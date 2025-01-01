ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFile 

Класс CFile

Класс CFile является базовым классом для классов CFileBin и CFileTxt.

Описание

Класс CFile обеспечивает своим потомкам доступ к общим функциям API MQL5 по работе с файлами и папками.

Декларация

   class CFile: public CObject

Заголовок

   #include <Files\File.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CFile

Прямые потомки

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Методы класса по группам

Атрибуты

 

Handle

Получает хэндл файла

Filename

Получает имя файла

Flags

Получает флаги файла

SetUnicode

Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_UNICODE

SetCommon

Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON

Общие методы работы с файлами

 

Open

Открывает файл

Close

Закрывает файл

Delete

Удаляет файл

IsExist

Проверяет существование файла

Copy

Копирует файл

Move

Перемещает/переименовывает файл

Size

Получает размер файла

Tell

Получает текущее положение файлового указателя

Seek

Устанавливает положение файлового указателя

Flush

Сбрасывает на диск все данные

IsEnding

Определяет конец файла

IsLineEnding

Определяет конец строки

Общие методы работы с папками

 

FolderCreate

Создает папку

FolderDelete

Удаляет папку

FolderClean

Очищает папку

Общие методы поиска файлов и папок

 

FileFindFirst

Начинает поиск файлов

FileFindNext

Продолжает поиск файлов

FileFindClose

Закрывает хэндл поиска

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 