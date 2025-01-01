ДокументацияРазделы
Класс CFileBin

Класс CFileBin является классом для упрощенного доступа к двоичным файлам.

Описание

Класс CFileBin обеспечивает доступ к двоичным файлам.

Декларация

   class CFileBin: public CFile

Заголовок

   #include <Files\FileBin.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CFile

          CFileBin

Методы класса по группам

Открытие

 

Open

Открывает двоичный файл

Методы записи

 

WriteChar

Записывает переменную типа char или uchar

WriteShort

Записывает переменную типа short или ushort

WriteInteger

Записывает переменную типа int или uint

WriteLong

Записывает переменную типа long или ulong

WriteFloat

Записывает переменную типа float

WriteDouble

Записывает переменную типа double

WriteString

Записывает переменную типа string

WriteCharArray

Записывает массив переменных типа char или uchar

WriteShortArray

Записывает массив переменных типа short или ushort

WriteIntegerArray

Записывает массив переменных типа int или uint

WriteLongArray

Записывает массив переменных типа long или ulong

WriteFloatArray

Записывает массив переменных типа float

WriteDoubleArray

Записывает массив переменных типа double

WriteObject

Записывает данные экземпляра наследника класса CObject

Методы чтения

 

ReadChar

Читает переменную типа char или uchar

ReadShort

Читает переменную типа short или ushort

ReadInteger

Читает переменную типа int или uint

ReadLong

Читает переменную типа long или ulong

ReadFloat

Читает переменную типа float

ReadDouble

Читает переменную типа double

ReadString

Читает переменную типа string

ReadCharArray

Читает массив переменных типа char или uchar

ReadShortArray

Читает массив переменных типа short или ushort

ReadIntegerArray

Читает массив переменных типа int или uint

ReadLongArray

Читает массив переменных типа long или ulong

ReadFloatArray

Читает массив переменных типа float

ReadDoubleArray

Читает массив переменных типа double

ReadObject

Читает данные экземпляра наследника класса CObject

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose