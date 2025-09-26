Full Snap

Full Snap baseia-se em um princípio fundamental: cada par de moedas tem sua própria "personalidade", padrões de volatilidade e condições ideais de negociação. Em vez de aplicar estratégias genéricas a todos os mercados, o Full Snap utiliza oito estratégias algorítmicas distintas, cada uma calibrada especificamente para maximizar a eficiência de seu par-alvo. Este Expert Advisor (EA) foca em estratégias perfeitamente ajustadas, onde cada algoritmo aproveita as características únicas de cada par de moedas para gerar lucros em diferentes condições de mercado.

Certifique-se de realizar backtests e testes em tempo real do Full Snap no EURUSD H1 para obter os melhores resultados.

Arquitetura de Estratégias Específicas por Par

EURUSD - Rastreador de Fluxo Institucional Estratégia 

  • Detecção de Quebra de Liquidez: O EURUSD recebe o maior fluxo institucional globalmente. O algoritmo do EURUSD do Full Snap identifica zonas de acumulação institucional por meio da análise de volume e preço, entrando quando os stops de varejo são acionados e o fluxo de capital institucional começa. O sistema aproveita a tendência do par de respeitar níveis psicológicos importantes durante a sobreposição das sessões europeia e de Nova York.

AUDUSD - Analisador de Sentimento de Risco

  • Estratégia: Comércio baseado na correlação de commodities. O dólar australiano é altamente sensível ao sentimento global de risco e aos preços das commodities, criando padrões previsíveis. O módulo AUDUSD do Full Snap monitora sinais cruzados de ouro, futuros de minério de ferro e índices asiáticos, posicionando-se antecipadamente para capturar ciclos de força/fraqueza do AUD impulsionados por dados econômicos da China e mudanças na política do Federal Reserve.

GBPNZD - Sistema de Expansão de Volatilidade

  • Estratégia: Otimização de rompimento de faixa. O GBPNZD apresenta a maior amplitude média diária entre os principais pares cruzados. O algoritmo do Full Snap identifica zonas de compressão onde a volatilidade cai abaixo dos níveis históricos e então se posiciona para movimentos explosivos. O sistema usa previsões avançadas de volatilidade para determinar a direção do rompimento, capturando movimentos de 150-300 pips que ocorrem regularmente neste par.

GBPUSD - Capturador de Gaps entre Sessões

  • Estratégia: Negociação na transição Londres-Nova York. O comportamento do GBP/USD muda drasticamente entre a manhã de Londres, os períodos de sobreposição e a tarde em Nova York. O algoritmo do GBP do Full Snap utiliza critérios específicos para cada sessão, aproveitando o comportamento previsível de preenchimento de gaps durante as transições e a tendência de reversão do par durante a divulgação de dados econômicos na América do Norte.

NZDUSD - Sistema de Momentum de Carry Trade

  • Estratégia: Negociação baseada em diferenciais de taxas de juros. O dólar neozelandês é altamente correlacionado com os fluxos globais de carry trade, criando padrões de momentum. O módulo NZD do Full Snap rastreia mudanças nos diferenciais de rendimento e se posiciona antes do início ou fim de operações de carry trade, especialmente durante as sessões da Ásia-Pacífico, quando a liquidez do NZD é ideal e os fluxos institucionais são mais previsíveis.

USDCAD - Motor de Correlação Energética

  • Estratégia: Relação inversa entre petróleo e dólar. O USD/CAD mantém uma das correlações negativas mais fortes com os preços do petróleo bruto. O algoritmo CAD do Full Snap incorpora dados em tempo real do mercado de energia, posicionando-se com base nos relatórios de estoque de petróleo, desempenho do setor energético canadense e notícias sobre infraestrutura energética na América do Norte, capturando as reações sistemáticas do par a mudanças no mercado de energia.

USDCHF - Sistema de Fluxos de Refúgio

  • Estratégia: Negociação de momentum em períodos de aversão ao risco. O status de moeda de refúgio seguro do franco suíço cria fluxos previsíveis durante períodos de incerteza no mercado. O módulo CHF do Full Snap monitora indicadores globais de risco como o índice VIX, spreads de dívida europeia e eventos geopolíticos, posicionando-se antecipadamente para os fluxos em direção ao CHF durante a aversão ao risco e capturando reversões quando o sentimento se normaliza.

USDJPY - Rastreador de Políticas de Bancos Centrais

  • Estratégia: Negociação baseada na divergência de políticas monetárias. A sensibilidade do USD/JPY às políticas do Federal Reserve e do Banco do Japão gera oportunidades de tendências de longo prazo. O algoritmo JPY do Full Snap analisa os movimentos da curva de rendimento, declarações dos bancos centrais e níveis de ameaça de intervenção, posicionando-se para tendências de várias semanas impulsionadas pela divergência entre as políticas monetárias dos EUA e do Japão.

Matriz Avançada de Distribuição de Risco

A gestão de risco do Full Snap é baseada na análise de correlação entre pares. O sistema monitora continuamente os coeficientes de correlação entre posições ativas, evitando superexposição à força/fraqueza do USD ou a grupos de moedas de commodities. Quando a correlação entre AUDUSD e NZDUSD ultrapassa 0,8, o tamanho das posições é ajustado automaticamente para manter o equilíbrio da carteira.  Alocação Dinâmica de Posições: O capital da conta é distribuído entre pares com base na volatilidade e correlação atuais, garantindo que nenhuma moeda individual domine a exposição ao risco. Lógica de Hedge Cruzado: Quando múltiplos pares em USD geram sinais simultaneamente, o Full Snap implementa automaticamente hedges naturais através de alocação estratégica de posições, reduzindo a volatilidade da carteira enquanto mantém o potencial de lucro.

Sistema de Integração de Eventos Econômicos

Cada algoritmo inclui padrões específicos de comportamento para eventos:

  • EURUSD: Reuniões do BCE, dados de manufatura da Alemanha, relatórios de emprego dos EUA

  • GBPUSD: Declarações do Banco da Inglaterra, dados de inflação do Reino Unido, notícias relacionadas ao Brexit

  • AUDUSD: Decisões do RBA, PMI de manufatura da China, dados de emprego da Austrália

  • USDJPY: Sinais de política do Federal Reserve, ameaças de intervenção do Banco do Japão, rendimentos de títulos dos EUA

  • USDCAD: Reuniões do Banco do Canadá, relatórios de estoque de petróleo, dados de emprego do Canadá

  • USDCHF: Declarações do Banco Nacional Suíço, evolução da crise da dívida europeia, fluxos de refúgio seguro

  • NZDUSD: Reuniões do RBNZ, resultados de leilões de laticínios da Nova Zelândia, dados econômicos da China

  • GBPNZD: Diferenciais de taxas de juros entre Reino Unido e Nova Zelândia, movimentos nos preços das commodities

Motor de Coordenação Algorítmica

As oito estratégias do Full Snap não operam de forma independente. O Algoritmo Mestre de Coordenação garante o momento ideal entre todos os pares:

Sincronização de Sessões: Priorizando pares durante suas sessões ideais de negociação enquanto mantém cobertura 24 horas. Monitoramento de Correlação: Evita posições conflitantes quando a correlação entre pares ultrapassa os limites estabelecidos.
Equilíbrio de Volatilidade: Ajusta o tamanho das posições com base na volatilidade atual em comparação com níveis históricos. Distribuição de Lucros: Garante que nenhum par domine o crescimento da conta, mantendo um desempenho constante e diversificado.

Arquitetura de Desempenho

  • Modelo de Crescimento da Conta: Meta de crescimento de 0,3% por ciclo de negociação, combinando os oito pares para gerar crescimento composto consistente através da captura diversificada de oportunidades.
  • Distribuição de Drawdown: Limite máximo de drawdown de 70%, com limites individuais por par para evitar que uma moeda cause risco excessivo de queda.
  • Gestão de Posições: Lotes fixos para manter disciplina na gestão de posições, evitando aumentos emocionais que comprometem abordagens sistemáticas.

Implementação Técnica

  • Requisitos Mínimos: Saldo mínimo de $1.000 para operação ideal dos oito pares com alocação adequada de risco.
  • Otimização da Plataforma: MetaTrader 5 com conexão estável, necessária para análise em tempo real e coordenação entre os oito módulos algorítmicos.
  • Janela de Execução: Todas as estratégias operam entre 00:10-23:00, garantindo condições ideais de liquidez para entradas e saídas precisas em diferentes sessões do mercado.

Vantagem Estratégica

A abordagem de oito estratégias do Full Snap significa que você nunca depende de um único par ou condição de mercado. Enquanto o EURUSD se consolida, o GBPNZD pode estar rompendo. Enquanto a força do USD pressiona moedas de commodities, os fluxos para o CHF como refúgio seguro podem se ativar, ou o momentum do carry trade no JPY pode começar a crescer.  Isto não é negociação de correlação nem negociação em cesta: é diversificação algorítmica precisa, onde cada estratégia explora as características únicas de seu par para gerar lucros enquanto contribui para a estabilidade geral da carteira.

Full Snap: Oito Pares. Oito Estratégias. Um Sistema Coordenado.



I purchased Full Snap. The author, Elzbieta Furyk, was also very kind. The backtest results were excellent, and I resonated with the author's EA concept. I will run it for a while and report the results.

Euro Star
Elzbieta Furyk
Experts
Por favor, entre em contato comigo diretamente para que eu possa adicioná-lo ao meu grupo no Telegram Se você clicou aqui esperando encontrar mais um EA que mostre backtests bonitos e prometa que você vai se aposentar em seis meses, este não é o caso. Se você espera uma mágica de martingale que transforme $100 em $10.000 enquanto você dorme — sinceramente, poupe nosso tempo e siga em frente. O Euro Star foi criado para traders que já estão no mercado há tempo suficiente para entender que o dinh
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
Experts
Antes mesmo de começarmos, preciso ser completamente transparente com você. Se você está procurando um EA que o deixe rico da noite para o dia, Lumeris não é para você. Se espera transformar $500 em $50.000 em um mês, por favor procure em outro lugar. Este EA foi desenvolvido para traders pacientes que entendem que a verdadeira riqueza sustentável no forex é construída de forma constante, operação após operação, dia após dia, mês após mês. O trading em forex —seja manual ou algorítmico— exige p
I purchased Full Snap. The author, Elzbieta Furyk, was also very kind. The backtest results were excellent, and I resonated with the author's EA concept. I will run it for a while and report the results.

