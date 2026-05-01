Алгоритм оптимизации быков — Bull Optimization Algorithm (BOA)
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Введение
Когда трейдер берётся за оптимизацию параметров торговой стратегии, он почти всегда упирается в одну и ту же стену: пространство поиска огромно, целевая функция шумна и многоэкстремальна, а времени и вычислительных ресурсов всегда меньше, чем хотелось бы. Стандартный перебор в тестере MetaTrader 5 справляется с малым числом параметров, но при шести-восьми переменных задача становится физически непроходимой. На сцену выходят метаэвристические алгоритмы, и здесь трейдер сталкивается со следующей проблемой: какой именно алгоритм выбрать?
Самый популярный кандидат — генетический алгоритм (GA), хорошо изученный и заслуженно проверенный десятилетиями практики. Он стал штатным оптимизатором в MetaTrader 5. Тем не менее с момента появления GA исследователи в области метаэвристик регулярно задают вопрос: можно ли модифицировать классическую схему так, чтобы получить алгоритм с другим характером поведения — иначе устроенным балансом исследования и уточнения, иной механикой передачи информации между поколениями? Подобные эксперименты порождают семейство алгоритмов «на основе генетических операторов», в котором классический GA — лишь одна из возможных реализаций.
В 2015 году турецкий исследователь Огуз Финдик опубликовал работу, в которой предложил один из таких экспериментов. Финдик сформулировал три наблюдения о поведении классического GA, с которыми он считал нужным поработать: о роли оператора селекции при сходимости популяции, о характере классической мутации, о пассивной роли лучшей найденной особи. На основании этих наблюдений он построил алгоритм с другой архитектурой: оператор селекции из цикла удалён, лучшая особь становится активным родителем для всех остальных через скрещивание, а вместо классической мутации работает мультипликативная — пропорциональная текущему значению гена. Алгоритм получил название Bull Optimization Algorithm (BOA).
Заявка серьёзная, но в нашем рейтинге заслуженно место занимает только тот алгоритм, который доказал свою эффективность на нашем стандартном стенде. К моменту прочтения этой статьи у читателя на руках будет: понимание того, как три архитектурных решения Финдика складываются в работающий алгоритм; разбор каждого решения с формулой и числовым примером; готовая реализация на MQL5 в формате фреймворка C_AO и тестовый скрипт; результаты прогона на стандартном стенде (Hilly, Forest, Megacity при разных размерностях поиска) и на античитер-стенде с пятью разнородными функциями; честная оценка того, в каких задачах BOA конкурентоспособен, а в каких его мультипликативная мутация играет против него.
Двигаться будем последовательно. Сначала разберём, какие именно наблюдения о классическом GA Финдик положил в основу своего эксперимента — без этого мотивация архитектурных решений непонятна. Затем пошагово пройдёмся по структуре BOA: инициализация, скрещивание с лидером, мультипликативная мутация, хаотический сброс и локальный поиск вокруг лучшей особи. После — реализация и тесты. В финале обсудим, где BOA силён, где он встречает свои границы, и какое место он занимает в общей картине метаэвристик.
Реализация алгоритма
Прежде чем разбирать архитектуру нового алгоритма, имеет смысл остановиться на трёх наблюдениях, которые Финдик сформулировал в своей статье, и продумать каждое на пальцах.
Наблюдение первое:селекция теряет смысл при сходимости. Представим, что популяция из 50 особей уже немного сошлась — все они находятся в окрестности какого-то локального максимума, и фитнес-значения у них колеблются, скажем, в диапазоне от 0.847 до 0.853. Рулеточная селекция, самая популярная в ГА, выбирает родителей с вероятностями, пропорциональными их фитнесу. Но 0.847 и 0.853 для рулетки — это практически одно и то же. Селекция вырождается в случайный выбор, и алгоритм теряет «давление отбора» именно тогда, когда оно нужнее всего — на этапе тонкой настройки.
Наблюдение второе: мутация не различает «уточнить» и «бросить всё». Классическая ГА-мутация для гена с диапазоном [-100, 100] выглядит так: с вероятностью p_mut ген заменяется случайным значением из [-100, 100]. Если ген уже принял значение 0.0023 — близко к оптимуму, — то мутация почти наверняка выкинет его обратно куда-нибудь в [-87, +43]. Это не «исследовать окрестность», это «сбросить достижение». Поэтому в ГА мутацию приходится делать редкой (типичные значения 0.01–0.05), но редкая мутация плохо вытаскивает из локальных минимумов.
Наблюдение третье: лучшая особь — пассивный наблюдатель. В классической ГА лучшая особь сохраняется отдельно (элитизм), но её гены никак не передаются в новое поколение напрямую — она существует параллельно с эволюционным процессом. У нас есть особь, которая доказала, что её гены работают лучше всех остальных, но мы не используем эту информацию при создании потомков. PSO в этом смысле устроен правильнее — там gBest активно тянет к себе все частицы. ГА же предпочитает скрещивать случайно выбранных родителей.
Эти три наблюдения автора вместе и легли в основу BOA. Каждое из них имеет разную степень дискуссионности — но как стартовая точка для эксперимента они образуют последовательную линию рассуждений. Что получилось в итоге — алгоритм, к разбору которого мы сейчас и переходим.
Идея 1: вместо селекции — обновление всех. Финдик убирает оператор селекции полностью. Особь не «соревнуется за выживание» — она просто живёт от итерации к итерации, и на каждой эпохе её координаты пересчитываются через скрещивание с лидером и мутацию. Лучший результат хранится глобально как cB (current Best) и обновляется каждый раз, когда какая-то особь дала фитнес выше предыдущего рекорда.
Это означает, что плохая стартовая особь не выкидывается из популяции — она получает шанс стать хорошей через цепочку модификаций. Это и сильная сторона (не теряем разнообразие), и опасность (если особь застряла в плохом месте, она может тащить туда вычислительные ресурсы).
Идея 2: скрещивание всегда с лучшей особью. Двухточечный кроссовер в BOA устроен максимально просто. Для каждой особи i генерируются два целых индекса p1, p2 ∈ [0, D), где D — размерность задачи. Пусть lo = min(p1, p2), hi = max(p1, p2). Тогда для всех j ∈ [lo, hi]:
То есть участок генома [lo, hi] перезаписывается участком из лучшей особи. Это не классический обмен сегментами между двумя случайными родителями, а целенаправленное «перетягивание» части координат к лидеру.
Пусть D = 6, особь x = [3.2, -1.5, 0.8, 4.1, 2.0, -0.7], а лучшая best = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]. Сгенерировались p1 = 4, p2 = 1, то есть lo = 1, hi = 4. После кроссовера:
Особь подтянулась к лидеру в четырёх координатах из шести.
Идея 3: мультипликативная мутация. Это самая неортодоксальная часть алгоритма. Формула мутации:
Здесь ω — параметр инерции (масштаб мутации), r_1 и r_2 — независимые случайные числа. Ключевое отличие от классической мутации: возмущение пропорционально самому значению гена, а не диапазону его допустимых значений.
Пусть ω = 0.1, x_ij = 5.0, r_1 = 0.6, r_2 = 0.3. Условие r_2 ≤ 0.5 выполнено, поэтому:
А теперь пусть тот же ген принял значение x_ij = 0.01 — близко к нулю. С теми же ω, r_1, r_2:
Мутация изменила ген на 0.06% — на масштабе, согласованном с самим геном. Это очень полезное свойство для функций, у которых оптимум находится вблизи нуля: когда координата приближается к нулю, шаг мутации тоже сжимается, и алгоритм сходится с высокой точностью без необходимости вручную уменьшать "ω".
Но у этой медали есть обратная сторона. Если оптимум находится, скажем, в точке x = 7.0, а ген случайно прошёл через ноль (например, после хаотической мутации), то возле нуля шаг мутации становится микроскопическим, и выбраться оттуда обычной мутацией почти невозможно. Это структурная ловушка алгоритма, и спасает от неё только хаотическая мутация — следующая идея.
Идея 4 (вспомогательная): хаотическая мутация. Чтобы дать алгоритму шанс выскочить из локальных минимумов и из «нулевой ловушки» мультипликативной мутации, для каждого гена с малой вероятностью ChMR (типичное значение 0.001) выполняется случайный сброс:
Это эквивалент классической ГА-мутации, но включается крайне редко — в среднем один ген на тысячу пересчётов. Достаточно, чтобы изредка перебрасывать особь в случайную точку пространства; недостаточно, чтобы разрушать прогресс.
Идея 5 (вспомогательная): мутация лучшей особи. Чтобы усилить локальный поиск вокруг лидера, BOA дополнительно мутирует саму cB по той же формуле (11). Если результат окажется лучше — cB обновится. Это даёт постоянное «дрожание» лидера в окрестности его текущей позиции, что в сочетании с мультипликативной мутацией даёт точную сходимость на финальных эпохах.
Линейный спад инерции. В статье он явно не специфицирован, но параметры wMax и wMin в неявном виде подразумевают изменение ω во времени. Принимаем линейный спад в духе классического PSO Shi-Eberhart:
В начале оптимизации ω = wMax = 0.1 — мутация ведёт себя как глобальный поиск. К концу ω = wMin = 0.0001 — мутация становится тонким локальным уточнением. Эта схема даёт классический баланс exploration/exploitation, который BOA реализует не через изменение структуры алгоритма, а через изменение единственного параметра.
Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма BOA
Иллюстрация состоит из двух смысловых блоков:
- Верхний — pipeline одной эпохи: популяция → кроссовер с лучшей особью cB (показан перенос участка генома цветными ячейками) → мультипликативная мутация с тремя ступенями (основная / хаотическая / знаковая) → оценка и обновление лучшего, без оператора селекции. Зарезервированный последний слот под мутированную копию cB вынесен отдельно. Красная пунктирная стрелка возвращает поток к началу следующей эпохи.
- Нижний — механика мультипликативности: два числовых примера на одной формуле Δ = ω·r₁·x. Слева x = 5.0 даёт Δ = 0.30 (заметный шаг), справа x = 0.01 даёт Δ = 0.0006 (микроскопический шаг — точка почти на месте). Между панелями — главный вывод: самонастраивающийся масштаб шага, дающий точную сходимость к нулю, но превращающий сам нуль в ловушку при смещённом оптимуме.
Теперь напишем псевдокод алгоритма.
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ: Установить параметры: popSize, CR, MR, MSR, ChMR, ω_max, ω_min epochs ← число эпох оптимизации epochNow ← 0 ω ← ω_max Для каждой особи i = 1 … popSize: Для каждой координаты c = 1 … D: x[i][c] ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) // Eq. (10) ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (повторять до завершения): // ──────────── ОЦЕНКА ──────────── Вычислить фитнес f[i] для всех особей популяции // ──────────── ОБНОВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ──────────── Для каждой особи i: Если f[i] > fB[i] (личный рекорд): fB[i] ← f[i]; cB_личн[i] ← x[i] Если f[i] > fB (глобальный рекорд): fB ← f[i]; cB ← x[i] // ──────────── СПАД ИНЕРЦИИ ──────────── epochNow ← epochNow + 1 ω ← ω_max − (ω_max − ω_min) · (epochNow / epochs) // ──────────── ОБНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ──────────── // Последний слот резервируется под мутацию лидера → обработка с 1 до popSize-1 Для каждой особи i = 1 … popSize − 1: // ─── ШАГ 1. Кроссовер с лучшей особью cB ─── Если random(0,1) ≤ CR: p1 ← randInt(0, D); p2 ← randInt(0, D) lo ← min(p1, p2); hi ← max(p1, p2) Для c = lo … hi: x[i][c] ← cB[c] // перезапись участка генами лидера // ─── ШАГ 2. Мультипликативная мутация (Eq. 11) ─── Для каждой координаты c = 1 … D: v ← x[i][c] Если random(0,1) ≤ MR: r1 ← random(0,1); r2 ← random(0,1) Если r2 ≤ 0.5: v ← v + ω · r1 · v // Eq. (11), знак "+" Иначе: v ← v − ω · r1 · v // Eq. (11), знак "−" // ─── ШАГ 3. Хаотическая мутация (выход из локальных минимумов) ─── Если random(0,1) ≤ ChMR: v ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) // ─── ШАГ 4. Знаковая мутация (редкая инверсия) ─── Если random(0,1) ≤ MSR: v ← −v x[i][c] ← clamp(v, rangeMin[c], rangeMax[c]) // ─── ШАГ 5. Локальный поиск вокруг лидера ─── // Последний слот популяции = мутированная копия cB Для каждой координаты c = 1 … D: v ← cB[c] Если random(0,1) ≤ MR: r1 ← random(0,1); r2 ← random(0,1) Если r2 ≤ 0.5: v ← v + ω · r1 · v Иначе: v ← v − ω · r1 · v Если random(0,1) ≤ ChMR: v ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) Если random(0,1) ≤ MSR: v ← −v x[popSize][c] ← clamp(v, rangeMin[c], rangeMax[c]) ВЕРНУТЬ: cB, fB
Приступим к написанию реализации алгоритма.
Класс C_AO_BOA_Bull. Класс наследуется от базового C_AO — стандартного интерфейса фреймворка популяционных алгоритмов. Это даёт ему «бесплатно» всю инфраструктуру: массив агентов a[] с координатами c[]/cP[]/cB[]/cW[] и фитнесами f/fP/fB/fW, глобальные cB/fB для лучшей особи, массив параметров params[], утилиты "u" (генераторы случайных чисел, дискретизация, проверки границ), а также стандартный жизненный цикл Init() → Moving() → Revision(). Реализующему алгоритму остаётся только определить три виртуальных метода, что и сделано.
Параметры алгоритма (декларированы как public-поля для прозрачности):
- CR — crossover rate, вероятность применения двухточечного кроссовера к особи на каждой эпохе. При CR = 1.0 (значение по умолчанию из статьи) кроссовер применяется всегда.
- MR — mutation rate, вероятность применения основной мультипликативной мутации к каждой координате. Дефолт 1.0 означает, что каждый ген на каждой эпохе проходит через формулу (11).
- MSR — mutation sign rate, вероятность редкой инверсии знака координаты. Финдик упоминает этот параметр, но не определяет формулой; принятая интерпретация — x ← -x с малой вероятностью (≈0.001).
- ChMR — chaotic mutation rate, вероятность случайного сброса координаты в случайную точку допустимого диапазона. Единственный механизм, способный вытащить агента из локальных минимумов, в которые его загоняет мультипликативная мутация.
- wMax, wMin — границы инерционного веса "ω", который линейно убывает от первого ко второму по ходу оптимизации. Управляет балансом exploration/exploitation: в начале мутации крупные, к концу — микроскопические.
Приватные поля (служебные, для управления инерцией):
- epochs — общее число эпох, переданное при инициализации; нужно для расчёта линейного спада "ω".
- epochNow — счётчик текущей эпохи, инкрементируется в Revision.
- wCur — текущее значение инерции, пересчитываемое на каждой эпохе.
- Clamp — приватная утилита, обрезающая значение по границам [lo, hi]. Используется после мутации, потому что мультипликативная мутация может выкинуть координату за пределы допустимого диапазона.
Конструктор C_AO_BOA_Bull() заполняет три служебных поля базового класса (ao_name, ao_desc, ao_link), которые используются для идентификации алгоритма в логах и интерфейсе. Затем выставляет параметры по умолчанию, и регистрирует их в массиве params[]. Регистрация двойная — поле name для отображения и поле val для значения — это нужно, чтобы внешний скрипт мог как читать параметры по имени, так и подменять их через стандартный интерфейс.
Метод SetParams(). Обратное действие к конструктору: переносит значения из массива params[] обратно в именованные поля класса. Вызывается после того, как внешний скрипт обновил params[i].val своими input-значениями. Без этого шага класс работал бы со значениями по умолчанию, игнорируя пользовательскую настройку.
//+------------------------------------------------------------------+ class C_AO_BOA_Bull : public C_AO { public: ~C_AO_BOA_Bull() {} C_AO_BOA_Bull() { ao_name = "BOA"; ao_desc = "Bull Optimization Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/22390"; popSize = 50; CR = 1.0; MR = 1.0; MSR = 0.001; ChMR = 0.001; wMax = 0.1; wMin = 0.0001; ArrayResize(params, 7); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "CR"; params [1].val = CR; params [2].name = "MR"; params [2].val = MR; params [3].name = "MSR"; params [3].val = MSR; params [4].name = "ChMR"; params [4].val = ChMR; params [5].name = "wMax"; params [5].val = wMax; params [6].name = "wMin"; params [6].val = wMin; } void SetParams() { popSize = (int)params [0].val; CR = params [1].val; MR = params [2].val; MSR = params [3].val; ChMR = params [4].val; wMax = params [5].val; wMin = params [6].val; } bool Init(const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0); void Moving(); void Revision(); //------------------------------------------------------------------ double CR; // crossover rate [0..1] double MR; // mutation rate [0..1] double MSR; // mutation sign rate (редкая инверсия) [≈0.001] double ChMR; // chaotic mutation rate [≈0.001] double wMax; // ω_max — масштаб мутации в начале [≈0.1] double wMin; // ω_min — масштаб мутации в конце [≈0.0001] private: //---------------------------------------------------------- int epochs; // всего эпох (для линейного спада ω) int epochNow; // номер текущей эпохи double wCur; // текущее значение инерции double Clamp(double v, double lo, double hi) { return v < lo ? lo : v > hi ? hi : v; } }; //+------------------------------------------------------------------+Метод Init. Подготовка к запуску оптимизации.
Первая строка — StandardInit() — это вызов унаследованной от C_AO процедуры, которая инициализирует размер популяции, массив агентов, копирует диапазоны поиска во внутренние поля, обнуляет лучшую и худшую найденные приспособленности. Если стандартная инициализация провалилась (например, размерность задачи 0 или несогласованные размеры массивов), Init() возвращает false и дальше ничего не происходит.
Затем сохраняется число эпох (с защитой от деления на ноль через epochsP > 0 ? epochsP : 1), обнуляется счётчик текущей эпохи, и wCur устанавливается в стартовое значение wMax — отсюда инерция начнёт спадать.
Главная содержательная часть — двойной цикл, реализующий формулу (10) из статьи: каждая координата каждого агента инициализируется случайным значением из допустимого диапазона. Запись идёт в cP[] (previous coordinates), потому что Moving() ожидает увидеть «предыдущую позицию» и из неё вычислить «текущую» с учётом дискретизации шагом сетки.
//+------------------------------------------------------------------+ bool C_AO_BOA_Bull::Init(const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if(!StandardInit(rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; epochs = epochsP > 0 ? epochsP : 1; epochNow = 0; wCur = wMax; //--- ур. (10): начальная популяция в [rangeMin, rangeMax] for(int i = 0; i < popSize; i++) for(int c = 0; c < coords; c++) a [i].cP [c] = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); return true; } //+------------------------------------------------------------------+Метод Moving(). Выполняется первым на каждой эпохе оптимизатора, до вычисления фитнеса. Его задача — подготовить координаты для оценки.
В BOA метод тривиален: он просто копирует "cP" в "c", но через утилиту u.SeInDiSp(), которая делает две вещи. Во-первых, обрезает значение по границам [rangeMin, rangeMax] (защита от выхода за пределы поиска). Во-вторых, дискретизирует значение по шагу сетки rangeStep — если rangeStep[c] = 0.5, координата округлится до ближайшего кратного 0.5. На большинстве задач rangeStep = 0 и дискретизация выключена, но для дискретных задач (Megacity и подобных) этот шаг критичен.
Никакой логики обновления позиций здесь нет — вся работа алгоритма сосредоточена в Revision(). Это особенность BOA: позиции пересчитываются после оценки, а не до. На классической эпохе сначала фитнес, потом обновление — на следующей эпохе уже новые позиции пойдут в Moving() через cP.
//+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BOA_Bull::Moving() { for(int i = 0; i < popSize; i++) for(int c = 0; c < coords; c++) a [i].c [c] = u.SeInDiSp(a [i].cP [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } //+------------------------------------------------------------------+
Метод Revision() — сердце алгоритма. Вызывается после того, как фитнес-функция оценила всех агентов. Состоит из четырёх блоков, последовательно обновляющих популяцию.
Блок 1: обновление личных и глобального рекордов. Стандартный цикл: для каждого агента, если его текущий фитнес f лучше его же личного рекорда fB, обновляем личный рекорд и копируем координаты в a[i].cB. Параллельно сравниваем с глобальным fB всего класса; если кто-то из агентов превзошёл его, обновляем глобальные fB и cB. Именно глобальный cB — это «бык», лидер, который дальше станет партнёром по скрещиванию для всей популяции.
Блок 2: линейный спад инерции. Счётчик эпох инкрементируется, и wCur пересчитывается по формуле линейной интерполяции: чем дальше зашли по числу эпох, тем меньше "ω". Защитная проверка if(wCur < wMin) срабатывает в случае, когда epochNow превысил заявленные epochs (бывает при переменной длине прогона) — ω фиксируется на минимуме, а не уходит в отрицательные значения, что разрушило бы мутацию.
Блок 3: основной цикл — обновление популяции без селекции. Здесь работает ключевая идея BOA. Цикл идёт от 0 до popSize - 2 (то есть обрабатывает все агенты, кроме последнего — этот слот зарезервирован для блока 4).
Внутри цикла каждый агент проходит две фазы:
- фаза 3.1 — двухточечный кроссовер с cB. С вероятностью CR запускается процедура: генерируются два целочисленных индекса в диапазоне [0, coords) через (int)u.RNDfromCI(0.0, coords). Защитные проверки if(p1 >= coords) p1 = coords - 1 нужны на случай, если генератор случайных чисел из-за округления вернул значение точно равное coords. Затем определяется отрезок [lo, hi] от меньшего к большему индексу, и в этом отрезке координаты агента перезаписываются координатами лидера. Это не симметричный обмен сегментами как в классической ГА — это однонаправленное «притягивание» части генома к лучшему.
- фаза 3.2 — мутация координат. По каждой координате последовательно проверяются три независимых события.
Первое — основная мультипликативная мутация по формуле (11). С вероятностью MR (обычно 1.0) генерируются r1, r2 ∈ U[0,1]. Если r2 ≤ 0.5, координата увеличивается на ω·r1·v, иначе уменьшается на ту же величину. Шаг пропорционален самому значению координаты — это и есть «мультипликативность»: возле нуля шаг крошечный, вдали от нуля заметный.
Второе — хаотическая мутация с вероятностью ChMR (обычно 0.001). Координата сбрасывается в случайную точку допустимого диапазона. Это единственный механизм глобального исследования после того, как основная мутация загнала координаты в малые значения.
Третье — знаковая мутация с вероятностью MSR (обычно 0.001). Координата меняет знак: v ← -v. Полезна на симметричных функциях, где оптимум может находиться в зеркальной точке относительно нуля.
После всех трёх мутаций результат обрезается по границам через Clamp() и записывается обратно в cP[] агента — на следующей эпохе Moving() подхватит это значение и подаст в фитнес-функцию.
Блок 4: локальный поиск вокруг лидера. Последний слот популяции (popSize - 1) на каждой эпохе заполняется мутированной копией cB. Логика мутации та же, что в блоке 3.2 — три ступени с теми же вероятностями, но стартовая точка не координаты текущего агента, а сам лидер.
Этот трюк решает важную задачу: в BOA лидер сам по себе не двигается, его обновление возможно только когда какой-то другой агент случайно набрёл на лучшее место. Мутированный слот лидера даёт лидеру шанс улучшить себя собственными силами — если мутация дала более высокий фитнес, на следующей эпохе блок 1 обновит cB этим значением. Это можно рассматривать как встроенный «локальный поиск» внутри популяционного алгоритма, без накладных расходов на отдельный механизм. Цена решения — один агент из 50 не используется как самостоятельная поисковая единица, а служит «зеркалом» для лидера.
//+------------------------------------------------------------------+ void C_AO_BOA_Bull::Revision() { //--- 1. Обновление личных и глобального лучших ------------------ for(int i = 0; i < popSize; i++) { if(a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy(a [i].cB, a [i].c, 0, 0, coords); } if(a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy(cB, a [i].c, 0, 0, coords); } } //--- 2. Линейный спад инерции: ω_max → ω_min -------------------- epochNow++; wCur = wMax - (wMax - wMin) * ((double)epochNow / (double)epochs); if(wCur < wMin) wCur = wMin; //--- 3. Обновление популяции (никакой селекции — особь всегда // замещается результатом crossover+mutation) --------------- // // ВНИМАНИЕ: один слот (последний) резервируется под мутированную // версию gBest — для усиления локального поиска вокруг лидера. // int N = popSize - 1; for(int i = 0; i < N; i++) { //--- 3.1 Двухточечный кроссовер с лучшей особью --------------- if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= CR) { int p1 = (int)u.RNDfromCI(0.0, (double)coords); int p2 = (int)u.RNDfromCI(0.0, (double)coords); if(p1 >= coords) p1 = coords - 1; if(p2 >= coords) p2 = coords - 1; int lo = p1 < p2 ? p1 : p2; int hi = p1 < p2 ? p2 : p1; for(int c = lo; c <= hi; c++) a [i].cP [c] = cB [c]; } //--- 3.2 Мутация по ур. (11) + хаотическая + знаковая --------- for(int c = 0; c < coords; c++) { double v = a [i].cP [c]; // Основная мутация: v = v ± ω·r1·v if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= MR) { double r1 = u.RNDfromCI(0.0, 1.0); double r2 = u.RNDfromCI(0.0, 1.0); if(r2 <= 0.5) v = v + wCur * r1 * v; else v = v - wCur * r1 * v; } // Хаотическая мутация: случайный сброс в [min, max] if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= ChMR) v = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); // Знаковая мутация: редкая инверсия знака гена if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= MSR) v = -v; a [i].cP [c] = Clamp(v, rangeMin [c], rangeMax [c]); } } //--- 4. Локальный поиск вокруг лидера --------------------------- // Последний слот заполняется мутированной копией cB. // Если она окажется лучше — обновится fB на следующей итерации. for(int c = 0; c < coords; c++) { double v = cB [c]; if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= MR) { double r1 = u.RNDfromCI(0.0, 1.0); double r2 = u.RNDfromCI(0.0, 1.0); if(r2 <= 0.5) v = v + wCur * r1 * v; else v = v - wCur * r1 * v; } if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= ChMR) v = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); if(u.RNDfromCI(0.0, 1.0) <= MSR) v = -v; a [popSize - 1].cP [c] = Clamp(v, rangeMin [c], rangeMax [c]); } } //+------------------------------------------------------------------+
Результаты тестовИтоговый счёт 46.39% на полном стенде — это на доли процента ниже порога входа в топ-45. Алгоритм не попадает в рейтинговую таблицу. Решающей оказалась размерность: на 5-мерных задачах BOA даёт уровень верхней трети рейтинга, на 25-мерных — середины, на 500-мерных проваливается. Причина структурная: мультипликативная мутация v = x ± ω·r·x при размерности 500 даёт настолько мелкий шаг по каждой координате, что хаотическая мутация с вероятностью 0.001 оказывается единственным реальным механизмом исследования — а 0.5 события на эпоху для пространства из 500 координат просто недостаточно.
BOA|Bull Optimization Algorithm|50.0|1.0|0.1|0.01|0.001|0.1|0.0001|
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7128139073590452
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5190082455068694
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.28947759543651924
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9696150570558139
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.38037078784762096
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.06579884061143552
=============================
5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7253333333333333
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.376
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1366933333333343
=============================
All score: 4.17511 (46.39%)
Античитер-тест на пяти разных функциях с разнесёнными оптимумами подтвердил, что результаты, полученные BOA на стандартном стенде в малой размерности, не являются артефактом — алгоритм действительно находит компромиссные решения для разнородных ландшафтов. Forest 10D = 0.97 не «жульничает» через диагональное стягивание, как это было у HHO; кроссовер с лидером тянет популяцию к настоящему оптимуму, а не к удачному совпадению характера тестовой функции с архитектурой алгоритма.
BOA|Bull Optimization Algorithm|50.0|1.0|0.1|0.01|0.001|0.1|0.0001|
=============================
Composite test: Hilly + Forest + Megacity + Peaks + Skin
Coordinates: 10; Epochs: 200; Repeats: 10
=============================
Run 1/10: 0.8534132121249
Run 2/10: 0.7319045719778601
Run 3/10: 0.9835678308131334
Run 4/10: 0.9799860818205021
Run 5/10: 0.9799860818205021
Run 6/10: 0.7128042825713253
Run 7/10: 0.9456553720712788
Run 8/10: 0.9456553720712788
Run 9/10: 0.8871885236634757
Run 10/10: 0.6966858914401158
=============================
Average result: 0.8716847220 (87.17%)
=============================
Визуализация работы алгоритма на тестовых функциях и на функциях, входящих в поставку программы.
BOA на тестовой функции Hilly
BOA на тестовой функции Forest
BOA на тестовой функции Megacity
BOA на функции Ackley
BOA на функции Peaks
В рейтинговой таблице алгоритм BOA представлен ознакомительно.
|AO
|Description
|Hilly
| Hilly
Final
|Forest
| Forest
Final
|Megacity (discrete)
| Megacity
Final
| Final
Result
| % of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|ANS
|across neighbourhood search
|1,00000
|0,88228
|0,40138
|2,28366
|1,00000
|0,95281
|0,28092
|2,23373
|0,94667
|0,85733
|0,22389
|2,02789
|6,545
|72,72
|AMOm
|animal migration optimization M
|0,91624
|0,83603
|0,46790
|2,22017
|0,98482
|0,92010
|0,36391
|2,26883
|0,91733
|0,81707
|0,25177
|1,98617
|6,475
|71,94
|CLA
|code lock algorithm (joo)
|0,95139
|0,86199
|0,37879
|2,19217
|0,99349
|0,93500
|0,26497
|2,19346
|0,93600
|0,84267
|0,24060
|2,01927
|6,405
|71,17
|(P+O)ES
|(P+O) evolution strategies
|0,86571
|0,89539
|0,39740
|2,15850
|0,97761
|0,89820
|0,26878
|2,14459
|0,92133
|0,80240
|0,23952
|1,96325
|6,266
|69,62
|SDSm
|stochastic diffusion search M
|0,95195
|0,84944
|0,36249
|2,16388
|0,98061
|0,88457
|0,22112
|2,08630
|0,92267
|0,79013
|0,21380
|1,92660
|6,177
|68,63
|AAm
|archery algorithm M
|0,84685
|0,73320
|0,42590
|2,00595
|0,96709
|0,77837
|0,27789
|2,02335
|0,86133
|0,77707
|0,28712
|1,92552
|5,955
|66,17
|SIA
|simulated isotropic annealing (joo)
|0,93543
|0,86504
|0,38483
|2,18530
|0,94069
|0,80609
|0,23835
|1,98513
|0,86400
|0,66160
|0,19536
|1,72096
|5,891
|65,46
|TETA
|time evolution travel algorithm (joo)
|0,91452
|0,86369
|0,25579
|2,03400
|0,99654
|0,91291
|0,14394
|2,05339
|0,85467
|0,82213
|0,10443
|1,78123
|5,869
|65,21
|ESG
|evolution of social groups (joo)
|0,98111
|0,79857
|0,31167
|2,09135
|0,98954
|0,82270
|0,15032
|1,96256
|0,92133
|0,73440
|0,15315
|1,80888
|5,863
|65,14
|CTA
|comet tail algorithm (joo)
|0,92435
|0,86786
|0,27838
|2,07059
|0,99039
|0,84571
|0,19448
|2,03058
|0,95467
|0,69680
|0,11008
|1,76155
|5,863
|65,14
|ECBO
|enhanced colliding bodies optimization
|0,94024
|0,72363
|0,32356
|1,98743
|0,99477
|0,80291
|0,13056
|1,92824
|0,87600
|0,70160
|0,17433
|1,75193
|5,668
|62,98
|DA
|dialectical algorithm
|0,93117
|0,75400
|0,26205
|1,94722
|0,98925
|0,81375
|0,08662
|1,88962
|0,92667
|0,68107
|0,11315
|1,72089
|5,558
|61,76
|BBO
|biogeography based optimization
|0,95876
|0,70609
|0,35752
|2,02237
|0,92981
|0,70660
|0,16970
|1,80611
|0,87467
|0,63013
|0,20813
|1,71293
|5,541
|61,57
|BHAm
|black hole algorithm M
|0,79558
|0,76207
|0,34682
|1,90447
|0,99836
|0,75798
|0,13826
|1,89460
|0,85067
|0,64427
|0,17020
|1,66514
|5,464
|60,71
|HS
|harmony search
|0,91420
|0,69049
|0,29924
|1,90393
|0,97627
|0,73373
|0,14193
|1,85193
|0,91733
|0,62720
|0,15364
|1,69817
|5,454
|60,60
|RFO
|royal flush optimization (joo)
|0,80989
|0,74481
|0,34546
|1,90016
|0,95251
|0,77926
|0,15185
|1,88362
|0,80400
|0,66427
|0,19071
|1,65898
|5,443
|60,48
|BOAm
|billiards optimization algorithm M
|0,76177
|0,72421
|0,25275
|1,73873
|0,90890
|0,81960
|0,28853
|2,01703
|0,83733
|0,74613
|0,09763
|1,68109
|5,437
|60,41
|ASO
|anarchy society optimization
|0,73070
|0,73713
|0,31195
|1,77978
|0,99732
|0,87700
|0,17619
|2,05051
|0,72000
|0,68773
|0,18988
|1,59761
|5,428
|60,31
|EOm
|extremal optimization_M
|0,76527
|0,75205
|0,31908
|1,83640
|0,99999
|0,76426
|0,12437
|1,88862
|0,84133
|0,64133
|0,15247
|1,63513
|5,360
|59,56
|ACS
|artificial cooperative search
|0,75545
|0,77162
|0,31653
|1,84360
|1,00000
|0,80488
|0,10705
|1,91193
|0,76933
|0,60800
|0,14157
|1,51890
|5,274
|58,60
|SSG
|saplings sowing and growing
|0,75436
|0,63206
|0,35935
|1,74577
|0,91907
|0,69694
|0,19755
|1,81356
|0,81867
|0,60533
|0,21347
|1,63747
|5,197
|57,74
|AOSm
|atomic orbital search M
|0,76184
|0,68435
|0,31344
|1,75963
|0,90015
|0,80044
|0,11501
|1,81560
|0,82800
|0,63280
|0,15696
|1,61776
|5,193
|57,70
|TSEA
|turtle shell evolution algorithm (joo)
|0,95809
|0,64852
|0,29571
|1,90232
|0,99522
|0,58104
|0,10542
|1,68168
|0,92133
|0,52160
|0,14567
|1,58860
|5,173
|57,48
|DE
|differential evolution
|0,96398
|0,62346
|0,26089
|1,84833
|0,98482
|0,77018
|0,11459
|1,86959
|0,93067
|0,36213
|0,11000
|1,40280
|5,121
|56,90
|BIO
|blood inheritance optimization (joo)
|0,72580
|0,66522
|0,31228
|1,70330
|0,99995
|0,68125
|0,11540
|1,79660
|0,85467
|0,59333
|0,15364
|1,60164
|5,102
|56,69
|(PO)ES
|(PO) evolution strategies
|0,73972
|0,58190
|0,38896
|1,71058
|0,91199
|0,59975
|0,21262
|1,72436
|0,82400
|0,56240
|0,23432
|1,62072
|5,056
|56,18
|BO
|bonobo optimizer
|0,75555
|0,64366
|0,32657
|1,72578
|0,94332
|0,70442
|0,13999
|1,78773
|0,73467
|0,61440
|0,16728
|1,51635
|5,030
|55,89
|SRA
|successful restaurateur algorithm (joo)
|0,89010
|0,63359
|0,29115
|1,81484
|0,96634
|0,55285
|0,08914
|1,60833
|0,89333
|0,52800
|0,13911
|1,56044
|4,984
|55,38
|CRO
|chemical reaction optimisation
|0,91281
|0,65681
|0,29866
|1,86828
|0,90513
|0,56020
|0,10939
|1,57472
|0,82800
|0,50133
|0,14149
|1,47082
|4,914
|54,60
|BCOm
|bacterial chemotaxis optimization M
|0,82589
|0,61733
|0,31584
|1,75906
|0,95296
|0,63718
|0,11984
|1,70998
|0,76533
|0,51653
|0,15800
|1,43986
|4,909
|54,54
|DOA
|dream optimization algorithm
|0,78522
|0,78121
|0,36036
|1,92679
|0,61584
|0,42117
|0,12254
|1,15955
|0,86667
|0,72587
|0,21127
|1,80381
|4,890
|54,33
|ABO
|african buffalo optimization
|0,92295
|0,62528
|0,29885
|1,84708
|0,92992
|0,57468
|0,09372
|1,59832
|0,73333
|0,51333
|0,14324
|1,38990
|4,835
|53,72
|BSA
|bird swarm algorithm
|0,94432
|0,67941
|0,26401
|1,88774
|0,91649
|0,65619
|0,12054
|1,69322
|0,80933
|0,33547
|0,10652
|1,25132
|4,832
|53,69
|TSm
|tabu search M
|0,87806
|0,61040
|0,28993
|1,77839
|0,98116
|0,52165
|0,08544
|1,58825
|0,82667
|0,49547
|0,13552
|1,45766
|4,824
|53,60
|BSA
|backtracking search algorithm
|0,87128
|0,53190
|0,28675
|1,68993
|0,92408
|0,51602
|0,09153
|1,53163
|0,96000
|0,47253
|0,13760
|1,57013
|4,792
|53,24
|WOAm
|whale optimization algorithm M
|0,93893
|0,59477
|0,26695
|1,80065
|0,98036
|0,53873
|0,07112
|1,59021
|0,78667
|0,47600
|0,11892
|1,38159
|4,772
|53,02
|CSO
|competitive swarm optimizer
|0,85151
|0,60786
|0,29896
|1,75833
|0,84085
|0,58491
|0,11974
|1,54550
|0,80000
|0,48560
|0,14184
|1,42744
|4,731
|52,57
|FBA
|fractal-based algorithm
|0,69419
|0,64267
|0,28955
|1,62641
|0,99812
|0,54905
|0,08705
|1,63422
|0,76133
|0,51253
|0,13689
|1,41075
|4,671
|51,90
|ECOi
|eco-inspired evolutionary algorithm
|0,78817
|0,54402
|0,29360
|1,62579
|0,88996
|0,46592
|0,09747
|1,45335
|0,78533
|0,45173
|0,14295
|1,38001
|4,459
|49,54
|BSO
|brain storm optimization
|0,92207
|0,57625
|0,29732
|1,79564
|0,80764
|0,42508
|0,09448
|1,32720
|0,77200
|0,36533
|0,13065
|1,26798
|4,391
|48,79
|CAm
|camel algorithm M
|0,71534
|0,56917
|0,35985
|1,64436
|0,84094
|0,47174
|0,10850
|1,42118
|0,70400
|0,41947
|0,19563
|1,31910
|4,385
|48,72
|ACOm
|ant colony optimization_M
|0,71885
|0,48410
|0,30990
|1,51285
|0,75792
|0,48639
|0,11871
|1,36302
|0,83600
|0,48667
|0,16148
|1,48415
|4,360
|48,44
|BSO
|brain storm optimization
|0,91331
|0,55813
|0,29705
|1,76849
|0,85329
|0,44038
|0,09447
|1,38814
|0,72267
|0,32880
|0,13325
|1,18472
|4,341
|48,23
|AEFA
|artificial electric field algorithm
|0,88798
|0,65769
|0,25276
|1,79843
|0,95550
|0,63602
|0,03946
|1,63098
|0,60800
|0,16000
|0,09845
|0,86645
|4,296
|47,73
|SOA
|simple optimization algorithm
|0,91664
|0,47040
|0,27095
|1,65799
|0,88264
|0,31546
|0,06044
|1,25854
|0,82933
|0,31733
|0,11579
|1,26245
|4,179
|46,43
|BOA_Bull
|bull_optimization_algorithm
|0,71281
|0,51900
|0,28947
|1,52128
|0,96961
|0,38037
|0,06579
|1,41577
|0,72533
|0,37600
|0,13669
|1,23802
|4,175
|46,39
|RW
|random walk
|0,49970
|0,32333
|0,25791
|1,08094
|0,30754
|0,11470
|0,04400
|0,46624
|0,36133
|0,17013
|0,10244
|0,63390
|2,181
|24,23
Выводы
Огуз Финдик в 2015 году сформулировал три критики классического генетического алгоритма (вырождающаяся при сходимости селекция, разрушительная мутация на удалении от диапазона, пассивная роль элитной особи) и предложил три точечных ответа: убрать селекцию совсем, сделать лучшую особь обязательным партнёром по скрещиванию для всех остальных, заменить аддитивную мутацию мультипликативной.
В начале статьи мы поставили проблему трейдера, упирающегося в стену при оптимизации параметров стратегии: пространство огромно, целевая функция многоэкстремальна. После прохождения через этот материал у трейдера появляется три инструмента.
Первый — реализация BOA в формате C_AO, готовая к подключению наряду с любым другим алгоритмом фреймворка. Для задач оптимизации с 5–25 параметрами (а именно столько обычно имеет средняя торговая стратегия — периоды индикаторов, уровни SL/TP, фильтры по волатильности, веса в композитных сигналах) BOA даёт результат, сопоставимый с алгоритмами рейтинга. Это не лучший инструмент в ящике, но это рабочий инструмент с осмысленной механикой, и в портфеле оптимизаторов ему есть место — особенно когда нужна быстрая сходимость и точное уточнение около найденного экстремума.
Второй — понимание, какие задачи BOA не решает. Если оптимизация портфеля включает 100+ параметров (например, веса в большой системе), BOA — неподходящий выбор: его мультипликативная мутация структурно не масштабируется на такие размерности. Здесь стоит брать алгоритмы из верхней части рейтинга, специально показавшие устойчивость на больших размерностях.
Третий — понимание самой идеи мультипликативного шага. Это инженерная находка: шаг возмущения, автоматически согласованный с масштабом самой переменной. Идея не привязана к BOA и может быть перенесена в другие алгоритмы — в гибридах с PSO, DE, в кастомных решениях для конкретных торговых задач. Семь параметров настройки BOA (CR, MR, MSR, ChMR, wMax, wMin, popSize) дают широкое поле для экспериментов.
Алгоритм оставлен в открытом доступе, и я приглашаю желающих попробовать поиграть параметрами. В рейтинговой таблице на сегодня BOA занимает позицию «не вошёл, но был близок». Это честный результат. Но это не означает, что работа неудачна: три идеи, сформулированные в статье автора, заслуживают изучения сами по себе, а реализация показывает, как именно они работают вместе.
Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам
Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат), в архиве скрипт для расчёта рейтинговой таблицы
Плюсы и минусы алгоритма
Плюсы:
- Решает задачи до средней размерности.
Минусы:
- Большое количество внешних параметров.
- Склонность к застреванию на некоторых типах задач.
К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|#C_AO.mqh
|Включаемый файл
|Родительский класс популяционных алгоритмов оптимизации
|2
|#C_AO_enum.mqh
|Включаемый файл
|Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
|3
|TestFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека тестовых функций
|4
|TestStandFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека функций тестового стенда
|5
|TestStand3D.mqh
|Включаемый файл
|3D-панель визуализации для тестового стенда
|6
|Utilities.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека вспомогательных функций
|7
|CalculationTestResults.mqh
|Включаемый файл
|Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
|8
|Test_AO_All.mq5
|Скрипт
|Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
|9
|Test_AO_AntiCheat
|Скрипт
|Тест на читерство алгоритмов оптимизации
|10
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|Скрипт
|Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
|11
|Test_AO_BOA.mq5
|Скрипт
|Испытательный стенд для BOA
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