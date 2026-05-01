Алгоритм оптимизации быков — Bull Optimization Algorithm (BOA)

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Введение

Когда трейдер берётся за оптимизацию параметров торговой стратегии, он почти всегда упирается в одну и ту же стену: пространство поиска огромно, целевая функция шумна и многоэкстремальна, а времени и вычислительных ресурсов всегда меньше, чем хотелось бы. Стандартный перебор в тестере MetaTrader 5 справляется с малым числом параметров, но при шести-восьми переменных задача становится физически непроходимой. На сцену выходят метаэвристические алгоритмы, и здесь трейдер сталкивается со следующей проблемой: какой именно алгоритм выбрать?

Самый популярный кандидат — генетический алгоритм (GA), хорошо изученный и заслуженно проверенный десятилетиями практики. Он стал штатным оптимизатором в MetaTrader 5. Тем не менее с момента появления GA исследователи в области метаэвристик регулярно задают вопрос: можно ли модифицировать классическую схему так, чтобы получить алгоритм с другим характером поведения — иначе устроенным балансом исследования и уточнения, иной механикой передачи информации между поколениями? Подобные эксперименты порождают семейство алгоритмов «на основе генетических операторов», в котором классический GA — лишь одна из возможных реализаций.

В 2015 году турецкий исследователь Огуз Финдик опубликовал работу, в которой предложил один из таких экспериментов. Финдик сформулировал три наблюдения о поведении классического GA, с которыми он считал нужным поработать: о роли оператора селекции при сходимости популяции, о характере классической мутации, о пассивной роли лучшей найденной особи. На основании этих наблюдений он построил алгоритм с другой архитектурой: оператор селекции из цикла удалён, лучшая особь становится активным родителем для всех остальных через скрещивание, а вместо классической мутации работает мультипликативная — пропорциональная текущему значению гена. Алгоритм получил название Bull Optimization Algorithm (BOA).

Заявка серьёзная, но в нашем рейтинге заслуженно место занимает только тот алгоритм, который доказал свою эффективность на нашем стандартном стенде. К моменту прочтения этой статьи у читателя на руках будет: понимание того, как три архитектурных решения Финдика складываются в работающий алгоритм; разбор каждого решения с формулой и числовым примером; готовая реализация на MQL5 в формате фреймворка C_AO и тестовый скрипт; результаты прогона на стандартном стенде (Hilly, Forest, Megacity при разных размерностях поиска) и на античитер-стенде с пятью разнородными функциями; честная оценка того, в каких задачах BOA конкурентоспособен, а в каких его мультипликативная мутация играет против него.

Двигаться будем последовательно. Сначала разберём, какие именно наблюдения о классическом GA Финдик положил в основу своего эксперимента — без этого мотивация архитектурных решений непонятна. Затем пошагово пройдёмся по структуре BOA: инициализация, скрещивание с лидером, мультипликативная мутация, хаотический сброс и локальный поиск вокруг лучшей особи. После — реализация и тесты. В финале обсудим, где BOA силён, где он встречает свои границы, и какое место он занимает в общей картине метаэвристик.





Реализация алгоритма

Прежде чем разбирать архитектуру нового алгоритма, имеет смысл остановиться на трёх наблюдениях, которые Финдик сформулировал в своей статье, и продумать каждое на пальцах.

Наблюдение первое :селекция теряет смысл при сходимости. Представим, что популяция из 50 особей уже немного сошлась — все они находятся в окрестности какого-то локального максимума, и фитнес-значения у них колеблются, скажем, в диапазоне от 0.847 до 0.853. Рулеточная селекция, самая популярная в ГА, выбирает родителей с вероятностями, пропорциональными их фитнесу. Но 0.847 и 0.853 для рулетки — это практически одно и то же. Селекция вырождается в случайный выбор, и алгоритм теряет «давление отбора» именно тогда, когда оно нужнее всего — на этапе тонкой настройки.

Наблюдение второе : мутация не различает «уточнить» и «бросить всё». Классическая ГА-мутация для гена с диапазоном [-100, 100] выглядит так: с вероятностью p_mut ген заменяется случайным значением из [-100, 100]. Если ген уже принял значение 0.0023 — близко к оптимуму, — то мутация почти наверняка выкинет его обратно куда-нибудь в [-87, +43]. Это не «исследовать окрестность», это «сбросить достижение». Поэтому в ГА мутацию приходится делать редкой (типичные значения 0.01–0.05), но редкая мутация плохо вытаскивает из локальных минимумов.

Наблюдение третье : лучшая особь — пассивный наблюдатель. В классической ГА лучшая особь сохраняется отдельно (элитизм), но её гены никак не передаются в новое поколение напрямую — она существует параллельно с эволюционным процессом. У нас есть особь, которая доказала, что её гены работают лучше всех остальных, но мы не используем эту информацию при создании потомков. PSO в этом смысле устроен правильнее — там gBest активно тянет к себе все частицы. ГА же предпочитает скрещивать случайно выбранных родителей.

Эти три наблюдения автора вместе и легли в основу BOA. Каждое из них имеет разную степень дискуссионности — но как стартовая точка для эксперимента они образуют последовательную линию рассуждений. Что получилось в итоге — алгоритм, к разбору которого мы сейчас и переходим.

Идея 1: вместо селекции — обновление всех . Финдик убирает оператор селекции полностью. Особь не «соревнуется за выживание» — она просто живёт от итерации к итерации, и на каждой эпохе её координаты пересчитываются через скрещивание с лидером и мутацию. Лучший результат хранится глобально как cB (current Best) и обновляется каждый раз, когда какая-то особь дала фитнес выше предыдущего рекорда.

Это означает, что плохая стартовая особь не выкидывается из популяции — она получает шанс стать хорошей через цепочку модификаций. Это и сильная сторона (не теряем разнообразие), и опасность (если особь застряла в плохом месте, она может тащить туда вычислительные ресурсы).

Идея 2: скрещивание всегда с лучшей особью . Двухточечный кроссовер в BOA устроен максимально просто. Для каждой особи i генерируются два целых индекса p1, p2 ∈ [0, D), где D — размерность задачи. Пусть lo = min(p1, p2), hi = max(p1, p2). Тогда для всех j ∈ [lo, hi]:

x i j ← best j

x_{ij} \leftarrow \text{best}_j ​То есть участок генома [lo, hi] перезаписывается участком из лучшей особи. Это не классический обмен сегментами между двумя случайными родителями, а целенаправленное «перетягивание» части координат к лидеру.

Пусть D = 6, особь x = [3.2, -1.5, 0.8, 4.1, 2.0, -0.7], а лучшая best = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]. Сгенерировались p1 = 4, p2 = 1, то есть lo = 1, hi = 4. После кроссовера:

x = [ 3.2 , 1.0 , 1.0 , 1.0 , 1.0 , − 0.7 ] x = [3.2, \mathbf{1.0}, \mathbf{1.0}, \mathbf{1.0}, \mathbf{1.0}, -0.7]

Особь подтянулась к лидеру в четырёх координатах из шести.

Идея 3: мультипликативная мутация . Это самая неортодоксальная часть алгоритма. Формула мутации:

v i j = { x i j + ω ⋅ r 1 ⋅ x i j , r 2 ≤ 0.5 x i j − ω ⋅ r 1 ⋅ x i j , r 2 > 0.5 r 1 , r 2 ∼ U [ 0 , 1 ] v_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \omega \cdot r_1 \cdot x_{ij}, & r_2 \le 0.5 \\ x_{ij} - \omega \cdot r_1 \cdot x_{ij}, & r_2 > 0.5 \end{cases} \quad r_1, r_2 \sim U[0,1]

Здесь ω — параметр инерции (масштаб мутации), r_1 и r_2 — независимые случайные числа. Ключевое отличие от классической мутации: возмущение пропорционально самому значению гена, а не диапазону его допустимых значений.

Пусть ω = 0.1, x_ij = 5.0, r_1 = 0.6, r_2 = 0.3. Условие r_2 ≤ 0.5 выполнено, поэтому:

v i j = 5.0 + 0.1 ⋅ 0.6 ⋅ 5.0 = 5.0 + 0.3 = 5.3 v_{ij} = 5.0 + 0.1 \cdot 0.6 \cdot 5.0 = 5.0 + 0.3 = 5.3

А теперь пусть тот же ген принял значение x_ij = 0.01 — близко к нулю. С теми же ω, r_1, r_2:

v i j = 0.01 + 0.1 ⋅ 0.6 ⋅ 0.01 = 0.01 + 0.0006 = 0.0106 v_{ij} = 0.01 + 0.1 \cdot 0.6 \cdot 0.01 = 0.01 + 0.0006 = 0.0106

Мутация изменила ген на 0.06% — на масштабе, согласованном с самим геном. Это очень полезное свойство для функций, у которых оптимум находится вблизи нуля: когда координата приближается к нулю, шаг мутации тоже сжимается, и алгоритм сходится с высокой точностью без необходимости вручную уменьшать "ω".

Но у этой медали есть обратная сторона. Если оптимум находится, скажем, в точке x = 7.0, а ген случайно прошёл через ноль (например, после хаотической мутации), то возле нуля шаг мутации становится микроскопическим, и выбраться оттуда обычной мутацией почти невозможно. Это структурная ловушка алгоритма, и спасает от неё только хаотическая мутация — следующая идея.

Идея 4 (вспомогательная): хаотическая мутация . Чтобы дать алгоритму шанс выскочить из локальных минимумов и из «нулевой ловушки» мультипликативной мутации, для каждого гена с малой вероятностью ChMR (типичное значение 0.001) выполняется случайный сброс:

x i j ← x j m i n + r ⋅ ( x j m a x − x j m i n ) , r ∼ U [ 0 , 1 ] x_{ij} \leftarrow x_j^{min} + r \cdot (x_j^{max} - x_j^{min}), \quad r \sim U[0,1]

Это эквивалент классической ГА-мутации, но включается крайне редко — в среднем один ген на тысячу пересчётов. Достаточно, чтобы изредка перебрасывать особь в случайную точку пространства; недостаточно, чтобы разрушать прогресс.

Идея 5 (вспомогательная): мутация лучшей особи . Чтобы усилить локальный поиск вокруг лидера, BOA дополнительно мутирует саму cB по той же формуле (11). Если результат окажется лучше — cB обновится. Это даёт постоянное «дрожание» лидера в окрестности его текущей позиции, что в сочетании с мультипликативной мутацией даёт точную сходимость на финальных эпохах.

Линейный спад инерции. В статье он явно не специфицирован, но параметры wMax и wMin в неявном виде подразумевают изменение ω во времени. Принимаем линейный спад в духе классического PSO Shi-Eberhart:

ω ( t ) = ω m a x − ( ω m a x − ω m i n ) ⋅ t T m a x \omega(t) = \omega_{max} - (\omega_{max} - \omega_{min}) \cdot \frac{t}{T_{max}}

В начале оптимизации ω = wMax = 0.1 — мутация ведёт себя как глобальный поиск. К концу ω = wMin = 0.0001 — мутация становится тонким локальным уточнением. Эта схема даёт классический баланс exploration/exploitation, который BOA реализует не через изменение структуры алгоритма, а через изменение единственного параметра.

Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма BOA

Иллюстрация состоит из двух смысловых блоков:

Верхний — pipeline одной эпохи: популяция → кроссовер с лучшей особью cB (показан перенос участка генома цветными ячейками) → мультипликативная мутация с тремя ступенями (основная / хаотическая / знаковая) → оценка и обновление лучшего, без оператора селекции. Зарезервированный последний слот под мутированную копию cB вынесен отдельно. Красная пунктирная стрелка возвращает поток к началу следующей эпохи.

популяция → кроссовер с лучшей особью cB (показан перенос участка генома цветными ячейками) → мультипликативная мутация с тремя ступенями (основная / хаотическая / знаковая) → оценка и обновление лучшего, без оператора селекции. Зарезервированный последний слот под мутированную копию cB вынесен отдельно. Красная пунктирная стрелка возвращает поток к началу следующей эпохи. Нижний — механика мультипликативности : два числовых примера на одной формуле Δ = ω·r₁·x. Слева x = 5.0 даёт Δ = 0.30 (заметный шаг), справа x = 0.01 даёт Δ = 0.0006 (микроскопический шаг — точка почти на месте). Между панелями — главный вывод: самонастраивающийся масштаб шага, дающий точную сходимость к нулю, но превращающий сам нуль в ловушку при смещённом оптимуме.

Теперь напишем псевдокод алгоритма.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ: Установить параметры: popSize, CR, MR, MSR, ChMR, ω_max, ω_min epochs ← число эпох оптимизации epochNow ← 0 ω ← ω_max Для каждой особи i = 1 … popSize: Для каждой координаты c = 1 … D: x[i][c] ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) ОСНОВНОЙ ЦИКЛ (повторять до завершения): Вычислить фитнес f[i] для всех особей популяции Для каждой особи i: Если f[i] > fB[i] (личный рекорд): fB[i] ← f[i]; cB_личн[i] ← x[i] Если f[i] > fB (глобальный рекорд): fB ← f[i]; cB ← x[i] epochNow ← epochNow + 1 ω ← ω_max − (ω_max − ω_min) · (epochNow / epochs) Для каждой особи i = 1 … popSize − 1 : Если random( 0 , 1 ) ≤ CR: p1 ← randInt( 0 , D); p2 ← randInt( 0 , D) lo ← min(p1, p2); hi ← max(p1, p2) Для c = lo … hi: x[i][c] ← cB[c] Для каждой координаты c = 1 … D: v ← x[i][c] Если random( 0 , 1 ) ≤ MR: r1 ← random( 0 , 1 ); r2 ← random( 0 , 1 ) Если r2 ≤ 0.5 : v ← v + ω · r1 · v Иначе: v ← v − ω · r1 · v Если random( 0 , 1 ) ≤ ChMR: v ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) Если random( 0 , 1 ) ≤ MSR: v ← −v x[i][c] ← clamp(v, rangeMin[c], rangeMax[c]) Для каждой координаты c = 1 … D: v ← cB[c] Если random( 0 , 1 ) ≤ MR: r1 ← random( 0 , 1 ); r2 ← random( 0 , 1 ) Если r2 ≤ 0.5 : v ← v + ω · r1 · v Иначе: v ← v − ω · r1 · v Если random( 0 , 1 ) ≤ ChMR: v ← random(rangeMin[c], rangeMax[c]) Если random( 0 , 1 ) ≤ MSR: v ← −v x[popSize][c] ← clamp(v, rangeMin[c], rangeMax[c]) ВЕРНУТЬ: cB, fB

Приступим к написанию реализации алгоритма.

Класс C_AO_BOA_Bull. Класс наследуется от базового C_AO — стандартного интерфейса фреймворка популяционных алгоритмов. Это даёт ему «бесплатно» всю инфраструктуру: массив агентов a[] с координатами c[]/cP[]/cB[]/cW[] и фитнесами f/fP/fB/fW, глобальные cB/fB для лучшей особи, массив параметров params[], утилиты "u" (генераторы случайных чисел, дискретизация, проверки границ), а также стандартный жизненный цикл Init() → Moving() → Revision(). Реализующему алгоритму остаётся только определить три виртуальных метода, что и сделано.

Параметры алгоритма (декларированы как public-поля для прозрачности):

CR — crossover rate, вероятность применения двухточечного кроссовера к особи на каждой эпохе. При CR = 1.0 (значение по умолчанию из статьи) кроссовер применяется всегда.

MR — mutation rate, вероятность применения основной мультипликативной мутации к каждой координате. Дефолт 1.0 означает, что каждый ген на каждой эпохе проходит через формулу (11).

MSR — mutation sign rate, вероятность редкой инверсии знака координаты. Финдик упоминает этот параметр, но не определяет формулой; принятая интерпретация — x ← -x с малой вероятностью (≈0.001).

ChMR — chaotic mutation rate, вероятность случайного сброса координаты в случайную точку допустимого диапазона. Единственный механизм, способный вытащить агента из локальных минимумов, в которые его загоняет мультипликативная мутация.

wMax, wMin — границы инерционного веса "ω", который линейно убывает от первого ко второму по ходу оптимизации. Управляет балансом exploration/exploitation: в начале мутации крупные, к концу — микроскопические.

Приватные поля (служебные, для управления инерцией):

epochs — общее число эпох, переданное при инициализации; нужно для расчёта линейного спада "ω".

epochNow — счётчик текущей эпохи, инкрементируется в Revision.

wCur — текущее значение инерции, пересчитываемое на каждой эпохе.

Clamp — приватная утилита, обрезающая значение по границам [lo, hi]. Используется после мутации, потому что мультипликативная мутация может выкинуть координату за пределы допустимого диапазона.

Конструктор C_AO_BOA_Bull() заполняет три служебных поля базового класса (ao_name, ao_desc, ao_link), которые используются для идентификации алгоритма в логах и интерфейсе. Затем выставляет параметры по умолчанию, и регистрирует их в массиве params[]. Регистрация двойная — поле name для отображения и поле val для значения — это нужно, чтобы внешний скрипт мог как читать параметры по имени, так и подменять их через стандартный интерфейс.

Метод SetParams(). Обратное действие к конструктору: переносит значения из массива params[] обратно в именованные поля класса. Вызывается после того, как внешний скрипт обновил params[i].val своими input-значениями. Без этого шага класс работал бы со значениями по умолчанию, игнорируя пользовательскую настройку.

class C_AO_BOA_Bull : public C_AO { public : ~C_AO_BOA_Bull() {} C_AO_BOA_Bull() { ao_name = "BOA" ; ao_desc = "Bull Optimization Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/22390" ; popSize = 50 ; CR = 1.0 ; MR = 1.0 ; MSR = 0.001 ; ChMR = 0.001 ; wMax = 0.1 ; wMin = 0.0001 ; ArrayResize( params , 7 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "CR" ; params [ 1 ].val = CR; params [ 2 ].name = "MR" ; params [ 2 ].val = MR; params [ 3 ].name = "MSR" ; params [ 3 ].val = MSR; params [ 4 ].name = "ChMR" ; params [ 4 ].val = ChMR; params [ 5 ].name = "wMax" ; params [ 5 ].val = wMax; params [ 6 ].name = "wMin" ; params [ 6 ].val = wMin; } void SetParams() { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; CR = params [ 1 ].val; MR = params [ 2 ].val; MSR = params [ 3 ].val; ChMR = params [ 4 ].val; wMax = params [ 5 ].val; wMin = params [ 6 ].val; } bool Init( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving(); void Revision(); double CR; double MR; double MSR; double ChMR; double wMax; double wMin; private : int epochs; int epochNow; double wCur; double Clamp( double v, double lo, double hi) { return v < lo ? lo : v > hi ? hi : v; } };

Подготовка к запуску оптимизации.

Первая строка — StandardInit() — это вызов унаследованной от C_AO процедуры, которая инициализирует размер популяции, массив агентов, копирует диапазоны поиска во внутренние поля, обнуляет лучшую и худшую найденные приспособленности. Если стандартная инициализация провалилась (например, размерность задачи 0 или несогласованные размеры массивов), Init() возвращает false и дальше ничего не происходит.

Затем сохраняется число эпох (с защитой от деления на ноль через epochsP > 0 ? epochsP : 1), обнуляется счётчик текущей эпохи, и wCur устанавливается в стартовое значение wMax — отсюда инерция начнёт спадать.

Главная содержательная часть — двойной цикл, реализующий формулу (10) из статьи: каждая координата каждого агента инициализируется случайным значением из допустимого диапазона. Запись идёт в cP[] (previous coordinates), потому что Moving() ожидает увидеть «предыдущую позицию» и из неё вычислить «текущую» с учётом дискретизации шагом сетки.

bool C_AO_BOA_Bull::Init( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit(rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; epochs = epochsP > 0 ? epochsP : 1 ; epochNow = 0 ; wCur = wMax; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].cP [c] = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); return true ; }

Выполняется первым на каждой эпохе оптимизатора, до вычисления фитнеса. Его задача — подготовить координаты для оценки.

В BOA метод тривиален: он просто копирует "cP" в "c", но через утилиту u.SeInDiSp(), которая делает две вещи. Во-первых, обрезает значение по границам [rangeMin, rangeMax] (защита от выхода за пределы поиска). Во-вторых, дискретизирует значение по шагу сетки rangeStep — если rangeStep[c] = 0.5, координата округлится до ближайшего кратного 0.5. На большинстве задач rangeStep = 0 и дискретизация выключена, но для дискретных задач (Megacity и подобных) этот шаг критичен.

Никакой логики обновления позиций здесь нет — вся работа алгоритма сосредоточена в Revision(). Это особенность BOA: позиции пересчитываются после оценки, а не до. На классической эпохе сначала фитнес, потом обновление — на следующей эпохе уже новые позиции пойдут в Moving() через cP.

void C_AO_BOA_Bull::Moving() { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) for ( int c = 0 ; c < coords; c++) a [i].c [c] = u.SeInDiSp(a [i].cP [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); }

Метод Revision() — сердце алгоритма. Вызывается после того, как фитнес-функция оценила всех агентов. Состоит из четырёх блоков, последовательно обновляющих популяцию.

Блок 1: обновление личных и глобального рекордов . Стандартный цикл: для каждого агента, если его текущий фитнес f лучше его же личного рекорда fB, обновляем личный рекорд и копируем координаты в a[i].cB. Параллельно сравниваем с глобальным fB всего класса; если кто-то из агентов превзошёл его, обновляем глобальные fB и cB. Именно глобальный cB — это «бык», лидер, который дальше станет партнёром по скрещиванию для всей популяции.

Блок 2: линейный спад инерции . Счётчик эпох инкрементируется, и wCur пересчитывается по формуле линейной интерполяции: чем дальше зашли по числу эпох, тем меньше "ω". Защитная проверка if(wCur < wMin) срабатывает в случае, когда epochNow превысил заявленные epochs (бывает при переменной длине прогона) — ω фиксируется на минимуме, а не уходит в отрицательные значения, что разрушило бы мутацию.

Блок 3: основной цикл — обновление популяции без селекции . Здесь работает ключевая идея BOA. Цикл идёт от 0 до popSize - 2 (то есть обрабатывает все агенты, кроме последнего — этот слот зарезервирован для блока 4).

Внутри цикла каждый агент проходит две фазы:

фаза 3.1 — двухточечный кроссовер с cB. С вероятностью CR запускается процедура: генерируются два целочисленных индекса в диапазоне [0, coords) через (int)u.RNDfromCI(0.0, coords). Защитные проверки if(p1 >= coords) p1 = coords - 1 нужны на случай, если генератор случайных чисел из-за округления вернул значение точно равное coords. Затем определяется отрезок [lo, hi] от меньшего к большему индексу, и в этом отрезке координаты агента перезаписываются координатами лидера. Это не симметричный обмен сегментами как в классической ГА — это однонаправленное «притягивание» части генома к лучшему.

фаза 3.2 — мутация координат. По каждой координате последовательно проверяются три независимых события.

Первое — основная мультипликативная мутация по формуле (11). С вероятностью MR (обычно 1.0) генерируются r1, r2 ∈ U[0,1]. Если r2 ≤ 0.5, координата увеличивается на ω·r1·v, иначе уменьшается на ту же величину. Шаг пропорционален самому значению координаты — это и есть «мультипликативность»: возле нуля шаг крошечный, вдали от нуля заметный.

Второе — хаотическая мутация с вероятностью ChMR (обычно 0.001). Координата сбрасывается в случайную точку допустимого диапазона. Это единственный механизм глобального исследования после того, как основная мутация загнала координаты в малые значения.

Третье — знаковая мутация с вероятностью MSR (обычно 0.001). Координата меняет знак: v ← -v. Полезна на симметричных функциях, где оптимум может находиться в зеркальной точке относительно нуля.

После всех трёх мутаций результат обрезается по границам через Clamp() и записывается обратно в cP[] агента — на следующей эпохе Moving() подхватит это значение и подаст в фитнес-функцию.

Блок 4: локальный поиск вокруг лидера . Последний слот популяции (popSize - 1) на каждой эпохе заполняется мутированной копией cB. Логика мутации та же, что в блоке 3.2 — три ступени с теми же вероятностями, но стартовая точка не координаты текущего агента, а сам лидер.

Этот трюк решает важную задачу: в BOA лидер сам по себе не двигается, его обновление возможно только когда какой-то другой агент случайно набрёл на лучшее место. Мутированный слот лидера даёт лидеру шанс улучшить себя собственными силами — если мутация дала более высокий фитнес, на следующей эпохе блок 1 обновит cB этим значением. Это можно рассматривать как встроенный «локальный поиск» внутри популяционного алгоритма, без накладных расходов на отдельный механизм. Цена решения — один агент из 50 не используется как самостоятельная поисковая единица, а служит «зеркалом» для лидера.

void C_AO_BOA_Bull::Revision() { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy(a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy(cB, a [i].c, 0 , 0 , coords); } } epochNow++; wCur = wMax - (wMax - wMin) * (( double )epochNow / ( double )epochs); if (wCur < wMin) wCur = wMin; int N = popSize - 1 ; for ( int i = 0 ; i < N; i++) { if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= CR) { int p1 = ( int )u.RNDfromCI( 0.0 , ( double )coords); int p2 = ( int )u.RNDfromCI( 0.0 , ( double )coords); if (p1 >= coords) p1 = coords - 1 ; if (p2 >= coords) p2 = coords - 1 ; int lo = p1 < p2 ? p1 : p2; int hi = p1 < p2 ? p2 : p1; for ( int c = lo; c <= hi; c++) a [i].cP [c] = cB [c]; } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double v = a [i].cP [c]; if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= MR) { double r1 = u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ); double r2 = u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ); if (r2 <= 0.5 ) v = v + wCur * r1 * v; else v = v - wCur * r1 * v; } if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= ChMR) v = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= MSR) v = -v; a [i].cP [c] = Clamp(v, rangeMin [c], rangeMax [c]); } } for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double v = cB [c]; if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= MR) { double r1 = u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ); double r2 = u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ); if (r2 <= 0.5 ) v = v + wCur * r1 * v; else v = v - wCur * r1 * v; } if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= ChMR) v = u.RNDfromCI(rangeMin [c], rangeMax [c]); if (u.RNDfromCI( 0.0 , 1.0 ) <= MSR) v = -v; a [popSize - 1 ].cP [c] = Clamp(v, rangeMin [c], rangeMax [c]); } }





Результаты тестов

BOA|Bull Optimization Algorithm|50.0|1.0|0.1|0.01|0.001|0.1|0.0001|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7128139073590452

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.5190082455068694

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.28947759543651924

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9696150570558139

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.38037078784762096

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.06579884061143552

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7253333333333333

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.376

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1366933333333343

=============================

All score: 4.17511 (46.39%)

Итоговый счёт 46.39% на полном стенде — это на доли процента ниже порога входа в топ-45. Алгоритм не попадает в рейтинговую таблицу. Решающей оказалась размерность: на 5-мерных задачах BOA даёт уровень верхней трети рейтинга, на 25-мерных — середины, на 500-мерных проваливается. Причина структурная: мультипликативная мутация v = x ± ω·r·x при размерности 500 даёт настолько мелкий шаг по каждой координате, что хаотическая мутация с вероятностью 0.001 оказывается единственным реальным механизмом исследования — а 0.5 события на эпоху для пространства из 500 координат просто недостаточно.

Античитер-тест на пяти разных функциях с разнесёнными оптимумами подтвердил, что результаты, полученные BOA на стандартном стенде в малой размерности, не являются артефактом — алгоритм действительно находит компромиссные решения для разнородных ландшафтов. Forest 10D = 0.97 не «жульничает» через диагональное стягивание, как это было у HHO; кроссовер с лидером тянет популяцию к настоящему оптимуму, а не к удачному совпадению характера тестовой функции с архитектурой алгоритма.

BOA|Bull Optimization Algorithm|50.0|1.0|0.1|0.01|0.001|0.1|0.0001|

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Composite test: Hilly + Forest + Megacity + Peaks + Skin

Coordinates: 10; Epochs: 200; Repeats: 10

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Run 1/10: 0.8534132121249

Run 2/10: 0.7319045719778601

Run 3/10: 0.9835678308131334

Run 4/10: 0.9799860818205021

Run 5/10: 0.9799860818205021

Run 6/10: 0.7128042825713253

Run 7/10: 0.9456553720712788

Run 8/10: 0.9456553720712788

Run 9/10: 0.8871885236634757

Run 10/10: 0.6966858914401158

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Average result: 0.8716847220 (87.17%)

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Визуализация работы алгоритма на тестовых функциях и на функциях, входящих в поставку программы.

BOA на тестовой функции Hilly

BOA на тестовой функции Forest

BOA на тестовой функции Megacity

BOA на функции Ackley

BOA на функции Peaks

В рейтинговой таблице алгоритм BOA представлен ознакомительно.





Выводы

Огуз Финдик в 2015 году сформулировал три критики классического генетического алгоритма (вырождающаяся при сходимости селекция, разрушительная мутация на удалении от диапазона, пассивная роль элитной особи) и предложил три точечных ответа: убрать селекцию совсем, сделать лучшую особь обязательным партнёром по скрещиванию для всех остальных, заменить аддитивную мутацию мультипликативной.

В начале статьи мы поставили проблему трейдера, упирающегося в стену при оптимизации параметров стратегии: пространство огромно, целевая функция многоэкстремальна. После прохождения через этот материал у трейдера появляется три инструмента.

Первый — реализация BOA в формате C_AO, готовая к подключению наряду с любым другим алгоритмом фреймворка. Для задач оптимизации с 5–25 параметрами (а именно столько обычно имеет средняя торговая стратегия — периоды индикаторов, уровни SL/TP, фильтры по волатильности, веса в композитных сигналах) BOA даёт результат, сопоставимый с алгоритмами рейтинга. Это не лучший инструмент в ящике, но это рабочий инструмент с осмысленной механикой, и в портфеле оптимизаторов ему есть место — особенно когда нужна быстрая сходимость и точное уточнение около найденного экстремума.

Второй — понимание, какие задачи BOA не решает. Если оптимизация портфеля включает 100+ параметров (например, веса в большой системе), BOA — неподходящий выбор: его мультипликативная мутация структурно не масштабируется на такие размерности. Здесь стоит брать алгоритмы из верхней части рейтинга, специально показавшие устойчивость на больших размерностях.

Третий — понимание самой идеи мультипликативного шага. Это инженерная находка: шаг возмущения, автоматически согласованный с масштабом самой переменной. Идея не привязана к BOA и может быть перенесена в другие алгоритмы — в гибридах с PSO, DE, в кастомных решениях для конкретных торговых задач. Семь параметров настройки BOA (CR, MR, MSR, ChMR, wMax, wMin, popSize) дают широкое поле для экспериментов.

Алгоритм оставлен в открытом доступе, и я приглашаю желающих попробовать поиграть параметрами. В рейтинговой таблице на сегодня BOA занимает позицию «не вошёл, но был близок». Это честный результат. Но это не означает, что работа неудачна: три идеи, сформулированные в статье автора, заслуживают изучения сами по себе, а реализация показывает, как именно они работают вместе.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат), в архиве скрипт для расчёта рейтинговой таблицы





Плюсы и минусы алгоритма

Плюсы:

Решает задачи до средней размерности.

Минусы:

Большое количество внешних параметров. Склонность к застреванию на некоторых типах задач.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.





Программы, используемые в статье