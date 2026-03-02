Торговые инструменты на MQL5 (Часть 5): Создание бегущей тикерной строки для мониторинга символов в реальном времени

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 4) мы улучшили панель сканера по нескольким таймфреймам функциями динамического позиционирования и переключения на MetaQuotes Language 5 (MQL5), реализовав подвижные и сворачиваемые окна для повышения удобства использования. В Части 5 мы создаем бегущую тикерную строку для мониторинга нескольких инструментов в режиме реального времени, в которой отображаются в режиме прокрутки цены Bid, спреды, ежедневные процентные изменения и настраиваемые визуальные эффекты, позволяющие трейдерам моментально быть в курсе событий. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет универсальный инструмент для работы с тикерами на MQL5, готовый к настройке и интеграции в вашу торговую систему. Давайте начнём!





Понимание архитектуры бегущей тикерной строки

Бегущая тикерная строка, которую мы создаем, - это инструмент для отображения данных в режиме реального времени по нескольким инструментам в формате прокрутки, показывающий цены Bid, спреды и ежедневные процентные изменения, позволяющие оперативно отслеживать изменения. Эта функция важна, поскольку она обеспечивает компактное, динамичное представление о движении рынка, выделяя ценовые тренды и волатильность, не перегружая график, что важно для быстрого принятия решений в условиях быстро меняющегося рынка.

Мы добьемся этого, разделив экран на отдельные линии прокрутки для инструментов, цен, спредов и изменений, используя настраиваемые скорости и цвета для обозначения движения вверх или вниз. Мы планируем использовать массивы для данных об инструментах и таймеры для плавной прокрутки, чтобы тикер адаптировался к предпочтениям пользователя и эффективно работал в фоновом режиме. Давайте продолжим и посмотрим, как мы воплотим это в жизнь! В двух словах, ниже приведена визуализация того, к чему мы стремимся.





Реализация средствами MQL5

Чтобы создать программу на MQL5, нам нужно будет определить метаданные программы, а затем определить некоторые входные параметры, которые позволят легко изменять работу программы, не вмешиваясь непосредственно в код.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayString.mqh> input string Symbols = "EURUSDm,GBPUSDm,USDJPYm,USDCHFm,AUDUSDm,BTCUSDm,TSLAm" ; input int UpdateInterval = 50 ; input int SymbolFontSize = 10 ; input string SymbolFont = "Arial Bold" ; input int AskFontSize = 10 ; input string AskFont = "Arial" ; input int SpreadFontSize = 10 ; input string SpreadFont = "Calibri" ; input int SectionFontSize = 10 ; input string SectionFont = "Arial" ; input color FontColor = clrWhite ; input color UpColor = clrLime ; input color DownColor = clrRed ; input color ArrowUpColor = clrBlue ; input color ArrowDownColor = clrRed ; input int Y_Position = 30 ; input int SymbolHorizontalSpacing = 160 ; input int AskHorizontalSpacing = 150 ; input int SpreadHorizontalSpacing = 200 ; input int SectionHorizontalSpacing = 170 ; input double SymbolScrollSpeed = 3.0 ; input double AskScrollSpeed = 1.3 ; input double SpreadScrollSpeed = 10.0 ; input double SectionScrollSpeed = 2.7 ; input bool ShowSpread = true ; input color BackgroundColor = clrBlack ; input int BackgroundOpacity = 100 ;

Здесь мы начинаем реализацию нашей бегущей тикерной строки для мониторинга инструментов в режиме реального времени на MQL5, включая библиотеку "<Arrays\ArrayString.mqh>" и определяя входные параметры для пользовательской настройки. Мы включили "<Arrays\ArrayString.mqh>", чтобы обеспечить эффективные операции с массивами строк, необходимые для обработки и разделения списка отображаемых инструментов. Входной параметр "Symbols" - это строка, установленная на "EURUSDm, GBPUSDm, USDJPYm, USDCHFm, AUDUSDm, BTCUSDm, TSLAm", чтобы указать инструменты для мониторинга, что позволяет настроить, какие активы отображаются в тикере. Мы установили параметр "UpdateInterval" равным 50 миллисекундам для частоты обновления, стремясь к балансу между быстродействием и производительностью.

Для визуальной настройки определяем "SymbolFontSize" как 10, "SymbolFont" как "Arial Bold" для строки инструментов, "AskFontSize" как 10, "AskFont" как "Arial" для строки цен ask, "SpreadFontSize" как 10, "SpreadFont" как "Calibri" для строки спреда, "SectionFontSize" - как 10 и "SectionFont" как "Arial" для раздела с валютой, предложением цены и процентным изменением.

Используем "FontColor" как clrWhite для основного текста, "UpColor" как "clrLime" и "DownColor" как "clrRed" для изменения цены, "ArrowUpColor" как "clrBlue" и "ArrowDownColor" как "clrRed" для стрелок направления. Входные параметры для позиционирования и интервалов включают "Y_Position" (30 пикселей) для начального вертикального размещения, "SymbolHorizontalSpacing" (160 пикселей), "AskHorizontalSpacing" (150 пикселей), "SpreadHorizontalSpacing" (200 пикселей) и "SectionHorizontalSpacing" (170 пикселей) для управления раскладкой.

Скорость прокрутки задается следующим образом: "SymbolScrollSpeed" - 3,0 пикселя за обновление, "AskScrollSpeed" - 1,3, "SpreadScrollSpeed" - 10,0 и "SectionScrollSpeed" - 2,7 для независимого перемещения строк. Устанавливаем для параметра "ShowSpread" значение true, чтобы включить строку спреда, для параметра "BackgroundColor" значение "clrBlack", а для параметра "BackgroundOpacity" значение 100 для фонового прямоугольника. Эти параметры позволяют настроить внешний вид и поведение тикера для оптимального мониторинга в режиме реального времени. После компиляции получаем следующие наборы входных параметров.

Определив входные параметры, мы можем продолжить определение некоторых глобальных переменных и структур, которые мы будем использовать во всей программе и использовать для хранения повторяющейся информации для тикерной строки, соответственно.

string symbolArray[]; int totalSymbols; struct SymbolData { double bid; double ask; double spread; double prev_bid; double daily_open; color bid_color; double percent_change; color percent_color; string arrow_char; color arrow_color; }; SymbolData prices[]; string dashboardName = "TickerDashboard" ; string backgroundName = "TickerBackground" ; CArrayString objManager; datetime lastDay = 0 ;

Здесь мы определяем глобальные переменные и структуру для управления данными по инструментам и элементами панели. Объявляем "symbolArray" как массив строк для хранения имен инструментов из входного параметра "Symbols". Целое число "totalSymbols" будет отслеживать количество инструментов после разделения входной строки. Определяем структуру "SymbolData" для хранения информации о ценах по каждому инструменту, включая "bid" для текущей цены bid, "ask" для текущей цены ask, "spread" для рассчитанного спреда, "prev_bid" для предыдущей цены bid для обнаружения изменений, "daily_open" для дневной цены открытия, "bid_color" - для цвета отображения цены bid, "percent_change" - для дневного процентного сдвига, "percent_color" - для окраски изменения, "arrow_char" - для стрелок направления и "arrow_color" - для цвета стрелок.

Создаем "prices" в виде массива структур "SymbolData" для хранения данных по всем инструментам. Для строки "dashboardName" задано значение "TickerDashboard" для именования объектов информационной панели, а для "backgroundName" - значение "TickerBackground" для фонового прямоугольника. Для упрощения очистки используем "CArrayString objManager" для управления именами всех текстовых и графических объектов. Наконец, параметр "lastDay" в формате datetime будет отслеживать последний день для обновления данных о ежедневных ценах открытия. Эти глобальные переменные организуют данные инструментов и управление объектами, обеспечивая эффективное обновление в реальном времени и прокрутку. Далее определим несколько глобальных служебных функций для создания основной панели тикеров следующим образом.

void LogError( string message) { Print (message); } bool createText( string objName, string text, int x, int y, color clrTxt, int fontsize, string font) { ResetLastError (); if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { LogError( __FUNCTION__ + ": Failed to create label: " + objName + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); return false ; } objManager.Add(objName); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ZORDER , 0 ); return true ; } bool createPanel( string objName, int y, int width, int height, color clr) { ResetLastError (); if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { LogError( __FUNCTION__ + ": Failed to create panel: " + objName + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); return false ; } objManager.Add(objName); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FILL , true ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ZORDER , - 1 ); return true ; }

Реализуем служебные функции для обработки регистрации ошибок, создания текстовых меток и настройки панели, обеспечивая надежную работу элементов пользовательского интерфейса (UI) и отладку. Начнём с функции "LogError", которая принимает строку "message" и выводит её в лог с помощью функции Print. Далее создаём функцию "createText" для генерации текстовых меток для отображения бегущей строки. В качестве параметров она принимает "objName", "text", "x", "y", "clrTxt", "fontsize" и "font".

Сбрасываем последнюю ошибку с помощью функции ResetLastError и проверяем, существует ли объект, используя функцию ObjectFind. В противном случае создаём метку с помощью функции ObjectCreate под именем OBJ_LABEL, выводя ошибки и возвращаем значение false. Для управления добавляем "objName" в "objManager", затем устанавливаем свойства с помощью ObjectSetInteger для OBJPROP_XDISTANCE и всех остальных целочисленных свойств, а также с помощью "ObjectSetString" для "OBJPROP_TEXT" и "OBJPROP_FONT". Эта функция обеспечит единообразное отображение текста для инструментов, цен и изменений.

Затем определяем функцию "createPanel" для создания фоновой панели. Она принимает "objName", "y", "width", "height", и "clr" в качестве параметров и использует ту же структуру, что и функция "createText", которая предоставляет настраиваемый фон для бегущей строки, поддерживая эффекты, подобные непрозрачности, с помощью выбора цвета. Теперь можем перейти к созданию панели тикера, но сначала давайте упорядочим необходимые данные, что включает в себя разделение строки инструментов на отдельные независимые инструменты, которые мы можем использовать, и инициализацию данных о ценах и цветах. Мы сделаем это в обработчике OnInit.

int OnInit () { totalSymbols = StringSplit (Symbols, ',' , symbolArray); ArrayResize (prices, totalSymbols); for ( int i = 0 ; i < totalSymbols; i++) { if (! SymbolSelect (symbolArray[i], true )) { LogError( "OnInit: Symbol " + symbolArray[i] + " not found" ); return ( INIT_FAILED ); } prices[i].bid = 0 ; prices[i].ask = 0 ; prices[i].spread = 0 ; prices[i].prev_bid = 0 ; prices[i].daily_open = iOpen (symbolArray[i], PERIOD_D1 , 0 ); prices[i].bid_color = FontColor; prices[i].percent_change = 0 ; prices[i].percent_color = FontColor; prices[i].arrow_char = CharToString ( 236 ); prices[i].arrow_color = FontColor; } ArrayPrint (symbolArray); ArrayPrint (prices); }

В обработчике OnInit инициализируем нашу программу, устанавливая инструменты и структуры данных. Начнем с разделения входной строки "Symbols" на "symbolArray" с помощью StringSplit с разделителем-запятой, сохраняя количество инструментов в "totalSymbols". Если вы указали какой-либо другой разделитель, просто используйте его здесь. Затем изменяем размер массива "prices" на "totalSymbols" с помощью функции ArrayResize, чтобы он соответствовал количеству инструментов. Затем перебираем каждый инструмент в массиве "symbolArray", выбирая его для отслеживания рынка с помощью функции SymbolSelect и выводя ошибку с помощью функции "LogError", если это не удается, возвращая "INIT_FAILED".

Для каждого инструмента инициализируем "prices[i].bid", "prices[i].ask", "prices[i].spread" и "prices[i].prev_bid" значением 0, устанавливаем "prices[i].daily_open" равным цене открытия дня с помощью iOpen на "PERIOD_D1" и присваиваем начальные цвета и значения для "prices[i].bid_color", "prices[i].percent_change", "prices[i].percent_color", "prices[i].arrow_char" (используя CharToString для стрелки вверх) и "prices[i].arrow_color". Для отладки выводим значения "symbolArray" и "prices" с помощью функции ArrayPrint. Это гарантирует корректность всех инструментов и подготовку данных для обновления в режиме реального времени. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы успешно инициализировали все инструменты и держатели данных, что означает, что теперь все готово. Теперь мы можем создать фон панели.

void CreateBackground() { int width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int height = (ShowSpread ? 4 : 3 ) * ( MathMax ( MathMax ( MathMax (SymbolFontSize, AskFontSize), SpreadFontSize), SectionFontSize) + 2 ) + 40 ; createPanel(backgroundName, Y_Position - 5 , width, height, BackgroundColor); }

Здесь мы реализуем функцию "CreateBackground" и настраиваем фоновую панель для отображения бегущей строки. Начинаем с получения ширины графика с помощью функции ChartGetInteger, используя CHART_WIDTH_IN_PIXELS, и преобразуем ее в целое число в переменной «width». Вычисляем высоту панели в переменной "height", используя тернарный оператор на "ShowSpread", чтобы определить, имеется 4 строки или 3, умножая на максимальный размер шрифта из переменных "SymbolFontSize", "AskFontSize", "SpreadFontSize" и "SectionFontSize" (плюс 2 на заполнение) и добавляя 40 на дополнительное пространство. Наконец, вызываем функцию "createPanel" с параметрами "backgroundName", "Y_Position - 5" для вертикального выравнивания, "width", "height" и "BackgroundColor" для отрисовки прямоугольника фона, обеспечивая единообразную основу для прокручивания текстовых элементов. При вызове функции после инициализации получаем следующий результат.

После создания фона мы можем продолжить создание остальных элементов панели. Мы создаём функцию для размещения всего, как показано ниже.

void CreateDashboard() { for ( int i = 0 ; i < totalSymbols; i++) { string imageFile; if (symbolArray[i] == "EURUSDm" ) imageFile = "\\Images\\euro.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "GBPUSDm" ) imageFile = "\\Images\\gbpusd.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "USDJPYm" ) imageFile = "\\Images\\usdjpy.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "USDCHFm" ) imageFile = "\\Images\\usdchf.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "AUDUSDm" ) imageFile = "\\Images\\audusd.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "BTCUSDm" ) imageFile = "\\Images\\btcusd.bmp" ; else if (symbolArray[i] == "TSLAm" ) imageFile = "\\Images\\tesla.bmp" ; else imageFile = "\\Images\\euro.bmp" ; createText(dashboardName + "_Symbol_" + IntegerToString (i), "" , (i * SymbolHorizontalSpacing), Y_Position, FontColor, SymbolFontSize, SymbolFont); createText(dashboardName + "_Ask_" + IntegerToString (i), "" , (i * AskHorizontalSpacing), Y_Position + SymbolFontSize + 2 , FontColor, AskFontSize, AskFont); if (ShowSpread) { createText(dashboardName + "_Spread_" + IntegerToString (i), "" , (i * SpreadHorizontalSpacing), Y_Position + SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 , FontColor, SpreadFontSize, SpreadFont); } string imageName = dashboardName + "_Image_" + IntegerToString (i); if ( ObjectFind ( 0 , imageName) < 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 , imageName, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { LogError( "CreateDashboard: Failed to create image: " + imageName + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); return ; } objManager.Add(imageName); } ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_XDISTANCE , (i * SectionHorizontalSpacing)); ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_YDISTANCE , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 )); ObjectSetString ( 0 , imageName, OBJPROP_BMPFILE , imageFile); ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); string currencyName = dashboardName + "_Currency_" + IntegerToString (i); createText(currencyName, StringFormat ( "%-10s" , symbolArray[i]), (i * SectionHorizontalSpacing) + 35 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ), FontColor, SectionFontSize, SectionFont); string percentChangeName = dashboardName + "_PercentChange_" + IntegerToString (i); string percentText = prices[i].percent_change >= 0 ? StringFormat ( "+%.2f%%" , prices[i].percent_change) : StringFormat ( "%.2f%%" , prices[i].percent_change); createText(percentChangeName, percentText, (i * SectionHorizontalSpacing) + 105 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ), prices[i].percent_color, SectionFontSize, SectionFont); string arrowName = dashboardName + "_Arrow_" + IntegerToString (i); createText(arrowName, prices[i].arrow_char, (i * SectionHorizontalSpacing) + 35 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ) + SectionFontSize + 2 , prices[i].arrow_color, SectionFontSize, "Wingdings" ); string bidName = dashboardName + "_Bid_" + IntegerToString (i); createText(bidName, StringFormat ( "%.5f" , prices[i].bid), (i * SectionHorizontalSpacing) + 50 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ) + SectionFontSize + 2 , prices[i].bid_color, SectionFontSize, SectionFont); } }

Здесь мы реализуем функцию "CreateDashboard" для настройки визуальных элементов отображения бегущей строки, включая текстовые метки и изображения для каждого инструмента. Начинаем с перебора "totalSymbols" и определения "imageFile" на основе "symbolArray[i]" с условиями if-else, назначая конкретные файлы Bitmap (BMP) для таких инструментов, как "EURUSDm", или по умолчанию для других. Создаем текст строки инструментов с помощью "createText" для "dashboardName + "Symbol" + IntegerToString(i)", расположенного в "(i * SymbolHorizontalSpacing)" и "Y_Position".

Для линии ask создаем другую текстовую метку с помощью "createText" для "dashboardName + 'Ask' + IntegerToString(i)", расположенную в "(i * AskHorizontalSpacing)" и "Y_Position + SymbolFontSize + 2". Если "ShowSpread" равно true, добавляем текст линии спреда с помощью функции "createText" для "dashboardName + "Spread" + IntegerToString(i)", расположенный соответствующим образом.

Для этого раздела создаем объект изображения с помощью ObjectCreate как OBJ_BITMAP_LABEL, если он не существует, добавляем его в "objManager", задаем его положение с помощью "ObjectSetInteger" и присваиваем "imageFile" с помощью "ObjectSetString". Обратите внимание, что вам нужны файлы изображений в формате BMP. Мы использовали каталог по умолчанию следующим образом, но вы можете использовать собственный каталог.

Затем создаем текст валюты с помощью "createText" для "dashboardName + "Currency" + IntegerToString(i)", отформатированный с помощью StringFormat. Для изменения процента форматируем "percentText" на основе "prices[i].percent_change" и создаем текст с помощью "createText". Добавляем метку со стрелкой с надписью "createText", используя "prices[i].arrow_char" и шрифт "Wingdings". Наконец, создаем текст цены bid с помощью "createText", используя "StringFormat" для "prices[i].bid". Эта функция позволит создать многострочный макет бегущей строки с изображениями и динамическим текстом для прокрутки данных в режиме реального времени. Теперь просто вызовем функцию при инициализации, и вот какой результат мы получим.

В итоге получаем статическую панель. Теперь нам нужно обновить панель. Для обновлений в реальном времени нам не надо полагаться на обновления, основанные на тиках, поскольку это будет полностью зависеть от частоты тиков инструмента, к которому привязана программа. Нам следует использовать обновления по таймеру, чтобы они выполнялись часто. Сначала определим функции для обновления информационной панели и фона, когда это необходимо.

void UpdateBackground() { int width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int height = (ShowSpread ? 4 : 3 ) * ( MathMax ( MathMax ( MathMax (SymbolFontSize, AskFontSize), SpreadFontSize), SectionFontSize) + 2 ) + 40 ; ObjectSetInteger ( 0 , backgroundName, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , backgroundName, OBJPROP_YSIZE , height); } void UpdateDashboard() { static double symbolOffset = 0 ; static double askOffset = 0 ; static double spreadOffset = 0 ; static double sectionOffset = 0 ; int totalWidthSymbol = totalSymbols * SymbolHorizontalSpacing; int totalWidthAsk = totalSymbols * AskHorizontalSpacing; int totalWidthSpread = totalSymbols * SpreadHorizontalSpacing; int totalWidthSection = totalSymbols * SectionHorizontalSpacing; int rightEdge = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); for ( int i = 0 ; i < totalSymbols; i++) { string symbolName = dashboardName + "_Symbol_" + IntegerToString (i); double symbolXPos = (i * SymbolHorizontalSpacing) - symbolOffset; if (symbolXPos < -SymbolHorizontalSpacing) symbolXPos += totalWidthSymbol; createText(symbolName, StringFormat ( "%-10s" , symbolArray[i]), ( int )symbolXPos, Y_Position, FontColor, SymbolFontSize, SymbolFont); ObjectSetInteger ( 0 , symbolName, OBJPROP_HIDDEN , symbolXPos > rightEdge || symbolXPos < 0 ); string askName = dashboardName + "_Ask_" + IntegerToString (i); double askXPos = (i * AskHorizontalSpacing) - askOffset; if (askXPos < -AskHorizontalSpacing) askXPos += totalWidthAsk; createText(askName, StringFormat ( "%.5f" , prices[i].ask), ( int )askXPos, Y_Position + SymbolFontSize + 2 , clrMagenta , AskFontSize, AskFont); ObjectSetInteger ( 0 , askName, OBJPROP_HIDDEN , askXPos > rightEdge || askXPos < 0 ); if (ShowSpread) { string spreadName = dashboardName + "_Spread_" + IntegerToString (i); double spreadXPos = (i * SpreadHorizontalSpacing) - spreadOffset; if (spreadXPos < -SpreadHorizontalSpacing) spreadXPos += totalWidthSpread; createText(spreadName, StringFormat ( "%.1f" , prices[i].spread), ( int )spreadXPos, Y_Position + SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 , clrAqua , SpreadFontSize, SpreadFont); ObjectSetInteger ( 0 , spreadName, OBJPROP_HIDDEN , spreadXPos > rightEdge || spreadXPos < 0 ); } double sectionXPos = (i * SectionHorizontalSpacing) - sectionOffset; if (sectionXPos < -SectionHorizontalSpacing) sectionXPos += totalWidthSection; string imageName = dashboardName + "_Image_" + IntegerToString (i); ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_XDISTANCE , ( int )sectionXPos); ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_YDISTANCE , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 )); ObjectSetInteger ( 0 , imageName, OBJPROP_HIDDEN , sectionXPos > rightEdge || sectionXPos < 0 ); string currencyName = dashboardName + "_Currency_" + IntegerToString (i); createText(currencyName, StringFormat ( "%-10s" , symbolArray[i]), ( int )sectionXPos + 35 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ), FontColor, SectionFontSize, "Arial Bold" ); string percentChangeName = dashboardName + "_PercentChange_" + IntegerToString (i); string percentText = prices[i].percent_change >= 0 ? StringFormat ( "+%.2f%%" , prices[i].percent_change) : StringFormat ( "%.2f%%" , prices[i].percent_change); createText(percentChangeName, percentText, ( int )sectionXPos + 105 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ), prices[i].percent_color, SectionFontSize, SectionFont); string arrowName = dashboardName + "_Arrow_" + IntegerToString (i); createText(arrowName, prices[i].arrow_char, ( int )sectionXPos + 35 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ) + SectionFontSize + 2 , prices[i].arrow_color, SectionFontSize, "Wingdings" ); string bidName = dashboardName + "_Bid_" + IntegerToString (i); createText(bidName, StringFormat ( "%.5f" , prices[i].bid), ( int )sectionXPos + 50 , Y_Position + (ShowSpread ? SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 2 + SpreadFontSize + 14 : SymbolFontSize + 2 + AskFontSize + 14 ) + SectionFontSize + 2 , prices[i].bid_color, SectionFontSize, SectionFont); } symbolOffset = fmod (symbolOffset + SymbolScrollSpeed, totalWidthSymbol); askOffset = fmod (askOffset + AskScrollSpeed, totalWidthAsk); spreadOffset = fmod (spreadOffset + SpreadScrollSpeed, totalWidthSpread); sectionOffset = fmod (sectionOffset + SectionScrollSpeed, totalWidthSection); ChartRedraw (); }

Здесь реализуем функцию "UpdateBackground" для настройки фоновой панели при изменении размера графика. Получаем текущую ширину графика с помощью ChartGetInteger, используя CHART_WIDTH_IN_PIXELS, и преобразуем ее в целое число в переменной «width». Пересчитываем высоту панели в "height", используя троичный оператор в "ShowSpread", чтобы определить, имеется ли 4 или 3 строки, умножая на максимальный размер шрифта из "SymbolFontSize", "AskFontSize", "SpreadFontSize" и "SectionFontSize" (плюс 2 для заполнения) и добавляя 40 для дополнительного пространства. Наконец, обновляем размеры панели с помощью ObjectSetInteger для "OBJPROP_XSIZE" и OBJPROP_YSIZE для "backgroundName".

Далее реализуем функцию "UpdateDashboard" для обработки прокрутки и обновлений текстовых и графических объектов. Для отслеживания позиций строк определяем статические смещения "symbolOffset", "askOffset", "spreadOffset" и "sectionOffset". Вычисляем общую ширину "totalWidthSymbol", "totalWidthAsk", "totalWidthSpread" и "totalWidthSection", умножая "totalSymbols" на соответствующие значения интервалов. Правый край графика получаем с помощью "ChartGetInteger", используя значение "CHART_WIDTH_IN_PIXELS". Перебираем "totalSymbols", обновляя положение каждого инструмента с помощью "symbolXPos", скорректированного с помощью "symbolOffset", перенося по модулю, если он находится за пределами экрана, и вызываем "createText" для обновления текста, скрывая его с помощью "ObjectSetInteger" для "OBJPROP_HIDDEN", если он находится за пределами "rightEdge".

Мы делаем аналогичные обновления для ask, spread (если "ShowSpread") и элементов раздела, включая изображения с "ObjectSetInteger" для OBJPROP_XDISTANCE и "OBJPROP_YDISTANCE", валюты, процентного изменения (в формате StringFormat), стрелки (с использованием "prices[i].arrow_char") и текста bid. Увеличиваем смещения с помощью "fmod", используя скорость прокрутки, и вызываем ChartRedraw для обновления отображения. Эти функции гарантируют, что тикер адаптируется к изменениям и плавно прокручивается для мониторинга в режиме реального времени. Затем можем вызвать обработчик OnTimer, но сначала нужно будет установить интервал таймера. Это необходимо.

EventSetMillisecondTimer (UpdateInterval); lastDay = TimeCurrent () / 86400 ;

Здесь просто устанавливаем интервал таймера, вызвав EventSetMillisecondTimer и передавая определенный интервал обновления, и, наконец, инициализируем переменную last day для отслеживания нового дня. Теперь можем определить логику таймера.

void OnTimer () { datetime currentDay = TimeCurrent () / 86400 ; if (currentDay > lastDay) { for ( int i = 0 ; i < totalSymbols; i++) { prices[i].daily_open = iOpen (symbolArray[i], PERIOD_D1 , 0 ); } lastDay = currentDay; } UpdateBackground(); UpdateDashboard(); }

Здесь мы реализуем обработчик OnTimer для управления периодическими обновлениями в нашей бегущей тикерной строке для мониторинга инструментов в режиме реального времени, запускаемыми с интервалом, заданным "UpdateInterval". Начинаем с вычисления "currentDay" как TimeCurrent, деленного на 86400, чтобы получить день в секундах, который равен 1 дню * 24 часам * 60 минутам * 60 секундам. Если значение "currentDay" больше, чем "lastDay", перебираем "totalSymbols" и обновляем "prices[i].daily_open" для каждого инструмента, используя iOpen на "PERIOD_D1" со сдвигом 0, затем устанавливаем для "lastDay" значение "currentDay", чтобы отслеживать новый день. Это гарантирует корректный сброс ежедневных процентных изменений в полночь.

Затем вызываем "UpdateBackground", чтобы настроить фоновую панель при изменении размера графика. Наконец, вызываем "UpdateDashboard", чтобы обновить все текстовые и графические объекты с текущими данными и позициями прокрутки, сохраняя бегущую строку динамичной и реагирующей на изменения во времени. Получаем следующий результат.

На изображении видно, что у нас есть эффективная прокручивающаяся лента. Теперь нам нужно обновить цены, и на этом все. Давайте также включим эту логику обновления в функцию.

void UpdatePrices() { for ( int i = 0 ; i < totalSymbols; i++) { double bid = SymbolInfoDouble (symbolArray[i], SYMBOL_BID ); double ask = SymbolInfoDouble (symbolArray[i], SYMBOL_ASK ); if (bid == 0 || ask == 0 ) { LogError( "UpdatePrices: Failed to retrieve prices for " + symbolArray[i]); continue ; } if (bid > prices[i].prev_bid && prices[i].prev_bid != 0 ) { prices[i].bid_color = UpColor; prices[i].arrow_char = CharToString ( 236 ); prices[i].arrow_color = ArrowUpColor; } else if (bid < prices[i].prev_bid && prices[i].prev_bid != 0 ) { prices[i].bid_color = DownColor; prices[i].arrow_char = CharToString ( 238 ); prices[i].arrow_color = ArrowDownColor; } else { prices[i].bid_color = FontColor; prices[i].arrow_char = CharToString ( 236 ); prices[i].arrow_color = FontColor; } prices[i].percent_change = prices[i].daily_open != 0 ? ((bid - prices[i].daily_open) / prices[i].daily_open) * 100 : 0 ; prices[i].percent_color = prices[i].percent_change >= 0 ? UpColor : DownColor; prices[i].bid = bid; prices[i].ask = ask; prices[i].spread = (ask - bid) * MathPow ( 10 , SymbolInfoInteger (symbolArray[i], SYMBOL_DIGITS )); prices[i].prev_bid = bid; } }

Реализуем функцию "UpdatePrices" для обновления данных об инструментах. Перебираем "totalSymbols" и извлекаем "bid" и "ask" для каждого "symbolArray[i]", используя функцию "SymbolInfoDouble" с SYMBOL_BID и "SYMBOL_ASK". Если "bid" или "ask" равно 0, выводим ошибку с помощью "LogError" и переходим к следующему инструменту. Обновляем "bid_color", "arrow_char" (используя функцию CharToString для стрелок вверх или вниз) и "arrow_color" в зависимости от того, является ли "bid" больше, меньше или равно "prev_bid" (игнорируя начальный 0). Стрелки находятся в структуре Wingdings MQL5 по умолчанию, которая выглядит следующим образом.

Однако вы можете использовать код со стрелкой, который вам больше нравится. Затем вычисляем "percent_change", используя "daily_open", и устанавливаем "percent_color" с помощью троичного оператора для движения вверх или вниз. Наконец, обновляем "prices[i].bid", "prices[i].ask", "spread" (рассчитывается с помощью MathPow и SymbolInfoInteger для "SYMBOL_DIGITS") и "prev_bid", обеспечивая текущие данные для отображения и изменений, поддерживая цены и индикаторы бегущей строки в актуальном состоянии на каждом тике. Теперь вызываем эту функцию на каждом тике, чтобы обрабатывать изменения цены, или также можно вызвать ее в функции on-timer. Опять же, выбор за вами.

void OnTick () { UpdatePrices(); } void OnDeinit ( const int reason) { for ( int i = objManager.Total() - 1 ; i >= 0 ; i--) { string name = objManager.At(i); if ( ObjectFind ( 0 , name) >= 0 ) { if (! ObjectDelete ( 0 , name)) LogError( "OnDeinit: Failed to delete object: " + name + ", Error: " + IntegerToString ( GetLastError ())); } objManager.Delete(i); } EventKillTimer (); }

В обработчике OnTick вызываем "UpdatePrices", чтобы обновить данные о Bid, ask, спредах и изменениях для всех инструментов, гарантируя, что бегущая строка будет оперативно отражать текущие рыночные движения. Далее реализуем функцию OnDeinit для очистки при удалении программы. Выполняем обратный цикл через "objManager", используя "Total", получая "name" каждого объекта с помощью "At". Если объект существует посредством ObjectFind, удаляем его с помощью ObjectDelete, регистрируя сбои с помощью "LogError" в случае неудачи. Удаляем имя из "objManager" с помощью оператора Delete. Наконец, останавливаем таймер с помощью EventKillTimer, чтобы завершить периодические обновления. Это необходимо. Это гарантирует, что все объекты будут правильно очищены, предотвращая появление оставшихся элементов на графике. При запуске программы получаем следующий результат.

На изображении видно, что все работает так, как ожидалось, а значит наши цели достигнуты. Теперь осталось протестировать работоспособность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы разработали бегущую тикерную строку на MQL5 для мониторинга инструментов в реальном времени, отображающую цены Bid, спреды и ежедневные изменения с настраиваемыми шрифтами, цветами и скоростью, что позволяет эффективно выделять движения рынка. Мы продемонстрировали архитектуру и реализацию, начиная от структур данных, таких как "SymbolData", и заканчивая функциями, такими как "UpdateDashboard" и "UpdatePrices", обеспечивая плавную прокрутку и точные обновления для эффективного анализа торговых данных. Вы можете настроить эту бегущую строку в соответствии со своими потребностями, что значительно расширит ваши возможности по отслеживанию нескольких инструментов и реагированию на ценовые тенденции в режиме реального времени.