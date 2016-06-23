LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования
Оглавление
- Введение
- 1. Индикатор LifeHack Ticks
- 2. Индикатор LifeHack Balance Equity
- 3. Индикатор LifeHack Drawdown Load
- Заключение
Введение
Каждое визуальное тестирование в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 может преследовать разные цели. Например, иногда нужно просмотреть после окончания тестирования, как изменялся баланс и эквити торгового счёта. Иногда при тестировании в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" нужно визуально оценивать вероятность возникновения тенденций. В общем, для каждого случая нужен отдельный LifeHack-индикатор. Применять разные индикаторы в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 мы будем, сохраняя шаблон графика с именем tester.tpl (это шаблон графика, на который выводятся результаты тестирования).
Общий рецепт для применения индикаторов в тестере:
- На график прикрепляем один из индикаторов LifeHack-серии.
- Сохраняем шаблон как tester.tpl.
- Запускаем визуальное тестирование.
Можно сохранять шаблон по-другому — запуская специальный скрипт:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartSaveTemplateTester_tpl.mq5 | //| Copyright © 2016, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { ResetLastError(); //--- save the current chart in a template if(!ChartSaveTemplate(0,"tester")) MessageBox("Error SaveTemplate #"+IntegerToString(GetLastError())); else MessageBox("Template \"tester.tpl\" overwritten!"); } //+------------------------------------------------------------------+
В этом скрипте название шаблона "tester" зашито намертво, ведь скрипт узкоспециализированный. Также для него можно назначить горячую клавишу:
Рис. 1. Назначение горячей клавиши
Индикатор LifeHack Ticks
Индикатор тиков "LifeHack Ticks" показывает последние 300 тиков:
//--- indicator buffers double AskBuffer[]; double BidBuffer[]; double AskBufferTemp[]; double BidBufferTemp[]; //--- parameters int InpVisible=300; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
Параметр "InpVisible" можно менять — здесь у каждого свои предпочтения. Однако я не рекомендовал бы делать его более 1000 — незачем впустую нагружать терминал.
Кстати, этот индикатор прекрасно демонстрирует различие между реальными тиками и смоделированными:
Рис. 2. "Каждый тик на основе реальных тиков"
Рис. 3. "Все тики"
Визуально различия между двумя типами генерации тиков можно увидеть в этом видео:
Также индикатор "LifeHack Ticks" в своём подокне отображает время последнего тика. Это даёт возможность в тестере стратегий, в режиме "Шаг за шагом" подойти к нужной дате и просмотреть тики за эту дату.
Например мы хотим увидеть прохождение тиков, начиная с 2016.06.03 15:00 на графике EURUSDH1:
Рис. 4. Исследуем тики с даты 2016.06.03 15:00
Последовательность действий:
1. Прикрепляем на график индикатор "LifeHack Ticks" и сохраняем шаблон графика под именем tester.tpl. Для этого делаем клик правой кнопкой мыши на графике и выбираем меню "Шаблоны" - "Сохранить шаблон...". В открывшемся проводнике выбираем шаблон "tester.tpl" (если такого шаблона ещё нет, то набираем в поле ввода его название) и жмём кнопку "Сохранить":
Рис. 5. Сохранение шаблона графика
2. В тестере стратегий терминала MetaTrader 5 указываем диапазон дат так, чтобы в него попала дата 2016.06.03, выбираем символ EURUSD, указываем период тестирования H1 и выбираем тип тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков":
Рис. 6. Тестирование.
3. Запускаем визуальное тестирование.
4. В тестере нажимаем кнопку "Приостановка визуализации, Space" (①), в поле ввода "Прокрутить до" указываем дату 2016.06.03 14:59 (②), и после этого перемещаем тики в режиме "Шаг за шагом" (③):
Рис. 7. Переход к нужной дате
или же включив тестирование на небольшой скорости.
Индикатор LifeHack Balance Equity
Индикатор баланса и средств торгового счёта "LifeHack Balance Equity" в процессе визуального тестирования показывает, как меняется баланс и средства на торговом счёте.
Рис. 8. Индикатор "LifeHack Balance Equity"
Индикатор LifeHack Drawdown Load
Индикатор "LifeHack Drawdown Load" позволяет видеть во время визуального тестирования просадку и загрузку депозита. Просадка (drawdown) рассчитывается по формуле:
drawdown=(balance-equity)/balance*100.0
Вот как выглядит индикатор "LifeHack Drawdown Load" вместе с индикатором "LifeHack Balance Equity" в тестере терминала MetaTradre 5:
Рис. 9. Индикатор "LifeHack Drawdown Load"
Для удобства восприятия показаний в название меток индикатора добавлены типы отрисовки (line и histogram). Есть еще один важный момент: метки "Drawdown (line)" и "Load (histogram)" сохраняют своё максимальное значение на текущем баре. То есть, если на текущем баре была максимальная загрузка депозита 80%, а потом стала 10%, метка "Load (histogram)" сохранит максимальное значение, равное 80%.
Заключение
Надеюсь, что такой подход — формирование шаблона tester.tpl с необходимыми индикаторами серии LifeHack — поможет визуально обнаружить слабые и сильные стороны тестируемых программ.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
