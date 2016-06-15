С чего начать при создании торгового робота для Московской биржи MOEX

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. Язык MQL5 предлагает не только огромный набор торговых функций, но и готовые классы, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге. В этой статье мы покажем какие готовые инструменты предлагает алготрейдерам на Московской бирже язык торговых стратегий MQL5.

Два вида торговых заявок на Московской бирже MOEX



Рыночные заявки сразу поступают на биржу и исполняются по цене наилучшего предложения. Для отсылки этих заявок в MQL5 используются рыночные ордера типа ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL.

заявки сразу поступают на биржу и исполняются по цене наилучшего предложения. Для отсылки этих заявок в MQL5 используются рыночные ордера типа Лимитные заявки хранятся на сервере биржи и выполняются сразу же, как только появляется подходящая встречная заявка. В языке MQL5 этим заявкам соответствуют ордера типа ORDER_TYPE_BUY_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT.

Московская биржа MOEX поддерживает два вида торговых заявок — рыночные и лимитные.

Рыночная заявка гарантирует совершение сделки (но не всегда), однако при этом не гарантирует цену. Это означает, что в результате торговой операции вы можете совершить сделку по цене, значительно отличающейся от текущего предложения. В то же время, лимитная заявка гарантирует цену, но не гарантирует, что сделка по этой цене вообще будет совершена. В итоге вы можете остаться вне рынка, так и не дождавшись исполнения заявки.



Все остальные виды заявок, которые предлагаются трейдерам на Московской бирже, являются частью того программного комплекса, через который трейдеры взаимодействуют с биржей. Иными словами, остальные заявки являются алгоритмическими. Они хранятся и обрабатываются вне Московской биржи, и отправляются на неё в виде рыночной или лимитной заявки в результате внутренней обработки.



Платформа MetaTrader 5 предлагает трейдерам следующие типы торговых приказов, которые можно использовать для торговли на Московской бирже:

Идентификатор Описание Хранение и исполнение ORDER_TYPE_BUY Рыночный ордер на покупку Отправляется на биржу в виде рыночной заявки на покупку по наилучшей текущей цене продажи ORDER_TYPE_SELL Рыночный ордер на продажу Отправляется на биржу в виде рыночной заявки на продажу по наилучшей текущей цене покупки ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Отложенный ордер Buy Limit Отправляется на биржу в виде лимитной заявки на покупку и исполняется при появлении предложения на продажу по указанной или лучшей цене ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Отложенный ордер Sell Limit Отправляется на биржу в виде лимитной заявки на продажу и исполняется при появлении предложения на покупку по указанной или лучшей цене ORDER_TYPE_BUY_STOP Отложенный ордер Buy Stop Хранится на сервере MetaTrader 5, при срабатывании отправляется на биржу:

для валютной и фондовой секции — в виде рыночной заявки на покупку

для FORTS — в виде лимитной заявки на покупку по худшей цене границы коридора

ORDER_TYPE_SELL_STOP Отложенный ордер Sell Stop Хранится на сервере MetaTrader 5, при срабатывании отправляется на биржу:

для валютной и фондовой секции — в виде рыночной заявки на продажу

для FORTS — в виде лимитной заявки на продажу по худшей цене границы коридора

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Отложенный ордер BUY STOP LIMIT Хранится на сервере MetaTrader 5 и при срабатывании отправляется на биржу в виде лимитной заявки на покупку ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Отложенный ордер SELL STOP LIMIT Хранится на сервере MetaTrader 5 и при срабатывании отправляется на биржу в виде лимитной заявки на продажу

Для открытых позиций платформа MetaTrader 5 позволяет задавать уровни TakeProfit и StopLoss, которые хранятся на торговом сервере MetaTrader 5 и срабатывают автоматически даже при отсутствии подключения к торговому счету:



уровень T akeProfit указывает цену для закрытия позиции в благоприятном направлении, и при срабатывании на биржу отправляется лимитная заявка по цене T akeProfit;



уровень StopLoss служит для реализации защитного стопа в неблагоприятном направлении, и при срабатывании на биржу отправляется рыночная заявка по цене StopLoss для фондовой и валютной секций, для FORTS отправляется лимитная заявка по наихудшей цене границы коридора.

Кроме того, платформа MetaTrader 5 позволяет устанавливать и модифицировать уровни StopLoss/TakeProfit для отложенных ордеров, а также модифицировать уровни срабатывания всех отложенных ордеров.







Торговые операции в MetaTrader 5



MetaTrader 5 предлагает несколько основных типов торговых операций, которые могут понадобиться вам в торговом роботе:

покупка/продажа по текущей цене; установка отложенного ордера на покупку/продажу по некоторому условию; модификация/удаление отложенного ордера; закрытие/наращивание/сокращение/переворот позиции.

Все торговые операции в MQL5 реализуются с помощью функции OrderSend(), которая возвращает управление программе в тот момент, когда торговый ордер был успешно отправлен на Московскую биржу. Статус ордера в этот момент принимает значение ORDER_STATE_PLACED, и это не означает, что ваш ордер будет успешно выполнен (статус ордера ORDER_STATE_FILLED или ORDER_STATE_PARTIAL). Конечный результат выполнения вашего торгового приказа зависит от текущего рынка, и ордер может быть отвергнут биржей (статус ORDER_STATE_REJECTED) по разным причинам.



Существует также и асинхронный вариант этой функции — OrderSendAsync(), которая работает намного быстрее чем OrderSend(), так как не дожидается отправки приказа в торговую систему биржи. Ответ на эту функцию отсылается сразу же, как только запрос отправлен терминалом MetaTrader 5 наружу. Это означает, что ваш торговый запрос прошел базовую проверку в самом терминале, и теперь отправлен на обработку в торговый сервер MetaTrader 5. Сколько времени займет постановка вашего приказа в очередь биржи и когда он будет исполнен или отвергнут — всё это зависит только от загруженности биржи и скорости вашего интернет-подключения.



Всё многообразие торговых операций описывается структурой MqlTradeRequest, содержащей описание торгового запроса. Поэтому единственные трудности с торговыми операциями могут заключаться только в правильном заполнении структуры MqlTradeRequest и обработке результата выполнения запроса.

В соответствии с правилами вашей торговой системы, вы можете совершить покупку или продажу по цене рынка (BUY или SELL), а можете поместить отложенный ордер на совершение покупки/продажи на некотором расстоянии от текущей цены рынка:

BUY STOP, SELL STOP — покупка или продажа при пробитии указанного уровня (хуже текущей цены). Ордера этого типа хранятся на торговом сервере MetaTrader 5 и отправляются на Московскую биржу в момент срабатывания условия в виде рыночной (фондовая и валютная секции) или лимитной (FORTS) заявки.



BUY LIMIT, SELL LIMIT — покупка или продажа при достижении указанного уровня (лучше текущей цены). Ордера этого типа сразу отправляются на Московскую биржу в виде лимитной заявки. Следует отметить, что на Московской бирже в лимитной заявке можно указывать уровень внутри спреда или даже с обратной стороны спреда. Таким образом ограничивается проскальзывание при совершении сделки.



BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT — установка ордера BUY LIMIT или SELL LIMIT при достижении указанной цены. Ордера этого типа хранятся на торговом сервере MetaTrader 5, и в момент срабатывания условия на Московскую биржу отправляется обычная лимитная заявка. Уровень открытия такой лимитной заявки может быть как выше, так и ниже цены срабатывания самого ордера.



Принцип использования ордеров BUY STOP, SELL STOP и BUY LIMIT, SELL LIMIT, а также способы выставления их прямо из стакана цен представлены на картинке ниже.



Кроме того, вам может понадобиться модифицировать или вовсе удалить отложенный ордер. Это также делается с помощью функций OrderSend()/OrderSendAsync(). Работа с открытой позицией тоже не представляет сложности, поскольку происходит в результате совершения всё тех же торговых операций.

В этой статье мы покажем, как легко и просто программировать покупки и продажи в MQL5, продемонстрируем, как работать с торговым счетом и свойствами символов. В этом нам помогут торговые классы Стандартной библиотеки.



Торговать на бирже с помощью роботов — это просто



Язык MQL5 изначально поддерживает все торговые возможности платформы MetaTrader 5: в нем множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. При этом не имеет значения, на каком рынке вы торгуете — фьючерсами, акциями, опционами и т.д.



Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать торговое событие и получить еще множество другой необходимой информации.

Для разработчиков торговых роботов важно понимать одно существенное обстоятельство: каждая торговая операция, будь то открытие позиции, установка StopLoss или TakeProfit, или закрытие позиции встречной сделкой — всегда состоит из множества транзакций, совершаемых на сервере MetaTrader 5 и на Московской бирже. Чтобы увидеть как это происходит, вы можете запустить на своем счете советника TradeTransactionListener.mql5, который просто слушает события TradeTransaction и выводит краткую информацию по ним:

#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit () { PrintFormat ( "LAST PING=%.f ms" , TerminalInfoInteger (TERMINAL_PING_LAST)/ 1000 .); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &trans, const MqlTradeRequest &request, const MqlTradeResult &result) { static int counter= 0 ; static uint lasttime= 0 ; uint time= GetTickCount (); if (time-lasttime> 1000 ) { counter= 0 ; if ( IS_DEBUG_MODE ) Print ( " Новая торговая операция" ); } lasttime=time; counter++; Print (counter, ". " , __FUNCTION__ ); ulong lastOrderID =trans.order; ENUM_ORDER_TYPE lastOrderType =trans.order_type; ENUM_ORDER_STATE lastOrderState=trans.order_state; string trans_symbol=trans.symbol; ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE trans_type=trans.type; switch (trans.type) { case TRADE_TRANSACTION_POSITION : { ulong pos_ID=trans.position; PrintFormat ( "MqlTradeTransaction: Position #%I64u %s modified: SL=%.5f TP=%.5f" , pos_ID,trans_symbol,trans.price_sl,trans.price_tp); } break ; case TRADE_TRANSACTION_REQUEST : PrintFormat ( "MqlTradeTransaction: TRADE_TRANSACTION_REQUEST" ); break ; case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD : { ulong lastDealID =trans.deal; ENUM_DEAL_TYPE lastDealType =trans.deal_type; double lastDealVolume=trans.volume; string Exchange_ticket= "" ; if ( HistoryDealSelect (lastDealID)) Exchange_ticket= HistoryDealGetString (lastDealID, DEAL_EXTERNAL_ID ); if (Exchange_ticket!= "" ) Exchange_ticket= StringFormat ( "(MOEX deal=%s)" ,Exchange_ticket); PrintFormat ( "MqlTradeTransaction: %s deal #%I64u %s %s %.2f lot %s" , EnumToString (trans_type), lastDealID, EnumToString (lastDealType),trans_symbol,lastDealVolume,Exchange_ticket); } break ; case TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD : { string Exchange_ticket= "" ; if (lastOrderState== ORDER_STATE_FILLED ) { if ( HistoryOrderSelect (lastOrderID)) Exchange_ticket= HistoryOrderGetString (lastOrderID, ORDER_EXTERNAL_ID ); if (Exchange_ticket!= "" ) Exchange_ticket= StringFormat ( "(MOEX ticket=%s)" ,Exchange_ticket); } PrintFormat ( "MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s %s" , EnumToString (trans_type), lastOrderID, EnumToString (lastOrderType),trans_symbol, EnumToString (lastOrderState),Exchange_ticket); } break ; default : { string Exchange_ticket= "" ; if (lastOrderState== ORDER_STATE_PLACED ) { if ( OrderSelect (lastOrderID)) Exchange_ticket= OrderGetString ( ORDER_EXTERNAL_ID ); if (Exchange_ticket!= "" ) Exchange_ticket= StringFormat ( "MOEX ticket=%s" ,Exchange_ticket); } PrintFormat ( "MqlTradeTransaction: %s order #%I64u %s %s %s" , EnumToString (trans_type), lastOrderID, EnumToString (lastOrderType), EnumToString (lastOrderState),Exchange_ticket); } break ; } ulong orderID_result=result.order; string retcode_result=GetRetcodeID(result.retcode); if (orderID_result!= 0 ) PrintFormat ( "MqlTradeResult: order #%d retcode=%s " ,orderID_result,retcode_result); } string GetRetcodeID( int retcode) { switch (retcode) { case 10004 : return ( "TRADE_RETCODE_REQUOTE" ); break ; case 10006 : return ( "TRADE_RETCODE_REJECT" ); break ; case 10007 : return ( "TRADE_RETCODE_CANCEL" ); break ; case 10008 : return ( "TRADE_RETCODE_PLACED" ); break ; case 10009 : return ( "TRADE_RETCODE_DONE" ); break ; case 10010 : return ( "TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL" ); break ; case 10011 : return ( "TRADE_RETCODE_ERROR" ); break ; case 10012 : return ( "TRADE_RETCODE_TIMEOUT" ); break ; case 10013 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID" ); break ; case 10014 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME" ); break ; case 10015 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE" ); break ; case 10016 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS" ); break ; case 10017 : return ( "TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED" ); break ; case 10018 : return ( "TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED" ); break ; case 10019 : return ( "TRADE_RETCODE_NO_MONEY" ); break ; case 10020 : return ( "TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED" ); break ; case 10021 : return ( "TRADE_RETCODE_PRICE_OFF" ); break ; case 10022 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION" ); break ; case 10023 : return ( "TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED" ); break ; case 10024 : return ( "TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS" ); break ; case 10025 : return ( "TRADE_RETCODE_NO_CHANGES" ); break ; case 10026 : return ( "TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT" ); break ; case 10027 : return ( "TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT" ); break ; case 10028 : return ( "TRADE_RETCODE_LOCKED" ); break ; case 10029 : return ( "TRADE_RETCODE_FROZEN" ); break ; case 10030 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_FILL" ); break ; case 10031 : return ( "TRADE_RETCODE_CONNECTION" ); break ; case 10032 : return ( "TRADE_RETCODE_ONLY_REAL" ); break ; case 10033 : return ( "TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS" ); break ; case 10034 : return ( "TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME" ); break ; case 10035 : return ( "TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER" ); break ; case 10036 : return ( "TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED" ); break ; default : return ( "TRADE_RETCODE_UNKNOWN=" + IntegerToString (retcode)); break ; } }

Пример работы этого "слушателя":



2016.06 . 09 14 : 51 : 19.763 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) LAST PING= 14 ms Покупка 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.856 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 1 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.856 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD order # 49118594 ORDER_TYPE_BUY ORDER_STATE_STARTED 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.859 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 2 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.859 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_REQUEST 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.859 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeResult : order # 49118594 retcode= TRADE_RETCODE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.859 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 3 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.859 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE order # 49118594 ORDER_TYPE_BUY ORDER_STATE_REQUEST_ADD 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.881 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 4 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.881 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE order # 49118594 ORDER_TYPE_BUY ORDER_STATE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.881 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 5 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.881 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE order # 49118594 ORDER_TYPE_BUY ORDER_STATE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.884 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 6 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.884 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD order # 49118594 ORDER_TYPE_BUY Si- 6.16 ORDER_STATE_FILLED (MOEX ticket= 3377179723 ) 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.884 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 7 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 24.885 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD deal # 6945344 DEAL_TYPE_BUY Si- 6.16 1.00 lot (MOEX deal= 185290434 ) Установка SL/TP 2016.06 . 09 14 : 51 : 50.872 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 1 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 50.872 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_REQUEST 2016.06 . 09 14 : 51 : 50.872 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 2 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 51 : 50.872 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : Position # 0 Si- 6.16 modified: SL= 62000.00000 TP= 67000.00000 Закрытие позиции (продажа) 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.063 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 1 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.063 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD order # 49118750 ORDER_TYPE_SELL ORDER_STATE_STARTED 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.067 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 2 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.067 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_REQUEST 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.067 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeResult : order # 49118750 retcode= TRADE_RETCODE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.067 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 3 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.067 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE order # 49118750 ORDER_TYPE_SELL ORDER_STATE_REQUEST_ADD 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.071 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 4 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.071 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE order # 49118750 ORDER_TYPE_SELL ORDER_STATE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.073 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 5 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.073 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD deal # 6945378 DEAL_TYPE_SELL Si- 6.16 1.00 lot (MOEX deal= 185290646 ) 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.075 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 6 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.075 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE order # 49118750 ORDER_TYPE_SELL ORDER_STATE_PLACED 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.077 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) 7 . OnTradeTransaction 2016.06 . 09 14 : 52 : 24.077 TradeTransactionListener (Si- 6.16 ,M15) MqlTradeTransaction : TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD order # 49118750 ORDER_TYPE_SELL Si- 6.16 ORDER_STATE_FILLED (MOEX ticket= 3377182821 )

Теперь пора приступить к рассмотрению примеров исходного кода.





Работа с торговым счетом

Для начала при запуске торгового робота необходимо получить информацию о торговом счете, на котором он будет торговать.



Для работы со счетом есть класс CAccountInfo, который разрабатывался специально для этих целей. Добавим в наш код подключение файла AccountInfo.mqh и объявим переменную этого класса account:

#include <Trade\AccountInfo.mqh> void OnStart () { CAccountInfo account; long login=account.Login(); Print ( "Login=" ,login); Print ( "Валюта счета: " ,account.Currency()); Print ( "Balance=" ,account.Balance(), " Profit=" ,account.Profit(), " Equity=" ,account.Equity()); Print ( "Тип счета: " ,account.TradeModeDescription()); if (account.TradeAllowed()) Print ( "Торговля на данном счете разрешена" ); else Print ( "Торговля на счете запрещена: возможно, вход был совершен по инвест-паролю" ); Print ( "Режим вычисления маржи: " ,account.MarginModeDescription()); if (account.TradeExpert()) Print ( "Автоматическая торговля на счете разрешена" ); else Print ( "Запрещена автоматическая торговля с помощью экспертов и скриптов" ); int orders_limit=account.LimitOrders(); if (orders_limit!= 0 ) Print ( "Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров: " ,orders_limit); Print (account.Company(), ": server " ,account.Server()); Print ( __FUNCTION__ , " completed" ); }

Как видно из приведенного кода, с помощью переменной account в функции OnInit() можно получить много полезной информации. Вы можете добавить этот код в своего эксперта, и вам будет гораздо проще разбирать логи при анализе его работы.

Результат запуска скрипта показан на картинке.









Получение с войств финансового инструмента



Информацию о счете мы получили, но для совершения торговых операций нужно знать еще свойства актива, по которому мы собираемся торговать. Для этого предназначен еще один удобный класс CSymbolInfo с большим количеством методов. Мы приведем в примере только небольшую их часть.

#include<Trade\SymbolInfo.mqh> void OnStart () { CSymbolInfo symbol_info; symbol_info.Name( _Symbol ); symbol_info. RefreshRates (); Print (symbol_info.Name(), " (" ,symbol_info.Description(), ")" , " Bid=" ,symbol_info. Bid (), " Ask=" ,symbol_info. Ask ()); Print ( "Digits=" ,symbol_info. Digits (), ", Point=" , DoubleToString (symbol_info. Point (),symbol_info. Digits ())); Print ( "Ограничения на торговые операции: " , EnumToString (symbol_info.TradeMode()), " (" ,symbol_info.TradeModeDescription(), ")" ); Print ( "Режим исполнения сделок: " , EnumToString (symbol_info.TradeExecution()), " (" ,symbol_info.TradeExecutionDescription(), ")" ); Print ( "Вычисление стоимости контракта: " , EnumToString (symbol_info.TradeCalcMode()), " (" ,symbol_info.TradeCalcModeDescription(), ")" ); Print ( "Размер стандартного контракта: " ,symbol_info.ContractSize()); Print ( "Начальная маржа для стандартного контракта: " ,symbol_info.MarginInitial(), " " ,symbol_info.CurrencyBase()); Print ( "Volume info: LotsMin=" ,symbol_info.LotsMin(), " LotsMax=" ,symbol_info.LotsMax(), " LotsStep=" ,symbol_info.LotsStep()); Print ( __FUNCTION__ , " completed" ); }

И на рисунке показаны свойства символа Si-6.16 из секции срочного рынка Московской биржи (FORTS). Теперь вы готовы перейти непосредственно к торговле.











Пограммирование торговых операций



Для отправки торговых приказов в языке MQL5 существует две функции — OrderSend() и OrderSendAsync(). На самом деле это две реализации одной функции. Если OrderSend() отправляет торговый запрос и ждет результата его выполнения, то асинхронная OrderSendAsync() просто выстреливает запрос и позволяет работать программе дальше, не дожидаясь ответа торгового сервера. Таким образом, торговать в MQL5 действительно просто, достаточно использовать только одну функцию для всех торговых операций



Обе функции получают в качестве первого параметра структуру MqlTradeRequest, которая содержит более десятка полей. Состав требуемых полей зависит от типа торговой операции, поэтому не все поля требуется заполнять. В случае неправильного значения или отсутствия обязательного поля запрос не пройдет проверку в самом терминале и просто не будет отправлен на сервер. При этом 5 полей требуют указания корректного значения из предопределенных перечислений.

Столь большое количество полей торгового запроса вызвано необходимостью описать множество свойств ордера, которые могут меняться в зависимости от политики исполнения, времени истечения и некоторых других параметров. Вам не понадобится заучивать все эти тонкости, просто используйте готовый класс CTrade. Вот так примерно может выглядеть использование этого класса в вашем торговом роботе:

#include<Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int OnInit () { int MagicNumber= 123456 ; trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); int deviation= 10 ; trade.SetDeviationInPoints(deviation); trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_RETURN ); trade.LogLevel( 1 ); trade.SetAsyncMode( true ); return ( 0 ); }

Для торговли на бирже, как правило, используется режим исполнения ORDER_FILLING_RETURN. Справка гласит:



Данный режим используется только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение": для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать. Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.

Пришло время посмотреть, как CTrade помогает в торговых операциях.

Покупка/продажа по текущей цене

Часто в торговых стратегиях необходимо совершить покупку или продажу по текущей цене прямо сейчас. CTrade знаком с такой ситуацией и просит лишь необходимый объем торговой операции. Все остальные параметры — цену открытия и название символа, уровни Stop Loss и Take Profit, комментарий к ордеру — можно не указывать.

if (!trade.Buy( 1 )) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

По умолчанию если имя инструмента не указано, CTrade будет использовать имя символа, на графике которого он запущен. Это очень удобно для простых стратегий. Для робота, который торгует сразу на нескольких инструментах, вам необходимо каждый раз явно указывать символ, по которому будет проводиться торговая операция.

if (!trade.Buy( 1 , "Si-6.16" )) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Можно указать все параметры ордера: уровни Stop Loss/Take Profit, цена открытия и комментарий.



double volume= 1 ; string symbol= " Si-6.16 " ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double bid= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double SL=bid- 100 *point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=bid+ 100 *point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); double open_price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); string comment= StringFormat ( "Buy %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (open_price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.Buy(volume,symbol,open_price,SL,TP,comment)) { Print ( "Метод Buy() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод Buy() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Напомним, MagicNumber и допустимое проскальзывание мы задали при инициализации экземпляра CTrade, поэтому они не требуются. Хотя их тоже можно задавать непосредственно перед каждой торговой операцией, если это необходимо.



Выставление лимитного ордера

Для отправки лимитного ордера используется соответствующий метод класса BuyLimit() или SellLimit(). Для большинства случаев может подойти укороченный вариант, когда указываются только цена открытия и объем. Цена открытия для BuyLimit должна быть ниже текущей цены, а для SellLimit должна быть выше. То есть эти ордера используются для входа в рынок по лучшей цене, например, в стратегиях с расчетом на отскок от уровня поддержки. При этом используется тот символ, на котором запущен эксперт:

string symbol= "Si-6.16" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price=ask- 100 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); if (!trade.BuyLimit( 1 ,price)) { Print ( "Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Можно использовать и более подробный вариант с указанием всех параметров: уровни SL/TP, время истечения, название инструмента и комментарий к ордеру.



double volume= 1 ; string symbol= "Si-6.16" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price=ask- 100 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); int SL_pips= 100 ; int TP_pips= 100 ; double SL=price-SL_pips*point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=price+TP_pips*point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); datetime expiration= TimeTradeServer ()+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); string comment= StringFormat ( "Buy Limit %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.BuyLimit(volume,price,symbol,SL,TP, ORDER_TIME_DAY ,expiration,comment)) { Print ( "Метод BuyLimit() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyLimit() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Во втором варианте необходимо правильно указать уровни SL и TP. Не забывайте, что для покупок уровень Take Profit должен быть выше цены открытия, а уровень Stop Loss — ниже цены открытия. Для ордеров SellLimit всё наоборот. Вы легко можете узнать о своей ошибке при тестировании эксперта на исторических данных, класс CTrade автоматически выводит в таких случаях сообщения (если вы сами не вызывали функцию LogLevel).



Выставление стопового ордера

Для отправки стопового ордера используются аналогичные методы BuyStop() и SellStop(). Цена открытия для Buy Stop должна быть выше текущей цены, а для SellStop — ниже. Стоповые ордера используются в стратегиях, которые входят на прорыве некоего уровня сопротивления, а также для ограничения убытков. Простой вариант:

string symbol= "RTS-6.16" ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price=ask+ 100 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); if (!trade.BuyStop( 1 ,price)) { Print ( "Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

И более подробный, когда нужно указать максимум параметров для отложенного ордера BuyStop:



double volume= 1 ; string symbol= " RTS-6.16 " ; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double price=ask +100 *point; price= NormalizeDouble (price,digits); int SL_pips= 100 ; int TP_pips= 100 ; double SL=price-SL_pips*point; SL= NormalizeDouble (SL,digits); double TP=price+TP_pips*point; TP= NormalizeDouble (TP,digits); datetime expiration= TimeTradeServer ()+ PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); string comment= StringFormat ( "Buy Stop %s %G lots at %s, SL=%s TP=%s" , symbol,volume, DoubleToString (price,digits), DoubleToString (SL,digits), DoubleToString (TP,digits)); if (!trade.BuyStop(volume,price,symbol,SL,TP, ORDER_TIME_DAY ,expiration,comment)) { Print ( "Метод BuyStop() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод BuyStop() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Для отправки ордера SellStop применяется соответствующий метод класса CTrade, главное — правильно указывать цены.



Работа с позицией

Вы можете вместо использования методов Buy() и Sell() пользоваться методами для открытия позиции. Правда, в этом случае придется указать больше деталей:



int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double SL= NormalizeDouble (price- 100 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 100 *point,digits); string comment= "Buy " + _Symbol + " 1 at " + DoubleToString (price,digits); if (!trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , 1 ,price,SL,TP,comment)) { Print ( "Метод PositionOpen() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionOpen() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Для закрытия позиции достаточно указать имя инструмента, остальное класс CTrade сделает сам.



if (!trade.PositionClose( _Symbol )) { Print ( "Метод PositionClose() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionClose() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

У открытой позиции можно изменять уровни StopLoss и TakeProfit. Это делается с помощью метода ModifyPosition().

int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double price= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double SL= NormalizeDouble (price- 100 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 100 *point,digits); if (!trade.PositionModify( _Symbol ,SL,TP)) { Print ( "Метод PositionModify() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод PositionModify() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Модификация и удаление ордера

Для изменения параметров отложенного ордера в классе CTrade предусмотрен метод OrderModify(), которому необходимо передать все требуемые параметры.



if (! OrderSelect (ticket)) { Print ( "Ордер #" ,ticket, " не найден" ); return ; } string symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); double point= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double price= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double SL= NormalizeDouble (price- 200 *point,digits); double TP= NormalizeDouble (price+ 200 *point,digits); if (!trade. OrderModify (ticket,price,SL,TP, ORDER_TIME_DAY , 0 )) { Print ( "Метод OrderModify() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод OrderModify() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

Вам необходимо получить тикет ордера, который необходимо изменить, и, в зависимости от его типа, указать правильные уровни StopLoss и TakeProfit. Кроме того, новая цена открытия должна быть также корректной по отношению к текущей цене.

Для удаления отложенного ордера достаточно знать его тикет:



if (! OrderSelect (ticket)) { Print ( "Ордер #" ,ticket, " не найден" ); return ; } if (!trade. OrderDelete (ticket)) { Print ( "Метод OrderDelete() потерпел неудачу. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), ". Описание кода: " ,trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print ( "Метод OrderDelete() выполнен успешно. Код возврата=" ,trade.ResultRetcode(), " (" ,trade.ResultRetcodeDescription(), ")" ); }

В классе также есть универсальный метод OrderOpen(), который может выставлять отложенные ордера любого типа. В отличие от специализированных методов BuyLimit, BuyStop, SellLimit и SellStop, он требует указывать больше обязательных параметров. Возможно, кому-то он покажется более удобным.



Что еще посмотреть в торговых классах



В этой статье мы показали простые приемы для программирования торговых операций покупки и продажи, а также работу с отложенными ордерами. Но в разделе Торговые классы есть еще несколько удобных помощников для разработчиков роботов на MQL5:



COrderInfo — для работы с ордерами;



CHistoryOrderInfo — для работы с отработанными ордерами, попавшими в историю торговли;



CPositionInfo — для работы с позициями;



CDealInfo — для работы со сделками;

CTerminalInfo — для получения информации о самом терминале.



С помощью этих классов вы можете сосредоточиться только на торговой стороне вашей стратегии, сведя все технические вопросы к минимуму. Кроме того, класс CTrade можно использовать для изучения торговых запросов, например, под отладкой. И со временем вы можете создать на его основе собственные классы, в которых реализуете необходимую вам логику по обработке результатов выполнения торгового запроса.



Начните свой путь в алготрейдинг с простых скриптов



Предложенные в статье способы по разработке торговых роботов на MQL5 предназначены, в первую очередь, для новичков, хотя многие опытные разработчики также могут найти для себя что-то новое и полезное. Начните с выполнения простых скриптов из этой статьи, и вы поймете, что создать торгового робота гораздо проще, чем вы думали.

Для тех же, кто решил пойти дальше, предлагаем еще две статьи на эту тему:

