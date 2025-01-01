- CArray
Структуры данных
Этот раздел содержит технические детали работы с различными структурами данных (массивами, связанными списками и др.) и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов структур данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе составных структур данных).
Стандартная библиотека MQL5 (в части наборов данных) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Arrays
Массивы данных
Использование классов динамических массивов данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе многомерных массивов).
Стандартная библиотека MQL5 (в части массивов данных) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Arrays.
|
Класс
|
Описание
|
Базовый класс динамического массива данных
|
Динамический массив переменных типа char или uchar
|
Динамический массив переменных типа short или ushort
|
Динамический массив переменных типа int или uint
|
Динамический массив переменных типа long или ulong
|
Динамический массив переменных типа float
|
Динамический массив переменных типа double
|
Динамический массив переменных типа string
|
Динамический массив указателей CObject
|
Обеспечивает возможность работы со списком экземпляров класса CObject и его наследников
|
Обеспечивает возможность работы с узлами двоичного дерева CTree
|
Обеспечивает возможность работы с двоичным деревом экземпляров класса CTreeNode и его наследников.