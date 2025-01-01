Справочник MQL5Основы языкаОператорыОператор уничтожения объекта delete
- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
Оператор уничтожения объекта delete
Оператор delete удаляет созданный оператором new объект, вызывает деструктор соответствующего класса и освобождает память, занимаемую объектом. В качестве операнда используется действительный описатель существующего объекта. После выполнения операции delete описатель объекта становится недействительным.
Пример:
|
//--- удаляем уложенную фигуру
