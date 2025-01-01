ДокументацияРазделы
Операции присваивания

Значением выражения, в которое входит операция присваивания, является значение левого операнда после присваивания:

Присваивание значения x переменной y                   у = x;

Следующие операции объединяют арифметические или побитовые операции с операцией присваивания:

Увеличение значения переменной у на x                  у += x;
Уменьшение значения переменной y на x                  y -= x;
Умножение значения переменной y на x                   y *= x;
Деление значения переменной y на x                     y /= x;
Остаток от деления значения переменной y на x          y %= x;
Сдвиг двоичного представления y вправо на x бит        y >>= x;
Сдвиг двоичного представления y влево на x бит         y <<= x;
Побитовая операция И двоичных представлений y и x      y &= x;
Побитовая операция ИЛИ двоичных представлений y и x    y |= x;
Побитовая операция исключающее ИЛИ
          двоичных представлений y и x                 y ^= x;

Побитовые операции производятся только с целыми числами. При выполнении операции логический сдвиг представления y вправо/влево на x бит используются младшие 5 двоичных разрядов значения x, старшие разряды отбрасываются, то есть сдвиг производится на 0-31 бит.

При выполнении операции %= (значение y по модулю x) знак результата совпадает со знаком делимого.

В выражении оператор присваивания может присутствовать много раз. В этом случае обработка выражения ведется справа налево:

 y=x=3;

Сначала переменной x будет присвоено значение 3, затем переменной y будет присвоено значение переменной x, то есть тоже 3.

