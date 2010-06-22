Библиотека для построения диаграмм средствами Google Chart API

Введение

Google Chart позволяет строить 11 типов различных диаграмм. Вот они:

Линейный график Гистограмма Пузырьковый график Лепестковая диаграмма Японские свечи Диаграмма Венна QR-код Карта Формула Граф Круговая диаграмма

Вполне нормальный набор для работы. Как было сказано в описании статьи - всё, что необходимо для получения готовой диаграммы - это отправить специально собранный запрос на сервер Google. Простой пример того, как это сделать, был реализован в статье Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API, но это даже не десятая часть того, на что способен этот сервис. Естественно, для того, чтобы правильно собрать запрос нужно изучить его структуру, ключевые слова, поэтому в статье будет произведена попытка создания библиотеки классов, используя которые, пользователь сможет быстро создать необходимую ему диаграмму и разместить её на графике, а также динамически обновлять данные, на основе которых была построена диаграмма.



Сразу уточню, что массивных выкладок кода библиотеки в статье не будет, вместо этого будет приложена справка, созданная с помощью Doxygen (подробнее в статье Автоматическое создание документации к программам на MQL5). Там можно будет найти описания открытых методов классов библиотеки, документацию по используемым перечислениям и исключениям, возникающим в процессе создания диаграммы.

1. Описание средств получения и отображения диаграмм

Начнём с конца. Предположим, что мы правильно сформировали запрос. Теперь нужно отправить его на сервер, считать ответ в файл и привязать файл к графическому объекту на графике для отображения диаграммы. Для работы с Интернет воспользуемся функциями, описанными в статье Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет.

Также есть одна маленькая загвоздка: компоненты, предназначенные для отображения изображений (Рисунок и Графическая метка) работают только с изображениями формата BMP, а Google Chart возвращает только PNG или GIF. Следовательно, нужно будет конвертировать изображение. Этим занимается импортируемая функция Convert_PNG(). Код функции для получения диаграммы имеет вид:

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file.Open(name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true; } default : return false; } ChartRedraw (); }

Следует отметить широкое использование мною классов Стандартной библиотеки при создании библиотеки Google Charts, за что отдельное спасибо её разработчикам.

2. Обзор компонентов библиотеки Google Charts

Запрос на сервер должен начинаться так: http://chart.apis.google.com/chart?cht=, далее следует указать тип диаграммы, а уже потом остальные параметры. Запрос, помимо заголовка, состоит из команд и их параметров, команды разделяются между собой символом "&", например команда &chtt=Title установит в заголовок диаграммы слово "Title".



Итак, приступим.

2.1 Линейный график



Пожалуй, наиболее часто используемый из всех, и обладающий наибольшим количеством свойств. Построением графика занимается класс CLineXYChart. Пример:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

В итоге, в компоненте с именем "test diagram" появится такое изображение:

Рисунок 1. Простой пример построения линейного графика

Напомню, что справку о методах классов можно будет найти в приложенной справке, здесь будут примеры использования.

Усложним график, добавим ещё одну линию, оси и сетку:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

График принял такой вид, как на рисунке ниже. Следует отметить одну важную особенность - метод GetChart() следует вызывать после остальных методов т.к. именно он получает график.

Рисунок 2. Более сложный пример линейного графика

И это ещё далеко не всё. Добавим маркеры, заголовок, легенду и заливку:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.GetChart();

Для установки свойств, присущих только какой-то конкретной линии используются идентификаторы (first_line и second_line), которые потом передаются в соответствующие методы.

Рисунок 3. Ещё более сложный пример линейного графика

Но и это не конец. Есть возможность добавления меток на линию, заливки области под линией и между линиями, масштабирования линий и добавления линии на второстепенную ось:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red , 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red , 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue , 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false, 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true, 20 ); chart.GetChart();

Рисунок 4. Все возможности линейного графика

Если нужно динамически обновлять данные графика, то можно воспользоваться методом SetLineData(), или полностью удалить линию со старыми данными с помощью DeleteLine() и создать новую, однако первый метод предпочтительнее.

2.2 Гистограмма



Иными словами, это "столбиковый график". За его построение отвечает класс CBarChart. Отличиями от CLineXYChart являются отсутствие маркеров, необходимости задавать набор данных для X оси, а также некоторые особенности, присущие только диаграммам этого типа. В остальном всё так же, как и с CLineXYChart.



Пример:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Рисунок 5. Пример гистограммы



Обратите внимание на то, что у нас три набора данных, и столбики расположены друг над другом в порядке, наилучшем для отображения, однако существует и другой способ группировки столбцов. Он устанавливается при помощи метода SetGrouped():

chart.SetGrouped(true);

Рисунок 6. Пример гистограммы с иным способом группировки столбцов

Как видите, теперь столбцы располагаются не друг над другом, а по порядку создания.



2.3 Круговая диаграмма



Класс CPieChart строит круговую диаграмму. Можно создать как двумерную, так и трёхмерную диаграмму:

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red , 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green , 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue , 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetPieType(true); chart.GetChart();





Рисунок 7. 2D и 3D примеры круговой диаграммы



Тип отображения (2D или 3D) задаётся вызовом метода SetPieType(). Ещё одним полезным свойством является возможность задания нескольких колец, однако тогда будет доступен только 2D режим. Для задания второго кольца укажем параметр dimensional метода AddPieSlice() отличным от нуля:

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen , 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta , 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon , 0 , "Test ring 3" );

Рисунок 8. Кольцевая диаграмма

Обратите внимание, что на диаграмме выше также присутствуют выносные метки секторов. Они устанавливаются методом SetPieLabels(), и могут заменить легенду. Однако есть одно неудобство - размеры меток не подгоняются автоматически под размеры графика, вследствие чего могут выпасть за его пределы, в таком случае нужно увеличить ширину графика. Установка сетки, осей, маркеров, масштабирования для этого типа диаграмм не предусмотрена. Удалить сектор можно методом DeleteLine().

2.4 Лепестковый график



Класс CRadarChart строит лепестковый график. Никаких отличий от класса CLineXYChart не имеет. Все его методы доступны и в CRadarChart:

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen , 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Рисунок 9. Лепестковая диаграмма

2.5 Свечной график



Класс CCandleChart строит свечной график. Свечи добавляются методом AddCandles():

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open[ 10 ], Close[ 10 ], High[ 10 ], Low[ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low); chart.AddCandles(Open, Close, High, Low); chart.SetTitle( Symbol (), Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Рисунок 10. Свечной график

Маркеры, легенда и метки недоступны для этого типа графиков.

2.6 Формула



Класс CFormulaChart позволяет создать формулу. Формула передаётся в виде строки на языке TeX в метод SetFormulaString():

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor( Blue ); chart.GetChart();

Рисунок 11. Формула

Также можно установить заливку методом SetFill(). Никакие дополнительные возможности не поддерживаются.

2.7 Граф



Класс CGraphChart строит графы. Методы AddNode() и AddEdge() добавляют узлы и рёбра на граф:

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Рисунок 11. Графы

Метод SetEngine() устанавливает специфический тип графического двигателя, используемого при построении графа. С этим можете поэкспериментировать сами. Методы DeleteNode() и DeleteEdge() удаляют узлы и рёбра с графа.

2.8 Диаграмма Венна



Класс CVennChart строит диаграмму Венна.



Метод SetCircleSizes() установит размеры множеств, SetCircleColors() их цвета, SetVennLegend() их подписи, а SetIntersections() размеры пересечений:

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors( Yellow , Lime , Maroon ); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green , 15 ); chart.GetChart();

Рисунок 11. Диаграмма Венна

2.9 QR-код



Класс CQRCode позволяет создать QR-код:

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Рисунок 11. QR-код

Метод SetData() установит данные, на основе которых будет создан код. Методы SetErrCorrection() и SetEncoding() установят

2.10 Карта



Класс CMapChart создаёт карту мира или континента с возможностью выделить необходимые страны:



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors( White , Red , Blue ); chart.SetFill( Gray , Blue ); chart.GetChart();

Рисунок 11. Карта Африки

Коды нужных стран передаются в метод SetCountries() в формате ISO 3166-1-alpha-2. SetZoomArea() установит континент карты, а SetColors() цвета стран.

2.11 Пузырьковый график



Класс CScatterChart строит пузырьковый график. Единственное отличие от CLineXYChart - способ задания данных.



Здесь для задания данных используется метод AddLineScatter(), в который нужно передать координаты точек и их размеры:

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red , 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue , 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Рисунок 11. Пузырьковый график

Заключение



Надеюсь, дорогой читатель, данная библиотека несколько облегчит Вам нелёгкую трейдерскую жизнь. Хотелось бы добавить, что использование ООП значительно облегчает написание больших проектов, делает их более гибкими и удобными при использовании.

Удачи.



Приложения: