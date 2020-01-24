Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil XXIV): Handelsklassen - automatische Korrektur ungültiger Parametern

Inhalt

Im vorherigen Artikel haben wir die Kontrolle ungültiger Parameter zur Handelsklasse hinzugefügt. Die Gültigkeit der an die Handelsmethoden übergebenen Werte wird geprüft. Wenn sich einer der Parameter als ungültig herausstellt, wird bei der Rückkehr von der Handelsmethode der entsprechenden Fehler gemeldet. Dieses Verhalten erlaubt es dem EA nicht, einen Handelsserver mit absichtlich ungültigen Aufträgen zu überlasten. Auf der anderen Seite gibt es keine volle Kontrolle über das Verhalten des EA. Stattdessen können wir prüfen, ob ungültige Werte korrigiert werden können. Wenn ja, dann wäre es vernünftig, sie zu korrigieren und die angepasste Handelsorder an den Server zu senden.

Im Allgemeinen sollte der EA in der Lage sein, den Umständen entsprechend zu handeln und gleichzeitig der benutzerdefinierten Logik der Behandlung von Fehlern in Handelsaufträgen zu folgen. Daher können wir dem EA die folgenden Anweisungen geben, wenn ein Handelsauftragsfehler entdeckt wird:

Einfach die Handelsmethode beenden, um den Nutzer die Behandlung für ungültige Parameter eines fehlerhaften Auftrags selbst erstellen lassen. Wenn ein ungültiger Wert eines Handelsauftrags behoben werden kann, tun Sie dies sofort und senden Sie ihn danach an den Server.

Wenn ein Fehler situationsbedingt ist, wiederholen Sie eine Handelsanfrage nach einer Pause oder wiederholen Sie einfach die Anfrage mit den gleichen Parametern.

Die Behandlung von Fehlern in den Parametern der Handelsaufträge kann zu einem von mehreren Ergebnissen führen:

Die Unfähigkeit, den Handel mit dem EA fortzusetzen, bevor eine Fehlerquelle vom Nutzer beseitigt ist.



Unfähigkeit, einen Handelsauftrag zu senden — Ausstieg aus der Handelsmethode.

Korrigieren ungültiger Werte und Senden eines korrigierten Handelsauftrags.

Sofortiges Senden eines Handelsauftrags mit den Ausgangsparametern (hier wird davon ausgegangen, dass sich die Handelsbedingungen verbessert haben).

Warten, Aktualisieren der Kursdaten und Senden eines Handelsauftrags mit den Ausgangsparametern.

In diesem Artikel werden wir den Fehlerbehandler für Handelsaufträge entwickeln, der Fehler und ihre Quellen prüft und die Methode der Fehlerbehandlung zurückgibt:

deaktivieren des Handels,



unterbrechen des Handels,

korrigieren ungültiger Parameter,

Handelsanfrage mit den Ausgangsparametern,

Handelsanfrage nach einer Pause (vorläufige Lösung),

Erstellen einer schwebenden (pending) Handelsanfrage (in nachfolgenden Artikeln)



Konzept

Das Deaktivieren des Handels ist notwendig, wenn der Handel auf dem Server entweder vollständig deaktiviert ist oder wenn die EAs die Handelsanfragen nutzlos machen. In diesem Fall kann der EA nur als analytischer Assistent verwendet werden. Um dies zu erreichen, benötigen wir das globale Flag, das beim ersten Handelsversuch gesetzt werden soll und das die Unmöglichkeit des Handels bestimmt.

Unterbrechung eines Handelsvorgangs: Im Falle eines Fehlers ist die Handelsmethode zu beenden, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die Handelsversuche mit den gleichen Parametern fortzusetzen.

Die Korrektur ungültiger Parameter funktioniert wie folgt: Bei der Überprüfung der Gültigkeit der Handelsanfrage erstellen wir eine Liste aller festgestellten Fehler. Die Methode zur Überprüfung der Parameter sieht alle Fehler aus der Liste durch und gibt den Verhaltenscode der Handelsmethode zurück. Wenn ein Fehler den weiteren Handel unmöglich macht, gibt die Methode den Code zum Verlassen der Handelsmethode zurück, da das Senden eines Handelsauftrags immer noch kein positives Ergebnis liefert. Wenn der Fehler behoben werden kann, werden die Methoden zur Korrektur der entsprechenden Handelsauftragswerte aufgerufen und das Ergebnis der erfolgreichen Überprüfung zurückgegeben. Außerdem gibt die Methode die Verhaltenscodes "Warten und wiederholen", "Daten aktualisieren und wiederholen" und "Eine schwebende Anfrage erstellen" der Handelsmethode zurück.

Was bedeutet das?

Das Verhalten von "Warten und wiederholen" kann notwendig sein, wenn sich der Markt nahe an einem der Stopp-Preise des Auftrags oder ihrem Aktivierungspreis befindet, während wir versuchen, den Stopp-Preis zu ändern oder einen Auftrag zu entfernen bzw. eine Position zu schließen. Wenn sich der Aktivierungspreis des Stopps innerhalb des Einfrierens der Handelsoperationen befindet, gibt der Server das Verbot zur Änderung des Auftragswertes zurück. In diesem Fall gibt es nur eine Lösung — einfach eine Weile warten und hoffen, dass der Marktpreis den Bereich verlässt. Danach senden Sie eine Handelsanfrage mit geänderten Parametern der Order/Position oder die Order wird nach dem Warten entfernt.

Das Verhalten "Daten aktualisieren und wiederholen" kann notwendig sein, wenn die Preise veraltet sind und wir während der Bearbeitung eines Handelsauftrags ein "Requote" erhalten haben.



Das Verhalten "Erstellen einer schwebenden Anfrage". Was bedeutet das?

Wenn wir uns die beiden vorhergehenden Abwicklungsmethoden genau ansehen, wird klar, dass wir bei der Handelsmethode beim Warten einfach warten, bis die Wartezeit vorbei ist. Ein solches Verhalten ist gerechtfertigt, wenn wir während des Wartens nicht das Handelsumfeld analysieren müssen. Um das Programm von der Notwendigkeit zu befreien, innerhalb der Handelsmethode "stehen" zu bleiben, erstellen wir einfach eine schwebende Handelsanfrage, die die notwendigen Parameter und die Wartezeit mit der Anzahl der Wiederholungen enthält.

Die Erstellung einer schwebenden Anfrage macht somit die Notwendigkeit des Verhaltens "Daten aktualisieren und wiederholen" und "Warten und wiederholen" vollständig überflüssig. Diese beiden Verhaltensweisen sind im Wesentlichen ausstehende Handelsanforderungen (mit den minimalen und spezifizierten Wartezeiten). Außerdem bietet die Möglichkeit, schwebende Anfragen im Programm zu stellen, den Nutzern eine weitere Methode zur Durchführung von Handelsoperationen. Wir werden die Implementierung der schwebenden Anforderungen für nachfolgende Artikel belassen.

Bevor wir anfangen, möchte ich Sie daran erinnern, dass wir begonnen haben, Änderungen in der Definition des Handelsereignisses im vorherigen Artikel vorzunehmen:

Ich habe mehrere Nutzerberichte über den Fehler erhalten, der beim Empfang des letzten Handelsereignisses festgestellt wurde. Der Test EA, der sich auf die Artikel bezieht und beschreibt, wie man Handelsereignisse empfängt, erhält Daten über das aufgetretene Handelsereignis, indem er den Wert des vorherigen Ereignisses mit dem aktuellen vergleicht. Dies wäre für den Zweck des Tests der Verfolgung von Handelsereignissen durch die Bibliothek ausreichend, da ich nicht beabsichtigte, die unfertige Version der Bibliothek in benutzerdefinierten Anwendungen zu verwenden, wenn ich Artikel über Handelsereignisse schreibe. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Beschaffung von Informationen über Trading-Events sehr gefragt ist und es wichtig ist, das letzte aufgetretene Ereignis genau zu kennen. Die implementierte Methode zum Erhalten eines Handelsereignisses kann einige Ereignisse überspringen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Pending Order zweimal hintereinander setzen, wird die zweite nicht im Programm verfolgt (die Bibliothek verfolgt alle Ereignisse), da sie mit der vorletzten übereinstimmt ("Platzieren einer Pending-Order"), obwohl die Orders selbst sich tatsächlich unterscheiden können. Deshalb werden wir dieses Verhalten korrigieren. Heute werden wir ein einfaches Flag implementieren, das das Programm über ein Ereignis informiert, so dass wir in der Lage sind, Daten über das Ereignis im Programm anzuzeigen. Im nächsten Artikel werden wir das Erhalten von Handelsereignissen im Programm vervollständigen, indem wir eine vollständige Liste aller gleichzeitig aufgetretenen Ereignisse erstellen und sie an das Programm senden. Auf diese Weise können wir nicht nur die Information über das eingetretene Handelsereignis erhalten, sondern auch alle gleichzeitig eingetretenen Ereignisse ansehen, wie es für Konto und Ergebnissee der Symbolkollektion geschieht.

Lassen Sie uns also die Arbeit an der Änderung dieser Funktionalität abschließen, bevor wir unsere Arbeit an der Handelsklasse wieder aufnehmen.



Korrektur der Definition der Handelsereignisse

Da alle unsere Objekte tatsächlich auf dem Basisobjekt aller Bibliotheksobjekte basieren, das die Liste der Ereignisse und die Methode, die das Ereignisflag des Objekts zurückgibt, enthält, fügen wir alle Handelsereignisse zur Ereignisliste des Basisobjekts hinzu, während das Ereignisflag von der Klasse mit der Methode IsEvent() erhalten werden kann. Ereignisflags werden automatisch von der Klasse gesetzt. Wir sollten jedoch in der Lage sein, das Flag eines eingetretenen Handelsereignisses von anderen Klassen und ihren Ereignisbehandlern zu setzen.

Um dies zu tun, fügen Sie der Klasse CEventBaseObj in der Datei BaseObj.mqh die Methode zum Setzen des Basisobjekt-Ereignisflags hinzu:

void SetEvent( const bool flag) { this .m_is_event=flag; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; }

Wenn nun ein neues Ereignis in der Klasse der Handelsereignisse CEventsCollection auftritt, müssen wir die Ereignisbeschreibung erstellen, sie in die Liste der neuen Ereignisse der Basisklasse aller Objekte aufnehmen und das neue Ereignis-Flag setzen.

Auf diese Weise werden die Beschreibungen aller neu aufgetretenen Ereignisse in die Liste der Handelsereignisse der Basisklasse aller Objekte der Symbolsammlung aufgenommen. Von dieser Liste aus können wir die Liste im Programm leicht lesen und jedes Ereignis in ihr behandeln.

Lassen Sie uns alle notwendigen Verbesserungen an der Datei der Handelsereignisse EventsCollection.mqh vornehmen.



Hinzufügen der Definition der beiden neuen Methoden zum 'public' Teil der Klasse —

die Methode zum Empfangen des Basis-Ereignisobjekts durch seinen Index in der Liste und

die Methode, die die Anzahl der neuen Ereignisse zurückgibt:



ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .GetEvent(index, false ); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_list_events.Total() ; }

Die Methode, die das Basis-Ereignisobjekt nach Index zurückgibt, ruft die Methode GetEvent() auf, die den erforderlichen Ereignisindex und das Reset-Flag (false) enthält und den über die Ereignisliste hinausgehenden Index prüft, um das zurückgegebene Ereignis nicht zu korrigieren, wenn der Index über die Ereignisliste hinausgeht. Mit anderen Worten, wenn wir einen nicht existierenden Index übergeben, gibt die Methode NULL zurück. Wenn wir das Flag auf true setzen würden, würde die Methode das letzte Ereignis zurückgeben, das wir hier nicht benötigen.



Die Methode, die die Anzahl der neuen Ereignisse zurück gibt, gibt einfach die Größe der Basisobjektliste zurück.



Da die Listen der historischen und Markt-Orders und -Positionen ständig in der Klasse der Kollektion für Handelsereignisse des Timers angezeigt werden, müssen wir die Liste der Basis-Handelsereignisse löschen und die Flagge für sortierte Listen in der Refresh()-Methode setzen:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals, const double changed_volume) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear() ; this .m_list_events.Sort(); if (is_market_event) {

Nach dem Ereignis, das eine Zeichenkette sendet, müssen wir in allen Methoden zur Erstellung des neuen Ereignisses CreateNewEvent() zur Liste der Basisereignisse hinzufügen:

event.SendEvent(); CBaseObj::EventAdd( this .m_trade_event,order.Ticket(),order.Price(),order. Symbol ());

Dies wurde bereits in den Methodenlisten festgelegt, so dass es keinen Sinn macht, hier darauf zu verweilen, so können wir für den Artikel Platz sparen. Alles ist in den angehängten Dateien zu finden.

Fügen Sie nun im 'public' Teil der Klasse des Basisobjekts der Bibliothek CEngine die Methoden hinzu, die das Basis-Ereignisobjekt über seinen Index in der Liste, und die die Anzahl der neuen Ereignisse zurückgibt:



CArrayObj *GetListAllOrdersEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } CEventBaseObj *GetTradeEventByIndex ( const int index) { return this .m_events.GetTradeEventByIndex(index); } int GetTradeEventsTotal ( void ) const { return this .m_events.GetTradeEventsTotal(); }

Diese Methoden rufen einfach die oben beschriebenen Methoden der Kollektionsklasse für gleichnamige Handelsereignisse auf.



Dies sind alle notwendigen Änderungen, die es Ihnen ermöglichen, alle gleichzeitig aufgetretenen Ereignisse zu verfolgen und alles auf einmal an das Programm zu senden. Dies wird später — beim Testen der im Artikel beschriebenen Funktionen — deutlich werden.



Jetzt können wir mit der weiteren Verfeinerung der Handelsklasse beginnen.



Fehlerbehandlung der Parameter der Handelsaufträge



Zuerst werden die Indizes der notwendigen Nachrichten zur Datei Datas.mqh hinzugefügt:



MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE, MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST, MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR, MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ, MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE , MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED , MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST , MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT , };

und die den Indizes entsprechenden Texte:

{ "Запрос отклонён до отправки на сервер по причине:" , "Request rejected before being sent to server due to:" }, { "Ошибочный запрос:" , "Invalid request:" } , { "Недостаточно средств для совершения торговой операции" , "Not enough money to perform trading operation" }, { "Неподдерживаемый тип параметра цены в запросе" , "Unsupported price parameter type in request" }, { "Торговля отключена для эксперта до устранения причины запрета" , "Trading for the expert is disabled until this ban is eliminated" } , { "Торговая операция прервана" , "Trading operation aborted" } , { "Корректировка параметров торгового запроса ..." , "Correction of trade request parameters ..." } , { "Создание отложенного запроса" , "Create pending request" } , { "Нет возможности скорректировать лот" , "Unable to correct the lot" } , };

Fügen Sie in der Datei Defines.mqh die Enumerationen hinzu, die wir benötigen, um die Art und Weise der Behandlung von Fehlern in Handelsanforderungen und vom Handelsserver zurückgegebenen Fehlern zu definieren und zurückzugeben.

Um ein Verhalten festzulegen, das aktiviert wird, wenn ein Fehler des Eas direkt empfangen wird, fügen Sie die Enumeration hinzu, die das mögliche Verhalten des EA beschreibt, wenn ein Fehler in der Handelsanfrage entdeckt wird oder wenn ein Fehler vom Handelsserver zurückgegeben wird:

enum ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR { ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT, ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST, };

Es wird möglich sein, das bevorzugte Verhalten von EA bei der Behandlung von Fehlern in den EA-Einstellungen festzulegen, indem einer der Aufzählungsparameter angegeben wird.

Verschiedene Methoden zur Fehlerbehandlung sind möglich, wenn die Werte der Handelsauftragsparameter überprüft werden. Um herauszufinden, welche Fehler bei der Überprüfung der Parameter von Handelsaufträgen erkannt werden und welche Handelsbedingungen diese Fehler beeinflussen, müssen der Enumeration mit Flags der möglichen Fehlerbehandlungsmethoden hinzufügen:



enum ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS { TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR = 0 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR = 1 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR = 2 , TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST = 4 , };

Wenn wir die Parameter von Handelsaufträgen und deren Ausführbarkeit überprüfen, fügen wir die Kennzeichen für das Fehlerbehandlungsverhalten hinzu:

0 — kein Fehler, der Handelsauftrag kann gesendet werden,

1 — kritischer Fehler — es macht keinen Sinn, Handelsversuche zu unternehmen, der EA sollte auf den analytischen Assistenten-Modus ohne Handelsaktivität umgeschaltet werden,

2 — etwas ist schief gelaufen, und es gab einen Fehler in der Bibliothek — einfach die weitere Ausführung der Handelsmethode unterbrechen, um die Fehlfunktion der Handelsklasse zu vermeiden,

4 — der Fehler kann behoben werden, und es wird in die Fehlerliste geschrieben, um die Methode zur Behebung des Fehlers aufzurufen.

Die Fehlerprüfmethode gibt die Möglichkeiten zur korrekten Behandlung der erkannten Fehler zurück.

Dazu fügen wir die Enumeration der möglichen Methoden zur Behandlung von Handelsauftragsfehlern sowie der vom Handelsserver zurückgegebenen Fehler hinzu: enum ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD { ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT, ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING, }; Die Methoden der Fehlerbehandlung sind aus den Beschreibungen der Aufzählungskonstanten ersichtlich. Verbessert wurde auch die Basis des Handelsobjekts. Abhängig von der Art und Weise, wie die Balken auf dem Chart aufgebaut sind, wird der Handel entweder durch Ask- und Bid-Preise oder durch Ask- und Last-Preise durchgeführt. Derzeit wird in der Basis-Handelsklasse nur der Handel nach Ask- und Bid-Preisen angeordnet. Fügen wir die Möglichkeit hinzu, die Preise zu überprüfen, die zur Erstellung des Charts verwendet werden. Passen Sie auch die Preise an, die wir für den Handel verwenden werden. Außerdem bietet MQL5 die Struktur der Ergebnisse der Handelsanfrage MqlTradeResult sowie die Felder 'retcode' und 'comment', die den Fehlercode bzw. die Fehlercodebeschreibung enthalten. Dies ermöglicht die Überprüfung der Codes, die vom Handelsserver nach dem Senden einer Handelsorder an den Server zurückgegeben werden. MQL4 hat keine solche Funktion, daher sollte der Fehlercode von der Funktion GetLastError() gelesen werden, die den letzten Fehlercode zurückgibt. Da unsere Bibliothek eine Multiplattform-Bibliothek ist, müssen wir im Falle von MQL4 die Felder der Handelsanforderungsstruktur ausfüllen, nachdem wir sie an den Server gesendet haben. Bei der Überprüfung des Abstands der Stop-Order im Verhältnis zum Preis berücksichtigen wir auch die Abstände der minimal akzeptablen Stop-Level (StopLevel), die für ein Symbol festgelegt wurden. Wenn der Wert des StopLevels, der von der Funktion

SymbolInfoInteger() mit der Eigenschafts-ID SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL zurückgegeben wird, gleich Null ist, bedeutet dies die Existenz eines minimalen Punktabstands für Stop-Order vom Preis. Es bedeutet nur, dass das Niveau veränderlich ist. Um also den Wert der Verschiebung des Stop-Levels vom Preis zu korrigieren, müssen wir das Level "in situ" auswählen oder den aktuellen Spread multipliziert mit einem bestimmten Wert als Verschiebungswert verwenden. Der doppelte Spread wird normalerweise für eine unproblematische Anpassung der Stop-Level verwendet. Fügen Sie den Multiplikator sowie seine Rückgabe- und Einstellungsmethoden zum Handelsobjekt hinzu, um den Multiplikator auf das Handelsobjekt jedes Symbols einstellen zu können. Bei der Überprüfung des Abstands der Stop-Order im Verhältnis zum Preis berücksichtigen wir auch die Abstände der minimal akzeptablen Stop-Level (StopLevel), die für ein Symbol festgelegt wurden. Wenn der Wert des StopLevels, der von der Funktion Fügen wir die erforderlichen Änderungen an der Basisklasse CTradeObj des Handelsobjekts in der Datei TradeObj.mqh hinzu. Deklarieren Sie im privaten Abschnitt der Klasse zwei Klassenvariablen zur Speicherung des Preistyps für die Konstruktion von Bars und den Spread-Multiplikator zur Anpassung der Stop-Order-Level:

SActions m_datas; MqlTick m_tick; MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; ENUM_SYMBOL_CHART_MODE m_chart_mode ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE m_margin_mode; ENUM_ORDER_TYPE_FILLING m_type_filling; ENUM_ORDER_TYPE_TIME m_type_expiration; int m_symbol_expiration_flags; ulong m_magic; string m_symbol; string m_comment; ulong m_deviation; double m_volume; datetime m_expiration; bool m_async_mode; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; int m_stop_limit; bool m_use_sound; uint m_multiplier ;

Fügen wir im 'public' Teil der Klasse die Methode zur Einstellung des Spread-Multiplikators und die Methode zur Rückgabe des Multiplikatorwertes hinzu:



public : CTradeObj(); void SetSpreadMultiplier ( const uint value ) { this .m_multiplier=( value == 0 ? 1 : value ); } uint SpreadMultiplier ( void ) const { return this .m_multiplier; }

Prüfen wir beim Einstellen des Spread-Multiplikators, ob der an die Methode übergebene Wert gleich Null ist. Wenn ja, weisen wir den Wert 1 zu.

Fügen wir außerdem im 'public' Teil der Klasse zwei Methoden hinzu — eine, die den Fehlercode der Handelsanfrage und eine, die die Fehlercodebeschreibung der Handelsanfrage festlegt:



void SetResultRetcode ( const uint retcode) { this .m_result.retcode=retcode; } void SetResultComment ( const string comment) { this .m_result.comment=comment; }

Im Klassenkonstruktor weisen wir dem Spread-Multiplikator den Standardwert 1 zu:

CTradeObj::CTradeObj( void ) : m_magic( 0 ), m_deviation( 5 ), m_stop_limit( 0 ), m_expiration( 0 ), m_async_mode( false ), m_type_filling( ORDER_FILLING_FOK ), m_type_expiration( ORDER_TIME_GTC ), m_comment(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ " by DoEasy" ), m_log_level(LOG_LEVEL_ERROR_MSG) { this .m_margin_mode= ( #ifdef __MQL5__ ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ); this .m_multiplier= 1 ; this .m_use_sound= false ; this .InitSounds(); }

In der Methode Init(), die die Standardwerte der Parameter des Handelsobjekts definiert, setzen wir den Variablenwert m_chart_mode, der die Art der Preisdarstellung speichert:



void CTradeObj::Init( const string symbol, const ulong magic, const double volume, const ulong deviation, const int stoplimit, const datetime expiration, const bool async_mode, const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling, const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_expiration, ENUM_LOG_LEVEL log_level) { this .SetSymbol(symbol); this .SetMagic(magic); this .SetDeviation(deviation); this .SetVolume(volume); this .SetExpiration(expiration); this .SetTypeFilling(type_filling); this .SetTypeExpiration(type_expiration); this .SetAsyncMode(async_mode); this .SetLogLevel(log_level); this .m_symbol_expiration_flags=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE ); this .m_volume=:: SymbolInfoDouble ( this .m_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_chart_mode= #ifdef __MQL5__ ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ):: SymbolInfoInteger ( this .m_symbol, SYMBOL_CHART_MODE ) #else SYMBOL_CHART_MODE_BID #endif ; }

Hier erhalten wir für MQL5 die Daten mit der Funktion SymbolInfoInteger() mit der ID SYMBOL_CHART_MODE, während im Falle von MQL4 die Bars durch Bid-Preise konstruiert werden.



Nun sollten wir das Eintragen der Rückgabestruktur des Handelsserver zu jeder Handelsmethode hinzufügen.

Nutzen wir die Methode der Positionsöffnung als Beispiel:

bool CTradeObj::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const double sl= 0 , const double tp= 0 , const ulong magic= ULONG_MAX , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_PRICE),CMessage::Text( this .m_result.retcode)); return false ; } :: ZeroMemory ( this .m_request); :: ZeroMemory ( this .m_result); this .m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.symbol = this .m_symbol; this .m_request.magic = (magic== ULONG_MAX ? this .m_magic : magic); this .m_request.type = OrderTypeByPositionType(type); this .m_request.price = (type== POSITION_TYPE_BUY ? this .m_tick.ask : ( this .m_chart_mode== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .m_tick.bid : this .m_tick.last)); this .m_request.volume = volume; this .m_request.sl = sl; this .m_request.tp = tp; this .m_request.deviation= (deviation== ULONG_MAX ? this .m_deviation : deviation); this .m_request.comment = (comment== NULL ? this .m_comment : comment); #ifdef __MQL5__ return (! this .m_async_mode ? :: OrderSend ( this .m_request, this .m_result) : :: OrderSendAsync ( this .m_request, this .m_result)); #else :: ResetLastError (); int ticket=:: OrderSend (m_request.symbol,m_request.type,m_request.volume,m_request.price,( int )m_request.deviation,m_request.sl,m_request.tp,m_request.comment,( int )m_request.magic,m_request.expiration, clrNONE ); if (ticket!= WRONG_VALUE ) { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.deal=ticket; this .m_result.price=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderOpenPrice() : this .m_request.price); this .m_result.volume=(:: OrderSelect (ticket,SELECT_BY_TICKET) ? ::OrderLots() : this .m_request.volume); this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return true ; } else { :: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick); this .m_result.retcode=:: GetLastError (); this .m_result.ask= this .m_tick.ask; this .m_result.bid= this .m_tick.bid; this .m_result.comment=CMessage::Text( this .m_result.retcode); return false ; } #endif }

Hier geben wir für MQL5 wie bisher das Ergebnis der Funktion OrderSend() zurück, während, im Falle von MQL4, die Ticketnummer überprüft wird, die von der MQL4-OrderSend-Funktion zurückgegeben wurde. Wenn eine Handelsauftrag erfolgreich ausgeführt wurde, gibt die Funktion das Ticket des Auftrags zurück. Ein Fehler erzeugt WRONG_VALUE. Stellen Sie daher sicher, dass die Funktion einen anderen Wert als -1 zurückgibt. Wenn ja, aktualisieren Sie die Symbolpreise, füllen Sie die Ergebnisstruktur der Handelsanforderung mit den entsprechenden Daten aus und geben Sie true zurück — die Funktion wurde erfolgreich ausgeführt.

Wenn die Funktion zum Senden von Aufträgen -1 zurückgibt, schreiben Sie den letzten Fehlercode , die aktuellen Preise und die letzte Fehlercodebeschreibung in die Ergebnisstruktur der Handelsanfrage. Die übrigen Strukturfelder werden gleich Null belassen. Als Ergebnis wird false für den gesendeten Handelsauftrag zurückgegeben.

Dank dieser Verfeinerung können wir das Ergebnis der Anfrage mit Hilfe der Klassenmethoden unabhängig vom Ergebnis des Sendens der Handelsorder sehen:

uint GetResultRetcode( void ) const { return this .m_result.retcode; } ulong GetResultDeal( void ) const { return this .m_result.deal; } ulong GetResultOrder( void ) const { return this .m_result.order; } double GetResultVolume( void ) const { return this .m_result.volume; } double GetResultPrice( void ) const { return this .m_result.price; } double GetResultBid( void ) const { return this .m_result.bid; } double GetResultAsk( void ) const { return this .m_result.ask; } string GetResultComment( void ) const { return this .m_result.comment; } uint GetResultRequestID( void ) const { return this .m_result.request_id; } uint GetResultRetcodeEXT( void ) const { return this .m_result.retcode_external;}

Die übrigen Handelsmethoden werden auf ähnliche Weise abgeschlossen, daher ist es überflüssig, sie hier zu besprechen. Sie finden alles, was Sie brauchen, in den unten angehängten Dateien.

In der Kontoobjektklasse CAccount der Datei Account.mqh verbessern wir die Methode der Rückgabe der für die Eröffnung einer Position oder die Einstellung der erforderlichen Marge einer Pending-Order:

double CAccount::MarginForAction( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price) const { double margin= EMPTY_VALUE ; #ifdef __MQL5__ return (!:: OrderCalcMargin ( ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,symbol,volume,price,margin) ? EMPTY_VALUE : margin); #else return this .MarginFree()-::AccountFreeMarginCheck(symbol, ENUM_ORDER_TYPE (action % 2 ) ,volume); #endif }

Hier muss lediglich eine Konvertierung des an die Methode übergebenen Auftragstyps in zwei mögliche Werte — ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL — vorgenommen werden, da die Funktionen MQL5 und MQL4, mit denen die Methode arbeitet, nur diesen Auftragstyp erfordern.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, ergibt der Rest der Division der Auftragsart Konstante durch 2 immer einen der beiden Werte:



entweder 0 (ORDER_TYPE_BUY),

oder 1 (ORDER_TYPE_SELL).



Genau dies ist notwendig, um eine Konvertierung in den richtigen Auftragstyp vorzunehmen.



Wir haben bereits die nutzerdefinierte Struktur für das Ausfüllen der Preisparameter der Handelsorder in der Klasse CTrading aus der Datei Trading.mqh erstellt:

struct SDataPrices { double open; double limit; double sl; double tp; }; SDataPrices m_req_price;

MQL verfügt jedoch die Struktur MqlTradeRequest. Um also eine redundante Struktur zu vermeiden,

ersetzen wir die nutzerdefinierte Struktur durch die Standardstruktur im 'private' Teil der Klasse , und wir

deklarieren die Klassenvariable zum Speichern des Flags der Fehlerquelle in der Handelsanfrage und

die Variable für die Speicherung des EA-Verhaltens bei Fehlern, die beim Senden von Handelsaufträgen auftreten:

class CTrading { private : CAccount *m_account; CSymbolsCollection *m_symbols; CMarketCollection *m_market; CHistoryCollection *m_history; CArrayInt m_list_errors; bool m_is_trade_disable; bool m_use_sound; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; MqlTradeRequest m_request ; ENUM_TRADE_REQUEST_ERR_FLAGS m_error_reason_flags ; ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR m_err_handling_behavior ; bool AddErrorCodeToList( const int error_code);

Schreiben Sie außerdem im 'private' Teil der Klasse die Methode, die das Flag innerhalb der Variable zurückgibt, die die Fehlerquellen-Flags schreibt,

die Methode, die das Vorhandensein des Fehlercodes in der Fehlerliste zurückgibt, und

die Methoden der Platzierung und Rückgabemaßnahmen bei der Behandlung von Fehlern :



bool IsPresentErrorFlag ( const int code) const { return ( this .m_error_reason_flags & code)==code; } bool IsPresentErorCode ( const int code) { this .m_list_errors.Sort(); return this .m_list_errors.Search(code)> WRONG_VALUE ; } void SetErrorHandlingBehavior ( const ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR behavior) { this .m_err_handling_behavior=behavior; } ENUM_ERROR_HANDLING_BEHAVIOR ErrorHandlingBehavior ( void ) const { return this .m_err_handling_behavior; }

Entfernen Sie den Code für die Anzeige der Meldung im Journal aus der Methode zur Prüfung der Mittelunterdeckung:

if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { string message= ( symbol_obj.Name()+ " " +:: DoubleToString (volume,symbol_obj.DigitsLot())+ " " + ( order_type> ORDER_TYPE_SELL ? OrderTypeDescription(order_type, false , false ) : PositionTypeDescription(PositionTypeByOrderType(order_type)) )+ " (" +:: DoubleToString (money_free,( int ) this .m_account.CurrencyDigits())+ ")" ); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR), ": " ,message); this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR); } return false ; }

Jetzt wird die Meldung über die Mittelknappheit von einer anderen Methode angezeigt.

In der aktuellen Methode fügen Sie einfach das Flag hinzu, das die Suche nach dem Fehler in der Fehlerliste anweist, und fügen Sie den Fehlercode zur Fehlerliste hinzu:



bool CTrading::CheckMoneyFree( const double volume, const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, const bool mess= true ) { :: ResetLastError (); ENUM_ORDER_TYPE action= this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type); double money_free= ( #ifdef __MQL5__ this .m_account.MarginFree()- this .m_account.MarginForAction(action,symbol_obj.Name(),volume,price) #else ::AccountFreeMarginCheck(symbol_obj.Name(),action,volume) #endif ); if (money_free<= 0 #ifdef __MQL4__ || :: GetLastError ()== 134 #endif ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR) ; return false ; } return true ; }

Deklarieren Sie die Methoden zur Korrektur der Preise der Stop- und Pending-Orders, die Methode zur Korrektur des Volumens in der Handelsorder , die Methode, die angibt, wie mit dem Fehler umzugehen ist, und die Methode zur Korrektur von Fehlern im Handelsauftrag:

double CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ); double CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD ResultProccessingMethod ( void ); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD RequestErrorsCorrecting ( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier,CSymbol *symbol_obj); public :

Ergänzen Sie die Angabe der Methode zur Überprüfung der Einschränkungen und Fehler und ersetzen Sie den zurückgegebenen Typ von 'bool' durch ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD:



ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj , const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 );

Die Methode ist jetzt vollständiger geworden — sie prüft sofort auf mögliche Methoden zur Korrektur von Fehlern in einem Handelsauftrag, und jetzt gibt die Methode die Art und Weise zurück, wie man mit dem festgestellten Fehler umgehen kann. Zuvor gab sie lediglich das Flag für die erfolgreiche Prüfung zurück.



Deklarieren Sie die Methode zur Einstellung des Spread-Multiplikators:

void SetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol= NULL ); void SetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol= NULL ); void SetMagic( const ulong magic, const string symbol= NULL ); void SetComment( const string comment, const string symbol= NULL ); void SetDeviation( const ulong deviation, const string symbol= NULL ); void SetVolume( const double volume= 0 , const string symbol= NULL ); void SetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol= NULL ); void SetAsyncMode( const bool mode= false , const string symbol= NULL ); void SetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol= NULL ); void SetSpreadMultiplier ( const uint value= 1 , const string symbol= NULL );

Fügen Sie die Methoden zum Setzen und die Rückgabe des Flags hinzu, das den Handel für einen EA ermöglicht:



void SetUseSounds( const bool flag); bool IsUseSounds( void ) const { return this .m_use_sound; } void SetTradingDisableFlag ( const bool flag) { this .m_is_trade_disable=flag; } bool IsTradingDisable ( void ) const { return this .m_is_trade_disable;}

Es kann Fehler geben, die den weiteren Handel nach ihrer Entdeckung verhindern, z.B. das vollständige Verbot des Handels für ein Konto. Dieses Flag wird gesetzt, wenn solche Fehler entdeckt werden und verhindert, dass weitere nutzlose Handelsaufträge gesendet werden.



Im Klassenkonstruktor setzen Sie das Flag zurück, das den Handel deaktiviert, und setzen Sie das Standard-EA-Verhalten im Falle von Handelsanforderungen als "korrekte Parameter":

CTrading::CTrading() { this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); this .m_log_level=LOG_LEVEL_ALL_MSG; this .m_is_trade_disable= false ; this .m_err_handling_behavior=ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT ; :: ZeroMemory ( this .m_request); }

Das EA-Verhalten bei Fehlern in den Handelsmethoden kann dann über die EA-Einstellungen eingestellt werden. Wir werden jedoch die Methode der automatischen Korrektur verwenden, bis alle Behandlungsformen fertiggestellt sind.



Die aktuelle Implementierung der Methoden, die die Rückgabecodes des Handelsservers behandeln, liefert nur das Erfolgsflag zurück:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( void ) { return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

Warum wohl? Wir besprechen diese Methode im aktuellen Artikel nicht, da wir im nächsten Artikel die Behandlung der Rückgabecodes des Handelsservers implementieren werden. Die Methode wurde jedoch bereits beschrieben und implementiert, wenn auch in ihrer vereinfachten Form.



Implementierung der Methode zur Korrektur von Fehlern in einer Handelsordnung:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::RequestErrorsCorrecting( MqlTradeRequest &request, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const uint spread_multiplier, CSymbol *symbol_obj) { int total= this .m_list_errors.Total(); if (total== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; if ( this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY) || this .IsPresentErorCode(MSG_SYM_CLOSE_BY_ORDER_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_SYMBOLS_UNEQUAL) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_UNSUPPORTED_PRICE_TYPE_IN_REQ) || this .IsPresentErorCode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE) || this .IsPresentErorCode( 10006 ) || this .IsPresentErorCode( 10011 ) || this .IsPresentErorCode( 10012 ) || this .IsPresentErorCode( 10013 ) || this .IsPresentErorCode( 10017 ) || this .IsPresentErorCode( 10018 ) || this .IsPresentErorCode( 10023 ) || this .IsPresentErorCode( 10025 ) || this .IsPresentErorCode( 10026 ) || this .IsPresentErorCode( 10027 ) || this .IsPresentErorCode( 10032 ) || this .IsPresentErorCode( 10033 ) || this .IsPresentErorCode( 10034 ) ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int err= this .m_list_errors.At(i); if (err== NULL ) continue ; switch (err) { case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME : case MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP : request.volume=symbol_obj.NormalizedLot(request.volume); break ; case MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED : request.sl= 0 ; break ; case MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED : request.tp= 0 ; break ; case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL : request.price= this .CorrectPricePending(order_type,request.price, 0 ,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL : request.sl= this .CorrectStopLoss(order_type,request.price,request.sl,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL : request.tp= this .CorrectTakeProfit(order_type,request.price,request.tp,symbol_obj,spread_multiplier); break ; case MSG_LIB_TEXT_NOT_ENOUTH_MONEY_FOR : request.volume= this .CorrectVolume(request.volume,request.price,order_type,symbol_obj,DFUN); if (request.volume== 0 ) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; break ; case MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL : case MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; default : break ; } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

Die Logik der Methode wird in den Code-Kommentaren beschrieben. Kurz gesagt: Wenn Fehlercodes entdeckt werden, die noch nicht behandelt werden können, geben wir die Behandlungsmethode "Abbruch des Handelsversuchs" zurück. Im Falle von Fehlern, die korrigiert werden können, korrigieren Sie die Parameterwerte und geben ОК zurück.

Verbesserung der Methode zur Überprüfung von Handelseinschränkungen und Fehlern von Handelsaufträgen:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::CheckErrors( const double volume, const double price, const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, CSymbol *symbol_obj, const CTradeObj *trade_obj, const string source_method, const double limit= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 ) { if ( this .IsTradingDisable()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_FATAL_ERROR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (source_method,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; } this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; bool res= true ; this .m_list_errors.Clear(); this .m_list_errors.Sort(); res &= this .CheckTradeConstraints(volume,action,symbol_obj,source_method,sl,tp); if (action<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) res &= this .CheckMoneyFree(volume,price,order_type,symbol_obj,source_method); res &= this .CheckLevels(action,order_type,price,limit,sl,tp,symbol_obj,source_method); if (!res) { int total= this .m_list_errors.Total(); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) { #ifdef __MQL5__ :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); for ( int i= 0 ;i<total;i++) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); #else for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) :: Print ((total> 1 ? string (i+ 1 )+ ". " : "" ),CMessage::Text(m_list_errors.At(i))); :: Print (source_method,CMessage::Text( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK ? MSG_LIB_TEXT_REQUEST_REJECTED_DUE : MSG_LIB_TEXT_INVALID_REQUEST)); #endif } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_CORRECT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CORRECTED_TRADE_REQUEST)); return this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj); } } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK ; }

Der ergänzte Code ist gelb markiert. Nun wird in der Methode zunächst das Flag geprüft, das den Handel deaktiviert. Wenn es gesetzt ist, wird die Fehlerbehandlungsart "Handel für EA deaktivieren" zurückgegeben. Als Nächstes wird je nach dem spezifizierten EA-Verhalten bei Fehlern und entsprechend dem Fehlercode die erforderliche Fehlerbehandlungsmethode zurückgegeben. Wenn es keine Fehler gibt, wird der Code, der keine Fehlerbehandlung erfordert, zurückgegeben.

Die Methode zur Überprüfung von Handelsbeschränkungen wurde mehrfach ähnlich geändert, indem die notwendigen Flags hinzugefügt wurden, die das Vorhandensein verschiedener Fehlertypen und deren Behandlung anzeigen.

Alle in der Methode durchgeführten Aktionen sowie deren Logik werden in den Code-Kommentaren sehr detailliert beschrieben. Schauen wir uns daher die fertiggestellte Methode an:

bool CTrading::CheckTradeConstraints( const double volume, const ENUM_ACTION_TYPE action_type, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method, double sl= 0 , double tp= 0 ) { bool res= true ; if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10031 ); return false ; } } else if (! this .m_account.TradeAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (! this .m_account.TradeExpert()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_ACCOUNT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TERMINAL_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED )) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_EA_NOT_TRADE_ENABLED); return false ; } if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_DISABLED); return false ; } if (action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_CLOSEONLY); return false ; } if (volume<symbol_obj.LotsMin()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_LESS_MIN_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } else if (volume>symbol_obj.LotsMax()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_REQ_VOL_MORE_MAX_VOLUME); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } double step=symbol_obj.LotsStep(); if ( fabs (( int ) round (volume/step)*step-volume)> 0.0000001 ) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_INVALID_VOLUME_STEP); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } if (action_type<ACTION_TYPE_BUY_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsMarketOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_MARKET_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type>ACTION_TYPE_SELL && action_type<ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if ( this .m_account.LimitOrders()> 0 && this .OrdersTotalAll()+ 1 > this .m_account.LimitOrders()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList( 10033 ); return false ; } if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP) { if (!symbol_obj.IsStopOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_ORDER_DISABLED); return false ; } } #ifdef __MQL5__ else if (action_type==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action_type==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (!symbol_obj.IsStopLimitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_STOP_LIMIT_ORDER_DISABLED); return false ; } } #endif } if (action_type!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action_type!=ACTION_TYPE_MODIFY) { if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_BUY ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_SHORTONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeLong()+ this .PositionsTotalVolumeLong()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } else if ( this .DirectionByActionType(action_type)== ORDER_TYPE_SELL ) { if (symbol_obj.TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TRADE_MODE_LONGONLY); return false ; } if (symbol_obj.VolumeLimit()> 0 ) { if ( this .OrdersTotalVolumeShort()+ this .PositionsTotalVolumeShort()+volume > symbol_obj.VolumeLimit()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_MAX_VOLUME_LIMIT_EXCEEDED); return false ; } } } } if (sl> 0 && !symbol_obj.IsStopLossOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_SL_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } if (tp> 0 && !symbol_obj.IsTakeProfitOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_SYM_TP_ORDER_DISABLED); if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_BREAK) return false ; else res &= false ; } } else if (action_type==ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (!symbol_obj.IsCloseByOrdersAllowed()) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_CLOSE_BY_ORDERS_DISABLED); return false ; } } return res; }

Bei der Methode, die die Parameterwerte nach StopLevel und FreezeLevel zurückgibt, fügen Sie zu jedem erkannten Fehler das Flag hinzu, das angibt, dass ein Fehler in der Fehlerliste angezeigt werden soll:

bool CTrading::CheckLevels( const ENUM_ACTION_TYPE action, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double limit, double sl, double tp, const CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { bool res= true ; if (action!=ACTION_TYPE_CLOSE && action!=ACTION_TYPE_CLOSE_BY) { if (action>ACTION_TYPE_SELL) { if (! this .CheckPriceByStopLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (sl> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckStopLossByStopLevel(order_type,price_open,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { double price_open=(action==ACTION_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || action==ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ? limit : price); if (! this .CheckTakeProfitByStopLevel(order_type,price_open,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_STOP_LEVEL); res &= false ; } } } if (action>ACTION_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) { if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { if (sl> 0 ) { if (! this .CheckStopLossByFreezeLevel(order_type,sl,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_SL_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } if (tp> 0 ) { if (! this .CheckTakeProfitByFreezeLevel(order_type,tp,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_TP_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } else { if (price> 0 ) { if (! this .CheckPriceByFreezeLevel(order_type,price,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags &=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_ERROR_IN_LIST ; this .AddErrorCodeToList(MSG_LIB_TEXT_PR_LESS_FREEZE_LEVEL); res &= false ; } } } } return res; }

Bei der Methode zur Festlegung der Preise für Handelsanfragen fügen Sie die Aktualisierung der Preise hinzu und, im Falle eines Aktualisierungsfehlers, geben Sie den entsprechenden Fehlercode zurück:



template < typename PR, typename SL, typename TP, typename PL> bool CTrading::SetPrices( const ENUM_ORDER_TYPE action, const PR price, const SL sl, const TP tp, const PL limit, const string source_method,CSymbol *symbol_obj) { :: ZeroMemory ( this .m_request); if (!symbol_obj.RefreshRates()) { this .AddErrorCodeToList( 10021 ); return false ; }

Auch die Preiskalkulation in der Methode zur Festlegung der Preise für Handelsaufträge wurde geändert:



switch (( int )action) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()-price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask()+price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() +price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : this .m_request.price=:: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() -price*symbol_obj. Point (),symbol_obj. Digits ()); break ; default : this .m_request.price= ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)action)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble (symbol_obj.Ask(),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( symbol_obj.BidLast() ,symbol_obj. Digits ()) ); break ; }

Jetzt wurde die Klassenmethode Bid() durch die Methode BidLast() ersetzt, die je nach Diagrammkonstruktionsmodus entweder den Bid-Preis oder den letzten Preis zurückgibt.

Eine Methode, die den Spread-Multiplikator für Handelsobjekte aller Symbole festlegt:

void CTrading::SetSpreadMultiplier( const uint value= 1 , const string symbol= NULL ) { CSymbol *symbol_obj= NULL ; if (symbol== NULL ) { CArrayObj *list= this .m_symbols.GetList(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { symbol_obj=list.At(i); if (symbol_obj== NULL ) continue ; CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) continue ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } } else { CTradeObj *trade_obj= this .GetTradeObjBySymbol(symbol,DFUN); if (trade_obj== NULL ) return ; trade_obj.SetSpreadMultiplier(value); } }

Die Methode erhält den Multiplikator (Standard ist 1) und einen Symbolnamen (Standard ist NULL).

Wenn NULL für das Symbol übergeben wird, wird der Multiplikator für Handelsobjekte aller Symbole der bestehenden Symbolkollektion gesetzt.

Andernfalls wird der Wert einem Handelsobjekt eines Symbols zugewiesen, dessen Name an die Methode übergeben wurde.

Aufgrund der neuen Fehlerbehandlung wurden alle Handelsmethoden verfeinert.

Betrachten wir den Code der Methode zur Eröffnung einer Kaufposition:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenBuy( const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ACTION_TYPE action=ACTION_TYPE_BUY; ENUM_ORDER_TYPE order_type= ORDER_TYPE_BUY ; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,symbol_obj.Ask(),action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } res=trade_obj.OpenPosition( POSITION_TYPE_BUY , this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); } return res; }

Alle Klarstellungen werden in den Code-Kommentaren im Detail vorgenommen. Andere Handelsmethoden wurden in ähnlicher Weise verbessert. Ich hoffe, hier ist alles klar. In jedem Fall können Sie gerne den Abschnitt Kommentare verwenden.



Die Methoden, die die berechneten, gültigen Preise der Stop- und Pending-Orders zurückgeben:

double CTrading::CorrectStopLoss( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),stop_loss),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectTakeProfit( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? symbol_obj.BidLast() : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? symbol_obj.Ask() : price_set); return ( this .DirectionByActionType((ENUM_ACTION_TYPE)order_type)== ORDER_TYPE_BUY ? :: NormalizeDouble ( fmax (price+lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) : :: NormalizeDouble ( fmin (price-lv*symbol_obj. Point (),take_profit),symbol_obj. Digits ()) ); } double CTrading::CorrectPricePending( const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price, const CSymbol *symbol_obj, const uint spread_multiplier= 1 ) { uint lv=(symbol_obj.TradeStopLevel()== 0 ? symbol_obj.Spread()*spread_multiplier : symbol_obj.TradeStopLevel()); double pp= 0 ; switch (( int )order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.Ask() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? symbol_obj.BidLast() : price); return :: NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*symbol_obj. Point (),price_set),symbol_obj. Digits ()); default : if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_INVALID_ORDER_TYPE),:: EnumToString (order_type)); return 0 ; } }

Hier sollte auch ohne Code-Kommentare alles klar sein — die an die Methoden übergebenen Preise werden mit dem Preis verglichen, der als StopLevel-Abstand vom Eröffnungspreis erzielt wird. Der gültige (je nach Auftragsart höhere/niedrigere) Preis wird an das aufrufende Programm zurückgegeben.

Die Methode, die das Volumen zurückgibt, zu dem eine Position eröffnet werden kann:

double CTrading::CorrectVolume( const double price, const ENUM_ORDER_TYPE order_type,CSymbol *symbol_obj, const string source_method) { if (! this .CheckMoneyFree(symbol_obj.LotsMin(),price,order_type,symbol_obj,source_method)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; } this .m_account.Refresh(); symbol_obj.RefreshRates(); double vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.Equity()* this .m_account.Leverage()/symbol_obj.TradeContractSize()/(symbol_obj.CurrencyBase()== "USD" ? 1.0 : symbol_obj.BidLast())) ; double margin= this .m_account.MarginForAction(order_type,symbol_obj.Name(), 1.0 ,price); if (margin!= EMPTY_VALUE ) vol=symbol_obj.NormalizedLot( this .m_account.MarginFree()/margin); if (! this .CheckMoneyFree(vol,price,order_type,symbol_obj,source_method )) { do { vol-=symbol_obj.LotsStep(); if ( this .CheckMoneyFree(symbol_obj.NormalizedLot(vol),price,order_type,symbol_obj,source_method)) return vol; } while (vol>symbol_obj.LotsMin() && !:: IsStopped ()); } else return vol; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NOT_POSSIBILITY_CORRECT_LOT)); return 0 ; }

Der Code wird hier auch kommentiert.

Zuerst prüfen wir die Fähigkeit, mit einem Mindestlot zu öffnen. Ist dies nicht möglich, sind weitere Berechnungen sinnlos — geben Sie Null zurück.

Als Nächstes berechnen wir die ungefähr zulässige Losgröße (um im Falle einer möglichen Anpassung nicht die gewünschte Losgröße von ihrem Maximalwert "zuwählen").

Als Nächstes berechnen Sie die maximale Losgröße, das die Eröffnung einer Position unter Verwendung aller verfügbaren Funktionen erlaubt. Warum das? Wenn die Mittel für die Eröffnung einer Position nicht ausreichen, bedeutet dies, dass das erforderliche Volumen groß war, was bedeutet, dass wir das maximal mögliche Volumen berechnen müssen.

In dieser Berechnung verwenden wir die Funktion OrderCalcMargin(), die im Falle eines Fehlers false zurückgeben kann, während die Methode MarginForAction() der Klasse CAccount, die diese Funktion verwendet, EMPTY_VALUE entsprechend dem konstanten Wert DBL_MAX (der maximale Wert, der durch den Typ doppelt dargestellt werden kann) zurückgibt. Wenn wir diesen Wert erhalten, liegt ein Fehler vor, und das Los wurde nicht berechnet.

In diesem Fall (nicht nur im Falle eines Fehlers, sondern auch bei der Überprüfung der Berechnungsgültigkeit) verwenden wir die "Auswahl" eines erforderlichen maximalen Loses, indem wir einfach den Losschritt vom berechneten maximal möglichen Volumen in der Handelsorder subtrahieren. Dazu benötigen wir das zuvor berechnete ungefähres verfügbares Volumen. Wenn wir das exakte Volumen nicht berechnen konnten, beginnt die Lot-Abnahme-Schleife mit dem nächstgelegenen Lot (und nicht mit dem für das Symbol festgelegten Maximal-Lot), wodurch die Anzahl der Schleifen-Iterationen stark reduziert wird.



Übrigens habe ich bei der Prüfung nicht die Funktionsfehler OrderCalcMargin() bei der Berechnung des Loses erhalten. Die ungültigen Berechnungen sind aber trotzdem aufgetreten (ungefähr, um eine Schrittweite der Losgrößenänderung).



Damit sind die Änderungen und Verbesserungen der Handelsklasse abgeschlossen.

Tests

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn unter \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part24\ unter dem Namen TestDoEasyPart24.mq5.

Fügen wir das Flag für die Arbeit im Strategietester zur Liste der globalen Variablen hinzufügen:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing;

Setzen Sie in OnInit() den Wert des Flags für die Arbeit im Strategietester:

int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); }

Um während der Arbeit im Tester Ereignisse an die Ereignisbehandlung OnDoEasyEvent() der Bibliothek zu senden, benötigen wir die spezielle Funktion EventsHandling().

Sie wurde geringfügig verbessert:



void EventsHandling( void ) { if (engine.IsTradeEvent()) { int total=engine.GetTradeEventsTotal(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =engine.GetTradeEventByIndex(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam=i; double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } if (engine.IsAccountsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListAccountEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } if (engine.IsSymbolsEvent()) { CArrayObj* list=engine.GetListSymbolsEvents(); if (list!=NULL) { int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj * event =list.At(i); if ( event ==NULL) continue ; long lparam= event .LParam(); double dparam= event .DParam(); string sparam= event .SParam(); OnDoEasyEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+ event .ID(),lparam,dparam,sparam); } } } }

Die Kommentare im Code sind hier ziemlich selbsterklärend.



Da wir nun die Liste der neuen Handelsereignisse erstellt haben, erhalten wir jedes Ereignis aus der Liste aller neuen Handelsereignisse im Ereignis-Handler der Bibliothek OnDoEasyEvent() durch einen Ereignisindex und zeigen einfach die Beschreibungen aller aus der Liste erhaltenen Ereignisse im Journal an:

void OnDoEasyEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { int idx=id-CHARTEVENT_CUSTOM; ushort msc=engine.EventMSC(lparam); ushort reason=engine.EventReason(lparam); ushort source=engine.EventSource(lparam); long time=TimeCurrent()* 1000 +msc; if (source==COLLECTION_SYMBOLS_ID) { CSymbol *symbol=engine.GetSymbolObjByName(sparam); if (symbol==NULL) return ; int digits=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : symbol.Digits()); string id_descr=(idx<SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ? symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER)idx) : symbol.GetPropertyDescription((ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(symbol.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (source==COLLECTION_ACCOUNT_ID) { CAccount *account=engine.GetAccountCurrent(); if (account==NULL) return ; int digits= int (idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? 0 : account.CurrencyDigits()); string id_descr=(idx<ACCOUNT_PROP_INTEGER_TOTAL ? account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_INTEGER)idx) : account.GetPropertyDescription((ENUM_ACCOUNT_PROP_DOUBLE)idx)); string value =DoubleToString(dparam,digits); if (reason==BASE_EVENT_REASON_INC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); if (idx==ACCOUNT_PROP_EQUITY) { CArrayObj* list_positions=engine.GetListMarketPosition(); list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL, 0 ,MORE); if (list_positions!=NULL) { list_positions.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list_positions,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index>WRONG_VALUE) { COrder* position=list_positions.At(index); if (position!=NULL) { engine.ClosePosition(position.Ticket()); } } } } } if (reason==BASE_EVENT_REASON_DEC) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_MORE_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_LESS_THEN) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } if (reason==BASE_EVENT_REASON_EQUALS) { Print(account.EventDescription(idx,(ENUM_BASE_EVENT_REASON)reason,source, value ,id_descr,digits)); } } else if (idx>MARKET_WATCH_EVENT_NO_EVENT && idx<SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE) { string descr=engine.GetMWEventDescription((ENUM_MW_EVENT)idx); string name=(idx==MARKET_WATCH_EVENT_SYMBOL_SORT ? "" : ": " +sparam); Print(TimeMSCtoString(lparam), " " ,descr,name); } else if (idx>TRADE_EVENT_NO_EVENT && idx<TRADE_EVENTS_NEXT_CODE) { CArrayObj *list=engine.GetListAllOrdersEvents(); if (list==NULL) return ; int shift=(testing ? ( int )lparam : 0 ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 -shift); if ( event ==NULL) return ; if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TAX) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } if ( event .TypeEvent()==TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT) { Print(DFUN, event .TypeEventDescription()); } } }

Der Einfachheit halber erhalten wir ein Ereignis aus der Liste einfach durch seinen Index (für den Tester wird der Index im Parameter lparam durch die Funktion EventsHandling() übergeben, während bei einem Demo- und realen Konten der Index immer gleich Null ist, da jedes Ereignis als unabhängiges Ereignis an OnChartEvent() und nicht aus der Liste gesendet wird) und zeigen die Beschreibung eines erhaltenen Ereignisses im Journal an.

Sie müssen entscheiden, wie darauf zu regieren ist. Sie können die Behandlung direkt im gleichen Code implementieren oder die Liste der Ereignisflags deklarieren, indem Sie hier die Flags der aufgetretenen Ereignisse setzen, während die eigentliche Behandlung in separaten Funktionen durchgeführt wird.

Dies sind alle Änderungen und Verbesserungen, die notwendig sind, um alle gleichzeitig aufgetretenen Handelsereignisse zu kontrollieren. Die Bibliothek enthält bereits alle notwendigen Dinge für die automatische Korrektur von Fehlern der Handelsauftragsparameter. Im EA sind (vorerst) keine Änderungen erforderlich. Nachdem wir alle Möglichkeiten der Fehlerbehandlung geschaffen haben, werden wir im weiteren Verlauf eine zusätzliche Eingabe einführen, die das Verhalten des EA bei Fehlern angibt.



Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn im Tester. Platzieren Sie mehrere Pending-Orders und entfernen Sie alle in einer einzigen Schleife:





Der EA zeigt vier Ereignisse im Journal an. Diese Ereignisse traten auf, wenn vier Pending-Orders in einer einzigen Schleife entfernt wurden, nachdem Sie auf "Delete pending" geklickt hatten.

Lassen Sie uns nun in den EA-Einstellungen im Strategietester eine größere Losgröße einstellen (z.B. 100.0) und versuchen, einen Pending-Order zu platzieren oder eine Position zu eröffnen:

Nachdem wir versucht haben, eine Pending-Order zu platzieren und eine Position mit dem Volumen vom 100,0 Lots zu eröffnen, haben wir Journalmeldungen erhalten, die über unzureichende Mittel und die Anpassung des Volumens informieren. Die Order wurde gesetzt und die Position danach eröffnet.



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werden wir die Behandlung von Fehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden, implementieren.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

Zurück zum Inhalt

Frühere Artikel dieser Serie: