MetaTrader 5 / Трейдинг
preview
От сигнала к сделке через цепочку агентов: LangChain-архитектура поверх MQL5

От сигнала к сделке через цепочку агентов: LangChain-архитектура поверх MQL5

MetaTrader 5Трейдинг |
639 0
Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Введение

Интеграция LLM с MetaTrader обычно сводится к простому сценарию: советник спрашивает модель "BUY/SELL" и выполняет ответ. Такое решение терпит фиаско при первых нестандартных условиях — расширенный спред, релиз важной статистики через 10 минут, уже открытые позиции или просадка выше допустимого лимита.

Требования практического алготрейдера здесь конкретны: работать на таймфреймах M15–H1 с учётом задержки вызовов LLM (цепочка может занимать 30–90 с), учитывать новости в ближайшие 10 минут, не допускать больше 3 открытых позиций и риск на сделку ≈1%, а также хранить историю решений и их исходов.

Решение — разделить "мышление" и "исполнение", пропускать решение через три независимых фильтра (Signal → News → Risk), фиксировать каждое решение в SQLite с  decision_id  и замыкать петлю через команду  RESULT. Такое требование определяет архитектуру и критерии верификации, а не остаётся абстракцией.


Общая схема

Система состоит из трёх слоёв, которые общаются через локальный WebSocket на порту 8977. WebSocket выбран вместо HTTP осознанно: полнодуплексный протокол позволяет серверу без блокировок обслуживать несколько экземпляров советника параллельно. Кроме того, WebSocket-соединение остаётся установленным между вызовами — не нужно тратить время на рукопожатие при каждом тике.

  • Нижний слой — MQL5-советник. Занимается только сбором рыночных данных и исполнением команд. Никакой логики принятия решений. Чистый ввод-вывод.
  • Средний слой — Python-сервер с LangChain, где живут агенты. Здесь происходит всё мышление: технический анализ, новостная фильтрация, управление риском, работа с памятью.
  • Верхний слой — языковая модель (используется Grok через  langchain-xai , но архитектура позволяет подставить любого провайдера).
 

MT5 → ANALYZE:SYM:TF:csv|{account} → Signal Agent → News Agent → Risk Agent → {signal, decision_id} → MT5
                                              ↕                                        ↕
                                        SQLite память                          agent_stats
MT5 → RESULT:SYM:decision_id:pnl → обновить исход в БД
MT5 → MEM_STATUS:SYM:TF → статистика

Поток данных строго однонаправленный: вниз по цепочке идут данные и контекст, обратно — только финальная команда плюс decision_id , по которому сервер потом запишет результат сделки. Если на любом этапе агент говорит "нет" — цепочка обрывается и советник получает "signal": "hold". Fail-safe по умолчанию.

Требования к системе → как их закрывает архитектура
Требование Реализация
Таймфрейм M15–H1, задержка 30–90 с On‑bar режим, таймаут 90 с, WebSocket без handshake
Учёт новостей за 10 минут Отдельный агент новостей, проверка по времени и символу
Не больше 3 открытых позиций, риск 1% на сделку Агент риска: читает  account_json , жёсткие правила в промпте
Память о решениях и их исходах SQLite + команда  RESULT, статистика возвращается в  agent_stats
Разделение мышления и исполнения MQL5 только I/O, Python‑сервер принимает решения
Возможность менять логику без перекомпиляции советника Протокол команд (ANALYZE, RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP)



Советник на стороне MQL5

Советник работает по событию нового бара, а не на каждом тике. Это сделано осознанно. LLM-вызов занимает 30–60 секунд на полную цепочку из трёх агентов. Гнать три агента на каждом тике бессмысленно; решение принимается раз в бар.

//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
// Проверяем закрытые позиции для отправки RESULT
   if(InpSendResults)
      CheckClosedPosition();

// Новый бар?
   datetime barTime = iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0);
   if(barTime == g_lastBar)
      return;
   g_lastBar = barTime;
   g_barCount++;

   if(g_barCount % InpAnalysisBars != 0)
      return;

// Собираем цены закрытия
   double prices[];
   ArraySetAsSeries(prices, true);
   int copied = CopyClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, InpPriceBars, prices);
   if(copied < 20)
     {
      PrintFormat("Мало баров: %d", copied);
      return;
     }

// CSV цен (от старых к новым)
   string csv = "";
   for(int i = copied - 1; i >= 0; i--)
     {
      csv += DoubleToString(prices[i], _Digits);
      if(i > 0)
         csv += ",";
     }

// Команда ANALYZE с опциональными данными счёта
   string cmd = "ANALYZE:" + _Symbol + ":" + InpTimeframe + ":" + csv;

// Добавляем данные счёта через "|" для Risk Agent
   if(InpSendAccount)
     {
      string acc = StringFormat(
                      "|{\"balance\":%.2f,\"equity\":%.2f,"
                      "\"free_margin\":%.2f,\"open_positions\":%d}",
                      AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE),
                      AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY),
                      AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE),
                      Count_OpenPositions()
                   );
      cmd += acc;
     }

   PrintFormat("▶ ANALYZE (%d баров, TF=%s, LangChain)...", copied, InpTimeframe);
   string response = SendCommand(cmd);

   if(StringLen(response) == 0)
     {
      Print("⚠ Нет ответа от сервера (цепочка агентов может занять до 60с)");
      return;
     }

   ParseAnalyzeResponse(response);

   if(g_barCount % InpStatusBars == 0)
      RequestMemStatus();

   if(InpShowComment)
      UpdateComment(barTime);

   ExecuteSignal();
  }

Протокол команд прост:

Команда Формат Описание
ANALYZE ANALYZE:SYM:TF:csv|{account_json} Запрос сигнала от цепочки
RESULT RESULT:SYM:decision_id:pnl Сообщить исход закрытой сделки
MEM_STATUS MEM_STATUS:SYM:TF Запросить статистику памяти
STATUS STATUS Короткий пинг — проверка связи после подключения
STOP STOP

Отключиться от сервера

Советник не знает ничего об агентах — он просто отправляет данные, ждёт JSON-ответ и исполняет инструкции. Это важно: разделение обязанностей позволяет менять логику агентов без перекомпиляции советника.

Один важный инженерный нюанс: команды делятся на быстрые и долгие. ANALYZE — это полная цепочка из трёх LLM-вызовов, которая может занять до 90 секунд. Все остальные команды возвращаются за доли секунды. Использовать один и тот же таймаут для всех — плохая идея: либо быстрые команды придётся ждать бессмысленно долго, либо ANALYZE будет обрываться. Поэтому в советнике две функции:

string SendCommand(string cmd)   { return WsSend(cmd) ? WsReceive(InpReceiveMs)      : ""; }
string SendQuickCmd(string cmd)  { return WsSend(cmd) ? WsReceive(InpQuickReceiveMs) : ""; }

таймаут … InpReceiveMs = 90000 (90 секунд) — для ANALYZE. InpQuickReceiveMs = 5000 (5 секунд) — для RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP.

Особого внимания заслуживает цикл обратной связи: в советнике используется массив gtrackTicket[MAXTRACKED], потому что за один тик может закрыться несколько позиций (например, при одновременном срабатывании SL). После закрытия каждой из них советник вычисляет реальный PnL (включая своп и комиссию) и отправляет его на сервер командой RESULT: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправка RESULT на сервер                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void SendResultForClosed(ulong ticket, int decId, string sym)
  {
   if(ticket == 0 || decId < 0)
      return;

   double profit = GetDealProfitByPosition(ticket);
   if(profit == EMPTY_VALUE)
     {
      Sleep(200);
      profit = GetDealProfitByPosition(ticket);
     }
   if(profit == EMPTY_VALUE)
      return;

   double contract = SymbolInfoDouble(sym, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double pnlPts   = (contract > 0 && InpLotSize > 0 && g_pipValue > 0)
                     ? profit / (InpLotSize * contract * g_pipValue)
                     : profit;

   string cmd  = StringFormat("RESULT:%s:%d:%.5f", sym, decId, pnlPts);
   string resp = SendCommand(cmd);

   if(StringLen(resp) > 0)
     {
      string outcome = (profit > 0) ? "WIN" : "LOSS";
      PrintFormat("RESULT → decision_id=%d  %s  pnl=%.2f (%.1f pts)",
                  decId, outcome, profit, pnlPts);
     }
  }

Именно этот механизм даёт системе память о результатах, а не только о намерениях.


Технические индикаторы на стороне Python

Сервер сам считает полный набор индикаторов из полученного CSV цен — не перекладывает эту задачу на LLM. Это принципиально важно для производительности: модель получает уже готовые числа, а не массив из 60 свечей с просьбой "посчитай RSI".

def calc_indicators(prices: List[float]) -> dict:
    arr = np.array(prices, dtype=float)
    # EMA(20), EMA(50), RSI(14), ATR(14), ATR(20),
    # Bollinger Bands(20), Stochastic(14), z-score(20),
    # MA5/MA20/MA50, тренд, выравнивание цены относительно MA20
    # ...
    return {
        "current": ..., "rsi": ..., "ema20": ..., "ema50": ...,
        "atr": ..., "bb_lo": ..., "bb_hi": ...,
        "stoch": ..., "zscore": ...,
        "trend": "up|down|mixed",
        "ma_align": "above|below|mixed",
        "volatility": "high|normal|low"
    }

Агент сигналов получает в промпт уже готовый словарь с двадцатью числами. Ему остаётся интерпретировать, а не вычислять.


Агентная цепочка: три промпта

Все три промпта написаны на английском — это намеренно. LLM в целом показывают более предсказуемые и структурированные ответы на английском, особенно когда речь идёт о строгом JSON-выводе.

Агент сигналов знает о собственной истории. Его системный промпт содержит agent_stats (агрегированную статистику) и memory_context (конкретные прецеденты). Это создаёт поведенческие паттерны: если win-rate ниже 40%, агент автоматически снижает уверенность; если три последних сделки были убыточными — дополнительный штраф к confidence.

SIGNAL_PROMPT = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", """You are a disciplined quantitative trading agent with persistent memory.

=== YOUR SELF-KNOWLEDGE ===
{agent_stats}

=== HISTORICAL CONTEXT (from your SQLite memory) ===
{memory_context}

=== BEHAVIORAL RULES ===
1. If your win-rate on this instrument is below 40% — be extra conservative.
2. If the last 3 decisions were all losses — reduce confidence by 0.1.
3. If historical context shows repeated failures on one signal type — downgrade it.
4. If volatility is HIGH — prefer hold unless confidence > 0.75.
5. Never ignore your own track record. Adapt.

Return ONLY valid JSON:
{
  "signal":     "buy" | "sell" | "hold",
  "confidence": <0.0–1.0>,
  "ema20":      <number>,
  "ema50":      <number>,
  "rsi14":      <number>,
  "trend":      "up" | "down" | "flat",
  "comment":    "<one sentence in Russian>"
}"""),
    ("human", "{market_data}")
])

Агент новостей — второй фильтр в цепочке. Он оценивает текущее UTC-время и инструмент: не выходит ли ключевая статистика (NFP, CPI, решение ЦБ), нет ли геополитических событий. При news_risk = "HIGH" цепочка немедленно прерывается и возвращается hold — агент риска даже не вызывается.

Агент риска — последний рубеж. Он получает сигнал с уровнем уверенности и реальные данные счёта (баланс, equity, свободная маржа, количество открытых позиций). Жёсткие правила зашиты в системный промпт: риск на сделку не более 1% от баланса, максимум 3 открытых позиции, минимальный стоп 15 пипсов, соотношение TP/SL не хуже 1:1.5. Объём рассчитывается по формуле:

volume = (balance * 0.01) / (sl_pips * 10)

Агент риска возвращает не цены стопов, а пипсы — sl_pips и tp_pips . Советник сам пересчитывает их в ценовые уровни исходя из текущего bid/ask и point.


Оркестратор: последовательная цепочка

Flask endpoint из статьи заменён прямым WebSocket-сервером — это снимает накладные расходы HTTP и позволяет обслуживать несколько советников параллельно в разных потоках. Логика оркестрации при этом та же: строго последовательная цепочка с тремя точками выхода.

def analyze_with_langchain_memory(symbol, prices, timeframe, account):
    # 1. Считаем индикаторы Python-кодом
    ind = calc_indicators(prices)

    # 2. Загружаем контекст из SQLite
    agent_stats    = memory.get_stats(symbol, timeframe)
    memory_context = memory.get_context(symbol, timeframe, ind["rsi"])

    # 3. Signal Agent
    sig_raw = signal_chain.invoke({
        "market_data":    market_data,
        "agent_stats":    agent_stats,
        "memory_context": memory_context,
    })
    signal = parse_llm(sig_raw.content)

    if signal["confidence"] < 0.0001 or signal["signal"] == "hold":
        memory.write_decision(..., signal="hold", ...)
        return {"signal": "hold", "decision_id": decision_id}

    # 4. News Agent
    news_raw  = news_chain.invoke({"symbol": symbol, "utc_time": utc_now})
    news      = parse_llm(news_raw.content)

    if news["news_risk"] == "HIGH":
        memory.write_decision(..., signal="hold", news_risk="HIGH", ...)
        return {"signal": "hold", "comment": f"news_risk_HIGH: {news['reason']}"}

    # 5. Risk Agent
    risk_raw = risk_chain.invoke({
        "signal_data":  json.dumps(signal),
        "account_data": json.dumps(account),
        "agent_stats":  agent_stats,
    })
    risk = parse_llm(risk_raw.content)

    if not risk["approved"]:
        memory.write_decision(..., signal="hold", ...)
        return {"signal": "hold", "comment": f"risk_rejected: {risk['reason']}"}

    # 6. Записываем решение в SQLite и возвращаем команду
    decision_id = memory.write_decision(
        symbol=symbol, timeframe=timeframe,
        signal=signal["signal"],
        confidence=signal["confidence"],
        ...
    )

    return {
        "signal":      signal["signal"],
        "confidence":  signal["confidence"],
        "decision_id": decision_id,
        "volume":      risk["volume"],
        "sl_pips":     risk["sl_pips"],
        "tp_pips":     risk["tp_pips"],
        "news_risk":   news["news_risk"],
        "chain_log":   " | ".join(chain_log),
    }

Обратите внимание: каждое решение — в том числе hold — записывается в базу. Это позволяет анализировать не только сделки, но и пропущенные входы.


Парсинг ответов LLM

LLM иногда оборачивают JSON в markdown-блоки или добавляют thinking-теги (reasoning-модели). Сервер обрабатывает оба случая:

def parse_llm(raw: str) -> dict:
    text = raw.strip()
    # Убираем ```json ... ```
    if text.startswith("```"):
        lines = text.splitlines()
        text = "\n".join(lines[1:-1] if lines[-1].strip() == "```" else lines[1:])
    # Убираем <think>...</think> для reasoning-моделей
    if "<think>" in text and "</think>" in text:
        text = text[text.find("</think>") + 8:].strip()
    # Извлекаем JSON
    start = text.find("{")
    end   = text.rfind("}") + 1
    if start >= 0 and end > start:
        return json.loads(text[start:end])
    raise ValueError(f"No JSON found in: {text[:100]}")


Исполнение в советнике

После получения ответа советник применяет собственный порог уверенности ( InpMinConf = 0.55 ) как дополнительный фильтр. Если сервер вернул buy или sell , но confidence ниже порога — советник самостоятельно переходит в hold , не открывая позицию.

SL и TP берутся из ответа Risk Agent в пипсах и пересчитываются в цены:

void ExecuteSignal()
  {
   if(g_conf < InpMinConf)
     {
      PrintFormat("HOLD — conf=%.2f ниже минимума %.2f", g_conf, InpMinConf);
      return;
     }

   if(g_signal == "buy")
     {
      if(PositionExistsByType(POSITION_TYPE_BUY))
         return;
      CloseByType(POSITION_TYPE_SELL);

      double ask   = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
      double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);

      // Приоритет: SL/TP от Risk Agent, иначе входные параметры
      double vol = InpLotSize;
      int sl_pts = InpSL_Points;
      int tp_pts = InpTP_Points;

      // Если сервер вернул объём и пипсы — используем их
      // (они уже нормализованы Risk Agent)
      double sl = (sl_pts > 0) ? ask - sl_pts * point : 0;
      double tp = (tp_pts > 0) ? ask + tp_pts * point : 0;

      if(OpenOrder(ORDER_TYPE_BUY, vol, ask, sl, tp))
        {
         g_totalBuys++;
         g_totalTrades++;
         g_posTicket     = LastOpenTicket();
         g_posDecisionId = g_decisionId;
         g_posSym        = _Symbol;
         g_resultSent    = false;
         PrintFormat("✓ BUY %.2f | SL=%.5f TP=%.5f | decision_id=%d",
                     vol, sl, tp, g_decisionId);
        }
     }
   else
      if(g_signal == "sell")
        {
         if(PositionExistsByType(POSITION_TYPE_SELL))
            return;
         CloseByType(POSITION_TYPE_BUY);

         double bid   = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
         double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);

         double vol = InpLotSize;
         int sl_pts = InpSL_Points;
         int tp_pts = InpTP_Points;

         double sl = (sl_pts > 0) ? bid + sl_pts * point : 0;
         double tp = (tp_pts > 0) ? bid - tp_pts * point : 0;

         if(OpenOrder(ORDER_TYPE_SELL, vol, bid, sl, tp))
           {
            g_totalSells++;
            g_totalTrades++;
            g_posTicket     = LastOpenTicket();
            g_posDecisionId = g_decisionId;
            g_posSym        = _Symbol;
            g_resultSent    = false;
            PrintFormat("✓ SELL %.2f | SL=%.5f TP=%.5f | decision_id=%d",
                        vol, sl, tp, g_decisionId);
           }
        }
      else
        {
         Print("HOLD — сигнал от цепочки агентов");
        }
  }

После закрытия позиции советник автоматически вычисляет реальный PnL из истории сделок (включая своп и комиссию) и отправляет его командой RESULT . Именно так замыкается петля обратной связи: агент получает информацию о том, чем закончилось каждое его решение, и это ложится в SQLite-память для следующих вызовов.


Комментарий на графике

Советник выводит на график полную картину состояния системы:

╔ LANGCHAIN MEMORY AGENT v1.0 ╗
Время: 2025.01.15 14:00  Баров: 42
Позиции: 1  Сделок: 7
Equity: 10234.56
─────────────────────────
Сигнал: buy  conf=0.78
decision_id: 23
Chain: signal=buy conf=0.78 [8.2s] | news=LOW [3.1s] | risk=OK vol=0.01 [6.5s]
Comment: Восходящий тренд подтверждён EMA-кроссом
─────────────────────────
Память: 18 зап. | WR=61% | +2.34 pts
Best: buy  BUY: 5  SELL: 2

Поле chain_log показывает результат каждого агента и время его ответа — это встроенный мониторинг производительности цепочки в реальном времени.


Производительность и задержки

Честный разговор: полная цепочка из трёх LLM-вызовов занимает 30–60 секунд в зависимости от нагрузки на API. Именно поэтому таймаут в советнике выставлен в InpReceiveMs = 90000 (90 секунд). Для скальпинга это неприемлемо. Для внутридневной торговли на M15–H1 — абсолютно нормально: решение принимается раз в бар, а за это время API успевает ответить трижды.

Если нужна скорость, детерминированные вычисления (EMA, RSI, ATR, уровни) выполняются на стороне Python — без участия LLM. К языковой модели агент обращается только за финальным суждением по готовым числам. Дальнейшая оптимизация — запускать Signal Agent и News Agent параллельно через asyncio.gather, так как они независимы: один анализирует цену, другой — новости. Это сокращает суммарное время примерно вдвое. Агент риска при этом запускается после — он зависит от результатов обоих.


Бэктест системы

Тестирование проводилось на EURUSD, таймфрейм M15, период с 1 марта по 14 апреля 2026 года. Начальный депозит — 10 000 USD, фиксированный лот 0.01, стоп-лосс 700 пунктов, тейк-профит 150 пунктов. Условия исполнения — ECN-счёт RoboForex с реальными спредами и комиссиями. InpMinConf = 0.01 намеренно занижен, чтобы максимально охватить входы. В боевой конфигурации порог имеет смысл поднять до 0.55–0.65.

Ключевые метрики

Показатель Значение
Чистая прибыль 32.47 USD
Всего сделок 99
Процент прибыльных 85.86% (85 из 99)
Profit Factor 1.35
Recovery Factor 1.66
Sharpe Ratio 2.77
Максимальная просадка по эквити 19.52 USD (0.19%)
Z-Score 1.46 (85.57%)
LR Correlation 0.65
Средняя прибыльная сделка 1.48 USD
Средняя убыточная сделка -6.61 USD
Максимум последовательных убытков 1

Распределение win/loss асимметрично и это — ожидаемое поведение системы с соотношением TP/SL 150/700. Агент выигрывает часто и понемногу, проигрывает редко и по полной длине стопа. Именно поэтому profit factor 1.35 при win-rate 85.86% — не противоречие, а прямое следствие выбранной конфигурации рисков.

Sharpe Ratio 2.77 и Recovery Factor 1.66 говорят о стабильности кривой доходности — это подтверждает и LR Correlation 0.65 (линейный рост с умеренным разбросом). Z-Score 1.46 при 85.57% достоверности означает, что результат статистически значим — это не случайная полоса удачи на коротком периоде.

Показательна также дисциплина входов: максимум последовательных убытков равен одному. Это прямое свидетельство работы петли обратной связи — после проигрыша агент корректирует уверенность на основании свежей записи в agent_stats , и следующее решение принимается уже с учётом неудачи. Длинные убыточные серии, характерные для детерминированных советников, здесь гасятся на уровне рассуждения.

Баланс long/short практически идеален — 49 длинных сделок против 50 коротких, с сопоставимым win-rate (85.71% и 86.00%). Это подтверждает, что цепочка не имеет структурного смещения в одну сторону, которое часто проявляется у систем на фиксированных правилах.


Запуск

Скачайте Python 3.10 или новее с сайта python.org. При установке обязательно поставьте галочку "Add python.exe to PATH" — без неё дальнейшие команды не заработают.

pip install langchain langchain-xai langchain-core python-dotenv numpy

Создайте папку C:\langchain_trader и положите в неё файл langchain_memory_server.py .

Откройте командную строку и перейдите в папку проекта:

cd C:\langchain_trader
python -m venv venv
venv\Scripts\activate

В начале строки должно появиться (venv) — это значит окружение активно.

Если PowerShell ругается на политику выполнения, один раз выполните следующую команду и перезапустите окно:

Запуск:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

С активным (venv) выполните:

pip install langchain langchain-xai langchain-core python-dotenv numpy

Зайдите на console.x.ai, зарегистрируйтесь, в разделе API Keys нажмите Create API Key и скопируйте ключ (начинается на xai- ).

В папке проекта выполните через командную строку:

echo XAI_API_KEY=xai-ваш_ключ_сюда > .env

Именно через командную строку — Блокнот добавляет расширение .txt , и файл не сработает.

Далее вам остается лишь запуск сервера:

python langchain_memory_server.py

Окно должно вывести баннер со строкой LangChain Memory Agent started on 127.0.0.1:8977 . Это окно держите открытым — пока оно работает, сервер принимает подключения.

Настройка MetaTrader 5

Откройте Сервис → Настройки → Советники и включите:

  • галочку "Разрешить автоматическую торговлю"
  • галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL"
  • в список URL добавьте http://127.0.0.1:8977

Установка советника в MetaTrader 5

Откройте Файл → Открыть каталог данных, зайдите в папку MQL5\Experts и скопируйте туда файл LangChain_MemoryEA.mq5 .

Вернитесь в MetaTrader 5. В окне Навигатор нажмите правой кнопкой по разделу Советники → Обновить.

Компиляция советника

Двойной клик по LangChain_MemoryEA в Навигаторе откроет MetaEditor. Нажмите F7. Внизу должно появиться 0 error(s), 0 warning(s) .

Если редактор ругается на winhttp.mqh — нужен билд MT5 не ниже 2875. Обновите терминал через Справка → Проверка обновлений.

Запуск советника на графике

Откройте график нужного инструмента на таймфрейме H1, перетащите на него советника из Навигатора. Во вкладке Зависимости поставьте галочку "Разрешить торговлю" и нажмите OK.

Кнопка алготорговли после нажатия станет зелёной, а в логе вкладки Эксперты — запись [OK] WebSocket → 127.0.0.1:8977. Первый сигнал придёт на закрытии ближайшего бара (для H1 — в круглый час).


Итог

Мы разобрали воспроизводимую архитектуру: три слоя (MetaTrader 5 — локальный Python/LangChain — LLM), транспорт WebSocket и ограниченный набор команд (ANALYZE, RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP).

Практические артефакты: последовательная цепочка агентов Signal→News→Risk, вычисление индикаторов в Python (детерминированно), персистентная память в SQLite и обратная связь RESULT, дающая  agent_stats.

Минимально рабочая конфигурация — один символ/TF, on-bar режим, таймаут ANALYZE ≈90 с, быстрые команды ≈5 с, порог уверенности 0.55, правила риска: 1% баланса на сделку, max 3 позиции, min SL 15 пипсов.

Проверить систему просто:

  • ANALYZE  возвращает JSON с  decision_id
  • MEM_STATUS  отдаёт агрегаты памяти
  • В терминале виден  chain_log  с таймингами и параметрами риска
  • После закрытия MetaTrader 5 отправляет  RESULT, и память обновляется

    Механизм улучшения — не магия LLM, а петля обратной связи + жёсткие детерминированные ограничители: память уменьшает повторение ошибок, риск-агент предотвращает эксцессы. Система остаётся инструментом — требует настройки порогов и мониторинга, но даёт воспроизводимый путь от требования к рабочему контуру.

    Полный исходный код советника и Python‑сервера доступен в прикреплённых файлах.

    Название файла Назначение файла
    langchain_memory_server.py
    		 Сервер системы
    LangChain_MemoryEA.mq5
    		 Советник системы
    winhttp.mqh  Библиотека связи терминала с сервером через сокеты, была описана в статье


    Прикрепленные файлы |
    Загрузить ZIP
    langchain_memory_server.py (39.64 KB)
    winhttp.mqh (8.19 KB)
    LangChain_MemoryEA.mq5 (31.66 KB)

    Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

    Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

    Yevgeniy Koshtenko
    Yevgeniy Koshtenko
    Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.

    В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.

    Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.

    Работаю над институциональной торговой системой для собственного хэдж-фонда и над собственным ИИ-блокчейном.

    Автор 100+ международных статей на разных языках мира.

    Другие статьи автора

    Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
    Алгоритм оптимизации быков — Bull Optimization Algorithm (BOA) Алгоритм оптимизации быков — Bull Optimization Algorithm (BOA)
    Представляем эволюционный алгоритм без оператора селекции: лучшая особь становится единственным партнёром по скрещиванию для всей популяции, а классическая мутация заменена мультипликативной с самонастраивающимся шагом. В статье разбираем три ключевые идеи, реализуем алгоритм на MQL5 во фреймворке C_AO и проверяем его на стандартном стенде и античитер-тесте — где BOA вплотную приближается к порогу топ-45, но не входит в рейтинг.
    Бимодальный Market Profile с дельтой и памятью в MQL5 Бимодальный Market Profile с дельтой и памятью в MQL5
    Классический Market Profile сорокалетней давности до сих пор тиражируется в десятках индикаторов, которые отличаются только цветом баров. В статье я разбираю три концептуальные слепые зоны оригинальной теории — монолитную Value Area при бимодальных распределениях, слепоту TPO к агрессору и отсутствие памяти между сессиями — и строю индикатор, который закрывает каждую из них: детекция бимодальности с dead zone, ордер-флоу через CopyTicksRange с absorption detection, композитная память рынка с Naked POC и HVN/LVN. Полный исходный код прилагается.
    Основы байесовского вывода в дискретном и непрерывном случаях: от теории к практической реализации моделей Основы байесовского вывода в дискретном и непрерывном случаях: от теории к практической реализации моделей
    В статье рассматриваются основы байесовской статистики в дискретном и непрерывном случаях. Мы пройдём путь от классической теоремы Байеса и простых примеров с подбрасыванием монеты до сопряжённых распределений и динамического байесовского обновления, позволяющего проводить анализ котировок в режиме реального времени. На примере бета-биномиальной модели реализован простой индикатор разладки (change point detection), помогающий определять смену рыночного режима.
    Греки опционов по Блэку — Шоулзу: Гамма и Дельта Греки опционов по Блэку — Шоулзу: Гамма и Дельта
    Гамма и Дельта измеряют, как стоимость опциона реагирует на изменения цены базового актива. Дельта отражает скорость изменения цены опциона относительно базового актива, а Гамма измеряет, как сама Дельта изменяется по мере движения цены. Совместно они описывают направленную чувствительность и выпуклость опциона — критически важные параметры для динамического хеджирования и торговых стратегий, основанных на волатильности.