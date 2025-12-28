A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a variação na produção total de fábricas, minas e empresas de serviços públicos na Coréia do Sul no mês reportado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento da produção industrial pode afetar positivamente as cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Produção Industrial (Anual) (South Korea Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).