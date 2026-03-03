Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 7): Одновременная торговля на нескольких периодах

Технические индикаторы предоставляют современному инвестору множество возможностей и немало трудностей. Технические индикаторы имеют множество хорошо известных ограничений, таких как присущее им запаздывание.

В ходе этого обсуждения мы хотим сосредоточиться на более тонких проблемах, связанных с определением подходящего периода для использования в качестве индикатора. Период индикатора — это общий параметр, используемый в большинстве технических индикаторов, который определяет, какой объем исторических данных индикатор использует для своих расчетов.

В целом, выбор слишком малых значений периода приводит к тому, что технический индикатор улавливает значительный рыночный шум, в то время как слишком большие значения периода часто генерируют сигналы спустя долгое время после того, как движение рынка уже произошло. В любом случае это приводит к упущенным торговым возможностям и плачевным результатам.

Предложенное нами в этой статье решение позволяет нам устранить сложность определения оптимального периода и вместо этого использовать все доступные нам периоды одновременно. Для достижения этой цели мы рассмотрим семейство алгоритмов машинного обучения, известное как алгоритмы уменьшения размерности (Dimension Reduction Algorithms), с особым акцентом на относительно новом алгоритме, известном как аппроксимация и проекция равномерного многообразия (Uniform Manifold Approximation And Projection, UMAP). Далее мы покажем, что это семейство алгоритмов позволяет нам использовать все доступные данные, описывающие проблему в осмысленном виде, что дает больше информации, чем набор данных в его первоначальном виде.

Кроме того, мы также рассмотрим соответствующие принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) в MQL5, необходимые для создания полезных классов, которые помогут нам эффективно управлять пространством имен, использованием памяти и другими рутинными операциями, необходимыми для наших торговых приложений. Среди четырех классов, которые мы напишем, мы создадим отдельный класс, который позволит нам быстро разрабатывать приложения, использующие модели ONNX.







Создание необходимых классов в MQL5



В нашем последнем обсуждении самооптимизирующихся советников мы разработали класс RSI, который предоставил нам осмысленный и организованный способ получения данных индикатора за множество различных периодов RSI. На случай если вы пропустили, статью можно найти здесь. Однако в рамках данного обсуждения мы отойдем от RSI и заменим его индикатором процентного диапазона Уильямса (WPR).

WPR обычно считается осциллятором импульса, и его полный возможный диапазон составляет от 0 до -100. Значения от 0 до -20 считаются медвежьими, а значения от -80 до -100 — бычьими. По сути, индикатор работает путем сравнения текущей цены определенного символа с максимальным значением, достигнутым за выбранный пользователем период. Наша первая задача — создать новый класс SingleBufferIndicator, который будет использоваться как классом RSI, так и классом WPR. Благодаря тому, что классы RSI и WPR имеют общего родителя, мы получим согласованную функциональность обоих классов индикаторов. Начнем с определения класса SingleBufferIndicator и перечисления его членов.

Такой подход к проектированию предоставляет нам множество преимуществ. Например, если мы реализуем новую функциональность, которую хотим добавить ко всем классам индикаторов в будущем, нам нужно обновить только один класс — родительский класс SingleBufferIndicator.mqh. После этого нам останется только скомпилировать дочерние классы, чтобы обновления стали доступны. Наследование — неотъемлемая особенность объектно-ориентированного программирования, поскольку оно позволяет эффективно управлять многими классами, изменяя лишь один.





Рис. 1. Визуализация дерева наследования нашего семейства индикаторов с одним буфером

Для начала мы обобщим функциональность, использованную при разработке класса RSI, чтобы она подходила для любого индикатора, имеющего только один буфер. MetaTrader 5 предлагает полный набор необходимых индикаторов. Тот факт, что мы создаем класс для индикаторов с одним буфером, должен подсказать читателю, что существуют индикаторы, имеющие более одного буфера. При разработке классов, как правило, мы хотим, чтобы у класса была четкая и определенная цель.

Попытка разработать единый класс, который будет обрабатывать все индикаторы, независимо от количества буферов, может оказаться слишком сложной задачей для одновременной реализации. Кроме того, если вы не будете внимательны при проектировании, ваш код может содержать логические ошибки и другие непреднамеренные погрешности. Таким образом, ограничивая объем класса, мы создаем себе условия для успешной работы.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" class SingleBufferIndicator { public : bool SetIndicatorValues( int buffer_size, bool set_as_series); double GetReadingAt( int index); bool SetDifferencedIndicatorValues( int buffer_size, int differencing_period, bool set_as_series); double GetDifferencedReadingAt( int index); double GetCurrentReading( void ); bool indicator_values_initialized; bool indicator_differenced_values_initialized; int forecast_horizon; double indicator_reading[]; vector indicator_differenced_values; int indicator_buffer_size; int indicator_differenced_buffer_size; int indicator_handler; ENUM_TIMEFRAMES indicator_time_frame; ENUM_APPLIED_PRICE indicator_price; string user_feedback( int flag); string indicator_symbol; int indicator_period; bool IsValid( void ); virtual void Test( void ); };

Теперь нам нужен метод, который будет копировать значения индикатора из обработчика индикатора в его буфер. Метод имеет два параметра: один определяет объем копируемых данных, а другой — порядок их упорядочивания. Когда второй параметр равен true, данные упорядочиваются от прошлого к настоящему.

bool SingleBufferIndicator::SetIndicatorValues( int buffer_size, bool set_as_series) { indicator_buffer_size = buffer_size; CopyBuffer ( this .indicator_handler, 0 , 0 ,buffer_size,indicator_reading); if (set_as_series) ArraySetAsSeries ( this .indicator_reading, true ); indicator_values_initialized = true ; vector indicator_test; indicator_test.CopyIndicatorBuffer(indicator_handler, 0 , 0 ,buffer_size); if (indicator_test.Sum() == 0 ) return ( false ); return ( true ); }

В машинном обучении запись изменений переменной может быть более информативной, чем ее исходные данные. Поэтому давайте также создадим специальный метод, который будет вычислять изменение показаний индикатора и копировать его для нас в буфер индикатора.

bool SingleBufferIndicator::SetDifferencedIndicatorValues( int buffer_size, int differencing_period, bool set_as_series) { indicator_differenced_buffer_size = buffer_size; indicator_differenced_values = vector ::Zeros(indicator_differenced_buffer_size); double temp_buffer[]; int fetch = (indicator_differenced_buffer_size + ( 2 * differencing_period)); CopyBuffer (indicator_handler, 0 , 0 ,fetch,temp_buffer); if (set_as_series) ArraySetAsSeries (temp_buffer, true ); for ( int i = indicator_differenced_buffer_size;i > 1 ; i--) { indicator_differenced_values[i- 1 ] = temp_buffer[i- 1 ] - temp_buffer[i- 1 +differencing_period]; } if (indicator_differenced_values.Norm( VECTOR_NORM_P ) != 0 ) { Print (user_feedback( 2 )); indicator_differenced_values_initialized = true ; return ( true ); } indicator_differenced_values_initialized = false ; Print (user_feedback( 3 )); return ( false ); }

Теперь, когда мы определили методы копирования значений индикаторов в буферы, нам нужны методы извлечения данных из этих буферов. Обратите внимание, что мы могли бы с легкостью объявить буфер индикатора как открытый член класса, что позволило бы нам быстро получать нужные значения. Проблема такого подхода заключается в том, что он противоречит цели создания класса, которая состоит в обеспечении единого способа чтения и записи в объекты.

double SingleBufferIndicator::GetDifferencedReadingAt( int index) { if (index > indicator_differenced_buffer_size) { Print (user_feedback( 4 )); return (- 1 e10); } if (!indicator_differenced_values_initialized) { Print (user_feedback( 1 )); return (- 1 e10); } if ((indicator_differenced_values_initialized) && (index < indicator_differenced_buffer_size)) return (indicator_differenced_values[index]); return (- 1 e10); }

Предыдущий метод возвращал разницу показаний индикатора; необходим аналогичный метод, который будет возвращать фактические показания индикатора, как они отображаются на самом индикаторе.

double SingleBufferIndicator::GetReadingAt( int index) { if (index > indicator_buffer_size) { Print (user_feedback( 4 )); return (- 1 e10); } if ((indicator_values_initialized) && (index < indicator_buffer_size)) return (indicator_reading[index]); else { Print (user_feedback( 1 )); return (- 1 e10); } }

Я также подумал, что было бы полезно иметь функцию, предназначенную для возврата значения индикатора по индексу 0, то есть текущего показания индикатора.

double SingleBufferIndicator::GetCurrentReading( void ) { double temp[]; CopyBuffer ( this .indicator_handler, 0 , 0 , 1 ,temp); return (temp[ 0 ]); }

Функция сообщит нам, правильно ли загружен наш обработчик. Это полезная мера безопасности.

bool SingleBufferIndicator::IsValid( void ) { return (( this .indicator_handler != INVALID_HANDLE )); }

В процессе взаимодействия пользователя с классом индикаторов мы хотим подсказывать ему о допущенных ошибках и предлагать подходящее решение для их исправления.

string SingleBufferIndicator::user_feedback( int flag) { string message; if (flag == 0 ) { if (IsValid()) message = "Indicator Class Loaded Correcrtly

Symbol: " + ( string ) indicator_symbol + "

Period: " + ( string ) indicator_period; return (message); message = "Error loading Indicator: [ERROR] " + ( string ) GetLastError (); return (message); } if (flag == 1 ) { message = "Please set the indicator values before trying to fetch them from memory, call SetIndicatorValues()" ; return (message); } if (flag == 2 ) { message = "Succesfully set differenced indicator values." ; return (message); } if (flag == 3 ) { message = "Failed to set our differenced indicator values: [ERROR] " + ( string ) GetLastError (); return (message); } if (flag == 4 ) { message = "The user is attempting to use call an index beyond the buffer size, update the buffer size first" ; return (message); } if (flag == 5 ) { message = "Goodbye." ; return (message); } else return ( "" ); }

После этого мы можем создать наш класс WPR, который будет наследовать от своего родительского класса SingleBufferIndicator. В целом, если вы намерены следовать инструкциям в статье, ваше дерево зависимостей должно выглядеть примерно так, как на рис. 1.

Рис. 2. Дерево зависимостей для наших классов индикаторов

Теперь перейдем к первому шагу, который мы предпримем в нашем классе WPR, а именно к включению класса SingleBufferIndicator в класс WPR.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #include <VolatilityDoctor\Indicators\SingleBuffer\SingleBufferIndicator.mqh>

На этот раз, прежде чем определять члены класса WPR, мы укажем, что этот класс расширяет класс SingleBufferIndicator, используя двоеточие ":". Вот как мы расширяем классы в MQL5. Для читателей, незнакомых с концепциями ООП, поясним: расширение класса позволяет нам вызывать методы, написанные в классе SingleBufferIndicator, из класса WPR. Благодаря тому, что классы WPR и RSI наследуют класс SingleBufferIndicator, мы получим согласованную функциональность в обоих классах. Иными словами, все открытые члены класса SingleBufferIndicator, которые мы добавили в наш класс, будут легко доступны в любом классе, который его наследует.

class WPR : public SingleBufferIndicator { public : WPR(); WPR( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_time_frame, int user_period); ~WPR(); };

Индикаторы WPR и RSI имеют только один буфер. Однако для инициализации этих индикаторов требуются разные параметры. Поэтому целесообразнее, чтобы конструктор был специфичен для каждого экземпляра индикатора, поскольку сигнатуры конструкторов могут значительно различаться от одного индикатора к другому.

void WPR::WPR() { indicator_values_initialized = false ; indicator_symbol = "EURUSD" ; indicator_time_frame = PERIOD_D1 ; indicator_period = 5 ; indicator_handler = iWPR (indicator_symbol,indicator_time_frame,indicator_period); Print (user_feedback( 0 )); Print ( "Default Constructor Called: " , __FUNCSIG__ , " " ,& this ); }

Параметрический конструктор позволяет пользователю указать, каким символом, таймфреймом и периодом следует инициализировать индикатор WPR.

void WPR::WPR( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_time_frame, int user_period) { indicator_values_initialized = false ; indicator_symbol = user_symbol; indicator_time_frame = user_time_frame; indicator_period = user_period; indicator_handler = iWPR (indicator_symbol,indicator_time_frame,indicator_period); Print (user_feedback( 0 )); }

Деструктор класса сбросит наши важные флаги и освободит индикатор. В MQL5 рекомендуется выполнять очистку ресурсов после завершения работы, создав для этого специальный класс. Это снижает когнитивную нагрузку на разработчика, поскольку ему не нужно постоянно отслеживать и повторять процесс очистки, когда класс делает это за него.

void WPR::~WPR() { if ( IndicatorRelease (indicator_handler)) { indicator_differenced_values_initialized = false ; indicator_values_initialized = false ; Print (user_feedback( 5 )); } }

Еще одна необходимая нам функция — это возможность определять, когда новая свеча полностью сформировалась. В таких случаях мы хотели бы выполнить определенные задачи. Поэтому мы выделим для этой цели отдельный класс, поскольку она для нас крайне важна, и в некоторых случаях нам может потребоваться отслеживать формирование свечей на разных таймфреймах одновременно. Начнем с объявления состава группы, необходимой для нашего класса Time.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" class Time { private : datetime time_stamp; datetime current_time; string selected_symbol; ENUM_TIMEFRAMES selected_time_frame; public : Time( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_time_frame); bool NewCandle( void ); ~Time(); };

Обратите внимание, что у класса нет конструктора по умолчанию, это сделано намеренно. В данном конкретном случае использование конструкторов по умолчанию не имело бы особого смысла.

Time::Time( string user_symbol, ENUM_TIMEFRAMES user_time_frame) { selected_time_frame = user_time_frame; selected_symbol = user_symbol; current_time = iTime (user_symbol,selected_time_frame, 0 ); time_stamp = iTime (user_symbol,selected_time_frame, 0 ); }

Сейчас деструктор класса пуст.

Time::~Time() { }

Наконец, нам нужен метод, который позволит нам узнать, сформировалась ли новая свеча. Метод вернет true, если сформировалась новая свеча, что позволит нам периодически выполнять наши процедуры.

bool Time::NewCandle( void ) { current_time = iTime (selected_symbol,selected_time_frame, 0 ); if (time_stamp != current_time) { time_stamp = current_time; return ( true ); } return ( false ); }

Далее нам также понадобится отдельный класс для обработки наших объектов ONNX. По мере того как наши проекты становятся все масштабнее и сложнее, мы не хотим повторять определенные этапы многократно. В конечном итоге, возможно, будет лучше иметь класс ONNXFloat для всех наших моделей ONNX, принимающих данные типа float. На момент написания статьи тип данных float широко признан как стабильный тип данных для использования при запуске моделей ONNX. Начнем с класса ONNX float, определив его члены.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" class ONNXFloat { private : long onnx_model; int onnx_outputs; public : bool OnnxModelIsValid( void ); bool DefineOnnxInputShape( int n_index, int n_stacks, int n_input_params); bool DefineOnnxOutputShape( int n_index, int n_stacks, int n_output_params); vectorf Predict( const vectorf &model_inputs); ONNXFloat( const uchar &user_proto[]); ~ONNXFloat(); };

Конструктор нашего класса принимает прототип модели ONNX и создает модель ONNX из буфера, переданного пользователем. Обратите внимание, что буферы модели ONNX могут передаваться только по ссылке, а не по значению. Символ амперсанда "&", расположенный перед именем буфера модели ONNX "&user_proto", явно указывает на то, что этот параметр является ссылкой на объект в памяти. Всякий раз, когда функция имеет параметр, передаваемый по ссылке, пользователь должен понимать, что любые изменения параметра внутри функции приведут к изменению исходного параметра за пределами функции.

В нашем случае мы не намерены редактировать прототип ONNX; поэтому мы изменяем параметр на const, указывая программисту и компилятору, что никаких изменений вносить не следует. Следовательно, если программист проигнорирует наши директивы, компилятор этого не примет.

ONNXFloat::ONNXFloat( const uchar &user_proto[]) { onnx_model = OnnxCreateFromBuffer (user_proto, ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ); if (OnnxModelIsValid()) Print ( "Volatility Doctor ONNXFloat Class Loaded Correctly: " , __FUNCSIG__ , " " ,& this ); else Print ( "Failed To Create The specified ONNX model: " , GetLastError ()); }

Деструктор класса ONNXFloat автоматически освободит память, выделенную нами для нашей модели ONNX.

ONNXFloat::~ONNXFloat() { OnnxRelease (onnx_model); }

Нам также потребуется специальная функция, которая будет сообщать нам, является ли наша модель ONNX допустимой, возвращая логический флаг, который принимает значение true только в том случае, если модель допустима.

bool ONNXFloat::OnnxModelIsValid( void ) { if (onnx_model != INVALID_HANDLE ) return ( true ); return ( false ); }

Настройка входных параметров любой модели ONNX — это необходимый подготовительный шаг, который нам, вероятно, потребуется часто.

bool ONNXFloat::DefineOnnxInputShape( int n_index, int n_stacks, int n_input_params) { const ulong model_input_shape[] = {n_stacks,n_input_params}; if ( OnnxSetInputShape (onnx_model,n_index,model_input_shape)) { Print ( "Succefully specified ONNX model output shape: " , __FUNCTION__ , " " ,& this ); return ( true ); } Print ( "Failed to set the passed ONNX model output shape: " , GetLastError ()); return ( false ); }

То же самое относится и к форме выходных данных модели ONNX.

bool ONNXFloat::DefineOnnxOutputShape( int n_index, int n_stacks, int n_output_params) { const ulong model_output_shape[] = {n_output_params,n_stacks}; onnx_outputs = n_output_params; if ( OnnxSetOutputShape (onnx_model,n_index,model_output_shape)) { Print ( "Succefully specified ONNX model input shape: " , __FUNCSIG__ , " " ,& this ); return ( true ); } Print ( "Failed to set the passed ONNX model input shape: " , GetLastError ()); return ( false ); }

Наконец, нам нужна функция прогнозирования. Эта функция будет принимать входные данные модели ONNX по ссылке, и поскольку мы не планируем изменять входные данные, мы изменили этот параметр, сделав его константой. Это предотвращает любые непреднамеренные побочные эффекты, которые могут исказить входные данные, и, что наиболее важно, это дает указание нашему компилятору не допускать ошибок, которые могли бы изменить входные данные модели. Подобные функции безопасности бесценны, и их наличие в MQL5 делает первоклассным языком программирования.

vectorf ONNXFloat::Predict( const vectorf &model_inputs) { vectorf model_output(onnx_outputs); if ( OnnxRun (onnx_model, ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ,model_inputs,model_output)) { vectorf res = model_output; return (res); } Comment ( "Failed to get a prediction from our ONNX model" ); Print ( "ONNX Run Failed: " , GetLastError ()); vectorf res = { 10 e8}; return (res); }

Последний класс, который нам понадобится, отвечает за получение полезной торговой информации, такой как минимальный объем сделки или текущая цена предложения.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" class TradeInfo { private : string user_symbol; ENUM_TIMEFRAMES user_time_frame; double min_volume,max_volume,volume_step; public : TradeInfo( string selected_symbol, ENUM_TIMEFRAMES selected_time_frame); double MinVolume( void ); double MaxVolume( void ); double VolumeStep( void ); double GetAsk( void ); double GetBid( void ); double GetClose( void ); string GetSymbol( void ); ~TradeInfo(); };

Конструктор параметрического класса принимает 2 параметра, указывающих на желаемый символ и таймфрейм.

TradeInfo::TradeInfo( string selected_symbol, ENUM_TIMEFRAMES selected_time_frame) { user_symbol = selected_symbol; user_time_frame = selected_time_frame; if ( SymbolSelect (user_symbol, true )) { min_volume = SymbolInfoDouble (user_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); max_volume = SymbolInfoDouble (user_symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); volume_step = SymbolInfoDouble (user_symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); Print ( "Trade Info Loaded Successfully: " , __FUNCSIG__ ); } else { Print ( "Error Symbol Information Could Not Be Found For: " ,selected_symbol, " " , GetLastError ()); } }

Мы также определим методы для получения текущих показаний каждого из 4 основных источников цен, то есть каждый из этих методов возвращает текущие цены открытия, максимума, минимума и закрытия соответственно.

double TradeInfo::GetClose( void ) { double res = iClose (user_symbol,user_time_frame, 0 ); return (res); } double TradeInfo::GetOpen( void ) { double res = iOpen (user_symbol,user_time_frame, 0 ); return (res); } double TradeInfo::GetHigh( void ) { double res = iHigh (user_symbol,user_time_frame, 0 ); return (res); } double TradeInfo::GetLow( void ) { double res = iLow (user_symbol,user_time_frame, 0 ); return (res); }

При работе с несколькими символами полезно иметь напоминание о том, какому символу присвоен текущий экземпляр класса.

string TradeInfo::GetSymbol( void ) { string res = user_symbol; return (res); }

Наш класс также предоставляет средства для быстрого получения важной информации о допустимых уровнях объема для текущего символа.

double TradeInfo::VolumeStep( void ) { double res = volume_step; return (res); } double TradeInfo::MinVolume( void ) { double res = min_volume; return (res); } double TradeInfo::MaxVolume( void ) { double res = max_volume; return (res); }

Нам также потребуется, чтобы класс оперативно предоставлял нам текущие цены bid и ask.

double TradeInfo::GetAsk( void ) { return ( SymbolInfoDouble (GetSymbol(), SYMBOL_ASK )); } double TradeInfo::GetBid( void ) { return ( SymbolInfoDouble (GetSymbol(), SYMBOL_BID )); }

В данный момент деструктор класса Time пуст.

TradeInfo::~TradeInfo() { }

В целом, если вы следили за ходом рассуждений, то ваше дерево зависимостей должно выглядеть примерно так, как показано на рис. 3 ниже.

Рис. 3. Эти классы следует хранить в дереве зависимостей, похожем на наше

Теперь давайте определим скрипт, который будет получать необходимые нам рыночные данные. Сначала мы хотим получить данные по четырем основным ценовым потокам (OHLC), затем данные о росте этих четырех ценовых потоков, и, наконец, мы выведем данные по 14 индикаторам WPR.

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs #define HORIZON 10 #include <VolatilityDoctor\Indicators\WPR.mqh> WPR *my_wpr_array[ 14 ]; string file_name = Symbol () + " WPR Algorithmic Input Selection.csv" ; input int size = 3000 ; void OnStart () { int fetch = size + ( 2 * HORIZON); for ( int i = 0 ; i <= 13 ; i++) { my_wpr_array[i] = new WPR( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,((i+ 1 ) * 5 )); my_wpr_array[i].SetIndicatorValues(fetch, true ); my_wpr_array[i].SetDifferencedIndicatorValues(fetch,HORIZON, true ); } int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_CSV , "," ); for ( int i=size;i>= 1 ;i--) { if (i == size) { FileWrite (file_handle, "Time" , "True Open" , "True High" , "True Low" , "True Close" , "Open" , "High" , "Low" , "Close" , "WPR 5" , "WPR 10" , "WPR 15" , "WPR 20" , "WPR 25" , "WPR 30" , "WPR 35" , "WPR 40" , "WPR 45" , "WPR 50" , "WPR 55" , "WPR 60" , "WPR 65" , "WPR 70" , "Diff WPR 5" , "Diff WPR 10" , "Diff WPR 15" , "Diff WPR 20" , "Diff WPR 25" , "Diff WPR 30" , "Diff WPR 35" , "Diff WPR 40" , "Diff WPR 45" , "Diff WPR 50" , "Diff WPR 55" , "Diff WPR 60" , "Diff WPR 65" , "Diff WPR 70" ); } else { FileWrite (file_handle, iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i), iOpen ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i + HORIZON), iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) - iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i + HORIZON), iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i + HORIZON), iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,i) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,i + HORIZON), my_wpr_array[ 0 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 1 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 2 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 3 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 4 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 5 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 6 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 7 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 8 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 9 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 10 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 11 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 12 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 13 ].GetReadingAt(i), my_wpr_array[ 0 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 1 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 2 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 3 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 4 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 5 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 6 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 7 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 8 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 9 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 10 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 11 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 12 ].GetDifferencedReadingAt(i), my_wpr_array[ 13 ].GetDifferencedReadingAt(i) ); } } FileClose (file_handle); for ( int i = 0 ; i <= 13 ; i++) { delete my_wpr_array[i]; } } #undef HORIZON





Анализ наших данных с помощью Python



После завершения работы примените скрипт к выбранному вами рынку, чтобы у нас были рыночные данные для анализа. В этом обсуждении мы применяем скрипт к валютной паре EURGBP, и теперь, когда наши данные готовы, давайте загрузим библиотеки Python для анализа.

import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt

Считаем данные.

data = pd.read_csv( "..\EURGBP WPR Algorithmic Input Selection.csv" ) HORIZON = 10 data[ 'Target' ] = data[ 'Close' ].shift(-HORIZON) - data[ 'Close' ] data = data.iloc[:-HORIZON,:]

Создадим копии входных параметров и целевых данных.

X = data.iloc[:, 1 :- 1 ].copy() y = data.iloc[:,- 1 ].copy()

Масштабируем и центрируем каждый числовой столбец в наборе данных.

#Store Z-scores Z1 = X.mean() Z2 = X.std() #Scale the data X = ((X - Z1)/ Z2)

Загрузим необходимые нам численные библиотеки для проверки точности.

from sklearn.model_selection import cross_val_score,TimeSeriesSplit from sklearn.linear_model import Ridge

Создадим объект для перекрестной проверки временных рядов.

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits= 5 ,gap=HORIZON)sdvdsvds

Определим метод, который всегда будет возвращать уровни точности, полученные в результате перекрестной проверки.

def score(f_model,f_X,f_y): return (np.mean(np. abs (cross_val_score(f_model,f_X,f_y,scoring= 'neg_mean_squared_error' ,cv=tscv,n_jobs=- 1 ))))

Нам также потребуется специальный метод для возврата новой модели, это гарантирует, что мы не будем передавать данные используемым нами моделям.

def get_model(): return (Ridge())

Заполнение столбца нулями позволяет измерить точность прогнозирования средней доходности рынка.

X['Null'] = 0

Зафиксируем ошибку, возникающую при постоянном прогнозировании средней доходности рынка (сумма квадратов / сумма квадратов убытков). Теперь, когда мы определили пороговое значение ошибки, заданное постоянным прогнозированием средней доходности рынка, мы можем с уверенностью утверждать, что любая модель, демонстрирующая уровень ошибки выше 0,000324, не обладает достаточной эффективностью в рамках данного обсуждения.

#This will be the last entry in our list of results #Record our error if we always predict the average market return (total sum of squares/TSS) tss = score(get_model(),X[[ 'Null' ]],y) tss

0.00032439931180771236

Теперь мы создадим массив, который поможет нам отслеживать результаты.

res = []

Первый результат, который мы хотим зафиксировать, — это уровни погрешности при использовании рыночных данных OHLC в их исходном виде.

res.append(score(get_model(),X.iloc[:,: 8 ],y))

Далее мы хотели бы узнать уровни ошибок, используя только 14 периодов индикатора WPR, которые мы выбрали.

res.append(score(get_model(),X.iloc[:, 8 :- 1 ],y))

Наконец, давайте зафиксируем уровни ошибок, используя все имеющиеся у нас данные.

res.append(score(get_model(),X.iloc[:,:- 1 ],y))

Теперь загрузите библиотеку UMAP. Исходные данные содержат 36 столбцов, библиотека UMAP поможет нам представить эти данные, используя любое количество столбцов, большее или равное 1 и меньшее, чем исходное количество столбцов. Это новое представление данных может оказаться более информативным, чем сами данные в их первоначальном виде. Таким образом, в этом смысле алгоритмы уменьшения размерности можно рассматривать как семейство методов, позволяющих эффективно использовать все имеющиеся данные, описывающие нашу проблему.

import umap

Мы хотим найти такое количество векторных представлений, которое будет не более чем на 2 меньше исходного числа столбцов.

EPOCHS = X.iloc[:,:- 1 ].shape[ 1 ] - 2

Встраивайте данные итеративно, используя UMAP. Количество создаваемых встраиваемых столбцов будет увеличиваться с 1 с шагом в 1 до достижения верхней границы, установленной в предыдущей строке кода.

for i in range (EPOCHS): reducer = umap.UMAP(n_components=(i+ 1 ),metric= 'euclidean' ,random_state= 0 ,transform_seed= 0 ,n_neighbors= 30 ) X_embedded = pd.DataFrame(reducer.fit_transform(X.iloc[:,:- 1 ])) res.append(score(get_model(),X_embedded,y))

Объединим результаты.

res.append(tss)

Красная сплошная линия — это наш эталон критической ошибки. Это ошибка, возникающая при постоянном прогнозировании средней доходности рынка (TSS). Красная пунктирная линия показывает минимальный уровень погрешности, которого нам удалось достичь. Это соответствует модели, которая была построена, когда наши исходные данные были вложены в два столбца с помощью нашего алгоритма UMAP. Обратите внимание, что этот уровень погрешности значительно превосходит показатель TSS по сравнению с тем, чего нам удалось достичь при использовании рыночных данных в их первоначальном виде. По сути, мы используем все периоды WPR одновременно, и это приносит гораздо больше пользы, чем мы могли бы достичь иным способом.

Рис. 4. Используя два встроенных компонента UMAP, мы превзошли аналогичную модель, использующую все рыночные данные в их исходном виде

Преобразуем данные, используя оптимальные настройки UMAP, которые мы определили.

reducer = umap.UMAP(n_components= 2 ,metric= 'euclidean' ,random_state= 0 ,transform_seed= 0 ,n_neighbors= 30 ) X_embedded = pd.DataFrame(reducer.fit_transform(X.iloc[:,:- 1 ]))

Дайте названия нашим двум классам. Это поможет нам в дальнейшем визуализировать, что UMAP делает с нашими данными.

data[ 'Class' ] = 0 data.loc[data[ 'Target' ] > 0 , 'Class' ] = 1

Подготовим набор данных для хранения преобразованных данных.

umap_data =pd.DataFrame(columns=['UMAP 1','UMAP 2'])

Сохраним встроенные уровни цен.

umap_data[ 'UMAP 1' ] = X_embedded.iloc[:, 0 ] umap_data[ 'UMAP 2' ] = X_embedded.iloc[:, 1 ]

Без UMAP наши данные сложно осмысленно визуализировать из-за большого количества измерений. По сути, лучшее, что мы можем сделать, это создать пары диаграмм рассеяния; в противном случае, нет эффективного способа визуализировать 36 измерений одновременно. На рисунках 5 и 6 ниже красные точки обозначают бычье движение цены, а черные — медвежье.

fig , axs = plt.subplots( 2 , 2 ) fig.suptitle( 'Visualizing EURGBP 2002-2025 Daily Price Data' ) axs[ 0 , 0 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'Open' ],data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'Close' ],color= 'red' ) axs[ 0 , 0 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'Open' ],data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'Close' ],color= 'black' ) axs[ 0 , 1 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'True Open' ],data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'True Close' ],color= 'red' ) axs[ 0 , 1 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'True Open' ],data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'True Close' ],color= 'black' ) axs[ 1 , 1 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'WPR 5' ],data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'WPR 50' ],color= 'red' ) axs[ 1 , 1 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'WPR 5' ],data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'WPR 50' ],color= 'black' ) axs[ 1 , 0 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'WPR 15' ],data.loc[data[ 'Target' ]> 0 , 'WPR 25' ],color= 'red' ) axs[ 1 , 0 ].scatter(data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'WPR 15' ],data.loc[data[ 'Target' ]< 0 , 'WPR 25' ],color= 'black' )

Рис. 5. Слева показана зависимость изменения цены открытия от изменения цены закрытия. Справа же отображены реальные цены открытия и закрытия



Рис. 6. На левом графике рассеяния показана зависимость между WPR с периодами 5 и 50, а на правом — зависимость между WPR с периодами 15 и 25



Как мы видим, рисунки 5 и 6 сложно интерпретировать осмысленно, в данных нет четких закономерностей. Кроме того, создание двухмерных диаграмм рассеяния явлений, происходящих в более чем двух измерениях, может быть опасным. Это объясняется тем, что кажущаяся взаимосвязь между двумя переменными может быть объяснена другими факторами, которые мы не можем включить в один график. Это может привести к ложным выводам или необоснованной уверенности в отношениях, которые не так стабильны, как кажутся.

Однако, после применения UMAP, мы можем легко отобразить все имеющиеся у нас данные в двух измерениях. В целом, можно заметить, что низкие и высокие значения первого векторного представления, по-видимому, связаны с медвежьим и бычьим движением цены соответственно.

sns.scatterplot(x=X_embedded.iloc[:, 0 ],y=X_embedded.iloc[:, 1 ],hue=data[ 'Class' ]) plt.grid() plt.ylabel( 'Second UMAP Embedding' ) plt.xlabel( 'First UMAP Embedding' ) plt.title( 'Visualizing The Most Effective Embedding We Found' )

Рис. 7. Визуализация наших UMAP-вложений исходных рыночных данных

Теперь давайте подготовим наши модели для тестирования на исторических данных. Импортируем необходимую библиотеку.

from sklearn.model_selection import train_test_split

Разделим рыночные данные. Наши обучающие выборки охватывают период с ноября 2002 года по август 2018 года, поэтому период тестирования на исторических данных начнется в сентябре 2018 года.

train , test = train_test_split(data,test_size= 0.3 ,shuffle= False ) train

Рис. 8. Просмотр рыночных данных в их первоначальном виде

Теперь давайте загрузим нашу статистическую модель.

from sklearn.neural_network import MLPRegressor

Масштабируем обучающие данные.

Z1 = train.iloc[:, 1 :- 2 ].mean() Z2 = train.iloc[:, 1 :- 2 ].std() train_scaled = train.copy() train_scaled.iloc[:, 1 :- 2 ] = ((train.iloc[:, 1 :- 2 ] - Z1) / Z2)

Встроим обучающие данные.

reducer = umap.UMAP(n_components= 2 ,metric= 'euclidean' ,random_state= 0 ,transform_seed= 0 ,n_neighbors= 30 ) X_embedded = pd.DataFrame(reducer.fit_transform(train_scaled.iloc[:, 1 :- 2 ],columns=[ 'UMAP 1' , 'UMAP 2' ]))

Наша система построена на двухэтапном процессе. Сначала подгоним модель, которая научится аппроксимировать алгоритм UMAP. Это избавляет от необходимости переписывать алгоритм UMAP с нуля на языке MQL5. Алгоритм UMAP достаточно сложен и был разработан группой научных сотрудников, включающей докторов наук. Исследователям требуется приложить значительные усилия для написания численно устойчивой реализации алгоритма. Поэтому попытки самостоятельной реализации подобных алгоритмов, как правило, не считаются разумной практикой.

umap_model = MLPRegressor(shuffle= False ,hidden_layer_sizes=(train.iloc[:, 1 :- 2 ].shape[ 1 ], 10 , 20 , 100 , 20 , 10 , 2 ),random_state= 0 ,solver= 'lbfgs' ,activation= 'relu' ,learning_rate= 'constant' ,learning_rate_init= 1e-4 ,power_t= 1e-1 ) np.mean(np. abs (cross_val_score(umap_model,train.iloc[:, 1 :- 2 ],X_embedded,scoring= 'neg_mean_squared_error' ,n_jobs=- 1 )))

11.2489992665160363

Обучим функцию UMAP.

umap_model.fit(train.iloc[:, 1 :- 2 ],X_embedded) predictions = umap_model.predict(train.iloc[:, 1 :- 2 ])

Теперь нам нужна модель, которая прогнозирует доходность рынка EURGBP с учетом UMAP-вложений рынка. В scikit-learn наши модели нейронных сетей имеют важный параметр random_state. Параметр влияет на начальные веса и смещения, с которыми начинает работу нейронная сеть. В зависимости от решаемой задачи, многократное обучение модели с различными начальными состояниями может привести к значительным колебаниям уровня производительности, как показано на рисунке 9 ниже.

EPOCHS = 100 res = [] for i in range (EPOCHS): model = MLPRegressor(shuffle= False ,early_stopping= False ,hidden_layer_sizes=( 2 , 1 , 10 , 20 , 1 ),activation= 'identity' ,solver= 'lbfgs' ,random_state=i,max_iter= int ( 2e5 )) res.append(score(model,predictions,train[ 'Target' ]))

Визуализация наших результатов.

plt.plot(res,color= 'black' ) plt.axhline(np. min (res),color= 'red' ,linestyle= ':' ) plt.scatter(res.index(np. min (res)),np. min (res),color= 'red' ) plt.grid() plt.ylabel( 'Cross Validated RMSE' ) plt.xlabel( 'Neural Network Random State' ) plt.title( 'Our Neural Network Performance With Different Initial Conditions' )

Рис. 9. Визуализация оптимального начального состояния для нашей нейронной сети в данной задаче.



Выбранная нами нейронная сеть прогнозирует 10-дневную доходность рынка EURGBP с погрешностью на 38% меньше, чем при прогнозировании средней доходности рынка.

tss = score(Ridge(),train[[ 'Close' ]]* 0 ,train[ 'Target' ]) 1 -(np. min (res)/tss)

0.3822093585025088

Подгоним модель, используя оптимальное случайное состояние, которое мы определили на рис. 9.

embedded_model = MLPRegressor(shuffle= False ,early_stopping= False ,hidden_layer_sizes=( 2 , 1 , 10 , 20 , 1 ),activation= 'identity' ,solver= 'lbfgs' ,random_state=res.index(np. min (res)),max_iter= int ( 2e5 )) embedded_model.fit(predictions,train[ 'Target' ])

Загрузим необходимые библиотеки для преобразования модели в формат ONNX.

import onnx from skl2onnx import convert_sklearn from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType

Определим формы параметров наших моделей.

umap_model_input_shape = [( "float_input" ,FloatTensorType([ 1 ,train.iloc[:, 1 :- 2 ].shape[ 1 ]]))] umap_model_output_shape = [( "float_output" ,FloatTensorType([X_embedded.iloc[:,:].shape[ 1 ], 1 ]))] embedded_model_input_shape = [( "float_input" ,FloatTensorType([ 1 ,X_embedded.iloc[:,:].shape[ 1 ]]))] embedded_model_output_shape = [( "float_output" ,FloatTensorType([ 1 , 1 ]))]

Преобразуем модели ONNX в их прототипы.

umap_proto = convert_sklearn(umap_model,initial_types=umap_model_input_shape,final_types=umap_model_output_shape,target_opset= 12 ) embeded_proto = convert_sklearn(embedded_model,initial_types=embedded_model_input_shape,final_types=embedded_model_output_shape,target_opset= 12 )

Сохраним прототипы на диск.

onnx.save(umap_proto, "EURGBP WPR Ridge UMAP.onnx" ) onnx.save(embeded_proto, "EURGBP WPR Ridge EMBEDDED.onnx" )





Разработка приложения на MQL5



Теперь давайте начнём разработку нашего приложения. Для начала нам необходимо указать системные константы, которые не будут изменяться в нашей программе.

#property copyright "Gamuchirai Ndawana" #property link "https://www.mql5.com/en/users/gamuchiraindawa" #property version "1.00" #define UMAP_INPUTS 36 #define UMAP_OUTPUTS 2 #define EMBEDDED_INPUTS 2 #define EMBEDDED_OUTPUTS 1 #define HORIZON 10 #define SYSTEM_TIMEFRAME_1 PERIOD_D1

Теперь давайте загрузим наши ONNX-модели.

#resource "\\Files\\EURGBP WPR UMAP.onnx" as const uchar umap_proto[]; #resource "\\Files\\EURGBP WPR EMBEDDED.onnx" as const uchar embedded_proto[];

Затем мы загрузим библиотеки, необходимые для нашего приложения.

#include <Trade\Trade.mqh> #include <VolatilityDoctor\Time\Time.mqh> #include <VolatilityDoctor\Indicators\WPR.mqh> #include <VolatilityDoctor\ONNX\OnnxFloat.mqh> #include <VolatilityDoctor\Trade\TradeInfo.mqh>

Определим глобальные переменные, которые мы будем использовать на протяжении всей программы. Обратите внимание, что нам нужно определить лишь несколько глобальных переменных; именно это мы имели в виду во введении к нашему обсуждению, когда говорили, что ООП помогает нам контролировать пространство имен наших приложений. Большинство переменных и объектов, которые мы используем, аккуратно размещены внутри написанных нами классов.

CTrade Trade; TradeInfo *TradeInformation; Time *eurgbp_daily; WPR *wpr_array[ 14 ]; ONNXFloat *umap_onnx,*embedded_onnx; double expected_return; int position_timer;

Мы также скопировали значения Z1 и Z2, которые использовали для масштабирования обучающих данных в Python.

double Z1[] = { 7.84311120 e- 01 , 7.87104135 e- 01 , 7.81713516 e- 01 , 7.84343731 e- 01 , 5.23887980 e- 04 , 5.26022077 e- 04 , 5.25382257 e- 04 , 5.25688880 e- 04 , - 5.08398234 e+ 01 , - 5.07130228 e+ 01 , - 5.05834313 e+ 01 , - 5.04425081 e+ 01 , - 5.02709031 e+ 01 , - 5.01349627 e+ 01 , - 5.00653250 e+ 01 , - 5.01661938 e+ 01 , - 5.03082375 e+ 01 , - 5.04550339 e+ 01 , - 5.05861939 e+ 01 , - 5.06434696 e+ 01 , - 5.07286211 e+ 01 , - 5.07819768 e+ 01 , 1.96979782 e- 02 , 5.29204133 e- 02 , 4.12732506 e- 02 , 3.20037455 e- 02 , 2.61762719 e- 02 , 2.34184127 e- 02 , 2.62342592 e- 02 , 3.32894491 e- 02 , 3.81853070 e- 02 , 3.85464026 e- 02 , 3.85499926 e- 02 , 3.94004124 e- 02 , 4.02388908 e- 02 , 4.02388908 e- 02 }; double Z2[] = { 8.29473604 e- 02 , 8.35406090 e- 02 , 8.23981331 e- 02 , 8.28950223 e- 02 , 1.21995172 e- 02 , 1.22880295 e- 02 , 1.20471133 e- 02 , 1.21798952 e- 02 , 3.00742110 e+ 01 , 3.05948913 e+ 01 , 3.05244154 e+ 01 , 3.03776475 e+ 01 , 3.02862706 e+ 01 , 3.00844693 e+ 01 , 2.98788650 e+ 01 , 2.97182936 e+ 01 , 2.95133008 e+ 01 , 2.93983475 e+ 01 , 2.92679071 e+ 01 , 2.91072869 e+ 01 , 2.90154368 e+ 01 , 2.89821474 e+ 01 , 4.32293242 e+ 01 , 4.43537714 e+ 01 , 4.02730688 e+ 01 , 3.66106699 e+ 01 , 3.41930128 e+ 01 , 3.21743917 e+ 01 , 3.03647897 e+ 01 , 2.87462989 e+ 01 , 2.73771066 e+ 01 , 2.63857585 e+ 01 , 2.54625376 e+ 01 , 2.43656339 e+ 01 , 2.33983568 e+ 01 , 2.26334633 e+ 01 };

При инициализации мы настроим наши индикаторы и инициализируем наши пользовательские классы. Если наши классы не загрузятся корректно, мы прервем процедуру инициализации и выдадим пользователю обратную связь о том, что пошло не так.

int OnInit () { TesterHideIndicators ( true ); update_indicators(); TradeInformation = new TradeInfo( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1); umap_onnx = new ONNXFloat(umap_proto); embedded_onnx = new ONNXFloat(embedded_proto); eurgbp_daily = new Time( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1); if (!umap_onnx.OnnxModelIsValid()) return ( INIT_FAILED ); if (!embedded_onnx.OnnxModelIsValid()) return ( INIT_FAILED ); position_timer = 0 ; if (!umap_onnx.DefineOnnxInputShape( 0 , 1 ,UMAP_INPUTS)) return ( INIT_FAILED ); if (!embedded_onnx.DefineOnnxInputShape( 0 , 1 ,EMBEDDED_INPUTS)) return ( INIT_FAILED ); if (!umap_onnx.DefineOnnxOutputShape( 0 , 1 ,UMAP_OUTPUTS)) return ( INIT_FAILED ); if (!embedded_onnx.DefineOnnxOutputShape( 0 , 1 ,EMBEDDED_OUTPUTS)) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

При деинициализации мы очистим память и удалим указатели, которые создали для наших объектов. Это хорошая практика программирования в MQL5, которая предотвращает такие проблемы, как утечка памяти или переполнение буфера, если у нас запущено несколько экземпляров этого приложения на одной машине, но ни один из них не выполняет очистку памяти после себя. Также важно отметить, что разработчики, имеющие опыт работы не только с MQL5, но и, в частности, с такими языками, как C, могут быть уже знакомы с указателями в качестве адресов памяти.

Здесь необходимо сделать важное уточнение: встроенные в MQL5 функции безопасности не позволяют осуществлять прямой доступ к памяти. Вместо этого находчивые разработчики MetaQuotes нашли обходное решение, которое создает уникальный идентификатор для каждого объекта, а затем интеллектуально связывает каждый уникальный идентификатор с соответствующим объектом. Поэтому читателям, уже знакомым с указателями, следует отметить, что реализация указателя в MQL5 не предоставляет разработчику никаких адресов в памяти, поскольку разработчики MQL5 рассматривали это как уязвимость безопасности.

void OnDeinit ( const int reason) { delete umap_onnx; delete embedded_onnx; delete eurgbp_daily; for ( int i = 0 ; i <= 13 ; i++) { delete wpr_array[i]; } }

Каждый раз, когда мы получаем обновленные цены, мы вызываем индикатор Time, чтобы проверить, сформировалась ли новая дневная свеча. Если да, мы обновляем показания индикатора, а затем, если у нас нет открытых сделок, ищем торговую возможность или управляем уже открытыми сделками.

void OnTick () { if (eurgbp_daily.NewCandle()) { static int i = 0 ; Print (i+= 1 ); update_indicators(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { position_timer = 0 ; find_setup(); } else if (( PositionsTotal () > 0 ) && (position_timer < HORIZON)) position_timer += 1 ; else if (( PositionsTotal () > 0 ) && (position_timer >= (HORIZON - 1 ))) Trade.PositionClose( Symbol ()); Comment ( "Position Timer: " ,position_timer); } }

Для поиска оптимальной торговой стратегии нам достаточно получить соответствующие рыночные данные и подготовить их в качестве входных данных для нашей модели ONNX. Обратите внимание, что перед сохранением входных данных в константный вектор типа vectorf мы вычитаем среднее значение каждого столбца и делим на стандартное отклонение столбца. Затем мы передаем этот вектор констант в наш метод ONNXFloat.Predict() и получаем прогноз от нашей модели. Создание этих классов помогло нам значительно сократить общее количество строк кода, которые нам необходимо написать.

void find_setup( void ) { update_indicators(); vectorf market_state(UMAP_INPUTS); market_state[ 0 ] = ( float ) iOpen ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ); market_state[ 1 ] = ( float ) iHigh ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ); market_state[ 2 ] = ( float ) iLow ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ); market_state[ 3 ] = ( float ) iClose ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ); market_state[ 4 ] = ( float )( iOpen ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ) - iOpen ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1,HORIZON)); market_state[ 5 ] = ( float )( iHigh ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ) - iHigh ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1,HORIZON)); market_state[ 6 ] = ( float )( iLow ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ) - iLow ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1,HORIZON)); market_state[ 7 ] = ( float )( iClose ( _Symbol ,SYSTEM_TIMEFRAME_1, 0 ) - iClose ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1,HORIZON)); market_state[ 8 ] = ( float ) wpr_array[ 0 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 9 ] = ( float ) wpr_array[ 1 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 10 ] = ( float ) wpr_array[ 2 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 11 ] = ( float ) wpr_array[ 3 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 12 ] = ( float ) wpr_array[ 4 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 13 ] = ( float ) wpr_array[ 5 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 14 ] = ( float ) wpr_array[ 6 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 15 ] = ( float ) wpr_array[ 7 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 16 ] = ( float ) wpr_array[ 8 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 17 ] = ( float ) wpr_array[ 9 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 18 ] = ( float ) wpr_array[ 10 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 19 ] = ( float ) wpr_array[ 11 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 20 ] = ( float ) wpr_array[ 12 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 21 ] = ( float ) wpr_array[ 13 ].GetReadingAt( 0 ); market_state[ 22 ] = ( float ) wpr_array[ 0 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 23 ] = ( float ) wpr_array[ 1 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 24 ] = ( float ) wpr_array[ 2 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 25 ] = ( float ) wpr_array[ 3 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 26 ] = ( float ) wpr_array[ 4 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 27 ] = ( float ) wpr_array[ 5 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 27 ] = ( float ) wpr_array[ 6 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 29 ] = ( float ) wpr_array[ 7 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 30 ] = ( float ) wpr_array[ 8 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 31 ] = ( float ) wpr_array[ 9 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 32 ] = ( float ) wpr_array[ 10 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 33 ] = ( float ) wpr_array[ 11 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 34 ] = ( float ) wpr_array[ 12 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); market_state[ 35 ] = ( float ) wpr_array[ 13 ].GetDifferencedReadingAt( 0 ); for ( int i = 0 ; i < UMAP_INPUTS;i++) { market_state[i] = ( float )((market_state[i] - Z1[i]) / Z2[i]); }; const vectorf onnx_inputs = market_state; const vectorf umap_predictions = umap_onnx.Predict(onnx_inputs); Print ( "UMAP Model Returned Embeddings: " ,umap_predictions); const vectorf expected_eurgbp_return = embedded_onnx.Predict(umap_predictions); Print ( "Embeddings Model Expects EURGBP Returns: " ,expected_eurgbp_return); expected_return = expected_eurgbp_return[ 0 ]; vector o,c; o. CopyRates ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1, COPY_RATES_OPEN , 0 ,HORIZON); c. CopyRates ( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1, COPY_RATES_CLOSE , 0 ,HORIZON); bool bullish_reversal = o.Mean() < c.Mean(); bool bearish_reversal = o.Mean() > c.Mean(); if (bearish_reversal) { if (expected_return > 0 ) { Trade.Buy((TradeInformation.MinVolume()* 2 ), Symbol (),TradeInformation.GetAsk(), 0 , 0 , "" ); return ; } Trade.Buy(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetAsk(), 0 , 0 , "" ); return ; } else if (bullish_reversal) { if (expected_return < 0 ) { Trade.Sell((TradeInformation.MinVolume()* 2 ), Symbol (),TradeInformation.GetBid(), 0 , 0 , "" ); } Trade.Sell(TradeInformation.MinVolume(), Symbol (),TradeInformation.GetBid(), 0 , 0 , "" ); return ; } }

Это реализация метода, который мы называем методом обновления наших технических индикаторов.

void update_indicators( void ) { for ( int i = 0 ; i <= 13 ; i++) { wpr_array[i] = new WPR( Symbol (),SYSTEM_TIMEFRAME_1,((i+ 1 ) * 5 )); wpr_array[i].SetIndicatorValues( 60 , true ); wpr_array[i].SetDifferencedIndicatorValues( 60 ,HORIZON, true ); } }

И наконец, всегда помните о необходимости отменить определение созданных вами системных констант в конце программы.

#undef EMBEDDED_INPUTS #undef EMBEDDED_OUTPUTS #undef UMAP_INPUTS #undef UMAP_OUTPUTS #undef HORIZON #undef SYSTEM_TIMEFRAME_1

При запуске приложения оно должно выглядеть примерно так, как показано на рис. 10 ниже. Это ожидаемо, и все, что нам нужно сделать, это добавить еще одну строку кода в нашу процедуру инициализации, которая укажет терминалу не отображать индикаторы во время тестирования.

TesterHideIndicators ( true );

Рис. 10. Вначале наше представление будет перегружено из-за большого количества используемых нами индикаторов



После этого мы можем приступить к тестированию на исторических данных. Напомним, что наши обучающие выборки охватывали период с ноября 2002 года по август 2018 года; следовательно, период тестирования на исторических данных должен был начаться в сентябре 2018 года и продолжаться до настоящего времени. К сожалению, мое интернет-соединение было нестабильным, и я не смог безопасно загрузить исторические данные от своего брокера. Поэтому мне пришлось проводить тестирование с начала 2023 года по настоящее время.

Рис. 11. Даты тестирования на истории

Мы всегда предпочитаем использовать тики, основанные на реальных данных, чтобы получить реалистичную имитацию прошлых рыночных показателей. Это может создать большую нагрузку на вашу сеть, поскольку объем запрашиваемых данных будет значительным.

Рис. 12. Настройки, которые мы использовали для тестирования стратегии, также имеют важное значение

Созданные нами классы будут предоставлять вам постоянную обратную связь во время тестирования на истории. Мы можем проверить наличие ошибок, прочитав напечатанные сообщения. Как видно на рис. 13, наши классы работают как положено, и никаких сообщений об ошибках в логах не регистрируется.

Рис. 13. Созданные нами классы будут предоставлять обратную связь во время тестирования на истории. Обратная связь должна быть положительной и всегда завершаться прогнозом модели, если у вас нет открытых позиций.

Мы также можем визуализировать кривую доходности, сформированную нашей стратегией. Кривая эквити демонстрирует положительный долгосрочный восходящий тренд, что побуждает нас продолжать развивать стратегию и искать дополнительные меры безопасности для ограничения потерь, если это возможно.

Рис. 14. Визуализация кривой эквити, полученной в результате применения нашей торговой стратегии.

Наконец, мы также можем визуализировать подробный анализ эффективности нашей торговой стратегии. Как мы видим, точность нашей стратегии составила 58% по всем совершенным сделкам, а коэффициент Шарпа — 0,90.

Рис. 15. Подробный анализ эффективности нашей торговой стратегии на данных, которые она ранее не видела





Заключение

Мы рассмотрели преимущества статистического моделирования, выходящие за рамки обычной задачи прогнозирования цен. Мы показали, что:

Машинное обучение можно использовать для управления капиталом: увеличивая размер лота, когда наша модель соответствует торговому сигналу, мы фактически передаем статистической модели контроль над объемом торгов, позволяя машине совершать более крупные сделки, когда она "чувствует себя уверенно". Машинное обучение также может быть использовано для выявления более осмысленных способов анализа данных: мы можем использовать семейство алгоритмов машинного обучения, известных как методы уменьшения размерности, для сжатия наших данных, что позволяет нам выявлять важные закономерности в больших наборах данных.

Это означает, что читатель может заменить индикатор WPR комбинацией своих любимых индикаторов и, применяя методы уменьшения размерности, как показано в этой статье, найти новые способы представления своих личных стратегий, которые могут улучшить результаты торговли, как мы видели ранее, когда нам удалось превзойти все имеющиеся у нас рыночные данные, используя представление UMAP всего из 2 столбцов из исходных 36.

Кроме того, использование предложенного в этой статье алгоритма UMAP дает читателю множество преимуществ по сравнению с такими популярными методами, как PCA (Principal Components Analysis, анализ главных компонентов). Выделим несколько материальных преимуществ:

UMAP — это нелинейный метод: популярные методы уменьшения размерности, такие как PCA, по своей сути предполагают наличие линейной зависимости в данных. Алгоритмы дают сбой, когда это предположение неверно. UMAP, с другой стороны, специально предназначен для поиска нелинейных зависимостей. Читателю не следует считать, что UMAP более "мощный", чем PCA, скорее уместнее сказать, что UMAP более "гибкий", чем PCA.

UMAP — геометрическая, а не евклидова матрица: это означает, что UMAP воспринимает формы, а не только прямые расстояния. В отличие от таких методов, как PCA, которые разрезают данные прямыми линиями, UMAP изгибается вместе с вашими данными. Эта модель не предполагает, что Земля плоская, а скорее, исходит из предположения, что ваши данные находятся на искривленной поверхности, называемой римановым многообразием — концепции из математического исследования топологии, которая помогает описывать сложные нелинейные пространства. Это позволяет UMAP сохранять истинную геометрию ваших данных не путем их сглаживания, а путем движения по ним.

В заключение, мы рассмотрели ценность объектно-ориентированного программирования в MQL5. Хотя объектно-ориентированное программирование (ООП) считается устаревшей технологией, оно по-прежнему имеет огромную ценность, позволяя централизовать управление и все ошибки в одном файле. Это экономит нам время, избавляя от необходимости повторять шаблонный код, и позволяет быстро воплощать наши идеи с предсказуемыми результатами.



