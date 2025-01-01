Перегрузка

В пределах одного класса можно определить два или более методов, которые совместно используют одно и тоже имя, но имеют разное количество параметров. Когда это имеет место, методы называются перегруженными, а о процессе говорят как о перегрузке метода. Перегрузка метода – один из способов, с помощью которых реализуется полиморфизм. Перегрузка методов в классах производится по тем же правилам, что и перегрузка функций.

Если для вызываемой функции нет точного соответствия, то компилятор производит поиск подходящей функции по трем уровням последовательно:

поиск среди методов класса; поиск среди методов базовых классов, последовательно от ближайшего предка до самого первого; поиск среди остальных функций.

Если точного соответствия ни на одном уровне не найдено, но найдено несколько подходящих функций на разных уровнях, то используется функция, найденная на наименьшем уровне. В пределах одного уровня не может быть более одной подходящей функции.

Смотри также

Перегрузка функций