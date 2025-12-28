Calendário Econômico
Coreia do Sul - Massa Monetária - Agregado M2 (Anual) (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)
|Baixa
|7.1%
|6.1%
|
7.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|6.3%
|
7.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Agregado M2 - Anual - (BOK M2 Money Supply y/y) representa a variação do volume total de notas e moedas sul-coreanas em circulação na Coreia do Sul, bem como fundos em contas bancárias, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento do agregado monetário indica um aumento no poder de compra da população, o que pode ter um efeito favorável sobre as cotações do won.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Massa Monetária - Agregado M2 (Anual) (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
