Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros (Bank of Korea Interest Rate Decision)

País:
Coreia do Sul
KRW, Won sul-coreano
Fonte:
Banco da Coreia (Bank of Korea)
Setor:
Dinheiro
Baixa 2.50%
2.50%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros (BOK Interest Rate Decision) é publicada imediatamente após a reunião do conselho de política monetária. A decisão sobre a taxa de juros é um dos eventos mais importantes da Coreia do Sul. O aumento da taxa de juros leva ao crescimento do won, enquanto a diminuição - a um enfraquecimento da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Decisão da Taxa de Juros (Bank of Korea Interest Rate Decision)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
