All In One Breakout
- Dilwyn Tng
- Versão: 2.111
- Atualizado: 16 dezembro 2025
As estratégias de rompimento estão entre as abordagens de trading mais testadas pelo tempo, duradouras e confiáveis. Elas visam capturar o momentum em níveis de preços-chave — geralmente após períodos de consolidação do mercado — onde fortes movimentos tendem a ocorrer. Isso torna os sistemas de rompimento ideais para traders que desejam seguir tendências intradiárias ou baseadas em sessões.
All-In-One Breakout EA [EA de Rompimento Tudo-em-Um] aproveita totalmente este princípio ao identificar faixas de preços durante períodos calmos (como pré-Tóquio, pré-Londres ou pré-Nova York) e entrar em negociações quando o preço rompe essa faixa. Isso permite que a estratégia:
- Entre em negociações cedo na tendência antes que a maior parte do movimento esteja esgotada.
- Evite mercados laterais ou instáveis aguardando a confirmação do momentum.
- Adapte-se a diferentes sessões de trading e instrumentos, aumentando a versatilidade.
Essa vantagem estratégica é ainda mais reforçada pelos filtros de confluência do EA, lógica de saída personalizada e controles de gerenciamento de dinheiro, tornando-o uma ferramenta poderosa tanto para traders novos quanto experientes que utilizam essa estratégia duradoura.
Principais Recursos e Vantagens
- Modo de rompimento duplo: Rompimento de Faixa (RBO) e Rompimento de Abertura (OBO)
- Lógica baseada em regras: Cada regra de entrada, saída e gerenciamento é determinística, fornecendo transparência e facilidade de otimização. Não é operação de caixa-preta como EAs de IA.
- Múltiplos símbolos: A estratégia de rompimento pode ser usada em símbolos não correlacionados como US30, Ouro, USDJPY, GBPUSD, DE40 e muitos outros.
- Diferentes períodos de tempo: Este EA pode ser configurado para operar (abrir e fechar negociações) em diferentes períodos de tempo para maximizar o uso do capital.
- Sem Martingale ou Grid: O capital é protegido por meio de lógica de risco fixo sem aumentar posições perdedoras.
- Modo duplo: Suporta tanto rompimentos de faixa quanto rompimentos de abertura com total flexibilidade.
- Seleção flexível de intervalo de tempo: Defina janelas de rompimento para sessões Asiática, de Londres ou de Nova York.
- Filtragem de confluência: Confirme entradas usando filtros de tendência e volatilidade como MA, ADX, Bandas de Bollinger e ADR.
- Randomização controlada: Várias configurações suportam valores aleatórios limitados para tempo e níveis — ideal para trading de prop firms.
- Controles inteligentes de risco: Inclui stop loss fixo, trailing stop dinâmico e múltiplas configurações de take profit.
- Backtesting rápido e leve: Lógica otimizada suporta testes rápidos mantendo a fidelidade da estratégia.
Por favor, leia aqui sobre a configuração do All-In-One Breakout EA e os fundamentos da estratégia de rompimento. Como este é um EA de estratégia aberta, nenhum setfile será fornecido. Baixe a cópia de teste, experimente em diferentes símbolos e parâmetros para avaliar os resultados antes de comprar este EA.
Các chiến lược phá vỡ là một trong những phương pháp giao dịch đáng tin cậy, bền vững và đã được kiểm chứng theo thời gian. Chúng nhằm mục đích nắm bắt động lượng tại các mức giá quan trọng — thường là sau các giai đoạn tích lũy của thị trường — nơi các chuyển động mạnh có xu hướng xảy ra. Điều này làm cho hệ thống phá vỡ trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn theo các xu hướng trong ngày hoặc theo phiên.
All-In-One Breakout EA [EA Phá Vỡ Tất-Cả-Trong-Một] tận dụng tối đa nguyên tắc này bằng cách xác định phạm vi giá trong các khoảng thời gian yên tĩnh (chẳng hạn trước Tokyo, trước London hoặc trước New York) và tham gia giao dịch khi giá phá vỡ phạm vi đó. Điều này cho phép chiến lược:
- Vào lệnh sớm trong xu hướng trước khi phần lớn chuyển động kết thúc.
- Tránh các thị trường đi ngang hoặc biến động bằng cách chờ xác nhận động lượng.
- Thích ứng với các phiên giao dịch và công cụ khác nhau, tăng tính linh hoạt.
Lợi thế chiến lược này càng được tăng cường nhờ các bộ lọc hội tụ của EA, logic thoát tùy chỉnh và kiểm soát quản lý vốn, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ cho cả các nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm sử dụng chiến lược giao dịch bền vững này.
Đặc điểm chính và Ưu điểm
- Chế độ phá vỡ kép: Phá vỡ phạm vi (RBO) và Phá vỡ mở cửa (OBO)
- Logic dựa trên quy tắc: Mỗi quy tắc vào, thoát và quản lý đều mang tính xác định, cung cấp tính minh bạch và dễ dàng tối ưu hóa. Đây không phải là hoạt động “hộp đen” như các EA AI.
- Nhiều ký hiệu: Chiến lược phá vỡ có thể được sử dụng trên các ký hiệu không tương quan như US30, Vàng, USDJPY, GBPUSD, DE40 và nhiều ký hiệu khác.
- Các khung thời gian khác nhau: EA này có thể được thiết lập để chạy (mở và đóng giao dịch) trong các khung thời gian khác nhau nhằm tối đa hóa việc sử dụng vốn.
- Không Martingale hoặc Grid: Vốn được bảo vệ thông qua logic rủi ro cố định mà không tăng thêm vị thế thua lỗ.
- Chế độ kép: Hỗ trợ cả phá vỡ phạm vi và phá vỡ mở cửa với sự linh hoạt hoàn toàn.
- Lựa chọn khung thời gian linh hoạt: Xác định các cửa sổ phá vỡ để phù hợp với các phiên giao dịch Châu Á, London hoặc New York.
- Bộ lọc hội tụ: Xác nhận điểm vào bằng cách sử dụng các bộ lọc xu hướng và biến động như MA, ADX, Bollinger Band và ADR.
- Ngẫu nhiên có kiểm soát: Nhiều thiết lập hỗ trợ các giá trị ngẫu nhiên giới hạn cho thời gian và mức giá — lý tưởng cho giao dịch prop firm.
- Kiểm soát rủi ro thông minh: Bao gồm cắt lỗ cố định, dừng lỗ kéo động và nhiều cấu hình chốt lời.
- Kiểm tra lại nhanh và nhẹ: Logic được tối ưu hóa hỗ trợ kiểm tra nhanh đồng thời duy trì độ tin cậy của chiến lược.
Vui lòng đọc tại đây về cách thiết lập All-In-One Breakout EA và những kiến thức cơ bản về chiến lược phá vỡ. Vì đây là một EA chiến lược mở, không cung cấp setfile. Vui lòng tải bản dùng thử, thử trên các ký hiệu và tham số khác nhau để đánh giá kết quả trước khi mua EA này.
Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!