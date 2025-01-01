- TimeSetup
Класс CHistoryOrderInfo
Класс CHistoryOrderInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам ордера истории.
Описание
Класс CHistoryOrderInfo обеспечивает доступ к свойствам ордера истории.
Декларация
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Заголовок
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
Иерархия наследования
CHistoryOrderInfo
Методы класса по группам
Доступ к целочисленным свойствам
Получает время установки ордера
Получает время установки ордера в миллисекундах с 01.01.1970
Получает тип ордера
Получает тип ордера как строку
Получает статус ордера
Получает статус ордера как строку
Получает время истечения ордера
Получает время исполнения или снятия ордера
Получает время исполнения или снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970
Получает тип исполнения ордера по остатку
Получает тип исполнения ордера по остатку как строку
Получает тип ордера по времени истечения
Получает тип ордера по времени истечения как строку
Получает идентификатор эксперта, выставившего ордер
Получает идентификатор позиции
Получает первоначальный объем ордера
Получает невыполненный объем ордера
Получает цену ордера
Получает стоп лосс ордера
Получает тейк профит ордера
Получает текущую цену по символу ордера
Получает цену постановки лимит ордера
Доступ к текстовым свойствам
Получает символ ордера
Получает комментарий ордера
Доступ к функциям API MQL5
Получает значение указанного целочисленного свойства
Получает значение указанного double-свойства
Получает значение указанного текстового свойства
Выбор
Получает тикет/выбирает ордер
Выбирает исторический ордер по индексу