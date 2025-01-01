- Open
Класс CFileBin
Класс CFileBin является классом для упрощенного доступа к двоичным файлам.
Описание
Класс CFileBin обеспечивает доступ к двоичным файлам.
Декларация
|
class CFileBin: public CFile
Заголовок
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Методы класса по группам
|
Открытие
|
|
Открывает двоичный файл
|
Методы записи
|
|
Записывает переменную типа char или uchar
|
Записывает переменную типа short или ushort
|
Записывает переменную типа int или uint
|
Записывает переменную типа long или ulong
|
Записывает переменную типа float
|
Записывает переменную типа double
|
Записывает переменную типа string
|
Записывает массив переменных типа char или uchar
|
Записывает массив переменных типа short или ushort
|
Записывает массив переменных типа int или uint
|
Записывает массив переменных типа long или ulong
|
Записывает массив переменных типа float
|
Записывает массив переменных типа double
|
Записывает данные экземпляра наследника класса CObject
|
Методы чтения
|
|
Читает переменную типа char или uchar
|
Читает переменную типа short или ushort
|
Читает переменную типа int или uint
|
Читает переменную типа long или ulong
|
Читает переменную типа float
|
Читает переменную типа double
|
Читает переменную типа string
|
Читает массив переменных типа char или uchar
|
Читает массив переменных типа short или ushort
|
Читает массив переменных типа int или uint
|
Читает массив переменных типа long или ulong
|
Читает массив переменных типа float
|
Читает массив переменных типа double
|
Читает данные экземпляра наследника класса CObject
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose