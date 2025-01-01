Класс CIndicatorBuffer
Класс CIndicatorBuffer является классом для упрощенного доступа к данным буфера технического индикатора.
Описание
Класс CIndicatorBuffer обеспечивает упрощенный доступ к данным буфера технического индикатора.
Декларация
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Заголовок
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Иерархия наследования
CIndicatorBuffer
Методы класса по группам
Атрибуты
Получает/устанавливает смещение буфера
Получает/устанавливает наименование буфера
Доступ к данным
Получает элемент буфера
Обновление данных
Обновляет весь буфер
Обновляет только текущее значение
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Методы унаследованные от CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Методы унаследованные от CDoubleBuffer