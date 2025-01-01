- Order
Класс CDealInfo
Класс CDealInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам сделки.
Описание
Класс CDealInfo обеспечивает доступ к свойствам сделки.
Декларация
|
class CDealInfo : public CObject
Заголовок
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Иерархия наследования
CDealInfo
Методы класса по группам
|
Доступ к целочисленным свойствам
|
|
Получает ордер, на основании которого выполнена сделка
|
Получает время совершения сделки
|
Получает время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970
|
Получает тип сделки
|
Получает тип сделки как строку
|
Получает направление сделки
|
Получает направление сделки как строку
|
Получает идентификатор эксперта, совершившего сделку
|
Получает идентификатор позиции, в которой участвовала сделка
|
Доступ к double-свойствам
|
|
Получает объем сделки
|
Получает цену сделки
|
Получает размер комиссии по сделке
|
Получает размер свопа при закрытии позиции
|
Получает финансовый результат сделки
|
Доступ к текстовым свойствам
|
|
Получает наименование символа сделки
|
Получает комментарий к сделке
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает значение указанного целочисленного свойства
|
Получает значение указанного double-свойства
|
Получает значение указанного текстового свойства
|
Выбор
|
|
Получает тикет/выбирает сделку
|
Выбирает сделку по индексу