(index); if (up== EMPTY_VALUE || dn== EMPTY_VALUE ) return 0 ; return ( int ) round (((up-dn)* 0.5 )/ Point ()); } double ATR( const int index) { return (index< 0 || index>DATA_COUNT- 1 ? EMPTY_VALUE : atr[DATA_COUNT-index- 1 ]); } ENUM_GRI_STATE GRIState( void ) { double gri0=GRI( 0 ); double gri1=GRI( 1 ); double gri2=GRI( 2 ); if (gri0== EMPTY_VALUE || gri1== EMPTY_VALUE || gri2== EMPTY_VALUE ) return GRI_STATE_UNKNOWN; if (gri0>gri1 && gri1>gri2) return GRI_STATE_GROWING; if (gri0<gri1 && gri1<gri2) return GRI_STATE_FALLING; if (gri0>gri1 && gri1<=gri2) return GRI_STATE_TURN_TO_GROW; if (gri0<gri1 && gri1>=gri2) return GRI_STATE_TURN_TO_FALL; return GRI_STATE_FLAT; } ENUM_SIGNAL_TYPE SignalCorrectionByGRI( const ENUM_SIGNAL_TYPE signal_type) { ENUM_SIGNAL_TYPE signal=signal_type; ENUM_GRI_STATE state =GRIState(); switch (state) { case GRI_STATE_TURN_TO_GROW : break ; case GRI_STATE_GROWING : break ; case GRI_STATE_VOLATILITY_HIGH : break ; case GRI_STATE_TURN_TO_FALL : signal=SIGNAL_TYPE_NONE; break ; case GRI_STATE_FALLING : signal=SIGNAL_TYPE_NONE; break ; case GRI_STATE_FLAT : signal=SIGNAL_TYPE_NONE; break ; default : signal=SIGNAL_TYPE_NONE; break ; } return signal; } bool IsHighVolatility( double threshold) { double gri0=GRI( 0 ); if (gri0== EMPTY_VALUE ) return false ; return (gri0>=threshold); } ENUM_SIGNAL_TYPE SignalTEMA( void ) { double tema0=TEMA( 0 ); double tema1=TEMA( 1 ); if (tema0== EMPTY_VALUE || tema1== EMPTY_VALUE ) return SIGNAL_TYPE_NONE; if (tema0>tema1) return SIGNAL_TYPE_LONG; if (tema0<tema1) return SIGNAL_TYPE_SHORT; return SIGNAL_TYPE_NONE; } ENUM_SIGNAL_TYPE SignalAMA( void ) { double ama0=AMA( 0 ); double ama1=AMA( 1 ); double price=PriceClose( 0 ); if (ama0== EMPTY_VALUE || ama1== EMPTY_VALUE || price== 0 ) return SIGNAL_TYPE_NONE; if (price>ama0 && ama0>ama1) return SIGNAL_TYPE_LONG; if (price<ama0 && ama0<ama1) return SIGNAL_TYPE_SHORT; return SIGNAL_TYPE_NONE; } ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_RETURN ) { const ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION exe_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ):: SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); const int filling_mode=( int ):: SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_FILLING_MODE ); return ((filling_mode== 0 || (type>= ORDER_FILLING_RETURN ) || ((filling_mode &(type+ 1 ))!=type+ 1 )) ? (((exe_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) || (exe_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT )) ? ORDER_FILLING_RETURN :((filling_mode== SYMBOL_FILLING_IOC ) ? ORDER_FILLING_IOC : ORDER_FILLING_FOK )) : type); } double CorrectLots( const double lots, const bool to_min_correct= true ) { double min= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); double max= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); double step= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); return (to_min_correct ? VolumeRoundToSmaller(lots,min,max,step) : VolumeRoundToCorrect(lots,min,max,step)); } double VolumeRoundToCorrect( const double volume, const double min, const double max, const double step) { return (step== 0 ? min : fmin ( fmax ( round (volume/step)*step,min),max)); } double VolumeRoundToSmaller( const double volume, const double min, const double max, const double step) { return (step== 0 ? min : fmin ( fmax ( floor (volume/step)*step,min),max)); } bool CheckLotForLimitAccount( const ENUM_POSITION_TYPE position_type, const double volume) { double lots_limit= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); if (lots_limit== 0 ) return true ; double total_volume=(position_type== POSITION_TYPE_BUY ? Data.Buy.total_volume : Data.Sell.total_volume); return (total_volume+volume<=lots_limit); } double CorrectStopLoss( const ENUM_POSITION_TYPE position_type, const int stop_loss) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; double pt= Point (); double price=(position_type== POSITION_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )); int lv=StopLevel(), dg= Digits (); return (position_type== POSITION_TYPE_BUY ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,price-stop_loss*pt),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,price+stop_loss*pt),dg)); } double CorrectTakeProfit( const ENUM_POSITION_TYPE position_type, const int take_profit) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; double pt= Point (); double price=(position_type== POSITION_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )); int lv=StopLevel(), dg= Digits (); return (position_type== POSITION_TYPE_BUY ? NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,price+take_profit*pt),dg) : NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,price-take_profit*pt),dg)); } int StopLevel( void ) { int sp=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); int lv=( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (lv== 0 ? sp*SPREAD_MLTP : lv); } bool IsUncertainStateEnv( const string symbol_name, const ulong magic_number) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return false ; int total= OrdersTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if ( OrderGetTicket (i)== 0 ) continue ; if ( OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC )!=magic_number) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type!= ORDER_TYPE_BUY && type!= ORDER_TYPE_SELL ) continue ; if (! OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )==symbol_name) return true ; } return false ; } bool CheckUncertainStateEnv( const string symbol_name, const ulong magic_number, const int attempts, const int wait) { if (IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number)) return true ; int n= 0 ; while (! IsStopped () && n<attempts && IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number)) { n++; Sleep (wait); } if (n>=attempts && IsUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number)) { PrintFormat ( "%s: Uncertain state of the environment. Please try again." , __FUNCTION__ ); return false ; } return true ; } bool FillingListTickets( const string symbol_name, const ulong magic_number) { if (!CheckUncertainStateEnv(symbol_name,magic_number,ENV_ATTEMPTS,ENV_WAIT_ATTEMPT)) return false ; Data.Buy.list_tickets.Clear(); Data.Sell.list_tickets.Clear(); Data.Buy.total_volume= 0 ; Data.Sell.total_volume= 0 ; int total= PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i> WRONG_VALUE ; i--) { ulong ticket= PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )!=InpMagic || PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )!=symbol_name) continue ; ENUM_POSITION_TYPE type=( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double volume= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if (type== POSITION_TYPE_BUY ) { Data.Buy.list_tickets.Add(ticket); Data.Buy.total_volume+=volume; } else { Data.Sell.list_tickets.Add(ticket); Data.Sell.total_volume+=volume; } } return true ; } int TotalBuy( void ) { return Data.Buy.list_tickets.Total(); } int TotalSell( void ) { return Data.Sell.list_tickets.Total(); } ulong LastAddedTicket( const ENUM_POSITION_TYPE type) { return (type== POSITION_TYPE_BUY ? (TotalBuy()> 0 ? Data.Buy.list_tickets.At( 0 ) : 0 ) : (TotalSell()> 0 ? Data.Sell.list_tickets.At( 0 ) : 0 )); } int PositionBar( const ulong ticket) { ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { PrintFormat ( "%s: Failed to select position by ticket #%I64u. Error %d" , __FUNCTION__ ,ticket, GetLastError ()); return - 1 ; } datetime time=( datetime ) PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); string symbol= PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); return iBarShift (symbol, PERIOD_CURRENT ,time); } bool IsPresentPosOnCurrentBar( const ENUM_POSITION_TYPE type) { ulong ticket=LastAddedTicket(type); return (ticket> 0 ? PositionBar(ticket)== 0 : false ); } double PositionPriceOpen( const ulong ticket) { if (ticket== 0 ) return 0 ; ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (ticket)) { PrintFormat ( "%s: Failed to select position by ticket #%I64u. Error %d" , __FUNCTION__ ,ticket, GetLastError ()); return 0 ; } return PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } bool CloseBuy( void ) { int total=TotalBuy(); bool res= true ; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=Data.Buy.list_tickets.At(i); if (ticket== NULL ) continue ; if (!trade.PositionClose(ticket,InpDeviation)) res= false ; } return res; } bool CloseSell( void ) { int total=TotalSell(); bool res= true ; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong ticket=Data.Sell.list_tickets.At(i); if (ticket== NULL ) continue ; if (!trade.PositionClose(ticket,InpDeviation)) res= false ; } return res; } bool OpenPosition( const string symbol_name, const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string comment) { int bb= int (HalfSizeBB( 0 )*InpSLMltp); double atrd=ATR( 0 ); int atrp=(atrd!= EMPTY_VALUE ? int ( round (atrd*InpTPMltp/ Point ())) : 0 ); double sl=(InpStopLoss== 0 ? 0 : (InpStopLoss< 0 ? (bb!= 0 ? CorrectStopLoss(type,bb) : 0 ) : CorrectStopLoss(type,InpStopLoss))); double tp=(InpTakeProfit== 0 ? 0 : (InpStopLoss< 0 ? (atrp!= 0 ? CorrectTakeProfit(type,atrp) : 0 ) : CorrectTakeProfit(type,InpTakeProfit))); if (netto) sl=tp= 0 ; MqlTick tick={}; if (! SymbolInfoTick (symbol_name,tick)) { PrintFormat ( "%s: Unable to get prices" ); return false ; } double ll=trade.CheckVolume(symbol_name,volume,(type== POSITION_TYPE_BUY ? tick.ask : tick.bid),( ENUM_ORDER_TYPE )type); if (ll== 0 ) { PrintFormat ( "%s: Error. CheckVolume() returned a zero lot" , __FUNCTION__ ); return false ; } if (!CheckLotForLimitAccount(type,ll)) { PrintFormat ( "%s: CheckLotForLimitAccount() returned an error" , __FUNCTION__ ); return false ; } if (!CheckUncertainStateEnv(symbol_name,InpMagic,ENV_ATTEMPTS,ENV_WAIT_ATTEMPT)) return false ; if (! SymbolInfoTick (symbol_name,tick)) { PrintFormat ( "%s: Unable to get prices" ); return false ; } return (type== POSITION_TYPE_BUY ? trade.Buy(ll,symbol_name,tick.ask,sl,tp,comment) : trade.Sell(ll,symbol_name,tick.bid,sl,tp,comment)); } void TradeProcess( const ENUM_SIGNAL_TYPE signal) { if (signal==SIGNAL_TYPE_NONE) return ; if (signal==SIGNAL_TYPE_CLOSE) { CloseBuy(); CloseSell(); } if (signal==SIGNAL_TYPE_LONG) { if (!IsPresentPosOnCurrentBar( POSITION_TYPE_BUY )) { double price_last=PositionPriceOpen(LastAddedTicket( POSITION_TYPE_BUY )); if (price_last== 0 || price_last> SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )) { if (OpenPosition( Symbol (), POSITION_TYPE_BUY ,lot, "" )) FillingListTickets( Symbol (),InpMagic); } } } if (signal==SIGNAL_TYPE_SHORT) { if (!IsPresentPosOnCurrentBar( POSITION_TYPE_SELL )) { double price_last=PositionPriceOpen(LastAddedTicket( POSITION_TYPE_SELL )); if (price_last< SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK )) { if (OpenPosition( Symbol (), POSITION_TYPE_SELL ,lot, "" )) FillingListTickets( Symbol (),InpMagic); } } } }

Данный советник сделан на основе "Простого советника на основе индикаторов WPR, Bollinger Bands и ATR" в CodeBase. Основная логика и решения в коде прокомментированы и, думаю, легки для понимания. В любом случае, все интересующие вопросы можно задать в комментариях к статье.

Сохраним советник в папке \MQL5\Experts\STOCKS_COMMODITIES\Gopalakrishnan Range Index\ под именем ExpGRI_AMA_TEMA.mq5.

Скомпилируем советник, отключим в настройках фильтрацию по GRI

и запустим его тестирование на периоде графика H4 по всем тикам на EURUSD на периоде с 2024.01.01 до 2026.01.05.

В итоге получим такой график тестирования:

Теперь включим фильтрацию сигналов по индикатору GRI

и заново запустим тестирование с теми же параметрами. Получим такой график тестирования:

При использовании входов только на активном рынке (с фильтрацией сигалов по GRI) разница с тестом без фильтрации сигналов хорошо заметна. Да, здесь точно так же, как и при тестировании без фильтра по волатильности, есть прибыльные и убыточные торговые дни. Но всё же видно, что длительность убыточных периодов меньше, чем прибыльных. А если учесть, что ТС однозначно трендовая, а в ней отсутствует логика определения тренда и флета, то понимаем, что использование индикатора GRI дало положительный результат на выбранном отрезке истории.

Для правильной работы советника нужно, чтобы индикатор GRI был расположен в месте расположения советника — в той же папке, например \MQL5\Experts\STOCKS_COMMODITIES\Gopalakrishnan Range Index\.





Заключение

В мире финансового анализа погоня за инновациями часто заставляет нас искать сложные алгоритмы, углубляться в нейронные сети и искать некие нестандартные решения, в то время как проверенные временем идеи остаются в тени. Реализация Gopalakrishnan Range Index для MetaTrader 5 показывает: то, что работало десятилетия назад, не теряет своей актуальности, а лишь требует современной формы воплощения.

Это еще одно подтверждение того, что всё новое — это хорошо забытое старое. Вернув этот инструмент из архивов журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities в терминалы современных трейдеров, мы не просто отдаем дань истории, но и получаем надежный, очищенный от лишнего рыночного шума метод оценки волатильности, который прошел проверку временем.



Подводя итог, стоит отметить, что GPI — это яркий пример того, как фундаментальные математические концепции 90-х годов находят вторую жизнь в эпоху алгоритмической торговли. Часто самые эффективные инструменты — это не те, что используют самые сложные формулы, а те, что опираются на базовую логику поведения цены. Перенос индикатора на платформу MetaTrader 5 напоминает нам: прежде чем искать "святой Грааль" в новейших разработках, стоит заглянуть в классику. Ведь часто хорошее решение уже было найдено — нам просто нужно было адаптировать его под современные вычислительные мощности.

Все файлы — индикатора и советника прикреплены к статье для самостоятельного изучения.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



