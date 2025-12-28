CalendárioSeções

Coreia do Sul - Balança Comercial USD (South Korea Trade Balance)

País:
Coreia do Sul
KRW, Won sul-coreano
Fonte:
Serviço Alfandegário da Coréia (Korea Customs Service)
Setor:
Comércio
Baixa $​9.740 bilh $​9.735 bilh
$​9.735 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​9.642 bilh
$​9.740 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial (Trade Balance) mostra a diferença entre exportações e importações de todos os bens e serviços na Coreia do Sul para o mês de relatório. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no won.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Balança Comercial USD (South Korea Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​9.740 bilh
$​9.735 bilh
$​9.735 bilh
nov. 2025 prelim.
$​9.735 bilh
$​6.940 bilh
$​5.995 bilh
out. 2025
$​5.995 bilh
$​6.057 bilh
$​6.057 bilh
out. 2025 prelim.
$​6.057 bilh
$​9.626 bilh
$​9.531 bilh
set. 2025
$​9.531 bilh
$​9.558 bilh
$​9.558 bilh
set. 2025 prelim.
$​9.558 bilh
$​9.943 bilh
$​6.512 bilh
ago. 2025
$​6.512 bilh
$​6.514 bilh
$​6.514 bilh
ago. 2025 prelim.
$​6.514 bilh
$​6.607 bilh
jul. 2025
$​6.607 bilh
$​6.610 bilh
$​6.610 bilh
jul. 2025 prelim.
$​6.610 bilh
$​6.630 bilh
$​9.082 bilh
jun. 2025
$​9.082 bilh
$​9.076 bilh
$​9.076 bilh
jun. 2025 prelim.
$​9.076 bilh
$​6.953 bilh
$​6.931 bilh
mai. 2025
$​6.931 bilh
$​6.938 bilh
$​6.938 bilh
mai. 2025 prelim.
$​6.938 bilh
$​1.304 bilh
$​4.881 bilh
abr. 2025
$​4.881 bilh
$​4.884 bilh
$​4.884 bilh
abr. 2025 prelim.
$​4.884 bilh
$​0.430 bilh
$​4.922 bilh
mar. 2025
$​4.922 bilh
$​4.985 bilh
$​4.985 bilh
mar. 2025 prelim.
$​4.985 bilh
$​7.719 bilh
$​4.152 bilh
fev. 2025
$​4.152 bilh
$​4.300 bilh
$​4.300 bilh
fev. 2025 prelim.
$​4.300 bilh
$​1.230 bilh
$​-1.860 bilh
jan. 2025
$​-1.860 bilh
$​-1.900 bilh
$​-1.900 bilh
jan. 2025 prelim.
$​-1.900 bilh
$​4.955 bilh
$​6.492 bilh
dez. 2024
$​6.492 bilh
$​6.491 bilh
$​6.491 bilh
dez. 2024 prelim.
$​6.491 bilh
$​7.146 bilh
$​5.586 bilh
nov. 2024
$​5.586 bilh
$​5.611 bilh
$​5.611 bilh
nov. 2024 prelim.
$​5.611 bilh
$​1.740 bilh
$​3.153 bilh
out. 2024
$​3.153 bilh
$​3.167 bilh
$​3.167 bilh
out. 2024 prelim.
$​3.167 bilh
$​4.831 bilh
$​6.656 bilh
set. 2024
$​6.656 bilh
$​6.658 bilh
$​6.658 bilh
set. 2024 prelim.
$​6.658 bilh
$​5.431 bilh
$​3.770 bilh
ago. 2024
$​3.770 bilh
$​3.829 bilh
$​3.829 bilh
ago. 2024 prelim.
$​3.829 bilh
$​6.103 bilh
$​3.599 bilh
jul. 2024
$​3.599 bilh
$​3.617 bilh
$​3.617 bilh
jul. 2024 prelim.
$​3.617 bilh
$​5.286 bilh
$​7.991 bilh
jun. 2024
$​7.991 bilh
$​7.999 bilh
$​7.999 bilh
jun. 2024 prelim.
$​7.999 bilh
$​2.686 bilh
$​4.855 bilh
mai. 2024
$​4.855 bilh
$​4.957 bilh
$​4.957 bilh
mai. 2024 prelim.
$​4.957 bilh
$​4.701 bilh
$​1.529 bilh
abr. 2024
$​1.529 bilh
$​1.529 bilh
$​1.529 bilh
abr. 2024 prelim.
$​1.529 bilh
$​4.494 bilh
$​4.291 bilh
mar. 2024
$​4.291 bilh
$​4.279 bilh
$​4.279 bilh
mar. 2024 prelim.
$​4.279 bilh
$​2.751 bilh
$​4.290 bilh
fev. 2024
$​4.290 bilh
$​4.291 bilh
fev. 2024 prelim.
$​4.291 bilh
$​1.920 bilh
$​0.328 bilh
jan. 2024
$​0.328 bilh
$​0.298 bilh
$​0.298 bilh
jan. 2024 prelim.
$​0.298 bilh
$​4.204 bilh
$​4.457 bilh
dez. 2023
$​4.457 bilh
$​4.480 bilh
$​4.480 bilh
dez. 2023 prelim.
$​4.480 bilh
$​3.778 bilh
nov. 2023
$​3.778 bilh
$​3.800 bilh
$​3.800 bilh
nov. 2023 prelim.
$​3.800 bilh
$​3.718 bilh
$​1.627 bilh
