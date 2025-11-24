Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 6): Автоматизация входа в сделку с анализом новостей и таймерами обратного отсчета

Введение

В этой статье мы сделаем следующий шаг в нашей серии статей об экономическом календаре на MQL5, автоматизируя вход в сделки на основе анализа новостей в реальном времени. Опираясь на предыдущие улучшения панели (Часть 5), мы теперь интегрируем торговую логику, которая сканирует новости, используя настраиваемые фильтры и временные смещения, сравнивает прогнозные и предыдущие значения и автоматически исполняет ордера на покупку или продажу в зависимости от ожиданий рынка. Мы также внедрим динамические таймеры обратного отсчета, которые отображают оставшееся время до выхода новостей и сбрасывают систему после исполнения, гарантируя, что наша торговая стратегия будет реагировать на изменяющиеся условия. В статье будут рассмотрены следующие темы:

Понимание требований торговой логики Реализация торговой логики на MQL5 Создание и управление таймерами обратного отсчета Тестирование торговой логики Заключение

Давайте углубимся и рассмотрим, как эти компоненты работают вместе, чтобы автоматизировать точные и надежные входы в рынок.





Понимание требований торговой логики

Для нашей автоматизированной торговой системы первым шагом будет определение того, какие новостные события являются подходящими кандидатами для сделки. Мы определяем событие-кандидат как событие, которое попадает в конкретный временной интервал (задаваемый смещением) относительно его запланированного времени выхода. Затем мы включим входные данные для торговых режимов, например, торговлю до выхода новостей. Например, в режиме trade before (торговать до) событие будет учитываться только в том случае, если текущее время находится между запланированным временем выхода новости за вычетом смещения (например, 5 минут) и фактическим временем появления новости. Таким образом, мы начнем торговать за 5 минут до фактического выхода новости.

Сортировка имеет решающее значение для поиска лишь необходимых нам новостей. Таким образом, наша система будет использовать несколько фильтров: фильтр валют, чтобы сосредоточиться на выбранных валютных парах, фильтр воздействия, чтобы ограничить события теми, которые имеют выбранный уровень значимости, и временной фильтр, который ограничивает события теми, которые находятся в предопределенном общем диапазоне. Пользователь может настраивать их на панели. Такая многоуровневая сортировка поможет минимизировать шум и гарантировать, что будут обрабатываться только самые важные новости.

Как только новость проходит критерии сортировки, торговая логика сравнивает ее ключевые точки данных, в частности, прогнозируемое значение с предыдущим значением. Если оба значения доступны и не равны нулю, и если прогноз выше предыдущего значения, система откроет ордер на покупку; если прогноз ниже, она откроет ордер на продажу. Если какое-либо из значений отсутствует или они равны, новость будет пропущена. Этот процесс принятия решений позволит советнику преобразовывать необработанные новостные данные в четкие торговые сигналы, автоматизируя точный вход в сделки. Процесс принятия решений и направление торговли полностью зависят от пользователя, но в целях демонстрации мы воспользуемся приведенной выше схемой.

Для визуализации процессов мы воспользуемся данными отладки, а также создадим кнопки и метки на графике прямо над панелью управления для отображения торгуемых новостей и времени, оставшегося до их выхода. Вот как это всё выглядит.









Реализация торговой логики на MQL5

Для реализации торговой логики в MQL5, нам придется включить торговые файлы, которые содержат торговые методы и определить некоторые входные данные, которые позволят пользователю управлять системой, и глобальные переменные, которые мы будем использовать повторно на протяжении всей программы. Чтобы добиться этого, мы определяем их в глобальном масштабе.

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; enum ETradeMode { TRADE_BEFORE, TRADE_AFTER, NO_TRADE, PAUSE_TRADING }; input ETradeMode tradeMode = TRADE_BEFORE; input int tradeOffsetHours = 12 ; input int tradeOffsetMinutes = 5 ; input int tradeOffsetSeconds = 0 ; input double tradeLotSize = 0.01 ; bool tradeExecuted = false ; datetime tradedNewsTime = 0 ; int triggeredNewsEvents[];

В глобальном масштабе мы включаем библиотеку Trade\Trade.mqh, library using #include ь для включения исполнения ордеров и объявления глобального объекта CTrade с именем trade для обработки сделок. Мы определяем один из перечисленных типов ETradeMode с опциями TRADE_BEFORE (торговать до), TRADE_AFTER (торговать после), NO_TRADE (не торговать) и PAUSE_TRADING (пауза в торговле), и используем входную переменную tradeMode (по умолчанию TRADE_BEFORE для программы), чтобы определить, когда следует открывать сделки относительно новостей. Кроме того, мы настраиваем "входные" переменные tradeOffsetHours, tradeOffsetMinutes, tradeOffsetSeconds и tradeLotSize, чтобы указать смещение времени и размер сделки, в то время, как глобальные переменные tradeExecuted (логическое значение), tradedNewsTime (дата и время) и массив triggeredNewsEvents (массив int) помогают нам управлять сделками и предотвращать повторную торговлю на одной и той же новости. Затем мы можем включить торговую логику в функцию.

void CheckForNewsTrade() { Print ( "CheckForNewsTrade called at: " , TimeToString ( TimeTradeServer (), TIME_SECONDS )); if (tradeMode == NO_TRADE || tradeMode == PAUSE_TRADING) { if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , "NewsCountdown" ); Print ( "Trading disabled. Countdown removed." ); } return ; } datetime lowerBound = currentTime - PeriodSeconds (start_time); datetime upperBound = currentTime + PeriodSeconds (end_time); Print ( "Event time range: " , TimeToString (lowerBound, TIME_SECONDS ), " to " , TimeToString (upperBound, TIME_SECONDS )); MqlCalendarValue values[]; int totalValues = CalendarValueHistory (values, lowerBound, upperBound, NULL , NULL ); Print ( "Total events found: " , totalValues); if (totalValues <= 0 ) { if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , "NewsCountdown" ); return ; } }

Здесь мы определяем функцию CheckForNewsTrade, которая сканирует новости и совершает сделки на основе выбранных нами критериев. Мы начинаем с регистрации вызова с помощью функции Print, отображающей текущее время сервера, полученное через функцию TimeTradeServer. Затем мы проверяем, отключена ли торговля, сравнивая переменную tradeMode с режимом NO_TRADE или PAUSE_TRADING. Если да, используем функцию ObjectFind, чтобы определить, существует ли объект обратного отсчета NewsCountdown. Если объект найден, он удаляется с использованием ObjectDelete перед выходом из функции.

Затем функция вычисляет общий временной диапазон события, устанавливая lowerBound равным текущему времени за вычетом количества секунд от входного параметра start_time (преобразованного с помощью функции PeriodSeconds) и upperBound к текущему времени плюс секунды из входного параметра end_time. Этот общий временной диапазон затем регистрируется с помощью Print. Наконец, функция вызывает CalendarValueHistory для извлечения всех новостей в пределах определенного временного диапазона; если события не найдены, она очищает все существующие объекты обратного отсчета и выходит, тем самым подготавливая систему к последующему выбору событий-кандидатов и исполнению сделки.

datetime candidateEventTime = 0 ; string candidateEventName = "" ; string candidateTradeSide = "" ; int candidateEventID = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < totalValues; i++) { MqlCalendarEvent event; if (! CalendarEventById (values[i].event_id, event)) continue ; if (enableCurrencyFilter) { MqlCalendarCountry country; CalendarCountryById (event.country_id, country); bool currencyMatch = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (curr_filter_selected); k++) { if (country.currency == curr_filter_selected[k]) { currencyMatch = true ; break ; } } if (!currencyMatch) { Print ( "Event " , event.name, " skipped due to currency filter." ); continue ; } } if (enableImportanceFilter) { bool impactMatch = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (imp_filter_selected); k++) { if (event.importance == imp_filter_selected[k]) { impactMatch = true ; break ; } } if (!impactMatch) { Print ( "Event " , event.name, " skipped due to impact filter." ); continue ; } } if (enableTimeFilter && values[i].time > upperBound) { Print ( "Event " , event.name, " skipped due to time filter." ); continue ; } bool alreadyTriggered = false ; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (triggeredNewsEvents); j++) { if (triggeredNewsEvents[j] == values[i].event_id) { alreadyTriggered = true ; break ; } } if (alreadyTriggered) { Print ( "Event " , event.name, " already triggered a trade. Skipping." ); continue ; }

Здесь мы инициализируем переменные-кандидаты событий с помощью переменной даты и времени (candidateEventTime), двух "строковых" переменных (candidateEventName и candidateTradeSide) и переменной int ("candidateEventID"), установленной на -1. Далее мы перебираем каждое событие, полученное функцией CalendarValueHistory (хранящейся в массиве структур MqlCalendarValue) и используем функцию CalendarEventById для заполнения структуры MqlCalendarEvent данными о событии.

Далее мы применяем наши фильтры: если включена сортировка валют, мы извлекаем соответствующую структуру MqlCalendarCountry с помощью CalendarCountryById и проверяем, соответствует ли ее поле currency (валюта) какой-либо записи в массиве curr_filter_selected; если нет, мы регистрируем сообщение и пропускаем событие. Аналогично, если включена сортировка по важности, мы просматриваем массив imp_filter_selected, чтобы убедиться, что "важность" события соответствует одному из выбранных уровней, регистрируя и пропуская событие, если это не так.

Наконец, мы проверяем, инициировало ли уже событие сделку, сравнивая его идентификатор события с идентификаторами, хранящимися в массиве triggeredNewsEvents. Если да, мы регистрируем его и пропускаем. Этот цикл гарантирует, что только события, соответствующие всем критериям — валюта, важность, временной диапазон и уникальность — рассматриваются как кандидаты на исполнение сделки. Если все прошло успешно и у нас есть события, мы можем приступить к их сортировке по временным рамкам, установленному пользователем.

if (tradeMode == TRADE_BEFORE) { if (currentTime >= (values[i].time - offsetSeconds) && currentTime < values[i].time) { MqlCalendarValue calValue; if (! CalendarValueById (values[i].id, calValue)) { Print ( "Error retrieving calendar value for event: " , event.name); continue ; } double forecast = calValue.GetForecastValue(); double previous = calValue.GetPreviousValue(); if (forecast == 0.0 || previous == 0.0 ) { Print ( "Skipping event " , event.name, " because forecast or previous value is empty." ); continue ; } if (forecast == previous) { Print ( "Skipping event " , event.name, " because forecast equals previous." ); continue ; } if (candidateEventTime == 0 || values[i].time < candidateEventTime) { candidateEventTime = values[i].time; candidateEventName = event.name; candidateEventID = ( int )values[i].event_id; candidateTradeSide = (forecast > previous) ? "BUY" : "SELL" ; Print ( "Candidate event: " , event.name, " with event time: " , TimeToString (values[i].time, TIME_SECONDS ), " Side: " , candidateTradeSide); } } }

Здесь мы оцениваем потенциальные новостные события при работе в режиме TRADE_BEFORE. Мы проверяем, соответствует ли текущее время, полученное с помощью функции TimeTradeServer допустимому торговому окну, которое простирается от запланированного времени события за вычетом определяемого пользователем смещения (offsetSeconds) до точного времени события, как определено ниже.

datetime currentTime = TimeTradeServer (); int offsetSeconds = tradeOffsetHours * 3600 + tradeOffsetMinutes * 60 + tradeOffsetSeconds;

Если условие выполняется, мы извлекаем прогноз события и предыдущие значения с помощью функции CalendarValueById для заполнения структуры MqlCalendarValue. Если извлечение не удалось, регистрируем сообщение об ошибке и пропускаем событие. Затем мы извлекаем прогнозные и предыдущие значения, используя методы GetForecastValue и GetPreviousValue соответственно. Если какое-либо из значений нулевое или они равны, мы регистрируем сообщение и переходим к следующему событию, чтобы гарантировать обработку только событий со значимыми данными.

Если событие соответствует требованиям и происходит раньше любого ранее определенного кандидата, мы обновляем переменные: candidateEventTime сохраняет время события, candidateEventName содержит имя события, candidateEventID записывает идентификатор события, а candidateTradeSide определяет направление сделки - покупка (если прогноз больше предыдущего значения) или продажа (если прогноз ниже). Наконец, мы регистрируем сведения о выбранном событии-кандидате, гарантируя отслеживание самого раннего допустимого события для исполнения сделки. Затем мы можем выбрать событие для исполнения сделки.

if (tradeMode == TRADE_BEFORE && candidateEventTime > 0 ) { datetime targetTime = candidateEventTime - offsetSeconds; Print ( "Candidate target time: " , TimeToString (targetTime, TIME_SECONDS )); if (currentTime >= targetTime && currentTime < candidateEventTime) { for ( int i = 0 ; i < totalValues; i++) { if (values[i].time == candidateEventTime) { MqlCalendarEvent event; } } } }

Мы проверяем, выбрано ли событие-кандидат и установлен ли режим торговли TRADE_BEFORE, путем проверки того, что candidateEventTime больше нуля. Затем мы вычисляем targetTime, вычитая заданное пользователем смещение (offsetSeconds) из запланированного времени события-кандидата, и регистрируем это целевое время для отладки с помощью функции Print. Затем мы определяем, попадает ли текущее время в допустимое торговое окно — между targetTime и временем события-кандидата — и если да, то мы проходим по массиву событий, чтобы идентифицировать событие-кандидат, сопоставляя его время, чтобы затем можно было приступить к получению дополнительных сведений и выполнению сделки.

if (! CalendarEventById (values[i].event_id, event)) continue ; if (currentTime >= values[i].time) { Print ( "Skipping candidate " , event.name, " because current time is past event time." ); continue ; } MqlCalendarValue calValue; if (! CalendarValueById (values[i].id, calValue)) { Print ( "Error retrieving calendar value for candidate event: " , event.name); continue ; } double forecast = calValue.GetForecastValue(); double previous = calValue.GetPreviousValue(); if (forecast == 0.0 || previous == 0.0 || forecast == previous) { Print ( "Skipping candidate " , event.name, " due to invalid forecast/previous values." ); continue ; } string newsInfo = "Trading on news: " + event.name + " (Time: " + TimeToString (values[i].time, TIME_SECONDS )+ ")" ; Print (newsInfo); createLabel1( "NewsTradeInfo" , 355 , 22 , newsInfo, clrBlue , 11 );

Прежде чем входит в сделку, мы пытаемся получить подробную информацию о событии-кандидате с помощью функции CalendarEventById для заполнения структуры MqlCalendarEvent. Если извлечение не удалось, мы немедленно переходим к следующему событию. Затем мы проверяем, прошло ли уже текущее время (полученное с помощью TimeTradeServer) относительно запланированного времени события-кандидата. Если это так, мы регистрируем сообщение и пропускаем обработку этого события.

Затем мы извлекаем подробные значения календаря для события, используя CalendarValueById для заполнения структуры MqlCalendarValue, затем извлекаем значения forecast и previous с помощью методов GetForecastValue и GetPreviousValue соответственно. Если какое-либо из значений равно нулю или оба равны, мы регистрируем причину и пропускаем событие-кандидат. Наконец, мы создаем строку, содержащую ключевую новостную информацию, и регистрируем ее, а также отображаем эту информацию на графике с помощью функции createLabel1. Фрагмент кода функции приведен ниже.

bool createLabel1( string objName, int x, int y, string text, color txtColor, int fontSize) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( "Error creating label " , objName, " : " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , txtColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ChartRedraw (); return true ; }

Логика этой функции не нова, и нам не нужно ее подробно объяснять, поскольку мы уже сделали это при создании панели управления. Поэтому мы просто переходим к открытию сделок на основе полученных значений.

bool tradeResult = false ; if (candidateTradeSide == "BUY" ) { tradeResult = trade.Buy(tradeLotSize, _Symbol , 0 , 0 , 0 , event.name); } else if (candidateTradeSide == "SELL" ) { tradeResult = trade.Sell(tradeLotSize, _Symbol , 0 , 0 , 0 , event.name); } if (tradeResult) { Print ( "Trade executed for candidate event: " , event.name, " Side: " , candidateTradeSide); int size = ArraySize (triggeredNewsEvents); ArrayResize (triggeredNewsEvents, size + 1 ); triggeredNewsEvents[size] = ( int )values[i].event_id; tradeExecuted = true ; tradedNewsTime = values[i].time; } else { Print ( "Trade execution failed for candidate event: " , event.name, " Error: " , GetLastError ()); } break ;

Сначала мы инициализируем логический флаг tradeResult для сохранения результата нашей попытки входа в рынок. Затем мы проверяем candidateTradeSide. При BUY (покупка) вызываем функцию trade.Buy с указанным tradeLotSize, символом (_Symbol), а также используем имя события в качестве комментария для уникальности и более легкой идентификации; если candidateTradeSide — это SELL, мы аналогичным образом вызываем trade.Sell. Если сделка выполнена успешно (т.е. tradeResult равен true), мы регистрируем сведения о выполнении, обновляем наш массив triggeredNewsEvents, изменяя его размер с помощью функции ArrayResize, добавляем идентификатор события, устанавливаем tradeExecuted на 'true' и записываем запланированное время события в tradedNewsTime. В противном случае мы регистрируем сообщение об ошибке с помощью GetLastError, а затем прерываем цикл, чтобы предотвратить обработку любых дальнейших событий-кандидатов. Вот пример сделки, открытой по диапазону событий.





После открытия сделки нам осталось только инициализировать логику обратного отсчета событий. Сделаем это в следующем разделе.





Создание и управление таймерами обратного отсчета

Для создания и управления таймерами обратного отсчета нам понадобятся некоторые вспомогательные функции для создания кнопки, которая будет удерживать время, а также для обновления метки при необходимости.

bool createButton1( string objName, int x, int y, int width, int height, string text, color txtColor, int fontSize, color bgColor, color borderColor) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( "Error creating button " , objName, " : " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , txtColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , borderColor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , true ); ChartRedraw (); return true ; } bool updateLabel1( string objName, string text) { if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { Print ( "updateLabel1: Object " , objName, " not found." ); return false ; } ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ChartRedraw (); return true ; } bool updateLabel1( string objName, string text) { if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { Print ( "updateLabel1: Object " , objName, " not found." ); return false ; } ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ChartRedraw (); return true ; }

Здесь мы просто вводим вспомогательные функции, которые позволят нам создать кнопку таймера, а также функцию обновления метки. Нам не нужно объяснять функции, поскольку мы уже подробно описали их логику в аналогичных функциях в предыдущих частях серии. Поэтому мы просто приступим к их реализации.

if (tradeExecuted) { if (currentTime < tradedNewsTime) { int remainingSeconds = ( int )(tradedNewsTime - currentTime); int hrs = remainingSeconds / 3600 ; int mins = (remainingSeconds % 3600 ) / 60 ; int secs = remainingSeconds % 60 ; string countdownText = "News in: " + IntegerToString (hrs) + "h " + IntegerToString (mins) + "m " + IntegerToString (secs) + "s" ; if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) < 0 ) { createButton1( "NewsCountdown" , 50 , 17 , 300 , 30 , countdownText, clrWhite , 12 , clrBlue , clrBlack ); Print ( "Post-trade countdown created: " , countdownText); } else { updateLabel1( "NewsCountdown" , countdownText); Print ( "Post-trade countdown updated: " , countdownText); } } else { int elapsed = ( int )(currentTime - tradedNewsTime); if (elapsed < 15 ) { int remainingDelay = 15 - elapsed; string countdownText = "News Released, resetting in: " + IntegerToString (remainingDelay) + "s" ; if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) < 0 ) { createButton1( "NewsCountdown" , 50 , 17 , 300 , 30 , countdownText, clrWhite , 12 , clrRed , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , "NewsCountdown" , OBJPROP_BGCOLOR , clrRed ); Print ( "Post-trade reset countdown created: " , countdownText); } else { updateLabel1( "NewsCountdown" , countdownText); ObjectSetInteger ( 0 , "NewsCountdown" , OBJPROP_BGCOLOR , clrRed ); Print ( "Post-trade reset countdown updated: " , countdownText); } } else { Print ( "News Released. Resetting trade status after 15 seconds." ); if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) >= 0 ) ObjectDelete ( 0 , "NewsCountdown" ); tradeExecuted = false ; } } return ; }

Здесь мы подробно рассмотрим сценарий обратного отсчета после совершения сделки. После совершения сделки мы сначала используем функцию TimeTradeServer для получения текущего времени сервера и его сравнения с tradedNewsTime, в котором хранится запланированное время выхода события-кандидата. Если текущее время еще предшествует tradedNewsTime, мы вычисляем оставшиеся секунды и преобразуем их в часы, минуты и секунды, создавая строку обратного отсчета в формате "News in: __h __m __s" (новости через: __ч __м __с) с помощью функции IntegerToString.

Затем мы проверяем наличие объекта NewsCountdown с помощью ObjectFind и либо создаем его (применяя пользовательскую функцию createButton1) с координатами X=50, Y=17, шириной 300, высотой 30 и синим фоном, либо обновляем (с опомщью updateLabel1), если объект уже существует. Однако если текущее время превысило tradedNewsTime, мы вычисляем прошедшее время. Если прошедшее время меньше 15 секунд, мы отображаем сообщение о сбросе в объекте обратного отсчета — "News Released, resetting in: XXs" (вышла новость, сброс через: XX с) — и явно устанавливаем его фоновый цвет на красный с помощью функции ObjectSetInteger.

По завершении 15-секундного периода сброса мы удаляем объект NewsCountdown и сбрасываем флаг tradeExecuted, чтобы разрешить новые сделки, гарантируя, что наша система динамически реагирует на изменения в сроках новостей и поддерживает контролируемое исполнение сделок. Также нам необходимо показать обратный отсчет, если у нас есть совершенная сделка. Сделаем это с помощью следующей логики.

if (currentTime >= targetTime && currentTime < candidateEventTime) { } else { int remainingSeconds = ( int )(candidateEventTime - currentTime); int hrs = remainingSeconds / 3600 ; int mins = (remainingSeconds % 3600 ) / 60 ; int secs = remainingSeconds % 60 ; string countdownText = "News in: " + IntegerToString (hrs) + "h " + IntegerToString (mins) + "m " + IntegerToString (secs) + "s" ; if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) < 0 ) { createButton1( "NewsCountdown" , 50 , 17 , 300 , 30 , countdownText, clrWhite , 12 , clrBlue , clrBlack ); Print ( "Pre-trade countdown created: " , countdownText); } else { updateLabel1( "NewsCountdown" , countdownText); Print ( "Pre-trade countdown updated: " , countdownText); } }

Если текущее время не попадает в торговое окно события-кандидата, то есть если текущее время не больше или равно targetTime (рассчитываемому как запланированное время события-кандидата за вычетом смещения) и все еще не меньше запланированного времени события-кандидата, мы предполагаем, что текущее время все еще опережает торговое окно, поэтому мы вычисляем оставшееся время до события-кандидата, вычитая текущее время из запланированного времени события-кандидата, а затем преобразуем эту разницу в часы, минуты и секунды.

Используя IntegerToString, мы формируем текстовую строку обратного отсчета в формате "News in: __h __m __s". Затем мы используем функцию ObjectFind для проверки того, существует ли уже объект NewsCountdown. Если нет, создаем его с помощью функции createButton1 с указанными размерами (X=50, Y=17, ширина=300, высота=30) и синим фоном, регистрируя создание предторгового обратного отсчета, в противном случае обновляем его текст с помощью updateLabel1 и регистрируем обновление. Наконец, если после анализа не выбрано ни одного события, мы просто удаляем наши объекты.

if ( ObjectFind ( 0 , "NewsCountdown" ) >= 0 ) { ObjectDelete ( 0 , "NewsCountdown" ); ObjectDelete ( 0 , "NewsTradeInfo" ); Print ( "Pre-trade countdown deleted." ); }

Если ни одно событие-кандидат не выбрано, то есть, если ни одно событие не соответствует критериям для выполнения сделки, мы проверяем наличие объекта NewsCountdown с помощью функции ObjectFind. Если он найден, удаляем оба объекта NewsCountdown и NewsTradeInfo с графика, вызывая функцию ObjectDelete, чтобы избавиться от устаревшей информации об обратном отсчете или торговле.

Однако пользователь может явно завершить программу, а это значит, что в такой ситуации нам все равно придется очищать наш график. Таким образом, мы можем определить функцию, которая легко справится с очисткой.

void deleteTradeObjects(){ ObjectDelete ( 0 , "NewsCountdown" ); ObjectDelete ( 0 , "NewsTradeInfo" ); ChartRedraw (); }

После определения функции мы просто вызываем ее в обработчике событий OnDeinit, в котором мы также уничтожаем существующую панель управления, обеспечивая полную очистку, как выделено желтым цветом ниже.

void OnDeinit ( const int reason){ destroy_Dashboard(); deleteTradeObjects(); }

Осталось только отслеживать обновленную информацию фильтра, когда пользователь нажимает на панель инструментов, чтобы мы могли оставаться в курсе последних данных. Это значит, что нам придется отслеживать события в обработчике событий OnChartEvent. Создадим функцию, которая позволяет легко это реализовать.

void UpdateFilterInfo() { string filterInfo = "Filters: " ; if (enableCurrencyFilter) { filterInfo += "Currency: " ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (curr_filter_selected); i++) { filterInfo += curr_filter_selected[i]; if (i < ArraySize (curr_filter_selected) - 1 ) filterInfo += "," ; } filterInfo += "; " ; } else { filterInfo += "Currency: Off; " ; } if (enableImportanceFilter) { filterInfo += "Impact: " ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (imp_filter_selected); i++) { filterInfo += EnumToString (imp_filter_selected[i]); if (i < ArraySize (imp_filter_selected) - 1 ) filterInfo += "," ; } filterInfo += "; " ; } else { filterInfo += "Impact: Off; " ; } if (enableTimeFilter) { filterInfo += "Time: Up to " + EnumToString (end_time); } else { filterInfo += "Time: Off" ; } Print ( "Filter Info: " , filterInfo); }

Создадим пустую функцию UpdateFilterInfo. Сначала мы инициализируем строку с префиксом "Filters:" (фильтры:), а затем проверяем, включен ли фильтр валют. Если да, то добавляем Currency: (валюта:) и проходим по массиву curr_filter_selected с помощью ArraySize, добавляя каждую валюту (разделяя их запятыми) и завершая точкой с запятой. Если фильтр отключен, то просто записываем "Currency: Off;". Затем мы выполняем аналогичный процесс для фильтра важности: если он включен, мы добавляем "Impact: " (важность:) и перебираем imp_filter_selected, преобразуя каждый выбранный уровень воздействия в строку EnumToString перед их добавлением или указываем "Impact: Off; ", если не включен.

Наконец, мы обращаемся к фильтру времени, добавляя "Time: Up to " (время: до) вместе со строковым представлением входного параметра "end_time" (снова с помощью EnumToString) или Time: Off, если фильтр отключен. После объединения всех сегментов мы выводим полную информацию о фильтре в журнале "Эксперты", используя функцию Print. Это дает нам четкую картину действующих фильтров в реальном времени для устранения неполадок и проверки. Затем мы вызываем функции в обработчике OnChartEvent, а также OnTick.

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ){ if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ){ UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); } } void OnTick (){ UpdateFilterInfo(); CheckForNewsTrade(); if (isDashboardUpdate){ update_dashboard_values(curr_filter_selected,imp_filter_selected); } }

После запуска программы мы получили следующий результат.





Мы видим, что можем открывать сделки на основе выбранных настроек, а при торговле на новости, мы создаем таймер обратного отсчета и метку для отображения и обновления информации, а затем регистрируем обновления. Осталось только проверить нашу логику. Сделаем это в следующем разделе.





Тестирование торговой логики

Что касается тестирования на истории, мы ждали торговых новостей в реальном времени, и по результатам тестирования получили результат, показанный на видео ниже.









Заключение

Мы успешно интегрировали автоматизированный ввод торговых операций в нашу систему экономического календаря MQL5 с помощью настраиваемых фильтров, точных временных смещений и динамических таймеров обратного отсчета. Наше решение сканирует новостные события, сравнивает прогнозные и предыдущие значения и автоматически исполняет ордера на покупку или продажу на основе четких календарных сигналов.

Однако необходимы дальнейшие усовершенствования для адаптации системы к реальным торговым условиям. Мы призываем к постоянной разработке и тестированию, особенно в части совершенствования управления рисками и точной настройки критериев сортировки, для обеспечения оптимальной производительности. Удачной торговли!



