Класс CString
Класс CString является классом для упрощенного доступа к переменным типа string.
Описание
Класс CString обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 по работе с переменными типа string.
Декларация
class CString: public CObject
Заголовок
#include <Strings\String.mqh>
Иерархия наследования
CString
Методы класса по группам
Методы доступа к данным
Получает строку
Получает длину строки
Получает копию строки
Методы наполнения
Заполняет строку
Присваивает строку
Добавляет строку
Вставляет строку
Методы сравнения
Сравнивает строки
Сравнивает строки без учета регистра
Методы работы с подстроками
Получает подстроку слева
Получает подстроку справа
Получает подстроку из середины
Методы обрезания/удаления
Обрезает строку слева и справа
Обрезает строку слева
Обрезает строку справа
Очищает строку
Методы преобразования
Переводит строку в верхний регистр
Переводит строку в нижний регистр
Разворачивает строку
Методы поиска
Ищет подстроку слева-направо
Ищет подстроку справа-налево
Удаляет подстроку
Заменяет подстроку