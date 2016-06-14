Графические интерфейсы VII: Элементы "Вкладки" (Глава 2)

Содержание





Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В первой главе седьмой части были представлены три класса элементов управления для создания таблиц: таблица из текстовых меток (CLabelsTable), таблица из полей ввода (CTable) и нарисованная таблица (CCanvasTable). В этой статье (второй главе) рассмотрим такой элемент интерфейса, как «Вкладки». Будут представлены два класса этого элемента – простой и с расширенными возможностями.

Элемент "Вкладки"

Вкладки предназначены для управления показом предопределённых наборов элементов графического интерфейса. В многофункциональных приложениях довольно часто в ограниченном пространстве, выделенном для графического интерфейса, нужно уместить большое количество элементов управления. С помощью вкладок их можно сгруппировать по категориям и включать показ нужной в текущий момент группы, что делает интерфейс намного удобнее и понятнее для конечного пользователя. Внешне вкладки выглядят как группа кнопок с надписью (названием группы элементов), при этом выделенной (активной) может быть только одна из них.

Перечислим все составные части этого элемента.

Фон или область для размещения группы элементов управления Вкладки

Рис. 1. Составные части элемента «Вкладки».

Сделаем так, чтобы относительно области, где будут размещаться элементы управления, вкладки можно было позиционировать в четырёх режимах: сверху, снизу, слева и справа.

Разработка класса для создания элемента "Вкладки"

Создаём файл Tabs.mqh и подключаем его к библиотеке (к файлу WndContainer.mqh):

#include "Tabs.mqh"

В файле Tabs.mqh нужно создать класс CTabs. В этом классе, так же, как и в других классах элементов управления, нужно создать стандартные методы, а также методы для сохранения указателя на форму, к которой этот элемент будет присоединён:

class CTabs : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTabs( void ); ~CTabs( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CTabs::CTabs( void ) { } CTabs::~CTabs( void ) { }

Свойства вкладок можно разделить на уникальные и общие. Перечислим оба списка.

Уникальные свойства

Массив указателей на элементы управления, закреплённых за вкладкой

Текст

Ширина

Для уникальных свойств создадим структуру TElements и объявим динамический массив с таким типом:

class CTabs : public CElement { private : struct TElements { CElement *elements[]; string m_text; int m_width; }; TElements m_tab[]; };

Общие свойства

Режим позиционирования вкладок

Цвет фона области

Размер вкладок по оси Y (высота)

Цвета вкладок в разных состояниях

Цвет текста вкладок в разных состояниях

Цвет рамок вкладок

Приоритеты на нажатие левой кнопки мыши

Для установки режима позиционирования вкладок в файл Enums.mqh нужно добавить перечисление ENUM_TABS_POSITION:

enum ENUM_TABS_POSITION { TABS_TOP = 0 , TABS_BOTTOM = 1 , TABS_LEFT = 2 , TABS_RIGHT = 3 };

Объявления полей и методов для установки свойств представлены в листинге кода ниже:

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; int m_area_color; int m_tab_y_size; color m_tab_color; color m_tab_color_hover; color m_tab_color_selected; color m_tab_color_array[]; color m_tab_text_color; color m_tab_text_color_selected; color m_tab_border_color; int m_zorder; int m_tab_zorder; public : void PositionMode( const ENUM_TABS_POSITION mode) { m_position_mode=mode; } ENUM_TABS_POSITION PositionMode( void ) const { return (m_position_mode); } void TabYSize( const int y_size) { m_tab_y_size=y_size; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TabBackColor( const color clr) { m_tab_color=clr; } void TabBackColorHover( const color clr) { m_tab_color_hover=clr; } void TabBackColorSelected( const color clr) { m_tab_color_selected=clr; } void TabBorderColor( const color clr) { m_tab_border_color=clr; } void TabTextColor( const color clr) { m_tab_text_color=clr; } void TabTextColorSelected( const color clr) { m_tab_text_color_selected=clr; } };

Перед созданием элемента нужно сначала добавить нужное количество вкладок с указанием отображаемого текста и ширины. Для этого напишем метод CTabs::AddTab(). По умолчанию аргументы метода имеют значения «» (пустая строка) и 50 (ширина).

class CTabs : public CElement { public : void AddTab( const string tab_text= "" , const int tab_width= 50 ); }; void CTabs::AddTab( const string tab_text, const int tab_width) { int array_size=:: ArraySize (m_tabs); :: ArrayResize (m_tabs,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_tab,array_size+ 1 ); m_tab[array_size].m_text =tab_text; m_tab[array_size].m_width =tab_width; m_tabs_total=array_size+ 1 ; }

Если нужно, чтобы после загрузки MQL-приложения на график была выделена сразу какая-то определённая вкладка, то перед созданием элемента нужно указать её индекс с помощью метода CTabs::SelectedTab(). Также понадобится приватный метод CTabs::CheckTabIndex() для проверки и корректировки индекса выделенной вкладки на случай выхода из диапазона.

class CTabs : public CElement { private : int m_selected_tab; public : void SelectedTab( const int index) { m_selected_tab=index; } int SelectedTab( void ) const { return (m_selected_tab); } private : void CheckTabIndex( void ); }; void CTabs::CheckTabIndex( void ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (m_selected_tab< 0 ) m_selected_tab= 0 ; if (m_selected_tab>=array_size) m_selected_tab=array_size- 1 ; }

Для создания элемента понадобятся три приватных (private) метода и один публичный (public):

class CTabs : public CElement { private : CRectLabel m_main_area; CRectLabel m_tabs_area; CEdit m_tabs[]; public : bool CreateTabs( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateMainArea( void ); bool CreateTabsArea( void ); bool CreateButtons( void ); };

Если перед установкой элемента не добавить ни одной вкладки, то при вызове публичного метода CTabs::CreateTabs() создание графического интерфейса будет остановлено, а в журнале появится сообщение с подсказкой:

if (m_tabs_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Вызов этого метода нужно осуществлять, " "когда в группе есть хотя бы одна вкладка! Воспользуйтесь методом CTabs::AddTab()" ); return ( false ); }

В зависимости от того, какой режим позиционирования вкладок выбран, определение и расчёт координат составных объектов элемента тоже будет отличаться. Для этих расчётов понадобится метод CTabs::SumWidthTabs(), который возвращает общую ширину всех вкладок. В режиме позиционирования вкладок слева (TABS_LEFT) и справа (TABS_RIGHT) будет возвращаться ширина первой вкладки. Для режимов сверху (TABS_TOP) и снизу (TABS_BOTTOM) ширина всех вкладок суммируется.

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; private : int SumWidthTabs( void ); }; int CTabs::SumWidthTabs( void ) { int width= 0 ; if (m_position_mode==TABS_LEFT || m_position_mode==TABS_RIGHT) return (m_tab[ 0 ].m_width); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) width=width+m_tab[i].m_width; width=width-(m_tabs_total- 1 ); return (width); }

Метод CTabs::CreateMainArea() предназначен для создания области, в которой размещаются группы элементов управления. Расчёт координат и размеров объекта в нем выглядит так (сокращённая версия метода):

bool CTabs::CreateMainArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_main_area_" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; switch (m_position_mode) { case TABS_TOP : x =CElement::X(); y =CElement::Y()+m_tab_y_size- 1 ; x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_BOTTOM : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_RIGHT : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; case TABS_LEFT : x =CElement::X()+SumWidthTabs()- 1 ; y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; } if (!m_main_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

Ниже показан расчёт координат и размеров фона для вкладок в зависимости от установленного режима позиционирования в методе CTabs::CreateTabsArea():

bool CTabs::CreateTabsArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_area_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=CElement::Y(); int x_size=SumWidthTabs(); int y_size= 0 ; if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y_size=m_tab_y_size; } else { y_size=m_tab_y_size*m_tabs_total-(m_tabs_total- 1 ); } if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; } else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) { x=CElement::X2()-x_size; } if (!m_tabs_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

В методе CTabs::CreateButtons() для создания вкладок нужен только расчёт координат. Ширина устанавливается в пользовательском классе приложения до создания элемента. В ином случае используется значение (ширина) по умолчанию. В листинге кода ниже показана сокращённая версия метода:

bool CTabs::CreateButtons( void ) { int x =CElement::X(); int y =CElement::Y(); if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) x=CElement::X2()-SumWidthTabs(); CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) x=(i> 0 ) ? x+m_tab[i- 1 ].m_width- 1 : CElement::X(); else y=(i> 0 ) ? y+m_tab_y_size- 1 : CElement::Y(); if (!m_tabs[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_tab[i].m_width,m_tab_y_size)) return ( false ); } return ( true ); }

Для закрепления какого-либо элемента управления за определённой вкладкой напишем метод CTabs::AddToElementsArray(). У него есть два аргумента: (1) индекс вкладки, к которой нужно прикрепить элемент управления и (2) ссылка на элемент управления, указатель которого затем нужно сохранить в массив элементов вкладки.

class CTabs : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object); }; void CTabs::AddToElementsArray( const int tab_index , CElement &object ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

При переключении вкладок элементы управления предыдущей активной вкладки нужно скрыть, а элементы только что выделенной вкладки — показать. Для этих целей создадим метод CTabs::ShowTabElements(). Здесь в самом начале стоит проверка на видимость элемента. Если элемент скрыт, программа выходит из метода. Далее проверяется и при необходимости корректируется индекс активной вкладки. Затем в цикле проверяются все вкладки и выполняется основная задача метода.

class CTabs : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTabs::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab[i].elements); if (i==m_selected_tab) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Show(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Hide(); } } }

Для обработки нажатия на вкладке будет использоваться метод CTabs::OnClickTab(). Сначала программе нужно пройти через две проверки: (1) по имени объекта, на котором было осуществлено нажатие и (2) по идентификатору элемента, который с помощью метода CTabs::IdFromObjectName() извлекается из имени объекта. Если проверки пройдены, то далее в цикле (1) находим вкладку, на которой было нажатие, (2) сохраняем её индекс и (3) устанавливаем соответствующие цвета. В самом конце с помощью метода CTabs::ShowTabElements() делаются видимыми элементы управления только активной вкладки.

class CTabs : public CElement { private : bool OnClickTab( const string pressed_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CTabs::OnClickTab( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (m_tabs[i].Name()==clicked_object) { SelectedTab(i); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); return ( true ); }

Код главного обработчика событий элемента CTabs::OnEvent() в этом случае будет выглядеть так, как показано в листинге ниже:

void CTabs::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) m_tabs[i].MouseFocus(x>m_tabs[i].X() && x<m_tabs[i].X2() && y>m_tabs[i].Y() && y<m_tabs[i].Y2()); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickTab(sparam)) return ; } }

Мы рассмотрели все методы класса CTabs. Теперь протестируем, как это всё работает.





Тест элемента "Вкладки"

Для теста возьмём эксперта из предыдущей статьи и оставим в его графическом интерфейсе только главное меню и статусную строку. Сделаем так, чтобы можно было быстро протестировать все режимы позиционирования вкладок (сверху/снизу/справа/слева), а также настроить их размер (высоту). Для этого в файле с пользовательским классом Program.mqh в самом начале добавим внешние параметры эксперта:

input ENUM_TABS_POSITION TabsPosition =TABS_TOP; input int TabsHeight = 20 ;

Далее объявим в пользовательском классе приложения (CProgram) экземпляр класса CTabs и метод для создания элемента «Вкладки» с отступами от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTabs m_tabs; private : #define TABS1_GAP_X ( 4 ) #define TABS1_GAP_Y ( 45 ) bool CreateTabs( void ); };

Пусть всего будет четыре вкладки. Настраивать отображаемый текст и ширину вкладок можно инициализацией массивов, значения элементов которых затем передаются в цикле с помощью метода CTabs::AddTab(). Высота вкладок и их позиционирование будет задаваться внешними параметрами. По умолчанию (при первой загрузке программы на график) пусть будет выделена вторая вкладка (индекс 1). Полный код метода CProgram::CreateTabs() можно посмотреть в листинге ниже:

bool CProgram::CreateTabs( void ) { #define TABS1_TOTAL 4 m_tabs.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABS1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABS1_GAP_Y; string tabs_text[]={ "Tab 1" , "Tab 2" , "Tab 3" , "Tab 4" }; int tabs_width[]={ 90 , 90 , 90 , 90 }; m_tabs.XSize( 596 ); m_tabs.YSize( 243 ); m_tabs.TabYSize(TabsHeight); m_tabs.PositionMode(TabsPosition); m_tabs.SelectedTab((m_tabs.SelectedTab()== WRONG_VALUE ) ? 1 : m_tabs.SelectedTab()); m_tabs.AreaColor( clrWhite ); m_tabs.TabBackColor( C'225,225,225' ); m_tabs.TabBackColorHover( C'240,240,240' ); m_tabs.TabBackColorSelected( clrWhite ); m_tabs.TabBorderColor( clrSilver ); m_tabs.TabTextColor( clrGray ); m_tabs.TabTextColorSelected( clrBlack ); for ( int i= 0 ; i<TABS1_TOTAL; i++) m_tabs.AddTab(tabs_text[i],tabs_width[i]); if (!m_tabs.CreateTabs(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tabs); return ( true ); }

Вызов метода нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса приложения (см. сокращённую версию метода в листинге ниже):

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateTabs()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Скомпилируем программу и загрузим её на график. Во внешних параметрах последовательно будем изменять режимы позиционирования вкладок (см. скриншоты ниже):

Рис. 2. Режим позиционирования вкладок — «Сверху».

Рис. 3. Режим позиционирования вкладок — «Снизу».

Рис. 4. Режим позиционирования вкладок — «Слева».

Рис. 5. Режим позиционирования вкладок — «Справа».





Теперь протестируем, как это работает с группами элементов управления, прикреплённых к каждой вкладке. Для этого создадим отдельную копию того же самого эксперта и удалим из него внешние параметры. Здесь вкладки будут позиционироваться в верхней части (TABS_TOP) рабочей области.

К первой вкладке присоединим таблицу из текстовых меток. Ко второй вкладке присоединим таблицу из полей ввода. К третьей — нарисованную таблицу. К четвёртой вкладке — группу элементов управления, в которой будет:

четыре чекбокса;



четыре чекбокса с полями ввода;



четыре комбо-бокса с чекбоксами;



одна разделительная линия.

В пользовательском классе (CProgram) тестового приложения объявляем (1) экземпляры классов этих элементов, (2) методы для их создания и (3) отступы от крайней точки формы (см. листинг кода ниже):

class CProgram : public CWndEvents { private : CLabelsTable m_labels_table; CTable m_table; CCanvasTable m_canvas_table; CCheckBox m_checkbox1; CCheckBox m_checkbox2; CCheckBox m_checkbox3; CCheckBox m_checkbox4; CCheckBoxEdit m_checkboxedit1; CCheckBoxEdit m_checkboxedit2; CCheckBoxEdit m_checkboxedit3; CCheckBoxEdit m_checkboxedit4; CCheckComboBox m_checkcombobox1; CCheckComboBox m_checkcombobox2; CCheckComboBox m_checkcombobox3; CCheckComboBox m_checkcombobox4; CSeparateLine m_sep_line; private : #define TABLE1_GAP_X ( 5 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 65 ) bool CreateLabelsTable( void ); #define TABLE2_GAP_X ( 5 ) #define TABLE2_GAP_Y ( 65 ) bool CreateTable( void ); #define TABLE3_GAP_X ( 5 ) #define TABLE3_GAP_Y ( 65 ) bool CreateCanvasTable( void ); #define SEP_LINE_GAP_X ( 300 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 70 ) bool CreateSepLine( void ); #define CHECKBOX1_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox1( const string text); #define CHECKBOX2_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX2_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox2( const string text); #define CHECKBOX3_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox3( const string text); #define CHECKBOX4_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX4_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox4( const string text); #define CHECKBOXEDIT1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit1( const string text); #define CHECKBOXEDIT2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT2_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit2( const string text); #define CHECKBOXEDIT3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT3_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit3( const string text); #define CHECKBOXEDIT4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT4_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit4( const string text); #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox1( const string text); #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox2( const string text); #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox3( const string text); #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox4( const string text); };

В предыдущих статьях уже неоднократно показывалось, как создавать элементы управления и прикреплять их к форме. Поэтому здесь в качестве примера приведём код только одного из этих методов, чтобы показать, как прикрепить элемент управления к вкладке. Для примера достаточно самого простого из этих элементов – разделительная линия. В листинге кода ниже жёлтым маркером выделена строка, где вызывается метод CTabs::AddToElementsArray(). В качестве первого аргумента указывается индекс вкладки, к которой нужно прикрепить элемент управления и здесь это индекс 3, то есть четвёртая вкладка. В качестве второго аргумента нужно передать объект элемента управления, который нужно присоединить к указанной вкладке.

bool CProgram::CreateSepLine( void ) { m_sep_line.WindowPointer(m_window1); m_tabs.AddToElementsArray( 3 ,m_sep_line); int x=m_window1.X()+SEP_LINE_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SEP_LINE_GAP_Y; int x_size= 2 ; int y_size= 210 ; m_sep_line.DarkColor( C'213,223,229' ); m_sep_line.LightColor( clrWhite ); m_sep_line.TypeSepLine(V_SEP_LINE); if (!m_sep_line.CreateSeparateLine(m_chart_id,m_subwin, 0 ,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sep_line); return ( true ); }

После того, как графический интерфейс приложения создан, нужно обязательно вызвать метод CTabs::ShowTabElements(), чтобы отобразились элементы управления только активной вкладки (см. сокращённую версию метода в листинге ниже). Если этого не сделать, то отобразятся элементы управления всех вкладок.

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateLabelsTable()) return ( false ); if (!CreateTable()) return ( false ); if (!CreateCanvasTable()) return ( false ); if (!CreateSepLine()) return ( false ); if (!CreateCheckBox1( "Checkbox 1" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox2( "Checkbox 2" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox3( "Checkbox 3" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox4( "Checkbox 4" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit1( "Checkbox Edit 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit2( "Checkbox Edit 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit3( "Checkbox Edit 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit4( "Checkbox Edit 4:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox1( "CheckCombobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox2( "CheckCombobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox3( "CheckCombobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox4( "CheckCombobox 4:" )) return ( false ); m_tabs.ShowTabElements(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

В итоге должен получиться результат как на скриншотах ниже:

Рис. 6. Элементы управления первой вкладки.

Рис. 7. Элементы управления второй вкладки.

Рис. 8. Элементы управления третьей вкладки.

Рис. 9. Элементы управления четвёртой вкладки.





Всё отлично работает, и на этом можно завершить седьмую часть серии о библиотеке для создания графических интерфейсов. В качестве дополнения в приложенных к статье файлах Вы можете скачать ещё один класс кода (CIconTabs) для создания элемента «Вкладки» с расширенными возможностями. В отличие от класса CTabs, в элементе типа CIconTabs можно установить ярлыки (картинки) для каждой вкладки, что поможет сделать графический интерфейс ещё более понятным для пользователя, если это будет необходимо.

Картинки и отображаемый текст можно точно разместить относительно крайней точки каждой вкладки с помощью специальных методов (см. листинг кода ниже):

class CIconTabs : public CElement { private : int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; public : void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

Пример того, как выглядит элемент «Вкладки с картинками», показан на скриншоте ниже:

Рис. 10. Элемент «Вкладки с картинками».

Код этого эксперта тоже можно загрузить к себе на компьютер в приложенных к статье файлах.

Заключение

На текущем этапе разработки библиотеки для создания графических интерфейсов её схема выглядит так:

Рис. 11. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.

В седьмой части серии о создании графических интерфейсов в торговых терминалах MetaTrader были рассмотрены такие элементы управления, как таблицы и вкладки. Для создания таблиц представлено три класса кода (CLabelsTable, CTable и CCanvasTable), а для создания вкладок – два класса (CTabs и CIconTabs).

В следующей (восьмой) части серии мы разберем следующие элементы управления.

Статический и выпадающий календарь.

Древовидный список.

Файловый навигатор.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал седьмой части серии, чтобы у Вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у вас возникают вопросы по использованию материала, предоставленного в этих файлах, то Вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) седьмой части: