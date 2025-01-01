Оператор уничтожения объекта delete

Оператор delete удаляет созданный оператором new объект, вызывает деструктор соответствующего класса и освобождает память, занимаемую объектом. В качестве операнда используется действительный описатель существующего объекта. После выполнения операции delete описатель объекта становится недействительным.

Пример:

//--- удаляем уложенную фигуру

delete m_shape;

m_shape=NULL;

//--- создаём новую фигуру

NewShape();

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов