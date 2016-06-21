Графические интерфейсы VIII: Элемент "Календарь" (Глава 1)

Содержание





Введение

О том, для чего предназначена эта библиотека, более подробно можно прочитать в первой статье серии: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В восьмой части серии мы рассмотрим сложные составные элементы управления:

Статический и выпадающий календарь

Древовидный список

Файловый навигатор

В этой статье мы рассмотрим классы для создания статического и выпадающего календаря, а также структуру (struct) CDateTime из стандартной библиотеки для работы с датами и временем, которую будем использовать в своих разработках.

Элемент "Календарь"

Календарь — циклическая система исчисления времени в табличном представлении. В графическом интерфейсе должны присутствовать управляющие элементы, чтобы было удобно выбирать нужную дату в календаре. Кроме собственных методов взаимодействия с пользователем, в класс календаря могут быть подключены и другие элементы управления библиотеки. К примеру, мы подключим сюда классы для создания (1) комбо-бокса, (2) поля ввода и (3) кнопки.

Перечислим все составные части элемента «Календарь».

Фон Кнопки для перехода к предыдущему и следующему месяцу Элемент «комбо-бокс» со списком месяцев Поле для ввода года Массив текстовых меток с сокращёнными названиями дней недели Разделительная линия Двухмерный массив текстовых меток с днями месяца Кнопка для быстрого перехода к текущей дате

Рис. 1. Составные части элемента «Календарь».





Допустим, в разрабатываемом MQL-приложении нужно выбрать диапазон дат, а для этого — указать начальную и конечную дату. Для выбора дня достаточно нажать на один из пунктов таблицы дней месяца. Для выбора месяца будет представлено несколько возможностей: (1) кнопка для перехода к предыдущему месяцу, (2) кнопка для перехода к следующему месяцу и (3) комбо-бокс со списком всех месяцев года. Указать год можно в поле ввода, введя значение вручную или воспользовавшись переключателями элемента. Чтобы быстро перейти к текущей дате, достаточно будет нажать на кнопку «Today: YYYY.MM.DD» в нижней части календаря.

Рассмотрим подробнее, как устроена структура CDateTime для работы с датами и временем.

Описание структуры CDateTime

Файл DateTime.mqh со структурой CDateTime находится в директориях торговых терминалов MetaTrader:

MetaTrader 4: <каталог данных>\MQL4\Include\Tools

MetaTrader 5: <каталог данных>\MQL5\Include\Tools

Структура CDateTime — производная (расширение) от базовой системной структуры даты и времени MqlDateTime, которая, в свою очередь, содержит в себе восемь полей типа int (примеры по использованию смотрите в документации по языку MQL):

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };

Краткое описание методов структуры CDateTime без демонстрации кода можно также посмотреть в локальном справочнике (F1), в разделе Справочник/Стандартная библиотека/Классы для создания панелей и диалогов/CDateTime. При работе с этой структурой нужно помнить, что нумерация месяцев начинается с единицы (1), а нумерация недель – с нуля (0).

С кодом методов структуры CDateTime можно ознакомиться самостоятельно, открыв файл DateTime.mqh.

Разработка класса CCalendar

Создаём файл Calendar.mqh и сразу подключаем его к файлу WndContainer.mqh, как и все элементы разрабатываемой библиотеки.

#include "Calendar.mqh"

В файле Calendar.mqh создаём класс CCalendar со стандартными для всех элементов библиотеки методами, а также подключим файлы, необходимые здесь для разработки элемента:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SpinEdit.mqh" #include "ComboBox.mqh" #include "IconButton.mqh" #include <Tools\DateTime.mqh> class CCalendar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CCalendar( void ); ~CCalendar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} };

Так же, как и у других элементов интерфейса библиотеки, нужна возможность настраивать внешний вид календаря. Перечислим свойства, относящиеся к внешнему виду, которые будут доступны для настройки пользователем.

Цвет фона

Цвет рамки фона

Цвета пунктов календаря (дней месяца) в разных состояниях

Цвета рамок пунктов календаря в разных состояниях

Цвета текста пунктов календаря в разных состояниях

Цвет разделительной линии

Ярлыки кнопок (в активном/заблокированном состоянии) для перехода к предыдущему/следующему месяцу

В листинге кода ниже показаны названия полей и методов класса CCalendar для установки свойств внешнего вида календаря перед его созданием:

class CCalendar : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_border_color; color m_item_back_color; color m_item_back_color_off; color m_item_back_color_hover; color m_item_back_color_selected; color m_item_border_color; color m_item_border_color_hover; color m_item_border_color_selected; color m_item_text_color; color m_item_text_color_off; color m_item_text_color_hover; color m_sepline_color; string m_left_arrow_file_on; string m_left_arrow_file_off; string m_right_arrow_file_on; string m_right_arrow_file_off; public : void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void SeparateLineColor( const color clr) { m_sepline_color=clr; } void ItemBackColor( const color clr) { m_item_back_color=clr; } void ItemBackColorOff( const color clr) { m_item_back_color_off=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_back_color_hover=clr; } void ItemBackColorSelected( const color clr) { m_item_back_color_selected=clr; } void ItemBorderColor( const color clr) { m_item_border_color=clr; } void ItemBorderColorHover( const color clr) { m_item_border_color_hover=clr; } void ItemBorderColorSelected( const color clr) { m_item_border_color_selected=clr; } void ItemTextColor( const color clr) { m_item_text_color=clr; } void ItemTextColorOff( const color clr) { m_item_text_color_off=clr; } void ItemTextColorHover( const color clr) { m_item_text_color_hover=clr; } void LeftArrowFileOn( const string file_path) { m_left_arrow_file_on=file_path; } void LeftArrowFileOff( const string file_path) { m_left_arrow_file_off=file_path; } void RightArrowFileOn( const string file_path) { m_right_arrow_file_on=file_path; } void RightArrowFileOff( const string file_path) { m_right_arrow_file_off=file_path; } };

Для создания календаря понадобятся девять приватных (private) методов и один публичный (public). Для отображения дней недели и дней месяца понадобятся статические массивы объектов типа CEdit.

Таблица дней месяца будет состоять из 42 пунктов. Этого достаточно, чтобы уместить максимальное количество дней месяца, которое равно тридцати одному дню, с учётом максимального смещения первого числа месяца в таблице, когда оно выпадает на воскресенье (в данной реализации воскресенье — седьмой день недели).

class CCalendar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CBmpLabel m_month_dec; CBmpLabel m_month_inc; CComboBox m_months; CSpinEdit m_years; CEdit m_days_week[ 7 ]; CRectLabel m_sep_line; CEdit m_days[ 42 ]; CIconButton m_button_today; public : bool CreateCalendar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateMonthLeftArrow( void ); bool CreateMonthRightArrow( void ); bool CreateMonthsList( void ); bool CreateYearsSpinEdit( void ); bool CreateDaysWeek( void ); bool CreateSeparateLine( void ); bool CreateDaysMonth( void ); bool CreateButtonToday( void ); };

В случаях, когда календарь будет частью какого-то другого элемента, может понадобится доступ к элементам, из которых состоит календарь. Поэтому добавим в класс методы, которые возвращают указатели на элементы, перечисленные в нижеследующем списке.



Комбо-бокс ( CComboBox )

) Список комбо-бокса ( CListView )

) Вертикальная полоса прокрутки списка ( CScrollV )

) Поле ввода ( CSpinEdit )

) Кнопка (CIconButton)

class CCalendar : public CElement { public : CComboBox *GetComboBoxPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_months)); } CListView *GetListViewPointer( void ) { return (m_months.GetListViewPointer()); } CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (m_months.GetScrollVPointer()); } CSpinEdit *GetSpinEditPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_years)); } CIconButton *GetIconButtonPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_button_today)); } };

Для работы с датой и временем нам понадобятся три экземпляра структуры CDateTime.

Для взаимодействия с пользователем. Это та дата, которую пользователь выбирает (выделяет в календаре) сам.

Текущая или локальная на компьютере пользователя дата. Эта дата всегда будет отдельно выделена в календаре.

Экземпляр для расчётов и проверок. Будет использоваться как счётчик во многих методах класса CCalendar.

class CCalendar : public CElement { private : CDateTime m_date; CDateTime m_today; CDateTime m_temp_date; };

Первоначальная инициализация структур времени будет осуществляться в конструкторе класса CCalendar. В структуры экземпляров m_date и m_today установим локальное время на компьютере пользователя (отмечено жёлтым маркером в листинге кода ниже).

CCalendar::CCalendar( void ) : m_area_color( clrWhite ), m_area_border_color( clrSilver ), m_sepline_color( clrBlack ), m_item_back_color( clrWhite ), m_item_back_color_off( clrWhite ), m_item_back_color_hover( C'235,245,255' ), m_item_back_color_selected( C'193,218,255' ), m_item_border_color( clrWhite ), m_item_border_color_hover( C'160,220,255' ), m_item_border_color_selected( C'85,170,255' ), m_item_text_color( clrBlack ), m_item_text_color_off( C'200,200,200' ), m_item_text_color_hover( C'0,102,204' ), m_left_arrow_file_on( "" ), m_left_arrow_file_off( "" ), m_right_arrow_file_on( "" ), m_right_arrow_file_off( "" ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; m_button_zorder = 2 ; m_date.DateTime(:: TimeLocal ()); m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); }

Сразу после установки календаря нужно установить значения текущего месяца и года в пункты таблицы (дни месяца). Для этого нам понадобятся четыре метода.



1. Метод CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth(), с помощью которого можно определить разницу (в днях) от первого пункта таблицы календаря до пункта первого дня текущего месяца. В начале этого метода формируем дату в строковом формате с первым числом текущего года и месяца. Затем, преобразовывая строку в формат datetime, устанавливаем дату в структуру для расчётов. Далее, если результат вычитания единицы от текущего номера недели больше либо равен нулю, то устанавливаем вернуть результат, но если меньше нуля (-1) – вернуть значение 6. В конце метода производится смещение назад на полученную разницу (количество дней).

class CCalendar : public CElement { private : int OffsetFirstDayOfMonth( void ); }; int CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth( void ) { string date= string (m_date.year)+ "." + string (m_date.mon)+ "." + string ( 1 ); m_temp_date.DateTime(:: StringToTime (date)); int diff=(m_temp_date.day_of_week- 1 >= 0 ) ? m_temp_date.day_of_week- 1 : 6 ; m_temp_date.DayDec(diff); return (diff); }

2. Метод CCalendar::SetCalendar(). В этом методе будет осуществляться заполнение пунктов таблицы для выбранного года и месяца. В самом начале вызывается метод CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth(). Затем в цикле проходим по всем пунктам таблицы, устанавливая в каждый пункт номер дня из структуры для расчётов (m_temp_date.day), ведь именно в неё в методе CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth() была установлена дата, от которой нужно вести счёт. В конце метода осуществляется переход к следующему дню календаря.

Class CCalendar : public CElement { private : void SetCalendar( void ); }; void CCalendar::SetCalendar( void ) { int diff=OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { m_days[i].Description( string (m_temp_date.day)); m_temp_date.DayInc(); } }

3. Метод CCalendar::HighlightDate() будет использоваться для подсветки текущей даты (локальная дата на компьютере пользователя) и выбранного пользователем дня в таблице календаря. Здесь также сначала в структуру для расчётов (m_temp_date) устанавливается дата для первого пункта таблицы. Затем в цикле для всех пунктов определяется цвет (1) фона, (2) рамки фона и (3) отображаемого текста (см. листинг кода ниже).

Class CCalendar : public CElement { private : void HighlightDate( void ); }; void CCalendar::HighlightDate( void ) { OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { if (m_temp_date.mon==m_date.mon && m_temp_date.day==m_date.day) { m_days[i].Color(m_item_text_color); m_days[i].BackColor(m_item_back_color_selected); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color_selected); m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_temp_date.year==m_today.year && m_temp_date.mon==m_today.mon && m_temp_date.day==m_today.day) { m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_text_color_hover); m_days[i].Color(m_item_text_color_hover); m_temp_date.DayInc(); continue ; } m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color : m_item_text_color_off); m_temp_date.DayInc(); } }

4. Метод CCalendar::UpdateCalendar() будет использоваться во всех методах, предназначенных для взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом календаря. Здесь последовательно вызываются методы CCalendar::SetCalendar() и CCalendar::HighlightDate(), которые были рассмотрены выше. После этого в поле ввода и комбо-бокс календаря устанавливаются год и месяц. Обратите внимание, что для выбора нужного пункта в списке комбо-бокса нужно от месяца вычесть единицу, так как в структурах даты и времени перечисление месяцев начинается с единицы, а нумерация пунктов в списках библиотеки (CListView) – с нуля.

Class CCalendar : public CElement { public : void UpdateCalendar( void ); }; void CCalendar::UpdateCalendar( void ) { SetCalendar(); HighlightDate(); m_years.ChangeValue(m_date.year); m_months.SelectedItemByIndex( m_date.mon- 1 ); }

Изменение цвета пунктов-дней месяца в таблице календаря при наведении курсора мыши будет обеспечено методом CCalendar::ChangeObjectsColor(), в который нужно передать координаты курсора (x, y). Перед тем, как начать цикл с перебором всех пунктов, определяется, насколько смещён пункт с первым днём месяца от первого пункта таблицы, для установки начального значения счётчика (структура m_temp_date). Затем в цикле выделенный день и текущая (локальная на компьютере пользователя) дата пропускаются, а на остальных проверяется фокус курсора мыши. При изменении цвета учитывается, к какому месяцу относится день.

Class CCalendar : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( const int x, const int y); }; void CCalendar::ChangeObjectsColor( const int x, const int y) { OffsetFirstDayOfMonth(); int items_total=:: ArraySize (m_days); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_temp_date.mon==m_date.mon && m_temp_date.day==m_date.day) { m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_temp_date.year==m_today.year && m_temp_date.mon==m_today.mon && m_temp_date.day==m_today.day) { m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (x>m_days[i].X() && x<m_days[i].X2() && y>m_days[i].Y() && y<m_days[i].Y2()) { m_days[i].BackColor(m_item_back_color_hover); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color_hover); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color_hover : m_item_text_color_off); } else { m_days[i].BackColor(m_item_back_color); m_days[i].BorderColor(m_item_border_color); m_days[i].Color((m_temp_date.mon==m_date.mon)? m_item_text_color : m_item_text_color_off); } m_temp_date.DayInc(); } }

Нужна возможность выбирать дату в календаре программно, а также получать выбранную пользователем дату и текущую дату (сегодня). Для этого добавим в класс публичные (public) методы CCalendar::SelectedDate() и CCalendar::Today().

Class CCalendar : public CElement { public : void SelectedDate( const datetime date); datetime SelectedDate( void ) { return (m_date.DateTime()); } datetime Today( void ) { return (m_today.DateTime()); } }; void CCalendar::SelectedDate( const datetime date) { m_date.DateTime(date); UpdateCalendar(); }

Допустим, в календаре выбрана дата 29 февраля 2016 года (2016.02.29) и пользователь в поле ввода ввёл (или установил с помощью переключателя инкремента) год 2017. В 2017 году в феврале 28 дней. Какой день должен быть выделен в таблице календаря в этом случае? Обычно в таких случаях в календарях различных графических интерфейсов выделяется ближайший, то есть последний день месяца. В данном случае это 28 февраля 2017 года. Сделаем так же. Для этого добавим в класс метод CCalendar::CorrectingSelectedDay() для подобной корректировки. Код этого метода состоит всего из пары строчек. В структуре CDateTime уже есть метод для получения количества дней в месяце с учётом високосного года — CDateTime::DaysInMonth(). Поэтому достаточно сравнить текущий день месяца с количеством дней в текущем месяце и если окажется, что количество дней больше, чем выделенное в календаре число – заменить его.

Class CCalendar : public CElement { private : void CorrectingSelectedDay( void ); }; void CCalendar::CorrectingSelectedDay( void ) { if (m_date.day>m_date.DaysInMonth()) m_date.day=m_date.DaysInMonth(); }

Обработчики событий календаря

Теперь рассмотрим обработчики событий календаря. Всего будет восемь приватных (private) методов для обработки событий из списка, представленного ниже.



Нажатие на кнопке перехода к предыдущему месяцу

Нажатие на кнопке перехода к следующему месяцу

Выбор месяца в выпадающем списке комбо-бокса

Ввод значения в поле ввода года

Нажатие на кнопке перехода к следующему году

Нажатие на кнопке перехода к предыдущему году

Нажатие на дне месяца



Нажатие на кнопке перехода к текущей дате

Каждое действие из списка выше влечёт за собой изменения в календаре. Далее разберём по порядку код этих методов.

Для работы с календарём нам понадобится новый идентификатор пользовательского события - ON_CHANGE_DATE, который будем использовать для отправки сообщения о том, что дата в календаре была изменена пользователем. Кроме этого, добавим ещё один идентификатор для работы с комбо-боксом — ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON, чтобы определять нажатие на кнопке этого элемента.

#define ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON ( 21 ) #define ON_CHANGE_DATE ( 22 )

Отправка сообщения с идентификатором ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON должна осуществляться из метода OnClickButton() класса CComboBox. Добавим отправку сообщения в этот метод (см. листинг кода ниже):

bool CComboBox::OnClickButton( const string clicked_object) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ( false ); if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); ChangeComboBoxListState(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON,CElement::Id(), 0 , "" ); return ( true ); }

В классе CCalendar отслеживание пользовательского события с идентификатором ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON понадобится для управления состоянием элементов (CSpinEdit и CIconButton), которые являются частью календаря (см. листинг кода ниже):

void CCalendar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_BUTTON) { if (lparam!=CElement::Id()) return ; m_years.SpinEditState(!m_months.GetListViewPointer().IsVisible()); m_button_today.ButtonState(!m_months.GetListViewPointer().IsVisible()); } }

В графических интерфейсах различных систем, например, в операционной системе Windows 7, переход к предыдущему/следующему месяцу посредством нажатия кнопок-стрелок вправо/влево приводит к тому, что выделяется первый день месяца, причем независимо от того, какой день был до этого выбран пользователем в таблице календаря. Реализуем такое же поведение в календаре разрабатываемой библиотеки. Для перехода к предыдущему/следующему месяцу будут использоваться методы CCalendar::OnClickMonthDec() и CCalendar::OnClickMonthInc(). Код этих методов очень похож, поэтому для примера приведём описание только одного из них, то есть, обработку нажатия кнопки для перехода к предыдущему месяцу.

В начале метода производится проверка на имя графического объекта, на который нажал пользователь. Затем, в случае, если текущий год в календаре равен минимальному установленному и текущий месяц «Январь» (то есть, мы дошли до минимального ограничения), то кратковременно подсветим текст в поле ввода и выйдем из метода.

Если же мы ещё не дошли до минимального ограничения, то происходит следующее.



Устанавливаем для кнопки состояние On .

. Переходим к предыдущему месяцу.

Устанавливаем первое число месяца.

Сбрасываем время на начало суток ( 00:00:00 ). Для этого добавим в класс метод CCalendar::ResetTime () .

). Для этого добавим в класс . Обновляем календарь для отображения последних изменений.

Отправляем сообщение с (1) идентификатором графика, (2) идентификатором события ON_CHANGE_DATE, (3) идентификатором элемента и (4) установленной датой. Сообщение с такими же параметрами будет отправляться и из других методов-обработчиков событий календаря.

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickMonthDec( const string clicked_object); bool OnClickMonthInc( const string clicked_object); void ResetTime( void ); }; bool CCalendar::OnClickMonthDec( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,m_month_dec.Name(), 0 )< 0 ) return ( false ); if (m_date.year==m_years.MinValue() && m_date.mon== 1 ) { m_years.HighlightLimit(); return ( true ); } m_month_dec.State( true ); m_date.MonDec(); m_date.day= 1 ; ResetTime(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); } void CCalendar::ResetTime( void ) { m_date.hour = 0 ; m_date.min = 0 ; m_date.sec = 0 ; }

Код в методе CCalendar::OnClickMonthInc() почти такой же. Отличие состоит только в том, что в проверке на ограничение проверяется выход за максимальный установленный в свойствах календаря год и последний месяц в году (декабрь).

Обработка выбора месяца в списке осуществляется с помощью метода CCalendar::OnClickMonthList() по приходу события с идентификатором ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM (см. листинг кода ниже). В главном обработчике в этот метод передаётся long-параметр, в котором содержится идентификатор элемента. Если идентификаторы не совпадают, то программа выйдет из метода. Так как выбор пункта в списке приводит к его закрытию, то нужно разблокировать ранее заблокированные элементы (поле ввода и кнопка) календаря. Затем устанавливаем выбранный месяц в структуру даты и времени и в случае необходимости корректируем выделенный день по количеству дней месяца. Осталось только установить время на начало суток, отобразить последние внесённые изменения в календаре и отправить в поток событий сообщение о том, что дата в календаре изменилась.

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickMonthList( const long id); }; bool CCalendar::OnClickMonthList( const long id) { if (id!=CElement::Id()) return ( false ); m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); int month=m_months.GetListViewPointer().SelectedItemIndex()+ 1 ; m_date.Mon(month); CorrectingSelectedDay(); ResetTime(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

Для обработки ввода значения в поле ввода года предназначен метод CCalendar::OnEndEnterYear(). В начале этого метода стоит проверка на имя объекта типа OBJ_EDIT, в который был осуществлён ввод нового значения. Далее — ещё одна проверка на то, было ли изменено значение. Если имя поля ввода не принадлежит этому календарю или значение не изменилось, то программа выходит из метода. Если же первые две проверки пройдены, то далее введённое значение корректируется в случае выхода за установленные ограничения. Следующая корректировка исправляет выделенную пользователем дату, если число дня месяца больше количества дней в этом месяце. После этого можно установить дату в рабочую структуру даты и времени, отобразить в календаре внесённые изменения и отправить сообщение о том, что дата в этом календаре была изменена. Код метода CCalendar::OnEndEnterYear() можно подробнее изучить в листинге ниже:

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnEndEnterYear( const string edited_object); }; bool CCalendar::OnEndEnterYear( const string edited_object) { if (::StringFind(edited_object,m_years.Object( 2 ).Name(), 0 )< 0 ) return ( false ); string value =m_years.Object( 2 ).Description(); if (m_date.year==( int ) value ) return ( false ); if (( int ) value <m_years.MinValue()) { value =( string ) int (m_years.MinValue()); m_years.HighlightLimit(); } if (( int ) value >m_years.MaxValue()) { value =( string ) int (m_years.MaxValue()); m_years.HighlightLimit(); } string year = value ; string month = string (m_date.mon); string day = string ( 1 ); m_temp_date.DateTime(::StringToTime(year+ "." +month+ "." +day)); if (m_date.day>m_temp_date.DaysInMonth()) m_date.day=m_temp_date.DaysInMonth(); m_date.DateTime(::StringToTime(year+ "." +month+ "." + string (m_date.day))); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

Методы для обработки нажатия на кнопках перехода к следующему/предыдущему годам называются CCalendar::OnClickYearInc() и CCalendar::OnClickYearDec(). Приведём здесь код только одного из них, так как они практически идентичны, кроме условия с проверкой на достижение ограничения. В самом начале проверяется текущее состояние списка для выбора месяца. Если он открыт, закроем его. Далее, если идентификаторы элементов не совпадают, программа выходит отсюда. Затем следует основное условие методов, где по условию осуществляется один шаг вперёд для CCalendar::OnClickYearInc() или один шаг назад для CCalendar::OnClickYearDec(). После этого в случае необходимости (1) осуществляется корректировка выделенного дня по количеству дней в месяце, (2) в календаре отображаются последние изменения и (3) отправляется сообщение о том, что дата в календаре была изменена.

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickYearInc( const long id); bool OnClickYearDec( const long id); }; bool CCalendar::OnClickYearInc( const long id) { if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) m_months.ChangeComboBoxListState(); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if (m_date.year<m_years.MaxValue()) m_date.YearInc(); CorrectingSelectedDay(); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

Теперь рассмотрим метод CCalendar::OnClickDayOfMonth() для обработки нажатия на дне месяца в таблице календаря.

Как уже ранее упоминалось, таблица календаря состоит из 42 пунктов. Поэтому, в зависимости от того, на какой пункт будет приходиться первое число текущего месяца, иногда будет получаться так, что в таблице будут дни предыдущего и следующего месяцев. В случаях, когда пользователь будет нажимать на день, который относится не к текущему месяцу, будет осуществляться переключение на тот месяц, которому принадлежит этот день.

В начале метода нужно пройти проверку на принадлежность объекта к пункту таблицы календаря, а также сверить идентификаторы элемента. Идентификатор извлекается из имени объекта с помощью метода CCalendar::IdFromObjectName(), который уже рассматривался ранее на примере других элементов библиотеки. Если первые две проверки пройдены, то далее с помощью метода CCalendar::OffsetFirstDayOfMonth() определяется разница от первого пункта таблицы календаря до пункта первого дня текущего месяца. После вызова этого метода счётчик m_temp_date готов к работе, и далее в цикле программа пройдёт по всем пунктам с целью поиска пункта, на который нажал пользователь.

Рассмотрим подробнее, какая логика содержится в этом цикле. Возможно, что даты в первых пунктах относятся к году раньше, чем установленный в системе минимум (1970 год). Если это так, то подсветим значение в поле ввода лет и сразу перейдём к следующему пункту, так как за установленные ограничения пользователю запрещено переходить. Если же пункт оказался в доступной зоне и нажатие было осуществлено на нём, то (1) в рабочей структуре (m_date) сохраняется дата, (2) в календаре отображаются последние изменения, (3) цикл прерывается и (4) в конце метода отправляется сообщение о том, что дата в календаре была изменена.

Если же не исполнилось ни одно из первых двух условий в цикле, то счётчик структуры для расчётов (m_temp_date) увеличивается на один день, после чего проверяется выход за установленный в системе календаря максимум. Если максимум всё ещё не достигнут, программа переходит к следующему пункту. После достижения максимума вызывается подсветка значения в поле ввода лет, и программа выходит из метода.

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickDayOfMonth( const string clicked_object); }; bool CCalendar::OnClickDayOfMonth( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_calendar_day_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); OffsetFirstDayOfMonth(); for ( int i= 0 ; i< 42 ; i++) { if (m_temp_date.DateTime()< datetime ( D'01.01.1970' )) { if (m_days[i].Name()==clicked_object) { m_years.HighlightLimit(); return ( false ); } m_temp_date.DayInc(); continue ; } if (m_days[i].Name()==clicked_object) { m_date.DateTime(m_temp_date.DateTime()); UpdateCalendar(); break ; } m_temp_date.DayInc(); if (m_temp_date.year>m_years.MaxValue()) { m_years.HighlightLimit(); return ( false ); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

Осталось рассмотреть последний метод-обработчик событий календаря — CCalendar::OnClickTodayButton(), который предназначен для обработки нажатия на кнопке перехода к текущей дате. Из главного обработчика событий в этот метод передаётся long-параметр (идентификатор элемента). В начале метода осуществляется закрытие списка, если он сейчас открыт. Затем сверяются идентификаторы. Если идентификаторы совпадают, устанавливаем локальную (на компьютере пользователя) дату и время в рабочую структуру. Затем календарь обновляется для отображения последних изменений, и в конце метода отправляется сообщение о том, что дата в этом календаре изменилась.

Class CCalendar : public CElement { private : bool OnClickTodayButton( const long id); }; bool CCalendar::OnClickTodayButton( const long id) { if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) m_months.ChangeComboBoxListState(); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); m_date.DateTime(:: TimeLocal ()); UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); return ( true ); }

В главном обработчике событий календаря CCalendar::OnEvent() получилось восемь блоков кода (один уже был приведён в самом начале этого раздела). Перечислим их.



Обработка событий перемещения курсора мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE). Отслеживание курсора мыши осуществляется только тогда, когда элемент не скрыт, а также в случаях, когда элемент выпадающий и форма при этом не заблокирована. Программа выходит из этого блока также тогда, когда список месяцев активен (открыт). Если же список скрыт и левая кнопка мыши нажата, активируются заблокированные ранее (в момент открытия списка) элементы календаря, если хотя бы один из них ещё заблокирован. В самом конце в метод CCalendar::ChangeObjectsColor() передаются координаты курсора мыши для изменения цвета пунктов таблицы календаря.

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_month_dec.MouseFocus(x>m_month_dec.X() && x<m_month_dec.X2() && y>m_month_dec.Y() && y<m_month_dec.Y2()); m_month_inc.MouseFocus(x>m_month_inc.X() && x<m_month_inc.X2() && y>m_month_inc.Y() && y<m_month_inc.Y2()); if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) return ; else if (m_mouse_state) { if (!m_button_today.ButtonState()) { m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); } } ChangeObjectsColor(x,y); return ; }

Обработка события нажатия левой кнопки мыши на объекте (CHARTEVENT_OBJECT_CLICK). Это происходит после нажатия на каком-либо объекте календаря. Затем, если установлен флаг на зажатую левую кнопку мыши, активируются элементы календаря (поле ввода и кнопка). Далее проверяется, на каком именно элементе был осуществлено нажатие. Для этого используются ранее рассмотренные в этой статье методы: CCalendar::OnClickMonthDec(), CCalendar::OnClickMonthInc() и CCalendar::OnClickDayOfMonth().

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) return ; if (m_mouse_state) { m_years.SpinEditState( true ); m_button_today.ButtonState( true ); } if (OnClickMonthDec(sparam)) return ; if (OnClickMonthInc(sparam)) return ; if (OnClickDayOfMonth(sparam)) return ; }

Обработка события нажатия на пункте списка комбо-бокса (ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM). Для обработки этого события используется метод CCalendar::OnClickMonthList().

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (!OnClickMonthList(lparam)) return ; return ; }

Обработка события нажатия на кнопках инкремента/декремента (ON_CLICK_INC/ON_CLICK_DEC). Для обработки этих событий оформлены два отдельных блока кода для вызова методов: CCalendar::OnClickYearInc() и CCalendar::OnClickYearDec() .

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC) { if (!OnClickYearInc(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC) { if (!OnClickYearDec(lparam)) return ; return ; }

Обработка события ввода значения в поле ввода (CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT). Ввод значения в поле ввода лет календаря приведёт программу в этот блок кода для вызова метода CCalendar::OnEndEnterYear().

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { if (OnEndEnterYear(sparam)) return ; return ; }

Обработка события нажатия на кнопке (ON_CLICK_BUTTON). В этом блоке кода с помощью метода CCalendar::OnClickTodayButton() обрабатывается нажатие на кнопку, предназначенную для перехода на текущую дату (локальная дата на компьютере пользователя):

if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (!OnClickTodayButton(lparam)) return ; return ; }

Чтобы сделать использование такого сложного элемента, как «Календарь», более удобным, добавим в него функционал, который позволит осуществлять быструю перемотку его значений. Подобное уже реализовано в классах списка (CListView) и поля ввода (CSpinEdit). Но теперь это нужно связать с таблицей календаря, чтобы при каждом изменении, при перемотке значений в поле ввода, значения в таблице тоже обновлялись. Добавим также возможность ускоренно перематывать календарь с помощью кнопок переключения месяцев.

Приведём здесь описание только для основной (рабочей) части метода, так как условия для входа в рабочий блок уже рассматривались в других статьях. После того, как условия исполнились, нужно проверить, какая кнопка элементов календаря сейчас нажата (см. выделенные жёлтым маркером строки). Если ни одна из перечисленных кнопок сейчас не нажата, программа выходит из метода. При обнаружении нажатой кнопки нужно пройти ряд проверок для определения, не выходит ли значение за ограничения, установленные в календаре. Если мы дошли до ограничения, то подсвечивается текст в поле ввода, и программа выходит из метода. Если же ограничение не достигнуто, календарь обновляется для отображения последних изменений, и отправляется сообщение о том, что дата изменилась.

Class CCalendar : public CElement { private : void FastSwitching( void ); }; void CCalendar::FastSwitching( void ) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!m_mouse_state) m_timer_counter=SPIN_DELAY_MSC; else { m_timer_counter+=TIMER_STEP_MSC; if (m_timer_counter< 0 ) return ; if (m_month_dec.State()) { if (m_date.year>=m_years.MinValue()) { if (m_date.year==m_years.MinValue() && m_date.mon== 1 ) { m_years.HighlightLimit(); return ; } m_date.MonDec(); m_date.day= 1 ; } } else if (m_month_inc.State()) { if (m_date.year<=m_years.MaxValue()) { if (m_date.year==m_years.MaxValue() && m_date.mon== 12 ) { m_years.HighlightLimit(); return ; } m_date.MonInc(); m_date.day= 1 ; } } else if (m_years.StateInc()) { if (m_date.year<m_years.MaxValue()) m_date.YearInc(); else { m_years.HighlightLimit(); return ; } } else if (m_years.StateDec()) { if (m_date.year>m_years.MinValue()) m_date.YearDec(); else { m_years.HighlightLimit(); return ; } } else return ; UpdateCalendar(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_DATE,CElement::Id(),m_date.DateTime(), "" ); } }

В момент, когда происходит переход с одного дня на другой, нужно обновить текущий день (локальное время на компьютере пользователя) в календаре, а также обновить отображаемую дату в кнопке для перехода к текущей дате. Для этого напишем специальный метод CCalendar::UpdateCurrentDate(), который будет отслеживать каждую секунду наступления нового дня (см. листинг кода ниже).

Class CCalendar : public CElement { public : void UpdateCurrentDate( void ); }; void CCalendar::UpdateCurrentDate( void ) { static int count= 0 ; if (count< 1000 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; MqlDateTime local_time; :: TimeToStruct (:: TimeLocal (),local_time); if (local_time.day!=m_today.day) { m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); m_button_today.Object( 2 ).Description(:: TimeToString (m_today.DateTime())); UpdateCalendar(); return ; } m_today.DateTime(:: TimeLocal ()); }

Код таймера элемента «Календарь» в этом случае будет выглядеть так:

void CCalendar::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown() && !m_months.GetListViewPointer().IsVisible()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } else { if (!m_wnd.IsLocked()) { ChangeObjectsColor(); FastSwitching(); } } UpdateCurrentDate(); }

Мы рассмотрели все методы класса CCalendar. Теперь протестируем, как всё работает. Однако перед этим нужно связать элемент с движком библиотеки для его корректной работы. Подробное пошаговое руководство, как это делается, было представлено ранее в статье Графические интерфейсы V: Элемент "Комбинированный список" (Глава 3). Поэтому здесь приведём только объявления (в теле класса CWndContainer) массива в структуре персональных массивов элементов, а также методов (1) для получения количества календарей в графическом интерфейсе MQL-приложения и (2) для сохранения указателей элементов при добавлении их в базу во время создания графического интерфейса. С кодом этих методов можно самостоятельно ознакомиться в приложенных к статье файлах.

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CCalendar *m_calendars[]; public : int CalendarsTotal( const int window_index); private : bool AddCalendarElements( const int window_index,CElement & object ); };

Тест элемента "Календарь"

Для теста можно взять любого эксперта из предыдущей статьи. Из элементов графического интерфейса, присоединённых к форме, оставим только главное меню и строку состояния. Создадим два календаря, чтобы во время взаимодействия с ними можно было проследить, не возникает ли между ними конфликтов.

В пользовательском классе приложения (CProgram) объявим два экземпляра класса CCalendar и метод для создания элемента «Календарь» с отступами от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCalendar m_calendar1; CCalendar m_calendar2; private : #define CALENDAR1_GAP_X ( 2 ) #define CALENDAR1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateCalendar1( void ); #define CALENDAR2_GAP_X ( 164 ) #define CALENDAR2_GAP_Y ( 43 ) bool CreateCalendar2( void ); };

В качестве примера приведём здесь код только одного из этих методов. Оставим свойства календаря по умолчанию (см. листинг кода ниже).

bool CProgram::CreateCalendar1( void ) { m_calendar1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+CALENDAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+CALENDAR1_GAP_Y; if (!m_calendar1.CreateCalendar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_calendar1); return ( true ); }

Поместим вызов этих методов в главном методе создания графического интерфейса MQL-приложения, а затем скомпилируем и загрузим его на график. В итоге должен получиться такой результат:

Рис. 2. Тест элемента «Календарь».





На этом разработка класса CCalendar для создания элемента «Календарь» завершена. В дальнейшем его возможности будут расширены, а в этой статье рассмотрим ещё вторую версию этого элемента – «Выпадающий календарь».

Элемент "Выпадающий календарь"

Элемент управления «Выпадающий календарь», в отличие от статического календаря (CCalendar), позволяет существенно сэкономить пространство графического интерфейса приложения, поскольку большую часть времени находится в свёрнутом состоянии. В текстовом поле комбо-бокса отображается выбранная пользователем дата. Если необходимо выбрать другую дату, то нужно нажать на кнопку комбо-бокса. Это действие вызывает (показывает) календарь. Если нажать на кнопку ещё раз, то календарь скрывается. К скрытию календаря также приводит нажатие левой кнопки мыши вне области элемента либо изменение свойств графика.

Рис. 3. Составные части элемента «Выпадающий календарь».





Далее рассмотрим, как устроен этот элемент.

Класс CDropCalendar

Ранее, в статьях Графические интерфейсы V: Элемент "Комбинированный список" (Глава 3) и Графические интерфейсы VI: Элементы "Чекбокс", "Поле ввода" и их смешанные типы (Глава 1), уже были представлены элементы типа «комбо-бокс» на примере таких элементов библиотеки, как: «Комбо-бокс со списком» (CComboBox) и «Комбо-бокс со списком и чекбоксом» (CCheckComboBox). Поэтому лишь кратко пройдёмся по ключевым моментам элемента «Выпадающий календарь».

Создаём файл DropCalendar.mqh и подключаем его к библиотеке (файл WndContainer.mqh):

#include "DropCalendar.mqh"

В файле DropCalendar.mqh создаём класс со стандартными методами, как у всех элементов библиотеки и подключаем к нему файл с классом календаря — Calendar.mqh:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Calendar.mqh"

Сразу перейдём к списку методов для создания элемента. Понадобится шесть приватных (private) методов и один публичный (public):

class CDropCalendar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_field; CEdit m_drop_button; CBmpLabel m_drop_button_icon; CCalendar m_calendar; public : bool CreateDropCalendar( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateEditBox( void ); bool CreateDropButton( void ); bool CreateDropButtonIcon( void ); bool CreateCalendar( void ); };

Здесь нужно только отметить, что во время создания календаря нужно установить для него признак выпадающего элемента, а в главном (публичном) методе CDropCalendar::CreateDropCalendar() после создания всех объектов, из которых состоит элемент, нужно:

Скрыть календарь.

В информационное поле комбо-бокса установить выделенную дату , которая уже есть в календаре после его создания, и которую можно получить с помощью метода CCalendar::SelectedDate().

В листинге кода ниже представлена сокращённая версия метода CDropCalendar::CreateDropCalendar(). Полную версию смотрите в приложенных к статье файлах.

bool CDropCalendar::CreateDropCalendar( const long chart_id, const int subwin, const string text, const int x, const int y) { m_calendar.Hide(); m_field.Description(:: TimeToString (( datetime )m_calendar.SelectedDate(), TIME_DATE )); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); } bool CDropCalendar::CreateCalendar( void ) { m_calendar.WindowPointer(m_wnd); int x=m_field.X(); int y=m_field.Y2(); m_calendar.IsDropdown( true ); if (!m_calendar.CreateCalendar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Для работы с комбо-боксом понадобятся следующие методы.

Изменение состояния видимости календаря на противоположное — CDropCalendar::ChangeComboBoxCalendarState ().

(). Обработка нажатия на кнопку комбо-бокса — CDropCalendar::OnClickButton ().

(). Проверка нажатой левой кнопки мыши над кнопкой комбо-бокса — CDropCalendar::CheckPressedOverButton().

Все эти методы подобны тем, что ранее были рассмотрены в классе CComboBox, поэтому не будем приводить здесь их код.

Обработчик событий выпадающего календаря тогда будет выглядеть так, как показано в листинге ниже. Здесь всего четыре блока для обработки следующих событий:

Перемещение курсора мыши — CHARTEVENT_MOUSE_MOVE.

Выбор новой даты в календаре — ON_CHANGE_DATE .

. Нажатие левой кнопки мыши на графическом объекте — CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

Изменение свойств графика — CHARTEVENT_CHART_CHANGE.

По приходу события ON_CHANGE_DATE, которое генерируется классом CCalendar, нужно сверить идентификаторы элементов и установить новую дату в поле комбо-бокса.

void CDropCalendar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_drop_button.MouseFocus(x>m_drop_button.X() && x<m_drop_button.X2() && y>m_drop_button.Y() && y<m_drop_button.Y2()); CheckPressedOverButton(); return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { if (lparam!=CElement::Id()) return ; m_field.Description(:: TimeToString (( datetime )dparam, TIME_DATE )); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!m_drop_calendar_state) return ; m_calendar.Hide(); m_drop_button_icon.State( false ); ResetColors(); return ; } }

Для правильной работы этого элемента, так же, как и в случае с классом CCalendar, нужно внести дополнения в базовый класс библиотеки CWndContainer:

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CDropCalendar *m_drop_calendars[]; public : int DropCalendarsTotal( const int window_index); private : bool AddDropCalendarElements( const int window_index,CElement & object ); };

Кроме этого, в главный класс библиотеки для обработки событий всех элементов, в метод CWndEvents::SetChartState(), в котором контролируется состояние графика, нужно добавить блок кода, с помощью которого можно проверить выпадающие календари (см. сокращённую версию этого метода в листинге ниже):

void CWndEvents::SetChartState( void ) { int awi=m_active_window_index; bool condition= false ; if (!condition) { int drop_calendars_total=CWndContainer::DropCalendarsTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<drop_calendars_total; i++) { if (m_wnd[awi].m_drop_calendars[i].GetCalendarPointer().MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) m_windows[i].CustomEventChartState(condition); }

Тест элемента "Выпадающий календарь

Добавим в графический интерфейс протестированного ранее в этой статье эксперта два выпадающих календаря. В пользовательском классе приложения объявляем два экземпляра выпадающего календаря типа CDropCalendar, а также отступы от крайней точки (верхний левый угол) формы.

class CProgram : public CWndEvents { private : CDropCalendar m_drop_calendar1; CDropCalendar m_drop_calendar2; private : #define DROPCALENDAR1_GAP_X ( 7 ) #define DROPCALENDAR1_GAP_Y ( 207 ) bool CreateDropCalendar1( const string text); #define DROPCALENDAR2_GAP_X ( 170 ) #define DROPCALENDAR2_GAP_Y ( 207 ) bool CreateDropCalendar2( const string text); };

Для примера приведём код только одного из этих методов:

bool CProgram::CreateDropCalendar1( const string text) { m_drop_calendar1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+DROPCALENDAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+DROPCALENDAR1_GAP_Y; m_drop_calendar1.XSize( 145 ); m_drop_calendar1.YSize( 20 ); m_drop_calendar1.AreaBackColor( clrWhiteSmoke ); if (!m_drop_calendar1.CreateDropCalendar(m_chart_id,m_subwin,text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_drop_calendar1); return ( true ); }

Вызов методов создания элементов нужно разместить в главном методе создания интерфейса. В данном случае это метод CProgram::CreateExpertPanel(). Для примера обработки событий календарей в методе CProgram::OnEvent() добавьте код, как показано в листинге ниже. Каждый раз при изменении даты в календарях в журнал будет выводиться сообщение со значениями параметров, содержащихся в этом событии.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " , datetime (dparam), "; sparam: " ,sparam); } }

Скомпилируйте код приложения и загрузите его на график в терминале. Результат показан на скриншоте ниже:

Рис. 4. Тест элемента «Выпадающий календарь».

Заключение

В этой статье (первой главе восьмой части серии) мы рассмотрели довольно сложный составной элемент графического интерфейса «Календарь» и его расширенную версию — «Выпадающий календарь». Для графиков с временной шкалой такие элементы управления будут весьма кстати. Это не окончательная версия и планируется выпустить обновления, которые сделают календарь ещё более удобным и функциональным. Вы можете также предлагать и свои идеи в комментариях.

В следующей статье мы разберём такой важный элемент графического интерфейса, как «Древовидный список» или «Иерархический список».

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал восьмой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё работает. Если у Вас возникают вопросы по использованию материала, предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) восьмой части: