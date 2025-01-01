Структуры данных

Этот раздел содержит технические детали работы с различными структурами данных (массивами, связанными списками и др.) и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов структур данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе составных структур данных).

Массивы данных

Использование классов динамических массивов данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе многомерных массивов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части массивов данных) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Arrays.