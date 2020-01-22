Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte XXIV): Clase comercial principal - corrección automática de parámetros erróneos

Contenido

En el artículo anterior, añadimos el control de parámetros erróneos a la clase comercial. Todo lo que se hace al controlar los valores de la orden comercial es comprobar que los valores transmitidos a los métodos comerciales sean correctos, y si se detectan valores incorrectos en cualquiera de los parámetros, se realiza el retorno desde el método comercial, mostrando un mensaje de error. Este comportamiento no permite al asesor cargar al servidor comercial con órdenes comerciales erróneas de antemano, pero tampoco deja al usuario el control completo del comportamiento del asesor. Y es que se puede comprobar si es posible corregir los valores incorrectos, además de corregirlos si se puede y enviar al servidor la orden comercial ya corregida.

En general, el asesor debe saber actuar según las circunstancias, y tambien según la lógica establecida de antemano por parte del usuario en cuanto al procesamiento de errores en las órdenes comerciales. De esta forma, dentro de los ajustes, podemos indicar al asesor las acciones a realizar si las órdenes comerciales tienen errores:

En el caso de detectar errores en una orden comercial, solo tenemos que salir del método comercial, proponiendo al usuario crear por sí mismo un manejador de parámetros incorrectos de la orden errónea. Tras determinar la posibilidad de corregir el valor incorrecto en la orden comercial, se deberá corregir de inmediato el valor y enviar la orden comercial correcta,

o bien, si la situación y la esencia del error obtenido lo demandan, repetir de nuevo la solicitud comercial después de una pausa.

Al procesar un error en los parámetros de la orden comercial, hay varios desenlaces posibles:

Que resulte imposible continuar comerciando con el experto hasta que se corrija el problema que origina los errores.



Que resulte imposible enviar la orden comercial, teniendo que salir del método comercial.

Que se corrijan los valores incorrectos y se envíe a orden comercial corregida.

Que se envíe de inmediato la orden comercial con los parámetros iniciales (suponiendo que las condiciones comerciales hayan mejorado).

Que se espere la actualización de los datos de las cotizaciones y se envíe la orden comercial con los parámetros inciales.

En esta ocasión, vamos a crear un manejador de errores en las órdenes comerciales que se corresponderá con la funcionalidad enumerada, concretamente, se comprobará el error y su origen, y se retornará el método de procesamiento del error:

prohibir la realización de operaciones comerciales,



interrumpir la operación comercial,

corregir los parámetros erróneos,

solicitud comercial con parámetros iniciales,

solicitud comercial tras espera (solución temporal),

crear una solicitud comercial pendiente (en próximos artículos)



Concepto

La prohibición de la realización de operaciones comerciales es necesaria cuando en el servidor se ha prohibido el comercio en general o se ha prohibido el comercio con expertos; en esto casos, no tiene sentido tratar de enviar solicitudes comerciales inútiles, el asesor puede funcionar solo como un ayudante analítico. Para ello, tendremos una bandera global que se establecerá cuando intentemos comerciar por primera vez y se determine que no es posible.

Interrupción de una operación comercial: si sucede cualquier error, sadremos del método comercial, dejando al usuario la posibilidad de adoptar una solución programática para continuar los intentos comerciales con los mismos parámetros no modificados.

La corrección de los parámetros erróneos funcionará de la forma siguiente: al comprobar si la solicitud comercial es correcta, se generará una lista con todos los errores encontrados. El método de comprobación de parámetros analizará todos los errores de dicha lista y retornará el código de comportamiento del método comercial. Si se detecta un error que no permite comerciar, el método retornará el código de salida del método comercial, dado que el envío de la orden comercial no provocará ningún resultado positivo de todas formas. Si se detecta un error corregible, se llamarán los métodos de corrección de los valores correspondientes de la orden comercial y se retornará el resultado que indica el éxito al realizar la comprobación. Asimismo, el método retornará los códigos de comportamiento del método como "Esperar y repetir", "Actualizar datos y repetir" y "Crear solicitud pendiente".

¿Qué significa esto?

El comportamiento "Esperar y repetir" es necesario, por ejemplo, cuando el mercado está próximo a uno de los niveles stop de la orden o a su precio de activación, y nosotros intentamos cambiar el valor de los niveles stop o eliminar una orden/cerrar una posición. Si el precio de activación de los niveles stop se encuentra en la zona de congelación de las operaciones, el servidor retornará la prohibición del cambio de valores de la orden. En esta situación, solo vemos una salida: aguardar algún tiempo con la esperanza de que el precio salga de la zona de congelación de órdenes comerciales, y enviar la solicitud comercial para el cambio de parámetros de la orden o posición, o para eliminar la orden tras la espera.

El comportamiento "Actualizar datos y repetir" es necesario, por ejemplo, si durante el procesamiento de la orden comercial los precios han quedado obsoletos y recibimos recotizaciones.



Comportamiento "Crear solicitud pendiente". ¿Qué significa esto?

Si miramos atentamente los dos métodos de procesamiento anteriores, veremos con claridad que durante la espera, simplemente aguardaremos en el método comercial hasta que finalice el tiempo de espera, y después enviaremos la solicitud comercial. En principio, este comportamiento está justificado si no hay necesidad de analizar el entorno comercial al mismo tiempo que esperamos. Por eso, para evitar que el programa tenga que esperar dentro del método comercial, vamos a crear una solicitud comercial pendiente en la que se escribirán los parámetros necesarios para ella y el tiempo de espera con el número de repeticiones.

De esta forma, la creación de la solicitud pendiente excluirá por completo la necesidad de usar los comportamientos "Actualizar datos y repetir" y "Esperar y repetir"; en esencia, estos dos comportamientos son precisamente solicitudes comerciales pendientes, la primera, con una espera mínima, la segunda, con un tiempo de espera establecido. Asimsimo, la posibilidad de crear solicitudes pendientes en el programa, ofrecerá al usuario otro método de realización de operaciones comerciales. En este artículo, no vamos a crear solicitudes pendientes, las dejaremos para los artículos siguientes.

Antes de comenzar, queremos recordar que en el artículo anterior ya empezamos a introducir cambios en la funcionalidad para determinar los eventos comerciales:

Los usuarios han informado en varias ocasiones sobre errores al obtener el último evento comercial. Lo que ocurre es que en el asesor de prueba de los artículos (que describe la obtención de los eventos comerciales), se ha organizado la obtención del hecho de un evento comercial ocurrido mediante la comparación del evento pasado con el valor del actual. Esto resultaba suficiente al simular el funcionamiento de la biblioteca en cuanto al seguimiento de eventos comerciales, dado que al escribir los artículos sobre los eventos comerciales, aún no se presuponía el uso de la versión incompleta de la biblioteca en nuestros programas. Pero resulta que la obtención del hecho de los eventos comerciales es algo requerido por los usuarios, y debemos saber cuál ha sido el último evento sucedido. El método de obtención del evento comercial que hemos creado no siempre avisa sobre los eventos: si colocamos dos veces seguidas, por ejemplo, una orden pendiente, la segunda colocación no es monitoreada en el programa (en la biblioteca se monitorean todos los eventos), dado que el penúltimo y el último evento son iguales ("colocación de una orden pendiente"), pero las órdenes colocadas son distintas. Por eso, vamos a corregir este comportamiento. Hoy simplemente vamos a crear una bandera que comunicará al programa que ha sucedido un cierto evento, y ya en el programa podremos ver de qué evento se trata. En el próximo artículo, terminaremos de implementar la obtención de eventos comerciales en el programa: crearemos una lista completa con todos los eventos sucedidos simultáneamente, y transmitiremos esta al programa. Así, en el programa podremos no solo conocer el hecho de un evento comercial sucedido, sino también ver todos los eventos comerciales ocurridos de forma simultánea, de la misma manera que sucede con los eventos de la cuenta y los eventos de la colección de símbolos.

Hoy, antes de continuar trabajando con la clase comercial, vamos a concluir el trabajo de modificación de esta funcionalidad.



Corrigiendo la determinación de eventos comerciales

Dado que nuestros objetos usan prácticamente como base el objeto básico de todos los objetos de la biblioteca, y que en él ya existe una lista de eventos y un método que retorna la bandera de evento sucedido para este objeto, añadiremos todos los eventos comerciales a la lista de eventos del objeto básico, mientras que obtendremos la bandera desde esta clase con el método IsEvent(). Las banderas de eventos son establecidas por la clase automáticamente. Pero también necesitaremos tener la posibilidad de establecer por nosotros mismos la bandera de evento comercial ocurrido desde otras clases y sus manejadores de eventos.

Para ello, añadiremos el método para establecer la bandera del objeto básico a la clase CEventBaseObj en el archivo BaseObj.mqh:

void SetEvent( const bool flag) { this .m_is_event=flag; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; }

Ahora, en la clase de colección de eventos comerciales CEventsCollection, al aparecer cualquier nuevo evento, necesitamos crear la descripción de dicho evento, ubicarlo en la lista de nuevos eventos de la clase básica de todos los objetos y establecer la bandera de nuevo evento.

De esta forma, todos los eventos sucedidos nuevamente (sus descripciones) serán ubicados en la lista de eventos comerciales de la clase básica de la colección de símbolos. Y ya desde esta lista, podremos leer con facilidad esta lista en el programa y procesar cada evento que se encuentra en la misma.

Vamos a introducir las mejoras necesarias en el archivo de la clase de eventos comerciales EventsCollection.mqh.



Añadimos a la sección pública de la clase la definición de los dos nuevos métodos —

el método para obtener un objeto de evento básico según su índice en la lista, y

el método que retorna el número de nuevos eventos:



ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .GetEvent(index, false ); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_list_events.Total() ; }

El método que retorna el objeto del evento básico según su índice llama al método del objeto básico GetEvent(), al que transmitimos el índice del evento necesario, y la bandera reseteada (false) de la comprobación de la salida del índice fuera de la lista de eventos, para no corregir el evento retornado si el índice se sale de los límites de la lista de eventos. Es decir, si transmitimos un índice inexistente, el método retornará NULL. Si en el valor de la bandera transmitiéramos true, el método reotrnaría el último evento, cosa que aquí no necesitamos.



El método que retorna el número de nuevos eventos simplemente retorna el tamaño de la lista de eventos del objeto básico.



Dado que en temporizador de la clase de la colección de eventos comerciales se comprueban constantemente las listas de órdenes históricas y de mercado para ver si han cambiado, deberemos limpiar en el método Refresh() la lista de eventos comerciales básicos y establecer la bandera de lista clasificada:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear() ; this .m_list_events.Sort(); if (is_market_event) {

En todos los métodos de creación del nuevo evento CreateNewEvent(), después de la línea de envío de un evento, debemos añadir la adición de este evento a la lista de eventos básicos:

event.SendEvent(); CBaseObj::EventAdd( this .m_trade_event,order.Ticket(),order.Price(),order. Symbol ());

Todo esto ya está registrado en el listado de métodos, así que no vamos a duplicar la información, para ahorrar espacio en el artículo. El lector podrá descargar todo de los archivos anexos al artículoy familiarizarse con el material.

Ahora, en la sección pública de la clase del objeto principal de la biblioteca CEngine, añadimos el método que retorna un objeto de evento básico según su índice y el método que retorna el número de eventos nuevos:



CArrayObj *GetListAllOrdersEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .m_events.GetTradeEventByIndex(index); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_events.GetTradeEventsTotal(); }

Estos métodos simplemente llaman a los métodos de clase homónimos de la colección de eventos comerciales que hemos analizado mas arriba.



Ya hemos visto todos los cambios necesarios para monitorear cualquier evento sucedido simultáneamente con otro/s, y enviar estos al programa en un solo paquete. Analizaremos todo más adelante, al poner a prueba la funcionalidad descrita en el artículo.



Ahora, podemos proceder a la mejora de la clase comercial.



El manejador de errores en los parámetros de la solicitud comercial



En primer lugar, añadiremos los índices de los mensajes necesarios al archivo Datas.mqh:



MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE, MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST, MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ, MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE , MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED , MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT , };

y los textos correspondientes a estos índices:

{ "Запрос отклонён до отправки на сервер по причине:" , "Request rejected before being sent to server due to:" }, { "Ошибочный запрос:" , "Invalid request:" } , { "Недостаточно средств для совершения торговой операции" , "Not enough money to perform trading operation" }, { "Неподдерживаемый тип параметра цены в запросе" , "Unsupported price parameter type in request" }, { "Торговля отключена для эксперта до устранения причины запрета" , "Trading for the expert is disabled until this ban is eliminated" } , { "Торговая операция прервана" , "Trading operation aborted" } , { "Корректировка параметров торгового запроса ..." , "Correction of trade request parameters ..." } , { "Создание отложенного запроса" , "Create pending request" } , { "Нет возможности скорректировать лот" , "Unable to correct the lot" } , };

Añadimos al archivo Defines.mqh las enumeraciones que necesitaremos para determinar y retornar los métodos para el procesamiento de errores en las solicitudes comerciales, y el procesamiento de los errores retornados por el servidor comercial.

Para asignarle directamente al experto el comportamiento al obtener un error,

añadimos la enumeración que describe el posible comportamiento del experto cuando se detecta un error en la solicitud comercial o cuando el servidor comercial retorna un error:

enum ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR { ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST, };

En los ajustes del experto podemos establecer su comportamiento preferible al procesar errores, indicando uno de los parámetros de esta enumeración.

Al comprobar los valores de los parámetros de la solicitud comercial, resulta posible usar varios métodos de procesamiento de errores. Para que podamos saber qué errores se han detectado al comprobar los diferentes parámetros de la orden comercial y qué condiciones comerciales han influido en la obtención de esos errores,

añadimos una enumeración con las banderas de los posibles métodos de procesamiento de situaciones erróneas:



enum ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS { TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR = 0 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR = 1 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR = 2 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST = 4 , };

Al comprobar los parámetros de la orden comercial y la posibilidad de ejecutarla, añadiremos las banderas de comportamiento al procesar los errores:

0 — no hay error, la orden comercial puede ser enviada,

1 — error fatal — con este tipo de error, resulta totalmente inútil insistir en los intentos de comerciar, por lo que deberemos pasar el experto al modo de ayudante analítico no comercial,

2 — algo ha salido mal, la biblioteca se ha bloqueado — interrumpimos la posterior ejecución del método comercial para evitar el funcionamiento incorrecto de la clase comercial,

4 — el error puede corregirse, y está anotado en la lista de errores para llamar a su método de corrección.

El método de corrección de errores retornará los métodos de procesamiento de los errores localizados, para que estos puedan ser correctamente procesados posteriormente.

Para ello, añadimos la enumeración de los posibles métodos para procesar los errores de las órdenes comerciales y los retornos del servidor comercial: enum ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD { ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING, }; A partir de las descripciones de las constantes de la enumeración, también podemos comprender el procesamiento de situaciones erróneas . Asimismo, mejoramos el objeto comercial básico. Dependiendo del método de construcción de las barras en el gráfico, el comercio se realiza o bien según los precios Ask y Bid, o bien según los precios Ask y Last. En estos momentos, en la clase comercial básica se ha organizado el comercio según los precios Ask y Bid. Vamos a añadir la comprobación relativa a los precios sobre los que se construye el gráfico, y a corregir los precios según los que comerciaremos. Asimismo, para comprobar los códigos retornados por el servidor comercial ya después de enviar la solicitud comercial al servidor, existe en MQL5 la estructura del resultado de la solicitud comercial MqlTradeResult, cuyos campos retcode y comment contendrán el código de error y la descripción del error, respectivamente. En MQL4 no se contempla esta posibilidad. Para MQL4, el código de error debe ser leído por la función GetLastError(), que retorna el código del último error. Dado que nuestra biblioteca es multiplataforma, para MQL4 deberemos rellenar por nosotros mismos los campos de la estructura del resultado de la solicitud comercial después de enviarla al servidor. Al comprobar la distancia de colocación de las órdenes stop con respecto al precio, también debemos respetar la distancia de colocación del tamaño mínimo permitido de los niveles stop (StopLevel) establecido para el símbolo. Si el valor StopLevel retornado por la función

SymbolInfoInteger() con el identificador de propiedad SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL es igual a cero, esto no denota la ausencia del nivel mínimo de separación en puntos respecto al precio para las órdenes stop, sino simplemente que este nivel es flotante. De esta forma, para corregir el tamaño de separación de las órdenes stop respecto al precio, deberemos seleccionar el nivel según la situación o usar para la magnitud de separación el tamaño del spread actual multiplicado por un cierto valor. Normalmente, para corregir sin problemas el nivel de colocación de los stops, se usa la magnitud del spread doble. Para asignar la magnitud de este multiplicador a cada objeto comercial de cada símbolo, añadimos al objeto comercial el propio multiplicador, así como los métodos para su retorno y establecimiento. Al comprobar la distancia de colocación de las órdenes stop con respecto al precio, también debemos respetar la distancia de colocación del tamaño mínimo permitido de los niveles stop (StopLevel) establecido para el símbolo. Si el valor StopLevel retornado por la función Vamos a introducir las correcciones en la clase del objeto comercial básico CTradeObj en el archivo TradeObj.mqh. En la sección privada de la clase, declaramos dos variables de miembro de clase: para guardar el tipo de precio para construir las barras y

para el multiplicador de spread para corregir los niveles de las órdenes stop:

SActions m_datas; MqlTick m_tick; MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; ENUM_SYMBOL_CHART_MODE m_chart_mode ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE m_margin_mode; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING m_type_filling; ENUM_ORDER_TYPE_TIME m_type_expiration; int m_symbol_expiration_flags; ulong m_magic; string m_symbol; string m_comment; ulong m_deviation; double m_volume; datetime m_expiration; bool m_async_mode; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; int m_stop_limit; bool m_use_sound; uint m_multiplier ;

En la sección pública de la clase, añadimos el método que establece el valor del multiplicador del spread y el método que retorna el valor del multiplicador:



public : CTradeObj(); void SetSpreadMultiplier ( const uint value ) { this .m_multiplier=( value == 0 ? 1 : value ); } uint SpreadMultiplier ( void ) const { return this .m_multiplier; }

Al establecer el valor del multiplicador de spread, comprobamos si el valor transmitido al método es igual a cero, y si es igual, le asignamos el valor 1.

Asimismo, en la sección pública de la clase, añadimos dos métodos: el método que establece el código de error de la solicitud comercial y

el método que establece la descripción del código de error de la solicitud comercial:



void SetResultRetcode ( const uint retcode) { this .m_result.retcode=retcode; } void SetResultComment ( const string comment) { this .m_result.comment=comment; }

En el constructor de la clase, asignamos un valor por defecto al multiplicador de spread igual a 1:

CTradeObj::CTradeObj( void ) : m_magic( 0 ), m_deviation( 5 ), m_stop_limit( 0 ), m_expiration( 0 ), m_async_mode( false ), m_type_filling( ORDER_FILLING_FOK ), m_type_expiration( ORDER_TIME_GTC ), m_comment(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " by DoEasy" ), m_log_level(LOG_LEVEL_ERROR_MSG) { this .m_margin_mode= ( #ifdef __MQL5__ ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ); this .m_multiplier= 1 ; this .m_use_sound= false ; this .InitSounds(); }

En el método Init(), que establece los valores de multiplicación de los parámetros del objeto comercial,

establecemos el valor de la variable m_chart_mode, que guarda los precios de construcción de las barras:



void CTradeObj::Init( const string symbol, const ulong magic, const double volume, const ulong deviation, const int stoplimit, const datetime expiration, const bool async_mode, const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_expiration, ENUM_LOG_LEVEL log_level) { this .SetSymbol(symbol); this .SetMagic(magic); this .SetDeviation(deviation); this .SetVolume(volume); this .SetExpiration(expiration); this .SetTypeFilling(type_filling); this .SetTypeExpiration(type_expiration); this .SetAsyncMode(async_mode); this .SetLogLevel(log_level); this .m_symbol_expiration_flags=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE ); this .m_volume=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_chart_mode= #ifdef __MQL5__ ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_CHART_MODE ) #else SYMBOL_CHART_MODE_BID #endif ; }

Aquí: para MQL5, obtenemos los datos con la ayuda de la función SymbolInfoInteger() con el identificador SYMBOL_CHART_MODE, y

para MQL4, escribimos que las barras se construyen según el precio Bid.



Ahora, debemos añadir a cada método comercial el rellenado de la estructura de retorno del servidor comercial.

Vamos a usar el método de apertura de posición como ejemplo:

bool CTradeObj::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.magic = (magic== ULONG_MAX ? this .m_magic : magic); this .m_request.type = OrderTypeByPositionType(type); this .m_request.price = (type== POSITION_TYPE_BUY ? this .m_tick.ask : ( this .m_chart_mode== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .m_tick.bid : this .m_tick.last)); this .m_request.volume = volume; this .m_request.sl = sl; this .m_request.tp = tp; this .m_request.deviation= (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: ResetLastError (); int ticket=:: OrderSend (m_request.symbol,m_request.type,m_request.volume,m_request.price,( int )m_request.deviation,m_request.sl,m_request.tp,m_request.comment,( int )m_request.magic,m_request.expiration, clrNONE ); if (ticket!= WRONG_VALUE ) { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderOpenPrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return true ; } else { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return false ; } #endif }

Aquí: para MQL5, como hemos hecho anteriormente, retornamos el resultado del funcionamiento de la función OrderSend(), y para MQL4, comprobamos el número de ticket retornado por la función MQL4 de envío de la orden. Si se ejecuta con éxito la solicitud comercial, la función retornará el ticket de la orden abierta. Si se da un error, obtendremos WRONG_VALUE. Por eso, comprobamos si la función ha retornado un valor distinto a -1, y si lo ha hecho, ponemos las cotizaciones del símbolo a cero, rellenamos los campos de la estructura del resultado de la solicitud comercial con los datos correspondientes y retornamos true , la función se ha ejecutado con éxito.

Si la función de envío de la orden ha retornado -1, escribimos en la estructura del resultado de la solicitud comercial el código del último error, los precios actuales y la aclaración del código del último error. Los demás campos de la estructura los dejamos a cero. Al final, retornamos false, error de envío de la solicitud comercial.

Como resultado de estas mejoras, sin importar el desenlace del envío de la solicitud comercial, podemos ver el resultado de la solicitud con la ayuda de estos métodos de clase:

uint GetResultRetcode( void ) const { return this .m_result.retcode; } ulong GetResultDeal( void ) const { return this .m_result.deal; } ulong GetResultOrder( void ) const { return this .m_result.order; } double GetResultVolume( void ) const { return this .m_result.volume; } double GetResultPrice( void ) const { return this .m_result.price; } double GetResultBid( void ) const { return this .m_result.bid; } double GetResultAsk( void ) const { return this .m_result.ask; } string GetResultComment( void ) const { return this .m_result.comment; } uint GetResultRequestID( void ) const { return this .m_result.request_id; } uint GetResultRetcodeEXT( void ) const { return this .m_result.retcode_external;}

El resto de métodos comerciales han sido mejorados de forma análoga, por lo que no tiene sentido analizarlos aquí. El lector encontrará los materiales completos en los archivos al final del artículo.

En la clase del objeto de cuenta CAccount, en el archivo Account.mqh, mejoramos ligeramente el método que retorna el tamaño del margen requerido para abrir una posición o colocar una orden pendiente:

double CAccount::MarginForAction( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price) const { double margin= EMPTY_VALUE ; #ifdef __MQL5__ return (!:: OrderCalcMargin ( ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,symbol,volume,price,margin) ? EMPTY_VALUE : margin); #else return this .MarginFree()-::AccountFreeMarginCheck(symbol, ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,volume); #endif }

Lo único que hemos tenido que añadir aquí es la transformación del tipo de orden transmitido al método en dos valores posibles: ORDER_TYPE_BUY o ORDER_TYPE_SELL, dado que las funciones MQL5 y MQL4 con las que trabaja el método necesitan solo ese tipo de órdenes.

Recordemos que el resto de la división por 2 del valor de la constante del tipo de orden siempre retorna uno de estos dos valores:



o bien 0 (ORDER_TYPE_BUY),

o bien 1 (ORDER_TYPE_SELL).



Que es lo que precisamente necesitamos para la conversión en el tipo correcto de orden.



En la clase CTrading, en el archivo Trading.mqh, antes hemos creado una estructura de usuario para rellenar los parámetros de los precios de la solicitud comercial:

struct SDataPrices { double open; double limit; double sl; double tp; }; SDataPrices m_req_price;

Pero en MQL existe la estructura especial MqlTradeRequest, y para no provocar confusiones e introducir una estructura sobrante,

sustituiremos en la sección privada de la clase la estructura de usuario por una estándar, y también

declararemos la variable de miembro de clase para guardar las banderas de motivo de los errores en la solicitud comercial y

la variable para guardar el comportamiento del asesor en los errores de envío de las órdenes comerciales:

class CTrading { private : CAccount *m_account; CSymbolsCollection *m_symbols; CMarketCollection *m_market; CHistoryCollection *m_history; CArrayInt m_list_errors; bool m_is_trade_disable; bool m_use_sound; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; MqlTradeRequest m_request ; ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS m_error_reason_flags ; ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR m_err_handling_behavior ; bool AddErrorCodeToList( const int error_code);

Asimismo, en la sección privada de la clase, escribiremos el método que retorna la presencia de la bandera dentro de la variable que guarda la bandera de motivo de los errores,

el método que retorna la bandera de presencia de un código de error en la lista de errores, y

los métodos para establecer y retornar las acciones al procesar los errores:



bool IsPresentErrorFlag ( const int code) const { return ( this .m_error_reason_flags & code)==code; } bool IsPresentErorCode ( const int code) { this .m_list_errors.Sort(); return this .m_list_errors.Search(code)> WRONG_VALUE ; } void SetErrorHandlingBehavior ( const ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR behavior) { this .m_err_handling_behavior=behavior; } ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR ErrorHandlingBehavior ( void ) const { return this .m_err_handling_behavior; }

Eliminamos del método para comprobar los fondos suficientes el código para mostrar el mensaje de fondos insuficientes en el diario:

if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { string message= ( symbol_obj.Name()+ " " +:: DoubleToString (volume,symbol_obj.DigitsLot())+ " " + ( order_type> ORDER_TYPE_SELL ? OrderTypeDescription(order_type, false , false ) : PositionTypeDescription(PositionTypeByOrderType(order_type)) )+ " (" +:: DoubleToString (money_free,( int ) this .m_account.CurrencyDigits())+ ")" ); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR), ": " ,message); this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR); } return false ; }

Ahora, el mensaje sobre la insuficiencia de fondos se mostrará desde otro método.

Y en este método simplemente añadimos la bandera que indica que debemos buscar el error en la lista de errores, y

añadimos el código del error a la lista de errores:



bool CTrading::CheckMoneyFree( const double volume, const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const bool mess= true ) { :: ResetLastError (); ENUM_ORDER_TYPE action= this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type); double money_free= ( #ifdef __MQL5__ this .m_account.MarginFree()- this .m_account.MarginForAction(action,symbol_obj.Name(),volume,price) #else ::AccountFreeMarginCheck(symbol_obj.Name(),action,volume) #endif ); if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR) ; return false ; } return true ; }

Declaramos los métodos para corregir los precios de las órdenes stop y el precio de colocación de la orden pendiente, el método para corregir el volumen en la orden comercial,

el método que indica de qué forma procesar el error, y el método para corregir los errores en la orden comercial:

double CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD ResultProccessingMethod ( void ); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD RequestErrorsCorrecting ( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier,CSymbol *symbol_obj); public :

Completamos la especificación del método de comprobación de limitaciones y errores, y sustituimos el tipo retornado de bool a ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD:



ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj , const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 );

El método ahora está más completo: en él se comprueban los posibles métodos de corrección de errores en la orden comercial, y ahora el método también retorna el modo de procesamiento de los errores encontrados. Antes, simplemente retornaba la bandera de éxito en la comprobación.



Declaramos el método para establecer el multiplicador del spread:

void SetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetMagic( const ulong magic, const string symbol= NULL ); void SetComment( const string comment, const string symbol= NULL ); void SetDeviation( const ulong deviation, const string symbol= NULL ); void SetVolume( const double volume= 0 , const string symbol= NULL ); void SetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol= NULL ); void SetAsyncMode( const bool mode= false , const string symbol= NULL ); void SetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol= NULL ); void SetSpreadMultiplier ( const uint value= 1 , const string symbol= NULL );

Añadimos los métodos para establecer y retornar la bandera de permiso comercial para el asesor:



void SetUseSounds( const bool flag); bool IsUseSounds( void ) const { return this .m_use_sound; } void SetTradingDisableFlag ( const bool flag) { this .m_is_trade_disable=flag; } bool IsTradingDisable ( void ) const { return this .m_is_trade_disable;}

Hay errores cuya detección imposibilita la realización posterior de operaciones comerciales, por ejemplo, la prohibición total de comercio para la cuenta. Esta bandera se establece al detectar estos errores, y no permite enviar solicitudes comerciales posteriores, totalmente inútiles.



Reseteamos en el constructor de la clase la bandera de prohibición del comercio, y

establecemos el comportamiento del experto por defecto al darse errores en las solicitudes comerciales en el modo "corregir parámetros":

CTrading::CTrading() { this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); this .m_log_level=LOG_LEVEL_ALL_MSG; this .m_is_trade_disable= false ; this .m_err_handling_behavior=ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT ; :: ZeroMemory ( this .m_request); }

El comportamiento del experto al darse errores en los métodos comerciales se podrá establecer más tarde desde los ajustes del asesor. Pero, por el momento, no están listos todos los manejadores, así que utilizaremos la corrección automática de errores.



La implementación del método de procesamiento de los códigos de retorno del servidor comercial en esta ejecución retorna solo la bandera de éxito:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( void ) { return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

¿Por qué es así? La cuestión es que no vamos a analizar dicho método en este artículo, el procesamiento de los códigos de retorno del servidor comercial se analizará en el próximo artículo. Pero el método ya ha sido escrito e implementado en su ejecución mínima.



Implementación del método de corrección de errores en la orden comercial:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::RequestErrorsCorrecting( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier, CSymbol *symbol_obj) { int total= this .m_list_errors.Total(); if (total== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; if ( this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_CLOSE_BY_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_SYMBOLS_UNEQUAL) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE) || this .IsPresentErorCode( 10006 ) || this .IsPresentErorCode( 10011 ) || this .IsPresentErorCode( 10012 ) || this .IsPresentErorCode( 10013 ) || this .IsPresentErorCode( 10017 ) || this .IsPresentErorCode( 10018 ) || this .IsPresentErorCode( 10023 ) || this .IsPresentErorCode( 10025 ) || this .IsPresentErorCode( 10026 ) || this .IsPresentErorCode( 10027 ) || this .IsPresentErorCode( 10032 ) || this .IsPresentErorCode( 10033 ) || this .IsPresentErorCode( 10034 ) ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int err= this .m_list_errors.At(i); if (err== NULL ) continue ; switch (err) { case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP : request.volume=symbol_obj.NormalizedLot(request.volume); break ; case MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED : request.sl= 0 ; break ; case MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED : request.tp= 0 ; break ; case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL : request.price= this .CorrectPricePending(order_type,request.price, 0 ,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL : request.sl= this .CorrectStopLoss(order_type,request.price,request.sl,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL : request.tp= this .CorrectTakeProfit(order_type,request.price,request.tp,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR : request.volume= this .CorrectVolume(request.volume,request.price,order_type,symbol_obj,DFUN); if (request.volume== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; default : break ; } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

La lógica del método se describe en los comentarios al código. En resumen: al detectar códigos de errores aún no procesados, retornamos el método de procesamiento "interrumpir el intento comercial", al encontrar errores que se pueden corregir, corregimos los valores de los parámetros y retornamos OK.

Mejoras del método que comprueba las limitaciones para el comercio y los errores de la solicitud comercial:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj, const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 ) { if ( this .IsTradingDisable()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; } this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; bool res= true ; this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); res &= this .CheckTradeConstraints(volume,action,symbol_obj,source_method,sl,tp); if (action<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) res &= this .CheckMoneyFree(volume,price,order_type,symbol_obj,source_method); res &= this .CheckLevels(action,order_type,price,limit,sl,tp,symbol_obj,source_method); if (!res) { int total= this .m_list_errors.Total(); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { #ifdef __MQL5__ :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); #else for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); #endif } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST)); return this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj); } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

El código añadido está marcado en amarillo. Ahora, en el método se comprueba primero la bandera establecida de prohibición del comercio, y si se ha establecido, se retorna el tipo de procesamiento del error "prohibir el comercio al experto". A continuación, dependiendo del comportamiento establecido para el experto al detectarse errores, y de acuerdo con el código de error, se retorna el método necesario de procesamiento del error. Si no existen errores, se retorna un código que no requiera el procesamiento del error.

En el método de comprobación de las limitaciones para el comercio se han introducido bastantes mejoras del mismo tipo, pero todas ellas están relacionadas con las banderas necesarias para indicar la presencia de los diferentes tipos de errores y sus métodos de procesamiento.

Tanto las acciones realizadas en el método como su lógica han sido descritas con bastante detalle en los comentarios al código, por eso, vamos a ver la variante preparada del método ya mejorado:

bool CTrading::CheckTradeConstraints( const double volume, const ENUM_ACTION_TYPE action_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, double sl= 0 , double tp= 0 ) { bool res= true ; if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10031 ); return false ; } } else if (! this .m_account.TradeAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (! this .m_account.TradeExpert()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED); return false ; } if (action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY); return false ; } if (volume<symbol_obj.LotsMin()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } else if (volume>symbol_obj.LotsMax()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } double step=symbol_obj.LotsStep(); if ( fabs (( int ) round (volume/step)*step-volume)> 0.0000001 ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } if (action_type<ACTION_TYPE_BUY_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsMarketOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type>ACTION_TYPE_SELL && action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if ( this .m_account.LimitOrders()> 0 && this .OrdersTotalAll()+ 1 > this .m_account.LimitOrders()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10033 ); return false ; } if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP) { if (!symbol_obj.IsStopOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED); return false ; } } #ifdef __MQL5__ else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsStopLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } #endif } if (action_type!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action_type!=ACTION_TYPE_MODIFY) { if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_BUY ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeLong()+ this .PositionsTotalVolumeLong()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } else if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_SELL ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeShort()+ this .PositionsTotalVolumeShort()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } } if (sl> 0 && !symbol_obj.IsStopLossOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } if (tp> 0 && !symbol_obj.IsTakeProfitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (!symbol_obj.IsCloseByOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED); return false ; } } return res; }

En el método que comprueba los valores de los parámetros de los niveles StopLevel y FreezeLevel, añadimos a cada error detectado la bandera que indica que el error se debe ver en la lista de errores:

bool CTrading::CheckLevels( const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { bool res= true ; if (action!=ACTION_TYPE_CLOSE && action!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action>ACTION_TYPE_SELL) { if (! this .CheckPriceByStopLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (sl> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckStopLossByStopLevel(order_type,price_open,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckTakeProfitByStopLevel(order_type,price_open,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } } if (action>ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (sl> 0 ) { if (! this .CheckStopLossByFreezeLevel(order_type,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { if (! this .CheckTakeProfitByFreezeLevel(order_type,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } else { if (price> 0 ) { if (! this .CheckPriceByFreezeLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } } return res; }

En el método para establecer los precios de la solicitud comercial, añadimos la actualización de los precios y la salida al darse el error de actualización, con la correspondiente indicación del código de error:



template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool CTrading::SetPrices( const ENUM_ORDER_TYPE action, const PR price, const SL sl, const TP tp, const PL limit, const string source_method,CSymbol *symbol_obj) { :: ZeroMemory ( this .m_request); if (!symbol_obj.RefreshRates()) { this .AddErrorCodeToList( 10021 ); return false ; }

También hemos corregido el cálculo de precios en el método para establecer los precios de la solicitud comercial:



switch (( int )action) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()-price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()+price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() +price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() -price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; default : this .m_request.price= ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask(),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() ,symbol_obj. Digits ()) ); break ; }

Ahora, el método del objeto de símbolo Bid() ha sido sustituido por el método BidLast(), que retorna o bien el precio Bid, o bien el precio Last, dependiendo del modo de construcción del gráfico.

Método que establece el multiplicador del spread para los objetos comerciales de todos los símbolos:

void CTrading::SetSpreadMultiplier( const uint value= 1 , const string symbol= NULL ) { CSymbol *symbol_obj= NULL ; if (symbol== NULL ) { CArrayObj *list= this .m_symbols.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { symbol_obj=list.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) continue ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } } else { CTradeObj *trade_obj= this .GetTradeObjBySymbol(symbol,DFUN); if (trade_obj== NULL ) return ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } }

En el método se transmite el valor del multiplicador (por defecto, 1) y la denominación del símbolo (por defecto, NULL).

Si como símbolo hemos transmitido NULL, el valor del multiplicador se establece para los objetos comerciales de todos los símbolos de la colección de símbolos disponible.

En caso contrario, el valor se asigna al objeto comercial del símbolo cuya denominación se ha transmitido al método.

Debeido al nuevo procesamiento de errores, todos los métodos comerciales han sido mejorados.

Veamos el código del método de apertura de una posición Buy:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ACTION_TYPE action=ACTION_TYPE_BUY; ENUM_ORDER_TYPE order_type= ORDER_TYPE_BUY ; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,symbol_obj.Ask(),action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } res=trade_obj.OpenPosition( POSITION_TYPE_BUY , this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); } return res; }

Todas las aclaraciones han sido descritas con detalle en los comentarios al código. Los demás métodos comerciales han sido mejorados de forma similar. Esperamos que todo resulte comprensible. En cualquier caso, podrá expresar sus dudas en los comentarios al artículo.



Métodos que retornan los precios correctos calculados para el establecimiento de órdenes stop y órdenes pendientes:

double CTrading::CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double pp= 0 ; switch (( int )order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); default : if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE),:: EnumToString (order_type)); return 0 ; } }

Aquí todo debe ser comprensible incluso sin comentarios al código, simplemente se comparan los precios transmitidos a los métodos con el precio obtenido como separación del tamaño del StopLevel respecto al precio de apertura. El precio correcto ( superior/inferior, dependiendo del tipo de orden) se retorna al programa que realiza la llamada.

Método que retorna el volumen con el que se puede abrir la posición:

double CTrading::CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type,CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { if (! this .CheckMoneyFree(symbol_obj.LotsMin(),price,order_type,symbol_obj,source_method)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; } this .m_account.Refresh(); symbol_obj.RefreshRates(); double vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.Equity()* this .m_account.Leverage()/symbol_obj.TradeContractSize()/(symbol_obj.CurrencyBase()== "USD" ? 1.0 : symbol_obj.BidLast())) ; double margin= this .m_account.MarginForAction(order_type,symbol_obj.Name(), 1.0 ,price); if (margin!= EMPTY_VALUE ) vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.MarginFree()/margin); if (! this .CheckMoneyFree(vol,price,order_type,symbol_obj,source_method )) { do { vol-=symbol_obj.LotsStep(); if ( this .CheckMoneyFree(symbol_obj.NormalizedLot(vol),price,order_type,symbol_obj,source_method)) return vol; } while (vol>symbol_obj.LotsMin() && !:: IsStopped ()); } else return vol; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; }

Aquí, el código también ha sido comentado.

Debemos señalar que primero comprobamos la posibilidad de abrir con el volumen mínimo, y si esto no es posible, cualquier cálculo posterior resultará inútil: retornamos cero.

A continuación, calculamos el lote permitido aproximado (para que, en caso de corregirlo, no tengamos que comenzar a seleccionar el lote necesario a partir de su valor máximo).

Después, calculamos el lote máximo que permite abrir una posición con todos los fondos disponibles (¿por qué de esta forma?, simplemente porque si no tenemos fondos suficientes para abrir una posición, esto no presume que el volumen necesario sea grande, sino que debemos calcular el volumen máximo posible).

En este cálculo su usa la función OrderCalcMargin(), que puede retornar false en caso de error, mientras que el método MarginForAction() de la clase CAccount, que usa esta función, retorna en esa situación EMPTY_VALUE, lo cual se corresponde con el valor de la constante DBL_MAX (el valor máximo que se puede presentar con el tipo double). Si hemos obtenido este valor, significará que ha habido un error, y el lote no ha sido calculado.

En este caso (y no solo cuando haya un error, sino también para comprobar que los cálculos sean correctos), recurriremos a la "selección" del lote máximo necesario, restando para ello el salto del lote al volumen máximo posible calculado en la orden comercial. Aquí necesitaremos el volumen máximo aproximado que calculamos antes: si no hemos logrado calcular el volumen exacto, el ciclo de reducción del lote comenzará no desde el valor máximo de lote estabecido para el símbolo, sino desde el más próximo, lo cual acortará significativamente el número de iteraciones del ciclo.



Por cierto, durante la comprobación no hemos obtendio errores de la función OrderCalcMargin() al calcular el lote, pero sí que se han dado algunos cálculos erróneos, aproximadamente de un salto de cambio de lote.



Aquí finalizan los cambios y mejoras de la clase comercial.

Simulación

Para la simulación, vamos a tomar al asesor del artículo anterior y guardarlo en la nueva carpeta \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part24\, con el nuevo nombre TestDoEasyPart24.mq5.

Añadimos a la lista de variables globales la variable de bandera de trabajo en el simulador de estrategias:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing;

En el manejador OnInit(), establecemos el valor de la variable de bandera de trabajo en el simulador de estrategias:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); }

Para enviar eventos al manejador de eventos de la biblioteca OnDoEasyEvent() al trabajar en el simulador, tenemos la función especial EventsHandling().

La hemos sometido a una pequeña mejora:



void EventsHandling( void ) { if (engine.IsTradeEvent()) { int total=engine.GetTradeEventsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =engine.GetTradeEventByIndex(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam=i; double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } if (engine.IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

Aquí, todo se entiende por los comentarios al código.



Dado que ahora hemos creado una lista con los nuevos eventos comerciales,

en el manejador de eventos de la biblioteca OnDoEasyEvent() obtendremos cada evento de la lista con todos los nuevos eventos comerciales según el índice del evento en la misma, y luego mostraremos simplemente en el diario la descripción de cada uno de los eventos obtenidos en la lista:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time=TimeCurrent()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol==NULL) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account==NULL) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!=NULL) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!=NULL) { engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { CArrayObj *list=engine.GetListAllOrdersEvents(); if (list==NULL) return ; int shift=(testing ? ( int )lparam : 0 ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 -shift); if ( event ==NULL) return ; if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TAX) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } } }

Aquí, para mayor sencillez, simplemente obtenemos un evento de la lista según su índice (para el simulador, el índice se transmite en el parámetro lparam mediante la función EventsHandling(), mientras que en las cuentas demo y real, el índice siempre es igual a cero, ya que cada evento se envía a OnChartEvent() como un evento independiente, y no desde la lista), y mostramos en el diario el evento obtenido.

Cómo organizar su procesamiento ya es cosa del gusto de cada uno. Podemos escribir el procesamiento directamente en este código, o simplemente podemos declarar la lista de banderas de eventos, y establecer aquí solo las banderas de eventos ocurridos, mientras que sacamos su procesamiento a funciones aparte.

Estos son todos los cambios y mejoras necesarios para controlar todos los eventos comerciales ocurridos de forma simultánea. En cuanto a la corrección automática de los errores de los parámetros de la solicitud comercial, ya tenemos todo listo en la propia biblioteca: por el momento, no necesitamos hacer nada de ello. A continuación, después de crear todos los métodos de procesamiento de errores, introducimos de forma adicional un parámetro de entrada que indica el comportamiento del asesor en situaciones erróneas.



Compilamos el asesor y lo iniciamos en el simulador de estrategias. Colocamos varias órdenes pendientes y luego las eliminamos en un ciclo:





El asesor ha mostrado en el diario los cuatro eventos que han sucedido al eliminar en un ciclo las cuatro órdenes pendientes después de pulsar el botón "Delete pending".

Ahora, en los ajustes del asesor, introducimos un lote mayor en el simulador de estrategias, por ejemplo 100.0, e intentamos colocar una orden pendiente o abrir una posición:

Después de intentar colocar una orden pendiente y abrir una posición con volúmenes de 100.0 lotes, hemos obtenido en el diario mensajes sobre la insuficiencia de fondos, y después sobre la corrección del volumen. Acto seguido, se ha colocado una orden y se ha abierto una posición, ambas operaciones con éxito.



¿Qué es lo próximo?

En el próximo artículo, implementaremos el procesamiento de los errores retornados por el servidor comercial.



Más abajo se adjuntan todos los archivos de la versión actual de la biblioteca y los archivos del asesor de prueba. El lector podrá descargar y poner a prueba todo por sí mismo.

Si tiene cualquier duda, observación o sugerencia, podrá formularla en los comentarios al artículo.

