- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Значением выражения, в которое входит операция присваивания, является значение левого операнда после присваивания:
|
Присваивание значения x переменной y у = x;
Следующие операции объединяют арифметические или побитовые операции с операцией присваивания:
|
Увеличение значения переменной у на x у += x;
Побитовые операции производятся только с целыми числами. При выполнении операции логический сдвиг представления y вправо/влево на x бит используются младшие 5 двоичных разрядов значения x, старшие разряды отбрасываются, то есть сдвиг производится на 0-31 бит.
При выполнении операции %= (значение y по модулю x) знак результата совпадает со знаком делимого.
В выражении оператор присваивания может присутствовать много раз. В этом случае обработка выражения ведется справа налево:
|
y=x=3;
Сначала переменной x будет присвоено значение 3, затем переменной y будет присвоено значение переменной x, то есть тоже 3.
