GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron" é um robô de negociação totalmente automático. Projetado para negociação de ouro (XAUUSD). Basta instalar um Expert Advisor no gráfico de horas XAUUSD e ver o poder de prever os preços futuros do ouro. Para um começo agressivo, 100 dólares são suficientes. O depósito recomendado é de US.300.

Há um ano, fizemos um avanço no desenvolvimento de indicadores técnicos de ações. Conseguimos criar um conceito completamente novo. Os indicadores com sua aplicação não se ajustam à história, mas realmente revelam padrões reais e eficazes. Todo o poder do novo desenvolvimento foi investido no indicador técnico " _ _ AceTrend__".

Um ano se passou desde o desenvolvimento do indicador "__AceTrend__" e agora finalmente podemos apresentar um bot de negociação completo. Nós simplesmente pegamos e conectamos 10 sistemas de negociação complementares e adicionamos um filtro de transações baseado em inteligência artificial moderna. O robô de negociação não usa Martingale, média e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro semelhantes a avalanches.

Olha o que aconteceu! Sabemos que todos nós gostamos e, portanto, lançamos a promoção da conta de uma maneira agressiva. O objetivo é liberar o depósito em 10 vezes até março do próximo ano. Os testes reais já começaram: https://www.mql5.com/pt/signals/2339244


Indicator AceTrend

Seus comentários são muito importantes. O feedback torna o desenvolvimento muito melhor e ajuda a se mover em conjunto. Tem perguntas ou quer compartilhar sua opinião? Escreva comentários ou envie mensagens - estamos sempre em contato!

Parâmetro

  • Direction - escolha a direção do comércio.
  • OneDirectionOneTrade - o filtro proíbe a abertura de várias negociações na mesma direção.
  • Deep AI Filtr - filtragem de transações por inteligência artificial.
  • Random levels for Prop Firms - aleatoriamente muda ligeiramente todos os níveis.
  • Quantity deals % - número de transações. Não pode ser mais de 100.
  • StopLoss coefficient - ajuste do stop-loss dinâmico. Valores normais na faixa de 0,5-1,5.
  • TakeProfit coefficient - ajuste do perfil dinâmico. Valores normais na faixa de 0,5-1,5.
  • TrailingStop coefficient - ajuste do trailingstop dinâmico. Valores normais na faixa de 0,5-1,5.
  • MM selection - Opções de gestão de dinheiro. "MANUAL": o parâmetro"LOT" é usado para selecionar o volume. "Minimum": o menor volume possível. Conservative: uma estratégia conservadora de reinvestimento. "Standard": A estratégia recomendada de reinvestimento. Aggressive: uma estratégia agressiva de reinvestimento. "Deposit Building": uma estratégia para uma dispersão de Depósito muito extrema, usando reinvestimento.
  • LOT - valores positivos definem o volume estático da posição. Os valores negativos definem um volume dinâmico para cada$1000.
Produtos recomendados
Os compradores deste produto também adquirem
Mais do autor
