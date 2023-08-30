Делаем информационную панель для отображения данных в индикаторах и советниках

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Введение

Сегодня начнём с создания информационной панели, в которой можно будет отображать данные, указанные разработчиком. Такая панель будет удобна для наглядного отображения данных на графике и при визуальной отладке, когда быстрее поглядеть интересующие значения на данные на панели, чем отслеживать их в отладчике. Т.е. в тех случаях, когда идёт отладка именно стратегии в зависимости от величин значений некоторых данных, а не при отладке кода в отладчике.

Панель сделаем в виде прототипа окна данных в терминале и заполним её такими же данными:

Рис.1 Окно данных и информационная панель



Наша пользовательская панель позволит добавить на неё любое необходимое количество требуемых данных, подписать (озаглавить) их и отображать и обновлять показания из кода своей программы.

Панель можно будет перемещать по графику мышкой, закреплять в нужном месте графика и сворачивать/разворачивать её. Для удобства размещения своих данных на панели будет возможность отобразить табличку с указанным количеством строк и столбцов. Данные этой таблицы можно будет распечатать в журнале (координаты X и Y каждой ячейки таблицы) и получить их программно — чтобы прямо при выводе текста и данных указать номер строки и столбца, где эти данные должны быть, ну либо просто распечатать в журнал координаты и из него вписать нужные в свой код. Первый способ удобнее в виду полной его автоматизации. Панель также будет иметь активную кнопку закрытия, но её обработку делегируем в управляющую программу, так как только разработчик программы должен решить как реагировать на нажатие на кнопку закрытия. При нажатии на кнопку в обработчик событий программы будет отправлено пользовательское событие, которое разработчик может обработать по своему усмотрению и замыслу.







Классы для получения табличных данных

Так как данные на панели удобно располагать по каким-либо заранее очерченным (визуально, либо виртуально) координатам, то в первую очередь создадим классы для организации табличных данных. Таблицу можно представить в виде простой сетки, пересечения линий которой и будет координатами ячеек таблицы. По таким координатам и можно будет размещать какие-либо визуальные данные. Таблица имеет некое количество строк (горизонтальные линии) и каждая строка имеет определённое количество ячеек (вертикальные линии). В простой таблице, выполненной в виде сетки, во всех строках расположено одинаковое количество ячеек.

Исходя из этого, нам нужно три класса:

Класс ячейки таблицы, Класс строки таблицы, Класс таблицы.

Класс ячейки таблицы включает в себя номер строки и номер столбца в таблице и координаты визуального расположения ячейки таблицы на панели — координата X и Y относительно начала координат таблицы в верхнем-левом углу панели.



Класс строки таблицы включает в себя класс ячейки таблицы. Можно создавать в одной строке требуемое количество ячеек.

Класс таблицы включает в себя список строк таблицы. Строки в таблице можно создавать и добавлять в требуемом количестве.

Рассмотрим вкратце все три класса.





Класс ячейки таблицы

class CTableCell : public CObject { private : int m_row; int m_col; int m_x; int m_y; public : void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetColumn( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetX( const uint x) { this .m_x=( int )x; } void SetY( const uint y) { this .m_y=( int )y; } void SetXY( const uint x, const uint y) { this .m_x=( int )x; this .m_y=( int )y; } int Row( void ) const { return this .m_row; } int Column( void ) const { return this .m_col; } int X( void ) const { return this .m_x; } int Y( void ) const { return this .m_y; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *compared=node; return ( this .Column()>compared.Column() ? 1 : this .Column()<compared.Column() ? - 1 : 0 ); } CTableCell( const int row, const int column) : m_row(row),m_col(column){} ~CTableCell( void ){} };

Класс унаследован от базового класса для построения стандартной библиотеки MQL5, так как будет помещаться в списки CArrayObj Стандартной библиотеки MQL5, которые могут размещать в себе только объекты CObject, либо объекты, унаследованные от базового CObject.



Назначение всех переменных и методов достаточно прозрачно и понятно. Переменные служат для хранения значений строки (Row) и столбца (Column) таблицы, а координаты — это относительные координаты левого верхнего угла ячейки таблицы на панели. По этим координатам и можно будет что-либо рисовать или помещать на панели.

Виртуальный метод Compare необходим для поиска и сравнения двух объектов-ячеек таблицы. Метод объявлен в классе базового объекта CObject:

virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return ( 0 ); }

возвращает ноль, и должен переопределяться в наследуемых классах.



Так как ячейки таблицы добавляются в строку таблицы, т.е. визуально по горизонтали, то и поиск и сравнение должны проводиться по горизонтальным номерам ячеек — по значению Column. Именно это здесь и делает переопределённый виртуальный метод Compare:

virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *compared=node; return ( this .Column()>compared.Column() ? 1 : this .Column()<compared.Column() ? - 1 : 0 ); }

Если значение столбца у текущего объекта больше, чем у сравниваемого (указатель на который передан в метод), то возвращается 1, если значение столбца текущего объекта меньше, чем у сравниваемого, то возвращается -1. Иначе — возвращается ноль. Таким образом, нулевое значение, возвращаемое методом, говорит о равенстве значений у сравниваемых объектов.





Класс строки таблицы



В строку таблицы будут добавляться объекты-ячейки. Если ячейки в строке располагаются следом друг за другом, горизонтально, то строки в таблице располагаются друг под другом, вертикально.

Здесь нам нужно знать лишь номер строки и её координату Y на панели:

class CTableRow : public CObject { private : CArrayObj m_list_cell; int m_row; int m_y; public : CArrayObj *GetListCell( void ) { return & this .m_list_cell; } int CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cell.Total(); } int Row( void ) const { return this .m_row; } void SetY( const int y) { this .m_y=y; } int Y( void ) const { return this .m_y; } bool AddCell(CTableCell *cell) { this .m_list_cell.Sort(); if ( this .m_list_cell.Search(cell)!= WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Table cell with index %lu is already in the list" , __FUNCTION__ ,cell.Column()); return false ; } if (! this .m_list_cell.InsertSort(cell)) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to add table cell with index %lu to list" , __FUNCTION__ ,cell.Column()); return false ; } return true ; } CTableCell *GetCell( const int column) { const CTableCell *obj= new CTableCell( this .m_row,column); int index= this .m_list_cell.Search(obj); delete obj; return this .m_list_cell.At(index); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableRow *compared=node; return ( this .Row()>compared.Row() ? 1 : this .Row()<compared.Row() ? - 1 : 0 ); } CTableRow( const int row) : m_row(row) { this .m_list_cell.Clear(); } ~CTableRow( void ) { this .m_list_cell.Clear(); } };

В классе объявлен список CArrayObj, в который будут помещаться вновь создаваемые объекты-ячейки.

В виртуальном методе Compare мы сравниваем объекты по значению номера строки (Row), так как при добавлении новой строки нам нужно будет выполнить поиск как раз по номеру строки. Если строки с таким номером нет, то метод для поиска (Search) вернёт -1, иначе, если объект существует, то поиск вернёт индекс позиции найденного объекта в списке. Метод Search объявлен и реализован в классе CArrayObj:

int CArrayObj::Search( const CObject *element) const { int pos; if (m_data_total== 0 || ! CheckPointer (element) || m_sort_mode==- 1 ) return (- 1 ); pos=QuickSearch(element); if (m_data[pos].Compare(element,m_sort_mode)== 0 ) return (pos); return (- 1 ); }

Как видим, в нём используется виртуальный метод сравнения двух объектов Compare для определения равенства объектов.





Метод, добавляющий новую ячейку в список:

bool AddCell(CTableCell *cell) { this .m_list_cell.Sort(); if ( this .m_list_cell.Search(cell)!= WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Table cell with index %lu is already in the list" , __FUNCTION__ ,cell.Column()); return false ; } if (! this .m_list_cell.InsertSort(cell)) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to add table cell with index %lu to list" , __FUNCTION__ ,cell.Column()); return false ; } return true ; }

Так как ячейки располагаются в списке строго друг за другом по номерам колонок (Column), а добавляем мы их в порядке сортировки, то список должен иметь флаг сортированного списка, который сначала и устанавливается. Если поиск объекта в списке вернул не -1, значит такой объект уже есть в списке, о чём и выводится сообщение в журнал и возвращается false. Равно, если не удалось добавить указатель на объект в список — тоже сообщаем об этом и возвращаем false. Если всё ОК — возвращаем true.





Метод, возвращающий указатель на указанную ячейку в строке:



CTableCell *GetCell( const int column ) { const CTableCell *obj= new CTableCell( this .m_row, column ); int index= this .m_list_cell.Search(obj); delete obj; return this .m_list_cell.At(index); }

Метод Search класса CArrayObj Стандартной библиотеки ищет в списке равенство по экземпляру объекта, указатель на который передан в метод. Поэтому здесь мы создаём новый временный объект, указывая в его конструкторе переданный в метод номер столбца, получаем индекс объекта в списке, либо -1 если объект с такими параметрами не найден в списке, обязательно удаляем временный объект и возвращаем указатель на найденный объект в списке.

В случае, если объект не найден, и индекс равен -1, то метод At класса CArrayObj вернёт NULL.





Класс таблицы



Таблица состоит из списка строк, которые в свою очередь состоят из списков ячеек. Т.е. в классе табличных данных по сути есть лишь объект CArrayObj, в который помещаются создаваемые строки, и методы для добавления и получения строк и ячеек таблицы:

class CTableData : public CObject { private : CArrayObj m_list_rows; public : CArrayObj *GetListRows( void ) { return & this .m_list_rows; } bool AddRow(CTableRow *row) { this .m_list_rows.Sort(); if ( this .m_list_rows.Search(row)!= WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Table row with index %lu is already in the list" , __FUNCTION__ ,row.Row()); return false ; } if (! this .m_list_rows.InsertSort(row)) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to add table cell with index %lu to list" , __FUNCTION__ ,row.Row()); return false ; } return true ; } CTableRow *GetRow( const int index) { return this .m_list_rows.At(index); } CTableCell *GetCell( const int row, const int column) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); if (row_obj== NULL ) return NULL ; CTableCell *cell=row_obj.GetCell(column); return cell; } void CellXY( const uint row, const uint column, int &x, int &y) { x= WRONG_VALUE ; y= WRONG_VALUE ; CTableCell *cell= this .GetCell(row,column); if (cell== NULL ) return ; x=cell.X(); y=cell.Y(); } int CellX( const uint row, const uint column) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,column); return (cell!= NULL ? cell.X() : WRONG_VALUE ); } int CellY( const uint row, const uint column) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,column); return (cell!= NULL ? cell.Y() : WRONG_VALUE ); } int RowsTotal( void ) { return this .m_list_rows.Total(); } int ColumnsTotal( void ) { if ( this .RowsTotal()== 0 ) return 0 ; CTableRow *row= this .GetRow( 0 ); return (row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); } int CellsTotal( void ){ return this .RowsTotal()* this .ColumnsTotal(); } void Clear( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_rows.Total();i++) { CTableRow *row= this .m_list_rows.At(i); if (row== NULL ) continue ; CArrayObj *list_cell=row.GetListCell(); if (list_cell!= NULL ) list_cell.Clear(); } this .m_list_rows.Clear(); } void Print ( const uint indent= 0 ) { :: PrintFormat ( "Table: Rows: %lu, Columns: %lu" , this .RowsTotal(), this .ColumnsTotal()); for ( int r= 0 ;r< this .RowsTotal();r++) for ( int c= 0 ;c< this .ColumnsTotal();c++) { CTableCell *cell= this .GetCell(r,c); if (cell!= NULL ) :: PrintFormat ( "%*s%-5s %-4lu %-8s %-6lu %-8s %-6lu %-8s %-4lu" ,indent, "" , "Row" ,r, "Column" ,c, "Cell X:" ,cell.X(), "Cell Y:" ,cell.Y()); } } CTableData( void ) { this .m_list_rows.Clear(); } ~CTableData( void ) { this .m_list_rows.Clear(); } };

Практически все методы здесь прокомментированы в коде. Отмечу лишь методы, возвращающие количество строк и столбцов в таблице, и общее количество ячеек таблицы.

Количество строк — это размер списка строк, сколько есть строк в таблице, столько и возвращается:

int RowsTotal( void ) { return this .m_list_rows.Total() ; }

А вот количество столбцов здесь возвращается лишь с допущением, что их количество одинаково в каждой строке, и возвращается лишь количество ячеек в самой первой строке (строка с индексом ноль в списке):

int ColumnsTotal( void ) { if ( this .RowsTotal()== 0 ) return 0 ; CTableRow *row= this .GetRow( 0 ); return (row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); }

При расширении и доработке этого класса, можно будет добавить методы, возвращающие количество ячеек в указанной строке и, соответственно, не возвращать общее количество ячеек в таблице при помощи умножения (точного) количества строк в таблице на количество ячеек в первой строке (тут с допущением, озвученнвм выше):

int CellsTotal( void ){ return this .RowsTotal()* this .ColumnsTotal(); }

Но для этой версии класса табличных данных этого достаточно для точного расчёта, а усложнять пока не стоит — это лишь вспомогательные классы для класса информационной панели, где будем использовать табличную (решётчатую) разметку для размещения данных на панели.







Класс информационной панели

Для отслеживания состояний мышки и её кнопок относительно панели и её элементов управления определимся со всеми состояниями, которые могут возникнуть:

Кнопки (левая, правая) мышки не нажаты,

Кнопка мышки нажата за пределами окна панели,

Кнопка мышки нажата внутри окна панели,

Кнопка мышки нажата внутри заголовка окна панели,

Кнопка мышки нажата на управляющем элементе "закрыть",

Кнопка мышки нажата на управляющем элементе "свернуть/развернуть",

Кнопка мышки нажата на управляющем элементе "закрепить",

Курсор мышки находится за пределами окна панели,

Курсор мышки находится внутри окна панели,



Курсор мышки находится внутри заголовка окна панели,



Курсор мышки находится внутри управляющего элемента "закрыть",



Курсор мышки находится внутри управляющего элемента " свернуть/развернуть ",



Курсор мышки находится внутри управляющего элемента " закрепить ".



Создадим соответствующее перечисление:

enum ENUM_MOUSE_STATE { MOUSE_STATE_NOT_PRESSED, MOUSE_STATE_PRESSED_OUTSIDE_WINDOW, MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_WINDOW, MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_HEADER, MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_CLOSE, MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_MINIMIZE, MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_PIN, MOUSE_STATE_OUTSIDE_WINDOW, MOUSE_STATE_INSIDE_WINDOW, MOUSE_STATE_INSIDE_HEADER, MOUSE_STATE_INSIDE_CLOSE, MOUSE_STATE_INSIDE_MINIMIZE, MOUSE_STATE_INSIDE_PIN };

На данный момент реализовано отслеживание удержания или нажатия кнопки мышки на управляющих элементах панели. Т.е. первое нажатие является триггером для фиксации состояния. Однако в Windows-приложениях таким триггером является отжатие кнопки после её нажатия — это щелчок. Нажатие и удержание используется для перетаскивания объектов. Но нам пока достаточно простого решения — первое нажатие будет считаться либо щелчком, либо удержанием. Если панель далее будет развиваться, то можно будет усложнить обработку кнопок мышки для соответствия поведению, описанному выше.

Класс информационной панели CDashboard будет состоять из двух элементов: канвас (подложка), где будут нарисованы оформление панели и управляющие элементы, и рабочая область — на ней будут рисоваться данные, размещаемые на панели. Рабочая область будет всегда полностью прозрачной, а канвас будет иметь отдельные значения прозрачности — для заголовка и для всего остального:

Рис.2 Только канвас с разной прозрачностью заголовка и поля с рамкой







Область под заголовком, очерченная рамкой, служит для размещения на ней рабочей области — полностью прозрачной, на которую размещаются тексты данных. Кроме того, область канваса ниже заголовка может служить для визуального оформления — на ней рисуются таблицы в данном случае:

Рис.3 Таблица из 12-ти строк с 4-мя столбцами



А уже поверх оформленного канваса накладывается рабочая область с данными. В итоге получаем оформленную панель:

Рис.4 Внешний вид панели с фоновой таблицей 12x2 и данными поверх неё







Значения некоторых параметров панели будем сохранять в глобальные переменные терминала — чтобы панель запоминала свои состояния и восстанавливала их при перезапуске — координаты X и Y, состояние свёрнутости и флаг перемещаемости панели. При закреплении панели на графике в свёрнутом виде, это зафиксированное положение будет запоминаться и при следующем сворачивании зафиксированной панели, она встанет на запомненное место.

Рис.5 Панель "запоминает" своё место привязки в случае, если была закреплена в свёрнутом виде





Из рисунка выше видно, что для запоминания места привязки свёрнутой панели, её нужно свернуть, передвинуть на место привязки и закрепить. При закреплении панели в свёрнутом виде, её место запоминается. Далее её можно развернуть, открепить и смещать. Чтобы панель вернулась на запомненное место привязки, её нужно закрепить и свернуть. Без закрепления панель будет свёрнута в текущем расположении.





Тело класса:

class CDashboard : public CObject { private : CCanvas m_canvas; CCanvas m_workspace; CTableData m_table_data; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program_type; ENUM_MOUSE_STATE m_mouse_state; uint m_id; long m_chart_id; int m_chart_w; int m_chart_h; int m_x; int m_y; int m_w; int m_h; int m_x_dock; int m_y_dock; bool m_header; bool m_butt_close; bool m_butt_minimize; bool m_butt_pin; bool m_wider_wnd; bool m_higher_wnd; bool m_movable; int m_header_h; int m_wnd; uchar m_header_alpha; uchar m_header_alpha_c; color m_header_back_color; color m_header_back_color_c; color m_header_fore_color; color m_header_fore_color_c; color m_header_border_color; color m_header_border_color_c; color m_butt_close_back_color; color m_butt_close_back_color_c; color m_butt_close_fore_color; color m_butt_close_fore_color_c; color m_butt_min_back_color; color m_butt_min_back_color_c; color m_butt_min_fore_color; color m_butt_min_fore_color_c; color m_butt_pin_back_color; color m_butt_pin_back_color_c; color m_butt_pin_fore_color; color m_butt_pin_fore_color_c; uchar m_alpha; uchar m_alpha_c; uchar m_fore_alpha; uchar m_fore_alpha_c; color m_back_color; color m_back_color_c; color m_fore_color; color m_fore_color_c; color m_border_color; color m_border_color_c; string m_title; string m_title_font; int m_title_font_size; string m_font; int m_font_size; bool m_minimized; string m_program_name; string m_name_gv_x; string m_name_gv_y; string m_name_gv_m; string m_name_gv_u; uint m_array_wpx[]; uint m_array_ppx[]; bool HigherWnd( void ) const { return ( this .m_h+ 2 > this .m_chart_h); } bool WiderWnd( void ) const { return ( this .m_w+ 2 > this .m_chart_w); } void SetChartsTool( const bool flag); void SaveWorkspace( void ); void SaveBackground( void ); void RestoreWorkspace( void ); void RestoreBackground( void ); bool FileSaveWorkspace( void ); bool FileSaveBackground( void ); bool FileLoadWorkspace( void ); bool FileLoadBackground( void ); int GetSubWindow( void ) const { return ( this .m_program_type== PROGRAM_EXPERT || this .m_program_type== PROGRAM_SCRIPT ? 0 : :: ChartWindowFind ()); } protected : void Hide( const bool redraw= false ); void Show( const bool redraw= false ); void BringToTop( void ); long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } void DrawHeaderArea( const string title); void RedrawHeaderArea( const color new_color= clrNONE , const string title= "" , const color title_new_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ); void DrawFrame( void ); void DrawButtonClose( void ); void RedrawButtonClose( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ); void DrawButtonMinimize( void ); void RedrawButtonMinimize( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ); void DrawButtonPin( void ); void RedrawButtonPin( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ); bool IsVisualMode( void ) const { return ( bool ):: MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); } string TimeframeDescription( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ); } ENUM_MOUSE_STATE MouseButtonState( const int x, const int y, bool pressed); void Move( int x, int y); color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xff ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xff ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xff ; } color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); void Draw( const string title); void Collapse( void ); void Expand( void ); bool SetCoordX( const int coord_x); bool SetCoordY( const int coord_y); bool SetWidth( const int width, const bool redraw= false ); bool SetHeight( const int height, const bool redraw= false ); public : void View( const string title) { this .Draw(title); } CCanvas *Canvas( void ) { return & this .m_canvas; } CCanvas *Workspace( void ) { return & this .m_workspace; } uint ID( void ) { return this .m_id; } int CoordX( void ) const { return this .m_x; } int CoordY( void ) const { return this .m_y; } int Width( void ) const { return this .m_w; } int Height( void ) const { return this .m_h; } int TextWidth( const string text) { return this .m_workspace.TextWidth(text); } int TextHeight( const string text) { return this .m_workspace.TextHeight(text); } void TextSize( const string text, int &width, int &height) { this .m_workspace.TextSize(text,width,height); } void SetButtonCloseOn( void ); void SetButtonCloseOff( void ); void SetButtonMinimizeOn( void ); void SetButtonMinimizeOff( void ); bool SetCoords( const int x, const int y); bool SetSizes( const int w, const int h, const bool update= false ); bool SetParams( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= false ); void SetHeaderTransparency( const uchar value); void SetTransparency( const uchar value); void SetFontParams( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 ); void DrawText( const string text, const int x, const int y, const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ); void DrawGrid( const uint x, const uint y, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void DrawGridAutoFill( const uint border, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ); void GridPrint( const uint indent= 0 ) { this .m_table_data. Print (indent); } void CellXY( const uint row, const uint column, int &x, int &y) { this .m_table_data.CellXY(row,column,x,y); } int CellX( const uint row, const uint column) { return this .m_table_data.CellX(row,column); } int CellY( const uint row, const uint column) { return this .m_table_data.CellY(row,column); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); CDashboard( const uint id, const int x, const int y, const int w, const int h, const int wnd=- 1 ); ~CDashboard(); };

Объявленные переменные и методы класса подробно прокомментированы в коде. Рассмотрим реализацию некоторых методов.





Конструктор класса:

CDashboard::CDashboard( const uint id, const int x, const int y, const int w, const int h, const int wnd=- 1 ) : m_id(id), m_chart_id(:: ChartID ()), m_program_type(( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE )), m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd==- 1 ? GetSubWindow() : wnd), m_chart_w(( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,m_wnd)), m_chart_h(( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,m_wnd)), m_mouse_state(MOUSE_STATE_NOT_PRESSED), m_x(x), m_y(:: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_SHOW_ONE_CLICK ) ? (y< 79 ? 79 : y) : y), m_w(w), m_h(h), m_x_dock(m_x), m_y_dock(m_y), m_header( true ), m_butt_close( true ), m_butt_minimize( true ), m_butt_pin( true ), m_header_h( 18 ), m_header_alpha( 128 ), m_header_alpha_c(m_header_alpha), m_header_back_color( C'0,153,188' ), m_header_back_color_c(m_header_back_color), m_header_fore_color( C'182,255,244' ), m_header_fore_color_c(m_header_fore_color), m_header_border_color( C'167,167,168' ), m_header_border_color_c(m_header_border_color), m_title( "Dashboard" ), m_title_font( "Calibri" ), m_title_font_size(- 100 ), m_butt_close_back_color( C'0,153,188' ), m_butt_close_back_color_c(m_butt_close_back_color), m_butt_close_fore_color( clrWhite ), m_butt_close_fore_color_c(m_butt_close_fore_color), m_butt_min_back_color( C'0,153,188' ), m_butt_min_back_color_c(m_butt_min_back_color), m_butt_min_fore_color( clrWhite ), m_butt_min_fore_color_c(m_butt_min_fore_color), m_butt_pin_back_color( C'0,153,188' ), m_butt_pin_back_color_c(m_butt_min_back_color), m_butt_pin_fore_color( clrWhite ), m_butt_pin_fore_color_c(m_butt_min_fore_color), m_alpha( 240 ), m_alpha_c(m_alpha), m_fore_alpha( 255 ), m_fore_alpha_c(m_fore_alpha), m_back_color( C'240,240,240' ), m_back_color_c(m_back_color), m_fore_color( C'53,0,0' ), m_fore_color_c(m_fore_color), m_border_color( C'167,167,168' ), m_border_color_c(m_border_color), m_font( "Calibri" ), m_font_size(- 100 ), m_minimized( false ), m_movable( true ) { :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); this .m_name_gv_x= this .m_program_name+ "_id_" +( string ) this .m_id+ "_" +( string ) this .m_chart_id+ "_X" ; this .m_name_gv_y= this .m_program_name+ "_id_" +( string ) this .m_id+ "_" +( string ) this .m_chart_id+ "_Y" ; this .m_name_gv_m= this .m_program_name+ "_id_" +( string ) this .m_id+ "_" +( string ) this .m_chart_id+ "_Minimize" ; this .m_name_gv_u= this .m_program_name+ "_id_" +( string ) this .m_id+ "_" +( string ) this .m_chart_id+ "_Unpin" ; if (!:: GlobalVariableCheck ( this .m_name_gv_x)) :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_x, this .m_x); else this .m_x=( int ):: GlobalVariableGet ( this .m_name_gv_x); if (!:: GlobalVariableCheck ( this .m_name_gv_y)) :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_y, this .m_y); else this .m_y=( int ):: GlobalVariableGet ( this .m_name_gv_y); if (!:: GlobalVariableCheck ( this .m_name_gv_m)) :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_m, this .m_minimized); else this .m_minimized=( int ):: GlobalVariableGet ( this .m_name_gv_m); if (!:: GlobalVariableCheck ( this .m_name_gv_u)) :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_u, this .m_movable); else this .m_movable=( int ):: GlobalVariableGet ( this .m_name_gv_u); this .m_higher_wnd= this .HigherWnd(); this .m_wider_wnd= this .WiderWnd(); if ( this .m_canvas.CreateBitmapLabel( this .m_chart_id, this .m_wnd, "P" +( string ) this .m_id, this .m_x, this .m_y, this .m_w, this .m_h, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .m_canvas.FontSet( this .m_title_font, this .m_title_font_size, FW_BOLD ); this .m_canvas.Erase( 0x00FFFFFF ); } else :: PrintFormat ( "%s: Error. CreateBitmapLabel for canvas failed" ,( string ) __FUNCTION__ ); if ( this .m_workspace.CreateBitmapLabel( this .m_chart_id, this .m_wnd, "W" +( string ) this .m_id, this .m_x+ 1 , this .m_y+ this .m_header_h, this .m_w- 2 , this .m_h- this .m_header_h- 1 , COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { this .m_workspace.FontSet( this .m_font, this .m_font_size); this .m_workspace.Erase( 0x00FFFFFF ); } else :: PrintFormat ( "%s: Error. CreateBitmapLabel for workspace failed" ,( string ) __FUNCTION__ ); }

Класс имеет один параметрический конструктор и один, создаваемый по умолчанию. Нас, естественно, интересует только параметрический, и при создании объекта класса он и будет использоваться. В конструктор через формальные параметры передаются уникальный идентификатор объекта, начальные координаты панели, её ширина и высота и номер подокна, в котором будет размещена панель.

Уникальный идентификатор панели нужен для того, чтобы класс мог создать объекты с уникальными именами. Если на одном графике использовать несколько индикаторов с панелями, то во-избежания конфликта имён объектов и нужен как раз этот уникальный номер, добавляемый к имени объекта панели при его создании. При этом, уникальность идентификатора должна быть повторяемой — при каждом новом запуске номер должен быть таким же, как и в предыдущий запуск. Т.е. нельзя для идентификатора использовать, например, GetTickCount().

Номер подокна, если указан по умолчанию (-1), то ищется программно, иначе — используется указанный в параметре.

Параметры по умолчанию устанавливаются в списке инициализации конструктора. Для некоторых параметров, отвечающих за внешний вид, созданы по две переменные — значение по умолчанию и текущее значение свойства. Это необходимо для интерактивного изменения, например, цвета при наведении указателя на область панели, за которую отвечают такие параметры.

В теле конструктора устанавливаются значения глобальных переменных терминала и создаются два графических объекта — канвас и рабочая область панели.

Весь код конструктора подробно прокомментирован.





Деструктор класса:

CDashboard::~CDashboard() { :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_x, this .m_x); :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_y, this .m_y); :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_m, this .m_minimized); :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_u, this .m_movable); this .m_canvas.Destroy(); this .m_workspace.Destroy(); }

Здесь сначала сбрасываем значения координат и флагов в глобальные переменные терминала, а затем удаляем объекты канваса и рабочей области.



Чтобы взаимодействовать с панелью курсором и кнопками мышки, необходимо знать расположение курсора относительно панели и её управляющих элементов. При перемещении курсора мы можем отследить его координаты и состояния кнопок в обработчике событий класса. Обработчик событий класса имеет те же параметры, что и стандартный обработчик событий OnChartEvent:

void OnChartEvent () const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam );

Параметры id [in] Идентификатор события из перечисления ENUM_CHART_EVENT. lparam [in] Параметр события типа long dparam [in] Параметр события типа double sparam [in] Параметр события типа string Возвращаемое значение Нет возвращаемого значения Примечание Существуют 11 видов событий, которые можно обрабатывать с помощью предопределенной функции OnChartEvent(). Для пользовательских событий предусмотрено 65535 идентификаторов в диапазоне от CHARTEVENT_CUSTOM до CHARTEVENT_CUSTOM_LAST включительно. Для генерации пользовательского события необходимо использовать функцию EventChartCustom(). Краткое описание событий из перечисления ENUM_CHART_EVENT: CHARTEVENT_KEYDOWN — нажатие клавиатуры, когда окно графика находится в фокусе;

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE — перемещение мыши и нажатия кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true);

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE — создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true);

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE — изменение свойств объекта через диалог свойств;

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE — удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true);

CHARTEVENT_CLICK — щелчок мыши на графике;

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK — щелчок мыши на графическом объекте, принадлежащем графику;

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG — перемещение графического объекта при помощи мыши;

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT — окончание редактирования текста в поле ввода графического объекта Edit (OBJ_EDIT);

CHARTEVENT_CHART_CHANGE — изменения графика;

CHARTEVENT_CUSTOM+n — идентификатор пользовательского события, где n находится в диапазоне от 0 до 65535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST содержит последний допустимый идентификатор пользовательского события (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).

В параметре lparam находится координата X, в dparam — координата Y, а в sparam прописываются значения-комбинация флагов для определения состояния кнопок мышки. Все эти параметры нужно получить и обработать относительно координат панели и её элементов, определить состояние и отправить его в обработчик событий класса, где будет прописана реакция на все эти состояния.





Метод, возвращающий состояние курсора и кнопки мыши относительно панели:



ENUM_MOUSE_STATE CDashboard::MouseButtonState( const int x, const int y, bool pressed) { if (pressed) { if ( this .m_mouse_state!=MOUSE_STATE_NOT_PRESSED) return this .m_mouse_state; if (x> this .m_x && x< this .m_x+ this .m_w && y> this .m_y && y< this .m_y+ this .m_h) { if (y> this .m_y && y<= this .m_y+ this .m_header_h) { this .BringToTop(); int wc=( this .m_butt_close ? this .m_header_h : 0 ); int wm=( this .m_butt_minimize ? this .m_header_h : 0 ); int wp=( this .m_butt_pin ? this .m_header_h : 0 ); if (x> this .m_x+ this .m_w-wc) return MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_CLOSE; if (x> this .m_x+ this .m_w-wc-wm) return MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_MINIMIZE; if (x> this .m_x+ this .m_w-wc-wm-wp) return MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_PIN; this .m_mouse_state=MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_HEADER; return this .m_mouse_state; } else if (y> this .m_y+ this .m_header_h && y< this .m_y+ this .m_h) { this .m_mouse_state=MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_WINDOW; return this .m_mouse_state; } } else { this .m_mouse_state=MOUSE_STATE_PRESSED_OUTSIDE_WINDOW; return this .m_mouse_state; } } else { this .m_mouse_state=MOUSE_STATE_NOT_PRESSED; if (x> this .m_x && x< this .m_x+ this .m_w && y> this .m_y && y< this .m_y+ this .m_h) { if (y> this .m_y && y<= this .m_y+ this .m_header_h) { int wc=( this .m_butt_close ? this .m_header_h : 0 ); int wm=( this .m_butt_minimize ? this .m_header_h : 0 ); int wp=( this .m_butt_pin ? this .m_header_h : 0 ); if (x> this .m_x+ this .m_w-wc) return MOUSE_STATE_INSIDE_CLOSE; if (x> this .m_x+ this .m_w-wc-wm) return MOUSE_STATE_INSIDE_MINIMIZE; if (x> this .m_x+ this .m_w-wc-wm-wp) return MOUSE_STATE_INSIDE_PIN; return MOUSE_STATE_INSIDE_HEADER; } else return MOUSE_STATE_INSIDE_WINDOW; } } return MOUSE_STATE_NOT_PRESSED; }

Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Просто определяем взаимные координаты курсора и панели и её элементов, и возвращаем состояние. При этом в метод сразу отправляется флаг нажатой или отпущенной кнопки мышки. Для каждого такого состояния есть свой блок кода, определяющий состояния либо при нажатой кнопке, либо при отпущенной. Так использовать логику достаточно просто и быстро. Но есть свои минусы — нельзя определить щелчок мышки по управляющему элементу — только нажатие на него. Обычно щелчок фиксируется при отпускании кнопки мышки, а нажатие и удержание — при нажимании. При логике, используемой здесь, щелчком и нажатием с удержанием является только нажатие кнопки мышки.



Полученные в этом методе состояния нужно отправить в обработчик событий, где на каждое событие прописан свой обработчик, изменяющий поведение и внешний вид панели:

void CDashboard:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { this .BringToTop(); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id,sparam, OBJPROP_SELECTED , true ); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_wnd= this .GetSubWindow(); int w=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS , this .m_wnd); int h=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , this .m_wnd); this .m_higher_wnd= this .HigherWnd(); this .m_wider_wnd= this .WiderWnd(); if ( this .m_chart_h!=h) { this .m_chart_h=h; int y= this .m_y; if ( this .m_y+ this .m_h>h- 1 ) y=h- this .m_h- 1 ; if (y< 1 ) y= 1 ; this .Move( this .m_x,y); } if ( this .m_chart_w!=w) { this .m_chart_w=w; int x= this .m_x; if ( this .m_x+ this .m_w>w- 1 ) x=w- this .m_w- 1 ; if (x< 1 ) x= 1 ; this .Move(x, this .m_y); } } static int diff_x= 0 ; static int diff_y= 0 ; bool pressed=(! this .IsVisualMode() ? (sparam== "1" || sparam== "" ? true : false ) : sparam== "1" || sparam== "2" ? true : false ); int mouse_x=( int )lparam; int mouse_y=( int )dparam-( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); ENUM_MOUSE_STATE state= this .MouseButtonState(mouse_x,mouse_y,pressed); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_WINDOW) { this .SetChartsTool( false ); if ( this .m_header_back_color_c!= this .m_header_back_color) { this .RedrawHeaderArea( this .m_header_back_color); this .m_canvas.Update(); } return ; } else if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_HEADER) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color,- 10 ,- 10 ,- 10 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) { this .RedrawHeaderArea(new_color); this .m_canvas.Update(); } if ( this .m_movable) this .Move(mouse_x-diff_x,mouse_y-diff_y); return ; } else if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_CLOSE) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( clrRed , 0 , 40 , 40 ); if ( this .m_butt_close_back_color_c!=new_color) { this .RedrawButtonClose(new_color); this .m_canvas.Update(); } ushort event= CHARTEVENT_CUSTOM + 1 ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ushort (event- CHARTEVENT_CUSTOM ), this .m_id, 0 , "Close button pressed" ); } else if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_MINIMIZE) { this .SetChartsTool( false ); this .m_minimized=! this .m_minimized; this .Draw( this .m_title); this .RedrawHeaderArea(); if ( this .m_minimized && ! this .m_movable) this .Move( this .m_x_dock, this .m_y_dock); this .m_canvas.Update(); :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_m, this .m_minimized); } else if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_PIN) { this .SetChartsTool( false ); this .m_movable=! this .m_movable; color new_color= this .NewColor( this .m_butt_pin_back_color, 30 , 30 , 30 ); if ( this .m_butt_pin_back_color_c!=new_color) this .RedrawButtonPin(new_color); if ( this .m_minimized && ! this .m_movable) { this .m_x_dock= this .m_x; this .m_y_dock= this .m_y; } this .m_canvas.Update(); :: GlobalVariableSet ( this .m_name_gv_u, this .m_movable); } else if (state==MOUSE_STATE_INSIDE_HEADER) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color, 20 , 20 , 20 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) { this .RedrawHeaderArea(new_color); this .m_canvas.Update(); } } else if (state==MOUSE_STATE_INSIDE_CLOSE) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color, 0 , 0 , 1 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) this .RedrawHeaderArea(new_color); if ( this .m_butt_min_back_color_c!= this .m_butt_min_back_color) this .RedrawButtonMinimize( this .m_butt_min_back_color); if ( this .m_butt_pin_back_color_c!= this .m_butt_pin_back_color) this .RedrawButtonPin( this .m_butt_pin_back_color); if ( this .m_butt_close_back_color_c!= clrRed ) { this .RedrawButtonClose( clrRed ); this .m_canvas.Update(); } } else if (state==MOUSE_STATE_INSIDE_MINIMIZE) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color, 0 , 0 , 1 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) this .RedrawHeaderArea(new_color); if ( this .m_butt_close_back_color_c!= this .m_butt_close_back_color) this .RedrawButtonClose( this .m_butt_close_back_color); if ( this .m_butt_pin_back_color_c!= this .m_butt_pin_back_color) this .RedrawButtonPin( this .m_butt_pin_back_color); new_color= this .NewColor( this .m_butt_min_back_color, 20 , 20 , 20 ); if ( this .m_butt_min_back_color_c!=new_color) { this .RedrawButtonMinimize(new_color); this .m_canvas.Update(); } } else if (state==MOUSE_STATE_INSIDE_PIN) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color, 0 , 0 , 1 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) this .RedrawHeaderArea(new_color); if ( this .m_butt_close_back_color_c!= this .m_butt_close_back_color) this .RedrawButtonClose( this .m_butt_close_back_color); if ( this .m_butt_min_back_color_c!= this .m_butt_min_back_color) this .RedrawButtonMinimize( this .m_butt_min_back_color); new_color= this .NewColor( this .m_butt_pin_back_color, 20 , 20 , 20 ); if ( this .m_butt_pin_back_color_c!=new_color) { this .RedrawButtonPin(new_color); this .m_canvas.Update(); } } else if (state==MOUSE_STATE_INSIDE_WINDOW) { this .SetChartsTool( false ); if ( this .m_header_back_color_c!= this .m_header_back_color) { this .RedrawHeaderArea( this .m_header_back_color); this .m_canvas.Update(); } } else { this .SetChartsTool( true ); if ( this .m_header_back_color_c!= this .m_header_back_color) { this .RedrawHeaderArea( this .m_header_back_color); this .m_canvas.Update(); } } diff_x=mouse_x- this .m_x; diff_y=mouse_y- this .m_y; } }

Логика обработчика событий достаточно подробно прокомментирована в коде. Отмечу некоторые моменты.

В самом начале прописана обработка события создания нового графического объекта:

if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { this .BringToTop(); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id,sparam, OBJPROP_SELECTED , true ); }

Для чего нужно, и что она делает? Если создать новый графический объект, то он будет размещён выше остальных графических объектов на графике и, соответственно, будет наложен сверху на панель. Поэтому при определении такого события панель переносится сразу же на передний план. А далее новый графический объект делается выделенным. Зачем? Если этого не сделать, то графические объекты, которым для построения нужны несколько точек, например, трендовая линия, не будут нормально созданы — все их опорные точки будут находиться в одной координате, а сам объект виден не будет. Происходит такое из-за потери управления графическим объектом при его создании, когда панель переносится на передний план. Поэтому новый графический объект необходимо принудительно выделить после переноса панели на передний план.

Таким образом, обоюдное поведение панели и графических объектов при их создании будет таким:

Рис.6 Новый графический объект строится "под" панелью и не теряет фокус при создании







В обработчике событий для каждого состояния предусмотрен свой блок обработки. Логика всех этих блоков идентична. Например, обработка нажатия и удержания кнопки мышки на заголовке панели:

else if (state==MOUSE_STATE_PRESSED_INSIDE_HEADER) { this .SetChartsTool( false ); color new_color= this .NewColor( this .m_header_back_color,- 10 ,- 10 ,- 10 ); if ( this .m_header_back_color_c!=new_color) { this .RedrawHeaderArea(new_color); this .m_canvas.Update(); } if ( this .m_movable) this .Move(mouse_x-diff_x,mouse_y-diff_y); return ; }

Чтобы график не перемещался вместе с панелью, для него отключаются события прокрутки графика мышкой, меню правой кнопки мышки и перекрестие. Так как заголовок должен визуально реагировать на захват мышкой, то его цвет делается темнее. Прежде, чем поменять цвет на новый, необходимо проверить менялся ли он уже — зачем его постоянно менять на один и тот же, забирая ресурсы у процессора? А далее, если перемещение не запрещено (панель не закреплена), то смещаем её на новые координаты, рассчитанные по координатам мышки, минус смещение расположения курсора относительно верхнего левого угла панели. Если смещение не учитывать, то панель будет вставать точно на координаты курсора левым верхним углом.





Метод для перемещения панели на указанные координаты:

void CDashboard::Move( int x, int y) { int h= this .m_canvas.Height(); int w= this .m_canvas.Width(); if (! this .m_wider_wnd) { if (x+w> this .m_chart_w- 1 ) x= this .m_chart_w-w- 1 ; if (x< 1 ) x= 1 ; } else { if (x> 1 ) x= 1 ; if (x< this .m_chart_w-w- 1 ) x= this .m_chart_w-w- 1 ; } if (! this .m_higher_wnd) { if (y+h> this .m_chart_h- 2 ) y= this .m_chart_h-h- 2 ; if (y< 1 ) y= 1 ; } else { if (y> 1 ) y= 1 ; if (y< this .m_chart_h-h- 2 ) y= this .m_chart_h-h- 2 ; } if ( this .SetCoords(x,y)) this .m_canvas.Update(); }

В метод передаются координаты, куда нужно переместить панель. Если при изменении координат панель выйдет за пределы графика, то координаты корректируются так, чтобы панель всегда находилась внутри окна графика с отступом от любого края на 1 пиксель. По окончании всех проверок и корректировок координат панели устанавливаются новые координаты её расположения на графике.





Методы, устанавливающие координаты панели:

bool CDashboard::SetCoordX( const int coord_x) { int x=( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_XDISTANCE ); if (x==coord_x) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_XDISTANCE ,coord_x)) return false ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_XDISTANCE ,coord_x+ 1 )) return false ; this .m_x=coord_x; return true ; } bool CDashboard::SetCoordY( const int coord_y) { int y=( int ):: ObjectGetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_YDISTANCE ); if (y==coord_y) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_YDISTANCE ,coord_y)) return false ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_YDISTANCE ,coord_y+ this .m_header_h)) return false ; this .m_y=coord_y; return true ; }

Если в метод передана координата, равная координате панели, то и устанавливать её повторно не нужно — просто возвращается успешность выполнения метода. Сначала смещается канвас, а затем — рабочая область. Смещение рабочей области происходит с учётом её относительного расположения на канвасе — слева на один пиксель внутрь панели, и сверху — на высоту заголовка.





Методы, устанавливающие размеры панели:

bool CDashboard::SetWidth( const int width, const bool redraw= false ) { if (width< 4 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Width cannot be less than 4px" ,( string ) __FUNCTION__ ); return false ; } if (width== this .m_canvas.Width()) return true ; if (! this .m_canvas.Resize(width, this .m_canvas.Height())) return false ; if (width- 2 < 1 ) :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); else { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (! this .m_workspace.Resize(width- 2 , this .m_workspace.Height())) return false ; } this .m_w=width; return true ; } bool CDashboard::SetHeight( const int height, const bool redraw= false ) { if (height<:: fmax ( this .m_header_h, 1 )) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Width cannot be less than %lupx" ,( string ) __FUNCTION__ ,:: fmax ( this .m_header_h, 1 )); return false ; } if (height== this .m_canvas.Height()) return true ; if (! this .m_canvas.Resize( this .m_canvas.Width(),height)) return false ; if (height- this .m_header_h- 2 < 1 ) :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); else { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (! this .m_workspace.Resize( this .m_workspace.Width(),height- this .m_header_h- 2 )) return false ; } this .m_h=height; return true ; }

Здесь точно так же, как и при установке координат — если размер передан в метод тот же самый, который уже имеет панель, то методы просто возвращают true. Стоит отметить одну деталь — рабочая область всегда имеет меньшие размеры, чем канвас. Если при уменьшении размеров рабочей области получится так, что размер становится меньше 1, то во избежание ошибки изменения размера, рабочая область просто скрывается без изменения её размеров.







Вспомогательные методы, устанавливающие сразу две координаты, сразу все размеры и координаты и размеры панели:

bool CDashboard::SetCoords( const int x, const int y) { bool res= true ; res &= this .SetCoordX(x); res &= this .SetCoordY(y); return res; } bool CDashboard::SetSizes( const int w, const int h, const bool update= false ) { bool res= true ; res &= this .SetWidth(w); res &= this .SetHeight(h); if (res && update) this .Expand(); return res; } bool CDashboard::SetParams( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= false ) { bool res= true ; res &= this .SetCoords(x,y); res &= this .SetSizes(w,h); if (res && update) this .Expand(); return res; }

В методы передаются параметры и флаг обновления. После успешной установки параметров и, если установлен флаг обновления, вызывается метод разворачивания панели, в котором производится перерисовка всех элементов панели.





Метод, рисующий область заголовка:

void CDashboard::DrawHeaderArea( const string title) { if (! this .m_header) return ; this .m_title=title; int y= this .m_header_h/ 2 ; this .m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 , this .m_w- 1 , this .m_header_h- 1 ,:: ColorToARGB ( this .m_header_back_color, this .m_header_alpha)); this .m_canvas. TextOut ( 2 ,y, this .m_title,:: ColorToARGB ( this .m_header_fore_color, this .m_header_alpha), TA_LEFT | TA_VCENTER ); this .m_header_back_color_c= this .m_header_back_color; this .DrawButtonClose(); this .DrawButtonMinimize(); this .DrawButtonPin(); this .m_canvas.Update( false ); }

Метод рисует область заголовка — закрашивает прямоугольную область в координатах заголовка и рисует элементы управления — кнопки закрытия, сворачивания/разворачивания и закрепления. Используются цвета и прозрачность, установленные для области заголовка по умолчанию.





Метод, перерисовывающий область заголовка:

void CDashboard::RedrawHeaderArea( const color new_color= clrNONE , const string title= "" , const color title_new_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ) { if (! this .m_header || (new_color== clrNONE && title== "" && title_new_color== clrNONE && new_alpha== USHORT_MAX )) return ; if (new_color== this .m_header_back_color && title== this .m_title && title_new_color== this .m_header_fore_color && new_alpha== this .m_header_alpha) return ; if (title!= "" ) this .m_title=title; color back_clr=(new_color!= clrNONE ? new_color : this .m_header_back_color); color fore_clr=(title_new_color!= clrNONE ? title_new_color : this .m_header_fore_color); uchar alpha= uchar (new_alpha== USHORT_MAX ? this .m_header_alpha : new_alpha> 255 ? 255 : new_alpha); int y= this .m_header_h/ 2 ; this .m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 , this .m_w- 1 , this .m_header_h- 1 ,:: ColorToARGB (back_clr,alpha)); this .m_canvas. TextOut ( 2 ,y, this .m_title,:: ColorToARGB (fore_clr,alpha), TA_LEFT | TA_VCENTER ); this .m_header_back_color_c=back_clr; this .m_header_fore_color_c=fore_clr; this .m_header_alpha_c=alpha; this .RedrawButtonClose(back_clr, clrNONE ,alpha); this .RedrawButtonMinimize(back_clr, clrNONE ,alpha); this .RedrawButtonPin(back_clr, clrNONE ,alpha); this .m_canvas.Update( true ); }

В метод передаются новый цвет фона, новый текст заголовка, новый цвет текста заголовка и новая прозрачность. Если переданы параметры, полностью идентичные уже установленным, то производится выход из метода. Служит для обновления цвета заголовка, его текста и прозрачности.





Метод, рисующий рамку панели:

void CDashboard::DrawFrame( void ) { this .m_canvas.Rectangle( 0 , 0 , this .m_w- 1 , this .m_h- 1 ,:: ColorToARGB ( this .m_border_color, this .m_alpha)); this .m_border_color_c= this .m_border_color; this .m_canvas.Update( false ); }

Обводит рамкой канвас по периметру и запоминает установленный цвет как текущий.





Метод, рисующий кнопку закрытия панели:

void CDashboard::DrawButtonClose( void ) { if (! this .m_butt_close) return ; int w= this .m_header_h; int x1= this .m_w-w; int x2= this .m_w- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; int shift= 4 ; this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB ( this .m_butt_close_back_color, this .m_header_alpha)); this .m_canvas.LineThick(x1+shift+ 1 ,y1+shift+ 1 ,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB ( this .m_butt_close_fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_canvas.LineThick(x1+shift+ 1 ,y2-shift- 1 ,x2-shift,y1+shift,:: ColorToARGB ( this .m_butt_close_fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_butt_close_back_color_c= this .m_butt_close_back_color; this .m_butt_close_fore_color_c= this .m_butt_close_fore_color; this .m_canvas.Update( false ); }

В комментариях к коду вся логика расписана: рисуем фон, а поверх фона — изображение значка закрытия (крестик).





Метод, перерисовывающий кнопку закрытия панели:

void CDashboard::RedrawButtonClose( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ) { if (! this .m_butt_close || (new_back_color== clrNONE && new_fore_color== clrNONE && new_alpha== USHORT_MAX )) return ; int w= this .m_header_h; int x1= this .m_w-w; int x2= this .m_w- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; int shift= 4 ; color back_color=(new_back_color!= clrNONE ? new_back_color : this .m_butt_close_back_color); color fore_color=(new_fore_color!= clrNONE ? new_fore_color : this .m_butt_close_fore_color); uchar alpha= uchar (new_alpha== USHORT_MAX ? this .m_header_alpha : new_alpha> 255 ? 255 : new_alpha); this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (back_color,alpha)); this .m_canvas.LineThick(x1+shift+ 1 ,y1+shift+ 1 ,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB (fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_canvas.LineThick(x1+shift+ 1 ,y2-shift- 1 ,x2-shift,y1+shift,:: ColorToARGB (fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_butt_close_back_color_c=back_color; this .m_butt_close_fore_color_c=fore_color; this .m_canvas.Update( false ); }

Для перерисовки необходимо чтобы хотя бы один из переданных параметров отличался от текущего. Остальное — идентично методу рисования кнопки, кроме выбора и установки новых параметров отрисовки.





Остальные методы рисования и перерисовки кнопок сворачивания/разворачивания и закрепления:

void CDashboard::DrawButtonMinimize( void ) { if (! this .m_butt_minimize) return ; int w= this .m_header_h; int wc=( this .m_butt_close ? w : 0 ); int x1= this .m_w-wc-w; int x2= this .m_w-wc- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; int shift= 4 ; this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB ( this .m_butt_min_back_color, this .m_header_alpha)); if ( this .m_minimized) this .m_canvas.Rectangle(x1+shift,y1+shift,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB ( this .m_butt_min_fore_color, 255 )); else this .m_canvas.LineThick(x1+shift,y2-shift,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB ( this .m_butt_min_fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_butt_min_back_color_c= this .m_butt_min_back_color; this .m_butt_min_fore_color_c= this .m_butt_min_fore_color; this .m_canvas.Update( false ); } void CDashboard::RedrawButtonMinimize( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ) { if (! this .m_butt_minimize || (new_back_color== clrNONE && new_fore_color== clrNONE && new_alpha== USHORT_MAX )) return ; int w= this .m_header_h; int wc=( this .m_butt_close ? w : 0 ); int x1= this .m_w-wc-w; int x2= this .m_w-wc- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; int shift= 4 ; color back_color=(new_back_color!= clrNONE ? new_back_color : this .m_butt_min_back_color); color fore_color=(new_fore_color!= clrNONE ? new_fore_color : this .m_butt_min_fore_color); uchar alpha= uchar (new_alpha== USHORT_MAX ? this .m_header_alpha : new_alpha> 255 ? 255 : new_alpha); this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (back_color,alpha)); if ( this .m_minimized) this .m_canvas.Rectangle(x1+shift,y1+shift,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB (fore_color, 255 )); else this .m_canvas.LineThick(x1+shift,y2-shift,x2-shift,y2-shift,:: ColorToARGB (fore_color, 255 ), 3 , STYLE_SOLID ,LINE_END_ROUND); this .m_butt_min_back_color_c=back_color; this .m_butt_min_fore_color_c=fore_color; this .m_canvas.Update( false ); } void CDashboard::DrawButtonPin( void ) { if (! this .m_butt_pin) return ; int w= this .m_header_h; int wc=( this .m_butt_close ? w : 0 ); int wm=( this .m_butt_minimize ? w : 0 ); int x1= this .m_w-wc-wm-w; int x2= this .m_w-wc-wm- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB ( this .m_butt_pin_back_color, this .m_header_alpha)); int x[]={x1+ 3 , x1+ 6 , x1+ 3 ,x1+ 4 ,x1+ 6 ,x1+ 9 ,x1+ 9 ,x1+ 10 ,x1+ 15 ,x1+ 14 ,x1+ 13 ,x1+ 10 ,x1+ 10 ,x1+ 9 ,x1+ 6 }; int y[]={y1+ 14 ,y1+ 11 ,y1+ 8 ,y1+ 7 ,y1+ 7 ,y1+ 4 ,y1+ 3 ,y1+ 2 , y1+ 7 , y1+ 8 , y1+ 8 , y1+ 11 ,y1+ 13 ,y1+ 14 ,y1+ 11 }; this .m_canvas.Polygon(x,y,:: ColorToARGB ( this .m_butt_pin_fore_color, 255 )); if (! this .m_movable) this .m_canvas.Line(x1+ 3 ,y1+ 2 ,x1+ 15 ,y1+ 14 ,:: ColorToARGB ( this .m_butt_pin_fore_color, 255 )); this .m_butt_pin_back_color_c= this .m_butt_pin_back_color; this .m_butt_pin_fore_color_c= this .m_butt_pin_fore_color; this .m_canvas.Update( false ); } void CDashboard::RedrawButtonPin( const color new_back_color= clrNONE , const color new_fore_color= clrNONE , const ushort new_alpha= USHORT_MAX ) { if (! this .m_butt_pin || (new_back_color== clrNONE && new_fore_color== clrNONE && new_alpha== USHORT_MAX )) return ; int w= this .m_header_h; int wc=( this .m_butt_close ? w : 0 ); int wm=( this .m_butt_minimize ? w : 0 ); int x1= this .m_w-wc-wm-w; int x2= this .m_w-wc-wm- 1 ; int y1= 0 ; int y2=w- 1 ; color back_color=(new_back_color!= clrNONE ? new_back_color : this .m_butt_pin_back_color); color fore_color=(new_fore_color!= clrNONE ? new_fore_color : this .m_butt_pin_fore_color); uchar alpha= uchar (new_alpha== USHORT_MAX ? this .m_header_alpha : new_alpha> 255 ? 255 : new_alpha); this .m_canvas.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (back_color,alpha)); int x[]={x1+ 3 , x1+ 6 , x1+ 3 ,x1+ 4 ,x1+ 6 ,x1+ 9 ,x1+ 9 ,x1+ 10 ,x1+ 15 ,x1+ 14 ,x1+ 13 ,x1+ 10 ,x1+ 10 ,x1+ 9 ,x1+ 6 }; int y[]={y1+ 14 ,y1+ 11 ,y1+ 8 ,y1+ 7 ,y1+ 7 ,y1+ 4 ,y1+ 3 ,y1+ 2 , y1+ 7 , y1+ 8 , y1+ 8 , y1+ 11 ,y1+ 13 ,y1+ 14 ,y1+ 11 }; this .m_canvas.Polygon(x,y,:: ColorToARGB ( this .m_butt_pin_fore_color, 255 )); if (! this .m_movable) this .m_canvas.Line(x1+ 3 ,y1+ 2 ,x1+ 15 ,y1+ 14 ,:: ColorToARGB ( this .m_butt_pin_fore_color, 255 )); this .m_butt_pin_back_color_c=back_color; this .m_butt_pin_fore_color_c=fore_color; this .m_canvas.Update( false ); }

Методы идентичны методам рисования и перерисовки кнопки закрытия. Логика точно такая же, и она прописана в комментариях к коду.





Метод, рисующий панель:

void CDashboard::Draw( const string title) { this .m_title=title; if (! this .m_minimized) this .Expand(); else this .Collapse(); this .m_canvas.Update( false ); this .m_workspace.Update(); }

Если флаг свёрнутости не установлен — разворачиваем панель, т.е., рисуем её в развёрнутом виде. Если флаг свёрнутости установлен, то сворачиваем панель: рисуем панель в свёрнутом виде — только заголовок.





Метод, сворачивающий панель:

void CDashboard::Collapse( void ) { this .SaveWorkspace(); this .SaveBackground(); int h= this .m_h; if (! this .SetSizes( this .m_canvas.Width(), this .m_header_h)) return ; this .DrawHeaderArea( this .m_title); this .m_h=h; }

Перед тем, как свернуть панель из развёрнутого состояния, нужно сохранить все пиксели фона и рабочей области в массивы. Это нужно для быстрого разворачивания панели — чтобы не рисовать её заново, а просто восстановить изображения панели и рабочей области из массивов пикселей. Кроме того, на фоне панели что-либо могло быть нарисовано дополнительно в качестве оформления — в данном случае это может быть табличка. Она тоже сохранится вместе с фоном, а далее — восстановится.





Метод, разворачивающий панель:

void CDashboard::Expand( void ) { if (! this .SetSizes( this .m_canvas.Width(), this .m_h)) return ; if ( this .m_array_ppx.Size()== 0 ) { this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( this .m_back_color, this .m_alpha)); this .DrawFrame(); this .DrawHeaderArea( this .m_title); this .SaveWorkspace(); this .SaveBackground(); } else { this .RestoreBackground(); if ( this .m_array_wpx.Size()> 0 ) this .RestoreWorkspace(); } if ( this .m_y+ this .m_canvas.Height()> this .m_chart_h- 1 ) this .Move( this .m_x, this .m_chart_h- 1 - this .m_canvas.Height()); }

Если массивы, в которые сохраняются пиксели фона и рабочей области, пустые, то рисуем всю панель при помощи методов рисования. Если же массивы уже заполнены, то просто восстанавливаем фон панели и её рабочую область из массивов.





Вспомогательные методы для работы с цветом:

color CDashboard::NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue) { double clR= 0 , clG= 0 , clB= 0 ; this .ColorToRGB(base_color,clR,clG,clB); double clRn=(clR+shift_red < 0 ? 0 : clR+shift_red > 255 ? 255 : clR+shift_red); double clGn=(clG+shift_green< 0 ? 0 : clG+shift_green> 255 ? 255 : clG+shift_green); double clBn=(clB+shift_blue < 0 ? 0 : clB+shift_blue > 255 ? 255 : clB+shift_blue); return this .RGBToColor(clRn,clGn,clBn); } color CDashboard::RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const { int int_r=( int ):: round (r); int int_g=( int ):: round (g); int int_b=( int ):: round (b); int clr= 0 ; clr=int_b; clr<<= 8 ; clr|=int_g; clr<<= 8 ; clr|=int_r; return ( color )clr; } void CDashboard::ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b) { r=GetR(clr); g=GetG(clr); b=GetB(clr); }

Методы необходимы для изменения цвета при взаимодействии курсора с элементами управления на панели.





Метод, устанавливающий прозрачность заголовка:



void CDashboard::SetHeaderTransparency( const uchar value) { this .m_header_alpha=value; if ( this .m_header_alpha_c!= this .m_header_alpha) this .RedrawHeaderArea( clrNONE , NULL , clrNONE ,value); this .m_header_alpha_c=value; }

Сначала переданное в метод значение прозрачности записывается в переменную, хранящую прозрачность по умолчанию, затем новое значение сравнивается с текущим. Если значения не равны, то область заголовка полностью перерисовывается. В конце в текущую прозрачность записывается установленная.





Метод, устанавливающий прозрачность панели:



void CDashboard::SetTransparency( const uchar value ) { this .m_alpha= value ; if ( this .m_alpha_c!= this .m_alpha) { this .m_canvas.Erase(::ColorToARGB( this .m_back_color, value )); this .DrawFrame(); this .RedrawHeaderArea(clrNONE,NULL,clrNONE, value ); this .m_canvas.Update( false ); } this .m_alpha_c= value ; }

Логика аналогична вышерассмотренному методу. Если переданная в метод прозрачность не равна текущей, то панель полностью перерисовывается с новой прозрачностью.





Метод, устанавливающий параметры шрифта рабочей области по умолчанию:

void CDashboard::SetFontParams( const string name, const int size, const uint flags= 0 , const uint angle= 0 ) { if (! this .m_workspace.FontSet(name,size*- 10 ,flags,angle)) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to set font options. Error %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return ; } this .m_font=name; this .m_font_size=size*- 10 ; }

Переданные в метод параметры шрифта (имя шрифта, его размер, флаги и угол) устанавливаются в объект CCanvas рабочей области и сохраняются в переменных.

Размер шрифта, передаваемый в метод умножается на -10 по причине, описанной в примечании к функции TextSetFont:

Если в имени шрифта используется "::", то шрифт загружается из ресурса EX5 . Если имя шрифта name указано с расширением, то шрифт загружается из файла, при этом – если путь начинается с "\" или "/", то файл ищется относительно каталога MQL5, иначе ищется относительно пути EX5-файла, вызвавшего функцию TextSetFont(). Размер шрифта задается положительными или отрицательными значениями, знак определяет зависимость размера текста от настроек операционной системы (масштаба шрифта). Если размер задается положительным числом, то при отображении логического шрифта в физический происходит преобразование размера в физические единицы измерения устройства (пиксели) и этот размер соответствует высоте ячеек символов из доступных шрифтов. Не рекомендуется в тех случаях, когда предполагается совместное использование на графике текстов, выведенных функцией TextOut(), и текстов, отображаемых с помощью графического объекта OBJ_LABEL ("Текстовая метка").

Если размер задается отрицательным числом, то указанный размер предполагается заданным в десятых долях логического пункта (значение -350 равно 35 логических пунктов) и делится на 10, а затем полученное значение преобразуется в физические единицы измерения устройства (пиксели) и соответствует абсолютному значению высоты символа из доступных шрифтов. Чтобы получить на экране текст такого же размера, как и в объекте OBJ_LABEL, возьмите указанный в свойствах объекта размер шрифта и умножьте на -10.





Метод, включающий/выключающий режимы работы с графиком:

void CDashboard::SetChartsTool( const bool flag) { if (flag && !:: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL )) { :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_CONTEXT_MENU , true ); :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_CROSSHAIR_TOOL , true ); } else if (!flag && :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL )) { :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_CONTEXT_MENU , false ); :: ChartSetInteger ( 0 , CHART_CROSSHAIR_TOOL , false ); } }

В зависимости от переданного флага, метод проверяет состояние прокрутки графика мышкой и либо включает все режимы работы с графиком, либо их отключает. Проверка режима прокрутки нужна для того, чтобы постоянно не отсылать команду на установку режимов при нахождении курсора в пределах или за пределами окна панели. Переключение режимов происходит только в момент захода курсора внутрь панели, либо при выходе курсора за её пределы.







Метод, выводящий текстовое сообщение в указанные координаты:



void CDashboard::DrawText( const string text, const int x, const int y, const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE ) { int w=width; int h=height; if (width== 0 && height== 0 ) this .m_workspace.Erase( 0x00FFFFFF ); else { if (width== WRONG_VALUE && height== WRONG_VALUE ) this .m_workspace.TextSize(text,w,h); else { w=(width == WRONG_VALUE ? this .m_workspace.TextWidth(text) : width> 0 ? width : 1 ); h=(height== WRONG_VALUE ? this .m_workspace.TextHeight(text) : height> 0 ? height : 1 ); } this .m_workspace.FillRectangle(x,y,x+w,y+h, 0x00FFFFFF ); } this .m_workspace. TextOut (x,y,text,:: ColorToARGB ( this .m_fore_color)); this .m_workspace.Update( false ); }

Работа с канвасом в случае вывода на него графики заключается в рисовании этй графики на канвасе как кистью на холсте. Одно изображение, нарисованное на холсте, ложится на другое изображение, нарисованное первым. Чтобы заменить изображение, необходимо либо полностью перерисовать весь холст, либо вычислить размеры прошлого изображения, стереть эту область и нарисовать очередное изображение на стёртой области.



Для текстов мы можем получить размеры уже нарисованного текста на холсте, чтобы стереть эту область перед выводом следующего текста. Но хранить где-то в объекте все ранее нарисованные тексты и фигуры не оптимально. Поэтому здесь сделан выбор между точностью и простотой с оптимальностью. Здесь мы будем получать размеры текущего текста (которые по ширине могут не соответствовать ранее нарисованному в этом месте тексту), и эти размеры использовать, чтобы стереть ранее нарисованный текст перед выводом следующего.

Если прошлый текст по ширине не совпадает с текущим, а вернее — больше, то он будет стёрт не весь. Для таких случаев в методе предусмотрена передача параметров с указанием нужных размеров стираемой области по высоте и ширине:

Если переданные в метод значения ширины и высоты равны -1 (по умолчанию), значит стираться будет область равная ширине и высоте текущего текста, Если переданы нули — полностью стирается вся рабочая область, Если передано значение ширины или высоты больше нуля, то эти значения и будут использованы для ширины и высоты соответственно.

Обычно, если выводится текст, то его высота будет равна предыдущему в случае использования того же шрифта с тем же размером. А вот ширина может отличаться. Поэтому можно ширину подобрать и передать в метод такую, которая сотрёт только область, предназначенную для текста, не затронув соседние, и при этом, чтобы гарантированно стереть прошлый текст.





Класс панели рассчитан на вывод данных в табличном формате. Для удобства рассчёта координат выводимых на панель данных и визуального оформления панели, предусмотрены два метода, рассчитывающие координаты ячеек таблиц и рисующих таблички (если нужно) на фоне панели.

Первый метод рассчитывает координаты ячеек таблицы по переданным в него данным: начальные координаты X и Y таблицы на панели, количество строк, столбцов, высота строк и ширина столбцов. Также можно указать свой цвет линий сетки таблицы и признак "чередующихся" строк.

Второй метод рассчитывает размеры строк и столбцов автоматически в зависимости от их количества и ширины отступа таблицы от краёв панели. В нём также можно указать свой цвет линий сетки таблицы и признак "чередующихся" строк.





Метод, рисующий фоновую сетку по заданным параметрам:



void CDashboard::DrawGrid( const uint x, const uint y, const uint rows, const uint columns, const uint row_size, const uint col_size, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { if ( this .m_minimized) return ; this .m_table_data.Clear(); int row_h= int (row_size< 2 ? 2 : row_size); int col_w= int (col_size< 2 ? 2 : col_size); int x1= int (x< 1 ? 1 : x); int x2=x1+col_w* int (columns> 0 ? columns : 1 ); int y1= this .m_header_h+( int )y; int y2=y1+row_h* int (rows> 0 ? rows : 1 ); color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); if (x1> 1 ) this .m_canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); this .m_canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } this .m_canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .m_table_data.AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y- this .m_header_h); } for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (x1== 1 && col_x>=x1+m_canvas.Width()- 2 ) break ; this .m_canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .m_table_data.RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row=m_table_data.GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); } } this .m_canvas.Update( false ); }

Логика метода и последовательность рисования таблицы и создания её экземпляра в объекте табличных данных подробно расписаны прямо в коде практически под каждой строкой. Те данные, которые записываются в экземпляр нарисованной таблицы в объекте табличных данных, нужны будут для получения координат каждой ячейки — чтобы удобно было при выводе данных на панель указать нужные координаты. Достаточно лишь указать номер ячейки по её расположению в таблице (Row и Column) и получить координаты верхнего левого угла этой ячейки на панели.





Метод, рисующий фоновую сетку с автоматическим размером ячеек:



void CDashboard::DrawGridAutoFill( const uint border, const uint rows, const uint columns, const color line_color= clrNONE , bool alternating_color= true ) { if ( this .m_minimized) return ; int x1=( int )border; int x2= this .m_canvas.Width()-( int )border- 1 ; int y1= this .m_header_h+( int )border; int y2= this .m_canvas.Height()-( int )border- 1 ; color clr=(line_color== clrNONE ? C'200,200,200' : line_color); if (border> 0 ) this .m_canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int greed_h=y2-y1; int row_h=( int ):: round (( double )greed_h/( double )rows); for ( int i= 0 ;i<( int )rows;i++) { int row_y=y1+row_h*i; if (alternating_color && i% 2 == 0 ) { color new_color= this .NewColor(clr, 45 , 45 , 45 ); this .m_canvas.FillRectangle(x1+ 1 ,row_y+ 1 ,x2- 1 ,row_y+row_h- 1 ,:: ColorToARGB (new_color, this .m_alpha)); } this .m_canvas.Line(x1,row_y,x2,row_y,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); CTableRow *row_obj= new CTableRow(i); if (row_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table row object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (! this .m_table_data.AddRow(row_obj)) delete row_obj; row_obj.SetY(row_y- this .m_header_h); } int greed_w=x2-x1; int col_w=( int ):: round (( double )greed_w/( double )columns); for ( int i= 0 ;i<( int )columns;i++) { int col_x=x1+col_w*i; if (i> 0 ) this .m_canvas.Line(col_x,y1,col_x,y2,:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); int total= this .m_table_data.RowsTotal(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { CTableRow *row= this .m_table_data.GetRow(j); if (row== NULL ) continue ; CTableCell *cell= new CTableCell(row.Row(),i); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Failed to create table cell object at index %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,i); continue ; } if (!row.AddCell(cell)) { delete cell; continue ; } cell.SetXY(col_x,row.Y()); } } this .m_canvas.Update( false ); }

Данный метод отличается от вышерассмотренного лишь автоматическим рассчётом ширины и высоты таблицы в зависимости от отступа таблицы от края панели, высоты строк (высота таблицы / количество строк) и ширины столбцов (ширина таблицы / количество столбцов). Таже полностью прокомментирован прямо в коде.



Создавать (рисовать на панели) эти таблички нужно уже после создания панели и её отрисовки на графике. В противном случае, табличка нарисована не будет, но табличные данные при этом будут все рассчитаны, и ими можно будет пользоваться. Т.е. рисование таблицы после отображения панели на графике необходимо лишь в случаях, когда табличка должна быть нарисована на панели.







Для быстрого восстановления фона панели и рабочей области предусмотрены массивы, в которые перед, например, сворачиванием панели копируются пиксели изображения рабочей области и панели. При разворачивании панели вместо повторного рисования всего ранее нарисованного на ней, просто восстанавливаются фон панели и рабочей области из массивов пикселей. Это гораздо практичнее, чем где-то запоминать всё, что, и с какими параметрами рисовалось на канвасе, чтобы потом заново перерисовывать.



Есть по два метода для панели и рабочей области — для сохранения изображения в массив пикселей и для восстановления изображения из массива пикселей.





Метод, сохраняющий рабочую область в массив пикселей:

void CDashboard::SaveWorkspace( void ) { uint size= this .m_workspace.Width()* this .m_workspace.Height(); if ( this .m_array_wpx.Size()!=size) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_array_wpx,size)!=size) { :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return ; } } uint n= 0 ; for ( int y= 0 ;y< this .m_workspace.Height();y++) for ( int x= 0 ;x< this .m_workspace.Width();x++) { n= this .m_workspace.Width()*y+x; if (n> this .m_array_wpx.Size()- 1 ) break ; this .m_array_wpx[n]= this .m_workspace.PixelGet(x,y); } }

В двух вложенных циклах проходим по каждому пикселю каждой строчки изображения и копируем их в приёмный массив.





Метод, восстанавливающий рабочую область из массива пикселей:



void CDashboard::RestoreWorkspace( void ) { if ( this .m_array_wpx.Size()== 0 ) return ; uint n= 0 ; for ( int y= 0 ;y< this .m_workspace.Height();y++) for ( int x= 0 ;x< this .m_workspace.Width();x++) { n= this .m_workspace.Width()*y+x; if (n> this .m_array_wpx.Size()- 1 ) break ; this .m_workspace.PixelSet(x,y, this .m_array_wpx[n]); } }

В двух вложенных циклах рассчитываем индекс каждого пикселя каждой строчки изображения в массиве и копируем их из массива в координаты X и Y изображения.







Метод, сохраняющий фон панели в массив пикселей:



void CDashboard::SaveBackground( void ) { uint size= this .m_canvas.Width()* this .m_canvas.Height(); if ( this .m_array_ppx.Size()!=size) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_array_ppx,size)!=size) { :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize failed. Error %lu" ,( string ) __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return ; } } uint n= 0 ; for ( int y= 0 ;y< this .m_canvas.Height();y++) for ( int x= 0 ;x< this .m_canvas.Width();x++) { n= this .m_canvas.Width()*y+x; if (n> this .m_array_ppx.Size()- 1 ) break ; this .m_array_ppx[n]= this .m_canvas.PixelGet(x,y); } }





Метод, восстанавливающий фон панели из массива пикселей:



void CDashboard::RestoreBackground( void ) { if ( this .m_array_ppx.Size()== 0 ) return ; uint n= 0 ; for ( int y= 0 ;y< this .m_canvas.Height();y++) for ( int x= 0 ;x< this .m_canvas.Width();x++) { n= this .m_canvas.Width()*y+x; if (n> this .m_array_ppx.Size()- 1 ) break ; this .m_canvas.PixelSet(x,y, this .m_array_ppx[n]); } }





Чтобы перенести объект на передний план, необходимо выполнить подряд две операции: скрыть объект и сразу отобразить его. У каждого графического объекта есть свойство OBJPROP_TIMEFRAMES, отвечающее за его видимость на каждом из таймфреймов. Чтобы скрыть объект на всех таймфреймах, нужно для этого свойства установить значение OBJ_NO_PERIODS. Соответственно, чтобы отобразить объект, нужно установить свойству OBJPROP_TIMEFRAMES значение OBJ_ALL_PERIODS.





Метод, скрывающий панель:

void CDashboard::Hide( const bool redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Для объектов панели и рабочей области устанавливаются свойству OBJPROP_TIMEFRAMES значения OBJ_NO_PERIODS, и для немедленного отображения изменений график перерисовывается (если соответствующий флаг установлен).





Метод, отображающий панель:

void CDashboard::Show( const bool redraw= false ) { :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_canvas.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (! this .m_minimized) :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_workspace.ChartObjectName(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); if (redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Для объекта панели сразу устанавливается свойству OBJPROP_TIMEFRAMES значение OBJ_ALL_PERIODS. А для объекта рабочей области значение устанавливается только, если панель находится в развёрнутом состоянии.

При взведённом флаге перерисовки график перерисовывается для немедленного отображения изменений.





Метод, переносящий панель на передний план:

void CDashboard::BringToTop( void ) { this .Hide( false ); this .Show( true ); }

Сначала панель и рабочая область скрываются без перерисовки графика, затем сразу же отображаются и график перерисовывается.



Для некоторых случаев, когда массивы пикселей нет возможности держать в памяти, их нужно сохранять в файлы и затем от туда загружать. В классе подготовлены методы для сохранения массивов пикселей в файл и загрузки их из файла:

bool CDashboard::FileSaveWorkspace( void ) { string filename= this .m_program_name+ "\\Dashboard" +( string ) this .m_id+ "\\workspace.bin" ; if ( this .m_array_wpx.Size()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The workspace pixel array is empty." , __FUNCTION__ ); return false ; } if (!:: FileSave (filename, this .m_array_wpx)) { :: PrintFormat ( "%s: FileSave '%s' failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,filename,:: GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CDashboard::FileSaveBackground( void ) { string filename= this .m_program_name+ "\\Dashboard" +( string ) this .m_id+ "\\background.bin" ; if ( this .m_array_ppx.Size()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The background pixel array is empty." , __FUNCTION__ ); return false ; } if (!:: FileSave (filename, this .m_array_ppx)) { :: PrintFormat ( "%s: FileSave '%s' failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,filename,:: GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CDashboard::FileLoadWorkspace( void ) { string filename= this .m_program_name+ "\\Dashboard" +( string ) this .m_id+ "\\workspace.bin" ; if (:: FileLoad (filename, this .m_array_wpx)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: FileLoad '%s' failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,filename,:: GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool CDashboard::FileLoadBackground( void ) { string filename= this .m_program_name+ "\\Dashboard" +( string ) this .m_id+ "\\background.bin" ; if (:: FileLoad (filename, this .m_array_ppx)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: FileLoad '%s' failed. Error %lu" , __FUNCTION__ ,filename,:: GetLastError ()); return false ; } return true ; }

На данный момент работа с этими методами не реализована, так как необходимость в них была обнаружена уже в момент написания статьи. В последующих статьях, где будет использоваться класс информационной панели, эти методы, скорее всего, уже будут использоваться.







Индикатор с информационной панелью

Для проверки работы информационной панели создадим простой индикатор, рисующий обычную скользящую среднюю. На панель будем выводить текущие Bid и Ask и данные свечи, над которой находится курсор мышки.

В папке Indicators создадим новую папку TestDashboard, а в ней — новый пользовательский индикатор:





Далее задаём параметры:





Выбираем первый тип OnCalculate, OnChartEvent и OnTimer на случай дальнейших доработок:







Выбираем один рисуемый буфер и жмём "Готово":





Получаем такой шаблон:

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "MA" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int InpPeriodMA= 10 ; input int InpMethodMA= 0 ; input int InpPriceMA= 0 ; input int InpPanelX= 20 ; input int InpPanelY= 20 ; input int InpUniqID= 0 ; double MABuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MABuffer, INDICATOR_DATA ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }

В созданную папку индикатора сохраним файл класса объекта панели. Просто для того, чтобы подключаемый файл класса панели находился в той же папке, что и индикатор. После доработки класса панели, его окончательную версию можно разместить в папке Include файловой песочницы торгового терминала, чтобы использовать в своих программах.



Подкорректируем созданный шаблон индикатора. Подключим класс объекта панели, инициализируем входные параметры более понятными начальными значениями, исправим название рисуемого буфера и объявим глобальные переменные:



#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "MA" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include "Dashboard.mqh" input int InpPeriodMA = 10 ; input ENUM_MA_METHOD InpMethodMA = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPriceMA = PRICE_CLOSE ; input int InpPanelX = 20 ; input int InpPanelY = 20 ; input int InpUniqID = 0 ; double BufferMA[]; CDashboard *dashboard= NULL ; int handle_ma; int period_ma; int mouse_bar_index; string plot_label; int OnInit () {

В обработчике OnInit() создадим хэндл стандартного индикатора Moving Average, установим параметры индикатора и рисуемого буфера. Так как просчёт индикатора выполняется от начала истории к текущим данным, то установим буферу индикатора индексацию как в таймсерии. Объект информационной панели тоже создадим в этом же обработчике. Сразу же после создания объекта отобразим его и нарисуем сетку таблицы. После выведем в журнал табличные данные:



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,BufferMA, INDICATOR_DATA ); period_ma=(InpPeriodMA< 1 ? 1 : InpPeriodMA); ResetLastError (); handle_ma= iMA ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,period_ma, 0 ,InpMethodMA,InpPriceMA); if (handle_ma== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "%s Failed to create MA indicator handle. Error %lu" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , Digits ()); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Test Dashboard" ); plot_label= "MA(" +( string )period_ma+ "," + StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 )+ ")" ; PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,plot_label); ArraySetAsSeries (BufferMA, true ); dashboard= new CDashboard(InpUniqID,InpPanelX,InpPanelY, 200 , 250 ); if (dashboard== NULL ) { Print ( "Error. Failed to create dashboard object" ); return INIT_FAILED ; } dashboard.View( Symbol ()+ ", " + StringSubstr ( EnumToString ( Period ()), 7 )); dashboard.DrawGridAutoFill( 2 , 12 , 2 ); dashboard.GridPrint( 2 ); mouse_bar_index= 0 ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вся логика здесь прокомментирована в коде. Таблица создаётся с автоматическим расчётом размеров строк и столбцов. Создание простой таблицы закомментировано в коде. Можно поменять местами — закомментировать автоматическую табличку и раскомментировать простую и перекомпилировать индикатор. Разница будет совсем небольшой при данных параметрах таблиц.



В обработчике OnDeinit() удалим панель, освободим хэндл индикатора и сотрём комментарии на графике:

void OnDeinit ( const int reason) { if (dashboard!= NULL ) delete dashboard; ResetLastError (); if (! IndicatorRelease (handle_ma)) PrintFormat ( "%s: IndicatorRelease failed. Error %ld" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); Comment ( "" ); }

В обработчике OnCalculate() все предопределённые массивы таймсерий сделаем с индексацией как у таймсерии, чтобы они совпадали с индексацией рисуемого буфера. Всё остальное прокомментировано в коде обработчика:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (tick_volume, true ); ArraySetAsSeries (volume, true ); ArraySetAsSeries (spread, true ); if (rates_total<period_ma) return 0 ; int limit=rates_total-prev_calculated; if (limit> 1 ) { limit=rates_total-period_ma- 1 ; ArrayInitialize (BufferMA, EMPTY_VALUE ); } int count=(limit> 1 ? rates_total : 1 ),copied= 0 ; copied= CopyBuffer (handle_ma, 0 , 0 ,count,BufferMA); if (copied!=count) return 0 ; for ( int i=limit; i>= 0 && ! IsStopped (); i--) { } static bool first= true ; if (first) { DrawData( 0 , TimeCurrent ()); first= false ; } MqlTick tick={ 0 }; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return 0 ; if (mouse_bar_index== 0 ) DrawData( 0 ,time[ 0 ]); else { dashboard.DrawText( "Bid" ,dashboard.CellX( 0 , 0 )+ 2 ,dashboard.CellY( 0 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (tick.bid, Digits ()),dashboard.CellX( 0 , 1 )+ 2 ,dashboard.CellY( 0 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Ask" ,dashboard.CellX( 1 , 0 )+ 2 ,dashboard.CellY( 1 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (tick.ask, Digits ()),dashboard.CellX( 1 , 1 )+ 2 ,dashboard.CellY( 1 , 1 )+ 2 , 90 ); } return (rates_total); }

В обработчике OnChartEvent() индикатора сначала вызываем обработчик OnChartEvent панели, затем обрабатываем нужные события:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { dashboard. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE || id== CHARTEVENT_CLICK ) { datetime time= 0 ; double price= 0 ; int wnd= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,wnd,time,price)) { mouse_bar_index= iBarShift ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,time); DrawData(mouse_bar_index,time); } } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { PrintFormat ( "%s: Event id=%ld, object id (lparam): %lu, event message (sparam): %s" , __FUNCTION__ ,id,lparam,sparam); } }

Здесь, при получении из панели события нажатия на кнопку закрытия, и при необходимости реакции на такое событие, нужно прописать его обработку. Решение о поведении программы на это событие лежит на разработчике программы.





Функция, выводящая данные текущих цен и бара по индексу:

void DrawData( const int index, const datetime time) { MqlTick tick={ 0 }; MqlRates rates[ 1 ]; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) return ; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,index, 1 ,rates)!= 1 ) return ; dashboard.DrawText( "Bid" , dashboard.CellX( 0 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 0 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (tick.bid, Digits ()), dashboard.CellX( 0 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 0 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Ask" , dashboard.CellX( 1 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 1 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (tick.ask, Digits ()), dashboard.CellX( 1 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 1 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Date" , dashboard.CellX( 2 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 2 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( TimeToString (rates[ 0 ].time, TIME_DATE ), dashboard.CellX( 2 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 2 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Time" , dashboard.CellX( 3 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 3 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( TimeToString (rates[ 0 ].time, TIME_MINUTES ),dashboard.CellX( 3 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 3 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Open" , dashboard.CellX( 4 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 4 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].open, Digits ()), dashboard.CellX( 4 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 4 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "High" , dashboard.CellX( 5 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 5 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].high, Digits ()), dashboard.CellX( 5 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 5 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Low" , dashboard.CellX( 6 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 6 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].low, Digits ()), dashboard.CellX( 6 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 6 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Close" , dashboard.CellX( 7 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 7 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (rates[ 0 ].close, Digits ()), dashboard.CellX( 7 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 7 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Volume" , dashboard.CellX( 8 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 8 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText(( string )rates[ 0 ].real_volume, dashboard.CellX( 8 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 8 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Tick Volume" ,dashboard.CellX( 9 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 9 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText(( string )rates[ 0 ].tick_volume, dashboard.CellX( 9 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 9 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText( "Spread" , dashboard.CellX( 10 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 10 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText(( string )rates[ 0 ].spread, dashboard.CellX( 10 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 10 , 1 )+ 2 , 90 ); dashboard.DrawText(plot_label, dashboard.CellX( 11 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 11 , 0 )+ 2 ); dashboard.DrawText( DoubleToString (BufferMA[index], Digits ()),dashboard.CellX( 11 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 11 , 1 )+ 2 , 90 ); ChartRedraw ( ChartID ()); }

Если обратить внимание на метод DrawText класса панели

void CDashboard::DrawText( const string text, const int x, const int y, const int width= WRONG_VALUE , const int height= WRONG_VALUE )

то видим, что после текста в метод передаются координаты X и Y. Вот их-то мы и получаем из табличных данных, указывая расположение ячейки таблицы по её номеру строки и столбца.



Например, цены Bid и Ask выводятся на панель по "адресу" ячеек таблицы для Bid 0,0 (текст 'Bid') и 0,1 (значение цены Bid):



dashboard.DrawText( "Bid" , dashboard.CellX( 0 , 0 )+ 2 , dashboard.CellY( 0 , 0 )+ 2 ) ; dashboard.DrawText( DoubleToString (tick.bid, Digits ()), dashboard.CellX( 0 , 1 )+ 2 , dashboard.CellY( 0 , 1 )+ 2 , 90 ) ;

Здесь берутся значения ячеек

для текста "Bid":

CellX(0,0) — ячейка в нулевой строке и нулевом столбце — значение координаты X,

— ячейка в нулевой строке и нулевом столбце — значение координаты X, CellY0,0) — ячейка в нулевой строке и нулевом столбце — значение координаты Y.



для значения цены Bid:

CellX(0,1) — ячейка в нулевой строке и первом столбце — значение координаты X,

— ячейка в нулевой строке и первом столбце — значение координаты X, CellY0,1) — ячейка в нулевой строке и первом столбце — значение координаты Y.



Значение 90 для ширины выводимого текста во второй ячейке — это как раз тот случай, когда текущий текст может оказаться менее широким, чем предыдущий, соответственно, прошлый текст не будет полностью стёрт, и два текста наложатся друг на друга. Поэтому здесь мы явно указываем ширину выводимой надписи, что гарантированно сотрёт предыдущий нарисованный текст, но и не сотрёт прилегающие данные, так как поле таблицы, где пишется текст, шире 90 пикселей.



Таким образом для каждой ячейки таблицы мы можем получить её координаты на панели и вывести в них текст. Так как координаты указаны для точек пересечения линий сетки таблицы, то для выравнивания текста внутри ячеек таблицы к координатам прибавляются по два пикселя по X и Y.

После компиляции индикатора и его запуска на графике, в журнал будут выведены данные созданной и нарисованной на панели таблицы:

Table: Rows: 12 , Columns: 2 Row 0 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 2 Row 0 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 2 Row 1 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 21 Row 1 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 21 Row 2 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 40 Row 2 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 40 Row 3 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 59 Row 3 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 59 Row 4 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 78 Row 4 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 78 Row 5 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 97 Row 5 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 97 Row 6 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 116 Row 6 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 116 Row 7 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 135 Row 7 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 135 Row 8 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 154 Row 8 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 154 Row 9 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 173 Row 9 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 173 Row 10 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 192 Row 10 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 192 Row 11 Column 0 Cell X: 2 Cell Y: 211 Row 11 Column 1 Cell X: 100 Cell Y: 211





Если запустить два индикатора с панелью на одном графике, указав разные значения уникального идентификатора панели, то они будут работать независимо друг от друга:





Здесь видно, что хоть панели и работают раздельно — для каждого индикатора своя, но есть у них и конфликт: при перемещении панелей график тоже пытается перемещаться. Происходит это по причине, что одна панель, которую перемещаем, отключает перемещение графика, а вторая, видя, что курсор находится за её пределами — включает.

Чтобы избавиться от такого поведения, самое простое, что можно сделать — это организовать в глобальных переменных терминала семафор, в который будет записываться идентификатор активной панели. Остальные, видя там не свой идентификатор, не будут пытаться управлять графиком.

Если же индикатор запустить в визуальном режиме тестера и попытаться двигать панель, то с неким трудом она будет перемещаться по экрану. При этом, что весьма полезно, данные можно получать от баров тестируемого графика — при щелчке по бару, его данные отобразятся на панели. Также правая кнопка мышки (её удержание и перемещение курсора по графику) помогает указать панели где сейчас находится курсор и отобразить данные, либо захватить мышкой панель за область заголовка и сместить на нужное место. К сожалению, в визуальном режиме тестера, из-за неполной реализации работы с событиями приходится прибегать к таким ухищрениям.



Заключение

Сегодня мы создали небольшую панель, которая может стать помощником при разработке своих стратегий по индикаторам, и далее, в последующих статьях рассмотрим подключение индикаторов и работу с их данными в советниках для всех стандартных индикаторов.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в