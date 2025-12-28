Calendário Econômico
Coreia do Sul - Taxa de Desemprego (South Korea Unemployment Rate)
|Baixa
|2.7%
|3.1%
|
2.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total na Coreia do Sul. Os desempregados incluem pessoas em idade de trabalhar que estão desempregadas no momento e estão em busca ativa de trabalho. O aumento no valor do indicador pode afetar adversamente as cotações do won.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Taxa de Desemprego (South Korea Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
