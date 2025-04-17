Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть III): Улучшение графического интерфейса пользователя (GUI) с помощью визуального оформления (I)

Содержание:

Введение

Глядя на цели, изложенные в нашей предыдущей статье, можем ли мы с уверенностью сказать, что сделали достаточно? На мой взгляд, то, что я вижу, вдохновляет на стремление выйти за рамки наших текущих предложений. Представьте, как было бы полезно реализовать переключение между темной и светлой темами в нашей панели администратора. Кроме того, мы могли бы улучшить впечатления пользователя, добавив стильные кнопки, предложив широкий выбор шрифтов и включив возможность переключения между основными языками. Это сделало бы нашу панель более удобной для всех пользователей.









Базовая панель администратора, разработанная нами на данный момент.

Подведем итоги того, чего мы достигли на данный момент:

Создание панель администратора с интерфейсом обмена сообщениями и интеграцией с Telegram.

Добавление важных кнопок в интерфейс, таких как кнопки сворачивания, разворачивания, закрытия и быстрого сообщения.

К концу настоящей статьи у нас будет полностью настроенная и визуально оформленная торговая панель администратора на MQL5. Вы узнаете, как использовать различные методы стилизации, которые улучшают как внешний вид, так и функциональность интерфейса, создавая профессиональную и удобную среду для трейдеров.

Применение основных приемов стилизации с использованием MQL5

Настройка шрифтов, цветов и расположения

Улучшение взаимодействия пользователя с визуальными элементами

Внедрение возможности настройки между светлыми и темными темами.

Добавление динамических функций, таких как анимация и переходы

Вот основные цели данной статьи:

MQL5 предоставляет различные функции и опции для оформления GUI вашего торгового приложения. Они включают в себя опции настройки цветов, шрифтов и расположения в соответствии с потребностями ваших пользователей и общей эстетикой дизайна, которую вы хотите достичь.

Оформление GUI в MQL5 предполагает использование нескольких ключевых функций и приемов. Мы подробно обсудим функции, позволяющие нам изменять свойства графических объектов, таких как кнопки, метки и панели. С их помощью мы можем настроить цвет фона, стиль рамки, размер шрифта и другие визуальные аспекты для создания единого внешнего вида.

Настройка цветов и шрифтов Логика управления темами Настройка нового расположения кнопок

Настройка цветов и шрифтов:

Массив шрифтов и индекс: Начинаем с определения массива availableFonts и currentFontIndex для управления выбором шрифтов в панели администратора. Массив availableFonts включает в себя такие названия шрифтов, как "Arial", "Courier New", "Verdana" и "Times New Roman", что предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для настройки внешнего вида панели. currentFontIndex отслеживает выбранный шрифт путем индексирования в этот массив. Данная настройка позволяет нам легко переключаться между шрифтами и применять их к компонентам пользовательского интерфейса всякий раз, когда пользователь меняет шрифт, гарантируя, что пользовательский опыт остается динамичным и целостным.

string availableFonts[] = { "Arial" , "Courier New" , "Verdana" , "Times New Roman" }; int currentFontIndex = 0 ;

Создание кнопки изменения шрифта: Создадим кнопку с меткой "Font<>," которую мы стратегически размещаем на панели администратора. Эта кнопка - не просто одна из кнопок; это ключевая функция для изменения шрифтов. Мы проследим за тем, чтобы она хорошо вписалась в макет панели, и решим любые вопросы, связанные с её созданием. Добавляя эту кнопку, мы предоставляем пользователям интуитивно понятный способ переключения между различными шрифтами, повышая удобство использования панели и эстетическую гибкость. Если при создании кнопки возникает загвоздка, выводим сообщение об ошибке, чтобы отслеживать любые неполадки.

CButton changeFontButton; changeFontButton.Create(panel, "ChangeFontButton" , 0 , 10 , 10 , 100 , 30 ); changeFontButton.Text( "Font<>" ); if (!changeFontButton.IsCreated()) { Print ( "Error creating Font<> button." ); }

Обработка нажатия кнопки изменения шрифта: При реализации функции OnChangeFontButtonClick, наша цель - обеспечить плавное управление процессом смены шрифта. Данная функция обновляет currentFontIndex, чтобы выбрать следующий шрифт в массиве availableFonts, при необходимости возвращаясь к началу. После обновления индекса мы применяем новый шрифт ко всем соответствующим компонентам пользовательского интерфейса, таким как поле ввода, кнопка очистки и кнопка отправки, обеспечивая единообразный вид всей панели. Чтобы завершить внесение изменений, мы используем ChartRedraw для обновления дисплея и вывода сообщения с подтверждением, сообщающего пользователям, что изменение шрифта прошло успешно.

void OnChangeFontButtonClick() { currentFontIndex = (currentFontIndex + 1 ) % ArraySize (availableFonts); string newFont = availableFonts[currentFontIndex]; inputBox.Font(newFont); clearButton.Font(newFont); sendButton.Font(newFont); ChartRedraw (); Print ( "Font changed to " , newFont); }

OnChartEvent для обработки нажатия кнопок: В функции OnChartEvent мы обрабатываем взаимодействие пользователя с различными объектами диаграммы, в т.ч. с нашей кнопкой изменения шрифта. Данная функция отслеживает события нажатия кнопки и проверяет, какая кнопка была нажата, проверяя строку sparam. При нажатии кнопки "ChangeFontButton", мы вызываем функцию OnChangeFontButtonClick для управления заменой шрифта. Такой основанный на событиях подход делает наш пользовательский интерфейс быстро реагирующим и интерактивным, гарантируя, что действия пользователя вызывают правильную реакцию и поддерживают привлекательный интерфейс.

void OnChartEvent ( const int id, const int sub_id, const int type, const int x, const int y, const int state) { if (type == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { string buttonName = ObjectGetString ( 0 , "ChangeFontButton" , OBJPROP_TEXT ); if (buttonName == "Font<>" ) { OnChangeFontButtonClick(); } } }





Переключение шрифтов работает

Логика управления темами:



Логика управления темами:

Мы начинаем с настройки системы управления темами с двумя различными темами: светлой и темной. Для управления переключением мы используем логическую переменную isDarkMode, отслеживающую, какая тема активна в данный момент. Переключение происходит просто: когда пользователь нажимает кнопку темы, значение isDarkMode меняется, полностью меняя внешний вид и ощущение от панели администратора. Определяя цвета для каждой темы отдельно, мы ускоряем процесс, упрощая поддержку и применение новых стилей при необходимости.

bool isDarkMode = false ; color lightBackgroundColor = clrWhite ; color darkBackgroundColor = clrBlack ; color lightTextColor = clrBlack ; color darkTextColor = clrWhite ;

Создание кнопки переключения темы:

Перейдем к созданию кнопки с меткой "Theme<>." Эта кнопка расположена внутри панели администратора и предоставляет пользователям простой способ переключения между светлым и темным режимами. Если что-то пойдет не так во время его создания, мы обязательно выведем сообщение об ошибке. Это упрощает поиск и устранение неполадок и гарантирует, что интерфейс остается интуитивно понятным и быстро реагирующим.

if (!CreateButton( "ToggleThemeButton" , "Theme<>" , 50 , 220 , 100 , 30 )) { Print ( "Error: Failed to create theme toggle button" ); }

Обработка нажатия кнопки переключения темы:

Далее обрабатываем изменение фактической темы, реализуя функцию OnToggleModeButtonClick. Данная функция изменяет значение переменной isDarkMode, переключаясь между светлой и темной темами. Как только узнаем, какая тема активна, применим соответствующие цвета фона и текста ко всем элементам пользовательского интерфейса, таким как панель, кнопки и текст. Смена темы происходит в режиме реального времени благодаря быстрому обновлению, что делает интерфейс более плавным и быстро реагирующим. Также выводим сообщение с подтверждением для пользователей, чтобы они знали, когда режим изменился. void OnToggleModeButtonClick() { isDarkMode = !isDarkMode; if (isDarkMode) { ApplyTheme(darkBackgroundColor, darkTextColor); } else { ApplyTheme(lightBackgroundColor, lightTextColor); } Print ( "Theme has been switched" ); }



OnChartEvent для обработки кнопки нажатия переключения темы:

В функции OnChartEvent определяем, когда пользователь нажимает кнопку «Toggle Theme» ("Переключить тему»), и запускаем функцию OnToggleModeButtonClick. Такой подход, основанный на управлении событиями, гарантирует, что панель мгновенно реагирует на действия пользователя. Отслеживая события нажатия кнопок, мы следим за тем, чтобы панель администратора оставалась интерактивной и привлекательной, позволяя пользователям легко переключаться между светлой и темной темами по мере необходимости.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == "ToggleThemeButton" ) { OnToggleModeButtonClick(); } } }

Применение темы без повторного создания объектов:

Одним из наших ключевых дизайнерских решений является обновление темы без воссоздания каких-либо объектов панели. Вместо того чтобы разрушать и создавать новые компоненты пользовательского интерфейса, мы просто применяем новую цветовую схему к существующим элементам. Это поддерживает эффективность работы системы, сокращает лаги и обеспечивает бесперебойную работу пользователей. Это также гарантирует, что панель остается реагирующей при динамическом применении новых цветов.

void ApplyTheme( color backgroundColor, color textColor) { ObjectSetInteger ( 0 , "AdminPanelBackground" , OBJPROP_COLOR , backgroundColor); ObjectSetInteger ( 0 , "ClearButton" , OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , "SendButton" , OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , "InputBox" , OBJPROP_COLOR , textColor); ChartRedraw (); }



Настройка нового расположения кнопок.



Кнопка изменения шрифта:



Кнопку изменения шрифта мы расположили на панели администратора так, чтобы ее верхний левый угол находился по координатам (95, 95), а нижний правый угол - (230, 115). Таким образом, она помещается слева от кнопок Send (Отправить) и Clear (Очистить). Её размеры делают её достаточно широкой для размещения метки "Font<>" и удобного взаимодействия с пользователем. Кнопка позволяет пользователям переключаться между различными вариантами шрифта для всех текстовых элементов на панели. if (!changeFontButton.Create(chart_id, "ChangeFontButton" , 0 , 95 , 95 , 230 , 115 ))

Кнопка переключения темы:



Что касается кнопки переключения тем, мы разместили ее в координатах (5, 95) относительно верхнего левого угла и (90, 115) относительно правого нижнего угла. Таким образом, кнопка расположена в крайнем левом углу панели, немного выше кнопки изменения шрифта, что обеспечивает четкое разделение. Компактный размер и близость к другим кнопкам позволяют пользователям легко переключаться между темной и светлой темами, не загромождая интерфейс. if (!toggleThemeButton.Create(chart_id, "ToggleThemeButton" , 0 , 5 , 95 , 90 , 115 ))



Вот наша полная программа, в которую идеально интегрированы все новые функции.

#property copyright "Copyright 2024, Clemence Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property description "A responsive Admin Panel. Send messages to your telegram clients without leaving MT5" #property version "1.11" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Controls\Edit.mqh> #include <Controls\Label.mqh> input string QuickMessage1 = "Updates" ; input string QuickMessage2 = "Close all" ; input string QuickMessage3 = "In deep profits" ; input string QuickMessage4 = "Hold position" ; input string QuickMessage5 = "Swing Entry" ; input string QuickMessage6 = "Scalp Entry" ; input string QuickMessage7 = "Book profit" ; input string QuickMessage8 = "Invalid Signal" ; input string InputChatId = "Enter Chat ID from Telegram bot API" ; input string InputBotToken = "Enter BOT TOKEN from your Telegram bot" ; CDialog adminPanel; CButton sendButton, clearButton, changeFontButton, toggleThemeButton; CButton quickMessageButtons[ 8 ], minimizeButton, maximizeButton, closeButton; CEdit inputBox; CLabel charCounter; #define BG_RECT_NAME "BackgroundRect" bool minimized = false ; bool darkTheme = false ; int MAX_MESSAGE_LENGTH = 4096 ; string availableFonts[] = { "Arial" , "Courier New" , "Verdana" , "Times New Roman" }; int currentFontIndex = 0 ; int OnInit () { if (!adminPanel.Create( ChartID (), "Admin Panel" , 0 , 30 , 30 , 500 , 500 )) { Print ( "Failed to create dialog" ); return INIT_FAILED ; } if (!CreateControls()) { Print ( "Control creation failed" ); return INIT_FAILED ; } adminPanel.Show(); CreateOrUpdateBackground( ChartID (), darkTheme ? clrBlack : clrWhite ); Print ( "Initialization complete" ); return INIT_SUCCEEDED ; } bool CreateControls() { long chart_id = ChartID (); if (!inputBox.Create(chart_id, "InputBox" , 0 , 5 , 25 , 460 , 95 )) { Print ( "Failed to create input box" ); return false ; } adminPanel.Add(inputBox); if (!charCounter.Create(chart_id, "CharCounter" , 0 , 380 , 5 , 460 , 25 )) { Print ( "Failed to create character counter" ); return false ; } charCounter.Text( "0/" + IntegerToString (MAX_MESSAGE_LENGTH)); adminPanel.Add(charCounter); if (!clearButton.Create(chart_id, "ClearButton" , 0 , 235 , 95 , 345 , 125 )) { Print ( "Failed to create clear button" ); return false ; } clearButton.Text( "Clear" ); adminPanel.Add(clearButton); if (!sendButton.Create(chart_id, "SendButton" , 0 , 350 , 95 , 460 , 125 )) { Print ( "Failed to create send button" ); return false ; } sendButton.Text( "Send" ); adminPanel.Add(sendButton); if (!changeFontButton.Create(chart_id, "ChangeFontButton" , 0 , 95 , 95 , 230 , 115 )) { Print ( "Failed to create change font button" ); return false ; } changeFontButton.Text( "Font<>" ); adminPanel.Add(changeFontButton); if (!toggleThemeButton.Create(chart_id, "ToggleThemeButton" , 0 , 5 , 95 , 90 , 115 )) { Print ( "Failed to create toggle theme button" ); return false ; } toggleThemeButton.Text( "Theme<>" ); adminPanel.Add(toggleThemeButton); if (!minimizeButton.Create(chart_id, "MinimizeButton" , 0 , 375 , - 22 , 405 , 0 )) { Print ( "Failed to create minimize button" ); return false ; } minimizeButton.Text( "_" ); adminPanel.Add(minimizeButton); if (!maximizeButton.Create(chart_id, "MaximizeButton" , 0 , 405 , - 22 , 435 , 0 )) { Print ( "Failed to create maximize button" ); return false ; } maximizeButton.Text( "[ ]" ); adminPanel.Add(maximizeButton); if (!closeButton.Create(chart_id, "CloseButton" , 0 , 435 , - 22 , 465 , 0 )) { Print ( "Failed to create close button" ); return false ; } closeButton.Text( "X" ); adminPanel.Add(closeButton); return CreateQuickMessageButtons(); } bool CreateQuickMessageButtons() { string quickMessages[ 8 ] = { QuickMessage1, QuickMessage2, QuickMessage3, QuickMessage4, QuickMessage5, QuickMessage6, QuickMessage7, QuickMessage8 }; int startX = 5 , startY = 160 , width = 222 , height = 65 , spacing = 5 ; for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++) { if (!quickMessageButtons[i].Create( ChartID (), "QuickMessageButton" + IntegerToString (i + 1 ), 0 , startX + (i % 2 ) * (width + spacing), startY + (i / 2 ) * (height + spacing), startX + (i % 2 ) * (width + spacing) + width, startY + (i / 2 ) * (height + spacing) + height)) { Print ( "Failed to create quick message button " , i + 1 ); return false ; } quickMessageButtons[i].Text(quickMessages[i]); adminPanel.Add(quickMessageButtons[i]); } return true ; } void OnDeinit ( const int reason) { adminPanel.Destroy(); ObjectDelete ( ChartID (), BG_RECT_NAME); Print ( "Deinitialization complete" ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case CHARTEVENT_OBJECT_CLICK : if (sparam == "SendButton" ) OnSendButtonClick(); else if (sparam == "ClearButton" ) OnClearButtonClick(); else if (sparam == "ChangeFontButton" ) OnChangeFontButtonClick(); else if (sparam == "ToggleThemeButton" ) OnToggleThemeButtonClick(); else if (sparam == "MinimizeButton" ) OnMinimizeButtonClick(); else if (sparam == "MaximizeButton" ) OnMaximizeButtonClick(); else if (sparam == "CloseButton" ) OnCloseButtonClick(); else if ( StringFind (sparam, "QuickMessageButton" ) != - 1 ) { int index = StringToInteger ( StringSubstr (sparam, 18 )); OnQuickMessageButtonClick(index - 1 ); } break ; case CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT : if (sparam == "InputBox" ) OnInputChange(); break ; } } void OnSendButtonClick() { string message = inputBox.Text(); if (message != "" ) { if (SendMessageToTelegram(message)) Print ( "Custom message sent: " , message); else Print ( "Failed to send custom message." ); } else { Print ( "No message entered." ); } } void OnClearButtonClick() { inputBox.Text( "" ); OnInputChange(); Print ( "Input box cleared." ); } void OnQuickMessageButtonClick( int index) { string quickMessages[ 8 ] = { QuickMessage1, QuickMessage2, QuickMessage3, QuickMessage4, QuickMessage5, QuickMessage6, QuickMessage7, QuickMessage8 }; string message = quickMessages[index]; if (SendMessageToTelegram(message)) Print ( "Quick message sent: " , message); else Print ( "Failed to send quick message." ); } void OnInputChange() { int currentLength = StringLen (inputBox.Text()); charCounter.Text( IntegerToString (currentLength) + "/" + IntegerToString (MAX_MESSAGE_LENGTH)); ChartRedraw (); } void OnToggleThemeButtonClick() { darkTheme = !darkTheme; color bgColor = darkTheme ? clrBlack : clrWhite ; color textColor = darkTheme ? clrWhite : clrBlack ; inputBox.Color(textColor); clearButton.Color(textColor); sendButton.Color(textColor); toggleThemeButton.Color(textColor); changeFontButton.Color(textColor); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (quickMessageButtons); i++) { quickMessageButtons[i].Color(textColor); } charCounter.Color(textColor); CreateOrUpdateBackground( ChartID (), bgColor); ChartRedraw (); } void CreateOrUpdateBackground( long chart_id, color bgColor) { if (! ObjectFind (chart_id, BG_RECT_NAME)) { if (! ObjectCreate (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJ_RECTANGLE , 0 , 0 , 0 )) Print ( "Failed to create background rectangle" ); } ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_COLOR , bgColor); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_HIDDEN , false ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_XOFFSET , 25 ); ObjectSetInteger (chart_id, BG_RECT_NAME, OBJPROP_YOFFSET , 25 ); } void OnChangeFontButtonClick() { currentFontIndex = (currentFontIndex + 1 ) % ArraySize (availableFonts); inputBox.Font(availableFonts[currentFontIndex]); clearButton.Font(availableFonts[currentFontIndex]); sendButton.Font(availableFonts[currentFontIndex]); toggleThemeButton.Font(availableFonts[currentFontIndex]); changeFontButton.Font(availableFonts[currentFontIndex]); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (quickMessageButtons); i++) { quickMessageButtons[i].Font(availableFonts[currentFontIndex]); } Print ( "Font changed to: " , availableFonts[currentFontIndex]); ChartRedraw (); } void OnMinimizeButtonClick() { minimized = true ; adminPanel.Hide(); minimizeButton.Hide(); maximizeButton.Show(); closeButton.Show(); Print ( "Panel minimized." ); } void OnMaximizeButtonClick() { if (minimized) { adminPanel.Show(); minimizeButton.Show(); maximizeButton.Hide(); closeButton.Hide(); Print ( "Panel maximized." ); } } void OnCloseButtonClick() { ExpertRemove (); Print ( "Admin Panel closed." ); } bool SendMessageToTelegram( string message) { string url = "https://api.telegram.org/bot" + InputBotToken + "/sendMessage" ; string jsonMessage = "{\"chat_id\":\"" + InputChatId + "\", \"text\":\"" + message + "\"}" ; char post_data[]; ArrayResize (post_data, StringToCharArray (jsonMessage, post_data, 0 , WHOLE_ARRAY ) - 1 ); int timeout = 5000 ; char result[]; string responseHeaders; int res = WebRequest ( "POST" , url, "Content-Type: application/json\r

" , timeout, post_data, result, responseHeaders); if (res == 200 ) { Print ( "Message sent successfully: " , message); return true ; } else { Print ( "Failed to send message. HTTP code: " , res, " Error code: " , GetLastError ()); Print ( "Response: " , CharArrayToString (result)); return false ; } }







Новые функции, тестируемые на XAUUSD

Благодаря этим основополагающим методам стилизации мы теперь можем использовать более продвинутые возможности настройки, которые могут обеспечить еще большую интерактивность и визуальную привлекательность графического интерфейса. Из приведенного выше изображения мы видим, что наша тема работает только с текстом на переднем плане, но нам надо, чтобы она также влияла на фон панели. В следующем разделе мы рассмотрим способы решения этой проблемы.

Расширенное усовершенствование GUI

Расширение класса Dialog для управления темами: Чтобы расширить Dialog для управления темами, мы можем настроить существующий класс dialog для поддержки динамических изменений тем, аналогично тому, как мы управляем темами в панели администратора. Это потребовало бы изменения или создания подкласса класса CDialog, чтобы включить свойства для цветов фона и текста, а также методы применения различных тем (светлой или темной). Переопределяя конструктор или добавляя методы, такие как ApplyTheme, мы можем гарантировать, что созданные с использованием этого класса диалоговые окна будут реагировать на изменения темы без повторного создания диалоговых объектов.

Настройка цветов в классе Dialog

Почему это важно?

Расширение класса Dialog для управления темами позволяет обеспечить более плавный и согласованный опыт для пользователя в отношении всех элементов пользовательского интерфейса, а не только в отношении панели администратора. Оно гарантирует, что все части приложения, включая диалоговые окна, соответствуют выбранной теме, повышая как удобство использования, так и визуальную согласованность. Данная функция становится особенно важной в торговых приложениях, где пользователи могут проводить длительное время, взаимодействуя с интерфейсом, а настраиваемые темы оформления могут снизить нагрузку на зрение и повысить общую удовлетворенность пользователей.

Панель администратора: фоновая тема после изменения класса Dialog

Прочие опции:

Хотя расширение класса Dialog является прямым и гибким подходом, другим вариантом является применение управления темами на более высоком уровне. Например, мы могли бы создать глобальную систему управления темами, которая автоматически обновляет свойства всех элементов пользовательского интерфейса, включая диалоговые окна, не требуя внесения изменений в отдельные компоненты. Кроме того, использование внешних библиотек или разработка пользовательской диалоговой платформы могут обеспечить более детальный контроль над элементами пользовательского интерфейса, если возникнут особые потребности в стилизации.

Класс CEdit

Согласно данным поиска в Google, максимальная длина сообщения в Telegram составляет 4096 символов и оно должно быть закодировано в UTF-8. При попытке реализовать значение в этом проекте мы были ограничены максимум 63 символами, и проблема должна быть в пределах ограничения класса CEdit, которое мы рассмотрим в следующей статье.

При редактировании файлов библиотеки MQL5 соблюдайте осторожность, так как неправильные изменения могут привести к ошибкам компиляции или проблемам во время выполнения из-за строгого синтаксиса и структуры языка, который является объектно-ориентированным. Перед внесением изменений всегда делайте резервные копии исходных файлов и убедитесь, что понимаете взаимосвязи классов, применяемых, чтобы избежать нарушения функциональности. После редактирования скомпилируйте свой код, чтобы проверить его на наличие ошибок, и тщательно протестируйте изменения в демонстрационной среде для проверки стабильности. Если вы столкнетесь со значительными проблемами, которые не сможете устранить, рассмотрите возможность переустановки платформы MetaTrader 5, чтобы восстановить настройки и файлы по умолчанию.







Заключение

В заключение, реализация нами управления шрифтами и темами в программе панель администратора, продемонстрировала многообещающие результаты. В то время как мы столкнулись с ограничениями, связанными со статичным фоном класса dialog, текстовый передний план успешно адаптировался к изменениям темы, обеспечивая улучшенный пользовательский опыт. Динамическое управление шрифтами также работало хорошо, позволяя пользователям с легкостью переключаться между различными шрифтами.

В дальнейшем нашей следующей попыткой будет расширение класса dialog для полной поддержки изменений тем, включая динамические фоновые обновления. Данное усовершенствование направлено на преодоление существующих ограничений и создание более целостного и визуально привлекательного интерфейса. Следите за новостями! Мы расскажем об этих проблемах в наших следующих статьях!

Опробуйте эти методы оформления на собственных торговых панелях и изучите дополнительные возможности настройки в MQL5. Буду рад услышать о вашем опыте и наблюдениях, поэтому делитесь ими в комментариях ниже, по мере перехода к более сложным задачам проектирования GUI. Исходный файл для этого проекта прилагается — не стесняйтесь ознакомиться с ним.

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