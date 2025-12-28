A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de todos os bens e serviços na Coreia do Sul para o mês de relatório. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Balança Comercial USD (South Korea Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).