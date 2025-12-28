CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Coreia do Sul - Taxa de Desemprego (South Korea Unemployment Rate)

País:
Coreia do Sul
KRW, Won sul-coreano
Fonte:
Agência de Estatísticas da Coreia (Statistics Korea)
Setor:
Trabalho
Baixa 2.7% 3.1%
2.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego (Unemployment Rate) é a razão percentual do desemprego em relação à força de trabalho total na Coreia do Sul. Os desempregados incluem pessoas em idade de trabalhar que estão desempregadas no momento e estão em busca ativa de trabalho. O aumento no valor do indicador pode afetar adversamente as cotações do won.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Taxa de Desemprego (South Korea Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.7%
3.1%
2.6%
out. 2025
2.6%
2.8%
2.5%
set. 2025
2.5%
3.1%
2.6%
ago. 2025
2.6%
2.1%
2.5%
jul. 2025
2.5%
2.2%
2.6%
jun. 2025
2.6%
3.3%
2.7%
mai. 2025
2.7%
2.6%
2.7%
abr. 2025
2.7%
2.7%
2.9%
mar. 2025
2.9%
3.0%
2.7%
fev. 2025
2.7%
2.0%
2.9%
jan. 2025
2.9%
4.1%
3.7%
dez. 2024
3.7%
2.9%
2.7%
nov. 2024
2.7%
2.7%
2.7%
out. 2024
2.7%
2.2%
2.5%
set. 2024
2.5%
2.5%
2.4%
ago. 2024
1.9%
2.4%
2.5%
jul. 2024
2.5%
2.9%
2.8%
jun. 2024
2.8%
2.9%
2.8%
mai. 2024
2.8%
2.6%
2.8%
abr. 2024
2.8%
2.8%
2.8%
mar. 2024
2.8%
2.6%
2.6%
fev. 2024
2.6%
2.9%
3.0%
jan. 2024
3.0%
3.3%
3.2%
dez. 2023
3.3%
2.9%
2.8%
nov. 2023
2.8%
2.5%
2.5%
out. 2023
2.5%
2.5%
2.6%
set. 2023
2.6%
2.6%
2.4%
ago. 2023
2.4%
2.7%
2.8%
jul. 2023
2.8%
2.5%
2.6%
jun. 2023
2.6%
2.5%
2.5%
mai. 2023
2.5%
2.6%
2.6%
abr. 2023
2.6%
2.6%
2.7%
mar. 2023
2.7%
2.7%
2.6%
fev. 2023
2.6%
3.1%
2.9%
jan. 2023
2.9%
3.1%
3.1%
dez. 2022
3.3%
2.8%
2.9%
nov. 2022
2.9%
2.8%
2.8%
out. 2022
2.8%
2.6%
2.8%
set. 2022
2.8%
2.7%
2.5%
ago. 2022
2.5%
2.9%
2.9%
jul. 2022
2.9%
2.8%
2.9%
jun. 2022
2.9%
2.7%
2.8%
mai. 2022
2.8%
2.7%
2.7%
abr. 2022
2.7%
3.6%
2.7%
mar. 2022
2.7%
3.6%
2.7%
fev. 2022
2.7%
3.7%
3.6%
jan. 2022
3.6%
3.5%
3.8%
dez. 2021
3.8%
3.1%
3.1%
nov. 2021
3.1%
3.1%
3.2%
out. 2021
3.2%
2.9%
3.0%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido