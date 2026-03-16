Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 21): Улучшение торговли на основе нейронных сетей с помощью адаптивных темпов обучения
Введение
В нашей предыдущей статье (Часть 20) мы разработали мультисимвольную стратегию на основе Commodity Channel Index (CCI) и Awesome Oscillator (AO), что позволило автоматизировать сделки на развороте тренда по нескольким валютным парам с надежной генерацией сигналов и управлением рисками на MetaQuotes Language 5 (MQL5). В части 21 мы переходим к торговой стратегии на основе нейронной сети, усиленной механизмом адаптивного темпа обучения (adaptive learning rate) для оптимизации точности прогнозирования рыночных движений. Мы рассмотрим следующие темы:
- Стратегия адаптивного темпа обучения нейронных сетей
- Реализация в MetaQuotes Language 5 (MQL5)
- Тестирование и оптимизация настроек темпа обучения
- Заключение
В итоге у нас будет комплексная торговая система на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), использующая нейронные сети с динамической регулировкой темпа обучения, готовая к дальнейшему совершенствованию.
Стратегия адаптивного темпа обучения нейронных сетей
В Части 20 мы разработали мультисимвольную торговую систему, которая использует Commodity Channel Index и Awesome Oscillator, что позволило автоматизировать сделки на развороте тренда по нескольким валютным парам. Теперь мы займемся торговой стратегией на основе нейронной сети, используя вычислительные модели, имитирующие взаимосвязанные нейроны человеческого мозга, для более точного прогнозирования движений рыночных цен путем обработки разнообразных рыночных индикаторов и адаптации процесса обучения к волатильности рынка. Наша цель — построить гибкую, высокопроизводительную торговую систему, которая использует нейронные сети для анализа сложных рыночных паттернов и исполнения сделок с оптимизированной точностью благодаря механизму темпа обучения.
Нейронные сети работают через слои узлов, или нейронов, структурированных как входной слой (получающий рыночные данные), скрытые слои (выявляющие сложные паттерны) и выходной слой (генерирующий торговые сигналы, например, предсказывающий рост или падение цены). Прямое распространение (forward propagation) передает данные через эти слои, где нейроны применяют веса и смещения к входам, преобразуя их в прогнозы. Рассмотрите рисунок ниже.
Критически важный компонент, функция активации, вносит нелинейность в эти преобразования, позволяя сети моделировать сложные взаимосвязи; например, сигмоидная функция активации отображает значения в диапазоне от 0 до 1, что делает ее идеальной для задач бинарной классификации, таких как принятие решений о покупке или продаже. Обратное распространение (backpropagation) совершенствует этот процесс, работая в обратном направлении от ошибок прогноза и корректируя веса и смещения для повышения точности со временем. Рассмотрим рисунок ниже.
Для обеспечения динамичности сети мы планируем внедрить адаптивную стратегию темпа обучения, которая будет регулировать скорость обновления весов во время обратного распространения, ускоряя обучение, когда прогнозы совпадают с рыночными результатами, и замедляя его при резком увеличении количества ошибок, чтобы обеспечить стабильность.
Мы планируем разработать систему, которая подает рыночные индикаторы, такие как скользящие средние и индикаторы импульса, на входной слой нейронной сети, обрабатывает их через скрытые слои для обнаружения паттернов и выдает надежные торговые сигналы через выходной слой. Мы используем сигмоидную функцию активации для преобразования выходов нейронов, обеспечивая плавные, интерпретируемые прогнозы для торговых решений. Мы выбрали эту функцию, поскольку она позволяет работать с двумя вариантами выхода. Вот пример других функций, которые можно использовать.
Также мы будем динамически корректировать скорость обучения на основе результатов тренировки и адаптировать количество нейронов в скрытом слое в соответствии с рыночной волатильностью, создавая отзывчивую систему, которая балансирует между сложностью и эффективностью. Стратегия закладывает основу для надежной реализации и тщательного тестирования. Мы будем использовать две скользящие средние - индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) и средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) для предоставления входных данных. Как только мы получим сигналы, мы откроем сделки. Ниже показано, чего мы стремимся достичь после внедрения.
Реализация средствами MQL5
Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в "Навигатор", выберите папку Indicators, кликните "Создать" и следуйте инструкциям для создания файла. После создания файла в среде программирования мы начнем с объявления некоторых входных переменных, структур и классов, которые будем использовать, поскольку хотим применить объектно-ориентированный (Object Oriented Programming, OOP) подход.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Neural Networks Propagation EA.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade tradeObject; //--- Instantiate trade object for executing trades // Input parameters with clear, meaningful names input double LotSize = 0.1; // Lot Size input int StopLossPoints = 100; // Stop Loss (points) input int TakeProfitPoints = 100; // Take Profit (points) input int MinHiddenNeurons = 10; // Minimum Hidden Neurons input int MaxHiddenNeurons = 50; // Maximum Hidden Neurons input int TrainingBarCount = 1000; // Training Bars input double MinPredictionAccuracy = 0.7; // Minimum Prediction Accuracy input double MinLearningRate = 0.01; // Minimum Learning Rate input double MaxLearningRate = 0.5; // Maximum Learning Rate input string InputToHiddenWeights = "0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1"; // Input-to-Hidden Weights input string HiddenToOutputWeights = "0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1"; // Hidden-to-Output Weights input string HiddenBiases = "0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1,0.1,-0.1"; // Hidden Biases input string OutputBiases = "0.1,-0.1"; // Output Biases // Neural Network Structure Constants const int INPUT_NEURON_COUNT = 10; //--- Define number of input neurons const int OUTPUT_NEURON_COUNT = 2; //--- Define number of output neurons const int MAX_HISTORY_SIZE = 10; //--- Define maximum history size for accuracy and error tracking // Indicator handles int ma20IndicatorHandle; //--- Handle for 20-period moving average int ma50IndicatorHandle; //--- Handle for 50-period moving average int rsiIndicatorHandle; //--- Handle for RSI indicator int atrIndicatorHandle; //--- Handle for ATR indicator // Training related structures struct TrainingData { double inputValues[]; //--- Array to store input values for training double targetValues[]; //--- Array to store target values for training };
Здесь мы закладываем основу для нашей торговой стратегии на основе нейронных сетей с адаптивным темпом обучения, инициализируя основные компоненты для исполнения сделок и обработки данных. Подключим библиотеку Trade.mqh и создадим экземпляр класса CTrade под названием tradeObject для управления торговыми операциями, что позволяет исполнять ордера на покупку и продажу на основе прогнозов нейронной сети.
Определим входные параметры для настройки стратегии: LotSize - для контроля объема сделок, StopLossPoints и TakeProfitPoints - для управления рисками, а также MinHiddenNeurons и MaxHiddenNeurons - для определения диапазона скрытых нейронов в нейронной сети. Кроме того, укажем TrainingBarCount для количества исторических баров, используемых при обучении, MinPredictionAccuracy - как порог точности, а также MinLearningRate и MaxLearningRate - для ограничения адаптивного темпа обучения. Также предоставим InputToHiddenWeights, HiddenToOutputWeights, HiddenBiases и OutputBiases в виде строковых входных данных для инициализации весов и смещений нейронной сети, позволяя использовать предустановленные значения или значения по умолчанию.
Далее определим константы для структуры нейронной сети, установив INPUT_NEURON_COUNT на 10 для входных рыночных данных, OUTPUT_NEURON_COUNT - на 2 для выходных сигналов покупки/продажи и MAX_HISTORY_SIZE - на 10 для отслеживания точности и ошибок обучения. Создадим хендлы индикаторов ma20IndicatorHandle, ma50IndicatorHandle, rsiIndicatorHandle и atrIndicatorHandle для ссылки на 20- и 50-периодные скользящие средние, RSI и Average True Range соответственно, для подачи рыночных данных в нейронную сеть. Наконец, определим структуру TrainingData с массивами inputValues и targetValues для хранения входных признаков и ожидаемых выходных данных для обучения, обеспечивая организованное управление данными для обучения нейронной сети. Будем хранить данные, как показано ниже, когда заполним их значениями.
Далее нам нужно определить класс для хранения большинства основных переменных-членов, которые мы будем часто использовать.
// Neural Network Class class CNeuralNetwork { private: int inputNeuronCount; //--- Number of input neurons int hiddenNeuronCount; //--- Number of hidden neurons int outputNeuronCount; //--- Number of output neurons double inputLayer[]; //--- Array for input layer values double hiddenLayer[]; //--- Array for hidden layer values double outputLayer[]; //--- Array for output layer values double inputToHiddenWeights[]; //--- Weights between input and hidden layers double hiddenToOutputWeights[];//--- Weights between hidden and output layers double hiddenLayerBiases[]; //--- Biases for hidden layer double outputLayerBiases[]; //--- Biases for output layer double outputDeltas[]; //--- Delta values for output layer double hiddenDeltas[]; //--- Delta values for hidden layer double trainingError; //--- Current training error double currentLearningRate; //--- Current learning rate double accuracyHistory[]; //--- History of training accuracy double errorHistory[]; //--- History of training errors int historyRecordCount; //--- Number of recorded history entries };
Здесь мы реализуем основную структуру нашей нейронной сети, создавая класс CNeuralNetwork. Определим приватные переменные-члены для управления архитектурой сети и процессом обучения, начиная с inputNeuronCount, hiddenNeuronCount и outputNeuronCount для установки количества нейронов во входном, скрытом и выходном слоях соответственно, в соответствии с устройством стратегии для обработки рыночных данных и генерации торговых сигналов.
Создадим массивы для хранения значений слоев, включая inputLayer - для входных данных индикаторов, hiddenLayer - для обработки промежуточных паттернов и outputLayer - для формирования прогнозов на покупку/продажу. Для обработки вычислений нейронной сети создадим массивы inputToHiddenWeights и hiddenToOutputWeights для весовых связей между слоями, а также hiddenLayerBiases и outputLayerBiases - для корректировки смещений в скрытом и выходном слоях. Для обратного распространения определим outputDeltas и hiddenDeltas для хранения градиентов ошибок, что позволяет обновлять веса и смещения во время обучения.
Кроме того, включим trainingError для отслеживания текущей ошибки, currentLearningRate - для управления адаптивным темпом обучения, массивы accuracyHistory и errorHistory - для мониторинга результатов обучения с течением времени и historyRecordCount для подсчета зарегистрированных записей, гарантируя, что сеть может динамически корректировать свое обучение на основе тенденций производительности. Класс формирует основу для реализации прямого распространения, обратного распространения и корректировок адаптивного темпа обучения в последующих функциях. Внутри приватного модификатора доступа мы можем определить метод для преобразования строковых входных данных в массив для дальнейшего использования.
// Parse comma-separated string to array bool ParseStringToArray(string inputString, double &output[], int expectedSize) { //--- Check if input string is empty if(inputString == "") return false; string values[]; //--- Initialize array for parsed values ArrayResize(values, 0); //--- Split input string by comma int count = StringSplit(inputString, 44, values); //--- Check if string splitting failed if(count <= 0) { Print("Error: StringSplit failed for input: ", inputString, ". Error code: ", GetLastError()); return false; } //--- Verify correct number of values if(count != expectedSize) { Print("Error: Invalid number of values in input string. Expected: ", expectedSize, ", Got: ", count); return false; } //--- Resize output array to expected size ArrayResize(output, expectedSize); //--- Convert string values to doubles and normalize for(int i = 0; i < count; i++) { output[i] = StringToDouble(values[i]); //--- Clamp values between -1.0 and 1.0 if(MathAbs(output[i]) > 1.0) output[i] = MathMax(-1.0, MathMin(1.0, output[i])); } return true; }
Реализуем функцию ParseStringToArray в классе CNeuralNetwork для обработки строк, разделенных запятыми, для весов и смещений нейронной сети. Проверим, пуст ли inputString, возвращая false в случае недопустимости, и используем StringSplit с разделителем-запятой для разделения на "значения". Если разделение не удается или значение count не соответствует значению expectedSize, регистрируем ошибки с помощью Print и возвращаем false. Изменяем размер "выходных" данных с помощью ArrayResize, конвертируем "значения" в формат double, используя StringToDouble, нормализуем их между -1.0 и 1.0 с MathMax и MathMin, и возвращаем true для успешного анализа. Остальные вспомогательные функции могут быть объявлены в части публичного модификатора доступа, как показано ниже. Мы можем определить их позже.
public: CNeuralNetwork(int inputs, int hidden, int outputs); //--- Constructor void InitializeWeights(); //--- Initialize network weights double Sigmoid(double x); //--- Apply sigmoid activation function void ForwardPropagate(); //--- Perform forward propagation void Backpropagate(const double &targets[]); //--- Perform backpropagation void SetInput(double &inputs[]); //--- Set input values void GetOutput(double &outputs[]); //--- Retrieve output values double TrainOnHistoricalData(TrainingData &data[]); //--- Train on historical data void UpdateNetworkWithRecentData(); //--- Update with recent data void InitializeTraining(); //--- Initialize training arrays void ResizeNetwork(int newHiddenNeurons); //--- Resize network void AdjustLearningRate(); //--- Adjust learning rate dynamically double GetRecentAccuracy(); //--- Get recent training accuracy double GetRecentError(); //--- Get recent training error bool ShouldRetrain(); //--- Check if retraining is needed double CalculateDynamicNeurons(); //--- Calculate dynamic neuron count int GetHiddenNeurons() { return hiddenNeuronCount; //--- Get current hidden neuron count }
Здесь мы определяем публичный интерфейс класса CNeuralNetwork. Создадим конструктор CNeuralNetwork с параметрами inputs, hidden и outputs для настройки сети и InitializeWeights - для настройки весов и смещений. Реализуем Sigmoid для активации, ForwardPropagate и Backpropagate - для обработки и обновления на основе targets, а также SetInput и GetOutput - для обработки inputs и outputs.
Создадим TrainOnHistoricalData с использованием TrainingData, UpdateNetworkWithRecentData для недавних данных, InitializeTraining - для массивов, ResizeNetwork - для newHiddenNeurons, AdjustLearningRate - для динамического обучения, а также GetRecentAccuracy, GetRecentError, ShouldRetrain, CalculateDynamicNeurons и GetHiddenNeurons - для мониторинга и адаптации hiddenNeuronCount. Теперь мы можем приступить к реализации и определению функций, как показано ниже.
// Constructor CNeuralNetwork::CNeuralNetwork(int inputs, int hidden, int outputs) { //--- Set input neuron count inputNeuronCount = inputs; //--- Set output neuron count outputNeuronCount = outputs; //--- Initialize learning rate to minimum currentLearningRate = MinLearningRate; //--- Set hidden neuron count hiddenNeuronCount = hidden; //--- Ensure hidden neurons within bounds if(hiddenNeuronCount < MinHiddenNeurons) hiddenNeuronCount = MinHiddenNeurons; if(hiddenNeuronCount > MaxHiddenNeurons) hiddenNeuronCount = MaxHiddenNeurons; //--- Resize input layer array ArrayResize(inputLayer, inputs); //--- Resize hidden layer array ArrayResize(hiddenLayer, hiddenNeuronCount); //--- Resize output layer array ArrayResize(outputLayer, outputs); //--- Resize input-to-hidden weights array ArrayResize(inputToHiddenWeights, inputs * hiddenNeuronCount); //--- Resize hidden-to-output weights array ArrayResize(hiddenToOutputWeights, hiddenNeuronCount * outputs); //--- Resize hidden biases array ArrayResize(hiddenLayerBiases, hiddenNeuronCount); //--- Resize output biases array ArrayResize(outputLayerBiases, outputs); //--- Resize accuracy history array ArrayResize(accuracyHistory, MAX_HISTORY_SIZE); //--- Resize error history array ArrayResize(errorHistory, MAX_HISTORY_SIZE); //--- Initialize history record count historyRecordCount = 0; //--- Initialize training error trainingError = 0.0; //--- Initialize network weights InitializeWeights(); //--- Initialize training arrays InitializeTraining(); } // Initialize training arrays void CNeuralNetwork::InitializeTraining() { //--- Resize output deltas array ArrayResize(outputDeltas, outputNeuronCount); //--- Resize hidden deltas array ArrayResize(hiddenDeltas, hiddenNeuronCount); } // Initialize weights void CNeuralNetwork::InitializeWeights() { //--- Track if weights and biases are set bool isInputToHiddenWeightsSet = false; bool isHiddenToOutputWeightsSet = false; bool isHiddenBiasesSet = false; bool isOutputBiasesSet = false; double tempInputToHiddenWeights[]; double tempHiddenToOutputWeights[]; double tempHiddenBiases[]; double tempOutputBiases[]; //--- Parse and set input-to-hidden weights if provided if(InputToHiddenWeights != "" && ParseStringToArray(InputToHiddenWeights, tempInputToHiddenWeights, inputNeuronCount * hiddenNeuronCount)) { //--- Copy parsed weights to main array ArrayCopy(inputToHiddenWeights, tempInputToHiddenWeights); isInputToHiddenWeightsSet = true; //--- Log weight initialization Print("Initialized input-to-hidden weights from input: ", InputToHiddenWeights); } //--- Parse and set hidden-to-output weights if provided if(HiddenToOutputWeights != "" && ParseStringToArray(HiddenToOutputWeights, tempHiddenToOutputWeights, hiddenNeuronCount * outputNeuronCount)) { //--- Copy parsed weights to main array ArrayCopy(hiddenToOutputWeights, tempHiddenToOutputWeights); isHiddenToOutputWeightsSet = true; //--- Log weight initialization Print("Initialized hidden-to-output weights from input: ", HiddenToOutputWeights); } //--- Parse and set hidden biases if provided if(HiddenBiases != "" && ParseStringToArray(HiddenBiases, tempHiddenBiases, hiddenNeuronCount)) { //--- Copy parsed biases to main array ArrayCopy(hiddenLayerBiases, tempHiddenBiases); isHiddenBiasesSet = true; //--- Log bias initialization Print("Initialized hidden biases from input: ", HiddenBiases); } //--- Parse and set output biases if provided if(OutputBiases != "" && ParseStringToArray(OutputBiases, tempOutputBiases, outputNeuronCount)) { //--- Copy parsed biases to main array ArrayCopy(outputLayerBiases, tempOutputBiases); isOutputBiasesSet = true; //--- Log bias initialization Print("Initialized output biases from input: ", OutputBiases); } //--- Initialize input-to-hidden weights randomly if not set if(!isInputToHiddenWeightsSet) { for(int i = 0; i < ArraySize(inputToHiddenWeights); i++) inputToHiddenWeights[i] = (MathRand() / 32767.0) * 2 - 1; } //--- Initialize hidden-to-output weights randomly if not set if(!isHiddenToOutputWeightsSet) { for(int i = 0; i < ArraySize(hiddenToOutputWeights); i++) hiddenToOutputWeights[i] = (MathRand() / 32767.0) * 2 - 1; } //--- Initialize hidden biases randomly if not set if(!isHiddenBiasesSet) { for(int i = 0; i < ArraySize(hiddenLayerBiases); i++) hiddenLayerBiases[i] = (MathRand() / 32767.0) * 2 - 1; } //--- Initialize output biases randomly if not set if(!isOutputBiasesSet) { for(int i = 0; i < ArraySize(outputLayerBiases); i++) outputLayerBiases[i] = (MathRand() / 32767.0) * 2 - 1; } } // Sigmoid activation function double CNeuralNetwork::Sigmoid(double x) { //--- Compute and return sigmoid value return 1.0 / (1.0 + MathExp(-x)); } // Set input void CNeuralNetwork::SetInput(double &inputs[]) { //--- Check for input array size mismatch if(ArraySize(inputs) != inputNeuronCount) { Print("Error: Input array size mismatch. Expected: ", inputNeuronCount, ", Got: ", ArraySize(inputs)); return; } //--- Copy inputs to input layer ArrayCopy(inputLayer, inputs); } // Forward propagation void CNeuralNetwork::ForwardPropagate() { //--- Compute hidden layer values for(int j = 0; j < hiddenNeuronCount; j++) { double sum = 0; //--- Calculate weighted sum for hidden neuron for(int i = 0; i < inputNeuronCount; i++) sum += inputLayer[i] * inputToHiddenWeights[i * hiddenNeuronCount + j]; //--- Apply sigmoid activation hiddenLayer[j] = Sigmoid(sum + hiddenLayerBiases[j]); } //--- Compute output layer values for(int j = 0; j < outputNeuronCount; j++) { double sum = 0; //--- Calculate weighted sum for output neuron for(int i = 0; i < hiddenNeuronCount; i++) sum += hiddenLayer[i] * hiddenToOutputWeights[i * outputNeuronCount + j]; //--- Apply sigmoid activation outputLayer[j] = Sigmoid(sum + outputLayerBiases[j]); } } // Get output void CNeuralNetwork::GetOutput(double &outputs[]) { //--- Resize output array ArrayResize(outputs, outputNeuronCount); //--- Copy output layer to outputs ArrayCopy(outputs, outputLayer); } // Backpropagation void CNeuralNetwork::Backpropagate(const double &targets[]) { //--- Calculate output layer deltas for(int i = 0; i < outputNeuronCount; i++) { double output = outputLayer[i]; //--- Compute delta for output neuron outputDeltas[i] = output * (1 - output) * (targets[i] - output); } //--- Calculate hidden layer deltas for(int i = 0; i < hiddenNeuronCount; i++) { double error = 0; //--- Sum weighted errors from output layer for(int j = 0; j < outputNeuronCount; j++) error += outputDeltas[j] * hiddenToOutputWeights[i * outputNeuronCount + j]; double output = hiddenLayer[i]; //--- Compute delta for hidden neuron hiddenDeltas[i] = output * (1 - output) * error; } //--- Update hidden-to-output weights for(int i = 0; i < hiddenNeuronCount; i++) { for(int j = 0; j < outputNeuronCount; j++) { int idx = i * outputNeuronCount + j; //--- Adjust weight based on learning rate and delta hiddenToOutputWeights[idx] += currentLearningRate * outputDeltas[j] * hiddenLayer[i]; } } //--- Update input-to-hidden weights for(int i = 0; i < inputNeuronCount; i++) { for(int j = 0; j < hiddenNeuronCount; j++) { int idx = i * hiddenNeuronCount + j; //--- Adjust weight based on learning rate and delta inputToHiddenWeights[idx] += currentLearningRate * hiddenDeltas[j] * inputLayer[i]; } } //--- Update hidden biases for(int i = 0; i < hiddenNeuronCount; i++) //--- Adjust bias based on learning rate and delta hiddenLayerBiases[i] += currentLearningRate * hiddenDeltas[i]; //--- Update output biases for(int i = 0; i < outputNeuronCount; i++) //--- Adjust bias based on learning rate and delta outputLayerBiases[i] += currentLearningRate * outputDeltas[i]; } // Resize network (adjust hidden neurons) void CNeuralNetwork::ResizeNetwork(int newHiddenNeurons) { //--- Clamp new neuron count within bounds newHiddenNeurons = MathMax(MinHiddenNeurons, MathMin(newHiddenNeurons, MaxHiddenNeurons)); //--- Check if resizing is necessary if(newHiddenNeurons == hiddenNeuronCount) return; //--- Log resizing information Print("Resizing network. New hidden neurons: ", newHiddenNeurons, ", Previous: ", hiddenNeuronCount); //--- Update hidden neuron count hiddenNeuronCount = newHiddenNeurons; //--- Resize hidden layer array ArrayResize(hiddenLayer, hiddenNeuronCount); //--- Resize input-to-hidden weights array ArrayResize(inputToHiddenWeights, inputNeuronCount * hiddenNeuronCount); //--- Resize hidden-to-output weights array ArrayResize(hiddenToOutputWeights, hiddenNeuronCount * outputNeuronCount); //--- Resize hidden biases array ArrayResize(hiddenLayerBiases, hiddenNeuronCount); //--- Resize hidden deltas array ArrayResize(hiddenDeltas, hiddenNeuronCount); //--- Reinitialize weights InitializeWeights(); }
Здесь мы реализуем критические компоненты нейронной сети. Создадим конструктор CNeuralNetwork, принимающий inputs, hidden и outputs для установки inputNeuronCount, outputNeuronCount и hiddenNeuronCount, ограничивая последний значением от MinHiddenNeurons до MaxHiddenNeurons. Нам не нужно тратить много времени на объяснение прототипа класса, так как мы уже делали нечто подобное в предыдущей части.
Далее инициализируем currentLearningRate значением MinLearningRate, изменим размеры таких массивов, как inputLayer, hiddenLayer, outputLayer, inputToHiddenWeights, hiddenToOutputWeights, hiddenLayerBiases, outputLayerBiases, accuracyHistory и errorHistory, используя ArrayResize, а также вызовем InitializeWeights и InitializeTraining для настройки сети.
Введем функцию InitializeTraining для изменения размеров массивов outputDeltas и hiddenDeltas для обратного распространения, обеспечивая правильное хранение градиентов ошибок. Функция InitializeWeights задает веса и смещения, используя функцию ParseStringToArray для загрузки inputToHiddenWeights, hiddenToOutputWeights, hiddenLayerBiases и outputLayerBiases из входных данных, таких как InputToHiddenWeights, если они предоставлены, или рандомизирует их с помощью MathRand между -1 и 1, если нет, записывая действия с помощью Print. Используем функцию Sigmoid для вычисления значения активации сигмоиды для заданного x, используя функцию MathExp.
Функция SetInput копирует "входные данные" в inputLayer после проверки размера с помощью ArraySize, записывая ошибки с помощью Print в случае несоответствия. Создадим функцию ForwardPropagate для вычисления значений hiddenLayer и outputLayer путем применения взвешенных сумм и активации Sigmoid с hiddenLayerBiases и outputLayerBiases. Функция GetOutput изменяет размер выходных данных с помощью функции ArrayResize и копирует значения outputLayer с помощью ArrayCopy.
Реализуем функцию Backpropagate для вычисления outputDeltas и hiddenDeltas из targets, обновляя hiddenToOutputWeights, inputToHiddenWeights, hiddenLayerBiases и outputLayerBiases с использованием currentLearningRate. Наконец, функция ResizeNetwork корректирует hiddenNeuronCount в заданных пределах, изменяет размер массивов, таких как hiddenLayer и hiddenDeltas, и повторно инициализирует веса с помощью InitializeWeights, логируя изменения с помощью Print. Затем нам нужно скорректировать скорость обучения на основе тенденции ошибок.
// Adjust learning rate based on error trend void CNeuralNetwork::AdjustLearningRate() { //--- Check if enough history exists if(historyRecordCount < 2) return; //--- Get last and previous errors double lastError = errorHistory[historyRecordCount - 1]; double prevError = errorHistory[historyRecordCount - 2]; //--- Calculate error difference double errorDiff = lastError - prevError; //--- Increase learning rate if error decreased if(lastError < prevError) currentLearningRate = MathMin(currentLearningRate * 1.05, MaxLearningRate); //--- Decrease learning rate if error increased significantly else if(lastError > prevError * 1.2) currentLearningRate = MathMax(currentLearningRate * 0.9, MinLearningRate); //--- Slightly decrease learning rate otherwise else currentLearningRate = MathMax(currentLearningRate * 0.99, MinLearningRate); //--- Log learning rate adjustment Print("Adjusted learning rate to: ", currentLearningRate, ", Last Error: ", lastError, ", Prev Error: ", prevError, ", Error Diff: ", errorDiff); }
Реализуем механизм адаптивного темпа обучения, создав функцию AdjustLearningRate внутри класса CNeuralNetwork. Необходимо проверить, что historyRecordCount равен не менее 2, чтобы обеспечить достаточность данных в массиве errorHistory. Если это условие не выполняется, выходим, чтобы избежать невалидных корректировок. Извлекаем последнюю ошибку как lastError и предыдущую ошибку как prevError из errorHistory, затем вычисляем их разницу в errorDiff для оценки результатов обучения.
Используем функцию MathMin для увеличения currentLearningRate на 5%, если lastError меньше prevError, с ограничением значения MaxLearningRate, или используйте функцию MathMax для его уменьшения на 10%, если lastError превышает prevError на 20%, обеспечивая при этом, чтобы оно оставалось выше MinLearningRate. В противном случае немного уменьшим currentLearningRate на 1% с помощью MathMax. Наконец, используем функцию Print для логирования скорректированного currentLearningRate, lastError, prevError и errorDiff, обеспечивая динамическую оптимизацию обучения нейронной сети. Затем используем индикатор ATR для динамического расчета количества скрытых нейронов, чтобы можно было корректировать его в зависимости от волатильности.
// Calculate dynamic number of hidden neurons based on ATR double CNeuralNetwork::CalculateDynamicNeurons() { double atrValues[]; //--- Set ATR array as series ArraySetAsSeries(atrValues, true); //--- Copy ATR buffer if(CopyBuffer(atrIndicatorHandle, 0, 0, 10, atrValues) < 10) { Print("Error: Failed to copy ATR for dynamic neurons. Using default: ", hiddenNeuronCount); return hiddenNeuronCount; } //--- Calculate average ATR double avgATR = 0; for(int i = 0; i < 10; i++) avgATR += atrValues[i]; avgATR /= 10; //--- Get current close price double closePrice = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); //--- Check for valid close price if(MathAbs(closePrice) < 0.000001) { Print("Error: Invalid close price for ATR ratio. Using default: ", hiddenNeuronCount); return hiddenNeuronCount; } //--- Calculate ATR ratio double atrRatio = atrValues[0] / closePrice; //--- Compute new neuron count int newNeurons = MinHiddenNeurons + (int)((MaxHiddenNeurons - MinHiddenNeurons) * MathMin(atrRatio * 100, 1.0)); //--- Return clamped neuron count return MathMax(MinHiddenNeurons, MathMin(newNeurons, MaxHiddenNeurons)); }
Для динамической корректировки количества скрытых нейронов в зависимости от волатильности рынка объявим массив atrValues и используем функцию ArraySetAsSeries для настройки его как массива временных рядов, а затем применим функцию CopyBuffer для извлечения 10 баров данных об ATR из atrIndicatorHandle в atrValues. Если функция CopyBuffer извлекает менее 10 значений, используем функцию Print для регистрации ошибки и возвращаем значение по умолчанию hiddenNeuronCount. Нам крайне необходимо представить массив в виде временного ряда, чтобы самые свежие полученные данные можно было сопоставить с начальными индексами и использовать в качестве первых.
Вычислим средний ATR, суммируя atrValues за 10 баров и разделив на 10. Сохраним результат в avgATR. Используем функцию iClose для получения текущей цены закрытия в closePrice для _Symbol и PERIOD_CURRENT. Если closePrice близка к нулю, используем функцию Print для логирования ошибки и вернем hiddenNeuronCount. Вычислим коэффициент ATR как atrValues[0], деленный на closePrice, затем вычислим newNeurons, масштабируя диапазон между MinHiddenNeurons и MaxHiddenNeurons с помощью функции MathMin на основе масштабированного atrRatio. Наконец используем функции MathMax и MathMin для ограничения и возврата скорректированного количества нейронов, обеспечивая динамическую адаптацию к рыночным условиям. Теперь мы можем определить остальные функции обучения и обновления, как показано ниже.
// Train network on historical data double CNeuralNetwork::TrainOnHistoricalData(TrainingData &data[]) { const int maxEpochs = 100; //--- Maximum training epochs const double targetError = 0.01; //--- Target error threshold double accuracy = 0; //--- Training accuracy //--- Reset learning rate currentLearningRate = MinLearningRate; //--- Iterate through epochs for(int epoch = 0; epoch < maxEpochs; epoch++) { double totalError = 0; //--- Total error for epoch int correctPredictions = 0; //--- Count of correct predictions //--- Process each training sample for(int i = 0; i < ArraySize(data); i++) { //--- Check target array size if(ArraySize(data[i].targetValues) != outputNeuronCount) { Print("Error: Mismatch in targets size for training data at index ", i); continue; } //--- Set input values SetInput(data[i].inputValues); //--- Perform forward propagation ForwardPropagate(); double error = 0; //--- Calculate error for(int j = 0; j < outputNeuronCount; j++) error += MathPow(data[i].targetValues[j] - outputLayer[j], 2); totalError += error; //--- Check prediction correctness if((outputLayer[0] > outputLayer[1] && data[i].targetValues[0] > data[i].targetValues[1]) || (outputLayer[0] < outputLayer[1] && data[i].targetValues[0] < data[i].targetValues[1])) correctPredictions++; //--- Perform backpropagation Backpropagate(data[i].targetValues); } //--- Calculate accuracy accuracy = (double)correctPredictions / ArraySize(data); //--- Update training error trainingError = totalError / ArraySize(data); //--- Update history if(historyRecordCount < MAX_HISTORY_SIZE) { accuracyHistory[historyRecordCount] = accuracy; errorHistory[historyRecordCount] = trainingError; historyRecordCount++; } else { //--- Shift history arrays for(int i = 1; i < MAX_HISTORY_SIZE; i++) { accuracyHistory[i - 1] = accuracyHistory[i]; errorHistory[i - 1] = errorHistory[i]; } //--- Add new values accuracyHistory[MAX_HISTORY_SIZE - 1] = accuracy; errorHistory[MAX_HISTORY_SIZE - 1] = trainingError; } //--- Log error history update Print("Error history updated: ", errorHistory[historyRecordCount - 1]); //--- Adjust learning rate AdjustLearningRate(); //--- Log progress every 10 epochs if(epoch % 10 == 0) Print("Epoch ", epoch, ": Error = ", trainingError, ", Accuracy = ", accuracy); //--- Check for early stopping if(trainingError < targetError && accuracy >= MinPredictionAccuracy) break; } //--- Return final accuracy return accuracy; } // Update network with recent data void CNeuralNetwork::UpdateNetworkWithRecentData() { const int recentBarCount = 10; //--- Number of recent bars to process TrainingData recentData[]; //--- Collect recent training data if(!CollectTrainingData(recentData, recentBarCount)) return; //--- Process each recent data sample for(int i = 0; i < ArraySize(recentData); i++) { //--- Set input values SetInput(recentData[i].inputValues); //--- Perform forward propagation ForwardPropagate(); //--- Perform backpropagation Backpropagate(recentData[i].targetValues); } } // Get recent accuracy double CNeuralNetwork::GetRecentAccuracy() { //--- Check if history exists if(historyRecordCount == 0) return 0.0; //--- Return most recent accuracy return accuracyHistory[historyRecordCount - 1]; } // Get recent error double CNeuralNetwork::GetRecentError() { //--- Check if history exists if(historyRecordCount == 0) return 0.0; //--- Return most recent error return errorHistory[historyRecordCount - 1]; } // Check if retraining is needed bool CNeuralNetwork::ShouldRetrain() { //--- Check if enough history exists if(historyRecordCount < 2) return false; //--- Get recent metrics double recentAccuracy = GetRecentAccuracy(); double recentError = GetRecentError(); double prevError = errorHistory[historyRecordCount - 2]; //--- Determine if retraining is needed return (recentAccuracy < MinPredictionAccuracy || recentError > prevError * 1.5); }
Здесь мы реализуем ключевые механизмы обучения и обновления нейронной сети. Создадим функцию TrainOnHistoricalData для обучения сети с использованием массива структур TrainingData, устанавливая maxEpochs в 100 и targetError в 0.01 и сбрасывая currentLearningRate до MinLearningRate. Для каждой эпохи мы перебираем "данные", проверяем размер data[i].targetValues на соответствие outputNeuronCount и используем функцию SetInput для загрузки data[i].inputValues, после чего используем функцию ForwardPropagate для вычисления прогнозов. Вычисляем ошибку, используя MathPow для сравнения outputLayer и data[i].targetValues, отслеживания correctPredictions и применения функции Backpropagate с data[i].targetValues.
Обновим accuracy и trainingError, сохраним их в accuracyHistory и errorHistory с использованием historyRecordCount, сдвинем массивы, если они заполнены, зарегистрируем обновления с помощью функции Print и используем функцию AdjustLearningRate для оптимизации обучения, останавливаясь раньше, если trainingError и accuracy соответствуют targetError и MinPredictionAccuracy.
Разработаем функцию UpdateNetworkWithRecentData для уточнения работы сети, установив recentBarCount равным 10, используя функцию CollectTrainingData для заполнения recentData и итеративно применяя SetInput, ForwardPropagate и Backpropagate для каждого образца. Функция GetRecentAccuracy возвращает последнее значение из accuracyHistory или 0.0, если historyRecordCount равен нулю, а функция GetRecentError делает то же самое для errorHistory.
Создадим функцию ShouldRetrain, чтобы проверить, составляет ли значение historyRecordCount как минимум 2, используя GetRecentAccuracy и GetRecentError для сравнения recentAccuracy и recentError с MinPredictionAccuracy и значением, в 1.5 раза превышающим предыдущее значение из errorHistory, возвращая true, если требуется переобучение. Теперь мы можем создать экземпляр класса, который будем использовать для фактической реализации.
// Global neural network instance CNeuralNetwork *neuralNetwork; //--- Global neural network object
Установим глобальный указатель для нейронной сети, создав указатель neuralNetwork на экземпляр класса CNeuralNetwork. Этот глобальный объект обеспечит централизованный доступ к функциональности нейронной сети, включая обучение, прямое распространение, обратное распространение и корректировки адаптивного темпа обучения, гарантируя бесшовную интеграцию во все операции Советника.
Определяя neuralNetwork глобально, мы упрощаем его использование в функциях инициализации, обработки тиков и деинициализации для управления прогностическими и торговыми возможностями стратегии. Мы можем определить функции для инициализации входных данных и сбора обучающих данных для модульности.
// Prepare inputs from market data void PrepareInputs(double &inputs[]) { //--- Resize inputs array if necessary if(ArraySize(inputs) != INPUT_NEURON_COUNT) ArrayResize(inputs, INPUT_NEURON_COUNT); double ma20Values[], ma50Values[], rsiValues[], atrValues[]; //--- Set arrays as series ArraySetAsSeries(ma20Values, true); ArraySetAsSeries(ma50Values, true); ArraySetAsSeries(rsiValues, true); ArraySetAsSeries(atrValues, true); //--- Copy MA20 buffer if(CopyBuffer(ma20IndicatorHandle, 0, 0, 2, ma20Values) <= 0) { Print("Error: Failed to copy MA20 buffer. Error code: ", GetLastError()); return; } //--- Copy MA50 buffer if(CopyBuffer(ma50IndicatorHandle, 0, 0, 2, ma50Values) <= 0) { Print("Error: Failed to copy MA50 buffer. Error code: ", GetLastError()); return; } //--- Copy RSI buffer if(CopyBuffer(rsiIndicatorHandle, 0, 0, 2, rsiValues) <= 0) { Print("Error: Failed to copy RSI buffer. Error code: ", GetLastError()); return; } //--- Copy ATR buffer if(CopyBuffer(atrIndicatorHandle, 0, 0, 2, atrValues) <= 0) { Print("Error: Failed to copy ATR buffer. Error code: ", GetLastError()); return; } //--- Check array sizes if(ArraySize(ma20Values) < 2 || ArraySize(ma50Values) < 2 || ArraySize(rsiValues) < 2 || ArraySize(atrValues) < 2) { Print("Error: Insufficient data in indicator arrays"); return; } //--- Get current market prices double closePrice = iClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); double openPrice = iOpen(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); double highPrice = iHigh(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); double lowPrice = iLow(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); //--- Calculate input features inputs[0] = (MathAbs(openPrice) > 0.000001) ? (closePrice - openPrice) / openPrice : 0; inputs[1] = (MathAbs(lowPrice) > 0.000001) ? (highPrice - lowPrice) / lowPrice : 0; inputs[2] = (MathAbs(ma20Values[0]) > 0.000001) ? (closePrice - ma20Values[0]) / ma20Values[0] : 0; inputs[3] = (MathAbs(ma50Values[0]) > 0.000001) ? (ma20Values[0] - ma50Values[0]) / ma50Values[0] : 0; inputs[4] = rsiValues[0] / 100.0; double highLowRange = highPrice - lowPrice; if(MathAbs(highLowRange) > 0.000001) { inputs[5] = (closePrice - lowPrice) / highLowRange; inputs[7] = MathAbs(closePrice - openPrice) / highLowRange; inputs[8] = (highPrice - closePrice) / highLowRange; inputs[9] = (closePrice - lowPrice) / highLowRange; } else { inputs[5] = 0; inputs[7] = 0; inputs[8] = 0; inputs[9] = 0; } inputs[6] = (MathAbs(closePrice) > 0.000001) ? atrValues[0] / closePrice : 0; //--- Log input preparation Print("Prepared inputs. Size: ", ArraySize(inputs)); } // Collect training data bool CollectTrainingData(TrainingData &data[], int barCount) { //--- Check output neuron count if(OUTPUT_NEURON_COUNT != 2) { Print("Error: OUTPUT_NEURON_COUNT must be 2 for binary classification."); return false; } //--- Resize data array ArrayResize(data, barCount); double ma20Values[], ma50Values[], rsiValues[], atrValues[]; //--- Set arrays as series ArraySetAsSeries(ma20Values, true); ArraySetAsSeries(ma50Values, true); ArraySetAsSeries(rsiValues, true); ArraySetAsSeries(atrValues, true); //--- Copy MA20 buffer if(CopyBuffer(ma20IndicatorHandle, 0, 0, barCount + 1, ma20Values) < barCount + 1) { Print("Error: Failed to copy MA20 buffer for training. Error code: ", GetLastError()); return false; } //--- Copy MA50 buffer if(CopyBuffer(ma50IndicatorHandle, 0, 0, barCount + 1, ma50Values) < barCount + 1) { Print("Error: Failed to copy MA50 buffer for training. Error code: ", GetLastError()); return false; } //--- Copy RSI buffer if(CopyBuffer(rsiIndicatorHandle, 0, 0, barCount + 1, rsiValues) < barCount + 1) { Print("Error: Failed to copy RSI buffer for training. Error code: ", GetLastError()); return false; } //--- Copy ATR buffer if(CopyBuffer(atrIndicatorHandle, 0, 0, barCount + 1, atrValues) < barCount + 1) { Print("Error: Failed to copy ATR buffer for training. Error code: ", GetLastError()); return false; } MqlRates priceData[]; //--- Set rates array as series ArraySetAsSeries(priceData, true); //--- Copy price data if(CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, barCount + 1, priceData) < barCount + 1) { Print("Error: Failed to copy rates for training. Error code: ", GetLastError()); return false; } //--- Process each bar for(int i = 0; i < barCount; i++) { //--- Resize input and target arrays ArrayResize(data[i].inputValues, INPUT_NEURON_COUNT); ArrayResize(data[i].targetValues, OUTPUT_NEURON_COUNT); //--- Get price data double closePrice = priceData[i].close; double openPrice = priceData[i].open; double highPrice = priceData[i].high; double lowPrice = priceData[i].low; double highLowRange = highPrice - lowPrice; //--- Calculate input features data[i].inputValues[0] = (MathAbs(openPrice) > 0.000001) ? (closePrice - openPrice) / openPrice : 0; data[i].inputValues[1] = (MathAbs(lowPrice) > 0.000001) ? (highPrice - lowPrice) / lowPrice : 0; data[i].inputValues[2] = (MathAbs(ma20Values[i]) > 0.000001) ? (closePrice - ma20Values[i]) / ma20Values[i] : 0; data[i].inputValues[3] = (MathAbs(ma50Values[i]) > 0.000001) ? (ma20Values[i] - ma50Values[i]) / ma50Values[i] : 0; data[i].inputValues[4] = rsiValues[i] / 100.0; if(MathAbs(highLowRange) > 0.000001) { data[i].inputValues[5] = (closePrice - lowPrice) / highLowRange; data[i].inputValues[7] = MathAbs(closePrice - openPrice) / highLowRange; data[i].inputValues[8] = (highPrice - closePrice) / highLowRange; data[i].inputValues[9] = (closePrice - lowPrice) / highLowRange; } data[i].inputValues[6] = (MathAbs(closePrice) > 0.000001) ? atrValues[i] / closePrice : 0; //--- Set target values based on price movement if(i < barCount - 1) { double futureClose = priceData[i + 1].close; double priceChange = futureClose - closePrice; if(priceChange > 0) { data[i].targetValues[0] = 1; data[i].targetValues[1] = 0; } else { data[i].targetValues[0] = 0; data[i].targetValues[1] = 1; } } else { data[i].targetValues[0] = 0; data[i].targetValues[1] = 0; } } //--- Return success return true; }
Здесь мы реализуем подготовку данных, создавая функцию PrepareInputs для генерации входных признаков для нейронной сети. Используем функцию ArrayResize, чтобы убедиться в том, что массив inputs совпадает с INPUT_NEURON_COUNT, затем объявим массивы ma20Values, ma50Values, rsiValues и atrValues, установив их в качестве временных рядов с помощью функции ArraySetAsSeries. Используем функцию CopyBuffer для извлечения двух баров данных из ma20IndicatorHandle, ma50IndicatorHandle, rsiIndicatorHandle и atrIndicatorHandle, регистрируя ошибки с помощью функции Print и завершая работу в случае любой неудачи.
Проверим размеры массивов с помощью ArraySize, регистрируя ошибки с помощью Print, если данных недостаточно, и используем iClose, iOpen, iHigh и iLow для получения текущих цен в closePrice, openPrice, highPrice и lowPrice для _Symbol и PERIOD_CURRENT. Рассчитаем входные характеристики для inputs, включая нормализованные разности цен, отклонения скользящих средних, RSI, масштабированный до 0-1, и ATR относительно closePrice, обрабатывая деление на ноль с помощью проверок MathAbs, и вычислим характеристики на основе диапазона для highLowRange. Зарегистрируем успешные операции с помощью Print и ArraySize.
Создадим функцию CollectTrainingData для подготовки обучающих данных в массиве структур TrainingData для barCount баров. Убедимся, что OUTPUT_NEURON_COUNT равен 2, используем ArrayResize для задания размера data и используем CopyBuffer для получения данных из хендлов индикаторов и CopyRates для данных о ценах в priceData, регистрируя ошибки с помощью Print при любой неудаче. Для каждого бара используем ArrayResize, чтобы установить data[i].inputValues и data[i].targetValues, вычисляем входные признаки аналогично PrepareInputs и устанавливаем целевые значения в data[i].targetValues на основе движения цены в priceData, возвращая true при успехе. Затем нам нужно обучить сеть на основе полученных данных.
// Train the neural network bool TrainNetwork() { //--- Log training start Print("Starting neural network training..."); TrainingData trainingData[]; //--- Collect training data if(!CollectTrainingData(trainingData, TrainingBarCount)) { Print("Failed to collect training data"); return false; } //--- Train network double accuracy = neuralNetwork.TrainOnHistoricalData(trainingData); //--- Log training completion Print("Training completed. Final accuracy: ", accuracy); //--- Return training success return (accuracy >= MinPredictionAccuracy); }
Создадим функцию TrainNetwork и используем функцию Print для записи начала обучения, затем объявим массив trainingData структуры TrainingData для хранения входных и целевых значений. Вызовем функцию CollectTrainingData, чтобы заполнить trainingData барами TrainingBarCount, запишем ошибку с помощью Print и возвращаем false, если сбор данных не удался.
Используем функцию TrainOnHistoricalData объекта neuralNetwork для обучения сети, сохраняя результат в переменной accuracy, регистрируя завершение с помощью функции Print, включающей accuracy, и возвращая true, если accuracy соответствует или превышает MinPredictionAccuracy, обеспечивая адекватное обучение сети для торговли. Наконец, мы можем создать функцию для проверки торговых сигналов, как показано ниже.
// Validate Stop Loss and Take Profit levels bool CheckStopLossTakeprofit(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double price, double stopLoss, double takeProfit) { //--- Get minimum stop level double stopLevel = SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) * _Point; //--- Validate buy order if(orderType == ORDER_TYPE_BUY) { //--- Check stop loss distance if(MathAbs(price - stopLoss) < stopLevel) { Print("Buy Stop Loss too close. Minimum distance: ", stopLevel); return false; } //--- Check take profit distance if(MathAbs(takeProfit - price) < stopLevel) { Print("Buy Take Profit too close. Minimum distance: ", stopLevel); return false; } } //--- Validate sell order else if(orderType == ORDER_TYPE_SELL) { //--- Check stop loss distance if(MathAbs(stopLoss - price) < stopLevel) { Print("Sell Stop Loss too close. Minimum distance: ", stopLevel); return false; } //--- Check take profit distance if(MathAbs(price - takeProfit) < stopLevel) { Print("Sell Take Profit too close. Minimum distance: ", stopLevel); return false; } } //--- Return validation success return true; }
Здесь мы просто создаем булеву функцию для проверки уровней Stop Loss и Take Profit, чтобы избежать потенциальных ошибок из-за ограничений брокера. Теперь мы можем инициализировать программу в обработчике событий OnInit, технически инициализируя индикаторы и экземпляры нейронного класса для выполнения наиболее трудоемкой работы, как показано ниже.
// Expert initialization function int OnInit() { //--- Initialize 20-period MA indicator ma20IndicatorHandle = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); //--- Initialize 50-period MA indicator ma50IndicatorHandle = iMA(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 50, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); //--- Initialize RSI indicator rsiIndicatorHandle = iRSI(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 14, PRICE_CLOSE); //--- Initialize ATR indicator atrIndicatorHandle = iATR(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 14); //--- Check MA20 handle if(ma20IndicatorHandle == INVALID_HANDLE) Print("Error: Failed to initialize MA20 handle. Error code: ", GetLastError()); //--- Check MA50 handle if(ma50IndicatorHandle == INVALID_HANDLE) Print("Error: Failed to initialize MA50 handle. Error code: ", GetLastError()); //--- Check RSI handle if(rsiIndicatorHandle == INVALID_HANDLE) Print("Error: Failed to initialize RSI handle. Error code: ", GetLastError()); //--- Check ATR handle if(atrIndicatorHandle == INVALID_HANDLE) Print("Error: Failed to initialize ATR handle. Error code: ", GetLastError()); //--- Check for any invalid handles if(ma20IndicatorHandle == INVALID_HANDLE || ma50IndicatorHandle == INVALID_HANDLE || rsiIndicatorHandle == INVALID_HANDLE || atrIndicatorHandle == INVALID_HANDLE) { Print("Error initializing indicators"); return INIT_FAILED; } //--- Create neural network instance neuralNetwork = new CNeuralNetwork(INPUT_NEURON_COUNT, MinHiddenNeurons, OUTPUT_NEURON_COUNT); //--- Check neural network creation if(neuralNetwork == NULL) { Print("Failed to create neural network"); return INIT_FAILED; } //--- Log initialization Print("Initializing neural network..."); //--- Return success return(INIT_SUCCEEDED); }
Реализуем логику инициализации в функции OnInit. Используем функцию iMA для инициализации ma20IndicatorHandle и ma50IndicatorHandle для 20-периодных и 50-периодных простых скользящих средних на _Symbol и PERIOD_CURRENT с PRICE_CLOSE, а также функции iRSI и iATR для установки rsiIndicatorHandle и atrIndicatorHandle для 14-периодных индикаторов RSI и ATR. Проверяем каждый хэндл на соответствие INVALID_HANDLE, регистрируем ошибки с помощью Print и GetLastError, если проблемы возникают с любым из них, и возвращаем INIT_FAILED, если инициализация какого-либо индикатора завершится неудачей.
Создадим новый экземпляр класса CNeuralNetwork для neuralNetwork, используя значения INPUT_NEURON_COUNT, MinHiddenNeurons и OUTPUT_NEURON_COUNT для настройки структуры сети. Если значение neuralNetwork равно NULL, используем функцию Print для регистрации ошибки и возвращаем INIT_FAILED. Наконец, мы регистрируем успешную инициализацию с помощью Print и возвращаем INIT_SUCCEEDED, обеспечивая правильную настройку советника для торговли. После запуска программы мы получим следующий результат.
Мы успешно инициализировали программу. Теперь, поскольку мы создали экземпляр нейронной сети, нам нужно удалить его после удаления программы. Ниже приведена необходимая логика.
// Expert deinitialization function void OnDeinit(const int reason) { //--- Release MA20 indicator handle if(ma20IndicatorHandle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(ma20IndicatorHandle); //--- Release MA50 indicator handle if(ma50IndicatorHandle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(ma50IndicatorHandle); //--- Release RSI indicator handle if(rsiIndicatorHandle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(rsiIndicatorHandle); //--- Release ATR indicator handle if(atrIndicatorHandle != INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(atrIndicatorHandle); //--- Delete neural network instance if(neuralNetwork != NULL) delete neuralNetwork; //--- Log deinitialization Print("Expert Advisor deinitialized - ", EnumToString((ENUM_INIT_RETCODE)reason)); }
Проведем очистку в функции OnDeinit, где мы используем функцию IndicatorRelease для освобождения ресурсов для ma20IndicatorHandle, ma50IndicatorHandle, rsiIndicatorHandle и atrIndicatorHandle, если каждый из них не равен INVALID_HANDLE, обеспечивая корректное освобождение хэндлов индикаторов скользящей средней, RSI и ATR. Проверяем, не равен ли neuralNetwork NULL, и используем оператор delete для освобождения экземпляра класса CNeuralNetwork, очищая нейронную сеть. Наконец, используем функцию EnumToString для регистрации причины деинициализации, подтверждающей надлежащее высвобождение ресурсов советника. Если не удалить экземпляр класса, это приведет к утечкам памяти, как показано ниже.
После решения проблемы утечки памяти мы можем реализовать основные процессы сбора, обучения и использования данных в рамках обработчика событий OnTick.
// Expert tick function void OnTick() { static datetime lastBarTime = 0; //--- Track last processed bar time //--- Get current bar time datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0); //--- Skip if same bar if(lastBarTime == currentBarTime) return; //--- Update last bar time lastBarTime = currentBarTime; //--- Calculate dynamic neuron count int newNeuronCount = (int)neuralNetwork.CalculateDynamicNeurons(); //--- Resize network if necessary if(newNeuronCount != neuralNetwork.GetHiddenNeurons()) neuralNetwork.ResizeNetwork(newNeuronCount); //--- Check if retraining is needed if(TimeCurrent() - iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, TrainingBarCount) >= 12 * 3600 || neuralNetwork.ShouldRetrain()) { //--- Log training start Print("Starting network training..."); //--- Train network if(!TrainNetwork()) { Print("Training failed or insufficient accuracy"); return; } } //--- Update network with recent data neuralNetwork.UpdateNetworkWithRecentData(); //--- Check for open positions if(PositionsTotal() > 0) { //--- Iterate through positions for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Skip if position is for current symbol if(PositionGetSymbol(i) == _Symbol) return; } } //--- Prepare input data double currentInputs[]; ArrayResize(currentInputs, INPUT_NEURON_COUNT); PrepareInputs(currentInputs); //--- Verify input array size if(ArraySize(currentInputs) != INPUT_NEURON_COUNT) { Print("Error: Inputs array not properly initialized. Size: ", ArraySize(currentInputs)); return; } //--- Set network inputs neuralNetwork.SetInput(currentInputs); //--- Perform forward propagation neuralNetwork.ForwardPropagate(); double outputValues[]; //--- Resize output array ArrayResize(outputValues, OUTPUT_NEURON_COUNT); //--- Get network outputs neuralNetwork.GetOutput(outputValues); //--- Verify output array size if(ArraySize(outputValues) != OUTPUT_NEURON_COUNT) { Print("Error: Outputs array not properly initialized. Size: ", ArraySize(outputValues)); return; } //--- Get market prices double askPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); //--- Calculate stop loss and take profit levels double buyStopLoss = NormalizeDouble(askPrice - StopLossPoints * _Point, _Digits); double buyTakeProfit = NormalizeDouble(askPrice + TakeProfitPoints * _Point, _Digits); double sellStopLoss = NormalizeDouble(bidPrice + StopLossPoints * _Point, _Digits); double sellTakeProfit = NormalizeDouble(bidPrice - TakeProfitPoints * _Point, _Digits); //--- Validate stop loss and take profit if(!CheckStopLossTakeprofit(ORDER_TYPE_BUY, askPrice, buyStopLoss, buyTakeProfit) || !CheckStopLossTakeprofit(ORDER_TYPE_SELL, bidPrice, sellStopLoss, sellTakeProfit)) { return; } // Trading logic const double CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.8; //--- Confidence threshold for trading //--- Check for buy signal if(outputValues[0] > CONFIDENCE_THRESHOLD && outputValues[1] < (1 - CONFIDENCE_THRESHOLD)) { //--- Set trade magic number tradeObject.SetExpertMagicNumber(123456); //--- Place buy order if(tradeObject.Buy(LotSize, _Symbol, askPrice, buyStopLoss, buyTakeProfit, "Neural Buy")) { //--- Log successful buy order Print("Buy order placed - Signal Strength: ", outputValues[0]); } else { //--- Log buy order failure Print("Buy order failed. Error: ", GetLastError()); } } //--- Check for sell signal else if(outputValues[0] < (1 - CONFIDENCE_THRESHOLD) && outputValues[1] > CONFIDENCE_THRESHOLD) { //--- Set trade magic number tradeObject.SetExpertMagicNumber(123456); //--- Place sell order if(tradeObject.Sell(LotSize, _Symbol, bidPrice, sellStopLoss, sellTakeProfit, "Neural Sell")) { //--- Log successful sell order Print("Sell order placed - Signal Strength: ", outputValues[1]); } else { //--- Log sell order failure Print("Sell order failed. Error: ", GetLastError()); } } } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь мы реализуем основную торговую логику для стратегии нейронной сети внутри функции OnTick. Объявляем переменную lastBarTime, чтобы отслеживать последний обработанный бар, и используем функцию iTime для получения значения currentBarTime для _Symbol и PERIOD_CURRENT, выходя из программы, если статус не изменился, для обработки только новых баров. Обновим lastBarTime и используем функцию CalculateDynamicNeurons для вычисления newNeuronCount, вызывая функцию ResizeNetwork, если результат отличается от результата функции GetHiddenNeurons, чтобы скорректировать сеть.
Проверим, требуется ли переобучение, путем сравнения TimeCurrent минус iTime для TrainingBarCount с 12 часами или с помощью функции ShouldRetrain, затем используем функцию TrainNetwork для переобучения, завершив процесс в случае неудачи. Вызываем функцию UpdateNetworkWithRecentData для уточнения работы сети. Если PositionsTotal обозначает открытые позиции, используем функцию PositionGetSymbol, чтобы пропустить сделку, если таковая имеется для _Symbol. Объявим переменную currentInputs, изменим ее размер с помощью ArrayResize до INPUT_NEURON_COUNT и используем функцию PrepareInputs для ее заполнения, проверяя размер с помощью ArraySize и регистрируя ошибки с помощью Print.
Используем функцию SetInput для загрузки currentInputs, вызываем функцию ForwardPropagate для генерации прогнозов и используем функцию GetOutput для получения outputValues после изменения размера с помощью ArrayResize до OUTPUT_NEURON_COUNT, записывая ошибки с помощью Print, если данные недействительны. Получим askPrice и bidPrice с SymbolInfoDouble, рассчитаем buyStopLoss, buyTakeProfit, sellStopLoss и sellTakeProfit, используя NormalizeDouble с StopLossPoints, TakeProfitPoints, _Point и _Digits, а также проверим их с помощью функции CheckStopLossTakeprofit.
Для торговли установим CONFIDENCE_THRESHOLD равным 0.8; если outputValues[0] превысит его, а outputValues[1] ниже его дополнения, используем функцию tradeObject.Buy после установки магического номера с помощью SetExpertMagicNumber, регистрируя успех или неудачу с помощью Print и GetLastError. Аналогично, используем функцию tradeObject.Sell для сигналов на продажу, обеспечивая надежное исполнение сделок. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что в процессе обучения сети рассчитываются ошибки, они распространяются по эпохам, после чего скорость обучения корректируется с учетом динамики ошибок. Осталось протестировать программу на истории.
Тестирование и оптимизация настроек темпа обучения
После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.
График тестирования на истории:
Отчет о тестировании на истории:
Заключение
Мы разработали MQL5-программу, которая реализует торговую стратегию на основе нейронной сети с темпами адаптивного обучения с применением класса CNeuralNetwork для обработки рыночных индикаторов и совершения сделок с динамической корректировкой скорости обучения и размера сети для достижения оптимальной производительности. Благодаря модульным компонентам, таким как структура TrainingData и функции AdjustLearningRate и TrainNetwork, эта система предлагает гибкую структуру, которую вы можете расширить, точно настроив параметры или интегрировав дополнительные рыночные индикаторы в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.
Предупреждение: Статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на исторических данных и внимательное управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы на реальных рынках.
Используя представленные концепции и реализацию, вы можете улучшить эту торговую систему на основе нейронной сети или адаптировать ее архитектуру для создания новых стратегий, расширяя свои возможности в алгоритмической торговле. Удачной торговли!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18660
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