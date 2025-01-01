ДокументацияРазделы
Структуры данных

Этот раздел содержит технические детали работы с различными структурами данных (массивами, связанными списками и др.) и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов структур данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе составных структур данных).

Стандартная библиотека MQL5 (в части наборов данных) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Arrays

 
Массивы данных

Использование классов динамических массивов данных позволит сэкономить время при создании пользовательских хранилищ данных разнообразных форматов (в том числе многомерных массивов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части массивов данных) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Arrays.

Класс

Описание

CArray

Базовый класс динамического массива данных

CArrayChar

Динамический массив переменных типа char или uchar

CArrayShort

Динамический массив переменных типа short или ushort

CArrayInt

Динамический массив переменных типа int или uint

CArrayLong

Динамический массив переменных типа long или ulong

CArrayFloat

Динамический массив переменных типа float

CArrayDouble

Динамический массив переменных типа double

CArrayString

Динамический массив переменных типа string

CArrayObj

Динамический массив указателей CObject

CList

Обеспечивает возможность работы со списком экземпляров класса CObject и его наследников

CTreeNode

Обеспечивает возможность работы с узлами двоичного дерева CTree

CTree

Обеспечивает возможность работы с двоичным деревом экземпляров класса CTreeNode и его наследников.