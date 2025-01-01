CArrayDouble

Класс CArrayDouble является классом динамического массива переменных типа double.

Описание

Класс CArrayDouble обеспечивает возможность работы с динамическим массивом переменных типа double. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов массива, сортировки массива, поисков в сортированном массиве. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.

Декларация

class CArrayDouble : public CArray

Заголовок

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

Иерархия наследования CObject CArray CArrayDouble Прямые потомки CDoubleBuffer

Методы класса по группам

Атрибуты Delta Устанавливает величину допуска сравнения Управление памятью Reserve Резервирует память для увеличения размеров массива Resize Устанавливает новый (меньший) размер массива Shutdown Очищает массив с полным освобождением памяти Наполнение Add Добавляет элемент в конец массива AddArray Добавляет в конец массива элементы из другого массива AddArray Добавляет в конец массива элементы из другого массива Insert Вставляет элемент в массив в указанную позицию InsertArray Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции InsertArray Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции AssignArray Копирует в массив элементы из другого массива AssignArray Копирует в массив элементы из другого массива Изменение Update Изменяет элемент в указанной позиции массива Shift Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение Удаление Delete Удаляет элемент из указанной позиции массива DeleteRange Удаляет группу элементов из указанной позиции массива Доступ At Получает элемент из указанной позиции массива Сравнение CompareArray Сравнивает массив с другим массивом CompareArray Сравнивает массив с другим массивом Поиск экстремумов Minimum Получает индекс минимального значения в указанном диапазоне Maximum Получает индекс максимального значения в указанном диапазоне Операции с сортированным массивом InsertSort Вставляет элемент в сортированный массив Search Ищет элемент равный образцу в сортированном массиве SearchGreat Ищет элемент больше образца в сортированном массиве SearchLess Ищет элемент меньше образца в сортированном массиве SearchGreatOrEqual Ищет элемент больше или равный образцу в сортированном массиве SearchLessOrEqual Ищет элемент меньше или равный образцу в сортированном массиве SearchFirst Ищет первый элемент равный образцу в сортированном массиве SearchLast Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве SearchLinear Ищет элемент равный образцу в массиве Ввод/вывод virtual Save Сохраняет данные массива в файле virtual Load Загружает данные массива из файла virtual Type Получает идентификатор типа массива