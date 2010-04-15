Создание активных панелей управления на MQL5 для торговли

Введение

Удобство имеет большое значение в работе, а тем более в работе трейдера, где скорость и точность решают многое. При подготовке терминала к работе каждый настраивает своё рабочее место максимально комфортно для себя, чтобы в максимально короткий срок можно было совершить анализ и войти в рынок. Но реальность такова, что разработчики не могут угодить всем и некоторый функционал невозможно тонко настроить "под себя".



Например, для пипсовщика важна каждая доля секунды и нажатие на кнопку "Новый ордер" и последующей установкой всех параметров может оказаться критическим по времени.

Так каков же выход? Выход - в создании собственных элементов управления, ведь в MetaTrader 5 появились такие замечательные компоненты как "Кнопка", "Поле ввода" и "Графическая метка". Этим и займёмся.

2. Функции панели

Для начала определимся с тем, какими функциями должна обладать панель. Основной упор сделаем на торговлю с помощью панели, следовательно, включим в нее такие функции:

Открытие сделки

Установка отложенного ордера

Модификация сделки/ордера

Закрытие сделки

Удаление отложенного ордера

Также нелишним будет добавить возможность настройки цветовой схемы панели, размера шрифта, сохранения параметров. Сделаем подробное описание всех элементов будущей панели. Укажем имя объекта, его тип и описание его предназначения для каждой из функций панели. Имя каждого объекта будем начинать строкой "ActP" - это будет своеобразной меткой, что объект принадлежит панели.

2.1. Открытие позиции

Здесь мы будем вводить все необходимые параметры для открытия позиции, и совершать её открытие нажатием кнопки. Помогать в установке стопа и тейка нам будут вспомогательные линии, которые активируются установкой флажка. Выбор типа исполнения будем производить с помощью группы переключателей.

Имя

Тип

Описание

ActP_buy_button1 Кнопка

Кнопка совершения сделки на покупку

ActP_sell_button1

Кнопка

Кнопка совершения сделки на продажу

ActP_DealLines_check1

Флажок

Флаг установки/сброса вспомогательных линий

ActP_Exe_radio1

Переключатели

Группа переключателей для выбора типа исполнения сделки

ActP_SL_edit1

Поле ввода

Поле для ввода стопа

ActP_TP_edit1

Поле ввода

Поле для ввода тейка

ActP_Lots_edit1

Поле ввода

Поле для ввода объёма

ActP_dev_edit1

Поле ввода

Поле для ввода допустимого отклонения при открытии

ActP_mag_edit1

Поле ввода

Поле для ввода magic номера

ActP_comm_edit1 Поле ввода Поле для ввода комментария

Таблица 1. Список элементов панели "Открытие сделки"



2.2. Установка отложенного ордера

Здесь мы будем вводить все необходимые параметры для установки отложенного ордера, и устанавливать нажатием кнопки. Помогать в установке стопа, тейка, уровня stoplimit и времени истечения нам будут вспомогательные линии, которые активируются установкой флажка. Выбор типа исполнения и типа времени истечения будем производить с помощью групп переключателей.

Имя

Тип

Описание

ActP_buy_button2 Кнопка

Кнопка установки ордера на покупку

ActP_sell_button2

Кнопка

Кнопка установки ордера на продажу

ActP_DealLines_check2

Флажок

Флаг установки/сброса вспомогательных линий

ActP_lim_check2 Флажок Флаг установки/сброса ордера stoplimit ActP_Exe_radio2

Переключатели

Группа переключателей для выбора типа исполнения ордера

ActP_exp_radio2 Переключатели Группа переключателей для выбора типа истечения ордера ActP_SL_edit2

Поле ввода

Поле для ввода стопа

ActP_TP_edit2

Поле ввода

Поле для ввода тейка

ActP_Lots_edit2

Поле ввода

Поле для ввода объёма

ActP_limpr_edit2

Поле ввода Поле для ввода цены ордера stoplimit

ActP_mag_edit2

Поле ввода

Поле для ввода magic номера

ActP_comm_edit2 Поле ввода Поле для ввода комментария ActP_exp_edit2 Поле ввода Поле для ввода времени истечения ActP_Pr_edit2 Поле ввода Поле для ввода цены исполнения ордера

Таблица 2. Список элементов панели "Установка отложенного ордера"



2.3. Модификация/закрытие сделки

Здесь мы будем вводить все необходимые параметры для модификации и закрытия сделки. Помогать в установке стопа и тейка нам будут вспомогательные линии, которые активируются установкой флажка. Выбор сделки будем производить из выпадающего списка.

Имя

Тип

Описание

ActP_ord_button5 Выпадающий список Список для выбора торговой операции ActP_mod_button4 Кнопка

Кнопка модификации сделки

ActP_del_button4

Кнопка

Кнопка закрытия сделки

ActP_DealLines_check4

Флажок

Флаг установки/сброса вспомогательных линий

ActP_SL_edit4

Поле ввода

Поле для ввода стопа

ActP_TP_edit4

Поле ввода

Поле для ввода тейка

ActP_Lots_edit4

Поле ввода

Поле для ввода объёма

ActP_dev_edit4

Поле ввода

Поле для ввода допустимого отклонения

ActP_mag_edit4

Поле ввода

Поле для отображения magic номера (только чтение)

ActP_Pr_edit4 Поле ввода Поле для отображения цены открытия (только чтение)

Таблица 3. Список элементов панели "Модификация/закрытие сделки"

2.4. Модификация/удаление ордера

Здесь мы будем вводить все необходимые параметры для модификации и удаления отложенного ордера. Помогать в установке стопа, тейка, уровня stoplimit и времени истечения нам будут вспомогательные линии, которые активируются установкой флажка. Выбор типа времени истечения будем производить с помощью групп переключателей. Выбор ордера будем производить из выпадающего списка.

Имя

Тип

Описание

ActP_ord_button5 Выпадающий список Список для выбора ордера ActP_mod_button3 Кнопка

Кнопка модификации ордера

ActP_del_button3

Кнопка

Кнопка удаления ордера

ActP_DealLines_check3

Флажок

Флаг установки/сброса вспомогательных линий

ActP_exp_radio3 Переключатели Группа переключателей для выбора типа истечения ордера ActP_SL_edit3

Поле ввода

Поле для ввода стопа

ActP_TP_edit3

Поле ввода

Поле для ввода тейка

ActP_Lots_edit3

Поле ввода

Поле для отображения объёма (только чтение)

ActP_limpr_edit3

Поле ввода Поле для ввода цены ордера stoplimit

ActP_mag_edit3

Поле ввода

Поле для отображения magic номера (только чтение)

ActP_comm_edit3 Поле ввода Поле для ввода комментария ActP_exp_edit3 Поле ввода Поле для ввода времени истечения ActP_Pr_edit3 Поле ввода Поле для ввода цены исполнения ордера ActP_ticket_edit3 Поле ввода Поле для отображения тикета ордера (только чтение)

Таблица 4. Список элементов панели "Модификация/удаление ордера"

2.5. Настройки

Здесь будем производить настройку цвета кнопок, меток и текста из выпадающего списка, а также задавать размет шрифта.

Имя

Тип

Описание

ActP_col1_button6 Выпадающий список

Список для выбора цвета кнопок

ActP_col2_button6

Выпадающий список

Список для выбора цвета меток

ActP_col3_button6

Выпадающий список

Список для выбора цвета текста

ActP_font_edit6

Поле ввода

Поле для ввода размера шрифта

Таблица 5. Список элементов панели "Настройки"

Также добавим кнопку для возможности сворачивания панели, если в ней нет нужды. Вы могли заметить наличие такого инструмента, как "вспомогательные линии", что они такое и зачем они нужны? С помощью этих линий мы сможем установить стоп, тейк, цену срабатывания отложенного ордера, цену ордера stoplimit (горизонтальные линии), а также время истечения отложенного ордера (вертикальная линия), просто путём перетаскивания этих линий мышью на нужную цену/время.



Ведь визуальная установка удобней текстовой (ввода цены/времени в соответствующее поле вручную). Ещё линии будут служить нам в качестве "подсветки" параметров выбранного ордера т.к. если ордеров много, в стандартных терминальных штрихованных линиях, которыми отображаются цены, можно запутаться.

3. Общий подход к созданию интерфейса

Итак с целями определились - создать некоего графического помощника в торговле. Для этого нам понадобится максимально удобный интерфейс. Для начала уясним, что все элементы управления (а их будет много) придётся создавать программно, а следовательно заранее просчитать положение и размеры объектов.



А теперь представьте, мы долго, нудно и упорно высчитывали координаты объектов, чтобы он не перекрывали друг друга, были отчётливо видны, а потом появилась необходимость добавить новый объект, и вся наша схема летит в тартарары.



Те, кто знаком со средами быстрой разработки приложений (Delphi, C++ Builder и.т.д.) знают, насколько быстро там можно сверстать самый замысловатый интерфейс.



Попробуем реализовать подобное средствами MQL5. Сначала с помощью мыши разместим объекты управления самым приемлемым образом, подгоним их размеры. Потом напишем простой скрипт, считывающий свойства всех объектов на графике, и записывающий их в файл, а когда будет нужно, мы легко сможем считать свойства и полностью воссоздать объекты на любом графике.

Код скрипта может выглядеть так:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

Как видите, код предельно прост, перебираются все объекты на графике, и их свойства записываются в бинарный файл. Главное, при считывании файла не забыть последовательность записанных свойств.

Скрипт готов, займёмся созданием интерфейса.



И первое, с чего начнём, так это с главного меню, организуем его по типу вкладок. Зачем нам нужны вкладки? А затем, что количество объектов большое, и уместить их на одном экране будет проблематично. А раз объекты сгруппированы по назначению (см. таблицы выше), то удобнее всего будет поместить каждую группу на отдельную вкладку.

Итак, с помощью меню терминала Вставка -> Объекты -> Графические объекты создадим пять кнопок в самом верху графика, это и будет наше главное меню.

Рис. 1 Вкладки панелей



Не забываем, что объекты можно легко дублировать, выделив необходимый, и перетащив его с зажатой клавишей "Ctrl" клавиатуры, тогда вместо объекта перетащится его копия.



Особое внимание уделим именам объектов, не забываем, что все они должны начинаться с "ActP", также добавим в имя строку "main", это будет обозначать, что объект принадлежит главному меню панели.

Рис. 2 Список объектов (вкладки панелей)



Подобным образом "набросаем" на новые графики и содержимое вкладок. Содержимое каждой вкладки должно быть размещено на отдельном графике!

Вкладка "С рынка":

Рис. 3 Элементы вкладки "С рынка"



Рис. 4 Элементы вкладки "Отложенный"



Вкладка "Настройки":

Рис. 5 Элементы вкладки "Настройки"

Последняя вкладка "Мод/закр" особенная, она будет служить для модификации/удаления отложенных ордеров, а также для модификации/закрытия сделок. Разумно будет разделить работу со сделками и работу с ордерами на две отдельные подвкладки. Для начала создадим одну кнопку - она будет активировать выпадающий список, из которого мы будем выбирать ордер или сделку для дальнейшей работы.

Рис. 5 Элементы вкладки "Мод/закр"

После создадим подвкладки. Для работы со сделками:

Рис. 6 Подвкладка для работы со сделками

И для работы с ордерами:

Рис. 7 Подвкладка для работы с ордерами

Вот и всё, интерфейс создан.



Применим скрипт на каждый из графиков для сохранения каждой вкладки в отдельный файл. Для этого входной параметр "interfaceID" должен быть разным для каждой вкладки:



0 - Главное меню

1 - С рынка

2 - Отложенный

3 - Кнопка активации списка выбора сделки/ордера

4 - Настройки

6 - Подвкладка для работы со сделками

7 - Подвкладка для работы с ордерами

Вкладка под номером 5 соответствует кнопке главного "Свернуть", т.к. никаких объектов на этой вкладке нет её пропустим.

После всех манипуляций в папке Папка терминала -> MQL5 -> Files появятся следующие файлы:

Рис. 8 Список файлов схем панелей



4. Загрузка элементов интерфейса

Итак, элементы интерфейса сохранены в файлах, теперь они только и ждут, чтобы мы пустили их в работу. Для начала определимся с местом, где будет располагаться наша панель. Если разместить её прямо на главном графике, мы загородим график цен, что не очень удобно, поэтому наиболее разумно будет иметь панель в подокне главного графика. Создать подокно может индикатор.



Создадим его:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

Код предельно прост, т.к. основная функция этого индикатора - создание подокна, никаких расчётов он производить не будет. Единственное что сделаем - это установим некоторое "короткое" имя индикатора, по которому сможем найти его подокно. Скомпилируем и набросим на индикатор график, появится его окно.

Теперь займёмся экспертом-панелью. Создадим нового эксперта.



В функции OnInit() разместим такие операторы:

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

Здесь мы запускаем таймер (зачем будет описано ниже), получаем последние цены с рынка, с помощью функции ChartWindowFind найдём окно индикатора и запомним его в переменную. Флаг last_loaded указывает на то, первая ли это инициализация эксперта, или нет. Это понадобится нам для того, чтобы не загружать интерфейс заново при переинициализации.

Функция create_interface() имеет вид:

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

Первым делом проверим входной параметр "Сбросить_настройки", и если он установлен, удалим глобальные переменные отвечающие за настройки. Как это действие влияет на панель будет описано ниже. Далее функция ApplyScheme() создаст интерфейс из файла.



bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

Опять же ничего сложного, функция откроет нужный файл с заранее сохранённой схемой интерфейса и создаст его в указанном окне, которое мы ранее определили (окно индикатора). Также установим цвета объектов и размер шрифта из глобальных переменных терминала.

Функция Objects_Selectable() делает все объекты, кроме вспомогательных линий невыделяемыми, чтобы включить анимацию кнопок и ненароком не удалить какой - либо объект.

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

Теперь займёмся функцией OnTick(). Она будет нам служить только лишь для получения последних цен на рынке.

void OnTick () { get_prices(); }

Функция get_prices() имеет вид:

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

И не забудем про OnDeinit():

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

Сперва проверим причину деинициализации, если это смена таймфрейма и/или символа не будем удалять элементы панели. В иных случаях удалим всё с помощью функции ObjectsDeleteAll_my().

void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Скомпилировав и запустив советника, получим такой результат:

Рис. 9 Пример работы советника



Но вот только толку от этой красоты пока мало, поэтому попытаемся заставить объекты реагировать на наши манипуляции с ними.

5. Обработка событий



Интерфейс создан, теперь нужно заставить его работать. Все наши действия с объектами генерируют определённые события. Функция OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam ) является обработчиком группы событий ChartEvent. Из всех событий нас интересуют следующие:

CHARTEVENT_CLICK - клик по графику

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - окончание редактирования поля ввода

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - клик по графическому объекту

В нашем случае параметр функции id указывает на идентификатор события, sparam - на имя объекта, генерирующего событие, остальные параметры нас не интересуют.

Итак, первое событие, с которого начнём - клик по кнопке главного меню.



5.1. Обработка событий главного меню



Напомню, что главное меню состоит из пяти кнопок. При клике по одной из них, она должна перейти в нажатое состояние и загрузить интерфейс своей вкладки. После чего все остальные кнопки меню должны стать отжатыми.



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

Если произошёл клик по кнопке меню, то мы выполним функцию Main_controls_click(), перерисуем график с помощью ChartRedraw() и завершим выполнение функции. Завершать выполнение можно потому, что в один момент времени мы можем кликнуть только по одному объекту, и дальнейшее выполнение приведёт к пустой трате процессорного времени.

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

С функциями Objects_Selectable() и ApplyScheme() мы ознакомились выше, а DeleteLists() рассмотрим позже.



Функция SaveScheme() сохраняет интерфейс в файл, чтобы при новой его загрузке объекты сохраняли все свои свойства:



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

Функция DeleteScheme() удаляет объекты вкладки.

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Таким образом, выполнив функцию Main_controls_click(), мы удалим старую вкладку, предварительно сохранив её, и загрузим новую.

Скомпилировав советника, посмотрим результаты.



Теперь мы кликом по кнопке главного меню загружаем новые вкладки, сохраняя состояние старых.



Рис. 10 Элементы вкладки "Отложенный"





Рис. 11 Элементы вкладки "Мод/закр"

Рис. 12 Элементы вкладки "Настройки"

На этом обработку событий главного меню можно закончить, свои функции оно выполняет в полном объёме.

5.2. Обработка событий компонента "Флажок"



Установка вспомогательных линий и ордера stoplimit осуществляется с помощью компонента "флажок", но такого нет в списке графических объектов MetaTrader 5, так создадим его. Есть объект "графическая метка", фактически это изображение, которое имеет состояния "включено" и "выключено". Состояние меняется кликом по объекту, на каждое состояние можно назначить отдельное изображение. Подберём картинки для каждого из состояний:

Включено

Выключено

Установим в свойствах объекта эти картинки:





Рис. 13. Установка свойства элемента "Флажок"

Напомню, чтобы картинки были доступны в списке, они должны находится в папке "Папка терминала->MQL5->Images" и иметь расширение ".bmp".



Займёмся обработкой события, возникающего при клике по объекту на примере флажка, отвечающего за установку вспомогательных линий при открытии сделки.

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

Аналогичным способом обрабатываются и флажки установки вспомогательных линий на вкладке установки отложенного ордера и закрытия/модификации, поэтому их рассматривать в статье не будем. Желающие могут ознакомиться в коде эксперта.

Флажок установки ордера stoplimit на вкладке "Отложенный" имеет следующий обработчик:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

С флажками покончено. Рассмотрим следующий объект собственного производства - "группа переключателей".



5.3. Обработка событий компонента "Группа переключателей"



С помощью этого компонента мы выбираем тип исполнения сделки и тип времени истечения ордера. Как и в случае с флажками будем использовать графические метки, но уже с новыми картинками.

Включено

Выключено

Но здесь задача осложняется тем, что необходимо при клике на одном переключателе из группы надо сбросить все остальные в неактивное состояние. Рассмотрим не примере

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Переключатели типа времени истечения ордера отличаются только тем, что при клике по третьему необходимо произвести дополнительные действия. А именно - установить новую дату в поле ввода времени истечения ордера:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

С переключателями покончено.

5.4. Создание и обработка событий выпадающих списков



Из выпадающего списка будем производить выбор ордера/сделки для модификации/закрытия/удаления и выбор цветов панели. Начнём со списка сделок/ордеров.

Первое, что нас встречает на вкладке "Мод/закр" - это кнопка с надписью "Выберите ордер -->", это и будет нашей кнопкой активации списка. При клике на ней этот самый список должен из неё выпадать, после чего мы должны произвести выбор и список опять отправится в небытие. Посмотрим на обработчик события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK этой кнопки:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Наша первоочередная задача - определить, есть ли сделки/ордера в рынке, и если есть, нужно извлечь из них информацию для отображения в списке. Этим занимается функция get_ord_info():

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

Она запишет в массивы информацию и тикеты ордеров и сделки.



Далее функция create_list() на основании этой информации создаст список:

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Ну и наконец, функция DeleteLists() удаляет элементы списка:

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Итак, теперь при клике на кнопке активации список создаётся. Заставим его работать, ведь при клике на каком-либо элементе списка должны выполняться некоторые действия. А именно: загрузка интерфейса для работы с ордером, и его заполнение информацией об ордере/сделке.



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

Здесь пришлось пойти на хитрость, т.к. мы не знаем заранее размера списка и имён его объектов, то придётся выжимать из него информацию. путём разбора имени элемента списка. Функция SetScheme() установит нужный интерфейс - либо для работы со сделкой, либо для работы с отложенным ордером:

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

Функции SetPositionParams() и SetOrderParams() выполняют установку нужных свойств загруженного интерфейса:

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "Нет открытых сделок по инструменту " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "Нет ордера с тикетом " + IntegerToString (ticket)+ " по инструменту " + Symbol ()); }

Ну и финальный штрих - списки должны удаляться при щелчке по графику, для этого используем событие CHARTEVENT_CLICK:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

В итоге имеем симпатичный выпадающий список:

Рис. 14 Пример выпадающего списка панели "Мод/закр"

Осталось создать список выбора цвета на вкладке "Настройки".

Рассмотрим обработчики кнопок активации:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Здесь действуем по аналогии со списком выбора ордера.



Отличается функция создания списка:

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Далее обработаем клик по элементу списка:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

Функция SetButtonsColor() устанавливает цвет кнопок:

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

Оценим результат:

Рис. 15 Установка цвета кнопок

Списки выбора цвета меток и текста действуют аналогично. В результате можно неплохо раскрасить панель всего несколькими кликами:

Рис. 16 Измененные цвета панели, кнопок и текста



Со списками покончено. Примемся за поля ввода.

5.5. Обработка событий поля ввода



Поля ввода генерируют событие CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT, которое возникает при завершении редактирования текста в поле. Единственное, зачем нам нужно обрабатывать это событие - это установка вспомогательных линий на цены, соответствующие ценам в полях ввода.



Рассмотрим это на примере установки линии стопа:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Аналогично обрабатываются и другие поля ввода.

5.6 Обработка событий таймера



Таймер применяется для слежения за вспомогательными линиями - чтобы при перемещении линий значения цен, на которые они установлены автоматически переносились в поля ввода. При каждом тике таймера выполняется функция OnTimer(), этого нам вполне достаточно.



Рассмотрим пример установки слежения за линиями стопа и тейка при активной вкладке "С рынка":



void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

Аналогично выполняется слежение и за другими линиями.





6. Совершение торговых операций



Итак, мы заполнили необходимые поля ввода, установили флажки, линии и переключатели. Теперь самое время на основании этих данных поторговать.



6.1. Открытие сделки



У нас есть кнопки "Buy" и "Sell" на вкладке "С рынка". При клике по ним при правильно заполненных полях должна совершиться сделка.



Посмотрим на обработчики этих кнопок:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Как видим, выполняется функция deal():

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Ничего сверхъестественного, сначала считываем необходимые данные с объектов и на их основании создаём торговый запрос.

Проверим работу:

Рис. 17 Торговые операции - результат совершения сделки на покупку

Как видите, сделка на покупку совершена успешно.



6.2. Установка отложенного ордера



Кнопки "Buy" и "Sell" на вкладке "Отложенный" отвечают за установку отложенных ордеров.



Рассмотрим обработчики:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Здесь определяется тип будущего ордера на основании положения текущей цены относительно цены установки, после чего функция order() устанавливает ордер:

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Проверим работу:

Рис. 18 Торговые операции - результат выставления ордера на покупку

Ордер buy stoplimit установлен успешно.

6.3. Модификация сделки



Кнопка "Изменить" на вкладке "Мод/закр" при выбранной сделке из списка отвечает за модификацию этой сделки:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Функция modify_pos() непосредственно отвечает за модификацию:

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "Нет открытых сделок по символу " + Symbol (), "Message" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Результат:





Рис. 19 Торговые операции - результат модификации свойств сделки (установка TP и SL)



Стоп и тейк уровни изменены успешно.



6.4. Закрытие сделки



Кнопка "Закрыть" на вкладке "Мод/закр" при выбранной сделку из списка отвечает за закрытие(возможно частичное) этой сделки:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Выберите ордер -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Функция close_pos() отвечает за закрытие:

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "Нет открытых сделок по символу " + Symbol (), "Message" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Результат - закрыто 1.5 лота из трёх по выбранной сделке:

Рис. 20 Торговые операции - частичное закрытие позиции

6.5. Модификация отложенного ордера



Кнопка "Изменить" на вкладке "Мод/закр" при выбранном ордере из списка отвечает за модификацию этого ордера:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Функция modify_order() отвечает за модификацию:

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Посмотрим результат - ордер модифицирован успешно:

Рис. 21 Торговые операции - модификация отложенного ордера



6.6. Удаление отложенного ордера



Кнопка "Удалить" на вкладке "Мод/закр" при выбранном ордере из списка отвечает за удаление этого ордера:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Выберите ордер -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Функция del_order() отвечает за удаление ордера:

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Посмотрим результат - ордер удалён:

Рис. 22 Торговые операции - удаление отложенного ордера



Заключение

Итак, все функции панели протестированы и работают успешно.



Надеюсь, знания, полученные в результате прочтения этой статьи, помогут вам в разработке активных панелей управления, которые станут незаменимыми помощниками в торговле.