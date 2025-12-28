As Exportações - Anual - (Exports y/y) refletem a mudança no volume de exportações de bens e serviços no mês reportado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Coreia do Sul e da demanda de bens de produtores sul-coreanos fora do país. O aumento no valor do indicador pode ter um efeito positivo nas cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Exportações USD (Anual) (South Korea Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).