Торговые инструменты MQL5 (Часть 4): Улучшаем панель мультитаймфреймового сканера — динамическое позиционирование и сворачивание/разворачивание
Введение
В своей предыдущей статье (Часть 3) мы разработали панель сканера по нескольким таймфреймам на MetaQuotes Language 5 (MQL5), отображающую такие индикаторы, как Индекс относительной силы (RSI), Стохастик, Индекс товарного канала (CCI), Индекс среднего направленного движения (ADX) и Awesome Oscillator (Чудесный осциллятор) (AO) на нескольких таймфреймах, чтобы определять торговые сигналы для текущего торгового инструмента. В Части 4 мы улучшаем эту панель, добавляя динамическое позиционирование, позволяющее перетаскивать панель по графику, и функцию переключения, позволяющую сворачивать или разворачивать отображение, улучшая удобство использования и управление экраном. В статье рассмотрим следующие темы:
- Понимание архитектуры динамического позиционирования и переключения
- Реализация средствами MQL5
- Тестирование на истории
- Заключение
В итоге у вас будет передовая информационная панель на MQL5 с гибким позиционированием и функциями переключения, готовая к тестированию и дальнейшей настройке — давайте начнем!
Понимание архитектуры динамического позиционирования и переключения
Улучшаем нашу информационную панель мультитаймфреймового сканера, добавляя динамическое позиционирование, позволяющее перемещать её по графику, также переключатель для её сворачивания или разворачивания, тем самым повышая удобство использования. Эти функции помогают избежать загромождения графика и оптимизировать пространство экрана для эффективного анализа торговли. Мы реализуем перетаскивание с помощью мыши для изменения положения панели, а также кнопку переключения для переключения между компактным и полным представлениями, обеспечивая бесперебойное обновление индикаторов для принятия более эффективных торговых решений. В двух словах, ниже приведена визуализация того, к чему мы стремимся.
Реализация средствами MQL5
Чтобы реализовать усовершенствования на MQL5, мы определим дополнительный объект toggle button, который будем использовать позже для переключения между развернутым и свернутым состояниями, поскольку наведение курсора мыши и перетаскивание будут выполняться на объекте header, который у нас уже есть в реализации.
// Define identifiers and properties for UI elements #define MAIN_PANEL "PANEL_MAIN" //--- Main panel rectangle identifier //--- THE REST OF THE EXISTING OBJECTS #define TOGGLE_BUTTON "BUTTON_TOGGLE" //--- Toggle (minimize/maximize) button identifier //--- THE REST OF THE EXISTING OBJECTS #define COLOR_DARK_GRAY C'105,105,105' //--- Dark gray color for indicator backgrounds
Начинаем усовершенствование нашей панели сканера по нескольким таймфреймам с обновления определений элементов пользовательского интерфейса (UI), включив в него новый идентификатор для кнопки переключения, что соответствует нашей цели по добавлению функциональности сворачивания/разворачивания. Сохраняем существующие определения, чтобы сохранить основную структуру панели. Ключевым изменением является добавление идентификатора "TOGGLE_BUTTON", определенного как "BUTTON_TOGGLE", который позволит создать кнопку для переключения панели между свернутым и развернутым состояниями.
Это дополнение важно, поскольку позволит использовать новую функцию переключения, которая дает возможность сворачивать панель для экономии места на экране или разворачивать ее для обеспечения полной видимости, повышая удобство использования без изменения существующей логики отображения индикаторов. Затем нам понадобится еще немного контроля над глобальными переменными, которые будем использовать для хранения состояний панели.
bool panel_minimized = false; //--- Flag to control minimized state int panel_x = 632, panel_y = 40; //--- Panel position coordinates bool panel_dragging = false; //--- Flag to track if panel is being dragged int panel_drag_x = 0, panel_drag_y = 0; //--- Mouse coordinates when drag starts int panel_start_x = 0, panel_start_y = 0; //--- Panel coordinates when drag starts int prev_mouse_state = 0; //--- Variable to track previous mouse state bool header_hovered = false; //--- Header hover state bool toggle_hovered = false; //--- Toggle button hover state bool close_hovered = false; //--- Close button hover state int last_mouse_x = 0, last_mouse_y = 0; //--- Track last mouse position for optimization bool prev_header_hovered = false; //--- Track previous header hover state bool prev_toggle_hovered = false; //--- Track previous toggle hover state bool prev_close_hovered = false; //--- Track previous close button hover state
Чтобы помочь отслеживать состояния панели, мы добавили несколько глобальных переменных. Вводим "panel_minimized" для отслеживания свернутого состояния, "panel_x" и "panel_y" для определения положения панели и "panel_dragging", "panel_drag_x", "panel_drag_y", "panel_start_x" и "panel_start_y" для перетаскивания. Также добавляем "prev_mouse_state", "header_hovered", "toggle_hovered", "close_hovered", "last_mouse_x", "last_mouse_y", "prev_header_hovered", "prev_toggle_hovered" и "prev_close_hovered" для управления событиями мыши и состояниями наведения курсора. Это позволит создать интерактивную панель с возможностью перетаскивания и поддержкой переключения.
Затем можем перейти к добавлению кнопки переключения на панель. Чтобы управлять состояниями переключения, нам понадобится логика создания в отдельных функциях как для развернутой, так и для свернутой панелей. Начнем с развернутой панели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create full dashboard UI | //+------------------------------------------------------------------+ void create_full_dashboard() { create_rectangle(MAIN_PANEL, panel_x, panel_y, 617, 374, C'30,30,30', BORDER_FLAT); //--- Create main panel background create_rectangle(HEADER_PANEL, panel_x, panel_y, 617, 27, C'60,60,60', BORDER_FLAT); //--- Create header panel background create_label(HEADER_PANEL_ICON, CharToString(91), panel_x - 12, panel_y + 14, 18, clrAqua, "Wingdings"); //--- Create header icon create_label(HEADER_PANEL_TEXT, "TimeframeScanner", panel_x - 105, panel_y + 12, 13, COLOR_WHITE); //--- Create header title create_label(CLOSE_BUTTON, CharToString('r'), panel_x - 600, panel_y + 14, 18, clrYellow, "Webdings"); //--- Create close button create_label(TOGGLE_BUTTON, CharToString('r'), panel_x - 570, panel_y + 14, 18, clrYellow, "Wingdings"); //--- Create minimize button (-) // Create header rectangle and label create_rectangle(SYMBOL_RECTANGLE, panel_x - 2, panel_y + 35, WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray); //--- Create symbol rectangle create_label(SYMBOL_TEXT, _Symbol, panel_x - 47, panel_y + 45, 11, COLOR_WHITE); //--- Create symbol label // Create summary and indicator headers (rectangles and labels) string header_names[] = {"BUY", "SELL", "RSI", "STOCH", "CCI", "ADX", "AO"}; //--- Define header titles for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) { //--- Loop through headers int x_offset = panel_x - WIDTH_TIMEFRAME - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index); //--- Calculate x position int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); //--- Set width based on header type create_rectangle(HEADER_RECTANGLE + IntegerToString(header_index), x_offset, panel_y + 35, width, HEIGHT_RECTANGLE, clrGray); //--- Create header rectangle create_label(HEADER_TEXT + IntegerToString(header_index), header_names[header_index], x_offset - width/2, panel_y + 45, 11, COLOR_WHITE); //--- Create header label } // Create timeframe rectangles and labels, and summary/indicator cells for(int timeframe_index = 0; timeframe_index < ArraySize(timeframes_array); timeframe_index++) { //--- Loop through timeframes // Highlight current timeframe color timeframe_background = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period) ? clrLimeGreen : clrGray; //--- Set background color for current timeframe color timeframe_text_color = (timeframes_array[timeframe_index] == _Period) ? COLOR_BLACK : COLOR_WHITE; //--- Set text color for current timeframe create_rectangle(TIMEFRAME_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), panel_x - 2, (panel_y + 35 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), WIDTH_TIMEFRAME, HEIGHT_RECTANGLE, timeframe_background); //--- Create timeframe rectangle create_label(TIMEFRAME_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), truncate_timeframe_name(timeframe_index), panel_x - 47, (panel_y + 45 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), 11, timeframe_text_color); //--- Create timeframe label // Create summary and indicator cells for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) { //--- Loop through headers for cells string cell_rectangle_name, cell_text_name; //--- Declare cell name and label variables color cell_background = (header_index < 2) ? COLOR_LIGHT_GRAY : COLOR_BLACK; //--- Set cell background color switch(header_index) { //--- Select cell type case 0: cell_rectangle_name = BUY_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = BUY_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Buy cell case 1: cell_rectangle_name = SELL_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = SELL_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Sell cell case 2: cell_rectangle_name = RSI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = RSI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- RSI cell case 3: cell_rectangle_name = STOCH_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = STOCH_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Stochastic cell case 4: cell_rectangle_name = CCI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = CCI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- CCI cell case 5: cell_rectangle_name = ADX_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = ADX_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- ADX cell case 6: cell_rectangle_name = AO_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = AO_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- AO cell } int x_offset = panel_x - WIDTH_TIMEFRAME - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index); //--- Calculate x position int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); //--- Set width based on cell type create_rectangle(cell_rectangle_name, x_offset, (panel_y + 35 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), width, HEIGHT_RECTANGLE, cell_background); //--- Create cell rectangle create_label(cell_text_name, "-/-", x_offset - width/2, (panel_y + 45 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index), 10, COLOR_WHITE); //--- Create cell label } } ChartRedraw(0); }
Реализуем состояния панели, создав функцию "create_full_dashboard", переместив в нее статическую логику создания и обновив ее для поддержки функций динамического позиционирования и переключения. Основное изменение заключается в интеграции переменных "panel_x" и "panel_y" в позиционирование всех элементов панели, что позволяет размещать панель в любом месте графика. Мы создаем главную панель с помощью "create_rectangle", используя "MAIN_PANEL", "panel_x" и "panel_y" для позиции, сохраняя размер 617x374. Аналогично, мы размещаем панель заголовка, иконку и заголовок, используя "create_rectangle" и "create_label" для "HEADER_PANEL", "HEADER_PANEL_ICON" и "HEADER_PANEL_TEXT", корректируя их координаты по осям x и y относительно "panel_x" и "panel_y".
Добавляем новую "TOGGLE_BUTTON" с помощью "create_label", помещая ее в "panel_x - 570" и "panel_y + 14", отображая символ сворачивания ('r' в Webdings). Прямоугольник и метка инструмента ("SYMBOL_RECTANGLE" и "SYMBOL_TEXT"), а также прямоугольники и метки заголовка ("HEADER_RECTANGLE" и "HEADER_TEXT") используют "panel_x" и "panel_y" для смещения по осям x и y, гарантируя, что они перемещаются вместе с панелью. Для каждого таймфрейма в "timeframes_array" создаем прямоугольники и метки таймфреймов ("TIMEFRAME_RECTANGLE" и "TIMEFRAME_TEXT") и ячейки индикаторов ("RSI_RECTANGLE", "STOCH_RECTANGLE" и т.д.) с позициями, рассчитанными относительно "panel_x" и "panel_y", сохраняя расположение, но делая его доступным для перемещения. Вызываем функцию ChartRedraw для обновления дисплея. В отличие от фиксированных координат предыдущей версии (например, 632, 40), в данной функции используются динамические координаты, позволяющие перетаскивать панель, и добавляется кнопка переключения для сворачивания / разворачивания. У нас получится нечто похожее на приведенный ниже образец.
Затем у нас может быть функция для создания свернутой панели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create minimized dashboard UI | //+------------------------------------------------------------------+ void create_minimized_dashboard() { create_rectangle(HEADER_PANEL, panel_x, panel_y, 617, 27, C'60,60,60', BORDER_FLAT); //--- Create header panel background create_label(HEADER_PANEL_ICON, CharToString(91), panel_x - 12, panel_y + 14, 18, clrAqua, "Wingdings"); //--- Create header icon create_label(HEADER_PANEL_TEXT, "TimeframeScanner", panel_x - 105, panel_y + 12, 13, COLOR_WHITE); //--- Create header title create_label(CLOSE_BUTTON, CharToString('r'), panel_x - 600, panel_y + 14, 18, clrYellow, "Webdings"); //--- Create close button create_label(TOGGLE_BUTTON, CharToString('o'), panel_x - 570, panel_y + 14, 18, clrYellow, "Wingdings"); //--- Create maximize button (+) ChartRedraw(0); }
Чтобы поддерживать переключение на компактное представление, определяем функцию "create_minimized_dashboard". Создаем панель заголовка с помощью "create_rectangle" для "HEADER_PANEL" в "panel_x" и "panel_y", добавляем "HEADER_PANEL_ICON" и "HEADER_PANEL_TEXT" с помощью "create_label" для пиктограммы и заголовка, включаем "CLOSE_BUTTON" и добавляем "TOGGLE_BUTTON" с символом разворачивания ('o' в Webdings) в "panel_x - 570" и "panel_y + 14". Вызываем "ChartRedraw", чтобы обновить отображение, включив подвижное, свернутое состояние панели. Как вы могли заметить, мы выбрали шрифт Wingdings как для кнопок "развернуть", так и "свернуть" из соображений единообразия. Вы можете выбрать любой из понравившихся вам вариантов. В нашем случае значками являются 'r' и 'o' соответственно. Вот их общий вид.
При запуске состояния свернутой панели, вы получаете следующий результат.
Вооружившись этими функциями, мы можем выбрать, какие из них использовать, в зависимости от команды пользователя. Теперь, поскольку мы создали несколько объектов, мы можем централизовать удаление всех объектов в функции, поскольку нам нужно будет удалять объекты и автоматически создавать их заново.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Delete all dashboard objects | //+------------------------------------------------------------------+ void delete_all_objects() { ObjectDelete(0, MAIN_PANEL); //--- Delete main panel ObjectDelete(0, HEADER_PANEL); //--- Delete header panel ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_ICON); //--- Delete header icon ObjectDelete(0, HEADER_PANEL_TEXT); //--- Delete header title ObjectDelete(0, CLOSE_BUTTON); //--- Delete close button ObjectDelete(0, TOGGLE_BUTTON); //--- Delete toggle button ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_RECTANGLE); //--- Delete all symbol rectangles ObjectsDeleteAll(0, SYMBOL_TEXT); //--- Delete all symbol labels ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_RECTANGLE); //--- Delete all timeframe rectangles ObjectsDeleteAll(0, TIMEFRAME_TEXT); //--- Delete all timeframe labels ObjectsDeleteAll(0, HEADER_RECTANGLE); //--- Delete all header rectangles ObjectsDeleteAll(0, HEADER_TEXT); //--- Delete all header labels ObjectsDeleteAll(0, RSI_RECTANGLE); //--- Delete all RSI rectangles ObjectsDeleteAll(0, RSI_TEXT); //--- Delete all RSI labels ObjectsDeleteAll(0, STOCH_RECTANGLE); //--- Delete all Stochastic rectangles ObjectsDeleteAll(0, STOCH_TEXT); //--- Delete all Stochastic labels ObjectsDeleteAll(0, CCI_RECTANGLE); //--- Delete all CCI rectangles ObjectsDeleteAll(0, CCI_TEXT); //--- Delete all CCI labels ObjectsDeleteAll(0, ADX_RECTANGLE); //--- Delete all ADX rectangles ObjectsDeleteAll(0, ADX_TEXT); //--- Delete all ADX labels ObjectsDeleteAll(0, AO_RECTANGLE); //--- Delete all AO rectangles ObjectsDeleteAll(0, AO_TEXT); //--- Delete all AO labels ObjectsDeleteAll(0, BUY_RECTANGLE); //--- Delete all buy rectangles ObjectsDeleteAll(0, BUY_TEXT); //--- Delete all buy labels ObjectsDeleteAll(0, SELL_RECTANGLE); //--- Delete all sell rectangles ObjectsDeleteAll(0, SELL_TEXT); //--- Delete all sell labels }
Чтобы иметь больше контроля над тем, когда удалять наши объекты, создаем и обновляем функцию "delete_all_objects", включив в нее удаление новой "TOGGLE_BUTTON", поддерживающей улучшение функциональности переключения. Добавляем функцию ObjectDelete для "TOGGLE_BUTTON" в список удаляемых объектов, гарантируя надлежащее удаление кнопки-переключателя при закрытии или переключении панели. Сохраняем возможность удаления всех других объектов, таких как "MAIN_PANEL", "HEADER_PANEL", "HEADER_PANEL_ICON", "HEADER_PANEL_TEXT", "CLOSE_BUTTON", а также всех прямоугольников и меток инструментов, таймфреймов, заголовков, индикаторов и сигналов, используя функцию ObjectsDeleteAll. Это изменение гарантирует, что наша подвижная и сворачиваемая панель очистит все компоненты, включая новую кнопку переключения, сохраняя аккуратный график при скрытии или повторной инициализации панели.
Чтобы улучшить динамическое позиционирование, нам нужно будет создать функцию, которая будет создавать и обновлять элементы панели в зависимости от положения курсора. Вот логика, которую мы используем для достижения этой цели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update panel object positions | //+------------------------------------------------------------------+ void update_panel_positions() { // Update header and buttons ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); //--- Set header panel x position ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y); //--- Set header panel y position ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL_ICON, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 12); //--- Set header icon x position ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL_ICON, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 14); //--- Set header icon y position ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL_TEXT, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 105); //--- Set header title x position ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL_TEXT, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 12); //--- Set header title y position ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 600); //--- Set close button x position ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 14); //--- Set close button y position ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 570); //--- Set toggle button x position ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 14); //--- Set toggle button y position if (!panel_minimized) { // Update main panel ObjectSetInteger(0, MAIN_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); //--- Set main panel x position ObjectSetInteger(0, MAIN_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y); //--- Set main panel y position // Update symbol rectangle and label ObjectSetInteger(0, SYMBOL_RECTANGLE, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 2); //--- Set symbol rectangle x position ObjectSetInteger(0, SYMBOL_RECTANGLE, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 35); //--- Set symbol rectangle y position ObjectSetInteger(0, SYMBOL_TEXT, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 47); //--- Set symbol text x position ObjectSetInteger(0, SYMBOL_TEXT, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 45); //--- Set symbol text y position // Update header rectangles and labels string header_names[] = {"BUY", "SELL", "RSI", "STOCH", "CCI", "ADX", "AO"}; for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) { //--- Loop through headers int x_offset = panel_x - WIDTH_TIMEFRAME - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index); //--- Calculate x position ObjectSetInteger(0, HEADER_RECTANGLE + IntegerToString(header_index), OBJPROP_XDISTANCE, x_offset); //--- Set header rectangle x position ObjectSetInteger(0, HEADER_RECTANGLE + IntegerToString(header_index), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 35); //--- Set header rectangle y position ObjectSetInteger(0, HEADER_TEXT + IntegerToString(header_index), OBJPROP_XDISTANCE, x_offset - (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL/2 : WIDTH_INDICATOR/2)); //--- Set header text x position ObjectSetInteger(0, HEADER_TEXT + IntegerToString(header_index), OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 45); //--- Set header text y position } // Update timeframe rectangles, labels, and cells for(int timeframe_index = 0; timeframe_index < ArraySize(timeframes_array); timeframe_index++) { //--- Loop through timeframes int y_offset = (panel_y + 35 + HEIGHT_RECTANGLE) + timeframe_index * HEIGHT_RECTANGLE - (1 + timeframe_index); //--- Calculate y position ObjectSetInteger(0, TIMEFRAME_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 2); //--- Set timeframe rectangle x position ObjectSetInteger(0, TIMEFRAME_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index), OBJPROP_YDISTANCE, y_offset); //--- Set timeframe rectangle y position ObjectSetInteger(0, TIMEFRAME_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), OBJPROP_XDISTANCE, panel_x - 47); //--- Set timeframe text x position ObjectSetInteger(0, TIMEFRAME_TEXT + IntegerToString(timeframe_index), OBJPROP_YDISTANCE, y_offset + 10); //--- Set timeframe text y position for(int header_index = 0; header_index < ArraySize(header_names); header_index++) { //--- Loop through cells string cell_rectangle_name, cell_text_name; switch(header_index) { //--- Select cell type case 0: cell_rectangle_name = BUY_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = BUY_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Buy cell case 1: cell_rectangle_name = SELL_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = SELL_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Sell cell case 2: cell_rectangle_name = RSI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = RSI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- RSI cell case 3: cell_rectangle_name = STOCH_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = STOCH_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- Stochastic cell case 4: cell_rectangle_name = CCI_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = CCI_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- CCI cell case 5: cell_rectangle_name = ADX_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = ADX_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- ADX cell case 6: cell_rectangle_name = AO_RECTANGLE + IntegerToString(timeframe_index); cell_text_name = AO_TEXT + IntegerToString(timeframe_index); break; //--- AO cell } int x_offset = panel_x - WIDTH_TIMEFRAME - (header_index < 2 ? header_index * WIDTH_SIGNAL : 2 * WIDTH_SIGNAL + (header_index - 2) * WIDTH_INDICATOR) + (1 + header_index); //--- Calculate x position int width = (header_index < 2 ? WIDTH_SIGNAL : WIDTH_INDICATOR); //--- Set cell width ObjectSetInteger(0, cell_rectangle_name, OBJPROP_XDISTANCE, x_offset); //--- Set cell rectangle x position ObjectSetInteger(0, cell_rectangle_name, OBJPROP_YDISTANCE, y_offset); //--- Set cell rectangle y position ObjectSetInteger(0, cell_text_name, OBJPROP_XDISTANCE, x_offset - width/2); //--- Set cell text x position ObjectSetInteger(0, cell_text_name, OBJPROP_YDISTANCE, y_offset + 10); //--- Set cell text y position } } } ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Для поддержки динамического позиционирования панели вводим новую функцию "update_panel_positions". Функция регулирует положение всех элементов панели на основе текущих координат "panel_x" и "panel_y", позволяя перетаскивать панель по графику. Обновляем панель заголовка, значок, заголовок, кнопку закрытия и кнопку переключения ("HEADER_PANEL", "HEADER_PANEL_ICON", "HEADER_PANEL_TEXT", "CLOSE_BUTTON", "TOGGLE_BUTTON"), используя функцию ObjectSetInteger с помощью OBJPROP_XDISTANCE и "OBJPROP_YDISTANCE", устанавливая их положения относительно "panel_x" и "panel_y".
Если значение "panel_minimized" равно false, меняем положение главной панели ("MAIN_PANEL"), прямоугольника инструмента и метки ("SYMBOL_RECTANGLE", "SYMBOL_TEXT"), прямоугольников заголовков и меток ("HEADER_RECTANGLE", "HEADER_TEXT"), а также прямоугольников таймфреймов, меток и ячеек индикатора ("TIMEFRAME_RECTANGLE", "TIMEFRAME_TEXT", "BUY_RECTANGLE", "RSI_RECTANGLE" и т.д.), используя вычисленные смещения из "panel_x" и "panel_y". Вызываем функцию ChartRedraw для обновления дисплея. Эта функция гарантирует, что все элементы будут перемещаться вместе при перетаскивании информационной панели, что является критически важной функцией для улучшения нашей подвижной информационной панели. Затем мы можем попробовать протестировать информационную панель. Для этого вызовем функцию для создания полной панели в обработчике событий OnInit и вызовем функцию уничтожения в обработчике событий OnDeinit.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() //--- Initialize EA { create_full_dashboard(); //--- Create full dashboard ArraySetAsSeries(rsi_values, true); //--- Set RSI array as timeseries ArraySetAsSeries(stochastic_values, true); //--- Set Stochastic array as timeseries ArraySetAsSeries(cci_values, true); //--- Set CCI array as timeseries ArraySetAsSeries(adx_values, true); //--- Set ADX array as timeseries ArraySetAsSeries(ao_values, true); //--- Set AO array as timeseries ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return initialization success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) //--- Deinitialize EA { delete_all_objects(); //--- Delete all objects ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, false); //--- Disable mouse move events ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Здесь мы просто вызываем соответствующие функции во время инициализации и деинициализации программы, чтобы, прежде чем переходить к следующим частям, иметь возможность протестировать основные ответы. Всегда лучше компилировать вашу программу поэтапно, чтобы убедиться, что она работает. После компиляции получаем следующий результат.
Визуализация показывает, что мы можем успешно инициализировать и удалить панель. Теперь давайте перейдем к тому, чтобы сделать информационную панель адаптивной. Сначала нам нужно получить положение курсора, чтобы определить, находится ли он в заголовке или в кнопках, чтобы мы точно знали, что пользователь может захотеть сделать. Мы также получим траекторию перемещения кнопки, чтобы можно было узнать и визуализировать состояния наведения курсора и нажатия путем изменения цвета. Но сначала давайте определим функцию для определения положения курсора относительно элементов панели.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check if cursor is inside header or buttons | //+------------------------------------------------------------------+ bool is_cursor_in_header_or_buttons(int mouse_x, int mouse_y) { int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); // Header panel bounds int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE); int header_height = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE); int header_left = chart_width - header_x; int header_right = header_left + header_width; bool in_header = (mouse_x >= header_left && mouse_x <= header_right && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height); // Close button bounds int close_x = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int close_y = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int close_width = 20; int close_height = 20; int close_left = chart_width - close_x; int close_right = close_left + close_width; bool in_close = (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height); // Toggle button bounds int toggle_x = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int toggle_y = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int toggle_width = 20; int toggle_height = 20; int toggle_left = chart_width - toggle_x; int toggle_right = toggle_left + toggle_width; bool in_toggle = (mouse_x >= toggle_left && mouse_x <= toggle_right && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height); return in_header || in_close || in_toggle; }
Во-первых, вводим новую функцию "is_cursor_in_header_or_buttons" для поддержки функций динамического позиционирования и переключения. Функция проверяет, находится ли курсор мыши на панели заголовка, кнопке закрытия или кнопке переключения, позволяя выполнять интерактивное перетаскивание и нажатия кнопок. Начинаем с получения ширины графика с помощью ChartGetInteger с параметром CHART_WIDTH_IN_PIXELS. Для панели заголовка получаем "header_x", "header_y", "header_width" и "header_height", используя ObjectGetInteger с параметрами "OBJPROP_XDISTANCE", "OBJPROP_YDISTANCE", "OBJPROP_XSIZE" и OBJPROP_YSIZE для "HEADER_PANEL", вычисляя "header_left" и "header_right" относительно ширины графика. Проверяем, попадают ли "mouse_x" и "mouse_y" в эти границы, устанавливая для "in_header" значение true, если это так.
Для кнопки закрытия выбираем "close_x" и "close_y" для "CLOSE_BUTTON", определяем область размером 20x20 пикселей и вычисляем "close_left" и "close_right", устанавливая значение "in_close" равным true, если курсор находится в пределах этой области. Аналогично, для кнопки переключения получаем "toggle_x" и "toggle_y" для "TOGGLE_BUTTON", определяем область размером 20x20 и устанавливаем для "in_toggle" значение true, если курсор находится внутри. Возвращаем значение true, если курсор находится в любой из этих областей ("in_header", "in_close" или "in_toggle"). Эта функция будет иметь решающее значение для обнаружения взаимодействия мыши с перетаскиваемым заголовком и кнопками информационной панели, что позволит использовать наши улучшенные подвижные и интерактивные функции. Затем можем обновить состояния наведения курсора, визуализируя цвета для облегчения распознавания.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update button hover states | //+------------------------------------------------------------------+ void update_button_hover_states(int mouse_x, int mouse_y) { int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); // Close button hover int close_x = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int close_y = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int close_width = 20; int close_height = 20; int close_left = chart_width - close_x; int close_right = close_left + close_width; bool is_close_hovered = (mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height); if (is_close_hovered != prev_close_hovered) { ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_COLOR, is_close_hovered ? clrWhite : clrYellow); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR, is_close_hovered ? clrDodgerBlue : clrNONE); prev_close_hovered = is_close_hovered; ChartRedraw(0); } // Toggle button hover int toggle_x = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int toggle_y = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int toggle_width = 20; int toggle_height = 20; int toggle_left = chart_width - toggle_x; int toggle_right = toggle_left + toggle_width; bool is_toggle_hovered = (mouse_x >= toggle_left && mouse_x <= toggle_right && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height); if (is_toggle_hovered != prev_toggle_hovered) { ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_COLOR, is_toggle_hovered ? clrWhite : clrYellow); ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR, is_toggle_hovered ? clrDodgerBlue : clrNONE); prev_toggle_hovered = is_toggle_hovered; ChartRedraw(0); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Update header hover state | //+------------------------------------------------------------------+ void update_header_hover_state(int mouse_x, int mouse_y) { int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE); int header_height = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE); int header_left = chart_width - header_x; int header_right = header_left + header_width; // Exclude button areas from header hover int close_x = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int close_y = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int close_width = 20; int close_height = 20; int close_left = chart_width - close_x; int close_right = close_left + close_width; int toggle_x = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int toggle_y = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE); int toggle_width = 20; int toggle_height = 20; int toggle_left = chart_width - toggle_x; int toggle_right = toggle_left + toggle_width; bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_left && mouse_x <= header_right && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height && !(mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height) && !(mouse_x >= toggle_left && mouse_x <= toggle_right && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height)); if (is_header_hovered != prev_header_hovered && !panel_dragging) { ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR, is_header_hovered ? clrRed : C'60,60,60'); prev_header_hovered = is_header_hovered; ChartRedraw(0); } update_button_hover_states(mouse_x, mouse_y); }
Здесь мы представляем две новые функции, "update_button_hover_states" и "update_header_hover_state", которые добавляют визуальную обратную связь для взаимодействия с пользователем, улучшая удобство использования панели. Начинаем с функции "update_button_hover_states", которая использует "mouse_x" и "mouse_y" для определения наведения курсора мыши на кнопки закрытия и переключения. Для "CLOSE_BUTTON" получаем "close_x" и "close_y", используя ObjectGetInteger с "OBJPROP_XDISTANCE" и "OBJPROP_YDISTANCE", вычисляем область размером 20x20 пикселей относительно ширины графика из ChartGetInteger с параметром "CHART_WIDTH_IN_PIXELS" и устанавливаем "is_close_hovered", если курсор находится в пределах этой области.
Если "is_close_hovered" отличается от "prev_close_hovered", обновляем "CLOSE_BUTTON" с помощью "ObjectSetInteger", устанавливая для "OBJPROP_COLOR" значение "clrWhite", а для OBJPROP_BGCOLOR значение "clrDodgerBlue" при наведении курсора мыши, или "clrYellow" и "clrNONE", если нет, обновляем "prev_close_hovered" и вызываем функцию ChartRedraw. Аналогично, для "TOGGLE_BUTTON" выбираем "toggle_x" и "toggle_y", проверяем область 20x20 и обновляем ее цвета и "prev_toggle_hovered", если меняется "is_toggle_hovered", обеспечивая адаптивную обратную связь кнопки.
Далее создаем функцию "update_header_hover_state", также используя "mouse_x" и "mouse_y". Получаем "header_x", "header_y", "header_width" и "header_height" для "HEADER_PANEL", используя "ObjectGetInteger", вычисляем границы заголовка и исключаем области "CLOSE_BUTTON" и "TOGGLE_BUTTON" (20x20 пикселей каждая), чтобы избежать перекрытия. Если "is_header_hovered" отличается от "prev_header_hovered", а "panel_dragging" имеет значение false, обновляем "OBJPROP_BGCOLOR" для "HEADER_PANEL" до значения "clrRed" при наведении курсора мыши или "C'60,60,60'", если нет, обновляем "prev_header_hovered" и вызываем "ChartRedraw". Затем вызываем "update_button_hover_states", чтобы убедиться, что состояния кнопок обновлены. Эти функции будут давать визуальные подсказки для перетаскивания и взаимодействия с кнопками, повышая интерактивность панели. Затем можем использовать функции в обработчике событий OnChartEvent для полной реализации. Вот применяемая нами логика.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert chart event handler | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int event_id, const long& long_param, const double& double_param, const string& string_param) { if (event_id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Handle object click event if (string_param == CLOSE_BUTTON) { //--- Check if close button clicked Print("Closing the panel now"); //--- Log panel closure PlaySound("alert.wav"); //--- Play alert sound panel_is_visible = false; //--- Hide panel delete_all_objects(); //--- Delete all objects ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } else if (string_param == TOGGLE_BUTTON) { //--- Toggle button clicked delete_all_objects(); //--- Delete current UI panel_minimized = !panel_minimized; //--- Toggle minimized state if (panel_minimized) { Print("Minimizing the panel"); //--- Log minimization create_minimized_dashboard(); //--- Create minimized UI } else { Print("Maximizing the panel"); //--- Log maximization create_full_dashboard(); //--- Create full UI } // Reset hover states after toggle prev_header_hovered = false; prev_close_hovered = false; prev_toggle_hovered = false; ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR, C'60,60,60'); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_COLOR, clrYellow); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR, clrNONE); ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_COLOR, clrYellow); ObjectSetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR, clrNONE); ChartRedraw(0); } } else if (event_id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && panel_is_visible) { //--- Handle mouse move events int mouse_x = (int)long_param; //--- Get mouse x-coordinate int mouse_y = (int)double_param; //--- Get mouse y-coordinate int mouse_state = (int)string_param; //--- Get mouse state if (mouse_x == last_mouse_x && mouse_y == last_mouse_y && !panel_dragging) { //--- Skip redundant updates return; } last_mouse_x = mouse_x; //--- Update last mouse x position last_mouse_y = mouse_y; //--- Update last mouse y position update_header_hover_state(mouse_x, mouse_y); //--- Update header and button hover states int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE); int header_height = (int)ObjectGetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE); int header_left = chart_width - header_x; int header_right = header_left + header_width; int close_x = (int)ObjectGetInteger(0, CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int close_width = 20; int close_left = chart_width - close_x; int close_right = close_left + close_width; int toggle_x = (int)ObjectGetInteger(0, TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE); int toggle_width = 20; int toggle_left = chart_width - toggle_x; int toggle_right = toggle_left + toggle_width; if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1) { //--- Detect mouse button down if (mouse_x >= header_left && mouse_x <= header_right && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height && !(mouse_x >= close_left && mouse_x <= close_right) && !(mouse_x >= toggle_left && mouse_x <= toggle_right)) { //--- Exclude button areas panel_dragging = true; //--- Start dragging panel_drag_x = mouse_x; //--- Store mouse x-coordinate panel_drag_y = mouse_y; //--- Store mouse y-coordinate panel_start_x = header_x; //--- Store panel x-coordinate panel_start_y = header_y; //--- Store panel y-coordinate ObjectSetInteger(0, HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR, clrMediumBlue); //--- Set header to blue on drag start ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scrolling } } if (panel_dragging && mouse_state == 1) { //--- Handle dragging int dx = mouse_x - panel_drag_x; //--- Calculate x displacement int dy = mouse_y - panel_drag_y; //--- Calculate y displacement panel_x = panel_start_x - dx; //--- Update panel x-position (inverted for CORNER_RIGHT_UPPER) panel_y = panel_start_y + dy; //--- Update panel y-position int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); //--- Get chart width int chart_height = (int)ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //--- Get chart height panel_x = MathMax(617, MathMin(chart_width, panel_x)); //--- Keep panel within right edge panel_y = MathMax(0, MathMin(chart_height - (panel_minimized ? 27 : 374), panel_y)); //--- Adjust height based on state update_panel_positions(); //--- Update all panel object positions ChartRedraw(0); //--- Redraw chart during dragging } if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1) { //--- Detect mouse button release if (panel_dragging) { panel_dragging = false; //--- Stop dragging update_header_hover_state(mouse_x, mouse_y); //--- Update hover state immediately after drag ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Re-enable chart scrolling ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } } prev_mouse_state = mouse_state; //--- Update previous mouse state } }
Здесь мы улучшаем нашу программу, обновляя обработчик событий OnChartEvent для поддержки функций динамического позиционирования и переключения, что значительно улучшает предыдущую версию. Сохраняем обработку CHARTEVENT_OBJECT_CLICK для "CLOSE_BUTTON", которая регистрирует закрытие с помощью Print, воспроизводит звук с помощью PlaySound, устанавливает для "panel_is_visible" значение false, вызывает функцию "delete_all_objects" и перерисовывает график.
Новым дополнением является обработка нажатий на "TOGGLE_BUTTON", где мы вызываем функцию "delete_all_objects", переключаем "panel_minimized" и создаем либо свернутую информационную панель с помощью "create_minimized_dashboard" (регистрируем "Сворачивание панели"), либо полную информационную панель с помощью "create_full_dashboard" (регистрируем "Разворачивание панели"). Устанавливаем значения состояния при наведении курсора ("prev_header_hovered", "prev_close_hovered", "prev_toggle_hovered") в false, восстанавливаем цвета по умолчанию для "HEADER_PANEL", "CLOSE_BUTTON" и "TOGGLE_BUTTON" с помощью функции ObjectSetInteger и перерисовываем график.
Для динамического позиционирования добавляем обработку CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, когда значение "panel_is_visible" равно true. Получаем "mouse_x", "mouse_y" и "mouse_state" из параметров события, пропускаем избыточные обновления, если координаты совпадают с "last_mouse_x" и "last_mouse_y", а значение "panel_dragging" равно false, и обновляем эти координаты. Вызываем "update_header_hover_state" для управления эффектами наведения курсора. Если "prev_mouse_state" равно 0, а "mouse_state" равно 1, проверяем, находится ли курсор над "HEADER_PANEL" (исключая области "CLOSE_BUTTON" и "TOGGLE_BUTTON"), используя "ObjectGetInteger" и ChartGetInteger, затем устанавливаем для "panel_dragging" значение true, сохраняем координаты в "panel_drag_x", "panel_drag_y", "panel_start_x" и "panel_start_y", устанавливаем цвет "HEADER_PANEL" на "clrMediumBlue" и отключаем прокрутку графика с помощью "ChartSetInteger".
Пока значения "panel_dragging" и "mouse_state" равны 1, мы вычисляем смещение, обновляем "panel_x" и "panel_y" в пределах графика, вызываем "update_panel_positions" и перерисовываем. Отпустив мышь, мы прекращаем перетаскивание, обновляем состояние при наведении курсора, снова включаем прокрутку и перерисовываем. Обновляем "prev_mouse_state". Эти изменения теперь позволят перетаскивать и переключать объекты, в отличие от предыдущей статической обработки только щелчком мыши. После компиляции получаем следующий результат.
Визуализация показывает, что панель оживает, но нам нужно позаботиться о конфликтах между обработчиками событий. Нам нужно предоставить одному обработчику событий право доступа, чтобы он мог быть приоритетным для повышения производительности. Например, при наведении курсора мыши, перетаскивании или даже в свернутом режиме нам необходимо определить приоритет обработки событий на графике. Если мы находимся в пассивном или развернутом состоянии, нам нужно назначить приоритеты в обновлениях информационной панели. Мы добьемся этого, изменив событие обработки тиков, поскольку именно здесь мы обновляем панель.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() //--- Handle tick events { if (panel_is_visible && !panel_minimized && !is_cursor_in_header_or_buttons(last_mouse_x, last_mouse_y)) { //--- Update indicators only if panel is visible, not minimized, and cursor is not in header/buttons updateIndicators(); //--- Update indicators } }
Обновляем обработчик событий OnTick, чтобы оптимизировать обновление индикаторов. В отличие от предыдущей версии, в которой функция "updateIndicators" вызывалась исключительно на основе "panel_is_visible", теперь мы добавляем условия для обновления индикаторов только тогда, когда "panel_is_visible" имеет значение true, "panel_minimized" - значение false, а курсор не находится над заголовком или кнопками, что проверяется с помощью "is_cursor_in_header_or_buttons" посредством "last_mouse_x" и "last_mouse_y". Это изменение гарантирует, что обновление индикатора приостанавливается, когда информационная панель свернута или пользователь взаимодействует с заголовком, кнопкой закрытия или кнопкой переключения, что сокращает ненужную обработку и повышает эффективность во время действий по перетаскиванию или переключению. После компиляции получаем следующий результат.
Визуализация показывает, что производительность панели улучшилась, и все поставленные цели были достигнуты. Теперь осталось протестировать работоспособность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.
Тестирование на истории
Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В заключение отметим, что мы улучшили нашу панель сканера по нескольким таймфреймам на MQL5, добавив функции динамического позиционирования и переключения, далее развивая Часть 3 посредством интерфейса с возможностью перемещения, кнопкой переключения в состояние свернутого / развернутого окна и интерактивных эффектов при наведении курсора для обеспечения лучшего контроля со стороны пользователя. Мы продемонстрировали, как реализовать эти улучшения, используя такие функции, как "create_minimized_dashboard" и "update_header_hover_state", что обеспечивает плавную интеграцию с существующей сеткой индикаторов для получения информации о торговле в режиме реального времени. Вы можете дополнительно настроить эту панель в соответствии с вашими торговыми потребностями, что повысит вашу способность эффективно отслеживать рыночные сигналы на нескольких таймфреймах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18786
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Спасибо, Аллан, это довольно круто, хорошо документировано и охватывает функции, которые я не знал, очень ценю.