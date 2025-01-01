ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfo 

Класс CDealInfo

Класс CDealInfo является классом для упрощенного доступа к свойствам сделки.

Описание

Класс CDealInfo обеспечивает доступ к свойствам сделки.

Декларация

   class CDealInfo : public CObject

Заголовок

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CDealInfo

Методы класса по группам

Доступ к целочисленным свойствам

 

Order

Получает ордер, на основании которого выполнена сделка

Time

Получает время совершения сделки

TimeMsc

Получает время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970

DealType

Получает тип сделки

TypeDescription

Получает тип сделки как строку

Entry

Получает направление сделки

EntryDescription

Получает направление сделки как строку

Magic

Получает идентификатор эксперта, совершившего сделку

PositionId

Получает идентификатор позиции, в которой участвовала сделка

Доступ к double-свойствам

 

Volume

Получает объем сделки

Price

Получает цену сделки

Commision

Получает размер комиссии по сделке

Swap

Получает размер свопа при закрытии позиции

Profit

Получает финансовый результат сделки

Доступ к текстовым свойствам

 

Symbol

Получает наименование символа сделки

Comment

Получает комментарий к сделке

Доступ к функциям API MQL5

 

InfoInteger

Получает значение указанного целочисленного свойства

InfoDouble

Получает значение указанного double-свойства

InfoString

Получает значение указанного текстового свойства

Выбор

 

Ticket

Получает тикет/выбирает сделку

SelectByIndex

Выбирает сделку по индексу

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare