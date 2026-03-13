Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 20): Мультисимвольная стратегия с использованием CCI и AO

Введение

В предыдущей статье (Часть 19) мы рассмотрели стратегию скальпинга на коррекции на основе конвертов, а именно - исполнение сделок и управление рисками, закончив ее автоматизацию на языке MQL5. В части 20 мы представим мультисимвольную торговую стратегию, использующую Commodity Channel Index (CCI) и Awesome Oscillator (AO) для фиксации разворотов тренда по нескольким валютным парам. Мы рассмотрим следующие темы:

В финале у вас будет надежная торговая система на MQL5 для мультисимвольной торговли, готовая к оптимизации и внедрению.





Стратегическая дорожная карта и архитектура

В Части 19 мы создали стратегии скальпинга на коррекции на основе конвертов (Envelopes Trend Bounce Scalping Strategy), в частности сфокусировавшись на исполнении сделок и управлении рисками для обнаружения торговых сигналов с использованием взаимодействия цены с конвертами, подтвержденного трендовыми фильтрами. Теперь, в части 20, мы переходим к многосимвольной торговой стратегии, которая использует индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) и осциллятор Awesome (AO) для выявления разворотов тренда по нескольким валютным парам на двух таймфреймах (M5 для сигналов и H1 для подтверждения тренда). В плане статьи - разработка масштабируемой системы, которая эффективно обрабатывает сигналы, совершает сделки и управляет рисками по нескольким символам.

В архитектурном плане особое внимание уделяется модульности и надежности, для организации компонентов стратегии используется классовая структура в MQL5. Наша цель — создать общий класс, который будет обрабатывать расчеты индикаторов (CCI и AO), генерацию сигналов на основе предопределенных пороговых значений и исполнение сделок с настройками стоп-лосса и тейк-профита, гарантируя при этом отсутствие открытых ордеров для данного символа перед размещением новых сделок. Проект включает в себя такие меры защиты, как проверка спреда, и поддерживает торговлю на новых барах или потиковыми данными, обеспечивая гибкость для различных рыночных условий и, в конечном итоге, создавая целостную мультисимвольную торговую систему. Ниже схематично показано, чего мы стремимся достичь.





Реализация средствами MQL5



Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в "Навигатор", выберите папку Indicators, кликните "Создать" и следуйте инструкциям для создания файла. После создания объекта в среде программирования мы начнем с объявления некоторых структур и классов, которые будем использовать, поскольку хотим применить объектно-ориентированный (Object Oriented Programming, OOP) подход.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #property description "Multi-symbol trading strategy using CCI and AO indicators" #include <Trade/Trade.mqh> struct TradingParameters { string symbols; int per_signal_cci; int per_trend_cci; ENUM_APPLIED_PRICE price_cci; int cci_signal_buy_value; int cci_signal_sell_value; ENUM_TIMEFRAMES tf_signal; ENUM_TIMEFRAMES tf_trend; bool use_ao_for_trend; int take; int stop; double lots; int slip; int max_spread; int magic; bool trade_anytime; string comment; int tester_max_balance; bool debug_mode; }; struct SymbolData { string name; datetime last_bar_time; int cci_signal_handle; int cci_trend_handle; int ao_signal_handle; int ao_trend_handle; double cci_signal_data[]; double cci_trend_data[]; double ao_signal_data[]; double ao_trend_data[]; };

Начнем реализацию мультисимвольной торговой стратегии на основе CCI и AO на MQL5, настроив базовые компоненты для надежного исполнения сделок. Добавим библиотеку Trade.mqh, чтобы обеспечить возможность проведения торговых операций через класс CTrade, который предоставляет методы для открытия и закрытия позиций. Это дополнение гарантирует нам доступ к основным торговым функциям, необходимым для исполнения ордеров на покупку и продажу по нескольким символам.

Далее мы создаем структуру TradingParameters для организации всех входных параметров для стратегии. Эта структура содержит важные переменные, такие как symbols для списка валютных пар, разделенных запятыми, per_signal_cci и per_trend_cci для периодов индикатора CCI, а также price_cci для применяемого типа цены. Мы также определяем переменные cci_signal_buy_value и cci_signal_sell_value для установки пороговых значений сигналов, tf_signal и tf_trend для таймфреймов, а также переменные управления рисками, такие как take, stop, lots и max_spread. Кроме того, magic обеспечивает уникальную идентификацию сделок, trade_anytime контролирует время их совершения, а debug_mode включает диагностическое логирование, обеспечивая централизованную конфигурацию стратегии.

Наконец, мы создаем структуру SymbolData для управления данными по каждому символу в торговой системе. Эта структура содержит поле name для идентификатора символа, поле last_bar_time для отслеживания метки времени последнего бара, а также хэндлы, такие как cci_signal_handle и ao_trend_handle для индикаторов CCI и AO как на сигнальных, так и на трендовых таймфреймах. Мы также включаем массивы, такие как cci_signal_data и ao_trend_data, для хранения значений индикаторов, что обеспечивает эффективное управление данными при обработке нескольких символов. Эти структуры закладывают основу для модульной и масштабируемой торговой системы. Следующим шагом нам необходимо объявить торговый класс для управляющей логики.

class CTradingStrategy { private : CTrade m_trade; TradingParameters m_params; SymbolData m_symbols[]; int m_array_size; datetime m_last_day; bool m_is_new_day; int m_candle_shift; const int CCI_TREND_BUY_VALUE; const int CCI_TREND_SELL_VALUE; }

Здесь мы реализуем основную логику стратегии, создавая класс CTradingStrategy, которая объединяет весь функционал торговых операций в модульном и организованном виде. Определяем приватные переменные-члены для управления состоянием и операциями стратегии, начиная с m_trade, экземпляра класса CTrade из библиотеки Trade, для обработки задач исполнения сделок, таких как открытие и закрытие позиций. Далее добавляем m_params, экземпляр структуры TradingParameters, для хранения всех параметров конфигурации, таких как списки символов, периоды индикаторов и параметры риска, обеспечивая централизованный доступ к определяемым пользователем входным данным.

Мы также объявляем m_symbols, массив структуры SymbolData, для хранения данных по каждому символу, включая хэндлы индикаторов и буферы данных, что облегчает обработку нескольких символов. Для отслеживания количества символов мы используем m_array_size, а параметры m_last_day и m_is_new_day отвечают за ежедневное обновление временных меток для определения новых торговых дней. Кроме того, мы устанавливаем параметр m_candle_shift, который определяет, генерируются ли сигналы на текущем или предыдущем баре, в зависимости от параметра trade_anytime. Наконец, мы определяем константы CCI_TREND_BUY_VALUE и CCI_TREND_SELL_VALUE, чтобы установить фиксированные пороговые значения CCI для подтверждения тренда, обеспечивая согласованную логику сигналов на протяжении всей стратегии. Теперь, с модификатором приватного доступа, мы можем добавить больше методов, как показано ниже, для повышения их полезности.

void PrintDebug( string text) { if (m_params.debug_mode && ! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { Print (text); } } void PrintMessage( string text) { if (! MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { Print (text); } } void PrepareSymbolsList() { string symbols_array[]; ushort sep = StringGetCharacter ( "," , 0 ); m_array_size = StringSplit (m_params.symbols, sep, symbols_array); ArrayResize (m_symbols, m_array_size); for ( int i = 0 ; i < m_array_size; i++) { m_symbols[i].name = symbols_array[i]; m_symbols[i].last_bar_time = 0 ; SymbolSelect (m_symbols[i].name, true ); } }

В классе CTradingStrategy реализованы вспомогательные методы для отладки и подготовки символов для мультисимвольной стратегии CCI и AO. Создадим функцию PrintDebug для вывода диагностических сообщений, когда включен m_params.debug_mode, а советник не находится в режиме оптимизации, используя Print при записи параметра text для устранения неполадок. Аналогичным образом определим функцию PrintMessage для записи информационных сообщений, обеспечивая вывод информации только вне режима оптимизации путем проверки MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) и использования Print для входного параметра text.

Введем функцию PrepareSymbolsList для инициализации массива данных символа. Объявим временный symbols_array для хранения разделенных символов, используем StringGetCharacter, чтобы получить разделитель-запятую для sep, и применим StringSplit для преобразования m_params.symbols в symbols_array. Меняем размер m_symbols, используя ArrayResize на основе m_array_size и проводим итерацию, чтобы установить каждый m_symbols[i].name в символ, инициализируем m_symbols[i].last_bar_time в ноль и вызываем SymbolSelect, чтобы убедиться в наличии каждого символа на рынке для совершения сделок. Далее нам необходимо инициализировать и обновить значения индикаторов.

bool InitializeIndicators( int index) { m_symbols[index].cci_signal_handle = iCCI (m_symbols[index].name, m_params.tf_signal, m_params.per_signal_cci, m_params.price_cci); if (m_symbols[index].cci_signal_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "INITIALIZATION OF CCI SIGNAL FAILED: " , m_symbols[index].name); return false ; } m_symbols[index].cci_trend_handle = iCCI (m_symbols[index].name, m_params.tf_trend, m_params.per_trend_cci, m_params.price_cci); if (m_symbols[index].cci_trend_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "INITIALIZATION OF CCI TREND FAILED: " , m_symbols[index].name); return false ; } m_symbols[index].ao_signal_handle = iAO (m_symbols[index].name, m_params.tf_signal); if (m_symbols[index].ao_signal_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "INITIALIZATION OF AO SIGNAL FAILED: " , m_symbols[index].name); return false ; } m_symbols[index].ao_trend_handle = iAO (m_symbols[index].name, m_params.tf_trend); if (m_symbols[index].ao_trend_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "INITIALIZATION OF AO TREND FAILED: " , m_symbols[index].name); return false ; } ArraySetAsSeries (m_symbols[index].cci_signal_data, true ); ArraySetAsSeries (m_symbols[index].cci_trend_data, true ); ArraySetAsSeries (m_symbols[index].ao_signal_data, true ); ArraySetAsSeries (m_symbols[index].ao_trend_data, true ); return true ; } bool UpdateIndicatorData( int index) { if ( CopyBuffer (m_symbols[index].cci_signal_handle, 0 , 0 , 3 , m_symbols[index].cci_signal_data) < 3 ) { Print ( "UNABLE TO COPY CCI SIGNAL DATA: " , m_symbols[index].name); return false ; } if ( CopyBuffer (m_symbols[index].cci_trend_handle, 0 , 0 , 3 , m_symbols[index].cci_trend_data) < 3 ) { Print ( "UNABLE TO COPY CCI TREND DATA: " , m_symbols[index].name); return false ; } if ( CopyBuffer (m_symbols[index].ao_signal_handle, 0 , 0 , 3 , m_symbols[index].ao_signal_data) < 3 ) { Print ( "UNABLE TO COPY AO SIGNAL DATA: " , m_symbols[index].name); return false ; } if ( CopyBuffer (m_symbols[index].ao_trend_handle, 0 , 0 , 3 , m_symbols[index].ao_trend_data) < 3 ) { Print ( "UNABLE TO COPY AO TREND DATA: " , m_symbols[index].name); return false ; } return true ; }

Здесь мы реализуем настройку и обновление индикаторов в классе CTradingStrategy. Создадим функцию InitializeIndicators для установки m_symbols[index].cci_signal_handle и m_symbols[index].cci_trend_handle, используя функцию iCCI, а также m_symbols[index].ao_signal_handle и m_symbols[index].ao_trend_handle, используя функцию iAO для символа на index и выводя ошибки с помощью Print, если хэндлы равны INVALID_HANDLE. Настроим массивы данных как временные ряды с помощью ArraySetAsSeries.

Введем функцию UpdateIndicatorData для копирования трех точек данных в m_symbols[index].cci_signal_data, m_symbols[index].cci_trend_data, m_symbols[index].ao_signal_data и m_symbols[index].ao_trend_data, используя функцию CopyBuffer, выводя ошибки с помощью Print, если получено недостаточно данных. Далее нам нужно подсчитать количество ордеров, чтобы отслеживать пороговое значение позиции.

int CountOrders( string symbol, int magic, ENUM_POSITION_TYPE type) { int count = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == type) { count++; } } } return count; } long OpenOrder( string symbol, ENUM_ORDER_TYPE type, double price, double sl, double tp, double lots, int magic, string comment) { long ticket = m_trade.PositionOpen(symbol, type, lots, price, sl, tp, comment); if (ticket < 0 ) { PrintMessage( StringFormat ( "Info - OrderSend %s %d_%s_%.5f error %.5f_%.5f_%.5f_#%d" , comment, type, symbol, price, price, sl, tp, GetLastError ())); } else { PrintMessage( StringFormat ( "Info - OrderSend done. Comment:%s, Type:%d, Sym:%s, Price:%.5f, SL:%.5f, TP:%.5f" , comment, type, symbol, price, sl, tp)); } return ticket; }

Здесь мы реализуем функции управления сделками в рамках класса CTradingStrategy для обработки подсчета и исполнения ордеров. Создадим функцию CountOrders для подсчета открытых позиций для заданного значения symbol и magic типа ENUM_POSITION_TYPE. Инициализируем count нулем, перебираем позиции с помощью PositionsTotal и PositionGetTicket, а также используем PositionSelectByTicket, чтобы убедиться в том, что PositionGetInteger(POSITION_MAGIC), PositionGetString(POSITION_SYMBOL) и PositionGetInteger(POSITION_TYPE) соответствуют входным значениям, увеличивая count для совпадений перед возвратом результата.

Вводим функцию OpenOrder для исполнения сделок с указанными symbol и type с параметрами price, sl (stop-loss), tp (take-profit), lots, magic и comment. Вызовем m_trade.PositionOpen для открытия позиции, хранения результата в ticket и использования PrintMessage с StringFormat для вывода ошибок, если ticket имеет отрицательное значение, включая GetLastError, или сообщение об успешной установке ордера со значением ticket для отслеживания. После этого мы можем определить публичный класс, из которого будем инициализировать члены.

public : CTradingStrategy() : CCI_TREND_BUY_VALUE(- 114 ), CCI_TREND_SELL_VALUE( 134 ) { m_last_day = 0 ; m_is_new_day = true ; m_array_size = 0 ; } bool Init() { m_params.symbols = "EURUSDm,GBPUSDm,AUDUSDm" ; m_params.per_signal_cci = 20 ; m_params.per_trend_cci = 24 ; m_params.price_cci = PRICE_TYPICAL ; m_params.cci_signal_buy_value = - 90 ; m_params.cci_signal_sell_value = 130 ; m_params.tf_signal = PERIOD_M5 ; m_params.tf_trend = PERIOD_H1 ; m_params.use_ao_for_trend = false ; m_params.take = 200 ; m_params.stop = 300 ; m_params.lots = 0.01 ; m_params.slip = 5 ; m_params.max_spread = 20 ; m_params.magic = 123456789 ; m_params.trade_anytime = false ; m_params.comment = "EA_AO_BP" ; m_params.tester_max_balance = 0 ; m_params.debug_mode = false ; m_candle_shift = m_params.trade_anytime ? 0 : 1 ; m_trade.SetExpertMagicNumber(m_params.magic); PrepareSymbolsList(); for ( int i = 0 ; i < m_array_size; i++) { if (!InitializeIndicators(i)) { return false ; } } PrintMessage( "Current Spread on " + Symbol () + ": " + IntegerToString (( int ) SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ))); return true ; }

Реализуем логику инициализации в модификаторе публичного доступа. Определим конструктор CTradingStrategy для инициализации CCI_TREND_BUY_VALUE и CCI_TREND_SELL_VALUE в качестве констант, установленных на -114 и 134, соответственно, установим m_last_day на ноль, m_is_new_day - на true, а m_array_size - на ноль для управления начальным состоянием.

Также создаем функцию Init для настройки параметров и ресурсов стратегии. Мы присваиваем значения по умолчанию членам m_params, включая m_params.symbols для валютных пар, m_params.per_signal_cci и m_params.per_trend_cci для периодов CCI, m_params.price_cci как PRICE_TYPICAL, а также пороговые значения, такие как m_params.cci_signal_buy_value и m_params.cci_signal_sell_value.

Устанавливаем m_params.tf_signal на PERIOD_M5, m_params.tf_trend - на PERIOD_H1, а также параметры риска, такие как m_params.take, m_params.stop и m_params.lots. Настраиваем параметр m_candle_shift на основе параметра m_params.trade_anytime, вызываем метод m_trade.SetExpertMagicNumber с параметром m_params.magic и используем метод PrepareSymbolsList для настройки символов. Перебираем значения в массиве m_array_size, чтобы вызвать InitializeIndicators для каждого символа, возвращая false в случае неудачи, и регистрируем текущий спред с помощью функции PrintMessage, прежде чем вернуть true в случае успеха.

Наконец, после инициализации всего необходимого, мы можем определить обработчик событий OnTick по-прежнему внутри нашего класса, чтобы вызывать метод только внутри самого обработчика событий. Поэтому здесь он должен быть публичным. Мы также можете установить его как виртуальный, но пока будем придерживаться простого подхода.

void OnTick () { datetime new_day = iTime ( Symbol (), PERIOD_D1 , 0 ); m_is_new_day = (m_last_day != new_day); if (m_is_new_day) { m_last_day = new_day; } for ( int i = 0 ; i < m_array_size; i++) { bool is_new_bar = false ; bool buy_signal = false , sell_signal = false ; bool buy_trend = false , sell_trend = false ; datetime new_time = iTime (m_symbols[i].name, m_params.tf_signal, 0 ); if (!m_params.trade_anytime && m_symbols[i].last_bar_time != new_time) { is_new_bar = true ; m_symbols[i].last_bar_time = new_time; } if (!UpdateIndicatorData(i)) continue ; double ask = SymbolInfoDouble (m_symbols[i].name, SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble (m_symbols[i].name, SYMBOL_BID ); double point = SymbolInfoDouble (m_symbols[i].name, SYMBOL_POINT ); long spread = SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); int total_orders = CountOrders(m_symbols[i].name, m_params.magic, POSITION_TYPE_BUY ) + CountOrders(m_symbols[i].name, m_params.magic, POSITION_TYPE_SELL ); buy_signal = m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift+ 1 ] < m_params.cci_signal_buy_value && m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] > m_params.cci_signal_buy_value && m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift+ 1 ] < m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift]; sell_signal = m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift+ 1 ] > m_params.cci_signal_sell_value && m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] < m_params.cci_signal_sell_value && m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift+ 1 ] > m_symbols[i].ao_signal_data[m_candle_shift]; buy_trend = m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift+ 1 ] < m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] && m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift] > CCI_TREND_BUY_VALUE && m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift] < CCI_TREND_SELL_VALUE && (!m_params.use_ao_for_trend || (m_symbols[i].ao_trend_data[m_candle_shift+ 1 ] < m_symbols[i].ao_trend_data[m_candle_shift])); sell_trend = m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift+ 1 ] > m_symbols[i].cci_signal_data[m_candle_shift] && m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift] > CCI_TREND_BUY_VALUE && m_symbols[i].cci_trend_data[m_candle_shift] < CCI_TREND_SELL_VALUE && (!m_params.use_ao_for_trend || (m_symbols[i].ao_trend_data[m_candle_shift+ 1 ] > m_symbols[i].ao_trend_data[m_candle_shift])); if (spread < m_params.max_spread && total_orders == 0 && (m_params.trade_anytime || is_new_bar)) { if (buy_signal && buy_trend) { double sl = m_params.stop == 0 ? 0 : ask - m_params.stop * point; double tp = m_params.take == 0 ? 0 : ask + m_params.take * point; OpenOrder(m_symbols[i].name, ORDER_TYPE_BUY , ask, sl, tp, m_params.lots, m_params.magic, "Open BUY " + m_params.comment); } if (sell_signal && sell_trend) { double sl = m_params.stop == 0 ? 0 : bid + m_params.stop * point; double tp = m_params.take == 0 ? 0 : bid - m_params.take * point; OpenOrder(m_symbols[i].name, ORDER_TYPE_SELL , bid, sl, tp, m_params.lots, m_params.magic, "Open SELL " + m_params.comment); } } if ((m_params.trade_anytime || is_new_bar) && (buy_signal || sell_signal)) { PrintDebug( StringFormat ( "Debug - IsNewBar: %b - candle_shift: %d - buy_signal: %b - " "sell_signal: %b - buy_trend: %b - sell_trend: %b" , is_new_bar, m_candle_shift, buy_signal, sell_signal, buy_trend, sell_trend)); } } }

Здесь мы реализуем торговую логику для мультисимвольной стратегии CCI и AO, создавая функцию OnTick в классе CTradingStrategy. Мы получаем метку времени текущего дня с помощью iTime в new_day и обновляем m_is_new_day и m_last_day, чтобы отслеживать ежедневные изменения. Для каждого символа в m_array_size мы инициализируем флаги is_new_bar, buy_signal, sell_signal, buy_trend и sell_trend, а также используем iTime для обнаружения новых баров, обновляя m_symbols[i].last_bar_time, если m_params.trade_anytime равен false.

Вызываем UpdateIndicatorData для обновления индикаторов, пропуская вызовы при сбоях, и получаем значения ask, bid, point и spread с SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger. Мы вычисляем total_orders, используя CountOrders для позиций на покупку и продажу. Мы устанавливаем buy_signal, сверяя m_symbols[i].cci_signal_data с m_params.cci_signal_buy_value и m_symbols[i].ao_signal_data для подтверждения, а sell_signal — с m_params.cci_signal_sell_value. Мы определяем buy_trend и sell_trend, используя m_symbols[i].cci_trend_data, CCI_TREND_BUY_VALUE, CCI_TREND_SELL_VALUE и, при необходимости, m_symbols[i].ao_trend_data.

Если spread меньше m_params.max_spread, total_orders равно нулю и торговля разрешена, мы вычисляем sl и tp с помощью m_params.stop и m_params.take, а затем вызываем функцию OpenOrder для совершения сделок на покупку или продажу. Регистрируем состояния сигналов с помощью функции PrintDebug и StringFormat, когда запускается отладка, что обеспечивает эффективный мониторинг торговли. Для закрытия позиций мы реализуем следующую функцию.

bool CloseAllTrades() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == m_params.magic) { ENUM_POSITION_TYPE type = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type == POSITION_TYPE_BUY || type == POSITION_TYPE_SELL ) { m_trade.PositionClose(ticket); PrintMessage( "Position close " + IntegerToString (ticket)); } } } for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == m_params.magic) { ENUM_ORDER_TYPE type = ( ENUM_ORDER_TYPE ) OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type >= ORDER_TYPE_BUY_STOP && type <= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) { m_trade.OrderDelete(ticket); PrintMessage( "Order delete " + IntegerToString (ticket)); } } } return true ; }

Здесь мы реализуем функционал закрытия сделок для мультисимвольной стратегии CCI и AO, создав функцию CloseAllTrades внутри класса CTradingStrategy. Перебираем все открытые позиции с помощью PositionsTotal и получаем тикет каждой позиции с помощью PositionGetTicket в ticket. Для каждой позиции, выбранной с помощью PositionSelectByTicket, проверяем, совпадает ли PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) с m_params.magic. Если PositionGetInteger(POSITION_TYPE) равен POSITION_TYPE_BUY или POSITION_TYPE_SELL, вызываем m_trade.PositionClose для закрытия и регистрируем действие с помощью PrintMessage и IntegerToString.

Перебираем отложенные ордера с помощью OrdersTotal, получая тикет каждого ордера с OrderGetTicket в ticket. Если OrderSelect успешно выполнен и OrderGetInteger(ORDER_MAGIC) равен m_params.magic, проверяем находится ли OrderGetInteger(ORDER_TYPE) между ORDER_TYPE_BUY_STOP и ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, затем используем m_trade.OrderDelete для удаления ордера и отобразим это с помощью PrintMessage и IntegerToString. Вернем true, что означает успешное закрытие всех соответствующих сделок и ордеров. На этом всё! Теперь нам осталось только использовать эти классы.

CTradingStrategy g_strategy; int OnInit () { return g_strategy.Init() ? INIT_SUCCEEDED : INIT_FAILED ; }

Мы завершаем реализацию мультисимвольной стратегии CCI и AO, определяя глобальные и основные функции советника. Объявим g_strategy как глобальный экземпляр класса CTradingStrategy для управления всеми торговыми операциями по различным символам, обеспечивая централизованный доступ к логике и состоянию стратегии на протяжении всего жизненного цикла советника.

Мы также создаем функцию OnInit для обработки инициализации советника. Вызываем функцию Init класса g_strategy для установки параметров, символов и индикаторов и возвращаем INIT_SUCCEEDED при успехе или INIT_FAILED в случае ошибки, обеспечивая корректный статус инициализации для платформы MetaTrader 5. При инициализации мы получаем следующее.

Как видим, у нас есть все данные для трех выбранных нами символов. Теперь мы можем перейти к обработчику событий OnTick, который возьмет на себя основную работу.

int OnInit () { return g_strategy.Init() ? INIT_SUCCEEDED : INIT_FAILED ; }

Для инициализации торговых параметров, списков символов и индикаторов мы просто вызываем функцию Init глобального объекта g_strategy, являющегося экземпляром класса CTradingStrategy. Возвращаем INIT_SUCCEEDED, если инициализация прошла успешно, или INIT_FAILED при ошибке. Таким образом платформа MetaTrader 5 получает соответствующий статус для продолжения или остановки исполнения ордера. В результате компиляции мы получаем следующее.

Из изображения видно, что мы можем открывать сделки на основе подтвержденных сигналов для соответствующих символов и управлять ими индивидуально. Остается только протестировать программу на истории.





Тестирование на истории и оптимизация

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение



Мы разработали программу на MQL5, которая автоматизирует мультисимвольную стратегию CCI и AO, совершая сделки по нескольким валютным парам с использованием класса CTradingStrategy для генерации сигналов на основе индикаторов CCI и AO, а также надежное управление сделками с помощью библиотеки CTrade. Благодаря модульным компонентам и средствам контроля рисков, таким как проверка спреда и настройка стоп-лосса, эта система предлагает масштабируемую структуру, которую можно настраивать, изменяя параметры или интегрируя дополнительные фильтры.

Предупреждение: Статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на исторических данных и внимательное управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы на реальных рынках.

Используя представленные идеи, вы можете усовершенствовать эту мультисимвольную торговую систему или адаптировать ее архитектуру для создания новых стратегий, тем самым повысив свой уровень знаний в области алгоритмической торговли на MQL5.