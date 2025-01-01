Класс CFile

Класс CFile является базовым классом для классов CFileBin и CFileTxt.

Описание

Класс CFile обеспечивает своим потомкам доступ к общим функциям API MQL5 по работе с файлами и папками.

Декларация

class CFile: public CObject

Заголовок

#include <Files\File.mqh>

Иерархия наследования CObject CFile Прямые потомки CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Методы класса по группам

Атрибуты Handle Получает хэндл файла Filename Получает имя файла Flags Получает флаги файла SetUnicode Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_UNICODE SetCommon Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON Общие методы работы с файлами Open Открывает файл Close Закрывает файл Delete Удаляет файл IsExist Проверяет существование файла Copy Копирует файл Move Перемещает/переименовывает файл Size Получает размер файла Tell Получает текущее положение файлового указателя Seek Устанавливает положение файлового указателя Flush Сбрасывает на диск все данные IsEnding Определяет конец файла IsLineEnding Определяет конец строки Общие методы работы с папками FolderCreate Создает папку FolderDelete Удаляет папку FolderClean Очищает папку Общие методы поиска файлов и папок FileFindFirst Начинает поиск файлов FileFindNext Продолжает поиск файлов FileFindClose Закрывает хэндл поиска