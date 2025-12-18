Таблицы в парадигме MVC на MQL5: Таблица корреляции символов

Содержание





Введение

В предыдущей статье, посвящённой созданию таблиц в рамках концепции MVC, мы расширили функционал таблиц, добавив возможность настройки ширины столбцов, указания типов отображаемых данных и сортировки данных по столбцам. Эти улучшения сделали таблицы более гибкими и удобными для работы с различными наборами данных. Однако для некоторых задач, требующих представления данных с чёткой привязкой к строкам, необходим дополнительный элемент интерфейса — вертикальный заголовок, отображающий заголовки строк.



Сегодня мы не будем делать некие абстрактные примеры каких-то таблиц, а сделаем практический пример индикатора для создания таблицы симметричной корреляции выбранных в настройках символов, где вертикальный и горизонтальный заголовки будут отображать названия символов, а сама таблица — значения корреляции между ними. Для этого добавим к таблице вертикальный заголовок, который будет содержать в общем случае какие-либо подписи для строк, например, их порядковые номера или другие идентификаторы, а в случае с выбранным примером — наименования символов. Наличие двух заголовков таблицы позволит легче ориентироваться в данных, особенно при работе с таблицами, где строки имеют важное смысловое значение.



Для реализации этой функциональности мы доработаем существующие классы, добавив поддержку вертикального заголовка, а также обеспечим корректное взаимодействие между компонентами в рамках парадигмы MVC. В результате мы получим инструмент, который не только улучшит визуальное представление данных, но и упростит их анализ.





Дорабатываем классы библиотеки

Все файлы проекта расположены по адресу \MQL5\Indicators\Tables\. Файл классов модели таблиц (Tables.mqh), вместе с файлом тестового индикатора (iCorrelationTable.mq5), располагается в папке \MQL5\Indicators\Tables\.

Файлы графической библиотеки (Base.mqh и Controls.mqh) расположены в подпапке \MQL5\Indicators\Tables\Controls\. Все необходимые для работы файлы можно загрузить одним архивом из прeдыдущей статьи.

Доработаем базовый класс графической библиотеки \MQL5\Indicators\Tables\Controls\Base.mqh.

Впишем форвард-декларацию новых классов и перечисления новых типов объектов:

#include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #include "..\Tables.mqh" class CBoundedObj; class CCanvasBase; class CCounter; class CAutoRepeat; class CImagePainter; class CVisualHint; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; class CScrollBarThumbH; class CScrollBarThumbV; class CScrollBarH; class CScrollBarV; class CTableCellView; class CTableRowView; class CCaptionView; class CColumnCaptionView; class CRowCaptionView; class CTableHeaderView; class CTableRowsHeaderView; class CTableView; class CTableControl; class CPanel; class CGroupBox; class CContainer; #define clrNULL 0x00FFFFFF #ifndef __TABLES__ #define MARKER_START_DATA - 1 #endif #define DEF_FONTNAME "Calibri" #define DEF_FONTSIZE 10 #define DEF_EDGE_THICKNESS 3 enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_COUNTER, ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL, ELEMENT_TYPE_BOUNDED_BASE, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE, ELEMENT_TYPE_HINT, ELEMENT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_CAPTION_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW, ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW, ELEMENT_TYPE_PANEL, ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, ELEMENT_TYPE_CONTAINER, };

В функции, возвращающей короткое имя элемента по типу, впишем новые имена для новых элементов:

string ElementShortName( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { switch (type) { case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return "BASE" ; case ELEMENT_TYPE_HINT : return "HNT" ; case ELEMENT_TYPE_LABEL : return "LBL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return "SBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return "TBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return "BTARU" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return "BTARD" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return "BTARL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : return "BTARR" ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return "CHKB" ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return "RBTN" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : return "THMBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : return "THMBV" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : return "SCBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : return "SCBV" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW : return "TCELL" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW : return "TROW" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CAPTION_VIEW : return "TCAPT" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW : return "TCCAPT" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW : return "TRCAPT" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW : return "TCHDR" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW : return "TRHDR" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW : return "TABLE" ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW : return "TBLCTRL" ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : return "PNL" ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return "GRBX" ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return "CNTR" ; default : return "Unknown" ; } }

В классе цветов элемента графического объекта CColorElement объявим новый метод, возвращающий интерполированный цвет между тремя цветами в зависимости от значения коэффициента:

class CColorElement : public CBaseObj { protected : CColor m_current; CColor m_default; CColor m_focused; CColor m_pressed; CColor m_blocked; color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xFF ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xFF ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xFF ; } public : color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); color InterpolateColorByCoeff( const color color1, const color color2, const color color3, const double coeff); void Init( void ); bool InitDefault( const color clr) { return this .m_default.SetColor(clr); } bool InitFocused( const color clr) { return this .m_focused.SetColor(clr); } bool InitPressed( const color clr) { return this .m_pressed.SetColor(clr); } bool InitBlocked( const color clr) { return this .m_blocked.SetColor(clr); } void InitColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); void InitColors( const color clr); color GetCurrent( void ) const { return this .m_current.Get(); } color GetDefault( void ) const { return this .m_default.Get(); } color GetFocused( void ) const { return this .m_focused.Get(); } color GetPressed( void ) const { return this .m_pressed.Get(); } color GetBlocked( void ) const { return this .m_blocked.Get(); } bool SetCurrentAs( const ENUM_COLOR_STATE color_state); virtual string Description( void ); virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT); } CColorElement( void ); CColorElement( const color clr); CColorElement( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); ~CColorElement( void ) {} };

За пределами тела класса напишем его реализацию:

color CColorElement::InterpolateColorByCoeff( const color color1, const color color2, const color color3, const double coeff) { double val=:: fmax (- 1.0 ,:: fmin ( 1.0 ,coeff)); double r1, g1, b1, r2, g2, b2; double r, g, b, t; if (val< 0.0 ) { this .ColorToRGB(color1,r1,g1,b1); this .ColorToRGB(color2,r2,g2,b2); t=(val+ 1.0 )/ 1.0 ; r=r1+(r2-r1)*t; g=g1+(g2-g1)*t; b=b1+(b2-b1)*t; } else { this .ColorToRGB(color3,r1,g1,b1); this .ColorToRGB(color2,r2,g2,b2); t=val/ 1.0 ; r=r2+(r1-r2)*t; g=g2+(g1-g2)*t; b=b2+(b1-b2)*t; } return this .RGBToColor(r,g,b); }

Метод вычисляет интерполированный цвет на основе трёх заданных цветов ( color1 , color2 , color3 ) и коэффициента coeff . Первый цвет — это цвет при значении коэффициента -1. Второй цвет — цвет при значении коэффициента 0, последний цвет — это цвет при значении коэффициента +1. Так как значения корреляции между символами колеблются в диапазоне от -1 до +1, то этот метод позволит плавно рассчитать значение цвета ячейки по значению коэффициента (корреляции символов) и вернёт рассчитанный цвет.

В обработчике событий базового класса CCanvasBase впишем контроль размера подокна графика:

void CCanvasBase:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if ( this .m_wnd> 0 && this .m_wnd_y== 0 ) this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd);

В ситуации, когда терминал запускается с установленным в подокне индикатором, размер подокна может быть ещё не получен в момент инициализации классов, и значение дистанции между верхней рамкой подокна индикатора и верхней границей главного окна может быть ещё нулевым. Это не даёт правильно отслеживать расположение курсора (его координаты считываются с главного окна графика, а не с подокна). Добавление указанного блока кода исправляет эту ситуацию.

Теперь создадим новые классы для вертикального заголовка таблицы в файле \MQL5\Indicators\Tables\Controls\Controls.mqh.

В разделе макроподстановок определим минимальную ширину заголовка строк таблицы, а в разделе перечислений добавим новое перечисление, определяющее режимы подсветки строк/ячеек таблицы:

#include "Base.mqh" #define DEF_LABEL_W 50 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 60 #define DEF_BUTTON_H 16 #define DEF_TABLE_ROW_H 16 #define DEF_TABLE_HEADER_H 20 #define DEF_TABLE_ROWS_HEADER_W 24 #define DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W 12 #define DEF_PANEL_W 80 #define DEF_PANEL_H 80 #define DEF_PANEL_MIN_W 60 #define DEF_PANEL_MIN_H 60 #define DEF_SCROLLBAR_TH 13 #define DEF_THUMB_MIN_SIZE 8 #define DEF_AUTOREPEAT_DELAY 500 #define DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL 100 #define DEF_HINT_NAME_TOOLTIP "HintTooltip" #define DEF_HINT_NAME_HORZ "HintHORZ" #define DEF_HINT_NAME_VERT "HintVERT" #define DEF_HINT_NAME_NWSE "HintNWSE" #define DEF_HINT_NAME_NESW "HintNESW" #define DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ "HintShiftHORZ" #define DEF_HINT_NAME_SHIFT_VERT "HintShiftVERT" enum ENUM_ELEMENT_SORT_BY { ELEMENT_SORT_BY_ID = BASE_SORT_BY_ID, ELEMENT_SORT_BY_NAME = BASE_SORT_BY_NAME, ELEMENT_SORT_BY_X = BASE_SORT_BY_X, ELEMENT_SORT_BY_Y = BASE_SORT_BY_Y, ELEMENT_SORT_BY_WIDTH= BASE_SORT_BY_WIDTH, ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT= BASE_SORT_BY_HEIGHT, ELEMENT_SORT_BY_ZORDER= BASE_SORT_BY_ZORDER, ELEMENT_SORT_BY_TEXT, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG, ELEMENT_SORT_BY_STATE, ELEMENT_SORT_BY_GROUP, }; enum ENUM_TABLE_SORT_MODE { TABLE_SORT_MODE_NONE, TABLE_SORT_MODE_ASC, TABLE_SORT_MODE_DESC, }; enum ENUM_HINT_TYPE { HINT_TYPE_TOOLTIP, HINT_TYPE_ARROW_HORZ, HINT_TYPE_ARROW_VERT, HINT_TYPE_ARROW_NWSE, HINT_TYPE_ARROW_NESW, HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ, HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_VERT, }; enum ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE { ROWS_HIGHLIGHT_MODE_CELLS, ROWS_HIGHLIGHT_MODE_ROW, };

Если с минимальной шириной заголовка всё понятно, то насчёт режима подсветки строк или ячеек стоит уточнить: строки таблицы представляют собой графические элементы с типом "Панель". У этого элемента есть собственный обработчик наведения на него курсора мышки: по умолчанию цвет элемента становится чуть светлее. У строки таблицы есть свой список ячеек, которые расположены на строке. Перечисление указывает, как обрабатывать событие наведения курсора на строку — либо вся строка полностью становится чуть светлее, либо каждая ячейка может подсвечиваться при помощи изменения собственного цвета.

В данный момент полностью работает только ранее реализованный первый вариант. Для второго варианта обработчик просто отключен. Но именно второй вариант будет применяться к строкам таблицы, где каждая ячейка будет окрашиваться в свой собственный цвет, зависящий от значения корреляции символов этой ячейки. Чтобы избежать ненужных морганий строки, мы и будем использовать второй вариант, который попросту ничего не делает с цветом. В последующем этот вариант может быть доработан, где у каждой ячейки будет собственный обработчик наведения на неё курсора.

Сейчас у нас есть только один заголовок у таблицы — горизонтальный, на котором расположены заголовки столбцов. Всё это организовано двумя классами:

CColumnCaptionView — заголовок столбца, CTableHeaderView — горизонтальный заголовок таблицы, в которм в виде списка содержатся объекты заголовков столбцов.

Сейчас нам необходимо реорганизовать эту структуру, так как теперь у нас будет ещё и вертикальный заголовок таблицы. Он точно так же, как и горизонтальный заголовок, будет содержать в себе список объектов заголовков строк.

Значит, нам нужен будет ещё один класс заголовка — для заголовка строки, и класс вертикального заголовка. Соответственно, структура классов будет более разветвлённой — мы сделаем один общий абстрактный класс заголовка с общими свойствами всех заголовков — столбцов и строк, а в наследуемых классах будут собственные свойства и методы, присущие конкретному заголовку — столбца или строки:

CCaptionView — базовый объект заголовка

CColumnCaptionView — класс объекта заголовка столбца, унаследованный от CCaptionView,

CRowCaptionView — класс объекта заголовка строки, унаследованный от CCaptionView. CTableHeaderView — горизонтальный заголовок таблицы, содержит список заголовков столбцов CColumnCaptionView, CTableRowsHeaderView — вертикальный заголовок таблицы, содержит список заголовков строк CRowCaptionView.

В методе создания элемента списка класса CListElm пропишем создание объектов новых классов:

CObject *CListElm::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case ELEMENT_TYPE_BASE : return new CBaseObj(); case ELEMENT_TYPE_COLOR : return new CColor(); case ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT : return new CColorElement(); case ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA : return new CBound(); case ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER : return new CImagePainter(); case ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE : return new CCanvasBase(); case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return new CElementBase(); case ELEMENT_TYPE_HINT : return new CVisualHint(); case ELEMENT_TYPE_LABEL : return new CLabel(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return new CButton(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return new CButtonTriggered(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return new CButtonArrowUp(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return new CButtonArrowDown(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return new CButtonArrowLeft(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : return new CButtonArrowRight(); case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return new CCheckBox(); case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return new CRadioButton(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW : return new CTableCellView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW : return new CTableRowView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_CAPTION_VIEW : return new CCaptionView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW : return new CColumnCaptionView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW : return new CRowCaptionView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW : return new CTableHeaderView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW : return new CTableRowsHeaderView(); case ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW : return new CTableView(); case ELEMENT_TYPE_PANEL : return new CPanel(); case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return new CGroupBox(); case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return new CContainer(); default : return NULL ; } }

Если посмотреть на таблицу Excel, то на пересечении горизонтального и вертикального заголовков в левом верхнем углу таблицы увидим значок в виде треугольника в правом нижнем углу области пересечения двух заголовков:

Сделаем такой же.

Все рисунки у нас рисуются специальным классом для рисования CImagePainter.

Объявим в классе методы для рисования треугольников, расположенных по всем углам прямоугольной области:

class CImagePainter : public CBaseObj { protected : CCanvas *m_canvas; CBound m_bound; uchar m_alpha; bool CheckBound( const string source); public : void CanvasAssign(CCanvas *canvas) { this .m_canvas=canvas; } void SetAlpha( const uchar value) { this .m_alpha=value; } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.SetXY(x,y); } void SetSize( const int w, const int h) { this .m_bound.Resize(w,h); } void SetBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .SetSize(w,h); } int X( void ) const { return this .m_bound.X(); } int Y( void ) const { return this .m_bound.Y(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.Right(); } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.Bottom(); } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } bool Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ); bool ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNWSE( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowNESW( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowShiftHorz( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowShiftVert( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool FrameGroupElements( const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr_text, const color clr_dark, const color clr_light, const uchar alpha, const bool update= true ); bool TriangleLT( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool TriangleLB( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool TriangleRT( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool TriangleRB( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER); } CImagePainter( void ) : m_canvas( NULL ) { this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); this .SetName( "Image Painter" ); } CImagePainter(CCanvas *canvas) : m_canvas(canvas) { this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); this .SetName( "Image Painter" ); } CImagePainter(CCanvas *canvas, const int id, const string name) : m_canvas(canvas) { this .m_id=id; this .SetName(name); this .SetBound( 1 , 1 ,DEF_BUTTON_H- 2 ,DEF_BUTTON_H- 2 ); } CImagePainter(CCanvas *canvas, const int id, const int dx, const int dy, const int w, const int h, const string name) : m_canvas(canvas) { this .m_id=id; this .SetName(name); this .SetBound(dx,dy,w,h); } ~CImagePainter( void ) {} };

За пределами тела класса напишем их реализацию:

bool CImagePainter::TriangleLT( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int x1=x; int y1=y+h; int x2=x1; int y2=y; int x3=x2+w; int y3=y2; this .m_canvas.FillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::TriangleLB( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int x1=x; int y1=y; int x2=x1+w; int y2=y1+h; int x3=x1; int y3=y2; this .m_canvas.FillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::TriangleRT( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int x1=x; int y1=y; int x2=x1+w; int y2=y; int x3=x2; int y3=y2+h; this .m_canvas.FillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; } bool CImagePainter::TriangleRB( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound( __FUNCTION__ )) return false ; int x1=x+w; int y1=y; int x2=x1; int y2=y+h; int x3=x; int y3=y2; this .m_canvas.FillTriangle(x1,y1,x2,y2,x3,y3,:: ColorToARGB (clr,alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

В каждый из методов передаются координаты прямоугольника, внутри которого нужно нарисовать закрашенный треугольник с указанным цветом. Методы рассчитывают все координаты рисуемого треугольника и вызывают метод рисования закрашенного треугольника класса CCanvas. Если в метод передан установленный флаг обновления канваса, то он обновляется.

В класс объекта панели добавим метод, возвращающий количество созданных в объекте областей:

class CPanel : public CLabel { private : CElementBase m_temp_elm; CBound m_temp_bound; protected : CListElm m_list_elm; CListElm m_list_bounds; bool AddNewElement(CElementBase *element); public : CListElm *GetListAttachedElements( void ) { return & this .m_list_elm; } CListElm *GetListBounds( void ) { return & this .m_list_bounds; } CElementBase *GetAttachedElementAt( const uint index) { return this .m_list_elm.GetNodeAtIndex(index); } CElementBase *GetAttachedElementByID( const int id); CElementBase *GetAttachedElementByName( const string name); int BoundsTotal( void ) const { return this .m_list_bounds.Total(); } int AttachedElementsTotal( void ) const { return this .m_list_elm.Total(); } CBound *GetBoundAt( const uint index) { return this .m_list_bounds.GetNodeAtIndex(index); } CBound *GetBoundByID( const int id); CBound *GetBoundByName( const string name);

Не на каждую созданную область может быть назначен какой-либо графический элемент, поэтому, метод, возвращающий количество присоединённых элементов, некорректно использовать для получения количества областей. Новый метод возвращает именно количество созданных областей в элементе.

В методе, создающем и добавляющем новый элемент в список, добавим создание новых элементов управления:

CElementBase *CPanel::InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { int elm_total= this .m_list_elm.Total(); string obj_name= this .NameFG()+ "_" +ElementShortName(type)+( string )elm_total; int x= this .X()+dx; int y= this .Y()+dy; CElementBase *element= NULL ; switch (type) { case ELEMENT_TYPE_LABEL : element = new CLabel(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : element = new CButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : element = new CButtonTriggered(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : element = new CButtonArrowUp(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : element = new CButtonArrowDown(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : element = new CButtonArrowLeft(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT : element = new CButtonArrowRight(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : element = new CCheckBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : element = new CRadioButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : element = new CScrollBarThumbH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : element = new CScrollBarThumbV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : element = new CScrollBarH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : element = new CScrollBarV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW : element = new CTableRowView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_CAPTION_VIEW : element = new CCaptionView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW : element = new CColumnCaptionView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW : element = new CRowCaptionView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW : element = new CTableHeaderView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW : element = new CTableRowsHeaderView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW : element = new CTableView(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : element = new CPanel(obj_name, "" , this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : element = new CGroupBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : element = new CContainer(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; default : element = NULL ; } if (element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create graphic element %s" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type)); return NULL ; } element.SetID(elm_total); element.SetName(user_name); element.SetContainerObj(& this ); element.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); if (! this .AddNewElement(element)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add %s element with ID %d to list" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type),element.ID()); delete element; return NULL ; } CElementBase *elm= this .GetContainer(); if (elm!= NULL && elm.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) { CContainer *container_obj=elm; if (container_obj.ScrollBarHorzIsVisible()) { CScrollBarH *sbh=container_obj.GetScrollBarH(); if (sbh!= NULL ) sbh.BringToTop( false ); } if (container_obj.ScrollBarVertIsVisible()) { CScrollBarV *sbv=container_obj.GetScrollBarV(); if (sbv!= NULL ) sbv.BringToTop( false ); } } return element; }

Теперь эти элементы можно будет создавать из объекта панели и прикреплять к списку присоединённых элементов.

В классе объекта-контейнера CContainer оптимизируем метод, смещающий содержимое по горизонтали на указанное значение:

bool CContainer::ContentShiftHorz( const int value) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElement(); if (elm== NULL ) return false ; int content_offset= this .CalculateContentOffsetHorz(value); bool res= true ; CElementBase *elm_container=elm.GetContainer(); CTableHeaderView *table_header= NULL ; if (elm_container!= NULL && :: StringFind (elm.Name(), "Table" )== 0 ) { CElementBase *obj=elm_container.GetContainer(); if (obj!= NULL && obj.Type()==ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW) { CTableView *table_view=obj; table_header=table_view.GetHeader(); if (table_header!= NULL ) res &=table_header.MoveX( this .X()-content_offset); } } res &=elm.MoveX( this .X()-content_offset); return res; }

Здесь мы просто избавились от одного лишнего условия. Доработки минимальны.

Теперь в методе, смещающем содержимое по вертикали, тоже добавим смещение вертикального заголовка:

bool CContainer::ContentShiftVert( const int value) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElement(); if (elm== NULL ) return false ; int content_offset= this .CalculateContentOffsetVert(value); bool res= true ; CElementBase *elm_container=elm.GetContainer(); CTableRowsHeaderView *table_header= NULL ; if (elm_container!= NULL && :: StringFind (elm.Name(), "Table" )== 0 ) { CElementBase *obj=elm_container.GetContainer(); if (obj!= NULL && obj.Type()==ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW) { CTableView *table_view=obj; table_header=table_view.GetRowsHeader(); if (table_header!= NULL ) res &=table_header.MoveY( this .Y()-content_offset); } } res &=elm.MoveY( this .Y()-content_offset); return res; }

Ячейка таблицы теперь должна иметь возможность не наследовать свой цвет фона от строки, в которой она расположена, а иметь свою собственную настройку этого цвета.

В классе объекта ячейки объявим переменную для хранения цвета фона и методы для установки и получения этого цвета:

class CTableCellView : public CBoundedObj { protected : CTableCell *m_table_cell_model; CImagePainter *m_painter; CTableRowView *m_element_base; CCanvas *m_background; CCanvas *m_foreground; int m_index; ENUM_ANCHOR_POINT m_text_anchor; int m_text_x; int m_text_y; ushort m_text[]; color m_fore_color; color m_back_color; int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectX()- this .m_element_base.X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .m_element_base.ObjectY()- this .m_element_base.Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } bool GetTextCoordsByAnchor( int &x, int &y, int &dir_x, int dir_y); CContainer *GetRowsPanelContainer( void ); public : CCanvas *GetBackground( void ) { return this .m_background; } CCanvas *GetForeground( void ) { return this .m_foreground; } int ContainerLimitLeft( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .X() : this .m_element_base.LimitLeft()); } int ContainerLimitRight( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Right() : this .m_element_base.LimitRight()); } int ContainerLimitTop( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Y() : this .m_element_base.LimitTop()); } int ContainerLimitBottom( void ) const { return ( this .m_element_base== NULL ? this .Bottom() : this .m_element_base.LimitBottom()); } virtual bool IsOutOfContainer( void ); void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } void SetForeColor( const color clr) { this .m_fore_color=clr; } color ForeColor( void ) const { return this .m_fore_color; } void SetBackColor( const color clr) { this .m_back_color=clr; } color BackColor( void ) const { return this .m_back_color; } virtual void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .m_index=index; } int Index( void ) const { return this .m_index; } void SetTextShiftX( const int shift) { this .m_text_x=shift; } int TextShiftX( void ) const { return this .m_text_x; } void SetTextShiftY( const int shift) { this .m_text_y=shift; } int TextShiftY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextAnchor( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); int TextAnchor( void ) const { return this .m_text_anchor; } void SetTextPosition( const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const int shift_x, const int shift_y, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); void RowAssign(CTableRowView *base_element); bool TableCellModelAssign(CTableCell *cell_model, int dx, int dy, int w, int h); CTableCell *GetTableCellModel( void ) { return this .m_table_cell_model; } void TableCellModelPrint( void ); virtual void Clear( const bool chart_redraw); virtual void Update( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CBaseObj::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW); } void Init( const string text); virtual string Description( void ); CTableCellView( void ); CTableCellView( const int id, const string user_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableCellView ( void ){} };

В методе, назначающем строку ячейке, канвасы фона и переднего плана, инициализируем цвет фона ячейки как цвет фона строки, на которой расположена ячейка:

void CTableCellView::RowAssign(CTableRowView *base_element) { if (base_element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_element_base=base_element; this .m_background= this .m_element_base.GetBackground(); this .m_foreground= this .m_element_base.GetForeground(); this .m_painter= this .m_element_base.Painter(); this .m_fore_color= this .m_element_base.ForeColor(); this .m_back_color= this .m_element_base.BackColor(); }

По умолчанию цвет фона ячейки будет таким же, как и цвет фона строки.

В методе, рисующем ячейку, добавим рисование фона ячейки:

void CTableCellView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; int text_x= 0 , text_y= 0 ; int dir_horz= 0 , dir_vert= 0 ; if (! this .GetTextCoordsByAnchor(text_x,text_y,dir_horz,dir_vert)) return ; int x= this .AdjX( this .X()+text_x); int y= this .AdjY( this .Y()+text_y); int x1= this .AdjX( this .X()); int y1= this .AdjY( this .Y()); int x2= this .AdjX( this .X()); int y2= this .AdjY( this .Bottom()); this .DrawText(x+ this .m_text_x*dir_horz,y+ this .m_text_y*dir_vert, this .Text(), false ); x1= this .AdjX( this .X()); y1= this .AdjY( this .Y()); x2= this .AdjX( this .Right()); y2= this .AdjY( this .Bottom()- 1 ); this .m_background.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB ( this .BackColor(), this .m_element_base.AlphaBG())); if ( this .m_element_base!= NULL && this .Index()< this .m_element_base.CellsTotal()- 1 ) { int line_x= this .AdjX( this .Right()); this .m_background.Line(line_x,y1,line_x,y2,:: ColorToARGB ( this .m_element_base.BorderColor(), this .m_element_base.AlphaBG())); } this .m_background.Update(chart_redraw); }

Выделенный цветом блок кода безусловно рисует закрашенный прямоугольник по размеру всей ячейки. В последующем здесь добавим контроль по методу подсветки строки и, если вся строка подсвечивается при наведении курсора, то этот блок кода не должен обрабатываться. Пока, для краткости, просто полностью закрашиваем фон ячейки установленным цветом.

Теперь доработаем класс визуального представления строки таблицы CTableRowView.

Объявим новые переменные, методы и обработчики событий:

class CTableRowView : public CPanel { protected : CTableCellView m_temp_cell; CTableRow *m_table_row_model; CListElm m_list_cells; int m_index; EN UM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE m_highlight_mode; CTableCellView *InsertNewCellView( const int index, const string text, const int dx, const int dy, const int w, const int h); bool BoundCellDelete( const int index); CTableView *GetTableView( void ); CTableHeaderView *GetHeaderView( void ); CTableRowsHeaderView *GetRowsHeaderView( void ); void SetColumnCaptionSelected( const uint index); void SetRowCaptionSelected( const uint index); void SetAllColumnCaptionsUnselected( const int exclude=- 1 ); void SetAllRowCaptionsUnselected( const int exclude=- 1 ); public : CListElm *GetListCells( void ) { return & this .m_list_cells; } int CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cells.Total(); } CTableCellView *GetCellView( const uint index) { return this .m_list_cells.GetNodeAtIndex(index); } CColumnCaptionView *GetColumnCaption( const uint index); CRowCaptionView *GetRowCaption( const uint index); virtual void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .m_index=index; } int Index( void ) const { return this .m_index; } bool TableRowModelAssign(CTableRow *row_model); CTableRow *GetTableRowModel( void ) { return this .m_table_row_model; } bool TableRowModelUpdate(CTableRow *row_model); void SetHighlightMode( const ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE mode) { this .m_highlight_mode=mode; } ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE HighlightMode( void ) const { return this .m_highlight_mode; } bool RecalculateBounds(CListElm *list_bounds); void TableRowModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CLabel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_VIEW); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CTableRowView( void ); CTableRowView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableRowView ( void ){ this .m_list_cells.Clear(); } };

В конструкторах класса инициализируем режим подсветки по умолчанию как "вся строка":

CTableRowView::CTableRowView( void ) : CPanel( "TableRow" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index(- 1 ) , m_highlight_mode(ROWS_HIGHLIGHT_MODE_ROW) { this .Init(); } CTableRowView::CTableRowView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_index(- 1 ) , m_highlight_mode(ROWS_HIGHLIGHT_MODE_ROW) { this .Init(); }

Напишем реализацию новых методов.

Метод, возвращающий визуальное представление таблицы:

CTableView *CTableRowView::GetTableView( void ) { CTableView *obj= NULL ; CElementBase *base0= this .GetContainer(); if (base0== NULL ) return NULL ; CElementBase *base1=base0.GetContainer(); if (base1== NULL ) return NULL ; CElementBase *base2=base1.GetContainer(); if (base2!= NULL && base2.Type()==ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW) { obj=base2; return obj; } return NULL ; }

Таблица организована следующим образом:

На панели с типом "Таблица" (1) размещён заголовок таблицы и контейнер (2), внутри которого размещена прокручиваемая панель (3), на которой в свою очередь расположены строки таблицы (4), являющиеся текущим рассматриваемым классом.

Для получения объекта таблицы (1), необходимо получить базовый объект-панель (3), к которому прикреплена строка. Далее из панели (3) получаем его базовый объект-контейнер (2), а из контейнера — его базовый объект-таблицу (1).

Метод, возвращающий визуальное представление заголовка столбцов:

CTableHeaderView *CTableRowView::GetHeaderView( void ) { CTableView *table= this .GetTableView(); return (table!= NULL ? table.GetHeader() : NULL ); }

Здесь: получаем объект "таблица" методом, рассмотренным выше, а из него — объект горизонтальный заголовок.

Метод, возвращающий визуальное представление заголовка строк:

CTableRowsHeaderView *CTableRowView::GetRowsHeaderView( void ) { CTableView *table= this .GetTableView(); return (table!= NULL ? table.GetRowsHeader() : NULL ); }

Получаем объект "таблица", а из него — объект вертикальный заголовок, реализацию которого будем рассматривать ниже.

Метод, возвращающий заголовок столбца:

CColumnCaptionView *CTableRowView::GetColumnCaption( const uint index) { CTableHeaderView *header= this .GetHeaderView(); return (header!= NULL ? header.GetColumnCaption(index) : NULL ); }

Здесь: сначала получаем объект горизонтального заголовка при помощи метода, рассмотренного выше, а из него — указанный по индексу заголовок столбца.

Метод, возвращающий заголовок строки:

CRowCaptionView *CTableRowView::GetRowCaption( const uint index) { CTableRowsHeaderView *header= this .GetRowsHeaderView(); return (header!= NULL ? header.GetRowCaption(index) : NULL ); }

При помощи метода, рассмотренного выше, получаем объект вертикального заголовка, реализацию которого рассмотрим ниже, а из него — указанный по индексу заголовок строки.

Метод, устанавливающий выбранным указанный заголовок столбца:

void CTableRowView::SetColumnCaptionSelected( const uint index) { CColumnCaptionView *capt= this .GetColumnCaption(index); if (capt== NULL || capt.State()==ELEMENT_STATE_ACT) return ; capt.SetState(ELEMENT_STATE_ACT); capt.GetBackground().FillRectangle( 0 ,capt.Height()- 2 ,capt.Width()- 1 ,capt.Height()- 1 , ColorToARGB ( clrCadetBlue )); capt.GetBackground().Update( false ); }

Заголовок столбца может иметь статус выбранного. Например, чтобы выделить заголовок, соответствующий выбранной ячейке таблицы. Метод проверяет, что полученный заголовок таблицы не является уже выбранным, устанавливает флаг выбранного объекта и рисует снизу заголовка тонкую линию выделения.

Метод, устанавливающий выбранным указанный заголовок строки:

void CTableRowView::SetRowCaptionSelected( const uint index) { CRowCaptionView *capt= this .GetRowCaption(index); if (capt== NULL || capt.State()==ELEMENT_STATE_ACT) return ; capt.SetState(ELEMENT_STATE_ACT); capt.GetBackground().FillRectangle(capt.Width()- 2 , 2 ,capt.Width()- 1 ,capt.Height()- 0 , ColorToARGB ( clrCadetBlue )); capt.GetBackground().Update( false ); }

Логика метода аналогична логике предыдущего, только выделяется правый край заголовка.

Метод, снимающий выделение со всех заголовков столбца:

void CTableRowView::SetAllColumnCaptionsUnselected( const int exclude=- 1 ) { CTableHeaderView *header= this .GetHeaderView(); if (header== NULL ) return ; int total=header.BoundsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaptionView *capt= this .GetColumnCaption(i); if (capt== NULL || (exclude>- 1 && i==exclude)) continue ; if (capt.State()!=ELEMENT_STATE_DEF) { capt.SetState(ELEMENT_STATE_DEF); capt.Draw( false ); } } }

В метод передаётся индекс заголовка, который нужно оставить выбранным. Со всех остальных выделение снимается. В цикле по количеству заголовков получаем очередной заголовок столбца и проверяем, что это указанный для исключения заголовок. Если индекс цикла совпадает с указанным в exclude, то этот заголовок остаётся выбранным. Со всех остальных заголовков выделение снимается. Если в exclude передано отрицательное значение, то со всех заголовков снимается статус выбранности.

Метод, снимающий выделение со всех заголовков строки:

void CTableRowView::SetAllRowCaptionsUnselected( const int exclude=- 1 ) { CTableRowsHeaderView *header= this .GetRowsHeaderView(); if (header== NULL ) return ; int total=header.BoundsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CRowCaptionView *capt= this .GetRowCaption(i); if (capt== NULL || (exclude>- 1 && capt.ID()==exclude)) continue ; if (capt.State()!=ELEMENT_STATE_DEF) { capt.SetState(ELEMENT_STATE_DEF); capt.Draw( false ); } } }

Логика метода идентична логике вышерассмотренного метода.

Обработчик наведения курсора:

void CTableRowView::OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .m_highlight_mode==ROWS_HIGHLIGHT_MODE_ROW) { CCanvasBase::OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); return ; } int x= int (lparam- this .X()); int y= int (dparam- this .m_wnd_y- this .Y()); int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound== NULL ) continue ; CBaseObj *obj=bound.GetAssignedObj(); CTableCellView *cell= NULL ; if (obj== NULL || obj.Type()!=ELEMENT_TYPE_TABLE_CELL_VIEW) continue ; cell=obj; int row= this .ID(); int col=obj.ID(); CColumnCaptionView *col_capt= this .GetColumnCaption(col); CRowCaptionView *row_capt= this .GetRowCaption(row); if (col_capt== NULL || row_capt== NULL ) continue ; if (bound.Contains(x,y)) { this .SetColumnCaptionSelected(i); this .SetRowCaptionSelected( this .ID()); this .SetAllRowCaptionsUnselected( this .ID()); } else { if (col_capt.State()!=ELEMENT_STATE_DEF) { col_capt.SetState(ELEMENT_STATE_DEF); col_capt.Draw( false ); } } } }

Логика обработчика расписана в его комментариях. Если подсвечивается полностью вся строка, то вызывается обработчик "объект в фокусе" родительского класса. Иначе — ищется ячейка по её координатам в таблице и, если курсор на неё наведён, то делаются выбранными соответствующие ячейке заголовки строки и столбца. Остальные какие-либо изменения внешнего вида ячейки здесь не реализованы — эта задача на последующие доработки.

Обработчик нажатия на объект:

void CTableRowView::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .m_highlight_mode==ROWS_HIGHLIGHT_MODE_ROW) { CCanvasBase::OnPressEvent(id,lparam,dparam,sparam); return ; } int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound== NULL ) continue ; int x= int (lparam- this .X()); int y= int (dparam- this .m_wnd_y- this .Y()); if (bound.Contains(x,y)) { CBaseObj *obj=bound.GetAssignedObj(); if (obj!= NULL ) { int row= this .ID(); int col=obj.ID(); CRowCaptionView *row_capt= this .GetRowCaption(row); CColumnCaptionView *col_capt= this .GetColumnCaption(col); if (row_capt== NULL || col_capt== NULL ) return ; string sprm=obj.Name()+ ";" +row_capt.Text()+ ";" +col_capt.Text(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ,row,col,sprm); } } } }

Логика метода расписана в его комментариях. Если обрабатывается полностью вся строка, то вызывается обработчик "объект в фокусе" родительского класса. Иначе — ищется ячейка по её координатам в таблице и, если курсор на неё наведён, то создаём строку из текстов заголовков строки и столбца (имя символа в контексте данной статьи) с разделителем ";" и отсылается пользовательское событие щелчка по объекту с указанием индексов строки (lparam) и столбца (dparam) и созданной строкой из текстов заголовков в sparam. Далее это событие можно получить в программе и определить по какой ячейке был щелчок, чтобы обработать это событие.

В методах работы с файлами сохраняем/загружаем значение режима подсветки:

bool CTableRowView::Save( const int file_handle) { if (!CPanel::Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_cells.Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_highlight_mode, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CTableRowView::Load( const int file_handle) { if (!CPanel::Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_cells.Load(file_handle)) return false ; this .m_index=( int ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_highlight_mode=(ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Так как теперь будет два типа заголовков — заголовок столбца и заголовок строки таблицы, то ранее созданный и используемый класс заголовка столбца таблицы, нужно разделить на два класса: класс абстрактного заголовка и наследуемые от него классы заголовка столбца и заголовка строки таблицы. В абстрактный класс перенесём общие свойства и функциональность любого заголовка, а в наследуемых классах уже будет уточнение функционала относительно того, какой именно это заголовок.

Абстрактный класс визуального представления заголовка:

class CCaptionView : public CButton { protected : CBound *m_bound_node; int m_index; public : virtual void SetID( const int id) { this .m_id=id; } void SetIndex( const int index) { this .m_index=index; } int Index( void ) const { return this .m_index; } void AssignBoundNode(CBound *bound) { this .m_bound_node=bound; } CBound *GetBoundNode( void ) { return this .m_bound_node; } virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButton::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CAPTION_VIEW); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); virtual string Description( void ); CCaptionView( void ); CCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCaptionView ( void ){} }; CCaptionView::CCaptionView( void ) : CButton( "Caption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H), m_index( 0 ) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); this .SetName( "Caption" ); } CCaptionView::CCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_index( 0 ) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); } void CCaptionView::Init( const string text) { this .m_text_x= 4 ; this .m_text_y= 2 ; this .InitColors(); this .SetResizable( false ); this .SetMovable( false ); this .SetImageBound( this .ObjectWidth()- 14 , 4 , 8 , 11 ); } void CCaptionView::InitColors( void ) { this .InitBackColors( C'230,230,230' , C'159,213,183' , this .GetBackColorControl().NewColor( C'159,213,183' ,- 6 ,- 6 ,- 6 ), clrSilver ); this .InitBackColorsAct( C'230,230,230' , C'159,213,183' , this .GetBackColorControl().NewColor( C'159,213,183' ,- 6 ,- 6 ,- 6 ), clrSilver ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .InitBorderColorsAct( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); } void CCaptionView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; this .Fill( this .BackColor(), false ); color clr_dark = this .BorderColor(); color clr_light= this .GetBackColorControl().NewColor( this .BorderColor(), 100 , 100 , 100 ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_light, this .AlphaBG())); this .m_background.Line( this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_dark, this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } string CCaptionView::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d, X %d, Y %d, W %d, H %d" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID(), this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); } bool CCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

В этот класс перенесены все свойства и методы, абсолютно одинаково используемые в любом из наследуемых классов заголовков.

Теперь ранее созданный класс заголовка столбца таблицы, унаследован от абстрактного класса заголовка и имеет усечённый вид, так как многие методы перенесены в родительский абстрактный класс заголовка.

Рассмотрим класс целиком:

class CColumnCaptionView : public CCaptionView { protected : CColumnCaption *m_column_caption_model; ENUM_TABLE_SORT_MODE m_sort_mode; bool m_sortable; virtual bool AddHintsArrowed( void ); virtual bool ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y); public : bool ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model); CColumnCaption *ColumnCaptionModel( void ) { return this .m_column_caption_model; } void ColumnCaptionModelPrint( void ); void SetSortableFlag( const bool flag) { this .m_sortable=flag; this .SetSortMode(flag ? TABLE_SORT_MODE_ASC : TABLE_SORT_MODE_NONE); } bool IsSortabe( void ) const { return this .m_sortable; } void SetSortMode( const ENUM_TABLE_SORT_MODE mode) { this .m_sort_mode=mode; } ENUM_TABLE_SORT_MODE SortMode( void ) const { return this .m_sort_mode; } void SetSortModeReverse( void ); virtual void Draw( const bool chart_redraw); protected : void DrawSortModeArrow( void ); public : virtual bool ResizeZoneRightHandler( const int x, const int y); virtual bool ResizeZoneLeftHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneBottomHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneLeftTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneRightTopHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneLeftBottomHandler( const int x, const int y) { return false ; } virtual bool ResizeZoneRightBottomHandler( const int x, const int y){ return false ; } virtual bool ResizeW( const int w); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButton::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_COLUMN_CAPTION_VIEW);} void Init( const string text); virtual string Description( void ); CColumnCaptionView( void ); CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CColumnCaptionView ( void ){} }; CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( void ) : CCaptionView( "ColumnCaption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H),m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE),m_sortable( true ) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); this .SetName( "ColumnCaption" ); } CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCaptionView(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE),m_sortable( true ) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); } void CColumnCaptionView::Init( const string text) { CCaptionView::Init(text); this .SetResizable( true ); this .SetMovable( false ); } void CColumnCaptionView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; this .Fill( this .BackColor(), false ); color clr_dark = this .BorderColor(); color clr_light= this .GetBackColorControl().NewColor( this .BorderColor(), 20 , 20 , 20 ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_light, this .AlphaBG())); this .m_background.Line( this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB (clr_dark, this .AlphaBG())); CLabel::Draw( false ); this .DrawSortModeArrow(); this .m_background.Update( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CColumnCaptionView::DrawSortModeArrow( void ) { color clr=(! this .IsBlocked() ? this .GetForeColorControl().NewColor( this .ForeColor(), 90 , 90 , 90 ) : this .ForeColor()); switch ( this .m_sort_mode) { case TABLE_SORT_MODE_ASC : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowDown( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); break ; case TABLE_SORT_MODE_DESC : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .m_painter.ArrowUp( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(),clr, this .AlphaFG(), true ); break ; default : this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); break ; } } void CColumnCaptionView::SetSortModeReverse( void ) { switch ( this .m_sort_mode) { case TABLE_SORT_MODE_ASC : this .m_sort_mode=TABLE_SORT_MODE_DESC; break ; case TABLE_SORT_MODE_DESC : this .m_sort_mode=TABLE_SORT_MODE_ASC; break ; default : break ; } } string CColumnCaptionView::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); string sort=( this .SortMode()==TABLE_SORT_MODE_ASC ? "ascending" : this .SortMode()==TABLE_SORT_MODE_DESC ? "descending" : "none" ); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d, X %d, Y %d, W %d, H %d, sort %s" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID(), this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height(),sort); } bool CColumnCaptionView::ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model) { if (caption_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_column_caption_model=caption_model; this .m_painter.SetBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); return true ; } void CColumnCaptionView::ColumnCaptionModelPrint( void ) { if ( this .m_column_caption_model!= NULL ) this .m_column_caption_model. Print (); } bool CColumnCaptionView::AddHintsArrowed( void ) { CVisualHint *hint= this .CreateAndAddNewHint(HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ,DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ, 18 , 18 ); if (hint== NULL ) return false ; hint.SetImageBound( 0 , 0 ,hint.Width(),hint.Height()); hint.Hide( false ); hint.Draw( false ); return true ; } bool CColumnCaptionView::ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y) { CVisualHint *hint= NULL ; int hint_shift_x= 0 ; int hint_shift_y= 0 ; if (edge!=CURSOR_REGION_RIGHT) return false ; hint_shift_x=- 8 ; hint_shift_y=- 12 ; this .ShowHintArrowed(HINT_TYPE_ARROW_SHIFT_HORZ,x+hint_shift_x,y+hint_shift_y); hint= this .GetHint(DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ); return (hint!= NULL ? hint.Move(x+hint_shift_x,y+hint_shift_y) : false ); } bool CColumnCaptionView::ResizeZoneRightHandler( const int x, const int y) { int width=:: fmax (x- this .X()+ 1 ,DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W); if (! this .ResizeW(width)) return false ; CVisualHint *hint= this .GetHint(DEF_HINT_NAME_SHIFT_HORZ); if (hint== NULL ) return false ; int shift_x=- 8 ; int shift_y=- 12 ; CTableHeaderView *header= this .m_container; if (header== NULL ) return false ; bool res=header.RecalculateBounds( this .GetBoundNode(), this .Width()); res &=hint.Move(x+shift_x,y+shift_y); if (res) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); return res; } bool CColumnCaptionView::ResizeW( const int w) { if (!CCanvasBase::ResizeW(w)) return false ; this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); this .SetImageBound( this .Width()- 14 , 4 , 8 , 11 ); return true ; } void CColumnCaptionView::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT) return ; if ( this .m_sortable) this .SetSortModeReverse(); CCanvasBase::OnPressEvent(id,lparam,dparam,sparam); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , this .ID(),-( 10000 + this .SortMode()), this .NameFG()); } bool CColumnCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_sort_mode, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_sortable, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CColumnCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_sort_mode=(ENUM_TABLE_SORT_MODE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_sortable=( bool ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

В класс добавлен флаг управления сортировкой и методы управления этим флагом:

class CColumnCaptionView : public CCaptionView { protected : CColumnCaption *m_column_caption_model; ENUM_TABLE_SORT_MODE m_sort_mode; bool m_sortable; virtual bool AddHintsArrowed( void ); virtual bool ShowCursorHint( const ENUM_CURSOR_REGION edge, int x, int y); public : bool ColumnCaptionModelAssign(CColumnCaption *caption_model); CColumnCaption *ColumnCaptionModel( void ) { return this .m_column_caption_model; } void ColumnCaptionModelPrint( void ); void SetSortableFlag( const bool flag) { this .m_sortable=flag; this .SetSortMode(flag ? TABLE_SORT_MODE_ASC : TABLE_SORT_MODE_NONE); } bool IsSortabe( void ) const { return this .m_sortable; }

Теперь мы можем устанавливать для столбца возможность сортировки таблицы по значениям его ячеек.

В конструкторах класса его значение по умолчанию установлено в true:

CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( void ) : CCaptionView( "ColumnCaption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H),m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE) ,m_sortable( true ) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); this .SetName( "ColumnCaption" ); } CColumnCaptionView::CColumnCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCaptionView(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_sort_mode(TABLE_SORT_MODE_NONE) ,m_sortable( true ) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); }

В обработчике событий нажатий кнопок мышки теперь проверяется флаг управления сортировкой и отправляется пользовательское событие щелчка по объекту:

void CColumnCaptionView::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .ResizeRegion()==CURSOR_REGION_RIGHT) return ; if ( this .m_sortable) this .SetSortModeReverse(); CCanvasBase::OnPressEvent(id,lparam,dparam,sparam); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , this .ID(),-( 10000 + this .SortMode()), this .NameFG()); }

В пользовательском событии в lparam указываем идентификатор заголовка, а в dparam — отрицательное значение режима сортировки, увеличенное на 10000, чтобы точно знать, что это не координата курсора. В sparam указывается имя объекта (наименование канваса переднего плана). Всё это позволит в программе получить событие щелчка по заголовку и определить его параметры и режим сортировки, установленный для него.

В методах работы с файлами сохраняем/загружаем флаг управления сортировкой:

bool CColumnCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_sort_mode, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_sortable, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CColumnCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_sort_mode=(ENUM_TABLE_SORT_MODE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_sortable=( bool ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

На основании этого доработанного класса создадим новый класс заголовка строки, также унаследованного от абстрактного класса заголовка:

class CRowCaptionView : public CCaptionView { protected : public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); public : virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CButton::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW);} void Init( const string text); virtual string Description( void ); CRowCaptionView( void ); CRowCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CRowCaptionView ( void ){} }; CRowCaptionView::CRowCaptionView( void ) : CCaptionView( "RowCaption" , "Caption" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H) { this .Init( "Caption" ); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); this .SetName( "RowCaption" ); this .SetTextShiftH( 8 ); } CRowCaptionView::CRowCaptionView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCaptionView(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init(text); this .SetID( 0 ); this .SetIndex(- 1 ); this .SetTextShiftH( 8 ); } void CRowCaptionView::Init( const string text) { CCaptionView::Init(text); this .SetResizable( false ); this .SetMovable( false ); } void CRowCaptionView::Draw( const bool chart_redraw) { if ( this .IsOutOfContainer()) return ; this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 2 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); CLabel::Draw( false ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } string CRowCaptionView::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s ID %d, X %d, Y %d, W %d, H %d" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .ID(), this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); } bool CRowCaptionView::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CRowCaptionView::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Этот класс немного проще класса заголовка столбца, так как здесь не требуется никакой сортировки, вывода подсказок для изменения размеров, равно, как и не реализовано собственно изменение вертикальных размеров строки при изменении вертикального размера заголовка, как это сделано у заголовка столбца при изменении его горизонтальных размеров. Здесь для краткости всё это убрано, но вполне может быть реализовано впоследствии.

Доработаем класс визуального представления заголовка таблицы для установки флага возможности сортировки таблицы.

Добавим новые переменные и методы для работы с флагом сортировки:

class CTableHeaderView : public CPanel { protected : CColumnCaptionView m_temp_caption; CTableHeader *m_table_header_model; bool m_sortable; CColumnCaptionView *InsertNewColumnCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); public : bool TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetTableHeaderModel( void ) { return this .m_table_header_model; } bool RecalculateBounds(CBound *bound, int new_width); void TableHeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual void Draw( const bool chart_redraw); void SetSortableFlag( const bool flag); bool IsSortabe( void ) const { return this .m_sortable; } void SetSortedColumnCaption( const uint index); CColumnCaptionView *GetColumnCaption( const uint index); CColumnCaptionView *GetSortedColumnCaption( void ); int IndexSortedColumnCaption( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle) { return CPanel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CPanel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW); } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableHeaderView( void ); CTableHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableHeaderView ( void ){} };

По умолчанию в конструкторах класса флаг активирован:

CTableHeaderView::CTableHeaderView( void ) : CPanel( "TableHeader" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H) ,m_sortable( true ) { this .Init(); } CTableHeaderView::CTableHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) ,m_sortable( true ) { this .Init(); }

В методе установки модели заголовка теперь контролируем этот флаг:

bool CTableHeaderView::TableHeaderModelAssign(CTableHeader *header_model) { if (header_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } int total=( int )header_model.ColumnsTotal(); if (total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Header model does not contain any columns" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_table_header_model=header_model; int caption_w=( int ):: fmax (:: round (( double ) this .Width()/( double )total),DEF_TABLE_COLUMN_MIN_W); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption_model= this .m_table_header_model.GetColumnCaption(i); if (caption_model== NULL ) return false ; int x=caption_w*i; string name= "CaptionBound" +( string )i; CBound *caption_bound= this .InsertNewBound(name,x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_bound== NULL ) return false ; caption_bound.SetID(i); CColumnCaptionView *caption_view= this .InsertNewColumnCaptionView(caption_model.Value(),x, 0 ,caption_w, this .Height()); if (caption_view== NULL ) return false ; caption_view.SetIndex(i); caption_bound.AssignObject(caption_view); caption_view.AssignBoundNode(caption_bound); if (i== 0 && caption_view.IsSortabe() ) caption_view.SetSortMode(TABLE_SORT_MODE_ASC); } return true ; }

Метод, устанавливающий флаг возможности сортировки:

void CTableHeaderView::SetSortableFlag( const bool flag) { this .m_sortable=flag; int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaptionView *caption_view= this .GetColumnCaption(i); if (caption_view!= NULL ) caption_view.SetSortableFlag(flag); } if ( this .m_sortable) this .SetSortedColumnCaption( 0 ); this .Draw( true ); }

В метод передаётся флаг, записывается в переменную и в каждый из заголовков столбцов. Если переданный флаг сортировки имеет значение true, то самому первому столбцу устанавливаем направление сортировки по возрастанию.

По окончании установки флагов во все заголовки столбцов весь заголовок перерисовывается.

В обработчике пользовательского события элемента при щелчке на области объекта сделаем более тщательный поиск индекса заголовка столбца в значении sparamи будем учитывать флаг сортировки:

void CTableHeaderView::MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { int len=:: StringLen ( this .NameFG()); string header_str=:: StringSubstr (sparam, 0 ,len); if (header_str!= this .NameFG()) return ; string capt_str=:: StringSubstr (sparam,len+ 1 ); string index_str=:: StringSubstr (capt_str, 6 ,capt_str.Length()- 8 ); int pos=( int )capt_str.Length()- 3 ; int end=pos; while (!:: IsStopped () && pos>= 0 && capt_str.GetChar(pos)>= '0' && capt_str.GetChar(pos)<= '9' ) pos--; int start=pos+ 1 ; if (start>end) return ; index_str= StringSubstr (capt_str,start,end-start+ 1 ); int index=( int ):: StringToInteger (index_str); CColumnCaptionView *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption== NULL ) return ; if ( caption.IsSortabe() && caption.SortMode()==TABLE_SORT_MODE_NONE) { this .SetSortedColumnCaption(index); } :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , -( 10000 +index), -( 10000 +caption.SortMode()), this .NameFG()); :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

На основании доработанного класса горизонтального заголовка таблицы создадим новый класс вертикального заголовка таблицы:

class CTableRowsHeaderView : public CPanel { protected : CRowCaptionView m_temp_caption; string m_table_row_columns[]; CRowCaptionView *InsertNewRowCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); public : bool TableRowCaptionsAssign( string &captions_array[]); bool RecalculateBounds(CBound *bound, int new_width); void TableRowHeaderModelPrint( void ) { :: ArrayPrint ( this .m_table_row_columns); } virtual void Draw( const bool chart_redraw); CRowCaptionView *GetRowCaption( const uint index); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle) { return CPanel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CPanel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); CTableRowsHeaderView( void ); CTableRowsHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableRowsHeaderView ( void ){} }; CTableRowsHeaderView::CTableRowsHeaderView( void ) : CPanel( "TableRowHeader" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_TABLE_ROW_H) { this .Init(); } CTableRowsHeaderView::CTableRowsHeaderView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init(); } void CTableRowsHeaderView::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 1 ); } void CTableRowsHeaderView::InitColors( void ) { this .InitBackColors( C'230,230,230' , C'230,230,230' , C'230,230,230' , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( C'230,230,230' , C'230,230,230' , C'230,230,230' , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .InitBorderColorsAct( C'200,200,200' , C'200,200,200' , C'200,200,200' , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrSilver ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); } CRowCaptionView *CTableRowsHeaderView::InsertNewRowCaptionView( const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) { string user_name= "RowCaptionView" +( string ) this .m_list_elm.Total(); CRowCaptionView *caption_view= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_ROW_CAPTION_VIEW,text,user_name,x,y,w,h); return (caption_view!= NULL ? caption_view : NULL ); } bool CTableRowsHeaderView::TableRowCaptionsAssign( string &captions_array[]) { CPanel *obj= this .GetContainer(); if (obj== NULL ) return false ; CTableView *table_view=obj.GetContainer(); if (table_view== NULL ) return false ; CPanel *table_area=table_view.GetTableArea(); if (table_area== NULL ) return false ; CListElm *list=table_area.GetListAttachedElements(); int total_rows=list.Total(); :: ArrayCopy ( this .m_table_row_columns,captions_array); int total_captions=( int ) this .m_table_row_columns.Size(); int total=:: fmax (total_rows,total_captions); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableRowView *row=table_area.GetAttachedElementAt(i); if (row== NULL ) continue ; int y=row.Height()*i; string name= "CaptionBound" +( string )i; CBound *caption_bound= this .InsertNewBound(name, 0 ,y, this .Width(),row.Height()); if (caption_bound== NULL ) return false ; caption_bound.SetID(row.ID()); string text=( this .m_table_row_columns.Size()> 0 ? (i<( int ) this .m_table_row_columns.Size() ? this .m_table_row_columns[i] : string (i+ 1 )) : string (i+ 1 )); CRowCaptionView *caption_view= this .InsertNewRowCaptionView(text, 0 ,y, this .Width(),row.Height()); if (caption_view== NULL ) return false ; caption_view.SetIndex(i); caption_bound.AssignObject(caption_view); caption_view.AssignBoundNode(caption_bound); } return true ; } bool CTableRowsHeaderView::RecalculateBounds(CBound *bound, int new_width) { if (bound== NULL || bound.Width()==new_width) return false ; int index= this .m_list_bounds.IndexOf(bound); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; int delta=new_width-bound.Width(); if (delta== 0 ) return false ; bound.ResizeW(new_width); CElementBase *assigned_obj=bound.GetAssignedObj(); if (assigned_obj!= NULL ) assigned_obj.ResizeW(new_width); CBound *next_bound= this .m_list_bounds.GetNextNode(); while (!:: IsStopped () && next_bound!= NULL ) { int new_x = next_bound.X()+delta; int prev_width=next_bound.Width(); next_bound.SetX(new_x); next_bound.Resize(prev_width,next_bound.Height()); CElementBase *assigned_obj=next_bound.GetAssignedObj(); if (assigned_obj!= NULL ) { assigned_obj.Move(assigned_obj.X()+delta,assigned_obj.Y()); CCanvasBase *base_obj=assigned_obj.GetContainer(); if (base_obj!= NULL ) { if (assigned_obj.X()>base_obj.ContainerLimitRight()) assigned_obj.Hide( false ); else assigned_obj.Show( false ); } } next_bound= this .m_list_bounds.GetNextNode(); } int header_width= 0 ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_bounds.Total();i++) { CBound *bound= this .GetBoundAt(i); if (bound!= NULL ) header_width+=bound.Width(); } if (header_width!= this .Width()) { if (! this .ResizeW(header_width)) return false ; } CPanel *obj= this .GetContainer(); if (obj== NULL ) return false ; CTableView *table_view=obj.GetContainer(); if (table_view== NULL ) return false ; CPanel *table_area=table_view.GetTableArea(); if (table_area== NULL ) return false ; if (!table_area.ResizeW(header_width)) return false ; CListElm *list=table_area.GetListAttachedElements(); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableRowView *row=table_area.GetAttachedElementAt(i); if (row!= NULL ) { row.ResizeW(table_area.Width()); row.RecalculateBounds(& this .m_list_bounds); } } table_area.Draw( false ); return true ; } CRowCaptionView *CTableRowsHeaderView::GetRowCaption( const uint index) { CBound *capt_bound= this .GetBoundAt(index); if (capt_bound== NULL ) return NULL ; return capt_bound.GetAssignedObj(); } void CTableRowsHeaderView::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Line( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CRowCaptionView *caption_view= this .GetRowCaption(i); if (caption_view!= NULL ) { caption_view.Draw( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Этот класс — немного урезанная версия класса заголовка столбцов таблицы. Класс не использует модель вертикального заголовка, а вместо неё — обычный массив наименований заголовков строк. При создании таблицы нужно указать массив наименований строк, и будут созданы их заголовки. Если будет передан пустой массив, то в качестве текстов в заголовках строк будут вписаны их порядковые номера.

Все методы этого класса достаточно подробно прокомментированы, и их можно изучить самостоятельно, при этом учитывая, что класс вертикального заголовка повторяет логику ранее рассмотренного класса горизонтального заголовка таблицы, и она уже должна быть знакома по прошлым статьям этой серии.

Доработаем класс визуального представления таблицы CTableView. Объявим новые переменные и методы:

class CTableView : public CPanel { private : int m_rows_header_panel_w; protected : CTable *m_table_obj; CTableModel *m_table_model; CTableHeader *m_header_model; CPanel *m_header_panel; CTableHeaderView *m_header_view; CPanel *m_rows_header_panel; CTableRowsHeaderView *m_rows_header_view; CPanel *m_table_area; CContainer *m_table_area_container; bool m_sortable; bool TableModelAssign(CTableModel *table_model); CTableModel *GetTableModel( void ) { return this .m_table_model; } bool HeaderModelAssign(CTableHeader *header_model); CTableHeader *GetHeaderModel( void ) { return this .m_header_model; } void SetRowsHeaderPanelSize( const int width) { this .m_rows_header_panel_w=width; } int RowsHeaderWidth( void ) const { return ( this .m_rows_header_view!= NULL ? this .m_rows_header_view.Width() : 0 ); } bool CreateTable( void ); bool CreateHeader( void ); public : bool CreateRowsHeader( string &captions_array[]); bool UpdateTable( void ); bool TableObjectAssign(CTable *table_obj); CTable *GetTableObj( void ) { return this .m_table_obj; } CTableHeaderView *GetHeader( void ) { return this .m_header_view; } CTableRowsHeaderView *GetRowsHeader( void ) { return this .m_rows_header_view; } CPanel *GetTableArea( void ) { return this .m_table_area; } CContainer *GetTableAreaContainer( void ) { return this .m_table_area_container; } void TableModelPrint( const bool detail); void HeaderModelPrint( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void TablePrint( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); CColumnCaptionView *GetColumnCaption( const uint index) { return ( this .GetHeader()!= NULL ? this .GetHeader().GetColumnCaption(index) : NULL ); } CColumnCaptionView *GetSortedColumnCaption( void ) { return ( this .GetHeader()!= NULL ? this .GetHeader().GetSortedColumnCaption(): NULL ); } CTableRowView *GetRowView( const uint index) { return ( this .GetTableArea()!= NULL ? this .GetTableArea().GetAttachedElementAt(index) : NULL ); } CTableCellView *GetCellView( const uint row, const uint col) { return ( this .GetRowView(row)!= NULL ? this .GetRowView(row).GetCellView(col) : NULL ); } int RowsTotal( void ) { return ( this .GetTableArea()!= NULL ? this .GetTableArea().AttachedElementsTotal() : 0 ); } int CellsInRow( const uint row) { return ( this .GetRowView(row)!= NULL ? this .GetRowView(row).CellsTotal() : 0 ); } void SetRowsHighlightMode( const ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE mode); void SetSortable( const bool flag); bool IsSortable( void ) const { return this .m_sortable; } virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CPanel::Compare(node,mode); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW); } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool Sort( const uint column, const ENUM_TABLE_SORT_MODE sort_mode); void Init( void ); CTableView( void ); CTableView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableView ( void ){} };

В конструкторах класса инициализируем новые переменные:

CTableView::CTableView( void ) : CPanel( "TableView" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H), m_table_model( NULL ),m_header_model( NULL ),m_table_obj( NULL ),m_header_view( NULL ) ,m_rows_header_view( NULL ), m_table_area( NULL ),m_table_area_container( NULL ),m_rows_header_panel_w( 0 ),m_sortable( true ) { this .Init(); } CTableView::CTableView( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_table_model( NULL ),m_header_model( NULL ) ,m_rows_header_view( NULL ),m_table_obj( NULL ),m_header_view( NULL ), m_table_area( NULL ),m_table_area_container( NULL ),m_rows_header_panel_w( 0 ),m_sortable( true ) { this .Init(); }

В методе инициализации создаётся объект таблицы со всеми его компонентами — панели с заголовками таблицы и контейнер с панелью строк таблицы. Теперь заголовки таблицы расположены на собственных панелях — для удобства их смещения с одновременной обрезкой по границам панели, так как именно у панели реализован функционал обрезания прикреплённых элементов по границам в случае, если этот объект выходит за пределы своей панели:

void CTableView::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetBorderWidth( 1 ); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .InitBackColors( C'230,230,230' , C'230,230,230' , C'230,230,230' , clrSilver ); this .BackColorToDefault(); this .InitBorderColors( C'180,180,180' , C'180,180,180' , C'180,180,180' , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); int dx=( int ):: StringToInteger ( this .Text()); this .m_rows_header_panel_w=dx; this .SetText( "" ); if (dx>DEF_TABLE_ROWS_HEADER_W) dx+= 12 ; int x= 1 +dx; int y= 1 ; int w= this .Width()- 2 -dx; int h=DEF_TABLE_HEADER_H; this .m_header_panel= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_PANEL, "" , "TableHeaderPanel" ,x,y,w,h); if ( this .m_header_panel== NULL ) return ; this .m_header_panel.InitBackColors( C'230,230,230' , C'230,230,230' , C'230,230,230' , clrSilver ); this .m_header_panel.BackColorToDefault(); this .m_header_panel.SetBorderWidth( 0 ); this .m_header_panel.SetAlphaBG( 255 ); this .m_header_view= this .m_header_panel.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_HEADER_VIEW, "" , "TableHeader" , 0 , 0 , this .m_header_panel.Width(), this .m_header_panel.Height()); if ( this .m_header_view== NULL ) return ; this .m_header_view.SetBorderWidth( 0 ); x= 1 ; y=DEF_TABLE_HEADER_H; w=(dx> 0 ? dx : 1 ); h= this .Height()- 2 -DEF_TABLE_HEADER_H; this .m_rows_header_panel= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_PANEL, "" , "TableRowsHeaderPanel" ,x,y,w,h); if ( this .m_rows_header_panel== NULL ) return ; this .m_rows_header_panel.InitBackColors( C'230,230,230' , C'230,230,230' , C'230,230,230' , clrSilver ); this .m_rows_header_panel.BackColorToDefault(); this .m_rows_header_panel.SetBorderWidth( 0 ); this .m_rows_header_panel.SetAlphaBG( 255 ); this .m_rows_header_view= this .m_rows_header_panel.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_ROWS_HEADER_VIEW, "" , "TableRowsHeader" , 0 , 0 , this .m_rows_header_panel.Width(), this .m_rows_header_panel.Height()); if ( this .m_rows_header_view== NULL ) return ; this .m_rows_header_view.SetBorderWidth( 0 ); this .m_rows_header_view.SetAlphaBG( 0 ); if ( this .m_rows_header_panel_w== 0 ) this .m_rows_header_view.Hide( false ); x= 1 +dx; y= 1 +DEF_TABLE_HEADER_H; w= this .Width()- 2 -dx; h= this .Height()- 2 -DEF_TABLE_HEADER_H; this .m_table_area_container= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_CONTAINER, "" , "TableAreaContainer" ,x,y,w,h); if ( this .m_table_area_container== NULL ) return ; this .m_table_area_container.SetBorderWidth( 0 ); this .m_table_area_container.SetScrollable( true ); this .m_table_area= this .m_table_area_container.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_PANEL, "" , "TableAreaPanel" , 0 , 0 , this .m_table_area_container.Width()- 0 , this .m_table_area_container.Height()- 0 ); if (m_table_area== NULL ) return ; this .m_table_area.SetBorderWidth( 0 ); }

Метод, создающий объект заголовка строк:

bool CTableView::CreateRowsHeader( string &captions_array[]) { if ( this .m_rows_header_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Table rows header object not created" , __FUNCTION__ ); return false ; } return this .m_rows_header_view.TableRowCaptionsAssign(captions_array); }

В метод передаётся массив наименований заголовков строк и возвращается результат назначения этого массива объекту заголовков строк класса CTableRowsHeaderView.

Доработаем метод рисования внешнего вида:

void CTableView::Draw( const bool chart_redraw) { CPanel::Draw( false ); if ( this .m_header_view!= NULL ) this .m_header_view.Draw( false ); if ( this .m_table_area_container!= NULL ) this .m_table_area_container.Draw( false ); int x= this .m_rows_header_panel.Width()- 16 ; int y= this .m_header_panel.Height()- 16 ; int w= 11 ; int h=w; m_painter.Clear(x,y,w,h, false ); m_painter.TriangleRB(x,y,w,h,BorderColor(),AlphaFG(), true ); if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Теперь метод, кроме рисования заголовка и контейнера с панелью строк таблицы, дополнительно рисует закрашенный треугольник в левом верхнем углу панели.

Метод, устанавливающий режим подсветки строк:

void CTableView::SetRowsHighlightMode( const ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE highlight_mode) { int total= this .RowsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableRowView *row= this .GetRowView(i); if (row!= NULL ) row.SetHighlightMode(highlight_mode); } }

В цикле по количеству строк таблицы получаем очередной объект строки и устанавливаем ему указанный режим подсветки.

Метод, устанавливающий флаг сортируемой таблицы:

void CTableView::SetSortable( const bool flag) { this .m_sortable=flag; CTableHeaderView *header= this .GetHeader(); if (header!= NULL ) header.SetSortableFlag(flag); }

В метод передаётся флаг сортировки и устанавливается в переменную m_sortableи для объекта горизонтального заголовка таблицы.

В методе сортировки таблицы теперь учитываем установленный для неё флаг возможности сортировки:

bool CTableView::Sort( const uint column, const ENUM_TABLE_SORT_MODE sort_mode) { if ( this .m_table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The table model is not assigned. Please use the TableObjectAssign() method first" , __FUNCTION__ ); return false ; } if ( this .m_header_model== NULL || ! this .m_sortable || sort_mode==TABLE_SORT_MODE_NONE) return false ; bool descending=(sort_mode==TABLE_SORT_MODE_DESC); this .m_table_model.SortByColumn(column,descending); return true ; }

Теперь доработаем класс управления таблицами.

Для создания таблиц, имеющих только верхний горизонтальный заголовок, в классе определены четыре публичных метода и один защищённый, создающий таблицу и добавляющий её в список созданных таблиц. Этот последний метод нужно доработать так, чтобы в него передавался дополнительно массив наименований заголовков строк. И добавим ещё четыре публичных метода для создания таблиц с двумя заголовками — горизонтальным и вертикальным. Таким образом, у нас появится возможность создания таблиц с вертикальным заголовком и без него.

Объявим в классе дополнительные методы:

class CTableControl : public CPanel { private : bool ArrayMaximumValue( int &array[], int &value); int GetMaximumRowCaptionTextSize( string &array_row_captions[]); protected : CListObj m_list_table_model; bool TableModelAdd(CTable *table_model, const int table_id, const string source); CTableView *TableViewAdd(CTable *table_model, string &row_names[], const string source); bool ColumnUpdate( const string source, CTable *table_model, const uint table, const uint col, const bool cells_redraw); public : CTable *GetTableModel( const uint index) { return this .m_list_table_model.GetNodeAtIndex(index); } CTableView *GetTableView( const uint index) { return this .GetAttachedElementAt(index); } template < typename T> CTableView *TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns, const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); template < typename T> CTableView *TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[], string &row_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns, string &row_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[], string &row_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); CTableView *TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[], string &row_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ); string CellValueAt( const uint table, const uint row, const uint col); CTableRowView *GetRowView( const uint table, const uint index); CTableCellView *GetCellView( const uint table, const uint row, const uint col); template < typename T> void CellSetValue( const uint table, const uint row, const uint col, const T value, const bool chart_redraw); void CellSetDigits( const uint table, const uint row, const uint col, const int digits, const bool chart_redraw); void CellSetTimeFlags( const uint table, const uint row, const uint col, const uint flags, const bool chart_redraw); void CellSetColorNamesFlag( const uint table, const uint row, const uint col, const bool flag, const bool chart_redraw); void CellSetForeColor( const uint table, const uint row, const uint col, const color clr, const bool chart_redraw); void CellSetBackColor( const uint table, const uint row, const uint col, const color clr, const bool chart_redraw); void CellSetTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cell_redraw, const bool chart_redraw); ENUM_ANCHOR_POINT CellTextAnchor( const uint table, const uint row, const uint col); void ColumnSetDigits( const uint table, const uint col, const int digits, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetTimeFlags( const uint table, const uint col, const uint flags, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetColorNamesFlag( const uint table, const uint col, const bool flag, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetTextAnchor( const uint table, const uint col, const ENUM_ANCHOR_POINT anchor, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); void ColumnSetDatatype( const uint table, const uint col, const ENUM_DATATYPE type, const bool cells_redraw, const bool chart_redraw); uint RowsTotal( const uint table); uint CellsInRow( const uint table, const uint row); void SetRowsHighlightMode( const uint table, const ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE highlight_mode); void SetSortable( const uint table, const bool flag); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_TABLE_CONTROL_VIEW); } CTableControl( void ) { this .m_list_table_model.Clear(); } CTableControl( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CTableControl( void ) {} };

Рассмотрим реализацию новых методов.

Метод, возвращающий максимальное значение целочисленного массива:

bool CTableControl::ArrayMaximumValue( int &array[], int &value) { :: ResetLastError (); int index=:: ArrayMaximum (array); if (index< 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum() failed. Error %d" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return false ; } value=array[index]; return true ; }

В метод передаётся массив, в котором необходимо найти максимальное значение, и переменная, в которую это значение будет записано. Метод возвращает true и записывает в переменную найденное максимальное значение в массиве.

При ошибке возвращается false.

Метод, возвращающий максимальную ширину текста в массиве заголовков строк:

int CTableControl::GetMaximumRowCaptionTextSize( string &row_captions[]) { int total=( int )row_captions.Size(); if (total== 0 ) return 0 ; int array[]={}; :: ArrayResize (array,total); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string text=row_captions[i]; text.TrimLeft(); text.TrimRight(); array[i]= this .m_foreground.TextWidth(text); } int value= 0 ; return ( this .ArrayMaximumValue(array,value) ? value : 0 ); }

При создании вертикального заголовка необходимо рассчитать его ширину так, чтобы все наименования всех строк поместились по ширине создаваемых заголовков строк. Метод определяет максимальную ширину текста в массиве наименований заголовков строк, передаваемом в метод по ссылке. При ошибке метод возвращает 0.

Доработаем метод, создающий новый и добавляющий в список объект визуального представления таблицы:

CTableView *CTableControl::TableViewAdd(CTable *table_model , string &row_names[] , const string source) { if (table_model== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. An invalid Table Model object was passed" ,source, __FUNCTION__ ); return NULL ; } int w= this .GetMaximumRowCaptionTextSize(row_names); if (w> 0 && w<DEF_TABLE_ROWS_HEADER_W) w=DEF_TABLE_ROWS_HEADER_W; CTableView *table_view= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_TABLE_VIEW, ( string )w , "TableView" +( string )table_model.ID(), 1 , 1 , this .Width()- 2 , this .Height()- 2 ); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s::%s: Error. Failed to create Table View object" ,source, __FUNCTION__ ); return NULL ; } table_view.TableObjectAssign(table_model); table_view.CreateRowsHeader(row_names); table_view.SetID(table_model.ID()); return table_view; }

Теперь в метод передаётся дополнительно массив наименований заголовков строк. Далее рассчитывается ширина для объекта вертикального заголовка таблицы (либо 0 при пустом массиве, либо ширина не менее значения DEF_TABLE_ROWS_HEADER_W). При создании объекта визуального представления таблицы, рассчитанная ширина вертикального заголовка передаётся в параметре текста панели в виде строкового значения (после создания таблицы с использованием ширины вертикального заголовка, в параметр текста панели вписывается пустая строка). После создания объекта таблицы вызывается его метод создания вертикального заголовка.

Доработаем четыре публичных метода для создания объекта визуального представления таблицы:

template < typename T> CTableView *CTableControl::TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; string array[]={}; return this .TableViewAdd(table_model ,array , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns, const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(num_rows,num_columns); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; string array[]={}; return this .TableViewAdd(table_model ,array , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; string array[]={}; return this .TableViewAdd(table_model ,array , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[], const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTableByParam *table_model= new CTableByParam(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; string array[]={}; return this .TableViewAdd(table_model ,array , __FUNCTION__ ); }

Так как теперь метод TableViewAdd() требует передачи в него массива заголовков строк, а здесь строятся таблицы без вертикального заголовка, то мы просто объявляем пустой массив и передаём его в метод создания новой таблицы.

Напишем четыре перегруженных метода для создания таблиц с вертикальным заголовком:

template < typename T> CTableView *CTableControl::TableCreate(T &row_data[][], const string &column_names[] , string &row_names[] , const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, row_names , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate( const uint num_rows, const uint num_columns , string &row_names[] , const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(num_rows,num_columns); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, row_names , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate( const matrix &row_data, const string &column_names[] , string &row_names[] , const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTable *table_model= new CTable(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, row_names , __FUNCTION__ ); } CTableView *CTableControl::TableCreate(CList &row_data, const string &column_names[] , string &row_names[] , const int table_id= WRONG_VALUE ) { CTableByParam *table_model= new CTableByParam(row_data,column_names); if (! this .TableModelAdd(table_model,table_id, __FUNCTION__ )) return NULL ; return this .TableViewAdd(table_model, row_names , __FUNCTION__ ); }

Здесь в методы передаётся массив наименований заголовков строк, и этот же массив передаётся в метод создания нового объекта таблицы.

Метод, устанавливающий цвет заднего плана в указанную ячейку:

void CTableControl::CellSetBackColor( const uint table, const uint row, const uint col, const color clr, const bool chart_redraw) { CTableCellView *cell_view= this .GetCellView(table,row,col); if (cell_view== NULL ) return ; cell_view.SetBackColor(clr); cell_view.Draw(chart_redraw); }

Логика метода полностью прокомментирована в коде.

Метод, возвращающий количество строк в указанной таблице:

uint CTableControl::RowsTotal( const uint table) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } return table_view.RowsTotal(); }

Получаем объект таблицы по её индексу в списке и возвращаем из неё количество строк.

Метод, возвращающий количество ячеек в строке в указанной таблице:

uint CTableControl::CellsInRow( const uint table, const uint row) { CTableRowView *row_view= this .GetRowView(table,row); return (row_view!= NULL ? row_view.CellsTotal() : 0 ); }

Получаем таблицу по индексу и возвращаем количество ячеек в указанной строке этой таблицы.

Метод, устанавливающий режим подсветки строк указанной таблицы:

void CTableControl::SetRowsHighlightMode( const uint table, const ENUM_ROWS_HIGHLIGHT_MODE highlight_mode) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_view.SetRowsHighlightMode(highlight_mode); }

Получаем объект таблицы по её индексу и устанавливаем для неё режим подсветки строк таблицы.

Метод, устанавливающий возможность сортировки указанной таблицы:

void CTableControl::SetSortable( const uint table, const bool flag) { CTableView *table_view= this .GetTableView(table); if (table_view== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get CTableView object" , __FUNCTION__ ); return ; } table_view.SetSortable(flag); }

Получаем объект таблицы по её индексу и устанавливаем для неё флаг возможности сортировки по столбцам.

Всё, все классы таблиц графической библиотеки мы доработали. Теперь создадим индикатор, отображающий в таблице симметричную корреляцию символов, указанных во входных параметрах.





Табличный индикатор корреляции символов

Индикатор будет расположен в папке \MQL5\Indicators\Tables\.

Создадим в ней новый индикатор с именем iCorrelationTable.mq5, отображающий данные в подокне графика, с такими свойствами, входными параметрами и глобальными переменными:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #define CHART_FLOAT_WIDTH 750 #define CHART_FLOAT_HEIGHT 500 #include "Controls\Controls.mqh" input (name= "Bars Total (at least 10)" ) uint InpBarsTotal = 1000 ; input (name= "Timeframe" ) ENUM_TIMEFRAMES InpTimeframe = PERIOD_CURRENT ; input (name= "Symbols for Correlation" ) string InpSymbols = "EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCHF,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD" ; string ExtSymbolsArray[]; matrix ExtPricesData; uint ExtBarsTotal; matrix ExtCorrelationMatrix; bool ExtDataReady; long ExtSymbolsChart; CTableControl *ExtTableCtrl; CTableView *ExtTableView;

В обработчике OnInit() индикатора создадим список символов из тех, что указаны во входных параметрах, и запросим их данные:

int OnInit () { ExtSymbolsChart= 0 ; int wnd= ChartWindowFind (); string sep= "," ; ushort u_sep; u_sep= StringGetCharacter (sep, 0 ); StringSplit (InpSymbols,u_sep,ExtSymbolsArray); Print ( "

Symbols Array:" ); ArrayPrint (ExtSymbolsArray); SymbolsSelect(ExtSymbolsArray); ExtBarsTotal=(InpBarsTotal< 10 ? 10 : InpBarsTotal); ExtDataReady=GetAndCalculateData(ExtBarsTotal); int w= 500 ; int h= 138 ; ExtTableCtrl= new CTableControl( "TableControl0" , 0 ,wnd, 8 , 8 ,w- 0 ,h- 0 ); if (ExtTableCtrl== NULL ) { Print ( "Error. Failed to create TableControl object" ); return INIT_FAILED ; } ExtTableCtrl.SetAsMain(); ExtTableCtrl.SetID( 0 ); ExtTableCtrl.SetName( "Table Control 0" ); if (ExtDataReady && !CreateTable(ExtTableCtrl)) return INIT_FAILED ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

После запроса данных по символам, создадим элемент управления таблицами. Если все данные всех символов успешно получены и по ним создана матрица симметричной корреляции, то на основе этих данных в элементе управления таблицами строим одну таблицу. Если же данные ещё не получены, то об этом будет говорить фдаг ExtDataReady, и в этом случае в OnCalculate() будем ожидать получение всех запрошенных данных, и после полного их получения и расчёта матрицы корреляций, создадим таблицу, и далее будем только обновлять данные в уже построенной таблице символов и их корреляций:

int OnCalculate ( const int32_t rates_total, const int32_t prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int32_t &spread[]) { ExtDataReady=GetAndCalculateData(ExtBarsTotal); if (!ExtDataReady) { Print ( "The symbol data and their correlations have not yet been obtained. Waiting for the next tick..." ); return 0 ; } if (ExtTableView== NULL && !CreateTable(ExtTableCtrl)) return 0 ; UpdateTableValuesAndColors(ExtTableCtrl.GetTableView( 0 ),ExtCorrelationMatrix); return (rates_total); }

В обработчике OnDeinit() удаляем созданные объекты:

void OnDeinit ( const int32_t reason) { delete ExtTableCtrl; CCommonManager::DestroyInstance(); }

В таймере индикатора каждые полторы минуты запрашиваем данные по всем символам, записанным в рабочий массив:

void OnTimer () { static int count= 0 ; count++; if (count>= 3000 ) { double array[]; for ( int i= 0 ;i<( int )ExtSymbolsArray.Size();i++) CopyClose (ExtSymbolsArray[i],InpTimeframe, 0 ,ExtBarsTotal,array); count= 0 ; } ExtTableCtrl. OnTimer (); }

Это мультисимвольный индикатор, поэтому запрашивать данные символов необходимо для "удержания" данных по каждому символу, чтобы они всегда были актуальны, и не приходилось ожидать их загрузки заново.

В обработчике событий будем отслеживать щелчок по строке таблицы, определять из параметра sparam адрес ячейки таблицы (строка/столбец) и открывать два графика этих символов в отдельном окне графика:

void OnChartEvent ( const int32_t id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtTableCtrl. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ENUM_CHART_EVENT chart_event= ENUM_CHART_EVENT (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringFind (sparam, "TableCellView" )== 0 ) { int row=( int )lparam; int col=( int )dparam; string sep= ";" ; ushort u_sep; string result[]; u_sep= StringGetCharacter (sep, 0 ); int n= StringSplit (sparam,u_sep,result); if (n== 3 ) { string row_symb=result[ 1 ]; string col_symb=result[ 2 ]; if (ExtSymbolsChart== 0 || !IsExistChart(ExtSymbolsChart)) ExtSymbolsChart=OpenCharts(row_symb,col_symb); if (ExtSymbolsChart!= 0 ) { ObjectSetString (ExtSymbolsChart, "ChartRowSymbol" , OBJPROP_SYMBOL ,row_symb); ObjectSetString (ExtSymbolsChart, "ChartColSymbol" , OBJPROP_SYMBOL ,col_symb); ChartRedraw (ExtSymbolsChart); } } } } } }

Т.е. мы можем щёлкнуть по интересующей ячейки таблицы, в которой записано значение корреляции двух символов (на пересечении строка/столбец) и открыть графики интересующих символов.

Рассмотрим функции, используемые в индикаторе.

Функция, включающая символы из массива в обзор рынка:

bool SymbolsSelect( string &array[]) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i<( int )array.Size();i++) res &= SymbolSelect (array[i], true ); return res; }

Проходим в цикле по массиву символов и каждый символ помещаем в обзор рынка. Функция возвращает общий результат включения символов в обзор рынка. Здесь, и при создании массива символов из входных параметров, нет проверки наличия символов на сервере. Это сделано для упрощения примера. Поэтому в настройках нужно указывать реально существующие символы.

Функция, возвращающая символ по индексу массива:

string GetSymbolByIndex( const int index, string &array[]) { int total=( int )array.Size(); if (index< 0 || index>total- 1 ) return StringFormat ( "%s: Error. Invalid index (%d)" , __FUNCTION__ ,index); return array[index]; }

Функция, заполняющая матрицу данных символов:

bool SymbolsDataMatrixFill( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, string &array[], matrix &data, const int data_count) { int total=( int )array.Size(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double close[]; int copied= CopyClose (array[i], timeframe, 0 , data_count, close); if (copied!=data_count) return false ; for ( int j= 0 ; j<data_count; j++) { string symbol=GetSymbolByIndex(i,array); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); data[i][data_count- 1 -j]= NormalizeDouble (close[j],digits); } } return true ; }

В функцию передаётся таймфрейм получаемых данных, массив символов, с которых берём данные, матрица, в которую будут записаны данные, и количество данных, которые будут браться по каждому из символов, записанных в массиве.

Тут есть одно ограничение: для краткости здесь нет проверки количества имеющихся данных на сервере по каждому символу. Здесь просто используется значение из настроек индикатора InpBarsTotal, но не менее 10 баров. Если функция всегда завершается с ошибкой, значит для какого-то из символов не хватает данных. В этом случае можно уменьшить количество запрашиваемых данных в переменной InpBarsTotal.

Функция, рассчитывающая симметричную матрицу корреляций между всеми символами из массива:

bool SymbolsCorrelationMatrixSymmetric( const matrix &data, matrix &correlation) { int symb_total=( int )data.Rows(); if (!correlation.Resize(symb_total,symb_total)) return false ; for ( int i= 0 ;i<symb_total;i++) { vector vi=data.Row(i); for ( int j= 0 ;j<symb_total;j++) { if (i==j) correlation[i][j]= 1.0 ; else { vector vj=data.Row(j); correlation[i][j]=vi.CorrCoef(vj); } } } return true ; }

В функцию передаётся ранее заполненная матрица данных символов и матрица, куда будут записываться значения корреляции между символами. Логика функции расписана в комментариях к коду.

Функция, распечатывающая в журнале симметричную матрицу корреляций:

void SymbolsCorrelationMatrixSymmetricPrint( const string &symb_array[], matrix &correlation) { Print ( "Correlation matrix:" ); string header= " " ; for ( int j= 0 ;j<( int )symb_array.Size();j++) header+=symb_array[j]+ " " ; Print (header); for ( int i= 0 ;i<( int )symb_array.Size();i++) { string row=symb_array[i]+ " " ; for ( int j= 0 ;j<( int )symb_array.Size();j++) row+= DoubleToString (correlation[i][j], 2 )+ " " ; Print (row); } }

В функцию передаётся список символов и рассчитанная матрица корреляций. В двух циклах распечатываем символы и значения корреляции между ними.

Функция, получающая и рассчитывающая все необходимые данные по символам:

bool GetAndCalculateData( uint bars_total) { const int symb_total=( int )ExtSymbolsArray.Size(); if (!ExtPricesData.Resize(symb_total,bars_total)) { Print ( "Error. Failed to resize the symbol data matrix" ); return false ; } ExtDataReady=SymbolsDataMatrixFill(InpTimeframe,ExtSymbolsArray,ExtPricesData,bars_total); if (!ExtDataReady) return false ; if (!SymbolsCorrelationMatrixSymmetric(ExtPricesData,ExtCorrelationMatrix)) { Print ( "Error calculating correlation matrix" ); return false ; } return true ; }

В функцию передаётся количество запрашиваемых данных. По каждому из символов запрашивается указанное количество данных. Если данные успешно получены, то рассчитывается матрица корреляций между символами. При успешности получения и расчёта всех данных функция возвращает true, в противном случае — false. Функцию необходимо вызывать до тех пор, пока не будут получены и рассчитаны все данные. Делается это сначала при инициализации, а затем на каждом тике. Как только все данные получены и рассчитаны, больше эта функция не вызывается.

Функция, создающая на панели таблицу символов с данными их корреляций:

bool CreateTable(CTableControl *table_ctrl) { ExtTableView=table_ctrl.TableCreate(ExtCorrelationMatrix,ExtSymbolsArray,ExtSymbolsArray); if (ExtTableView== NULL ) return false ; int total=( int )table_ctrl.RowsTotal( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { table_ctrl.ColumnSetTextAnchor( 0 ,i, ANCHOR_CENTER , true , false ); } table_ctrl.SetRowsHighlightMode( 0 ,ROWS_HIGHLIGHT_MODE_CELLS); table_ctrl.SetSortable( 0 , false ); table_ctrl.Draw( false ); UpdateTableValuesAndColors(table_ctrl.GetTableView( 0 ),ExtCorrelationMatrix); CTable *table_model=table_ctrl.GetTableModel( 0 ); table_model. Print ( 7 ); return true ; }

Функция создаёт внутри элемента управления таблицами одну таблицу на данных символов и корреляции между ними. В заголовках таблицы прописываются наименования символов по горизонтали и вертикали. В ячейках таблицы прописываются значения корреляции символов из расположения строка/столбец. Каждая ячейка окрашивается в цвет корреляции от красного цвета (корреляция -1) через желтый (корреляция 0) до зелёного (корреляция +1), создавая тем самым тепловую карту корреляций.

Функция, обновляющая значения и цвета ячеек таблицы по матрице корреляций:

void UpdateTableValuesAndColors(CTableView *table_view, matrix &corr_matrix) { if (table_view== NULL ) return ; int total_row=table_view.RowsTotal(); int total_col=table_view.CellsInRow( 0 ); for ( int r= 0 ; r<total_row; r++) { CTableRowView *row_obj=table_view.GetRowView(r); if (row_obj== NULL ) continue ; CColorElement *ce=row_obj.GetBackColorControl(); if (ce== NULL ) continue ; for ( int c= 0 ; c<total_col; c++) { CTableCellView *cell=table_view.GetCellView(r,c); if (cell== NULL ) continue ; double val=corr_matrix[r][c]; cell.SetText( DoubleToString (val, 2 )); color new_color=ce.InterpolateColorByCoeff( clrRed , clrYellow , clrGreen ,val); cell.SetBackColor(new_color); bool flag=(r==total_row- 1 && c==total_col- 1 ? true : false ); cell.Draw(flag); } } }

Вся логика функции подробно расписана в комментариях. Функция вызывается на каждом тике сразу после успешного получения всех данных и создания таблицы. При вызове функции она пересчитывает значения корреляции между символами для каждой ячейки таблицы, обновляет значения и цвет ячеек таблицы.

Функция, возвращающая флаг существования графика с указанным идентификатором:

bool IsExistChart( const long id) { long curr_chart= 0 , prev_chart= 0 ; int i= 0 ; while (! IsStopped () && i< CHARTS_MAX ) { curr_chart= ChartNext (prev_chart); if (curr_chart< 0 ) break ; if (curr_chart==id) return true ; prev_chart=curr_chart; i++; } return false ; }

Чтобы при каждом щелчке мышкой по ячейкам таблицы не открывать новое окно графика, нам нужно проверить существование уже ранее открытого графика. Именно это и делает функция.

Функция, открывающая графики символов:

long OpenCharts( const string row_symb, const string col_symb) { string symbol=row_symb; if (symbol== NULL || symbol== "" ) symbol= Symbol (); long id= ChartOpen (symbol, PERIOD_CURRENT ); if (id== 0 ) { Print ( "ChartOpen() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } ChartSetInteger (id, CHART_IS_DOCKED , false ); ChartSetInteger (id, CHART_SHOW , false ); int top=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_FLOAT_TOP ); int bottom=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_FLOAT_BOTTOM ); int left=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_FLOAT_LEFT ); int right=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_FLOAT_RIGHT ); ChartSetInteger (id, CHART_FLOAT_RIGHT ,left+CHART_FLOAT_WIDTH); ChartSetInteger (id, CHART_FLOAT_BOTTOM ,top+CHART_FLOAT_HEIGHT); int cw=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int ch=( int ) ChartGetInteger (id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int h0=( int ) round (ch/ 2 ); int h1=ch-h0; if (!CreateChartObject(id, "ChartRowSymbol" ,row_symb, PERIOD_CURRENT , 0 , 0 ,cw,h0)) return 0 ; if (!CreateChartObject(id, "ChartColSymbol" ,col_symb, PERIOD_CURRENT , 0 ,h0- 1 ,cw,h1+ 1 )) return 0 ; ChartRedraw (id); return id; }

Функция открывает один график, делает его плавающим, запрещает отрисовку на нём ценового графика. Далее создаются два графических объекта "График" и устанавливаются для них ширина, высота и наименование символов. Таким образом мы получаем одно плавающее окно, в котором размещены два графика. При щелчке по ячейке таблицы откроется такое окно с ценовыми графиками символов, соответствующих выбранной ячейки таблицы. Отслеживание изменения размеров плавающего окна не реализовано с целью упрощения примера. Т.е. при изменении размеров окна, графики символов свои размеры менять не будут.

Функция, создающая объект-график указанного символа:

bool CreateChartObject( const long chart_id, const string name, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const int x, const int y, const int w, const int h) { if ( ObjectCreate (chart_id,name, OBJ_CHART , 0 ,x,y,w,h)) { ObjectSetString (chart_id,name, OBJPROP_SYMBOL ,symbol); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_PERIOD ,timeframe); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,h); return true ; } return false ; }

В функцию передаётся идентификатор графика, на котором нужно создать графический объект "График", имя создаваемого объекта, символ и период графика этого объекта, его координаты и размеры. После создания объекта, ему устанавливаются все указанные свойства.

Всё, индикатор готов.

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике:

Весь заявленный функционал индикатора и таблиц корректно работает, что видно на прикреплённом изображении выше.





Заключение

Сегодня мы доработали классы таблиц для более наглядного их отображения, благодаря вертикальному заголовку строк таблицы, рассмотрели процесс создания индикатора, отображающего таблицу корреляций между символами в виде значений корреляции и тепловой карты. Такой подход позволяет не только анализировать числовые значения корреляции, но и визуально оценивать их распределение благодаря цветовой шкале. Использование цветовой интерполяции для окрашивания ячеек таблицы делает анализ данных более наглядным и интуитивно понятным, что особенно важно при работе с большими объёмами информации.

Тепловая карта корреляций может быть полезна в различных задачах, связанных с анализом финансовых рынков, например, для выявления взаимосвязей между инструментами, поиска активов с высокой корреляцией или, наоборот, слабо связанных инструментов для диверсификации портфеля.

Реализованная таблица с вертикальными и горизонтальными заголовками, и динамическим окрашиванием ячеек демонстрирует, как можно эффективно использовать парадигму MVC для построения сложных элементов интерфейса.

Мы можем легко расширять функционал таблицы, добавляя новые возможности без значительных изменений в существующем коде.

Созданный сегодня индикатор является не только полезным инструментом для анализа корреляций, но и примером того, как можно использовать программные возможности MQL5 для построения сложных и функциональных элементов интерфейса.





Программы, используемые в статье:

#

Имя Тип

Описание

1 Tables.mqh Библиотека классов Классы для создания модели таблицы 2 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 3 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 4 iCorrelationTable.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для отображения корреляции символов в таблице 5 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.