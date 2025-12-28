CalendárioSeções

Coreia do Sul - Preços de Bens Exportados (Anual) (South Korea Export Price Index y/y)

País:
Coreia do Sul
KRW, Won sul-coreano
Fonte:
Banco da Coreia (Bank of Korea)
Setor:
Preços
Baixa 7.0% 5.8%
4.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
6.9%
7.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Preços de Bens Exportados - Anual - (Export Price Index y/y) refletem a variação nos preços das mercadorias exportadas e reexportadas da Coreia do Sul no mês em referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os produtos são incluídos no cálculo do índice com base em sua importância financeira para as exportações totais do país. O aumento das exportações indica um aumento na atividade de negociação e pode afetar positivamente as cotações do won.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Preços de Bens Exportados (Anual) (South Korea Export Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
7.0%
5.8%
4.8%
out. 2025
4.8%
-0.4%
2.1%
set. 2025
2.2%
0.4%
-1.1%
ago. 2025
-1.0%
0.0%
-4.5%
jul. 2025
-4.3%
-8.6%
-4.5%
jun. 2025
-4.5%
-4.5%
-2.6%
mai. 2025
-2.4%
-4.0%
0.4%
abr. 2025
0.7%
7.7%
6.4%
mar. 2025
6.3%
8.4%
6.3%
fev. 2025
6.3%
3.2%
8.6%
jan. 2025
8.5%
6.0%
10.5%
dez. 2024
10.7%
3.2%
7.0%
nov. 2024
7.0%
0.0%
1.7%
out. 2024
2.0%
2.9%
1.0%
set. 2024
1.2%
3.9%
5.5%
ago. 2024
5.7%
8.0%
13.0%
jul. 2024
12.9%
16.5%
12.1%
jun. 2024
12.2%
7.6%
mai. 2024
7.5%
6.2%
abr. 2024
6.2%
3.1%
2.3%
mar. 2024
2.6%
6.0%
4.5%
fev. 2024
4.2%
7.5%
3.6%
jan. 2024
3.7%
1.7%
-2.4%
dez. 2023
-2.3%
-4.3%
-7.4%
nov. 2023
-7.2%
-11.2%
-9.3%
out. 2023
-9.5%
-9.3%
-8.9%
set. 2023
-8.9%
-7.4%
-7.9%
ago. 2023
-7.9%
-12.5%
-12.8%
jul. 2023
-12.8%
-16.5%
-15.0%
jun. 2023
-14.7%
-11.6%
-11.3%
mai. 2023
-11.2%
-13.4%
-7.2%
abr. 2023
-7.5%
-9.0%
-6.2%
mar. 2023
-6.4%
-2.4%
-2.6%
fev. 2023
-2.7%
-4.8%
-1.2%
jan. 2023
-1.3%
-2.4%
3.0%
dez. 2022
3.1%
5.6%
8.3%
nov. 2022
8.6%
15.9%
13.5%
out. 2022
13.7%
13.1%
14.7%
set. 2022
15.2%
8.4%
13.0%
ago. 2022
13.4%
22.9%
15.9%
jul. 2022
16.3%
22.0%
23.5%
jun. 2022
23.7%
22.0%
23.4%
mai. 2022
23.5%
21.5%
22.0%
abr. 2022
21.4%
23.4%
23.4%
mar. 2022
22.8%
18.3%
20.5%
fev. 2022
20.3%
20.4%
22.0%
jan. 2022
22.3%
22.6%
23.3%
dez. 2021
23.5%
28.6%
25.5%
nov. 2021
25.5%
27.1%
26.1%
out. 2021
25.3%
20.2%
20.4%
123
