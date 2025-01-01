- Состояние клиентского терминала
- Информация о запущенной MQL5-программе
- Информация об инструменте
- Информация о счете
- Статистика тестирования
Константы, для получения информации о выполняющейся mql5-программе, перечислены в ENUM_MQL_INFO_INTEGER и ENUM_MQL_INFO_STRING.
Для функции MQLInfoInteger()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
MQL_HANDLES_USED
|
Текущее количество активных хендлов объектов. Учитываются как динамические (созданные через new), так и нединамические объекты, глобальные/локальные переменные или члены классов. Чем больше хэндлов использует программа, тем больше она потребляет ресурсов.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Максимально возможный объём динамической памяти для MQL5-программы в MB
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
Размер использованной памяти MQL5-программой в MB
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Тип mql5-программы
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Разрешение на использование DLL для данной запущенной программы
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Разрешение на торговлю для данной запущенной программы
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Признак работы запущенной программы в режиме отладки
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Признак работы запущенной программы в режиме профилирования кода
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Признак работы запущенной программы в тестере
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Признак работы запущенной программы в процессе форвардного тестирования
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Признак работы запущенной программы в процессе оптимизации
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Признак работы запущенной программы в визуальном режиме тестирования
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Признак работы запущенного эксперта на графике в режиме сбора фреймов результатов оптимизации
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Тип лицензии модуля EX5. Лицензия относится именно к тому модулю EX5, из которого делается запрос с помощью MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Возвращает true, если скрипт/эксперт запущен из секции StartUp конфигурационного файла. Это означает, что данный скрипт/эксперт был прописан в конфигурационном файле, с которым запущен терминал.
|
bool
Для функции MQLInfoString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Имя запущенной MQL5-программы
|
string
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Путь для данной запущенной программы
|
string
Для получения информации о типе выполняемой программы предназначены значения перечисления ENUM_PROGRAM_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Скрипт
|
PROGRAM_EXPERT
|
Эксперт
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Индикатор
|
PROGRAM_SERVICE
|
Сервис
|
Идентификатор
|
Описание
|
LICENSE_FREE
|
Бесплатная неограниченная версия
|
LICENSE_DEMO
|
Демо-версия платного продукта из Маркета. Работает только в тестере стратегий
|
LICENSE_FULL
|
Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций
|
LICENSE_TIME
|
Версия с ограниченной по времени лицензией
Пример:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);