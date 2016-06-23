LifeHack для трейдера: индикаторы баланса, просадки, загрузки и тиков во время тестирования

Оглавление

Введение

Каждое визуальное тестирование в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 может преследовать разные цели. Например, иногда нужно просмотреть после окончания тестирования, как изменялся баланс и эквити торгового счёта. Иногда при тестировании в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" нужно визуально оценивать вероятность возникновения тенденций. В общем, для каждого случая нужен отдельный LifeHack-индикатор. Применять разные индикаторы в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 мы будем, сохраняя шаблон графика с именем tester.tpl (это шаблон графика, на который выводятся результаты тестирования).

Общий рецепт для применения индикаторов в тестере:

На график прикрепляем один из индикаторов LifeHack-серии. Сохраняем шаблон как tester.tpl. Запускаем визуальное тестирование.

Можно сохранять шаблон по-другому — запуская специальный скрипт: #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" void OnStart () { ResetLastError (); if (! ChartSaveTemplate ( 0 , "tester" )) MessageBox ( "Error SaveTemplate #" + IntegerToString ( GetLastError ())); else MessageBox ( "Template \"tester.tpl\" overwritten!" ); } В этом скрипте название шаблона "tester" зашито намертво, ведь скрипт узкоспециализированный. Также для него можно назначить горячую клавишу: Рис. 1. Назначение горячей клавиши

Индикатор LifeHack Ticks

Индикатор тиков "LifeHack Ticks" показывает последние 300 тиков:

double AskBuffer[]; double BidBuffer[]; double AskBufferTemp[]; double BidBufferTemp[]; int InpVisible= 300 ; int OnInit ()

Параметр "InpVisible" можно менять — здесь у каждого свои предпочтения. Однако я не рекомендовал бы делать его более 1000 — незачем впустую нагружать терминал.

Кстати, этот индикатор прекрасно демонстрирует различие между реальными тиками и смоделированными:





Рис. 2. "Каждый тик на основе реальных тиков"





Рис. 3. "Все тики"

Визуально различия между двумя типами генерации тиков можно увидеть в этом видео:







Также индикатор "LifeHack Ticks" в своём подокне отображает время последнего тика. Это даёт возможность в тестере стратегий, в режиме "Шаг за шагом" подойти к нужной дате и просмотреть тики за эту дату.

Например мы хотим увидеть прохождение тиков, начиная с 2016.06.03 15:00 на графике EURUSDH1:





Рис. 4. Исследуем тики с даты 2016.06.03 15:00

Последовательность действий:

1. Прикрепляем на график индикатор "LifeHack Ticks" и сохраняем шаблон графика под именем tester.tpl. Для этого делаем клик правой кнопкой мыши на графике и выбираем меню "Шаблоны" - "Сохранить шаблон...". В открывшемся проводнике выбираем шаблон "tester.tpl" (если такого шаблона ещё нет, то набираем в поле ввода его название) и жмём кнопку "Сохранить":

Рис. 5. Сохранение шаблона графика

2. В тестере стратегий терминала MetaTrader 5 указываем диапазон дат так, чтобы в него попала дата 2016.06.03, выбираем символ EURUSD, указываем период тестирования H1 и выбираем тип тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков":

Рис. 6. Тестирование.

3. Запускаем визуальное тестирование.

4. В тестере нажимаем кнопку "Приостановка визуализации, Space" (①), в поле ввода "Прокрутить до" указываем дату 2016.06.03 14:59 (②), и после этого перемещаем тики в режиме "Шаг за шагом" (③):

Рис. 7. Переход к нужной дате

или же включив тестирование на небольшой скорости.

Индикатор LifeHack Balance Equity

Индикатор баланса и средств торгового счёта "LifeHack Balance Equity" в процессе визуального тестирования показывает, как меняется баланс и средства на торговом счёте.





Рис. 8. Индикатор "LifeHack Balance Equity"





Индикатор LifeHack Drawdown Load

Индикатор "LifeHack Drawdown Load" позволяет видеть во время визуального тестирования просадку и загрузку депозита. Просадка (drawdown) рассчитывается по формуле:

drawdown=(balance-equity)/balance*100.0

Вот как выглядит индикатор "LifeHack Drawdown Load" вместе с индикатором "LifeHack Balance Equity" в тестере терминала MetaTradre 5:





Рис. 9. Индикатор "LifeHack Drawdown Load"

Для удобства восприятия показаний в название меток индикатора добавлены типы отрисовки (line и histogram). Есть еще один важный момент: метки "Drawdown (line)" и "Load (histogram)" сохраняют своё максимальное значение на текущем баре. То есть, если на текущем баре была максимальная загрузка депозита 80%, а потом стала 10%, метка "Load (histogram)" сохранит максимальное значение, равное 80%.

Заключение

Надеюсь, что такой подход — формирование шаблона tester.tpl с необходимыми индикаторами серии LifeHack — поможет визуально обнаружить слабые и сильные стороны тестируемых программ.