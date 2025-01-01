ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор уничтожения объекта delete 

Оператор уничтожения объекта delete

Оператор delete удаляет созданный оператором new объект, вызывает деструктор соответствующего класса и освобождает память, занимаемую объектом. В качестве операнда используется действительный описатель существующего объекта. После выполнения операции delete описатель объекта становится недействительным.

Пример:

      //--- удаляем уложенную фигуру
      delete m_shape;
      m_shape=NULL;
      //--- создаём новую фигуру
      NewShape();

