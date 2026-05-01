От сигнала к сделке через цепочку агентов: LangChain-архитектура поверх MQL5

Введение



Интеграция LLM с MetaTrader обычно сводится к простому сценарию: советник спрашивает модель "BUY/SELL" и выполняет ответ. Такое решение терпит фиаско при первых нестандартных условиях — расширенный спред, релиз важной статистики через 10 минут, уже открытые позиции или просадка выше допустимого лимита.

Требования практического алготрейдера здесь конкретны: работать на таймфреймах M15–H1 с учётом задержки вызовов LLM (цепочка может занимать 30–90 с), учитывать новости в ближайшие 10 минут, не допускать больше 3 открытых позиций и риск на сделку ≈1%, а также хранить историю решений и их исходов.

Решение — разделить "мышление" и "исполнение", пропускать решение через три независимых фильтра (Signal → News → Risk), фиксировать каждое решение в SQLite с decision_id и замыкать петлю через команду RESULT. Такое требование определяет архитектуру и критерии верификации, а не остаётся абстракцией.





Общая схема

Система состоит из трёх слоёв, которые общаются через локальный WebSocket на порту 8977. WebSocket выбран вместо HTTP осознанно: полнодуплексный протокол позволяет серверу без блокировок обслуживать несколько экземпляров советника параллельно. Кроме того, WebSocket-соединение остаётся установленным между вызовами — не нужно тратить время на рукопожатие при каждом тике.

Нижний слой — MQL5-советник. Занимается только сбором рыночных данных и исполнением команд. Никакой логики принятия решений. Чистый ввод-вывод.

Средний слой — Python-сервер с LangChain, где живут агенты. Здесь происходит всё мышление: технический анализ, новостная фильтрация, управление риском, работа с памятью.

Верхний слой — языковая модель (используется Grok через langchain-xai , но архитектура позволяет подставить любого провайдера).

MT5 → ANALYZE:SYM:TF:csv|{account} → Signal Agent → News Agent → Risk Agent → {signal, decision_id} → MT5 ↕ ↕ SQLite память agent_stats MT5 → RESULT:SYM:decision_id:pnl → обновить исход в БД MT5 → MEM_STATUS:SYM:TF → статистика

Поток данных строго однонаправленный: вниз по цепочке идут данные и контекст, обратно — только финальная команда плюс decision_id , по которому сервер потом запишет результат сделки. Если на любом этапе агент говорит "нет" — цепочка обрывается и советник получает "signal": "hold". Fail-safe по умолчанию.

Требования к системе → как их закрывает архитектура

Требование Реализация Таймфрейм M15–H1, задержка 30–90 с On‑bar режим, таймаут 90 с, WebSocket без handshake Учёт новостей за 10 минут Отдельный агент новостей, проверка по времени и символу Не больше 3 открытых позиций, риск 1% на сделку Агент риска: читает account_json , жёсткие правила в промпте Память о решениях и их исходах SQLite + команда RESULT , статистика возвращается в agent_stats Разделение мышления и исполнения MQL5 только I/O, Python‑сервер принимает решения Возможность менять логику без перекомпиляции советника Протокол команд (ANALYZE, RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP)





Советник на стороне MQL5

Советник работает по событию нового бара, а не на каждом тике. Это сделано осознанно. LLM-вызов занимает 30–60 секунд на полную цепочку из трёх агентов. Гнать три агента на каждом тике бессмысленно; решение принимается раз в бар.

void OnTick () { if (InpSendResults) CheckClosedPosition(); datetime barTime = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); if (barTime == g_lastBar) return ; g_lastBar = barTime; g_barCount++; if (g_barCount % InpAnalysisBars != 0 ) return ; double prices[]; ArraySetAsSeries (prices, true ); int copied = CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , InpPriceBars, prices); if (copied < 20 ) { PrintFormat ( "Мало баров: %d" , copied); return ; } string csv = "" ; for ( int i = copied - 1 ; i >= 0 ; i--) { csv += DoubleToString (prices[i], _Digits ); if (i > 0 ) csv += "," ; } string cmd = "ANALYZE:" + _Symbol + ":" + InpTimeframe + ":" + csv; if (InpSendAccount) { string acc = StringFormat ( "|{\"balance\":%.2f,\"equity\":%.2f," "\"free_margin\":%.2f,\"open_positions\":%d}" , AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ), Count_OpenPositions() ); cmd += acc; } PrintFormat ( "▶ ANALYZE (%d баров, TF=%s, LangChain)..." , copied, InpTimeframe); string response = SendCommand(cmd); if ( StringLen (response) == 0 ) { Print ( "⚠ Нет ответа от сервера (цепочка агентов может занять до 60с)" ); return ; } ParseAnalyzeResponse(response); if (g_barCount % InpStatusBars == 0 ) RequestMemStatus(); if (InpShowComment) UpdateComment(barTime); ExecuteSignal(); }

Протокол команд прост:

Команда Формат Описание ANALYZE ANALYZE:SYM:TF:csv|{account_json} Запрос сигнала от цепочки RESULT RESULT:SYM:decision_id:pnl Сообщить исход закрытой сделки MEM_STATUS MEM_STATUS:SYM:TF Запросить статистику памяти STATUS STATUS Короткий пинг — проверка связи после подключения STOP STOP Отключиться от сервера

Советник не знает ничего об агентах — он просто отправляет данные, ждёт JSON-ответ и исполняет инструкции. Это важно: разделение обязанностей позволяет менять логику агентов без перекомпиляции советника.

Один важный инженерный нюанс: команды делятся на быстрые и долгие. ANALYZE — это полная цепочка из трёх LLM-вызовов, которая может занять до 90 секунд. Все остальные команды возвращаются за доли секунды. Использовать один и тот же таймаут для всех — плохая идея: либо быстрые команды придётся ждать бессмысленно долго, либо ANALYZE будет обрываться. Поэтому в советнике две функции:

string SendCommand( string cmd) { return WsSend(cmd) ? WsReceive(InpReceiveMs) : "" ; } string SendQuickCmd( string cmd) { return WsSend(cmd) ? WsReceive(InpQuickReceiveMs) : "" ; }

таймаут … InpReceiveMs = 90000 (90 секунд) — для ANALYZE. InpQuickReceiveMs = 5000 (5 секунд) — для RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP.

Особого внимания заслуживает цикл обратной связи: в советнике используется массив gtrackTicket[MAXTRACKED], потому что за один тик может закрыться несколько позиций (например, при одновременном срабатывании SL). После закрытия каждой из них советник вычисляет реальный PnL (включая своп и комиссию) и отправляет его на сервер командой RESULT:

void SendResultForClosed( ulong ticket, int decId, string sym) { if (ticket == 0 || decId < 0 ) return ; double profit = GetDealProfitByPosition(ticket); if (profit == EMPTY_VALUE ) { Sleep ( 200 ); profit = GetDealProfitByPosition(ticket); } if (profit == EMPTY_VALUE ) return ; double contract = SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); double pnlPts = (contract > 0 && InpLotSize > 0 && g_pipValue > 0 ) ? profit / (InpLotSize * contract * g_pipValue) : profit; string cmd = StringFormat ( "RESULT:%s:%d:%.5f" , sym, decId, pnlPts); string resp = SendCommand(cmd); if ( StringLen (resp) > 0 ) { string outcome = (profit > 0 ) ? "WIN" : "LOSS" ; PrintFormat ( "RESULT → decision_id=%d %s pnl=%.2f (%.1f pts)" , decId, outcome, profit, pnlPts); } }

Именно этот механизм даёт системе память о результатах, а не только о намерениях.





Технические индикаторы на стороне Python

Сервер сам считает полный набор индикаторов из полученного CSV цен — не перекладывает эту задачу на LLM. Это принципиально важно для производительности: модель получает уже готовые числа, а не массив из 60 свечей с просьбой "посчитай RSI".

def calc_indicators(prices: List [ float ]) -> dict : arr = np.array(prices, dtype= float ) return { "current" : ..., "rsi" : ..., "ema20" : ..., "ema50" : ..., "atr" : ..., "bb_lo" : ..., "bb_hi" : ..., "stoch" : ..., "zscore" : ..., "trend" : "up|down|mixed" , "ma_align" : "above|below|mixed" , "volatility" : "high|normal|low" }

Агент сигналов получает в промпт уже готовый словарь с двадцатью числами. Ему остаётся интерпретировать, а не вычислять.





Агентная цепочка: три промпта

Все три промпта написаны на английском — это намеренно. LLM в целом показывают более предсказуемые и структурированные ответы на английском, особенно когда речь идёт о строгом JSON-выводе.

Агент сигналов знает о собственной истории. Его системный промпт содержит agent_stats (агрегированную статистику) и memory_context (конкретные прецеденты). Это создаёт поведенческие паттерны: если win-rate ниже 40%, агент автоматически снижает уверенность; если три последних сделки были убыточными — дополнительный штраф к confidence.

SIGNAL_PROMPT = ChatPromptTemplate.from_messages([ ( "system" , """You are a disciplined quantitative trading agent with persistent memory. === YOUR SELF-KNOWLEDGE === {agent_stats} === HISTORICAL CONTEXT (from your SQLite memory) === {memory_context} === BEHAVIORAL RULES === 1. If your win-rate on this instrument is below 40% — be extra conservative. 2. If the last 3 decisions were all losses — reduce confidence by 0.1. 3. If historical context shows repeated failures on one signal type — downgrade it. 4. If volatility is HIGH — prefer hold unless confidence > 0.75. 5. Never ignore your own track record. Adapt. Return ONLY valid JSON: { "signal": "buy" | "sell" | "hold", "confidence": <0.0–1.0>, "ema20": <number>, "ema50": <number>, "rsi14": <number>, "trend": "up" | "down" | "flat", "comment": "<one sentence in Russian>" }""" ), ( "human" , "{market_data}" ) ])

Агент новостей — второй фильтр в цепочке. Он оценивает текущее UTC-время и инструмент: не выходит ли ключевая статистика (NFP, CPI, решение ЦБ), нет ли геополитических событий. При news_risk = "HIGH" цепочка немедленно прерывается и возвращается hold — агент риска даже не вызывается.

Агент риска — последний рубеж. Он получает сигнал с уровнем уверенности и реальные данные счёта (баланс, equity, свободная маржа, количество открытых позиций). Жёсткие правила зашиты в системный промпт: риск на сделку не более 1% от баланса, максимум 3 открытых позиции, минимальный стоп 15 пипсов, соотношение TP/SL не хуже 1:1.5. Объём рассчитывается по формуле:

volume = (balance * 0.01 ) / (sl_pips * 10 )

Агент риска возвращает не цены стопов, а пипсы — sl_pips и tp_pips . Советник сам пересчитывает их в ценовые уровни исходя из текущего bid/ask и point.





Оркестратор: последовательная цепочка

Flask endpoint из статьи заменён прямым WebSocket-сервером — это снимает накладные расходы HTTP и позволяет обслуживать несколько советников параллельно в разных потоках. Логика оркестрации при этом та же: строго последовательная цепочка с тремя точками выхода.

def analyze_with_langchain_memory(symbol, prices, timeframe, account): ind = calc_indicators(prices) agent_stats = memory.get_stats(symbol, timeframe) memory_context = memory.get_context(symbol, timeframe, ind[ "rsi" ]) sig_raw = signal_chain.invoke({ "market_data" : market_data, "agent_stats" : agent_stats, "memory_context" : memory_context, }) signal = parse_llm(sig_raw.content) if signal[ "confidence" ] < 0.0001 or signal[ "signal" ] == "hold" : memory.write_decision(..., signal= "hold" , ...) return { "signal" : "hold" , "decision_id" : decision_id} news_raw = news_chain.invoke({ "symbol" : symbol, "utc_time" : utc_now}) news = parse_llm(news_raw.content) if news[ "news_risk" ] == "HIGH" : memory.write_decision(..., signal= "hold" , news_risk= "HIGH" , ...) return { "signal" : "hold" , "comment" : f"news_risk_HIGH: {news[ 'reason' ]} " } risk_raw = risk_chain.invoke({ "signal_data" : json.dumps(signal), "account_data" : json.dumps(account), "agent_stats" : agent_stats, }) risk = parse_llm(risk_raw.content) if not risk[ "approved" ]: memory.write_decision(..., signal= "hold" , ...) return { "signal" : "hold" , "comment" : f"risk_rejected: {risk[ 'reason' ]} " } decision_id = memory.write_decision( symbol=symbol, timeframe=timeframe, signal=signal[ "signal" ], confidence=signal[ "confidence" ], ... ) return { "signal" : signal[ "signal" ], "confidence" : signal[ "confidence" ], "decision_id" : decision_id, "volume" : risk[ "volume" ], "sl_pips" : risk[ "sl_pips" ], "tp_pips" : risk[ "tp_pips" ], "news_risk" : news[ "news_risk" ], "chain_log" : " | " .join(chain_log), }

Обратите внимание: каждое решение — в том числе hold — записывается в базу. Это позволяет анализировать не только сделки, но и пропущенные входы.





Парсинг ответов LLM

LLM иногда оборачивают JSON в markdown-блоки или добавляют thinking-теги (reasoning-модели). Сервер обрабатывает оба случая:

def parse_llm(raw: str ) -> dict : text = raw.strip() if text.startswith( "```" ): lines = text.splitlines() text = "

" .join(lines[ 1 :- 1 ] if lines[- 1 ].strip() == "```" else lines[ 1 :]) if "<think>" in text and "</think>" in text: text = text[text.find( "</think>" ) + 8 :].strip() start = text.find( "{" ) end = text.rfind( "}" ) + 1 if start >= 0 and end > start: return json.loads(text[start:end]) raise ValueError( f"No JSON found in: {text[: 100 ]} " )





Исполнение в советнике

После получения ответа советник применяет собственный порог уверенности ( InpMinConf = 0.55 ) как дополнительный фильтр. Если сервер вернул buy или sell , но confidence ниже порога — советник самостоятельно переходит в hold , не открывая позицию.

SL и TP берутся из ответа Risk Agent в пипсах и пересчитываются в цены:

void ExecuteSignal() { if (g_conf < InpMinConf) { PrintFormat ( "HOLD — conf=%.2f ниже минимума %.2f" , g_conf, InpMinConf); return ; } if (g_signal == "buy" ) { if (PositionExistsByType( POSITION_TYPE_BUY )) return ; CloseByType( POSITION_TYPE_SELL ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double vol = InpLotSize; int sl_pts = InpSL_Points; int tp_pts = InpTP_Points; double sl = (sl_pts > 0 ) ? ask - sl_pts * point : 0 ; double tp = (tp_pts > 0 ) ? ask + tp_pts * point : 0 ; if (OpenOrder( ORDER_TYPE_BUY , vol, ask, sl, tp)) { g_totalBuys++; g_totalTrades++; g_posTicket = LastOpenTicket(); g_posDecisionId = g_decisionId; g_posSym = _Symbol ; g_resultSent = false ; PrintFormat ( "✓ BUY %.2f | SL=%.5f TP=%.5f | decision_id=%d" , vol, sl, tp, g_decisionId); } } else if (g_signal == "sell" ) { if (PositionExistsByType( POSITION_TYPE_SELL )) return ; CloseByType( POSITION_TYPE_BUY ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double vol = InpLotSize; int sl_pts = InpSL_Points; int tp_pts = InpTP_Points; double sl = (sl_pts > 0 ) ? bid + sl_pts * point : 0 ; double tp = (tp_pts > 0 ) ? bid - tp_pts * point : 0 ; if (OpenOrder( ORDER_TYPE_SELL , vol, bid, sl, tp)) { g_totalSells++; g_totalTrades++; g_posTicket = LastOpenTicket(); g_posDecisionId = g_decisionId; g_posSym = _Symbol ; g_resultSent = false ; PrintFormat ( "✓ SELL %.2f | SL=%.5f TP=%.5f | decision_id=%d" , vol, sl, tp, g_decisionId); } } else { Print ( "HOLD — сигнал от цепочки агентов" ); } }

После закрытия позиции советник автоматически вычисляет реальный PnL из истории сделок (включая своп и комиссию) и отправляет его командой RESULT . Именно так замыкается петля обратной связи: агент получает информацию о том, чем закончилось каждое его решение, и это ложится в SQLite-память для следующих вызовов.





Комментарий на графике



Советник выводит на график полную картину состояния системы:

╔ LANGCHAIN MEMORY AGENT v1 .0 ╗ Время: 2025.01 .15 14 : 00 Баров: 42 Позиции: 1 Сделок: 7 Equity: 10234.56 ───────────────────────── Сигнал: buy conf= 0.78 decision_id: 23 Chain: signal=buy conf= 0.78 [ 8.2 s] | news=LOW [ 3.1 s] | risk=OK vol= 0.01 [ 6.5 s] Comment: Восходящий тренд подтверждён EMA-кроссом ───────────────────────── Память: 18 зап. | WR= 61 % | + 2.34 pts Best: buy BUY: 5 SELL: 2

Поле chain_log показывает результат каждого агента и время его ответа — это встроенный мониторинг производительности цепочки в реальном времени.





Производительность и задержки



Честный разговор: полная цепочка из трёх LLM-вызовов занимает 30–60 секунд в зависимости от нагрузки на API. Именно поэтому таймаут в советнике выставлен в InpReceiveMs = 90000 (90 секунд). Для скальпинга это неприемлемо. Для внутридневной торговли на M15–H1 — абсолютно нормально: решение принимается раз в бар, а за это время API успевает ответить трижды.

Если нужна скорость, детерминированные вычисления (EMA, RSI, ATR, уровни) выполняются на стороне Python — без участия LLM. К языковой модели агент обращается только за финальным суждением по готовым числам. Дальнейшая оптимизация — запускать Signal Agent и News Agent параллельно через asyncio.gather, так как они независимы: один анализирует цену, другой — новости. Это сокращает суммарное время примерно вдвое. Агент риска при этом запускается после — он зависит от результатов обоих.





Бэктест системы

Тестирование проводилось на EURUSD, таймфрейм M15, период с 1 марта по 14 апреля 2026 года. Начальный депозит — 10 000 USD, фиксированный лот 0.01, стоп-лосс 700 пунктов, тейк-профит 150 пунктов. Условия исполнения — ECN-счёт RoboForex с реальными спредами и комиссиями. InpMinConf = 0.01 намеренно занижен, чтобы максимально охватить входы. В боевой конфигурации порог имеет смысл поднять до 0.55–0.65.

Ключевые метрики

Показатель Значение Чистая прибыль 32.47 USD Всего сделок 99 Процент прибыльных 85.86% (85 из 99) Profit Factor 1.35 Recovery Factor 1.66 Sharpe Ratio 2.77 Максимальная просадка по эквити 19.52 USD (0.19%) Z-Score 1.46 (85.57%) LR Correlation 0.65 Средняя прибыльная сделка 1.48 USD Средняя убыточная сделка -6.61 USD Максимум последовательных убытков 1

Распределение win/loss асимметрично и это — ожидаемое поведение системы с соотношением TP/SL 150/700. Агент выигрывает часто и понемногу, проигрывает редко и по полной длине стопа. Именно поэтому profit factor 1.35 при win-rate 85.86% — не противоречие, а прямое следствие выбранной конфигурации рисков.

Sharpe Ratio 2.77 и Recovery Factor 1.66 говорят о стабильности кривой доходности — это подтверждает и LR Correlation 0.65 (линейный рост с умеренным разбросом). Z-Score 1.46 при 85.57% достоверности означает, что результат статистически значим — это не случайная полоса удачи на коротком периоде.

Показательна также дисциплина входов: максимум последовательных убытков равен одному. Это прямое свидетельство работы петли обратной связи — после проигрыша агент корректирует уверенность на основании свежей записи в agent_stats , и следующее решение принимается уже с учётом неудачи. Длинные убыточные серии, характерные для детерминированных советников, здесь гасятся на уровне рассуждения.

Баланс long/short практически идеален — 49 длинных сделок против 50 коротких, с сопоставимым win-rate (85.71% и 86.00%). Это подтверждает, что цепочка не имеет структурного смещения в одну сторону, которое часто проявляется у систем на фиксированных правилах.





Запуск

Скачайте Python 3.10 или новее с сайта python.org. При установке обязательно поставьте галочку "Add python.exe to PATH" — без неё дальнейшие команды не заработают.

pip install langchain langchain-xai langchain-core python-dotenv numpy

Создайте папку C:\langchain_trader и положите в неё файл langchain_memory_server.py .

Откройте командную строку и перейдите в папку проекта:

cd C:\langchain_trader python -m venv venv venv\Scripts\activate

В начале строки должно появиться (venv) — это значит окружение активно.

Если PowerShell ругается на политику выполнения, один раз выполните следующую команду и перезапустите окно:

Запуск:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

С активным (venv) выполните:

pip install langchain langchain-xai langchain-core python-dotenv numpy

Зайдите на console.x.ai, зарегистрируйтесь, в разделе API Keys нажмите Create API Key и скопируйте ключ (начинается на xai- ).

В папке проекта выполните через командную строку:

echo XAI_API_KEY=xai-ваш_ключ_сюда > .env

Именно через командную строку — Блокнот добавляет расширение .txt , и файл не сработает.

Далее вам остается лишь запуск сервера:

python langchain_memory_server.py

Окно должно вывести баннер со строкой LangChain Memory Agent started on 127.0.0.1:8977 . Это окно держите открытым — пока оно работает, сервер принимает подключения.

Настройка MetaTrader 5

Откройте Сервис → Настройки → Советники и включите:

галочку "Разрешить автоматическую торговлю"

галочку "Разрешить WebRequest для следующих URL"

в список URL добавьте http://127.0.0.1:8977

Установка советника в MetaTrader 5

Откройте Файл → Открыть каталог данных, зайдите в папку MQL5\Experts и скопируйте туда файл LangChain_MemoryEA.mq5 .

Вернитесь в MetaTrader 5. В окне Навигатор нажмите правой кнопкой по разделу Советники → Обновить.

Компиляция советника

Двойной клик по LangChain_MemoryEA в Навигаторе откроет MetaEditor. Нажмите F7. Внизу должно появиться 0 error(s), 0 warning(s) .

Если редактор ругается на winhttp.mqh — нужен билд MT5 не ниже 2875. Обновите терминал через Справка → Проверка обновлений.

Запуск советника на графике

Откройте график нужного инструмента на таймфрейме H1, перетащите на него советника из Навигатора. Во вкладке Зависимости поставьте галочку "Разрешить торговлю" и нажмите OK.

Кнопка алготорговли после нажатия станет зелёной, а в логе вкладки Эксперты — запись [OK] WebSocket → 127.0.0.1:8977. Первый сигнал придёт на закрытии ближайшего бара (для H1 — в круглый час).





Итог

Мы разобрали воспроизводимую архитектуру: три слоя (MetaTrader 5 — локальный Python/LangChain — LLM), транспорт WebSocket и ограниченный набор команд (ANALYZE, RESULT, MEM_STATUS, STATUS, STOP).

Практические артефакты: последовательная цепочка агентов Signal→News→Risk, вычисление индикаторов в Python (детерминированно), персистентная память в SQLite и обратная связь RESULT, дающая agent_stats.

Минимально рабочая конфигурация — один символ/TF, on-bar режим, таймаут ANALYZE ≈90 с, быстрые команды ≈5 с, порог уверенности 0.55, правила риска: 1% баланса на сделку, max 3 позиции, min SL 15 пипсов.

Проверить систему просто:

ANALYZE возвращает JSON с decision_id

MEM_STATUS отдаёт агрегаты памяти

В терминале виден chain_log с таймингами и параметрами риска

После закрытия MetaTrader 5 отправляет RESULT , и память обновляется

Механизм улучшения — не магия LLM, а петля обратной связи + жёсткие детерминированные ограничители: память уменьшает повторение ошибок, риск-агент предотвращает эксцессы. Система остаётся инструментом — требует настройки порогов и мониторинга, но даёт воспроизводимый путь от требования к рабочему контуру.

Полный исходный код советника и Python‑сервера доступен в прикреплённых файлах.

Название файла Назначение файла langchain_memory_server.py

Сервер системы LangChain_MemoryEA.mq5

Советник системы winhttp.mqh Библиотека связи терминала с сервером через сокеты, была описана в статье



