ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыБазовые классыCIndicatorBuffer 

Класс CIndicatorBuffer

Класс CIndicatorBuffer является классом для упрощенного доступа к данным буфера технического индикатора.

Описание

Класс CIndicatorBuffer обеспечивает упрощенный доступ к данным буфера технического индикатора.

Декларация

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Заголовок

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Offset

Получает/устанавливает смещение буфера

Name

Получает/устанавливает наименование буфера

Доступ к данным

 

At

Получает элемент буфера

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет весь буфер

RefreshCurrent

Обновляет только текущее значение

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Методы унаследованные от CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod