Класс CFileTxt
Класс CFileTxt является классом для упрощенного доступа к текстовым файлам.
Описание
Класс CFileTxt обеспечивает доступ к текстовым файлам.
Декларация
class CFileTxt: public CFile
Заголовок
#include <Files\FileTxt.mqh>
Методы класса по группам
Открытие
|
Открывает текстовый файл
Методы записи
|
Записывает переменную типа string
Методы чтения
|
Читает переменную типа string
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose