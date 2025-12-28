O Índice do Setor de Serviços - Mensal - (Index of Services m/m) reflete a variação percentual no volume total de serviços, prestados na Coreia do Sul, no último mês em comparação com o anterior. O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do won.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Coreia do Sul - Índice do Setor de Serviços (Mensal) (South Korea Index of Services m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).