Xauusd Quantum Pro EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- Versão: 3.9
- Atualizado: 17 janeiro 2026
- Ativações: 10
Expert Advisor MT5 para XAUUSD Gold
Robô de trading automático para Ouro no MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido para o trading automático do Ouro em XAUUSD (dependendo do broker pode aparecer como Gold). O mercado do ouro é muito procurado por traders devido à sua alta volatilidade, impulsos frequentes, fases direcionais fortes e sensibilidade a notícias macroeconômicas relacionadas ao dólar americano, às taxas de juros e à inflação.
Este Expert Advisor MT5 foi criado para analisar o XAUUSD com uma abordagem algorítmica estruturada, focada na qualidade dos sinais, leitura da volatilidade e gestão de risco integrada. O objetivo é oferecer um robô de trading MT5 confiável para XAUUSD, com regras claras e execução disciplinada.
Para diversificar sua carteira de robôs de trading e cobrir vários mercados importantes, você também pode complementar o XAUUSD QUANTUM PRO com Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro e Bitcoin Quantum Edge Algo.
Apresentação do Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO para MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO não é um robô de trading para o público geral. Ele é voltado para traders que buscam um EA MT5 premium para Ouro, com lógica de trading clara, entradas altamente seletivas e gestão de risco pensada para uso real em conta e em VPS.
Para quem é este EA MT5
-
Traders que querem um Expert Advisor MT5 dedicado ao XAUUSD Gold
-
Traders que priorizam uma seleção rigorosa de sinais
-
Traders que buscam uma abordagem disciplinada e focada em gestão de risco
Objetivo do robô de trading para XAUUSD
O objetivo é identificar configurações de mercado de alta probabilidade no XAUUSD Gold, mantendo um quadro de risco rigoroso e controlado.
Esta abordagem busca
-
evitar períodos de mercado desfavoráveis
-
priorizar condições de volatilidade consistentes
-
reduzir entradas desnecessárias
Estratégia algorítmica multi fator e multi timeframe
Ao contrário de robôs simples, XAUUSD QUANTUM PRO utiliza
-
estratégia multi fator
-
análise multi timeframe
-
um sistema de pontuação decisional que avalia cada oportunidade antes de abrir uma operação
Objetivos da abordagem algorítmica
-
Reduzir sinais desnecessários
-
Melhorar a consistência das entradas
-
Ler a volatilidade do XAUUSD de forma estruturada
-
Filtrar fases de mercado desfavoráveis no Ouro
Sistema de pontuação decisional do robô MT5
Cada oportunidade em XAUUSD é
-
analisada com múltiplos indicadores técnicos
-
ponderada conforme a relevância de cada critério
-
avaliada em tempo real pelo equilíbrio entre compradores e vendedores
Indicadores técnicos usados no EA de XAUUSD
-
RSI dinâmico
-
MACD e divergências
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX para medir a força da tendência
-
ATR adaptativo para volatilidade real
-
Suportes e resistências automáticos
-
Estrutura de preço e price action
Regras de trading do XAUUSD QUANTUM PRO
-
Compra somente se a pontuação compradora dominar claramente
-
Venda somente se a pontuação vendedora for superior
-
Sem operações forçadas, apenas configurações validadas pelo sistema
Análise multi timeframe no MetaTrader 5
-
M15 e M30 para detectar configurações
-
H1 e H4 para confirmar a tendência dominante
-
M5 para refinar o timing e a gestão de risco
Essa combinação alinha sinal, tendência e timing para o trading automático do Ouro no MT5.
Gestão de risco dinâmica para XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO integra uma gestão de risco projetada para trading automático em conta real
-
Stop loss adaptativo baseado na volatilidade
-
Tamanho de posição proporcional ao capital
-
Filtro de inatividade em condições desfavoráveis
-
Monitoramento de drawdown compatível com regras de prop firm
-
Mínimo risk reward configurável
-
Sem martingale
-
Sem grid
Backtests XAUUSD 2021–2025 e comportamento histórico
-
Backtests com dados históricos de 2021–2025
-
Atividade seletiva e controlada
-
Adaptação a fases direcionais do Ouro
-
Drawdown contido nos cenários testados
-
Aproximadamente 5 a 10 operações por mês, dependendo das condições de mercado
Resultados passados são informativos e não garantem desempenho futuro.
Por que escolher o XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor dedicado ao XAUUSD Gold
-
Robô de trading automático para MetaTrader 5
-
Abordagem multi fator estruturada com sistema de pontuação
-
Gestão de risco integrada e execução disciplinada
-
Compatível com VPS para trading algorítmico
-
Sem chamadas externas e sem DLL
-
Compatível com a maioria dos brokers MT5
-
Atualizações gratuitas
-
Suporte via mensagens no MQL5
Comparação com um EA clássico
EA clássico
-
lógica simplista
-
poucos filtros
-
risco mal controlado
XAUUSD QUANTUM PRO
-
lógica multi fator
-
sistema de pontuação decisional
-
leitura estruturada da volatilidade do Ouro
-
abordagem disciplinada e responsável
Incluído na compra
-
Arquivo EX5 pronto para uso
-
Parâmetros otimizados
-
Acesso a atualizações
-
Suporte via mensagens no MQL5
Aviso de risco
O trading envolve risco real de perda de capital. XAUUSD QUANTUM PRO é uma ferramenta de apoio ao trading, não uma promessa de lucro. Resultados passados não garantem resultados futuros. Recomenda-se testar em conta demo no MetaTrader 5 antes de usar em conta real. Invista apenas fundos que você pode se dar ao luxo de perder.
Conclusão
XAUUSD QUANTUM PRO é um Expert Advisor MT5 para XAUUSD Gold, criado para traders que buscam uma abordagem algorítmica estruturada, disciplinada e focada em gestão de risco para operar Ouro de forma automática.