As estratégias de rompimento estão entre as abordagens de trading mais testadas pelo tempo, duradouras e confiáveis. Elas visam capturar o momentum em níveis de preços-chave — geralmente após períodos de consolidação do mercado — onde fortes movimentos tendem a ocorrer. Isso torna os sistemas de rompimento ideais para traders que desejam seguir tendências intradiárias ou baseadas em sessões.

All-In-One Breakout EA [EA de Rompimento Tudo-em-Um] aproveita totalmente este princípio ao identificar faixas de preços durante períodos calmos (como pré-Tóquio, pré-Londres ou pré-Nova York) e entrar em negociações quando o preço rompe essa faixa. Isso permite que a estratégia:

  • Entre em negociações cedo na tendência antes que a maior parte do movimento esteja esgotada.
  • Evite mercados laterais ou instáveis aguardando a confirmação do momentum.
  • Adapte-se a diferentes sessões de trading e instrumentos, aumentando a versatilidade.

Essa vantagem estratégica é ainda mais reforçada pelos filtros de confluência do EA, lógica de saída personalizada e controles de gerenciamento de dinheiro, tornando-o uma ferramenta poderosa tanto para traders novos quanto experientes que utilizam essa estratégia duradoura.

Principais Recursos e Vantagens

  • Modo de rompimento duplo: Rompimento de Faixa (RBO) e Rompimento de Abertura (OBO)
  • Lógica baseada em regras: Cada regra de entrada, saída e gerenciamento é determinística, fornecendo transparência e facilidade de otimização. Não é operação de caixa-preta como EAs de IA.
  • Múltiplos símbolos: A estratégia de rompimento pode ser usada em símbolos não correlacionados como US30, Ouro, USDJPY, GBPUSD, DE40 e muitos outros.
  • Diferentes períodos de tempo:  Este EA pode ser configurado para operar (abrir e fechar negociações) em diferentes períodos de tempo para maximizar o uso do capital.
  • Sem Martingale ou Grid: O capital é protegido por meio de lógica de risco fixo sem aumentar posições perdedoras.
  • Modo duplo: Suporta tanto rompimentos de faixa quanto rompimentos de abertura com total flexibilidade.
  • Seleção flexível de intervalo de tempo: Defina janelas de rompimento para sessões Asiática, de Londres ou de Nova York.
  • Filtragem de confluência: Confirme entradas usando filtros de tendência e volatilidade como MA, ADX, Bandas de Bollinger e ADR.
  • Randomização controlada: Várias configurações suportam valores aleatórios limitados para tempo e níveis — ideal para trading de prop firms.
  • Controles inteligentes de risco: Inclui stop loss fixo, trailing stop dinâmico e múltiplas configurações de take profit.
  • Backtesting rápido e leve: Lógica otimizada suporta testes rápidos mantendo a fidelidade da estratégia.

Por favor, leia aqui sobre a configuração do All-In-One Breakout EA e os fundamentos da estratégia de rompimento. Como este é um EA de estratégia aberta, nenhum setfile será fornecido. Baixe a cópia de teste, experimente em diferentes símbolos e parâmetros para avaliar os resultados antes de comprar este EA.



Các chiến lược phá vỡ là một trong những phương pháp giao dịch đáng tin cậy, bền vững và đã được kiểm chứng theo thời gian. Chúng nhằm mục đích nắm bắt động lượng tại các mức giá quan trọng — thường là sau các giai đoạn tích lũy của thị trường — nơi các chuyển động mạnh có xu hướng xảy ra. Điều này làm cho hệ thống phá vỡ trở nên lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn theo các xu hướng trong ngày hoặc theo phiên.

All-In-One Breakout EA [EA Phá Vỡ Tất-Cả-Trong-Một] tận dụng tối đa nguyên tắc này bằng cách xác định phạm vi giá trong các khoảng thời gian yên tĩnh (chẳng hạn trước Tokyo, trước London hoặc trước New York) và tham gia giao dịch khi giá phá vỡ phạm vi đó. Điều này cho phép chiến lược:

  • Vào lệnh sớm trong xu hướng trước khi phần lớn chuyển động kết thúc.
  • Tránh các thị trường đi ngang hoặc biến động bằng cách chờ xác nhận động lượng.
  • Thích ứng với các phiên giao dịch và công cụ khác nhau, tăng tính linh hoạt.

Lợi thế chiến lược này càng được tăng cường nhờ các bộ lọc hội tụ của EA, logic thoát tùy chỉnh và kiểm soát quản lý vốn, biến nó thành một công cụ mạnh mẽ cho cả các nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm sử dụng chiến lược giao dịch bền vững này.

Đặc điểm chính và Ưu điểm

  • Chế độ phá vỡ kép: Phá vỡ phạm vi (RBO) và Phá vỡ mở cửa (OBO)
  • Logic dựa trên quy tắc: Mỗi quy tắc vào, thoát và quản lý đều mang tính xác định, cung cấp tính minh bạch và dễ dàng tối ưu hóa. Đây không phải là hoạt động “hộp đen” như các EA AI.
  • Nhiều ký hiệu: Chiến lược phá vỡ có thể được sử dụng trên các ký hiệu không tương quan như US30, Vàng, USDJPY, GBPUSD, DE40 và nhiều ký hiệu khác.
  • Các khung thời gian khác nhau:  EA này có thể được thiết lập để chạy (mở và đóng giao dịch) trong các khung thời gian khác nhau nhằm tối đa hóa việc sử dụng vốn.
  • Không Martingale hoặc Grid: Vốn được bảo vệ thông qua logic rủi ro cố định mà không tăng thêm vị thế thua lỗ.
  • Chế độ kép: Hỗ trợ cả phá vỡ phạm vi và phá vỡ mở cửa với sự linh hoạt hoàn toàn.
  • Lựa chọn khung thời gian linh hoạt: Xác định các cửa sổ phá vỡ để phù hợp với các phiên giao dịch Châu Á, London hoặc New York.
  • Bộ lọc hội tụ: Xác nhận điểm vào bằng cách sử dụng các bộ lọc xu hướng và biến động như MA, ADX, Bollinger Band và ADR.
  • Ngẫu nhiên có kiểm soát: Nhiều thiết lập hỗ trợ các giá trị ngẫu nhiên giới hạn cho thời gian và mức giá — lý tưởng cho giao dịch prop firm.
  • Kiểm soát rủi ro thông minh: Bao gồm cắt lỗ cố định, dừng lỗ kéo động và nhiều cấu hình chốt lời.
  • Kiểm tra lại nhanh và nhẹ: Logic được tối ưu hóa hỗ trợ kiểm tra nhanh đồng thời duy trì độ tin cậy của chiến lược.

Vui lòng đọc tại đây về cách thiết lập All-In-One Breakout EA và những kiến thức cơ bản về chiến lược phá vỡ. Vì đây là một EA chiến lược mở, không cung cấp setfile. Vui lòng tải bản dùng thử, thử trên các ký hiệu và tham số khác nhau để đánh giá kết quả trước khi mua EA này.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
474
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Surfer – Captura Precisa de Tendência para MT5 Surfeie as ondas do mercado com o Moving Average Surfer, criado para traders que exigem precisão, eficiência e gestão de risco automatizada. O EA combina médias móveis rápidas e lentas com filtros avançados para identificar operações de alta probabilidade. Principais recursos: Análise dupla de médias móveis Filtro RSI integrado Gestão dinâmica de risco Controle flexível de direção (compra/venda/ambos) Stops e alvos baseados em ATR Sup
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experts
Goldfish MT5   é um motor de busca automático de tendências para o ouro. Ele capta a tendência antes de começar Goldfish MT5   não é apenas um robô, é sua vantagem estratégica no mercado de ouro com base em tecnologias avançadas de inteligência artificial Este especialista é um sistema complexo de modelos treinados no espaço de funções multidimensionais sintetizadas Ele usa um sistema que detecta os níveis de tendência e rompe automaticamente os níveis globais fortes, dependendo das condiçõ
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Regression EA for trade XAUUSD
Preecha Chanthakan
Experts
Regression analysis Candles EA(Full version) used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to fou
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor de Desempenho do Desafio HFT MT5 (não para conta real): Corretor: Fusion Market Login: 89600 Senha: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Mais de 700 avaliações genuínas de 5 estrelas para a versão MT4 lançada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal Público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Principais
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Cópia Gato MT4) não é apenas um simples copiador local de operações; é uma estrutura completa de gestão de risco e execução, projetada para os desafios atuais do trading. Desde desafios de prop firms até a gestão de contas pessoais, adapta-se a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e tratamento avançado das operações. O copiador funciona tanto no modo Master (emissor) quanto no modo Slave (receptor), sincr
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, también conocido como Green Man debido a su distintivo logotipo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar desafíos o evaluaciones de empresas comerciales propietarias (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Por tiempo limitado: utilidades gratuitas por valor de $198 cuando compras HFT Prop Firm EA Versión para MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitor de Rendimiento del Desafío HFT (a partir de $200): B
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilitários
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilitários
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Responder ao comentário