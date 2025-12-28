Os Preços de Bens Importados - Anual - (Import Price Index y/y) refletem a variação dos preços de bens e serviços importados para a Coreia do Sul no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A cada categoria de produtos ou serviços no cálculo do índice é atribuído um coeficiente de peso. O crescimento do índice de preços de bens importados é um indicador da atividade comercial e um dos principais indicadores de inflação ao consumidor na Coreia do Sul.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Preços de Bens Importados (Anual) (South Korea Import Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).