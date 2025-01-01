- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Класс CFile
Класс CFile является базовым классом для классов CFileBin и CFileTxt.
Описание
Класс CFile обеспечивает своим потомкам доступ к общим функциям API MQL5 по работе с файлами и папками.
Декларация
|
class CFile: public CObject
Заголовок
|
#include <Files\File.mqh>
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает хэндл файла
|
Получает имя файла
|
Получает флаги файла
|
Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_UNICODE
|
Устанавливает/сбрасывает флаг FILE_COMMON
|
Общие методы работы с файлами
|
|
Открывает файл
|
Закрывает файл
|
Удаляет файл
|
Проверяет существование файла
|
Копирует файл
|
Перемещает/переименовывает файл
|
Получает размер файла
|
Получает текущее положение файлового указателя
|
Устанавливает положение файлового указателя
|
Сбрасывает на диск все данные
|
Определяет конец файла
|
Определяет конец строки
|
Общие методы работы с папками
|
|
Создает папку
|
Удаляет папку
|
Очищает папку
|
Общие методы поиска файлов и папок
|
|
Начинает поиск файлов
|
Продолжает поиск файлов
|
Закрывает хэндл поиска