ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаСтрокиCString 

Класс CString

Класс CString является классом для упрощенного доступа к переменным типа string.

Описание

Класс CString обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 по работе с переменными типа string.

Декларация

   class CString: public CObject

Заголовок

   #include <Strings\String.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CString

Методы класса по группам

Методы доступа к данным

 

Str

Получает строку

Len

Получает длину строки

Copy

Получает копию строки

Методы наполнения

 

Fill

Заполняет строку

Assign

Присваивает строку

Append

Добавляет строку

Insert

Вставляет строку

Методы сравнения

 

Compare

Сравнивает строки

CompareNoCase

Сравнивает строки без учета регистра

Методы работы с подстроками

 

Left

Получает подстроку слева

Right

Получает подстроку справа

Mid

Получает подстроку из середины

Методы обрезания/удаления

 

Trim

Обрезает строку слева и справа

TrimLeft

Обрезает строку слева

TrimRight

Обрезает строку справа

Clear

Очищает строку

Методы преобразования

 

ToUpper

Переводит строку в верхний регистр

ToLower

Переводит строку в нижний регистр

Reverse

Разворачивает строку

Методы поиска

 

Find

Ищет подстроку слева-направо

FindRev

Ищет подстроку справа-налево

Remove

Удаляет подстроку

Replace

Заменяет подстроку

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str