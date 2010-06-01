Обработка торговых событий в эксперте при помощи функции OnTrade()

Любой трейдер, имеющий дело с написанием экспертов на MQL, рано или поздно сталкивался с необходимостью составления отчетов о работе своего эксперта, или же возникала необходимость реализовать отправку уведомлений о действиях эксперта по SMS или на e-mail. В любом случае нужно "отлавливать" определенные события, происходящие на рынке или действия производимые экспертом и уведомлять о них оператора.

В этой статье я хочу рассказать о том, как можно реализовать обработку торговых событий, и предложить вам свой вариант реализации.

В статье будет рассматриваться обработка следующих событий:

1. Как это происходит?



Прежде чем приступить к работе, в общих чертах расскажу, как происходит работа с торговыми событиями, а все необходимые подробности буду излагать по ходу работы.

В MQL есть предопределенные и пользовательские события. Нас интересуют предопределенные, а точнее торговое событие Trade, которое относится к предопределенным.

Событие Trade генерируется каждый раз при завершении торговой операции. Каждый раз после генерации события Trade происходит вызов функции OnTrade(). Именно в функции OnTrade() и будет проводиться работа с ордерами и позициями.

2. Шаблон эксперта



Итак, для начала создадим нового эксперта. Для этого в MetaEditor'e через меню Файл -> Создать вызовем мастера MQL5. В предложенном списке выберем Советник и нажмем Далее. В диалоге "Общие параметры советника" введите Имя эксперта и свои данные, если необходимо. Я назвал советника "TradeControl". Вы можете взять это же название или придумать свое, это не важно. Никаких параметров пока указывать не будем, т.к. они будут созданы по ходу написания эксперта.

Все! Шаблон эксперта создан, осталось только добавить в него функцию OnTrade().



В результате у вас должен получиться следующий код:

#property copyright "KlimMalgin" #property link "" #property version "1.00" int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTrade () { } void OnTick () { }

3. Работа с позициями



Работу с торговыми событиями начнем с самого простого - с открытия и закрытия позиций. Вначале разберемся, какие процессы происходят после нажатия кнопок "Sell" и "Buy".

Если в функции OnTrade() поместить вызов:

Alert ( "Поступило событие Trade" );

То мы увидим, что после открытия по рынку функция OnTrade(), а вместе с ней и наш Alert выполнятся четыре раза:

Рисунок 1. Сигналы



Почему OnTrade() вызывается именно четыре раза и как на эти вызовы можно отреагировать? Чтобы разобраться в этом, обратимся к документации:

Здесь следует оговориться:

В ходе написания статьи и общения с разработчиками выяснилось, что изменения в истории не приводят к вызову OnTrade() ! То есть функция OnTrade() вызывается только при изменении списка выставленных ордеров и открытых позиций! При разработке обработчика торговых событий это грозит тем, что исполненные ордера и сделки могут появляться в истории с запаздыванием, и во время выполнения функции OnTrade() обработать их не удастся.

А теперь вернемся к работе с событиями. Как мы выяснили - при открытии по рынку, событие Trade поступает 4 раза:

Формирование ордера на открытие по рынку. Совершение сделки. Уход отработанного ордера в историю. Открытие позиции.

Чтобы проследить этот процесс в терминале, обратим внимание на список ордеров во вкладке "Торговля" MetaTrader'а:





Рисунок 2. Список ордеров во вкладке "Торговля"



Когда вы хотите открыть позицию и открываетесь, например, вниз - в списке ордеров появляется ордер, имеющий статус started (рис. 2). При этом изменяется список выставленных ордеров и вызывается событие Trade. Вот первый раз, когда срабатывает функция OnTrade(). Затем по сформированному ордеру совершается сделка. На этом этапе функция OnTrade() выполняется второй раз. Как только сделка будет исполнена, отработанный ордер и выполненная по нему сделка будут отправлены в историю, а функция OnTrade() будет вызвана в третий раз. На последнем этапе по исполненной сделке открывается позиция и происходит четвертый вызов OnTrade().

Для того чтобы "поймать" момент открытия позиции, нужно при каждом вызове OnTrade() анализировать список ордеров, историю ордеров и историю сделок. Это мы сейчас и будем делать!

Итак, вызвана функция OnTrade(), и нам нужно узнать, изменилось ли количество ордеров в списке вкладки "Торговля". Для этого необходимо сравнить количество ордеров в списке на момент предыдущего вызова OnTrade() и сейчас. Чтобы узнать, сколько ордеров в списке в данный момент, воспользуемся функцией OrdersTotal(), а чтобы знать, сколько ордеров было в списке на предыдущем вызове, нам придется сохранять значение OrdersTotal() в каждом вызове OnTrade(). Создадим для этого специальную переменную:

int OrdersPrev = 0 ;

Переменной OrdersPrev в конце функции OnTrade() будем присваивать значение OrdersTotal().

Также нужно учесть ситуацию, когда вы запускаете советника, а в списке уже есть отложенные ордера. Чтобы эксперт не упустил их из виду, в функции OnInit() переменной OrdersPrev также нужно присвоить значение OrdersTotal(). Изменения, которые мы только что внесли в эксперт, будут выглядеть вот так:

int OrdersPrev = 0 ; int OnInit () { OrdersPrev = OrdersTotal (); return ( 0 ); } void OnTrade () { OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Теперь, когда мы знаем количество ордеров на текущем и предыдущем вызовах, мы можем узнать когда в списке появился ордер, а когда он по каким-либо причинам исчез. Для этого используем следующее условие:

if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { }

Т.о. получается, что если на предыдущем вызове ордеров было меньше, чем сейчас, то в списке появился ордер (несколько ордеров одновременно появиться не могут), а если наоборот сейчас ордеров меньше чем на предыдущем вызове OnTrade(), значит ордер либо исполнен, либо снят по каким-то причинам. Почти вся работа с позициями начинается с этих двух условий.



Отдельной работы требует только изменение стоплосса и тейкпрофита. Я добавлю код для работы с позициями в функцию OnTrade() и давайте его рассмотрим:

void OnTrade () { Alert ( "Поступило событие Trade" ); HistorySelect (start_date, TimeCurrent ()); if (OrdersPrev < OrdersTotal ()) { OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError (); if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Поступил ордер в обработку" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); } } else if (OrdersPrev > OrdersTotal ()) { state = HistoryOrderGetInteger (LastOrderTicket, ORDER_STATE ); _GetLastError= GetLastError (); if (_GetLastError != 0 ){ Alert ( "Ошибка №" ,_GetLastError, " Ордер не найден!" );LastOrderTicket = 0;} Print ( "Error #" ,_GetLastError, " state: " ,state); ResetLastError (); if (state == ORDER_STATE_FILLED ) { Alert (LastOrderTicket, "Ордер выполнен, переходим к сделке" ); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { case DEAL_ENTRY_IN : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ордер породил сделку №" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Открыта позиция buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Наращена позиция buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Открыта позиция sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Наращена позиция sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Необработанный код типа: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_OUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ордер породил сделку №" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Закрыта часть позиции sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " с прибылью = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Закрыта позиция sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " с прибылью = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == true) { Alert ( "Закрыта часть позиции buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " с прибылью = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) == false) { Alert ( "Закрыта позиция buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " с прибылью = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); } break ; default : Alert ( "Необработанный код типа: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : Alert ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ORDER ), " ордер породил сделку №" , HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 )); switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : Alert ( "Sell переворачивается на Buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " прибыль в результате = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; case 1 : Alert ( "Buy переворачивается на Sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL ), " прибыль в результате = " , HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_PROFIT )); break ; default : Alert ( "Необработанный код типа: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } break ; case DEAL_ENTRY_STATE : Alert ( "Признак статусной записи. Неоработанный код направления: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; } } } OrdersPrev = OrdersTotal (); }

Так же проследите, чтобы в начале программы у вас были объявлены следующие переменные:

datetime start_date = 0 ; int OrdersPrev = 0 ; int PositionsPrev = 0 ; ulong LastOrderTicket = 0 ; int _GetLastError= 0 ; long state= 0 ;

Вернемся к рассмотрению содержимого OnTrade().



Alert в самом начале можно закомментировать, но я его оставлю. Далее идет функция HistorySelect(). Она формирует список истории сделок и ордеров за указанный период времени, который задается двумя параметрами функции. Если перед обращением к истории сделок и ордеров эта функция не будет вызвана, то мы просто не получим никакой информации, т.к. списки истории будут пустыми. После вызова HistorySelect() начинается работа с условиями, о которых было написано чуть ранее.



В момент когда появляется новый ордер, мы в начале выбираем его и проверяем наличие ошибок:

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); _GetLastError= GetLastError (); Print ( "Error #" ,_GetLastError); ResetLastError ();

После выбора ордера, получаем код ошибки с помощью функции GetLastError(), затем с помощью Print() печатаем код в журнал и при помощи ResetLastError() сбрасываем код ошибки в ноль, чтобы при следующих вызовах GetLastError() для другой ситуации не получить этот же код ошибки.

После проверки на ошибки, если ордер был успешно выбран, проверяем его статус:

if ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_STARTED ) { Alert ( OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ), "Поступил ордер в обработку" ); LastOrderTicket = OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 ); }

Если его статус "started", т.е. он проверен на корректность, но еще не принят, значит в ближайшее время ожидается его исполнение, а мы просто выдаем Alert() о поступлении ордера в обработку и сохраняем его тикет для работы на следующем вызове OnTrade(). Вместо Alert() можно использовать любой другой вид оповещений.

В коде выше, конструкция

OrderGetTicket ( OrdersTotal ()- 1 )

вернет тикет последнего ордера из всего списка ордеров.



На то, что необходимо получить последний ордер, указывает OrdersTotal()-1. Так как функция OrdersTotal() вернет общее количество ордеров (например в списке 1 ордер, тогда OrdersTotal() вернет 1), а порядковый номер ордера отсчитывается от нуля, то для получения порядкового номера последнего ордера, из общего количества нужно вычесть единицу (если OrdersTotal() вернет 1, то порядковый номер этого ордера будет равен нулю). А функция OrderGetTicket() в свою очередь вернет тикет ордера, номер которого будет ей передан.

Это было первое условие, оно обычно срабатывает при первом вызове OnTrade(). Далее следует второе условие, которое выполняется при втором вызове OnTrade(), когда ордер исполнен, ушел в историю и должна открыться позиция.

Если ордер пропал из списка, значит он ушел в историю, больше ему быть негде! Поэтому мы обращаемся к истории ордеров при помощи функции HistoryOrderGetInteger(), чтобы получить статус ордера. Причем для считывания исторических данных по конкретному ордеру нам необходим его тикет. Для этого при выполнении первого условия тикет поступившего ордера был сохранен в переменной LastOrderTicket.



Таким образом мы получаем статус ордера, указывая первым параметром для HistoryOrderGetInteger() тикет ордера, а вторым - тип нужного свойства. После попытки получить статус ордера, получаем код ошибки и записываем его в журнал. Это нужно на тот случай если ордер, с которым нам нужно работать, еще не успел попасть в историю, а мы уже обращаемся к нему (Практика показала, что такое возможно и довольно часто. Подробнее об этом я писал в начале статьи).

В случае, если произошла ошибка, обработка прекращается, так как нет данных для работы и ни одно из последующих условий не выполнится. А если вызов HistoryOrderGetInteger() прошел успешно и ордер имеет статус "Ордер выполнен полностью":

if (state == ORDER_STATE_FILLED )

То выдаем очередное оповещение:

Alert (LastOrderTicket, "Ордер выполнен, переходим к сделке" );

И переходим к обработке сделки, которую породил этот ордер. Первым делом узнаем направление сделки (Свойство DEAL_ENTRY). Под направлением подразумевается не buy или sell , а Вход в рынок , Выход из рынка , Разворот или Признак статусной записи . Таким образом, по свойству DEAL_ENTRY нам удастся узнать был ли установлен ордер на открытие позиции, на закрытие позиции или на разворот.

Чтобы проанализировать сделку и ее результаты, также обратимся к истории с помощью конструкции:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_ENTRY )) { ... }

Принцип действия тот же что и в работе с ордерами:

HistoryDealsTotal() вернет общее количество сделок. Для получения номера последней сделки от значения HistoryDealsTotal() отнимем единицу. Полученный номер сделки передается в функцию HistoryDealGetTicket(), которая в свою очередь передает тикет выбранной сделки в функцию HistoryDealGetInteger(). А уже HistoryDealGetInteger() по указанным тикету и типу свойства вернет значение направления сделки.

Подробно разберем направление Вход в рынок , а все остальные рассмотрим вкратце, т.к. они обрабатываются аналогично:

Значение выражения, полученное от HistoryDealGetInteger() по очереди сравнивается со значениями блоков case, пока не будет найдено совпадение. Допустим мы входим в рынок, т.е. открываем ордер sell. Тогда будет выполняться первый блок:

case DEAL_ENTRY_IN :

В самом начале блока выдается оповещение о порождении сделки. Это оповещение в то же время дает понять, что все идет своим чередом и сделка обрабатывается.

После оповещения следует еще один блок switch, в котором анализируется тип сделки:

switch ( HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )) { case 0 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Открыта позиция buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Наращена позиция buy на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; case 1 : if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) == HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Открыта позиция sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } else if ( PositionSelect ( HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )) && ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) > HistoryDealGetDouble ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_VOLUME ))) { Alert ( "Наращена позиция sell на паре " , HistoryDealGetString ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_SYMBOL )); } break ; default : Alert ( "Необработанный код типа: " , HistoryDealGetInteger ( HistoryDealGetTicket ( HistoryDealsTotal ()- 1 ), DEAL_TYPE )); break ; }

Информацию о сделке получаем из истории точно также как и ранее за исключением указываемого свойства. В этот раз нужно указать DEAL_TYPE, чтобы узнать совершена сделка на покупку или на продажу. Я анализирую только типы покупки и продажи, хотя кроме них есть еще четыре. Но эти оставшиеся четыре типа сделок встречаются не так часто, поэтому для них вместо четырех блоков case применяется один блок default, в котором в случае их возникновения будет выдан Alert() с кодом типа.

Как вы наверняка заметили, в коде обрабатывается не только открытие buy и sell позиций, но и их наращивание. Чтобы определить, когда позиция была наращена, а когда открыта - нужно сравнить объемы исполненной сделки и позиции, которая стала результатом этой сделки. В том случае, если объем позиции равен объему исполненной сделки - позиция была открыта, а если объемы позиции и сделки различаются - позиция была наращена. Это касается как позиций buy (в блоке case '0'), так и позиций sell (в блоке case '1'). Последним блоком идет default, в котором обрабатываются все ситуации отличные от buy и sell. Причем вся обработка заключается в оповещении о коде типа, возвращенном функцией HistoryDealGetInteger().

И, наконец, последнее что касается работы с позициями. Это обработка изменения значений стоплосса и тейкпрофита. Для того чтобы узнать, что какой-либо из параметров позиции изменился, нам нужно сравнить текущее и предыдущее состояния ее параметров. Если текущие значения параметров позиции мы всегда можем получить с помощью служебных функций, то предыдущие значения нужно будет сохранять.

Для этого напишем специальную функцию, которая будет сохранять параметры позиций в массив структур:

void GetPosition(_position &Array[]) { int _GetLastError= 0 ,_PositionsTotal= PositionsTotal (); int temp_value=( int ) MathMax (_PositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array, temp_value); _ExpertPositionsTotal= 0 ; for ( int z=_PositionsTotal- 1 ; z>= 0 ; z--) { if (! PositionSelect ( PositionGetSymbol (z))) { _GetLastError= GetLastError (); Print ( "OrderSelect() - Error #" ,_GetLastError); continue ; } else { Array[z].type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); Array[z].time = PositionGetInteger ( POSITION_TIME ); Array[z].magic = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); Array[z].volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Array[z].priceopen = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); Array[z].sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); Array[z].tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); Array[z].pricecurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); Array[z].comission = PositionGetDouble ( POSITION_COMMISSION ); Array[z].swap = PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); Array[z].profit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); Array[z].symbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); Array[z].comment = PositionGetString ( POSITION_COMMENT ); _ExpertPositionsTotal++; } } temp_value=( int ) MathMax (_ExpertPositionsTotal, 1 ); ArrayResize (Array,temp_value); }

Для работы этой функции, в области для объявления глобальных переменных следует добавить следующий код:

struct _position { long type, magic; datetime time; double volume, priceopen, sl, tp, pricecurrent, comission, swap, profit; string symbol, comment; }; int _ExpertPositionsTotal = 0 ; _position PositionList[], PrevPositionList[];

Прототип функции GetPosition() очень давно был найден в статьях на сайте www.mql4.com, но сейчас мне не удалось ее найти и я не могу указать источник. Не буду в подробностях рассматривать работу этой функции, скажу только, что в качестве параметра по ссылке ей передается массив типа _position (структура с полями, соответствующими полям позиции), в который заносится вся информация об открытых на текущий момент позициях и значениях всех их параметров.

Для того, чтобы было удобно отслеживать изменения параметров позиций, созданы два массива типа _position. Это PositionList[] (текущее состояние позиций) и PrevPositionList[] (предыдущее состояние позиций) .

Для того, чтобы начать работать с позициями, следующий вызов нужно добавить в OnInit() и в конец OnTrade():

GetPosition(PrevPositionList);

Также в начало Ontrade() нужно добавить вызов:

GetPosition(PositionList);

Теперь в массивах PositionList[] и PrevPositionList[] у нас в распоряжении будет информация о позициях на текущем и предыдущем вызове OnTrade() соответственно.

Теперь рассмотрим код собственно для отслеживания изменений sl и tp:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal()) && (OrdersPrev == OrdersTotal())) { string _alerts = "" ; bool modify = false ; for ( int i= 0 ;i<_ExpertPositionsTotal;i++) { if (PrevPositionList[i].sl != PositionList[i].sl) { _alerts += "На паре " +PositionList[i].symbol+ " изменен stoploss с " + PrevPositionList[i].sl + " на " + PositionList[i].sl + "

" ; modify = true ; } if (PrevPositionList[i].tp != PositionList[i].tp) { _alerts += "На паре " +PositionList[i].symbol+ " изменен takeprofit с " + PrevPositionList[i].tp + " на " + PositionList[i].tp + "

" ; modify = true ; } } if (modify == true ) { Alert(_alerts); modify = false ; } }

Как мы видим, код получился небольшим, но это лишь благодаря значительной подготовительной работе. Давайте в нем разберемся.

Все начинается с условия:

if ((PositionsPrev == PositionsTotal ()) && (OrdersPrev == OrdersTotal ()))

Здесь мы убеждаемся в том, что не были установлены или удалены ордера и позиции. Если условие выполняется, то вероятнее всего были изменены параметры каких-то позиций или ордеров.

В начале функции объявляются две переменных:

_alerts - сохраняет в себе все сообщения об изменениях.

modify - позволяет отображать сообщения об изменениях только в том случае если они действительно были.