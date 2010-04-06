SafeGold EA

Negociação Segura de Ouro na Tendência

Este é o SafeGold, testado nas mais duras condições com resultados lucrativos e consistentes (por favor, veja as imagens)

Com o uso de estratégias avançadas, o SafeGold é capaz de gerar lucros consistentes em 8 níveis de risco, entrando apenas quando todas as estratégias coincidirem.

Sem uso de Martingale ou grid, com gerenciamento de dinheiro fixo ou automático.

Fácil instalação e uso simplificado. O EA é entregue a você, configurado para as melhores condições de operação.

Requisitos e recomendações

Par: Ouro / XAUUSD

Timeframe: Qualquer

Corretoras recomendadas: FPMarkets, Tickmil, FusionMarkets, IcMarkets ou uma corretora com spreads baixos.

Depósito inicial mínimo: US$ 100 no nível mínimo, US$ 200 no nível médio e US$ 500 nos demais, com alavancagem de 1:500.

Vejao em ação.: https://www.youtube.com/watch?v=AUhr2Ul8Hs0

A utilização de um VPS é altamente recomendada, para que o EA funcione 24 horas por dia, sem interrupções.

Após sua compra, envie-me uma mensagem privada, e lhe enviarei o manual com todas as informações necessárias.