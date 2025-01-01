ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаФайлыCFileTxt 

Класс CFileTxt

Класс CFileTxt является классом для упрощенного доступа к текстовым файлам.

Описание

Класс CFileTxt обеспечивает доступ к текстовым файлам.

Декларация

   class CFileTxt: public CFile

Заголовок

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Методы класса по группам

Открытие

 

Open

Открывает текстовый файл

Методы записи

 

WriteString

Записывает переменную типа string

Методы чтения

 

ReadString

Читает переменную типа string

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose